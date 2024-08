10 Software di gestione degli asset del marchio digitale per il 2024

Riuscite a capire cosa rende immediatamente riconoscibili i vostri marchi preferiti? È il logo che vi colpisce, la combinazione di colori che vi è familiare o quel jingle orecchiabile che vi rimane in testa a ripetizione? 🔁

Questi sono tutti asset del marchio: Elementi chiave che formano l'identità e l'immagine unica di un marchio.

Ma gestirli può sembrare un labirinto. Non si tratta solo di tenere traccia di numerosi asset, ma di maintainer la coerenza del marchio su diversi canali, coordinare vari team e rimanere agili nel mondo frenetico della creazione e distribuzione dei contenuti. E se esistesse uno strumento in grado di trasformare questo labirinto in un'autostrada scorrevole?

Ecco il software di gestione delle risorse del marchio. Vi presentiamo un elenco dei nostri 10 migliori concorrenti, illustrandone le funzionalità/funzioni chiave, i prezzi, i pro e i contro. Scegliete lo strumento perfetto per snellire il processo di gestione delle risorse del marchio e amplificarne l'impatto! 📣

Cosa cercare in un software per la gestione degli asset del marchio?

La migliore piattaforma di gestione degli asset digitali avrà le seguenti qualità:

**Un unico spazio di archiviazione digitale centralizzato in cui sono conservati tutti gli asset del vostro marchio per un facile accesso Controllo delle versioni: registrazione di tutte le modifiche apportate a un asset, che consente di tornare a una versione precedente se necessario. In questo modo si garantisce che tutti utilizzino risorse approvate e aggiornate Tag dei metadati: L'assegnazione di parole chiave o "tag" descrittive e pertinenti al contesto alle risorse digitali ne facilita la localizzazione e l'organizzazione Autorizzazioni: Controllo su chi può visualizzare, scaricare, modificare o condividere gli asset Funzionalità/funzione di collaborazione: Consentono discussioni, feedback e processi di approvazione senza intoppi **Funzionalità di integrazione: connessione con altri software per creare flussi di lavoro senza soluzione di continuità Personalizzazione: Flessibilità per adattarsi alle vostre esigenze e ai materiali del vostro marchio Dashboard e reportistica: Per capire se determinate risorse vengono utilizzate in modo eccessivo o scorretto Interfaccia per l'utente: Design intuitivo che riduce i tempi di adozione Portale di gestione del marchio: Uno sportello unico per comprendere correttamente l'utilizzo delle risorse del marchio

I 10 migliori software di gestione del marchio da utilizzare nel 2024

Siete pronti a potenziare il vostro kit di strumenti per il branding? Ecco il nostro elenco di software di alto livello che vi semplificheranno la vita, renderanno la coerenza del vostro marchio più stretta e le vostre pause caffè più lunghe! ☕

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Con ClickUp, i team di marketing possono impostare, gestire e monitorare senza problemi qualsiasi cosa, da campagne specifiche a campagne più ampie piani di marketing . Per finire, offre una robusta suite di funzionalità/funzioni che aiutano a semplificare il vostro lavoro di marketing la gestione delle risorse del marchio .

Potete iniziare con uno dei prodotti ClickUp modelli di linee guida del marchio per capire cosa risuona con il vostro identità del marchio . Vi aiuterà a perfezionare elementi come il design del logo, la tipografia, la combinazione di colori e i messaggi chiave.

ClickUp strumenti di Correzione di bozze consentono di centralizzare i feedback e di accelerare il processo di approvazione, dopodiché è possibile programmare il rollout delle risorse del marchio nel proprio sito web calendario di marketing . ClickUp Docs è la soluzione completa per la creazione, la condivisione e l'archiviazione di documenti contenenti linee guida del marchio .

I campi personalizzati e gli stati di attività della piattaforma sono perfetti per gestire le attività legate agli asset del marchio . È possibile filtrarli per elementi specifici, come il tipo di risorsa o l'uso previsto.

Per quanto riguarda l'accesso o la modifica di risorse specifiche del marchio, le funzionalità di ClickUp relative alle autorizzazioni e alla privacy consentono di controllare completamente chi può accedere o lavorare su progetti o attività specifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Le lavagne online collaborative aiutano a fare brainstorming e a pianificare la creazione e le revisioni degli asset del marchio con gli stakeholder interni ed esterni

ClickUp Docs per la creazione, la condivisione e l'archiviazione delle linee guida del marchio

Campi personalizzati e stati perla gestione delle attività e il monitoraggio del ciclo di vita delle risorse* Strumenti di correzione di bozze per centralizzare i feedback e accelerare le approvazioni delle risorse del marchio

Autorizzazioni e privacy per gestire l'accesso a specifiche risorse del marchio

Dashboard personalizzati con reportistica e monitoraggio in tempo reale

Personalizzabilemodelli di newsletter emodelli di comunicato stampa per risparmiare tempo e mantenere un'identità di marchio coesa

App mobile per la gestione di diverse risorse del marchio in qualsiasi momento e luogo

Integrazione con oltre 1.000 altre app

15+ viste personalizzate (tra cui Sequenza, Bacheca, Chat e Carico di lavoro)

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida a causa dell'esteso intervallo di funzionalità/funzione

Occasionalelunghi tempi di caricamento su alcuni dispositivi

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare ilcommerciale per ottenere un piano tariffario personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Papirfly

Via Papirfly L'impostazione di Papirfly, un software di gestione degli asset digitali, è la sua capacità di centralizzare e categorizzare, che lo rende un'eccellente area di lavoro per la gestione dei diritti d'uso, delle date di scadenza e delle diverse versioni di un numero illimitato di asset di marca.

Ma non si tratta solo di organizzazione degli asset. Papirfly utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a localizzare rapidamente gli asset e i relativi metadati di supporto. Questa funzionalità/funzione rende il recupero del logo o del video giusto un gioco da ragazzi. 💨

Aggiungete il bonus di un controllo flessibile degli accessi e avrete una piattaforma perfettamente adatta alle vostre esigenze di gestione degli asset.

Le migliori funzionalità/funzione di Papirfly

Centralizzazione e categorizzazione di asset illimitati

Controllo completo dei diritti di utilizzo degli asset, delle date di scadenza e delle versioni

Ricerca degli asset guidata dall'IA

Controllo flessibile degli accessi

Funzione drag-and-drop per il caricamento di app mobili

Traduzione automatica dei metadati dal testo di origine a un'altra lingua

Versione degli asset in vari formati e dimensioni

Limiti di Papirfly

La reportistica potrebbe esserepiù dettagliata* Alcune funzionalità/funzione sononon facili da usare Prezzi di Papirfly

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Papirfly

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

3. Filestage

Via Filestage Se si ha bisogno di un file piattaforma di gestione del marchio per un processo di revisione dei contenuti chiaro, veloce e collaborativo, non potete sbagliare con Filestage. Offre uno spazio centralizzato per tutti i file delle risorse del marchio, i feedback e le approvazioni, semplificando notevolmente il flusso di lavoro.

Filestage eccelle quando si tratta di gestire una moltitudine di tipi di contenuto, dai progetti e i mockup agli articoli di blog, ai post sui social media e persino alle email. 📧

Oltre alla gestione delle risorse digitali, Filestage offre la condivisione automatizzata dei file, promemoria e aggiornamenti di stato. Avete bisogno di approfondire l'evoluzione di un progetto? La funzionalità/funzione di cronologia delle versioni registra tutte le versioni e le revisioni, assicurando che il prezioso feedback per i dipartimenti di marketing non vada mai perso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filestage

Sistema centralizzato di gestione delle risorse digitali per tutti i formati di file, le versioni, i commenti e le approvazioni

Processo di revisione e approvazione automatizzato per risparmiare tempo

Capacità di gestire diversi tipi di contenuto, dai file di progettazione alle email

Sistema di approvazione con un solo clic

Cronologia delle versioni per un facile riferimento a modifiche e feedback

Integrazione con altri strumenti come Asana e Slack per aumentare la produttività

Forte controllo sulle autorizzazioni per la condivisione dei file, i commenti e gli scarichi

Limiti di Filestage

Occasionalilunghi tempi di caricamento* L'accuratezza del colore nelle immagini più grandi è discutibile a causa diproblemi di compressione Prezzi di Filestage

**Gratis

Basic: $49/mese

$49/mese Professionale: $249/mese

$249/mese Enterprise: Contattare il commerciale per una consulenza personalizzata

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Filestage valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4. Uptempo (BrandMaker)

Via Uptempo Uptempo, precedentemente noto come BrandMaker, è un gioiello per i brand marketer che desiderano automatizzare i propri flussi di lavoro. Sostituisce la lunga revisione manuale di elementi nuovi o modificati del marchio con flussi di lavoro personalizzati e trigger di eventi basati sui ruoli.

Il punto di forza di Uptempo risiede nelle sue potenti capacità di project management, che offrono ai marketer piena visibilità dei loro progetti. Questa panoramica, combinata con la piano di capacità delle risorse incorporato garantisce che le attività siano assegnate in base alle capacità di carico di lavoro dei membri del team. Niente più designer o creatori di contenuti oberati di lavoro: la gestione delle risorse è un gioco da ragazzi e rende il processo di sviluppo delle risorse del marchio più fluido. ⛵

Le migliori funzionalità/funzioni di Uptempo (BrandMaker)

Flussi di lavoro personalizzati e automatizzati

Efficiente project management per le risorse del marchio

Viste in tempo reale dei carichi di lavoro del team per l'ottimizzazione delle risorse

Analisi completa delle prestazioni delle comunicazioni

Perfetta integrazione API con piattaforme come Salesforce, Coupa e Adobe Workfront

Processi semplificati di creazione, revisione e approvazione dei contenuti

Dashboard di facile lettura per avere informazioni immediate sullo stato del progetto o della campagna e sulle metriche di coinvolgimento dell'utente

Limiti di Uptempo (BrandMaker)

La configurazione richiede tempo a causa di unacurva di apprendimento* Alcune funzionipotrebbero essere più user-friendly Prezzi di Uptempo (BrandMaker)

Contatto per i prezzi

Uptempo (BrandMaker) valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (100+ recensioni)

4.0/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

5. Bynder

Via Bynder Il software di gestione del marchio di Bynder è rinomato per la sua efficienza nell'organizzazione e nella gestione degli asset digitali del marchio. Grazie alla sua intuitiva struttura di filtri, trovare ciò che serve diventa un'esperienza senza soluzione di continuità.

La funzionalità/funzione principale è la Dynamic Asset Transformation (DAT) per il ridimensionamento automatico degli asset: dite addio agli strumenti di modifica manuale. 🛠️

Con Bynder è possibile controllare i diritti di accesso e di utilizzo, eliminando il rischio di pubblicare contenuti non approvati. La piattaforma è inoltre eccezionale nel consentire la condivisione sicura dei contenuti, sia internamente che esternamente, mantenendo il pieno controllo sull'utilizzo degli asset.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bynder

Struttura di filtri intuitiva per un'organizzazione efficiente degli asset

Controllo dei diritti di accesso e di utilizzo

Condivisione sicura dei contenuti con utilizzo controllato

Trasformazione dinamica degli asset (DAT) per il loro ridimensionamento automatico

Linee guida del marchio basate sul web per promuovere la coerenza tra tutti i canali di comunicazione del vostro marchio

Flussi di lavoro configurabili per la revisione e l'approvazione efficiente dei contenuti

Modulo di analisi per il monitoraggio dell'efficienza del flusso di lavoro del progetto

Limiti di Bynder

Alcuni utenti trovano che l'opzioneconfondono l'interfaccia utente* Ci potrebbero essere piùopzioni personalizzate Prezzi Bynder

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Bynder

G2: 4.5/5 (480+ recensioni)

4.5/5 (480+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

6. MarcomCentral

Via MarcomCentral Immaginate un hub centralizzato in cui ogni risorsa aziendale è archiviata, taggata e facilmente recuperabile: questo è MarcomCentral.

In sostanza, MarcomCentral rende la gestione delle risorse del marchio intuitiva, efficiente e perfettamente in linea con la vostra strategia di branding. È un potente strumento di collaborazione che consente ai team di modificare le risorse del marchio in linea e di ridurre la comunicazione tra le parti.

Ma la ciliegina sulla torta è la funzionalità/funzione "libreria centrata sul marchio", che consente di raggruppare i contenuti in temi e campagne per mantenere la coerenza del marchio. 🍒

In questo modo, ogni volta che si ha bisogno di risorse per una particolare campagna o tema, è possibile trovarle facilmente nella raccolta pertinente, invece di dover cercare tra tutte le risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di MarcomCentral

Funzionalità di modifica all'interno della piattaforma per una collaborazione senza interruzioni

Curation di librerie incentrate sul marchio per una migliore organizzazione dei contenuti

Integrazione con Slack per mantenere un canale di comunicazione costante

Approvazioni basate sulle autorizzazioni per una distribuzione controllata del materiale collaterale

Approfondimenti basati sui dati per informare le decisioni e le strategie di marketing

Connessione diretta con i provider di servizi di stampa per la personalizzazione e la consegna on demand

limiti di #### MarcomCentral

Mancanza diopzioni personalizzate* Utilizza un filesoluzione di programmazione che richiede una formazione per gli amministratori

Prezzi di MarcomCentral

Centralizzazione : a partire da circa $2.000/mese

: a partire da circa $2.000/mese Personalizzazione e distribuzione : a partire da circa $3.750/mese

: a partire da circa $3.750/mese Distribuzione avanzata e fulfilment: a partire da circa $5.000/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su MarcomCentral

G2: 4.1/5 (80+ recensioni)

4.1/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (80+ recensioni)

7. Filecamp

Via Filecamp Filecamp porta la gestione dei file digitali a un livello completamente nuovo. La sua funzione di accesso granulare assicura che i client e i partner possano accedere solo a file e cartelle specifiche per le quali è stata concessa loro l'autorizzazione.

Inoltre, vi permette di personalizzare le cartelle con temi unici che corrispondono al loro contenuto. All'improvviso, la navigazione delle risorse digitali si trasforma in un viaggio visivamente accattivante. 🚞

La ricerca delle risorse è facile grazie alle parole chiave e alle funzionalità di tag automatico di Filecamp, che analizzano e taggano automaticamente le immagini.

Le migliori funzionalità/funzione di Filecamp

Maggiore sicurezza con accesso granulare a file e cartelle

Miniature personalizzate per ottenere indicazioni visive

Collegamenti per la richiesta di file per una ricezione facile e sicura dei file stessi

Misure di sicurezza dei dati con server situati in centri dati sicuri e trasferimenti di file crittografati

Raccolta di file da più cartelle

Analisi automatica e tag delle immagini per una migliore ricercabilità

Controllo della versione per garantire la coerenza

Limiti di Filecamp

Interfaccia utente necessita di alcuni miglioramenti

La gestione dei file è carentefunzione drag-and-drop Prezzi di Filecamp

Basic: $29/mese

$29/mese Avanzato: $59/mese

$59/mese Professionale: $89/mese

Valutazioni e recensioni su Filecamp

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

8. Brandfolder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image4-1400x738.png Brandfolder Homepage /%img/

Via Brandfolder Brandfolder offre la possibilità di modifiche video integrate, che non si trovano comunemente su piattaforme simili. Questa funzionalità/funzione permette di filigranare, clip e transcodificare i video direttamente all'interno del software.

la funzione Guest upload consente anche ai collaboratori esterni di lavorare sui file senza problemi, aggiungendo un ulteriore livello di convenienza.

Brandfolder si distingue anche per la sua suite di azioni in blocco, come il tag, lo spostamento e il ridimensionamento di più file contemporaneamente. Il caricamento in blocco è facile grazie alla funzionalità di trascinamento e il supporto ad ampio raggio per diversi formati di file fa di questo strumento una soluzione completa per la gestione delle risorse del marchio.

Funzionalità/funzione migliori di Brandfolder

Modifica dei video incorporata

Caricamento ospite per una collaborazione esterna senza soluzione di continuità

Azioni in blocco per una gestione efficiente dei file

Funzione drag-and-drop

Supporto esteso per più formati di file per la massima compatibilità

L'opzione di incorporazione consente di inserire le risorse direttamente nei siti web

Tiene traccia delle diverse versioni di una risorsa

Limiti di Brandfolder

Diversi utenti hanno segnalato la presenza didifficoltà a trovare gli elementi* Limiteopzioni di integrazione Prezzi Brandfolder

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Brandfolder

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

9. MerlinOne

Via MerlinOne La rivoluzionaria tecnologia NOMAD™ (NO MetAData) di MerlinOne consente agli utenti di effettuare ricerche puramente visive indipendenti dai metadati.

Supponiamo di voler trovare un'immagine con "un'auto rossa accanto a una palma" 🚗

Tradizionalmente, si dovrebbe sperare che qualcuno abbia taggato un'immagine con queste esatte parole. Tuttavia, grazie all'IA, il sistema comprende i concetti visivi che stanno dietro a "auto rossa" e "palma" e può restituire immagini o video pertinenti anche se non hanno alcun testo descrittivo o tag allegato.

MerlinAI IMPACT è una funzionalità/funzione intuitiva che funge da regista fotografico virtuale. Utilizza algoritmi di deep learning per analizzare la qualità tecnica ed estetica delle foto, aiutandovi a identificare e selezionare le immagini più interessanti per il vostro progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di MerlinOne

Ricerca visiva indipendente dai metadati con NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity per l'identificazione di immagini simili

MerlinAI IMPACT per consigli sulle immagini basati sui dati

Comodo accesso alle risorse approvate per i team di marketing e creativi

Funzionalità di tag automatico e riconoscimento facciale per una migliore individuabilità delle risorse

Funzionalità di reportistica completa per la creazione di report personalizzati

Limiti di MerlinOne

Occasionalicaricamento lento* Limitatoopzioni personalizzate Prezzi di MerlinOne

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MerlinOne

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

10. Sismico (Percolato)

Via Sismico E se le risorse del vostro marchio potessero aiutarvi a chiudere le vendite? Seismic (conosciuta come Percolate fino al 2019) dà vita a questa idea con il suo potente tecnologia di abilitazione commerciale .

Il cuore dell'offerta di Seismic è LiveDocs, uno strumento di automazione dei contenuti dinamici che consente di personalizzare e aggiornare i contenuti su larga scala, garantendo che i materiali di marketing siano sempre personalizzati e aggiornati.

La piattaforma di Seismic include una ricerca intelligente in-app, che utilizza tecnologie avanzate di apprendimento automatico o IA per fornire risultati di ricerca altamente pertinenti. Offre inoltre raccomandazioni basate su contesti specifici, come il tipo di cliente, la fase del ciclo commerciale o il particolare prodotto o servizio venduto.

Le migliori funzionalità/funzione di Seismic (Percolate)

LiveDocs per l'automazione dinamica dei contenuti

Ricerca intelligente all'interno dell'app per una facile scoperta dei contenuti

Raccomandazioni sensibili al contesto per semplificare il processo commerciale

Flussi di lavoro semplificati per un'approvazione più rapida dei contenuti

Automazioni avanzate per accelerare i cicli di trattativa

Integrazioni con 40 piattaforme per la massima efficienza

Limiti di Seismic (Percolate)

Alcuni utenti hanno bisogno dipiù opzioni per organizzare le risorse* L'implementazione può essere difficile Prezzi sismici (percolato)

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Seismic (Percolate)

G2: 3.7/5 (70+ recensioni)

3.7/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (30+ recensioni)

Sfruttare gli strumenti di gestione delle risorse del marchio di ClickUp

Gli strumenti di gestione degli asset digitali si evolvono con l'ingresso di nuovi operatori e il miglioramento delle opzioni esistenti. Mantenersi aggiornati sulle tendenze e sulle innovazioni consente alle aziende di eccellere nella gestione degli asset di marca e di mantenere un vantaggio competitivo.

Se gestite il processo creativo di una start-up o di una grande azienda, la versatile piattaforma di ClickUp è in grado di gestire tutti gli asset di marketing della vostra organizzazione!