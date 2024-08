10 Migliori software di gestione dei documenti per organizzarsi nel 2024

In qualità di project manager, una parte significativa della vostra settimana lavorativa è probabilmente dedicata alla gestione delle pratiche e all'organizzazione delle informazioni. Questo lavoro amministrativo può sottrarre tempo prezioso che potrebbe essere dedicato ad attività di alto valore.

Il software di gestione dei documenti è progettato per eliminare il lavoro manuale più pesante, organizzando e categorizzando i file, assegnando le autorizzazioni di accesso e creando flussi di lavoro per le approvazioni e le revisioni.

In questa guida, esamineremo i migliori software di gestione dei documenti e come sfruttarli come posizione centralizzata per la condivisione e la collaborazione dei documenti!

Cosa cercare in un software di gestione documentale (DMS)?

Quando si cerca un sistema di gestione documentale, è essenziale dare priorità a misure di sicurezza di alto livello per salvaguardare le informazioni riservate, prevenire le violazioni dei dati e rispettare le normative sulla protezione dei dati. Funzionalità/funzione chiave quali:

Controlli di accesso

Crittografia

Backup e ripristino dei dati

Autorizzazioni

Funzionalità/funzione di ricerca

Accesso al cloud

Anche la collaborazione è una funzionalità/funzione indispensabile per il vostro sistema di gestione documentale. Volete che il vostro team sia in grado di collaborare sui documenti in tempo reale assegnare attività, lasciare commenti e condividere file in sicurezza. E, naturalmente, dovete essere in grado di trovare i contenuti senza dover digitare troppi prompt!

Infine, l'integrazione con altri strumenti di project management come gestione delle attività e monitoraggio del progetto aiuterà il vostro team a semplificare flussi di lavoro inter-funzionali . Questa integrazione promuove la collaborazione, condivisione della conoscenza e migliora il processo decisionale.

I 10 migliori software di gestione documentale nel 2024

Con l'aiuto di ClickUp Docs, è possibile presentare i requisiti dei prodotti utilizzando una vista Documento incorporata

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team di tutte le dimensioni per creare splendidi documenti, wiki e altri documenti, che possono essere connessi a flussi di lavoro per realizzare idee con il vostro team!

Grazie alle opzioni di personalizzazione complete, ClickUp offre un'esperienza flessibile per gestire i carichi di lavoro, monitorare gli stati e rimanere in connessione da qualsiasi luogo. La collaborazione è al centro di ogni funzione, con numerosi strumenti progettati per mantenere aggiornati e allineati i team interfunzionali.

Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, consentendo ai team di sincronizzare tutti i loro lavori e di ottimizzare i processi interfunzionali in un'unica piattaforma!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

piano Free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Piano Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Piano Business Plus : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Piano Enterprise : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Rever

via Rever Revver, ex Rubex, è un sistema di gestione dei documenti online progettato per aiutare le aziende a organizzare, archiviare e condividere i documenti in sicurezza. Revver Documenti è integrato con le più diffuse applicazioni di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox, Box e OneDrive.

La piattaforma offre inoltre un intervallo di funzionalità/funzione, come il controllo della versione dei file, le funzionalità di ricerca dei documenti e il controllo dell'accesso sicuro, in modo che solo gli utenti autorevoli possano visualizzare o modificare le informazioni riservate.

Le migliori funzionalità/funzione di Revver

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) aarchiviare automaticamente i documenti nella loro posizione predefinita

Ricerca avanzata per identificare le cartelle in cui mancano i documenti essenziali

Controllo dell'autenticazione a più fattori per accedere ai documenti

Firma elettronica dedicata per sostituire i documenti cartacei

Visualizzatore di documenti a doppio schermo

Limiti di Revver

Mancano strumenti di gestione delle attività rispetto ad altri sistemi di gestione dei documenti

È necessario un account per accedere al Centro assistenza di Revver

Prezzi di Revver

Contattate Revver per i dettagli sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Revver

G2 : 4.3/5 (330+ recensioni)

: 4.3/5 (330+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (880+ recensioni)

3. Squadra di collegamento

tramite Connecteam Connecteam è un sistema di coinvolgimento dei dipendenti e di gestione del team software. La funzionalità/funzione documenti consente ai team di collaborare facilmente a documenti, moduli e sondaggi.

Avere tutti i file dei dipendenti, i certificati e i documenti aziendali in un unico posto può essere una svolta per i dipartimenti HR e i manager. Un sistema centralizzato può migliorare l'efficienza e la produttività, consentendo un facile accesso ai documenti, eliminando la necessità di uno spazio di archiviazione fisico e riducendo il rischio di file persi o smarriti. Con una soluzione digitale, il personale delle risorse umane può facilmente cercare, recuperare e condividere i documenti con i colleghi, anche se lavorano da remoto!

Le migliori funzionalità/funzione di Connecteam

Funzione Azioni rapide per intraprendere azioni rapide che interessano tutti i documenti

Autorizzazioni per la sola visualizzazione, il caricamento, l'approvazione/rifiuto e la modifica dei documenti

Pacchetti di documenti (cartelle) da assegnare a singoli utenti o a gruppi intelligenti

Corsi per creare processi specifici da far seguire ai dipendenti

Scadenze per ogni documento o tipo di voce

Limiti di Connecteam

Limitate funzionalità di collaborazione in tempo reale

Mancano le funzionalità di automazione del flusso di lavoro

Prezzi di Connecteam

Piccole aziende : Free per un massimo di 10 utenti

: Free per un massimo di 10 utenti Basic : $29 al mese per i primi 30 utenti

: $29 al mese per i primi 30 utenti Avanzato : $49 al mese per i primi 30 utenti

: $49 al mese per i primi 30 utenti Esperto: $99 al mese per i primi 30 utenti

Valutazioni e recensioni su Connecteam

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (260+ recensioni)

4. Confluenza

via Confluenza Confluence è un sistema di area di lavoro per team con funzionalità di software di gestione dei documenti per creare, condividere, organizzare e discutere lavori con team di qualsiasi dimensione. Aiuta le persone di un'organizzazione a collaborare ai progetti in modo più efficace ed efficiente, consentendo loro di archiviare e condividere i lavori in un'unica posizione centrale.

Con Confluence, i team possono creare e condividere idee, modificare documenti collaborare in tempo reale, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, tenere tutti informati delle modifiche con notifiche e molto altro ancora. Inoltre, potenti funzionalità/funzione come reportistica, dashboard e integrazione con altri strumenti aiutano i team a tenere sotto controllo i loro progetti! Confronto tra Confluence e Google Docs !

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Feed personalizzato per visualizzare gli spazi che una persona ha visitato di recente, le bozze delle pagine in corso e l'attività delle pagine stesse

Modifica in tempo reale con un team remoto o con dipendenti a distanza

Integrazioni con Box, Dropbox e Google Drive

Etichette delle pagine per velocizzare la ricerca dei contenuti

Funzione di importazione di documenti Word

Limiti di Confluence

I team che non sviluppano software troveranno lo strumento difficile da imparare

Progettato e progettato per la collaborazione a livello di azienda (si vedano questiAlternative a Confluence)

Prezzi di Confluence

Gratis : Per 10 utenti (solo sottoscrizione mensile)

: Per 10 utenti (solo sottoscrizione mensile) Standard : $5,75 per utente (stima)

: $5,75 per utente (stima) Premium : $11 per utente (stima)

: $11 per utente (stima) Azienda: Contattare Confluence per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4.1/5 (3.000+ recensioni)

: 4.1/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Confronto tra Confluence e Notion !

5. DocuFase

via DocuFase DocuPhase è una soluzione per la gestione dei documenti che aiuta le organizzazioni a prendere il controllo dei loro processi cartacei . Offre una piattaforma per l'acquisizione e la gestione dei documenti, la semplificazione dei processi del flusso di lavoro e il miglioramento della collaborazione. Con DocuPhase, gli utenti possono archiviare, gestire e accedere in sicurezza a tutti i tipi di documenti da qualsiasi parte del mondo tramite installazioni cloud o on-premise.

La piattaforma è dotata di una serie di funzionalità/funzione quali l'acquisizione e l'indice dei documenti, le funzionalità di ricerca, l'instradamento e l'approvazione dei documenti, gli strumenti di collaborazione online, i percorsi di audit e il controllo delle versioni!

Le migliori funzionalità/funzioni di DocuPhase

Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per leggere e interpretare i dati specificati

Autorizzazioni personalizzate per diversi tipi di processi aziendali

Tag e termini di indice automatici preimpostati per i file in entrata

Funzioni di ricerca avanzate per trovare le informazioni esatte

Integrazioni con NetSuite, Dynamics, Sage e molto altro ancora

Limiti di DocuPhase

Opzioni di formazione limitate per l'apprendimento e l'adozione del software

Orientato all'automazione dell'account

Prezzi di DocuPhase

Contattate DocuPhase per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di DocuPhase

G2 : 4.2/5 (15+ recensioni)

: 4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

6. Bloomfire

via bloomfire Bloomfire è un'applicazione software di condivisione della conoscenza che aiuta ad aumentare la collaborazione e la produttività di un team. Offre agli utenti la possibilità di archiviare e condividere in sicurezza informazioni, documenti, video, immagini e altri contenuti in una piattaforma organizzata. Può essere utilizzato come wiki interno, intranet o anche una piattaforma di e-learning.

La piattaforma facilita la ricerca e la gestione dei contenuti, in modo che i team possano lavorare in modo più efficiente. Inoltre, offre potenti funzionalità di ricerca, in modo che gli utenti possano accedere rapidamente alle informazioni di cui hanno bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloomfire

Editor di testo ricco con funzioni di grafici, immagini, audio e video

Opzioni di segnalazione per la revisione e di importazione/esportazione in blocco

Cicli di feedback per supportare i processi aziendali

Tag generati dall'IA per un migliore spazio di archiviazione dei documenti

Contenuto Q&A ricercabile

Limiti di Bloomfire

Mancanza di integrazioni rispetto ad altre soluzioni di gestione dei documenti

Mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di Bloomfire

Bloomfire parte da 25 dollari al mese per utente, a seconda del volume e del modello

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2 : 4.6/5 (460+ recensioni)

: 4.6/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

7. SharePoint

via SharePoint Sharepoint è un sistema di gestione dei documenti dell'azienda che aiuta i team a condividere e gestire i contenuti all'interno dell'azienda Microsoft Office ecosistema. Offre ai team uno spazio centralizzato per archiviare, organizzare e condividere documenti, dati e risorse da qualsiasi dispositivo. Sharepoint dispone anche di potenti funzionalità/funzione come gli strumenti di collaborazione che consentono ai team di lavorare insieme in tempo reale e le funzionalità di controllo delle versioni per monitorare le modifiche apportate ai contenuti.

La piattaforma offre anche numerose funzionalità/funzione di sicurezza per aiutare a garantire la sicurezza dei dati, come le autorizzazioni basate sui ruoli e le funzionalità di auditing. Con questa potente piattaforma, i team possono snellire il flusso di lavoro, aumentare l'efficienza organizzativa e creare un ambiente più collaborativo.

Le migliori funzionalità/funzione di SharePoint

In-Place Holds per preservare programmaticamente i contenuti da cancellazioni o modifiche

Librerie di documenti con controllo delle versioni e degli accessi

Visualizzazione e modifica offline su Mac o PC

1 TB di spazio di archiviazione OneDrive per utente

Collaborazione in tempo reale

Limiti di SharePoint

Richiede l'acquisto di software Microsoft aggiuntivi per utilizzare Sharepoint al massimo delle sue potenzialità

Non è intuitivo con i software non Microsoft

Prezzi di SharePoint

Piano 1 di SharePoint Online : 5 dollari per utente al mese, sottoscrizione annuale

: 5 dollari per utente al mese, sottoscrizione annuale SharePoint Online Piano 2 : $10 per utente al mese, sottoscrizione annuale

: $10 per utente al mese, sottoscrizione annuale Office 365 E3: $23 per utente al mese, sottoscrizione annuale

Valutazioni e recensioni su SharePoint

G2 : 4/5 (8.200+ recensioni)

: 4/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (4.900+ recensioni)

Controlla questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative a SharePoint /%href/

!

8. Notion

tramite Notion Notion è un'area di lavoro all-in-one per la gestione dei documenti e la collaborazione tra team. Serve come strumento di database per i team per creare, archiviare, organizzare e condividere documenti in una posizione centralizzata.

I team possono creare capitoli e sottosezioni per organizzare i documenti, impostare modelli personalizzati per un accesso rapido ai contenuti utilizzati di frequente, aggiungere tag e commenti per tenere traccia delle informazioni importanti e assegnare attività e date di scadenza per la gestione collaborativa del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Cronologia delle versioni che consente di tornare alle versioni precedenti di un documento

Perfetta integrazione con i servizi di archiviazione cloud per un facile trasferimento dei dati

Modifica collaborativa che supporta più utenti in un singolo documento

Controllo degli accessi con autorizzazioni granulari per file e pagine

Accesso mobile per l'apertura e l'invio di file in mobilità

Limiti di Notion

L'alto grado di flessibilità può anche essere una sfida per sapere da dove iniziare o come organizzare le informazioni in modo efficace (vediAlternative di Notion)

Accesso limitato ai controlli avanzati, a meno che non si abbia un piano Enterprise

Prezzi di Notion

Versione gratuita

Standard : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Premium : $15 per utente al mese

: $15 per utente al mese Azienda: Contattare Notion per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Notion

G2 : 4.7/5 (1.700+ recensioni)

: 4.7/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.400+ recensioni)

9. Box

via Box Box è un software di gestione dei documenti e un servizio di condivisione dei file. Offre soluzioni sicure di archiviazione, collaborazione e comunicazione per aiutare le organizzazioni ad archiviare, condividere e gestire documenti, fogli di calcolo e altri file digitali nel cloud. Con Box, gli utenti possono accedere ai file archiviati da qualsiasi dispositivo e condividerli facilmente con colleghi o partner esterni.

La piattaforma offre anche funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo per tenere traccia delle modifiche apportate ai documenti, la crittografia per una maggiore sicurezza delle informazioni sensibili e il controllo granulare delle autorizzazioni per decidere chi ha accesso a quali dati. Inoltre, Box offre funzionalità/funzione di livello aziendale come l'integrazione con i sistemi IT esistenti e le politiche di sicurezza, la personalizzazione del branding e dell'esperienza utente e potenti capacità di analisi.

Le migliori funzionalità/funzione di Box

Protezione nativa dalle fughe di dati e rilevamento delle minacce informatiche, grazie a strumenti avanzati di apprendimento automatico

Integrazione con le app di lavoro più diffuse, come ClickUp, Microsoft Teams e Oracle NetSuite

Condivisione di file in un solo clic per inviare facilmente file di grandi dimensioni

Box Notes per la creazione di piani e scadenze di progetti

Box Sign per firme elettroniche illimitate

Limiti di Box

Il tentativo di aprire più file PDF dall'interfaccia di ricerca di Box Drive può causare un errore

La crittografia a chiave privata è una funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di Box

Contattare Box per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Box

G2 : 4.2/5 (4.800+ recensioni)

: 4.2/5 (4.800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5.000+ recensioni)

10. Brandfolder

via Brandfolder Brandfolder è una piattaforma online di gestione delle risorse digitali che consente alle aziende di archiviare, organizzare, condividere e monitorare le risorse del proprio marchio. La piattaforma funge da hub centralizzato per la gestione di tutti i materiali di branding di un'azienda, tra cui immagini, loghi, video, documenti, materiale di marketing, presentazioni e altro ancora.

Grazie all'interfaccia intuitiva di Brandfolder, gli utenti possono accedere, gestire, condividere e tenere traccia di tutte le risorse del marchio in un unico luogo in modo facile e veloce. Inoltre, i potenti strumenti di Brandfolder consentono di controllare facilmente l'uso e la distribuzione delle risorse, in modo che il marchio dell'azienda rimanga coerente in tutti i canali!

Le migliori funzionalità/funzioni di Brandfolder

Impostazioni pubbliche e private per i documenti importanti

Gestione degli utenti con accesso rapido alle informazioni sugli stessi

Supporto di più formati di file per la creazione di documenti

Funzione di caricamento ospite per i partner esterni

Caricamento in blocco con azioni di trascinamento e rilascio

Limiti di brandfolder

L'invio di più documenti per l'approvazione non è una funzionalità/funzione supportata

Mancano le funzionalità di personalizzazione sui piani non enterprise

Prezzi di Brandfolder

Contattare Brandfolder per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Brandfolder

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (430+ recensioni)

Lo strumento definitivo per la gestione collaborativa dei documenti: ClickUp Documenti

ClickUp è la scelta ideale per i team che cercano un sistema di gestione documentale completo per gestire tutti i tipi di contenuti interni e rivolti ai client.

La versatilità della piattaforma si estende alla matrice di strumenti di project management e di collaborazione, che la rendono una soluzione all-in-one per i team che cercano di ottimizzare il proprio flusso di lavoro. Avvio di un'area di lavoro di ClickUp oggi!