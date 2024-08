10 esempi di linee guida del marchio che aiutano a costruire un marchio d'ispirazione

Le linee guida del marchio sono la pietra miliare di qualsiasi marchio forte sul mercato. Svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di un marchio forte la fiducia del cliente e portare in tabella la coerenza del marchio.

È un aspetto che non si può ignorare, perché l'esito positivo della comunicazione del marchio dipende dalla coerenza. È uno degli elementi che invogliano il vostro traguardo ad acquistare da voi più volte.

Inoltre, inequivocabilmente, le moderne comunicazioni di marketing si basano su molteplici canali di comunicazione. E la coerenza del marchio è legata a tutti questi canali.

In questo articolo scoprirete cosa contengono le linee guida del marchio. Ma soprattutto, troverete vari esempi di linee guida per il marchio e alcune modelli di branding per aiutarvi a creare le vostre linee guida.

Cosa sono le linee guida del marchio?

Le linee guida del marchio sono un documento che definisce come comunicare il vostro marchio attraverso i canali. E determina le regole della comunicazione non solo visiva, ma anche verbale e scritta.

Con delle linee guida solide, il tono della vostra comunicazione esprimerà in modo coerente il vostro marchio. Influenzerà il modo in cui i vostri clienti percepiscono la vostra produttività. E come risultato, contribuirà a determinare la percezione che i clienti hanno del valore dei vostri prodotti.

I clienti riconoscono i marchi con linee guida forti. Inoltre, queste linee guida sono una componente del vostro marchio identità del marchio . Senza di loro, non avreste un marchio che parla in modo unico ai vostri client. E sicuramente non sareste in grado di competere con i vostri concorrenti.

Avreste anche problemi a coltivare un'immagine unitaria del vostro marchio. Perché i canali e i membri del team.. mercato , progettisti e Sviluppatori web -potrebbero essere ovunque.

E perché è essenziale un'immagine unificata del marchio? Un marchio dall'aspetto e dal suono coesivo dà un senso di sicurezza e affidabilità, ed entrambe le emozioni spingono le vendite.

10 esempi di linee guida del marchio per dare il via all'ispirazione

Ora che sapete dove trovare alcuni modelli utili, potrebbe essere utile vedere anche alcuni esempi di linee guida del marchio. Ecco quindi 10 esempi di linee guida del marchio che vi ispireranno durante la creazione delle vostre linee guida del marchio con i nostri modelli.

Visita la pagina del nostro marchio per scaricare tutti gli asset del nostro marchio

ClickUp beni del marchio sono tutti scaricabili dalla nostra pagina dedicata al marchio. Dal logo e dalle icone a un assortimento di screenshot della nostra app, sono tutti disponibili in questa guida completa allo stile del marchio.

Abbiamo anche incluso le regole per l'utilizzo del logo, della tavolozza dei colori e dei font di ClickUp. E se avete bisogno di ulteriori informazioni sulla condivisione dell'uso del nostro logo e sull'attribuzione dei nostri marchi, consultate il nostro sito web linee guida sui marchi .

Via Spotify

Spotify inizia le sue linee guida per il design stabilendo come accompagnare i metadati della sua piattaforma, come il nome di un album o l'artwork, con il marchio. Le linee guida stabiliscono anche come incorporare, collegare e riprodurre i contenuti di Spotify.

Queste regole hanno senso perché l'attività aziendale di Spotify dipende in larga misura dal rispetto dei diritti d'autore. Ma le linee guida sul design del marchio contengono altre istruzioni: l'uso del logo di Spotify e le sue variazioni, la tavolozza dei colori e i font.

La guida allo stile del marchio di design di Spotify include molte cose da fare e da non fare. È inoltre possibile scaricare il logo e le icone del marchio, per garantirne la coerenza ovunque appaiano.

Via Netflix

Alcune delle risorse del marchio di Netflix sono disponibili solo effettuando l'accesso alla piattaforma di branding. Ma alcune di queste risorse e linee guida sono disponibili per tutti: quelle che riguardano il posizionamento del logo e il wordmark.

Ecco perché la guida allo stile del marchio pubblico di Netflix si concentra su aspetti visivi come il colore e lo spazio. Le linee guida presentano anche vari dos, don't ed esempi, che ne migliorano la comprensione e la rapida consultazione.

Via Slack

Slack ha pubblicato le sue guide allo stile del marchio all'interno del suo media kit. Quest'ultimo consiste nello scaricare screenshot di prodotti, loghi e foto dei membri del team di leadership di Slack, di altri dipendenti e degli uffici.

Ma potremmo facilmente sostenere che il media kit di Slack fa parte delle linee guida del marchio. Dopo tutto, come ogni altro esempio di linee guida del marchio, entrambi sono nati dall'esigenza di dare forma all'immagine del marchio Slack, giusto?

Le linee guida di Slack da scaricare sono piuttosto complete. Ma sono anche pulite, ben organizzate e facili da leggere. Il testo è ben bilanciato con spazi bianchi e immagini sufficienti che, insieme ai font scelti, lo rendono molto accattivante.

Tramite Zendesk

Il team di branding di Zendesk ha chiamato le sue linee guida "Brandland" E il loro campo d'azione è tanto ampio quanto la creatività del loro nome.

Le linee guida contengono gli elementi più tradizionali di una risorsa di questo tipo. Ma contengono anche molti altri elementi, come le riprese cinematografiche, il piano di marketing , il design dell'ufficio e le regole del merchandising di marca, che sono rare nelle linee guida del marchio.

Via Conklin Media

Uno degli elementi più caratteristici delle linee guida del marchio Conklin è la persona del marchio. Si tratta di chi sarebbe il marchio se fosse una persona e, nel caso di Conklin, è l'Uomo Ragno con due bambini.

Gli specialisti di branding di Conklin hanno costruito il personaggio scomponendo i valori del marchio in aggettivi. Poi hanno selezionato un carattere che corrispondesse a questi aggettivi: l'Uomo Ragno.

Infine, gli specialisti hanno aggiunto esperienza e saggezza ai caratteri del personaggio per renderlo più maturo. E ora gli scrittori di Conklin creano testi per siti web immaginando cosa direbbe papà Spiderman.

Via Checkr

Checkr inizia le linee guida del marchio affermando il suo "concetto creativo di base", che è "chiaro" Questo concetto è l'idea che sostiene l'intera esperienza del marchio dell'azienda.

Le linee guida dichiarano anche gli attributi del marchio, o valori, e li contengono:

Un kit per il logo da scaricare

Istruzioni su come utilizzare il logo

Una spiegazione di come dovrebbero apparire le fotografie utilizzate

Una tavolozza di colori da scaricare

I font del marchio

Tramite PartnerStack

Oltre alle specifiche di logo, colore e font, le linee guida del marchio di PartnerStack si concentrano sulla voce e sul tono del marchio. Quindi, anche se non hanno incluso un personaggio del marchio nelle linee guida, i membri del team di PartnerStack possono comunque rendersi conto di come comunicare il marchio.

Da fare è solo tenere a mente i tratti della voce descritti nelle linee guida del marchio.

Via SEO Londra

SEO.London è una piccola azienda composta da due persone Agenzia SEO eppure sono pienamente consapevoli dell'importanza del branding. Per questo motivo hanno commissionato il branding completo del loro sito web e del logo a un'agenzia di design.

Il primo passaggio dell'agenzia di design è stato quello di definire le linee guida del marchio di SEO.London. Come risultato, il sito web di SEO.London si distingue da quello dei suoi concorrenti, che hanno utilizzato soluzioni grafiche già pronte invece di sviluppare le proprie linee guida per il marchio.

Via Lega della Moda

Fashion League non ha creato un documento separato con le linee guida del marchio. Ma la sua dichiarazione di missione e il suo colore di base sono così forti che è possibile cogliere da essi il tono audace del marchio.

Il colore viola colpisce l'occhio in tutti i contenuti di Fashion League. Significa potere ed è perfettamente in linea con la mission del marchio.

La lista di controllo essenziale delle linee guida del marchio

Ispirandoci ad alcuni esempi di linee guida sulla voce del marchio, abbiamo compilato per voi questa lista di controllo. Essa individua gli elementi da includere nelle linee guida del marchio, quindi utilizzatela durante l'assemblaggio o la revisione del documento.

1. Dichiarazione di missione

Da dove nasce l'azienda? Qual è lo scopo della vostra azienda? E da cosa volete che il vostro marchio faccia la differenza nella vita dei vostri client?

La vostra missione è distintiva e coerente nel tempo. Ecco perché dovete includerla nelle linee guida del vostro marchio. Spiegatela in modo chiaro e oggettivo, con parole semplici, in modo che tutti i membri del vostro team la capiscano.

E allineate gli altri elementi della guida allo stile del marchio con lo scopo comune che rappresenta la vostra missione.

2. Valori del marchio

Quali sono i principi, l'etica e le convinzioni della vostra azienda? Quali sono i pilastri di tutto ciò che fate nella vostra organizzazione? E cosa rappresenta il vostro team in ambito aziendale?

Per istanza, uno dei valori del vostro marchio potrebbe essere la sostenibilità. Ciò significa che volete attrarre client che siano in sintonia con aziende sostenibili come la vostra. Quindi, la vostra messaggistica deve riflettere le vostre preoccupazioni in materia di sostenibilità.

Traducete i valori del vostro marchio nelle immagini e nelle parole che usate nelle vostre comunicazioni di marketing. Perché ciò che i vostri clienti vedono e le parole che ascoltano e leggono sul vostro marchio sono ugualmente importanti. Inoltre, i valori guidano le decisioni e le attività del team su tutti gli elementi del marchio.

3. Target di riferimento

Chi sono i lettori o gli ascoltatori dei vostri contenuti? Quanti anni hanno? Da che cosa sono formati? E quali sono i problemi che devono affrontare, soprattutto quelli che potete risolvere con il vostro prodotto?

Rispondere a queste domande vi aiuterà a sviluppare i vostri acquirente persona o traguardo . Tale persona aiuterà il team a comunicare efficacemente l'identità del marchio con i potenziali clienti e i clienti attuali.

**CONSIGLIO PRO Definite il vostro buyer persona durante il processo di piano di marketing e documentare la definizione nelle linee guida del marchio.

4. Voce del marchio

Includete le linee guida editoriali nelle linee guida del marchio. È il linguaggio - visivo, scritto o parlato - che i membri del team devono usare. Ed è anche il linguaggio che evocherà le emozioni e lo stato d'animo del marchio nel vostro target.

Per istanza, alcuni marchi sono sofisticati o formali, mentre altri sono casual e a volte persino divertenti. Alcuni sono diretti, audaci o provocatori, mentre altri sono neutri. L'identità di un marchio può essere educativa, mentre altri sono divertenti.

Ma qualunque esempio di linee guida del marchio descriviate, Da fare da due punti di vista. Per istanza, chiarite come il vostro team deve riferirsi ai vantaggi del vostro prodotto e, soprattutto, ai suoi limiti. Indicate quali termini ed espressioni usare rispetto a quelli proibiti e chiarite anche la punteggiatura.

Nel complesso, le vostre linee guida editoriali daranno l'impressione che una sola persona abbia scritto tutti i vostri contenuti. E questa è coerenza.

5. Tavolozza dei colori

I colori hanno un significato e i significati trasmettono un messaggio al vostro traguardo. Scegliete quindi la vostra tavolozza di colori con attenzione e saggezza. Poi spiegate nella vostra guida allo stile del marchio perché avete fatto questa scelta, perché la ragione di fondo è il messaggio che volete diffondere nelle vostre comunicazioni.

Inoltre, la tavolozza dei colori di un marchio influisce sul design del vostro sito web e su ogni immagine che il vostro team creerà. Ma aiuta anche a impostare e mantenere la coerenza visiva del marchio nei vari canali.

6. Immagini

I vostri contenuti possono contenere fotografie, illustrazioni o entrambi? E che dire di video e animazioni? I contenuti possono contenere anche questi?

Chiarite tutto questo nella vostra guida allo stile del marchio, perché le immagini supportano il vostro messaggio. E il vostro team deve sapere quale deve essere l'estetica di queste risorse, dove trovarle e quando usarle.

7. Font, logo e tagline

Oltre alle parole da usare, la guida allo stile del marchio deve specificare l'aspetto grafico di queste parole. Stiamo parlando dei font che il team deve utilizzare nei diversi canali di comunicazione, sia online che offline.

E parliamo di colori, dimensioni e spazi dei font. Inoltre, le linee guida sui font devono indicare ai membri del team quando usare il grassetto e il corsivo.

Infine, includete il vostro logo (e il suo utilizzo), le sue variazioni e l'aspetto visivo della vostra tagline nelle linee guida del marchio. Fate in modo che tutti questi elementi siano visivamente attraenti, facili da leggere e accessibili.

**CONSIGLIO UTILE Non dimenticate di collegare le linee guida del marchio al vostro sito web brief creativi all'interno del vostro flusso di lavoro della grafica !

Modelli di linee guida del marchio per cominciare subito

Prima di discutere la nostra selezione di esempi di linee guida per il marchio, esaminiamone alcuni modelli di linee guida del marchio che potrebbero accelerare il processo.

1. Modello di linee guida del marchio ClickUp (documenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Brand-Guidelines-Doc-Templates.png Modelli di linee guida del marchio ClickUp (documenti) /$$$img/

Documentate in modo chiaro il look and feel del vostro marchio con questo modello completo

Questo modello di guida allo stile del marchio conferisce alle linee guida del marchio l'aspetto di un documento stampato. È adatto alla creazione delle prime linee guida del marchio di un'azienda. Trattandosi di un modello per principianti, contiene molte istruzioni su come compilarlo e includere tutti gli elementi del marchio.

2. Modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Brand-Guidelines-Whiteboard-Template.png Modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp /$$$img/

Visualizzate le linee guida del marchio nella lavagna online per vedere facilmente colori, testi, loghi e altro ancora

Scegliete questo modello se il vostro team ama lavorare con documenti simili a lavagne online. È visivamente attraente e se i membri del team hanno una forte memoria visiva, ricorderanno le linee guida del marchio senza sforzo.

Iniziate utilizzando esempi di linee guida del marchio delle vostre organizzazioni preferite o includete le vostre in questo modello facile da usare.

3. Modello di linea guida per il marchio ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Branding-Template.png Modello di marchio ClickUp /$$$img/

Organizzate le vostre iniziative di branding e costruite un processo semplice per informare le risorse interne o esterne

Utilizzate questo modello per organizzare il progetto di sviluppo delle linee guida del marchio. Facilita la gestione delle attività, del documento della guida di stile del marchio, degli altri documenti da consegnare e dello stato di avanzamento del progetto.

Il modello contiene diverse viste del progetto, come l'elenco delle attività, il calendario, la pianificazione e la sequenza temporale. È possibile alternarle per definire le fasi e le priorità del progetto, gli orari e persino assegnare le attività.

Il modello è adatto anche allo sviluppo di progetti di branding per i vostri client. Permette di tenerli aggiornati sullo stato di avanzamento del progetto e di richiedere la loro approvazione i risultati del progetto .

Iniziate a creare la guida allo stile del vostro marchio con questo utile modello!

Iniziare oggi a costruire un marchio d'ispirazione

Non vi pentirete di aver investito tempo e denaro per sviluppare linee guida del marchio forti, chiare e ben organizzate. Date un'occhiata agli esempi di linee guida del marchio che abbiamo chiuso.

E se avete bisogno di aiuto per organizzare o documentare la vostra strategia di linee guida del marchio, siamo a vostra disposizione. Visitate il sito Centro modelli ClickUp per provare uno delle centinaia di modelli di marketing che potete utilizzare gratis!