Le 10 migliori alternative a Document360 per creare una base di conoscenze impeccabile

Quando si cerca un software di gestione della conoscenza per creare una base di conoscenza per la propria organizzazione, è impossibile non sentire parlare di Document360.

Pur essendo un ottimo strumento, come la maggior parte delle cose al mondo, non è destinato a tutti. Ci sono molti motivi per cui non si vuole usare questo software per costruire la propria base di conoscenza, dal prezzo alla complessità o altro.

E quando ciò accade, è ovvio che si cerchi un'alternativa per soddisfare le proprie esigenze!

Lo capiamo ed è per questo che abbiamo stilato questo elenco delle migliori 10 alternative a Document360. Ma prima di immergerci nell'argomento, passiamo a una breve panoramica di ciò che abbiamo cercato durante la stesura di questo elenco. 📂

Cosa cercare nelle alternative a Document360

Document360 si è fatta un nome nel mondo delle software di gestione della conoscenza grazie ad alcune funzionalità/funzione distintive come l'IA generativa e la ricerca robusta, unite a una grande quantità di opportunità di integrazione.

Assicuratevi quindi che le vostre alternative a Document360 non solo abbiano queste funzioni, ma che facciano anche il possibile per aiutarvi a gestire la vostra base di conoscenze e documentazione del software processo. Vediamo le funzionalità/funzione chiave a cui prestare attenzione:

Funzionalità /Funzione IA: Lo strumento deve essere in grado di fornire raccomandazioni basate sull'IA per titoli, tag, riepiloghi di articoli e descrizioni SEO Flessibilità: L'alternativa a Document360 deve includere funzionalità/funzione per la creazione di una base di conoscenza sia interna che personalizzata Modelli: deve avere una libreria di modelli per facilitare la creazione di documentazione tecnica Opzione di ricerca potente: il provider deve essere in grado di capire cosa viene cercato in base alla cronologia delle query del ricercatore e fornire risultati più pertinenti Integrazioni e API:Integrazione con i più diffusi software di produttività e con i più diffusi software di gestione della documentazionestrumenti di mappatura dei processi e un'API per sviluppare integrazioni personalizzate sono altamente auspicabili

10 migliori alternative a Document360 da utilizzare nel 2024

Abbiamo passato al setaccio decine di alternative a Document360 utilizzando i criteri menzionati in precedenza per offrirvi un elenco delle 10 migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato. Vi illustreremo le loro funzionalità/funzione, evidenzieremo un paio di carenze e faremo luce sulle opzioni di prezzo. Iniziamo! 🤩

Annidamento di una pagina all'interno di una pagina in ClickUp Docs

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one per aziende di tutte le dimensioni. Non sorprende quindi che includa anche le funzioni.. Documenti ClickUp -per creare una solida base di conoscenze. 📄

Lo strumento è dotato di un editor What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) di facile utilizzo che consente di vedere come apparirà il documento una volta pubblicato. È possibile aggiungere vari tipi di contenuto (immagini, immagini di copertina, titoli, sottovoci, liste di controllo, pagine annidate, segnalibri, tabelle, ecc. I contenuti o gli articoli possono anche essere organizzati in più categorie per facilitarne il reperimento.

È possibile chiedere ai membri del team di suggerire idee e collaborare ai documenti durante la modifica. Ci sono potenti collaborazione in tempo reale e le funzionalità di modifica del team presenti nella piattaforma per facilitare tale operazione, come ad esempio i commenti, i tag degli utenti, l'assegnazione di attività, ecc.

Se utilizzate ClickUp anche per la gestione dei progetti e delle attività, i documenti che preparate in ClickUp Docs possono essere collegati ai vostri flussi di lavoro per aumentare la produttività. Si tratta di una combinazione di software per attività e knowledge base!

Utilizzare ClickUp AI per modificare, riepilogare, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti in Documenti

ClickUp si distingue quando si combinano i documenti con l'applicazione ClickUp AI funzionalità, l'IA nativa della piattaforma assistente di scrittura . Può aiutarvi a riepilogare/riassumere rapidamente gli elementi, generare elementi d'azione, modificare, migliorare e formattare i contenuti prima di pubblicarli nella knowledge base. Con l'aiuto di ClickUp AI, potrete completare il lavoro di diverse ore in pochi minuti e pubblicare la vostra base di conoscenze perfetta in un batter d'occhio!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Opzioni di stile flessibili e utili per far risaltare le vostre wiki e basi di conoscenza

Collaborazione in tempo reale con i team

Collegare i documenti alle attività di ClickUp per trovarli facilmente

Controlli di modifica, controlli di privacy e altre funzionalità/funzione di sicurezza

Predisposizione dimodelli di base di conoscenza* Modalità Focus per aiutare i lettori a visualizzare i documenti senza distrazioni

Integrazione con Slack, Zoom, Loom, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Vimeo e centinaia di altri strumenti popolari

Limiti di ClickUp

La ricerca può essere un po' lenta a volte

Inizialmente la navigazione può essere complessa

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 :4.7/5 (9.000+ recensioni)

:4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra:4.6/5 (3.800+ recensioni)

2. Confluenza

Via: Confluenza Parte della famiglia di software Atlassian, Confluence consente di creare, modificare, organizzare e condividere senza sforzo la documentazione del progetto, i wiki interni, le best practice e qualsiasi altra documentazione che costituisca la vostra base di conoscenza.

Le Pagine di Confluence sono il luogo in cui si creano i documenti e le Lavagne online aiutano a visualizzare le idee in termini di design. Sia le pagine che le lavagne online possono essere organizzate in spazi, spazi in cui i contenuti possono essere archiviati e organizzati in base a un particolare argomento. Uno spazio può essere pubblico o privato e i membri di uno spazio possono collaborare o discutere in tempo reale di un documento specifico.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Modelli di documento

Modifica e collaborazione in tempo reale

Documenti e Spazi illimitati

Collaborazione con gli ospiti

Approfondimenti sulle pagine

Integrazione con Google Drive, MS Word, OneDrive, Trello, Jira e oltre 1.000 altri strumenti di produttività

Limiti di Confluence

Gli spazi possono essere un po' confusi per i nuovi utenti del software di knowledge base

La gestione delle autorizzazioni è un po' complessa (per creare documentazione tecnica)

Prezzi di Confluence

Free Forever : $6,05/mese per ogni mese

: $6,05/mese per ogni mese Standard :$6,05/mese per utente

:$6,05/mese per utente Premium : $11,55/mese per utente

: $11,55/mese per utente Azienda: $107.500/anno (almeno 801 utenti)

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 :4.1/5(3.600+ recensioni)

:4.1/5(3.600+ recensioni) Capterra:4.5/5 (3.100+ recensioni)

3. Arcobaleno

Via: Arcobaleno Archbee è un sito di software di conoscenza di base con un'immensa semplicità e facilità d'uso incorporate in ogni funzione. Il suo Block editor permette di aggiungere rapidamente qualsiasi tipo di contenuto (immagini, testo, titoli, tabelle, ecc.) ai documenti nei punti desiderati.

Nel frattempo, l'assistente di scrittura IA aiuta a preparare rapidamente i documenti, fornendo suggerimenti durante la scrittura. La funzione di ricerca basata su GPT del tool offre risposte dirette alle query, invece di fornire i normali risultati di ricerca della base di conoscenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Archbee

Funzione di ricerca basata su GPT

Editor di blocchi per creare documenti con facilità

Assistenza alla scrittura basata sull'IA

Integrazione con Slack, Airtable, Google Drive, GitHub, Jira, ecc.

Supporto per domini personalizzati

Limiti di Archbee

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di stabilità

Limiti alla personalizzazione dello strumento di gestione della conoscenza

Prezzi di Archbee

Starter : Gratis

: Gratis Crescente : A partire da $50/mese

: A partire da $50/mese Scalare : A partire da $200/mese

: A partire da $200/mese Azienda: a partire da $960/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Archbee

G2 :4.5/5 (100+ recensioni)

:4.5/5 (100+ recensioni) Capterra:4.7/5 (20+ recensioni)

4. Caspio

Via: Mercato Caspio Caspio non è stato progettato principalmente come piattaforma per la produttività aziendale o per la gestione di basi di conoscenza. Si tratta invece di un versatile costruttore di app visive e di un database online che consente agli utenti di creare un ampio intervallo di applicazioni con zero o poche conoscenze di codice utilizzando modelli già pronti.

La piattaforma consente di costruire il proprio self-service gestione dei documenti il sistema può essere personalizzato con un modello predefinito per adattarlo al vostro marchio e ad altri requisiti specifici. È disponibile un pratico administrative dashboard che offre una panoramica di come si sta formando la vostra base di conoscenza: utilizzatelo per gestire il processo di produttività e modifica degli articoli della vostra base di conoscenza, nonché per monitorare le visualizzazioni totali che i vostri contenuti hanno generato.

Le migliori funzionalità/funzione di Caspio

Marchio personalizzato per la vostra base di conoscenze prima di distribuirla sulla vostra intranet, sul vostro CMS o sul vostro portale

Supporto di un numero illimitato di utenti suddivisi per ruoli, quali visualizzatore, autore ed editor/approvazione

Dashboard amministrativo per la gestione della base di conoscenze

Ricerca ad hoc e filtri di categoria per facilitare il reperimento delle informazioni

Nessun addebito per utente per mantenere i costi stabili e gestibili con la crescita dell'azienda

Integrazione con MS Office per aiutarvi a importare i vostri dati e contenuti

Limiti di Caspio

Più costoso di altre piattaforme di knowledge base del nostro elenco

Non è un software di base di conoscenza di per sé, quindi le funzioni sono limitate

Prezzi di Caspio

Starter :A partire da$45/mese

:A partire da$45/mese Professionale :A partire da$540/mese

:A partire da$540/mese Azienda: A partire da $2.025/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2 :4.4/5 (130+ recensioni)

:4.4/5 (130+ recensioni) Capterra:4.5/5 (oltre 200 recensioni)

5. Bloomfire

Via: Bloomfire Bloomfire è uno strumento intuitivo e ben progettato che facilita la condivisione delle conoscenze, la collaborazione e l'apprendimento all'interno delle organizzazioni. È possibile utilizzarlo per creare e mantenere una base di conoscenza che ospita qualsiasi tipo di risorsa di cui i membri del team potrebbero aver bisogno nel loro lavoro quotidiano, dagli annunci importanti ai materiali di formazione e onboarding.

Lo strumento di IA della piattaforma fornisce suggerimenti di scrittura intelligente agli autori dei documenti della vostra base di conoscenze. Inoltre, identifica le lacune di conoscenza in base alle ricerche frequenti degli utenti, in modo da poter creare esattamente il tipo di documenti che il team desidera consultare.

La funzionalità Deep Index di Bloomfire consente di individuare rapidamente una particolare frase di testo, un'immagine, un video o un PDF, senza dover passare al setaccio decine di documenti per trovare ciò che serve. 🔍

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloomfire

Indicizzazione profonda dei contenuti

Assistenza all'autore basata su IA

Identificazione automatica delle lacune di conoscenza

Teams per misurare la produttività e le prestazioni del team

Integrazione con tutti i principali strumenti aziendali

Limiti di Bloomfire

Nessuna API per creare integrazioni personalizzate

La funzione di ricerca non è sempre all'altezza dell'attività

Prezzi di Bloomfire

Flex : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Talla : A partire da $460/mese

: A partire da $460/mese Starter : $1.750/mese

: $1.750/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2 :4.6/5 (470+ recensioni)

:4.6/5 (470+ recensioni) Capterra:4.4/5 (240+ recensioni)

6. Gufo della conoscenza

Via: CapterraKnowledgeOwl è un software di base di conoscenza che cerca di essere la unica fonte di verità per i dipendenti e i clienti della vostra organizzazione. È particolarmente utile per i call center, l'IT e i team di sviluppo software che desiderano costruire centri di informazione self-service, portali per il supporto clienti o repository per la documentazione dei progetti .

Lo strumento è orgoglioso della sua capacità di consolidare le informazioni e di renderle facilmente reperibili. La funzione di ricerca "typo-tolerant " rende la ricerca delle informazioni necessarie un gioco da ragazzi, anche se non si è bravi a scrivere. 🦉

Le migliori funzionalità/funzione di KnowledgeOwl

Gruppi di lettori per controllare l'accesso ai contenuti

Notifica ai lettori previsti ogni volta che si aggiorna un articolo

Note interne per gli autori degli articoli

Definizione manuale delle frasi di ricerca che dovrebbero restituire un particolare articolo nei risultati

Supporto per domini personalizzati

Limiti di KnowledgeOwl

Limitate funzioni di reportistica e di base di conoscenza

Nessun piano Free

Prezzi di KnowledgeOwl

Flex : Da $79/mese

: Da $79/mese Business :Da $299/mese

:Da $299/mese Azienda:A partire da $999/mese

Valutazioni e recensioni di KnowledgeOwl

G2 :4.5/5 (70+ recensioni)

:4.5/5 (70+ recensioni) Capterra:4.7/5 (200+ recensioni)

7. SharePoint

Via: Punto di condivisione Sviluppato da Microsoft, SharePoint ottimizza i flussi di lavoro e riunisce i team con un intervallo di funzionalità che facilitano la collaborazione e la condivisione delle conoscenze. Permette di creare, gestire, centralizzare e condividere contenuti e informazioni, da sequenza dei progetti e gli aggiornamenti delle notizie e degli annunci aziendali.

La funzionalità/funzione principale di SharePoint è la possibilità di creare intranet aziendali, ideali per tenere aggiornati i dipendenti su qualsiasi sviluppo all'interno dell'organizzazione e promuovere la coesione. È inoltre possibile creare siti web personalizzati per progetti e reparti diversi, dove condividere risorse e applicazioni comuni per aumentare la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzione di SharePoint

Creazione di portali di base di conoscenza illimitati

Flussi di lavoro per l'approvazione e la versione dei documenti

Siti e portali intranet

Potenti opzioni di ricerca e gestione dei contenuti

Condivisione sicura di file interni ed esterni

Integrazione con MS Office, OneDrive, Microsoft Teams e Power BI

Limiti di SharePoint

L'impostazione può essere un po' complessa

I costi di migrazione sono elevati

Prezzi di SharePoint

Piano standalone :$5/mese per utente

:$5/mese per utente Come parte di Microsoft 365 Business Standard: $12,5/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su SharePoint

G2 :4/5 (8.000+ recensioni)

:4/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (5.000+ recensioni)

8. Zendesk

Via: Zendesk Essendo prima di tutto una piattaforma di supporto clienti e di coinvolgimento, non sorprende che le funzionalità/funzione di gestione della base di conoscenza di Zendesk siano orientate alla creazione di wiki self-service per i clienti.

Con i wiki di tipo FAQ di Zendesk, potete permettere ai vostri acquirenti di risolvere i loro problemi in modo indipendente grazie a un facile accesso a una libreria di informazioni sui vostri prodotti e servizi.

A sua volta, questo aumenta la soddisfazione complessiva dei clienti e snellisce i flussi di lavoro dei vostri agenti, consentendo loro di indirizzare i clienti verso risorse utili dalla base di conoscenza per le risposte alle domande più comuni.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Funzionalità/funzione "Content Cues" per ottenere informazioni personalizzate su ciò che i clienti cercano di più, consentendo di colmare le lacune di conoscenza

Modifica in blocco per aggiornare varie proprietà (etichette, autorizzazioni, ecc.) in una sola volta per più articoli

Automazioni per aiutare i lettori a trovare rapidamente l'articolo o gli articoli pertinenti

Possibilità di salvare qualsiasi ricerca come elenco, in modo che il ricercatore possa ritrovarla in seguito

Guida Zendesk per la creazione di articoli in oltre 40 lingue diverse

Limiti di Zendesk

Mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione a progetto per lo sviluppo di una base di conoscenza privata

Le funzionalità di IA sono relativamente costose da aggiungere

Prezzi di Zendesk

Suit Teams :$55/mese per agente

:$55/mese per agente Suite Growth : $89/mese per agente

: $89/mese per agente Suite Professional :$115/mese per agente

:$115/mese per agente Suite Enterprise : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi componente aggiuntivo Advanced IA:$50/mese per agente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2 : 4.3/5 (5.700+ recensioni)

: 4.3/5 (5.700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (3.700+ recensioni)

9. Guru

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/5db07e0c31da36ffa5fa6432\_Company-1400x931.png Dashboard di Guru /%img/

Via: Guru Guru riunisce tre strumenti essenziali che consentono di costruire solide basi di conoscenza interne: una ricerca aziendale alimentata dall'IA, software wiki e un portale intranet. Le funzioni wiki sono la spina dorsale delle funzioni di gestione della conoscenza di Guru e, grazie alla potenza dell'IA, sono facilissime da usare.

La parte migliore è che la facilità d'uso della piattaforma non si limita agli autori degli articoli della base di conoscenza, ma si estende anche ai ricercatori e ai lettori.

Mentre gli autori possono ottenere suggerimenti alimentati dall'IA per taggare esperti pertinenti con i loro contenuti e altra assistenza alla scrittura (ad esempio, suggerimenti per i titoli, suggerimenti per i contenuti), i ricercatori possono ottenere una risposta diretta alle loro query basate sulle informazioni disponibili nella knowledge base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Trova argomenti di discussione popolari da Slack e crea contenuti basati su di essi

Rilevamento dei contenuti duplicati

Modelli di documenti pre-progettati

Ricerca e assistenza alla scrittura basate sull'IA

Limiti di Guru

Mancano la modalità scura e la modalità di messa a fuoco

Nessuna funzione per l'applicazione di tag in blocco

Prezzi di Guru

Starter : Gratis

: Gratis Builder :$10/mese per utente

:$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Guru valutazioni e recensioni

G2 :4.7/5 (1.500+ recensioni)

:4.7/5 (1.500+ recensioni) Capterra:4.7 (150+ recensioni)

10. Aiuto-succo

Via: Aiuto-juice Helpjuice è un software per la gestione della conoscenza e della documentazione. È stato progettato per aiutare i team del supporto clienti a migliorare il servizio, la soddisfazione dei clienti e a formare i nuovi dipendenti in modo più efficiente. Da fare grazie a funzionalità/funzione come l'opzione di ricerca simile a Google, temi personalizzati e analisi dettagliate che permettono di conoscere i lettori, le potenziali lacune di conoscenza e le aree di miglioramento.

La piattaforma è unica per le sue funzioni SEO che aiutano a posizionare i contenuti della base di conoscenza nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca di Google (SERP). Questo non solo vi permette di risolvere i problemi dei vostri clienti senza sforzo, ma può anche portare traffico al vostro sito web e generare nuove opportunità aziendali! 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Helpjuice

supporto clienti in 5 minuti

Opzione di ricerca simile a Google

Pagine ottimizzate per il SEO

Assistenza multilingue

Analisi approfondite

Personalizzazione in base alle vostre esigenze senza costi aggiuntivi

Limiti di Helpjuice

L'integrazione con MS Office non è fluida

L'editor di testo presenta alcuni problemi

Prezzi di Helpjuice

Starter : $120/mese

: $120/mese Run-up : $200/mese

: $200/mese Premium Limite : $289/mese

: $289/mese Premium Unlimited: $499/mese

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2 :Nessuna valutazione/recensione

:Nessuna valutazione/recensione Capterra:4.7/5 (90+ recensioni)

Condivisione della conoscenza senza sforzo con la migliore alternativa a Document360

Una base di conoscenze può aumentare significativamente l'efficienza del team, semplificando processi interni vitali come l'inserimento, la formazione e la collaborazione. Può anche aiutare i clienti a risolvere i problemi più comuni senza il vostro coinvolgimento diretto, aiutandovi a fornire il miglior supporto della categoria e ad aumentare la soddisfazione dei clienti. 🔝

Se avete ancora dei dubbi sulla vostra alternativa a Document360, non potrete sbagliare con ClickUp! Con potenti capacità di gestione dei documenti combinate con funzioni IA all'avanguardia e ampie opzioni di personalizzazione, ClickUp vi fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a costruire oggi stesso la base di conoscenza dei vostri sogni.

E la cosa migliore è che non è necessario spendere un centesimo per iniziare con ClickUp. Solo registrarsi gratis e sperimenta tu stesso!