10 Migliori alternative e concorrenti di Scribe 2024

Sia che si tratti di creare una guida per l'onboarding di un nuovo assunto o di spiegare come un cliente può accedere alla vostra piattaforma, le guide sono un vero e proprio salvavita.

È qui che Scribe brilla. Scribe vi "segue" durante il vostro lavoro e produce una documentazione del processo passo dopo passo che potete condividere con i colleghi o i clienti.

La creazione di guide visive e walkthrough può far risparmiare tempo, evitare query ripetitive e scalare i processi per i team remoti.

Tuttavia, esistono altre alternative a Scribe che possono aiutarvi a catturare, modificare e condividere le guide con relativa facilità.

In questa guida esamineremo altre alternative a Scribe da prendere in considerazione per creare guide rapide e vincenti!

**Cosa si deve cercare in un'alternativa a Scribe?

Nel valutare le alternative a Scribe, cercate le seguenti funzionalità:

Utilizzo su diverse piattaforme, da Chrome e Microsoft Edge alle app desktop per Mac e Windows

Aggiunta di video e immagini all'interno della guida

Accesso a estensioni che possono essere aggiunte al browser scelto per creare guide con meno clic

Creazione automatica di guide con passaggi

Modifica e personalizzazione dei documenti con l'uso di un marchio personalizzato, come il logo aziendale, colori personalizzati e così via

Condivisione dei documenti di processo al volo tramite email o incorporati all'interno di wiki o LMS

Esportazione del documento in formato PDF

Sfruttare l'IA per creare utili procedure standard, manuali di formazione e così via, per qualsiasi processo

Scribe ha anche dei limiti: alcuni utenti sostengono che le funzionalità di reportistica di Scribe sono soggette a errori. Inoltre, quando si esportano le guide in formato PDF, la dimensione dei pulsanti non è sempre coerente.

Quindi, mentre valutate le funzionalità/funzione di cui sopra, tenete a mente i limiti di Scribe e selezionate un software che si adatti meglio ai vostri requisiti personalizzati.

Le 10 migliori alternative a Scribe da usare nel 2024

Vediamo le 10 migliori alternative a Scribe per creare guide passo-passo in modo rapido ed efficace:

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Creazione di procedure operative standard in ClickUp Documenti /$$$img/

Create una guida o una SOP da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp e aggiungete sottopagine, tabelle e opzioni di stile per creare la struttura perfetta

ClickUp è considerato un software per il project management, ma contiene più potenza e valore per essere personalizzato per diversi casi d'uso. Ad esempio, è possibile utilizzarlo per creare varie procedure operative standard (SOP).

ClickUp è un valido strumento per la gestione dei progetti Software per procedure operative standard alternativa a Scribe con due funzionalità principali.

1. ClickUp Clip La funzionalità/funzione Clip di ClickUp consente di creare rapidamente video di formazione e procedure operative standard:

Condividete il vostro messaggio video con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

Condivisione di registrazioni dello schermo (che includono lo schermo, la finestra dell'app o la scheda del browser) per catturare tutte le informazioni necessarie in modo da non perdere il contesto.

Inoltre, è possibile salvare queste registrazioni e condividerle con altri utilizzando un link pubblico che viene riprodotto direttamente dal browser. È anche possibile creare un'attività dalla registrazione, aggiungere una descrizione e assegnarla ai membri giusti del team per un'azione immediata.

2. Documenti di ClickUp Con la funzionalità ClickUp Docs è possibile creare materiale formativo o procedure operative standard di valore per i nuovi assunti:

Utilizzate i Teams di ClickUp per creare e connettere bellissimi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione perfetta delle idee con il vostro team

ClickUp Doc vi aiuta a creare documenti completi con supporti, formattare e struttura per supportare le vostre esigenze.

I modelli di documento sono dotati di tutti i componenti essenziali necessari senza dover partire da zero. Alcuni esempi di componenti includono stati personalizzati, campi personalizzati, visualizzazioni personalizzate, project management, ecc.

È possibile taggare o menzionare i POC e creare sottopagine annidate per dettagliare i processi di formazione e le linee guida. È inoltre possibile esercitare il controllo di versione per i documenti statici e dinamici.

La funzionalità di ClickUp Docs offre un repository pronto per l'uso di Modelli di procedure operative standard e modelli di onboarding:

Creare un'esperienza di onboarding del cliente senza soluzione di continuità con il modello di onboarding del cliente di ClickUp

Ecco un esempio di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp:

Il modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, gestire e monitorare i processi e le procedure per le risorse umane.

Utilizzate questo modello per definire i processi di assunzione e condividere le informazioni tra i vari reparti con un solo clic. La lavagna virtuale di ClickUp aiuta a organizzare i compiti delle risorse umane, dal reclutamento all'onboarding.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Accesso con un solo clic a una libreria completa di modelli di procedure operative standard permappare i processi, dichiarazioni di lavoro, ecc

Organizzare ogni processo in una sequenza logica di passaggi con il metodoVista Bacheca in ClickUp* Semplificare il processo di creazione di guide di passaggio, liste di controllo e descrizioni dettagliate dei processi

Si trasforma in un hub collaborativo in cui i membri del team possono lavorare insieme per sviluppare, perfezionare e aggiornare le procedure operative standard

Date la priorità alle attività e assegnate le scadenze con l'opzioneGrafico Gantt in ClickUp* Segmentare e definire i ruoli degli utenti all'interno della procedura operativa standard

Organizzare il documento della procedura operativa standard e i componenti ad esso associati con il softwareVista Tabella in ClickUp Limiti di ClickUp:

Il piano Free può essere limitante per lo spazio di archiviazione e l'accesso alle funzionalità avanzate del software SOP

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione della piattaforma può risultare eccessivo per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente, con fatturazione annuale

$7/mese per utente, con fatturazione annuale Business: $12/mese per utente, con fatturazione annuale

$12/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

2. Guida utente

via Guida per l'utente UserGuiding è un utente piattaforma di onboarding che vi permette di creare walkthrough dei prodotti facili, veloci e versatili senza bisogno di codice.

La differenza principale tra UserGuiding e Scribe sta nel fatto che il primo aiuta a creare walkthrough immersivi dei prodotti, mentre Scribe è più adatto per le guide ai prodotti, che prevedono passaggi.

Le migliori funzionalità/funzione di UserGuiding:

Nessuna curva di apprendimento

Risorse utili, liste di controllo e istruzioni passo-passo su come usare lo strumento

Miglior valore per il prezzo

Limiti della guida per l'utente:

Costoso se si ha un budget limitato

Le analisi possono essere più dettagliate e potrebbero richiedere una migliore integrazione con le app

Prezzi di guida per l'utente:

Piano base: $89/mese, con fatturazione annuale

$89/mese, con fatturazione annuale Piano professionale: $389/mese, con fatturazione annuale

$389/mese, con fatturazione annuale Piano aziendale: $689+/mese, fatturati annualmente

valutazioni e recensioni di UserGuiding:

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

3. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/loom-dashboard-1400x695.png Dashboard di Loom /%img/

via Loom Loom è un'app di messaggistica video alimentata dall'IA che consente di registrare lo schermo, come Scribe. È possibile registrare lo schermo utilizzando l'interfaccia web e/o registrare il proprio volto con la fotocamera frontale.

Loom offre la possibilità di registrare solo lo schermo o il viso e di registrare entrambi contemporaneamente.

Loom facilita una comunicazione più rapida. Non è necessario organizzare riunioni per tutto.

Avete un feedback veloce di 2 minuti da condividere? Registrate il vostro messaggio video e condividetelo con i vostri interlocutori senza perdere il contesto. Questo lo rende un'ottima aggiunta ai team remoti.

Lo strumento è facile da usare, soprattutto per i lavori asincroni. Aggiungete CTA, commenti, attività ed emoji al vostro video per aumentare il contesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom:

Disponibile come estensione per Chrome e come app per desktop/mobile

Offre l'integrazione con un solo clic con l'area di lavoro di Google, Slack, ecc.

Provider di trascrizioni e didascalie in più di 50 lingue

Offre modelli di messaggistica video per diversi casi d'uso, come vendite, ingegneria, supporto clienti, design e altro ancora

Le funzionalità di IA includono titoli automatici, riepiloghi, attività, capitoli e rimozione del silenzio per eliminare i vuoti imbarazzanti all'interno del video

Limiti di spazio:

Gli utenti suggeriscono che l'interfaccia utente è disordinata, il che significa che la curva di apprendimento è più ripida rispetto a Scribe

Prezzo di Loom:

Starter (per individui): Piano Free

Piano Free Business (per team): 12,5 dollari/ autore/mo, con fatturazione annuale

12,5 dollari/ autore/mo, con fatturazione annuale Enterprise (per team in scala): Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Loom:

G2: 4,7/5 (1.500+ recensioni)

4,7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4. Trainual

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/trainual-app-screenshot.gif screenshot dell'app Trainual /%img/

via Formativo Trainual può scrivere il contenuto per voi. Come? Con l'IA, naturalmente. Inoltre, Trainual offre centinaia di modelli specifici per il settore, per creare rapidamente e con facilità processi di flusso di lavoro, procedure operative standard, wiki, ecc.

Trainual è un software completo che consente di accedere ai documenti di formazione e di onboarding, alle procedure operative standard, alla base di conoscenze e altro ancora da un luogo centralizzato. È possibile registrare la schermata e incorporare contenuti (compresa l'opzione di caricamento di file video, PDF, GIF e altro) da oltre 700 luoghi!

le migliori funzionalità/funzione di Trainual:

Integrazione del sistema HR e payroll e delle app preferite come Slack, Dropbox, ecc.

Accesso a una comunità di oltre 1000 redattori di processi ed esperti di procedure operative standard

Teams offre stime intelligenti della durata stimata per ogni processo, in modo che il team possa dare priorità alla formazione rispetto ai compiti da svolgere

Limiti formativi:

Non è in grado di creare guide automatiche come fa Scribe

Prezzo più alto

Prezzi formativi:

Piccole aziende: $250/mese (1-50 dipendenti)

$250/mese (1-50 dipendenti) Growth Business: $417/mese (51-100 dipendenti)

$417/mese (51-100 dipendenti) Unlimitato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di formazione:

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

5. InVision

via InVision InVision è una piattaforma digitale per la progettazione di prodotti che aiuta a creare prototipi interattivi. La sua lavagna online, Mano libera è una funzionalità/funzione che offre modelli potenti di AWS, Atlassian, Xbox, ecc.

Create mockup coinvolgenti e mostrate ciò che state costruendo. InVision può essere utilizzato anche per i test degli utenti, le presentazioni ai client e la convalida dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di InVision:

Versione di prova gratuita per testare la creazione di un flusso di lavoro di un prodotto digitale

Centinaia di modelli per diverse categorie e ruoli

Le categorie includono brainstorming, strategia e piano,wireframing e diagrammi di flusso, e altro ancora

I design cliccabili e interattivi ne facilitano l'uso

Limiti di InVision:

L'integrazione di risorse in altri software è una sfida

Quando si fa clic su un flusso, non c'è un modo semplice per navigare in altre schermate senza tornare al menu principale

È necessario un software separato per la progettazione, come Figma o Sketch

Prezzi di InVision:

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi di InVision:

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

6. Pastore.js

via Pastore.js Shepherd.js è uno strumento open-source che si rivela utile per la realizzazione di tour della produttività. Questo strumento è pensato per le persone con conoscenze tecniche (sviluppatori, analisti, ecc.). È possibile utilizzare l'estesa libreria di Shepherd.js per creare procedure di onboarding guidate dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Shepherd.js:

Creazione di tour del sito per guidare gli utenti attraverso la vostra app/sito web

11.5k stelle su GitHub e 620 fork

Si integra con Vue.js, Ember.js, JavaScript, React e AngularJS

Limiti di Shepherd.js:

Secondo gli utenti, a volte gli elementi di Shepherd non funzionano correttamente, compresi i pulsanti

Gli utenti affermano che la navigazione è difficile, in particolare quando si tratta di scorrere il sito

Mancanza di supporto per più browser

Prezzi di Shepherd.js:

Disponibile gratis su GitHub

Valutazioni e recensioni di Shepherd.js:

G2: 5/5 (2 recensioni)

5/5 (2 recensioni) Capterra: 5/5 (20+ recensioni)

7. UiPath

via UiPath UiPath è una piattaforma di elaborazione intelligente dei documenti che consente di delegare documenti, attività, ecc. all'IA, tra cui:

Comprensione del documento

Estrazione, interpretazione ed elaborazione dei dati

Sfogliando immagini, PDF, calligrafia, firme e scansioni ed elaborandole

Le migliori funzionalità/funzione di UiPath:

Attività di comprensione dei documenti con il drag-and-drop e un'interfaccia user-friendly

Fornisce un componente aggiuntivo per la creazione di tutorial per l'automazione istantanea del flusso di lavoro

Non sono richieste conoscenze di codice o di scripting

Limiti di UiPath:

Gli utenti segnalano la lentezza della nuova versione

Il costo della licenza per utente è più alto rispetto ai suoi concorrenti

Prezzi di UiPath:

Free: $0

$0 Pro: A partire da $420/mese

A partire da $420/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di UiPath:

G2: 4,6/5 (6.000+ recensioni)

4,6/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

8. Folge

via Foglio Qualsiasi elenco di alternative a Scribe è incompleto senza menzionare Folge. La piattaforma consente di creare, condividere e gestire la conoscenza dei processi in pochi clic.

Tutti vogliono creare guide passo-passo e tutorial professionali e visivamente accattivanti con un quarto del tempo e del lavoro richiesto. Ed è qui che uno strumento semplice e intuitivo come Folge può aiutare.

Con questo strumento è possibile creare annotazioni, personalizzare screenshot e navigare in un labirinto di app, formazione, produttività, attività e così via.

Le migliori funzionalità/funzione di Folge:

Sfumatura dei dati sensibili per evitare fughe di dati all'interno di guide/documentazione

Modifica e personalizzazione di ogni passaggio, come l'aggiunta di una descrizione, la rimozione di passaggi, l'aggiunta di frecce e altro ancora

Opzioni di esportazione in sette formati con accesso a layout personalizzati

Limiti della raccolta:

A volte, lo screenshot può catturare anche la scheda

Gli utenti sperimentano lievi ritardi durante i clic

Il backup/ripristino da una soluzione cloud all'interno del software non è disponibile

Prezzi di vendita:

Free: $0 (5 utenti)

$0 (5 utenti) Licenza personale: $75 con sconto accademico

$75 con sconto accademico Licenza aziendale: $140

Valutazioni e recensioni:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

9. Zight (precedentemente CloudApp)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/mceclip0-1400x785.png Dashboard di Zight /%img/

via Zight Un'altra potente alternativa a Scribe che non dovreste ignorare è Zight (precedentemente chiamato CloudApp).

Zight è una piattaforma di condivisione visiva all-in-one che condivide, registra e ospita immagini come video, GIF, screenshot e altro ancora. È possibile modificare, sfocare, ritagliare i video, aggiungere voci fuori campo, testi, ecc. Utilizzate questa piattaforma per portare gli screenshot e le GIF a un livello superiore.

Le migliori funzionalità/funzione di Zight:

Disponibile per Mac, Windows, Chrome e iOS

Trascinamento di elementi nelle email e nelle app per chattare

Si integra con Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, Jira e altro ancora

Possibilità di creare e salvare GIF di qualsiasi cosa sullo schermo

Limiti di Zight:

Sebbene Zight aiuti a condividere le registrazioni dello schermo, la sua capacità di creare guide con passaggi come Scribe può essere migliorata

L'interfaccia presenta una curva di apprendimento

Il piano Free limita le registrazioni a 90 secondi

Non c'è un forum di supporto dove gli utenti possano chiedere aiuto

Prezzi di Zight:

Free: $0 (fino a 25)

$0 (fino a 25) Pro: A partire da $9,95

A partire da $9,95 Teams: A partire da $8 per utente (minimo due utenti)

A partire da $8 per utente (minimo due utenti) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Zight:

G2: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. FlowShare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/flowshare-app-screenshot.webp Screenshot dell'app Flowshare /%img/

via Condivisione dei flussi FlowShare è uno strumento di documentazione dei processi end-to-end che può essere eseguito in background. Lo strumento si occupa di documentare il flusso di lavoro e le attività e crea una guida passo-passo per l'utente durante il processo.

Indipendentemente dal software in uso, FlowShare è in grado di documentare ogni passaggio e di fornire un manuale di processo personalizzato da condividere con il team.

Le migliori funzionalità/funzione di FlowShare:

Assicura un branding coerente grazie all'offerta di modelli che formattano le guide per adattarle al vostro marchio nel momento stesso in cui premete il pulsante di esportazione

Sfumatura dei dati sensibili e risparmio di ore di tempo prezioso

Descrizioni brevi automatizzate per accelerare il processo di creazione di procedure operative standard, ecc.

Molteplici opzioni di esportazione (PDF, PPTX, Demo interattiva, PNG, DOCX, HTML, ecc.)

Limiti di FlowShare:

Attualmente è disponibile solo su Windows

La creazione di una guida è più lenta rispetto a Scribe

Prezzo di FlowShare:

Express: $21/mese per area di lavoro, fatturati annualmente

$21/mese per area di lavoro, fatturati annualmente Professional: $40/mese per area di lavoro (Single), $32/mese per area di lavoro (Teams 3+), prezzo personalizzato per 10+ membri del team

$40/mese per area di lavoro (Single), $32/mese per area di lavoro (Teams 3+), prezzo personalizzato per 10+ membri del team Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di FlowShare:

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

4.8/5 (2 recensioni) Capterra: 4.8/5 (33 recensioni)

Le procedure operative standard di qualità sono ora alla vostra portata con ClickUp

La creazione di procedure operative standard e di documentazione estesa è un'ancora di salvezza per i team remoti.

Tuttavia, la creazione di documentazione sui processi può essere impegnativa per i membri del team che hanno già poco tempo a disposizione. È necessario uno strumento facile da integrare nel flusso di lavoro quotidiano o, idealmente, già utilizzato dal team.

È qui che ClickUp emerge come strumento poliedrico. ClickUp non è solo un software di project management. Offre funzionalità di ampio intervallo, come ClickUp Docs, ClickUp Clip e così via, per aiutarvi a velocizzare il flusso di lavoro della documentazione dei processi.

Se volete lavorare più velocemente e creare procedure operative standard di qualità, ClickUp è la soluzione ideale. Siete pronti per iniziare? Iscrivetevi ora!