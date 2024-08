Modelli di base di conoscenza gratuiti

Che si tratti di aiutare i clienti a conoscere i vostri prodotti, di insegnare ai dipendenti le politiche aziendali o di archiviare e organizzare i vostri documenti, gli articoli della knowledge base sono risorse potenti.

Da quelli dedicati software wiki a qualcosa di più elementare, i modelli di base di conoscenza assicurano che i documenti siano coerenti e facilmente accessibili.

Alcuni dei modelli migliori strumenti di project management hanno funzioni di knowledge base integrate, che rendono più facile per il team condividere e recuperare le informazioni relative al progetto. Dedicate meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo a Da fare. 🛠️

**Cosa rende un buon modello di base di conoscenza?

Un buon modello di base di conoscenza renderà le informazioni facili da trovare per l'utente e facili da mantenere per il titolare. Quando valutate le opzioni, cercate alcune delle funzionalità/funzione riportate di seguito:

Struttura cancellata : I modelli devono avere una struttura logica, che renda gli argomenti, le categorie e le sottocategorie facili da leggere

: I modelli devono avere una struttura logica, che renda gli argomenti, le categorie e le sottocategorie facili da leggere Estensibile : Una base di conoscenza statica è molto più difficile da mantenere. Aggiungere contenuti aggiuntivi o modificare le voci esistenti deve essere facile

: Una base di conoscenza statica è molto più difficile da mantenere. Aggiungere contenuti aggiuntivi o modificare le voci esistenti deve essere facile Consistente : La coerenza migliora l'esperienza dell'utente. Campi dettagliati in un modello possono rafforzare la coerenza e promemoria per gli utenti sui dati da includere

: La coerenza migliora l'esperienza dell'utente. Campi dettagliati in un modello possono rafforzare la coerenza e promemoria per gli utenti sui dati da includere Facile per l'utente : Non tutti gli utenti che aggiornano una knowledge base sono esperti di tecnologia. Dovrebbero essere abbastanza semplici da permettere anche agli utenti non tecnici di iniziare a lavorare dopo aver letto l'articolo di istruzioni

: Non tutti gli utenti che aggiornano una knowledge base sono esperti di tecnologia. Dovrebbero essere abbastanza semplici da permettere anche agli utenti non tecnici di iniziare a lavorare dopo aver letto l'articolo di istruzioni Collegato : Il modello deve supportare un collegamento interno incrociato quando gli argomenti sono correlati per facilitare ai lettori una comprensione più approfondita dell'argomento, ad esempio collegando gli articoli sulla risoluzione dei problemi

: Il modello deve supportare un collegamento interno incrociato quando gli argomenti sono correlati per facilitare ai lettori una comprensione più approfondita dell'argomento, ad esempio collegando gli articoli sulla risoluzione dei problemi Responsive: Un design reattivo ha un aspetto pulito su qualsiasi dispositivo e l'articolo della knowledge base deve essere accessibile su diverse applicazioni

11 Modelli di base di conoscenza gratis

Trovare il il miglior software di base di conoscenza per soddisfare i vostri obiettivi farà risparmiare agli stakeholder tempo e grattacapi per trovare le informazioni di cui hanno bisogno. Il nostro elenco di 11 ottimi modelli di knowledge base può aiutarvi a trovare il miglior software di knowledge base per le vostre esigenze.

1. Modello di base di conoscenza semplice

Scarica questo modello

ClickUp Modello di base di conoscenza è una soluzione completa progettata per facilitare la creazione e l'organizzazione di una biblioteca digitale di informazioni all'interno del team o dell'azienda. Questo modello fornisce una piattaforma strutturata per l'archiviazione e la condivisione delle conoscenze interne, con un design pratico e user-friendly.

Questo modello di base di conoscenza è diviso in sezioni distinte per articoli di conoscenza, FAQ e risorse. Ciascuna sezione è stata pensata per contenere specifici tipi di informazioni, rendendo più facile la categorizzazione e il recupero dei dati. La sezione degli articoli di conoscenza è ideale per discussioni e guide approfondite, mentre la sezione delle FAQ affronta query e problemi comuni. La sezione risorse può essere utilizzata per archiviare documenti, collegamenti e altri materiali importanti.

Un ulteriore vantaggio di questo modello è che imita l'esperienza di un centro assistenza. Ciò consente ai membri del team di navigare con facilità nella base di conoscenze, promuovendo un trasferimento efficiente delle conoscenze e la collaborazione.

Scaricare questo modello

2. Modello di base di conoscenze HR

Scarica questo modello

Una knowledge base è uno strumento potente per i dipartimenti delle risorse umane (HR) per organizzare le politiche, le procedure e le informazioni aziendali. Con la Modello di base di conoscenza HR ClickUp è possibile creare un repository centralizzato e facilmente ricercabile di tutti i documenti HR critici.

Il modello include stati personalizzati per tenere traccia dello stato dei documenti e campi personalizzati per categorizzare le informazioni. Le viste Elenco, Gantt e Calendario di ClickUp consentono di presentare i dati nel modo più logico. Funzionalità come le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e le priorità migliorano l'organizzazione e la collaborazione.

Raccogliete tutte le informazioni rilevanti sulle risorse umane e create attività per monitorare le informazioni ricevute e quelle che devono ancora essere seguite. Organizzate le informazioni in categorie logiche con la vista Bacheca. Scrivete documenti chiari per ogni sezione e pubblicate i documenti in una cartella condivisa per renderli accessibili. Infine, impostate un'attività ricorrente per ricordarvi di rivedere e aggiornare la Knowledge Base.

Potete usare questo modello per creare un'unica fonte per il vostro team delle risorse umane per accedere alle politiche, alle procedure e ai regolamenti più recenti. Un'unica fonte riduce il tempo di ricerca delle informazioni e garantisce la coerenza all'interno dell'azienda.

Scarica questo modello

3. Modello di pagina d'accesso al database

Scarica questo modello

Il Modello di database della pagina di atterraggio ClickUp vi aiuta a creare un hub centralizzato per organizzare, archiviare e monitorare tutte le vostre pagine di destinazione in un unico luogo.

Gli stati personalizzati del modello consentono di segnare gli stati di avanzamento, mentre i campi personalizzati possono salvare i dati, compresi gli URL e le valutazioni di conversione. Esaminate i dati memorizzati utilizzando una qualsiasi delle potenti visualizzazioni di ClickUp. Le funzioni di monitoraggio del tempo, i tag e i report automatizzati ne arricchiscono la funzionalità.

Create un modello per standardizzare la raccolta dei dati delle pagine di destinazione, raccogliete tutti i dati necessari per ogni pagina di destinazione e inseriteli in una tabella. Analizzare i dati e cercare modi per modificarli utilizzando questo processo. È possibile creare e monitorare le attività di ClickUp che si desidera realizzare.

Con questo modello è possibile eliminare il lavoro manuale, analizzare le prestazioni delle pagine di destinazione e collaborare tra team. È flessibile ma strutturato in modo da facilitare la personalizzazione e la coerenza dei contenuti.

Scarica questo modello

4. Modello aziendale di Libro dei record

Scaricare questo modello

La corretta tenuta dei registri è fondamentale per la gestione di un'azienda. I registri devono essere accurati e facilmente accessibili quando servono. È necessario software di gestione dei documenti per mantenere le pratiche di registrazione corrette. Il Modello aziendale di Libro dei record di ClickUp consente di centralizzare i documenti aziendali, rendendoli facilmente consultabili e accessibili.

Il modello tiene facilmente traccia delle entrate e delle uscite in un'unica posizione centrale, mostrando chiaramente bilanci e progetti. È possibile creare report personalizzati con i propri dati per un'analisi approfondita della propria azienda.

La funzionalità/funzione di ClickUp tiene traccia dei documenti inseriti nel database. Con la vista Bacheca è possibile delineare un sistema coeso per l'archiviazione dei dati, mentre con la vista Gantt è possibile organizzare i dati in base alla loro collocazione nella sequenza temporale.

Questo modello semplifica la tenuta dei registri per la conformità legale. Elimina il noioso lavoro manuale e fornisce un facile accesso alle informazioni aziendali. La maggiore visibilità della storia dell'azienda aiuterà a prendere decisioni future.

Scarica questo modello

5. Modello di piano di registrazione

Scarica questo modello

Un piano di registrazione delinea obiettivi, finalità e strategie aziendali. È fondamentale per pianificare il futuro dell'azienda e per vedere questi piani realizzarsi.

Il Modello di piano di registrazione ClickUp aiuta a costruire una tabella di marcia per allineare i team, consentendo loro di monitorare lo stato e rispettare le scadenze. Include stati, campi e visualizzazioni personalizzati per ottimizzare il piano e la collaborazione. Se utilizzato correttamente, il modello vi aiuterà a identificare potenziali rischi e ostacoli nelle prime fasi del processo e ad adattarvi.

Le funzionalità di ClickUp per il project management vi aiuteranno a creare attività e ad assegnarle ai membri del team. La visualizzazione Calendario consente di tenere facilmente traccia di sequenza del progetto e tutte le scadenze imminenti. Infine, fornisce le informazioni necessarie per monitorare lo stato del piano su un dashboard personalizzato. Salvate comodamente le informazioni in un file di tipo reportistica del progetto da condividere con le parti interessate, se necessario.

Scarica questo modello

6. Modello di directory

Scarica questo modello

Una directory di contatti rende la comunicazione molto più semplice, ma creare una directory che si integri con gli altri strumenti può essere complicato. Il Modello di directory ClickUp include diverse visualizzazioni personalizzate per organizzare e monitorare le informazioni sui dipendenti:

La vista Departments visualizza i dipendenti sotto i rispettivi team

La vista Elenco dipendenti attivi visualizza il personale attuale

La vista Stato occupazionale visualizza una panoramica dello stato di ciascun dipendente

La visualizzazione Modulo informazioni dipendenti semplifica la raccolta dei dettagli dei dipendenti

La combinazione di questo modello con altre funzionalità/funzione di ClickUp crea una potente soluzione di gestione dei dipendenti. Con gli strumenti di monitoraggio del tempo, avrete una comoda registrazione del timesheet di ogni dipendente.

Le funzionalità di project management consentono di estrarre le informazioni dalla rubrica quando si assegnano attività ai dipendenti. Utilizzate questa funzionalità/funzione per monitorare lo stato di avanzamento del vostro team sul progetto.

Questo modello è un ottimo punto di partenza per visualizzare in modo completo le prestazioni e le attività dei vostri dipendenti.

Scarica questo modello

7. Modello di processi e procedure

Scaricare questo modello

Avere processi e procedure cancellati e documentati è fondamentale per l'efficienza operativa. Il Modello di processi e procedure ClickUp fornisce una posizione comoda e centralizzata per monitorare e gestire le procedure aziendali dall'inizio alla fine.

Tracciate lo stato di avanzamento dei processi e delle procedure utilizzando gli stati personalizzati del modello. Compilate i dettagli delle procedure aziendali utilizzando i campi del modello. Funzionalità standard di ClickUp, come ad esempio gestione delle attività e Sequenza, apportano ulteriore utilità al modello.

La visualizzazione del diagramma di flusso del processo aiuta a mappare i passaggi della procedura in modo facilmente comprensibile. Tutti i documenti necessari per comprendere o completare l'attività possono essere aggiunti alla vista Elenco documentazione. Un'altra opzione di visualizzazione può mostrare le fasi della procedura del team.

Il team deve aggiornare gli stati man mano che procede con le attività, per indicare a che punto è la procedura. Le parti interessate ricevono una notifica automatica al completamento di ogni attività. Non dimenticate di impostare un'attività promemoria per rivedere e aggiornare le procedure che devono essere modificate. Modelli di documentazione dei processi come questi possono contribuire a snellire i flussi di lavoro e ad aumentare la produttività.

Scarica questo modello

8. Modello di documento sui processi aziendali

Scarica questo modello

Documentare in modo chiaro i processi aziendali supporta la coerenza e l'efficienza dei team. Il Modello di documento sui processi aziendali di ClickUp fornisce un modo strutturato per creare un repository di documenti.

Il modello ha tutto ciò che serve per aggiungere più articoli e tenere traccia del loro stato. È possibile inserire tutti i dettagli rilevanti di un processo e utilizzare i tipi di visualizzazione di ClickUp per esaminare i dati.

Gli strumenti di collaborazione di ClickUp consentono di ricevere il feedback degli stakeholder sui dettagli dei processi. Questa collaborazione assicura che tutti siano sulla stessa pagina e che non vengano tralasciati dettagli importanti. Una volta che tutti sono d'accordo, la funzione di condivisione dei documenti facilita l'accesso ai dati.

Create progetti per monitorare l'implementazione dei processi utilizzando la funzione di project management. Impostazione gli oggetti del progetto creare attività e assegnarle ai membri del team.

L'uso di questo modello per i processi aziendali offre al team un'unica fonte di orientamento sulle procedure appropriate.

Scarica questo modello

9. Modello di guida allo stile del marchio

Scarica questo modello

Il branding è uno degli elementi più importanti di un marketing efficace. Avere un aspetto coerente in tutti i punti di contatto con i clienti aiuta a consolidare il vostro marchio nella mente dei clienti. Più il vostro marchio è coerente, più è probabile che le persone si ricordino di voi e vi portino a ripetere l'attività aziendale.

Il cuore di un branding efficace è il guida allo stile del marchio . Questo documento delinea tutti i colori, i font, i loghi e gli altri elementi visivi del marchio aziendale. Trasmette inoltre il messaggio dell'azienda, assicurando che tutte le interazioni con i clienti siano in linea con il marchio.

Il Modello di guida allo stile del marchio ClickUp fornisce un repository di tutto ciò che serve per un branding efficace. Aggiungete brevi articoli di istruzioni all'interno della guida di stile per mostrare ai team le scelte di design approvate dal marchio.

Avrete anche accesso alle funzionalità/funzione di project management. Queste funzionalità/funzione possono aiutarvi nella creazione iniziale della guida al branding, negli aggiornamenti necessari e nei progetti che si basano sulla guida al branding.

Scarica questo modello

10. Modello di base di conoscenza Word di PoweredTemplate

/$$$img/ https://i.poweredtemplates.com/i/pp/03/072/word\_template.jpg?tr=w-406 Modello di conoscenza Word di PoweredTemplate /$$$img/

Tramite PoweredTemplate

Se la vostra azienda lavora principalmente con i prodotti Microsoft Office, l'organizzazione dei documenti può diventare rapidamente caotica, ma una buona base di conoscenze richiede una struttura. Il modello Knowledge Word di PoweredTemplate fornisce una struttura riutilizzabile per creare articoli di base di conoscenza, mettendo ordine nel caos.

Il modello include sezioni, tabelle e formattazione per standardizzare il contenuto della conoscenza. È possibile creare facilmente pagine per documentare processi, linee guida, FAQ, materiali di formazione e altro ancora. Il formato strutturato garantisce la coerenza tra più documenti, evitando di dover ricreare la formattazione ogni volta.

È possibile creare una libreria di modelli di articoli di knowledge base organizzati, facili da navigare e da aggiornare. Semplifica la creazione di documenti che seguono le best practice per condivisione della conoscenza . I dipendenti possono trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno senza dover cercare tra risorse disgiunte.

Scaricare questo modello

11. Modello di base di conoscenza di PowerPoint di FPPT

Via Free PowerPoint Modelli

La condivisione delle conoscenze alimenta lo stato e la crescita. Questo modello Free Knowledge PowerPoint è ideale per diffondere informazioni ed educare il pubblico. Semplifica la creazione di articoli di base efficaci per scuole, club del libro, autori e altro ancora.

Il modello è disponibile in un modulo facilmente personalizzabile. Gli utenti con poca conoscenza di PowerPoint o di altre produttività Microsoft Office possono modificare il format per adattarlo meglio alle esigenze del progetto.

Utilizzate questo modello per creare rapidamente presentazioni in PowerPoint che coinvolgano i discenti e trasmettano messaggi chiave ai destinatari. Le diapositive, di grande impatto visivo, sono un ottimo punto di partenza per la creazione di contenuti interessanti. Il modello lavora con quasi tutte le versioni del software, incluso PowerPoint 2010 e Office 365.

Scarica questo modello

Rimanete organizzati con i modelli di base di conoscenza

Creare risorse utili per ogni team non deve essere una sfida. La robusta libreria di modelli di ClickUp rende facile trovare la giusta combinazione per tenere traccia delle conoscenze della vostra organizzazione.

Iniziate a imparare oggi stesso! ClickUp è gratis per sempre e viene fornito con tutti questi modelli di knowledge base e molto altro ancora. 🦄