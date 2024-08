10 modelli di guida di stile per amplificare il vostro marchio

Nel mondo del branding, mantenere la coerenza è fondamentale. Senza di essa, l'identità visiva del vostro marchio potrebbe cambiare in modo stravagante come il vestito della principessa Aurora ne "La bella addormentata", passando magicamente dal rosa all'azzurro con un colpo di bacchetta. Sebbene siano affascinanti nelle favole, le trasformazioni improvvise sono una seria preoccupazione per ogni brand manager.

Definendo i colori, la tipografia, le immagini e la voce, una guida allo stile del marchio garantisce che l'aspetto del marchio rimanga uniforme, indipendentemente da chi brandisce la bacchetta magica del marketing. 🪄

Tuttavia, lo sviluppo di una guida di stile per il marchio da zero richiede risorse significative. È qui che i modelli di guida di stile passano a salvare la situazione, fornendo una soluzione conveniente, soprattutto per le piccole e medie imprese o per le startup in fase di avvio.

In questo articolo scopriremo 10 modelli gratuiti di linee guida per il marchio, ognuno dei quali è stato meticolosamente realizzato per rendere i vostri contenuti sempre più interessanti. Approfondite questi strumenti rivoluzionari che potenzieranno il vostro kit di strumenti per il branding!

Cos'è un modello di guida di stile?

Una guida di stile è un manuale di comportamento di un marchio che delinea le linee guida visive e testuali per garantire la coerenza su tutte le piattaforme. È un punto di riferimento centrale per tutte le comunicazioni del marchio, essenziale per mantenere un'immagine coerente identità del marchio .

Molti modelli di linee guida del marchio fungono da perfetto trampolino di lancio per la creazione di un manuale di branding completo. Si tratta di un quadro pre-progettato che fornisce la struttura essenziale, compresi i segnaposto per elementi vitali come logo, tipografia, schemi di colore e linee guida per la voce. I brand manager possono utilizzare un modello di guida allo stile del marchio per verificare che tutti i componenti essenziali siano inclusi, promuovendo l'uniformità su piattaforme e mezzi diversi.

Cosa rende un buon modello di linee guida del marchio?

I modelli di guida allo stile spesso incorporano le best practice del settore, consentendo ai brand manager di allinearsi alle tendenze e agli standard attuali in aree come il design e l'accessibilità. Ecco le funzionalità/funzione condivise dai migliori modelli di linee guida di stile:

Facilità d'uso: Un buon modello è facile da usare e consente a persone con diversi livelli di esperienza nel campo del design di comprenderlo e utilizzarlo efficacemente

Un buon modello è facile da usare e consente a persone con diversi livelli di esperienza nel campo del design di comprenderlo e utilizzarlo efficacemente Personalizzazione: Un modello deve offrire flessibilità, pur fornendo una struttura preconfezionata. I brand manager possono adattare il modello alle esigenze specifiche e all'unicità del loro marchio, consentendo la creatività all'interno di un quadro definito

Un modello deve offrire flessibilità, pur fornendo una struttura preconfezionata. I brand manager possono adattare il modello alle esigenze specifiche e all'unicità del loro marchio, consentendo la creatività all'interno di un quadro definito Linee guida visive: L'inclusione di esempi e immagini rende la guida più accessibile. Ausili visivi come grafici, diagrammi e immagini possono aiutare a illustrare l'uso degli elementi

L'inclusione di esempi e immagini rende la guida più accessibile. Ausili visivi come grafici, diagrammi e immagini possono aiutare a illustrare l'uso degli elementi Integrazioni: Alcuni modelli possono essere dotati di funzionalità/funzione che consentono l'integrazione con altri modellistrumenti di gestione degli asset del marchioassicurando che le modifiche si riflettano su tutte le piattaforme senza soluzione di continuità

Alcuni modelli possono essere dotati di funzionalità/funzione che consentono l'integrazione con altri modellistrumenti di gestione degli asset del marchioassicurando che le modifiche si riflettano su tutte le piattaforme senza soluzione di continuità **Se è necessario aggiornare le linee guida del marchio, un sistema trasparente di controllo delle versioni fornisce a tutti la guida più aggiornata

10 Modelli di linee guida professionali per il marchio da utilizzare nel 2024

Abbiamo visto che un modello di guida di stile può essere la scorciatoia per l'esito positivo del branding, ma Da fare per trovare quello giusto? 🤔

Che si tratti del rebranding di un'azienda, del lancio di un nuovo marchio o della standardizzazione dei progetti del team, abbiamo compilato con cura questo elenco di 10 modelli di guida di stile adatti alle vostre esigenze. Immergetevi e trovate quello che fa per voi!

1. Modello di guida di stile di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Brand-Style-Guide-Doc-Template.png Modello di guida allo stile di ClickUp /$$$img/

Condivisione di più guide di stile all'interno di un singolo documento ClickUp utilizzando le sottopagine

Il Modello della guida di stile ClickUp è stato progettato per essere uno spaccio unico per organizzare, monitorare e gestire tutti gli elementi essenziali del marchio, come voce, logo e colori. 🎨

È lo strumento perfetto per le aziende che vogliono creare un marchio riconoscibile e armonioso. Le sue funzionalità/funzione chiave includono:

Monitoraggio dello stato di ogni risorsa di branding con Stati personalizzati

Facile visualizzazione e gestione degli attributi del marchio con i Campi personalizzati

Facilitare il monitoraggio delle risorse del marchio con Strumenti per il project management come le attività secondarie annidate e le etichette di priorità

come le attività secondarie annidate e le etichette di priorità Viste personalizzate come Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altro ancora

Il modello semplifica il processo di creazione della vostra guida di stile e lo comprime in pochi e semplici passaggi. Una volta che avete una visione chiara del messaggio del vostro marchio, raccogliete gli elementi essenziali come loghi, font e altre risorse che rappresentano il carattere del vostro marchio.

Il passaggio finale consiste nella condivisione della guida con il team, in modo che ogni membro capisca come utilizzarla correttamente.

2. ClickUp Crea un modello di guida di stile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/brand-style-guide-1400x526.png ClickUp Crea un modello di guida allo stile /$$$img/

Monitoraggio delle attività e delle richieste relative al branding in un Elenco ClickUp

La creazione di un'identità di marca è un processo complesso e sfaccettato, eppure è proprio in quest'area che la ClickUp Crea un modello di Guida di stile eccelle. Essendo strutturato intorno a un percorso strategico di 4 stati, questo modello vi condurrà attraverso ogni fase essenziale della creazione della vostra guida di stile.

Il viaggio inizia con lo stato "Da fare", che stabilisce le priorità delle attività e le impostazioni di base. È possibile aggiungere assegnatari, specificare i livelli di lavoro richiesti e definire le date di scadenza, in modo che tutti conoscano il proprio ruolo e la complessità di ogni incarico.

Quando si passa allo stato "In corso ", entrano in gioco i campi personalizzati del modello, come il livello di complessità e la percentuale di completamento. Inserite commenti per chiarire le indicazioni, monitorare lo stato di avanzamento e assicurarvi che tutto sia in linea con il carattere del marchio. La vista Elenco attività è di grande aiuto in questa fase, in quanto offre una panoramica organizzata delle attività in corso.

Quando lo stato passa a "Approvazione ", i campi personalizzati consentono un processo semplificato di controlli e contrappesi. La visualizzazione Processo di creazione diventa essenziale in questa fase, guidando il perfezionamento in passaggi di ogni elemento del marchio.

Infine, quando si raggiunge lo stato "Completato ", si può riflettere sul viaggio attraverso la vista Gantt, visualizzando la Sequenza e il modo in cui ogni pezzo si è unito senza soluzione di continuità.

3. Modello di guida allo stile del logo ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/logo-style-guide.png Modello di guida allo stile del logo ClickUp /$$$img/

Aggiungete il logo del vostro marchio, i colori del marchio, le icone personalizzate e altro ancora in un documento ClickUp condivisibile

La progettazione di un logo coerente e riconoscibile è fondamentale per l'integrità visiva del marchio. Costruito attorno a un flusso di lavoro flessibile, il programma Modello di guida allo stile del logo ClickUp vi aiuta a costruire la pietra angolare di un'immagine di marca unificata e potente.

Iniziate raccogliendo tutte le risorse del vostro logo, assicurandovi di avere a portata di mano tutte le versioni vettoriali e alternative. È possibile categorizzare e gestire tutti gli aspetti del logo, dai valori dei colori alle dimensioni e agli spazi.

Successivamente, stabilite le linee guida per come e quando utilizzare ogni versione del logo, definendo regole come il colore, la dimensione massima e altri vincoli specifici. È possibile creare attività nel modello per articolare queste regole, rendendole facilmente accessibili a tutti gli stakeholder.

Includere esempi di utilizzo del logo in contesti diversi aiuterà a mantenere l'uniformità del marchio. Utilizzate la visualizzazione Calendario per visualizzare i mock-up e pianificare l'applicazione del logo su varie piattaforme. 📅

La descrizione dettagliata e la documentazione del logo vengono dopo. Qui è possibile utilizzare i campi personalizzati per catturare ogni sfumatura del logo, dal carattere alla tavolozza dei colori.

Ma non è tutto, gente! Potete (e dovete) monitorare e analizzare continuamente la guida, organizzare riunioni periodiche per discutere lo stato di avanzamento e impostare notifiche per rimanere aggiornati, tutto all'interno di ClickUp!

4. Modello di guida allo stile del progetto ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Style-Guide-Template.png Modello di guida allo stile del progetto ClickUp /$$$img/

Mettete tutti i membri del team e i partner esterni sulla stessa pagina con un documento per il progetto

Il Modello di guida allo stile del progetto ClickUp aiuta a raccogliere tutti gli elementi che definiscono il marchio per un progetto attraverso la Documenti ClickUp funzionalità/funzione. In questo modo è possibile creare un punto di riferimento centralizzato facilmente accessibile al team.

La raccolta di elementi serve come punto di partenza per un processo interattivo. Utilizzando la vista Bacheca, è possibile raccogliere istanze su come applicare i codici colore, le dimensioni dei font, i tipi e le specifiche del logo. Quindi, trasformate i concetti astratti in linee guida tangibili e attuabili.

Con le attività di ClickUp per il project management, potete assegnare attività concrete e sviluppare linee guida per garantire un uso coerente degli elementi di branding del progetto. Questo rafforza l'identità del progetto su tutte le piattaforme.

La condivisione della guida di stile è altrettanto semplice quanto la sua creazione. Le intuitive opzioni di condivisione di ClickUp mantengono tutti i membri del team informati e allineati con l'essenza visiva del progetto.

Il modello di guida di stile per progetti di ClickUp va oltre la semplice organizzazione degli elementi di branding: dà vita a un'immagine coerente e omogenea. Sia che si tratti di costruire siti web, la progettazione di loghi aggiornare gli account dei social media o produrre materiale di marketing, questo modello è la costruzione di un'identità di marca unificata e professionale.

5. Modello di libro del marchio ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/brand-book.png Modello di libro del marchio ClickUp /$$$img/

Delineate i valori, gli obiettivi, la voce del marchio e altro ancora della vostra organizzazione con un modello di Brand Book in ClickUp

Immaginate il vostro marchio come una persona. Pensate a una persona che riconoscete tra la folla, con un proprio stile e un proprio modo di parlare. Ha una personalità unica, una voce distinta, un volto riconoscibile e una storia che fa annuire le persone a titolo di comprensione. Ma come potete garantire che tutti i membri del vostro team parlino la lingua del vostro marchio in modo corretto e coerente?

Entrate nella Modello di libro del marchio ClickUp il vostro co-autore digitale che vi aiuta a raccontare la storia del vostro marchio e guida il vostro team a rappresentarla in modo coerente. 📖

Per prima cosa, abbozzate il carattere del vostro marchio, definendone l'aspetto e impostando la fase della narrazione. Con i documenti ClickUp, potete assemblare loghi, font, colori e altre risorse visive.

Ora che avete i blocchi, è il momento di impostare le regole. Create direttive chiare, come ad esempio il modo in cui un logo deve essere utilizzato su diverse risorse.

6. Modello di linee guida per lo stile del marchio ClickUp per la lavagna online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image3-1-1400x737.png Modello di linee guida per lo stile del marchio ClickUp per la lavagna online /$$$img/

Condivisione di elementi di design e di esempi reali di utilizzo delle risorse del marchio su una lavagna online di ClickUp

Con il Modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp la creatività incontra l'organizzazione e le idee si traducono in linee guida concrete per il marchio.

Iniziate riempiendo il vostro Lavagna online con i dettagli dell'azienda e la sua missione. Includete loghi, font, colori e altre sezioni grafiche dedicate a ciascun asset del marchio. Successivamente, formate le regole del mondo del vostro marchio in un elenco di Da fare e Non fare. Funzionalità di monitoraggio del tempo, tag e avvisi di dipendenza vi aiuteranno a monitorare le linee guida del marchio. ⏱️

È possibile usare attività per rivedere e perfezionare ogni risorsa. Le regolazioni possono includere il ritocco dei colori per evocare emozioni specifiche, la modifica dei font per migliorare la leggibilità o la riformulazione delle linee guida per chiarire le intenzioni.

Ciò che rende questo modello visivamente attraente davvero magico è la sua inclusività. I nuovi assunti si orientano rapidamente in questo paesaggio creativo, comprendendo facilmente l'aspetto e i valori del vostro marchio. La vostra guida di stile diventa una galleria in cui gli stakeholder possono sfogliare, fare brainstorming, discutere e rendere le risorse più in linea con il vostro marchio.

7. Modello di identità del marchio ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/brand-identity-template.png Modello di identità del marchio ClickUp /$$$img/

Utilizzate il modello delle linee guida del marchio ClickUp per condividere il vostro kit e le regole del marchio

La collaborazione è la chiave per forgiare un'identità di marchio che risuoni con il mercato. Oltre al vostro team, questa collaborazione comporta anche il contributo fondamentale dei clienti, per garantire che il vostro marchio sia in linea con le loro percezioni e aspettative. 👥

Il Modello di identità del marchio ClickUp è una potente piattaforma per questo impegno collaborativo. Più che una semplice struttura di design, è un modello di progetto completo che vi aiuta a dare forma al vostro marchio:

Definizione dei visivi Creare messaggi efficaci Impostazione di chiari Obiettivi e finalità

Il team può utilizzare la funzionalità Teams per fare un brainstorming di idee sulla personalità del marchio, definendo lo spirito unico che si desidera trasmettere. Con la vista Bacheca, è possibile definire i valori fondamentali del marchio, assegnando attività ai membri del team per garantire che questi valori si riflettano nel progetto.

Il piano è fondamentale quanto la creatività e la collaborazione. Il grafico di Gantt in ClickUp permette di pianificare il processo di progettazione meticolosamente, fissare le attività cardine e stabilire quando completare ogni parte dell'identità del marchio.

8. Modello di marchio ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Branding-Template.png Modello di marchio ClickUp /$$$img/

Utilizzate questo modello per organizzare le vostre iniziative di branding e costruire un processo semplice per informare le risorse interne o esterne

Il branding è la voce unica, la storia e l'impronta visiva che un'azienda comunica al mondo. È necessario mantenerlo coerente per ottenere un impatto sulle persone e distinguersi dalla massa.

Il Modello di marchio ClickUp semplifica questo intricato processo, consentendo di gestire i progetti di branding in modo efficiente e creativo. Con questo modello le aziende possono definire lo stile, sviluppare una messaggistica uniforme e creare una libreria di risorse per mantenere la coerenza del marchio. 🏷️

Da fare per utilizzare questo modello versatile? Innanzitutto, è necessario decidere l'identità e la voce del proprio marchio. Poi si possono creare attività per le risorse visive, come il design del logo e la selezione dei colori. Utilizzate incarichi ricorrenti per garantire che il vostro marchio si evolva con la vostra azienda e le tendenze.

Le funzionalità/funzione personalizzate del modello sono il motivo per cui è così efficace. Gli stati personalizzati aiutano a monitorare lo stato di ogni elemento del branding, i campi personalizzati consentono di salvare le informazioni vitali relative ai progetti di branding e le visualizzazioni personalizzate offrono molteplici configurazioni di visualizzazione per mantenere le informazioni ordinate.

Inoltre, le funzionalità avanzate di project management, come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e le email, fanno di questo modello una soluzione completa per la creazione di un marchio.

9. Modello di piano per il lancio del marchio ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/brand-launch-1400x483.png Modello di piano di lancio del marchio ClickUp /$$$img/

Assicuratevi che ogni attività venga completata in tempo con il modello di piano di lancio del marchio di ClickUp

Il Modello di piano per il lancio del marchio ClickUp è il vostro copilota nell'emozionante avventura del lancio di un nuovo marchio. Vi aiuta a risolvere tutti i dettagli del piano, a mettere in fila le cose e a far decollare il marchio. ✈️

Questo modello offre tutto ciò che è necessario per un lancio di successo, tra cui:

Creazione di una $$a precisa Organizzare e monitorare le attività essenziali Allineare tutte le parti interessate con le risorse e le scadenze necessarie

Per utilizzare il modello, iniziate definendo gli oggetti, facendo ricerche sul mercato e creando una sequenza temporale dettagliata nella vista Gantt. Questo modello è dotato di funzioni che migliorano il piano e il monitoraggio. Campi e stati personalizzati consentono un monitoraggio preciso di ogni passaggio del processo, mentre le visualizzazioni personalizzate permettono di affrontare il progetto da diverse angolazioni per un migliore monitoraggio.

Utilizzate la vista Bacheca per organizzare le vostre attività idee di contenuto e assegnare le attività ai membri del team. Automazioni di ClickUp consente di creare campagne email automatizzate e post sui social media garantendo promozioni efficaci e senza soluzione di continuità.

Inoltre, le dashboard consentono di monitorare facilmente lo stato di avanzamento e forniscono una panoramica dei risultati per un lancio trionfale.

10. Modello di piano di rebranding per ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/rebranding-template-1400x544.png Modello di piano di rebranding ClickUp /$$$img/

È tempo di rifarsi il look? Date una scossa con il modello di piano di rebranding di ClickUp

Il rebranding è un'impresa complessa e impegnativa che richiede un piano e un coordinamento dettagliati. Per fortuna, il Modello di progetto di rebranding di ClickUp è stato progettato per semplificare proprio questo processo. ♻️

Dall'impostazione degli obiettivi iniziali e dall'analisi del vostro marchio attuale allo sviluppo della nuova identità, al lancio e al monitoraggio dei risultati, questo modello vi aiuta a gestire tutti gli aspetti della trasformazione. Il suo design preciso mantiene il team concentrato, allineando ogni fase del progetto ai vostri obiettivi.

Il modello incorpora elementi chiave che rendono il viaggio agevole. Gli stati personalizzati come Avanzamento e Revisione interna consentono un monitoraggio dettagliato di ogni fase, mentre i campi personalizzati offrono un modo efficace per gestire le attività e visualizzare il progetto. Inoltre, funzionalità di project management come gli avvisi di dipendenza, il monitoraggio del tempo e i commenti migliorano la capacità di monitoraggio complessiva.

È anche possibile creare un grafico Gantt per monitorare lo stato di avanzamento, usare le attività cardine per tenere sotto controllo la campagna di marketing e monitorare i risultati utilizzando le dashboard.

Grazie a collaborazione senza soluzione di continuità, aggiornamenti continui, riunioni regolari e analisi della produttività, questo modello vi porta a un rebranding di esito positivo, mantenendo tutte le parti interessate in sincronizzazione e un processo snello ed efficace.

Inizia il tuo percorso di branding con i modelli di guida di stile di ClickUp

Navigare nella complessità di gestione del marchio non è mai stata così facile, grazie a questi 10 innovativi Modelli ClickUp . Dai loghi ai veri e propri libri sul marchio, la giusta tabella di marcia per il vostro percorso di branding è qui, su misura per le vostre esigenze specifiche.

Che siate professionisti del branding o che abbiate appena iniziato, scegliete un modello di guida di stile gratis dal nostro elenco e portate la vostra azienda su un percorso ben strutturato verso l'esito positivo! 🛣️