Come creare un flusso di lavoro efficace per la progettazione grafica in 7 passi

Il design grafico è sia un'arte che una scienza. Richiede creatività da parte del graphic designer per produrre un bel design. Allo stesso tempo, il graphic designer deve seguire un approccio sistematico al progetto flusso di lavoro per garantire che il risultato sia conforme alle specifiche del client e venga consegnato nei tempi previsti.

Sono sicuro che avete già il talento creativo necessario, tutto ciò che vi serve è un eccellente flusso di progettazione grafica per garantire che il vostro prodotto finale riunisca e superi le aspettative dei vostri client e delle parti interessate: questa guida vi mostrerà come.

Che cos'è il design grafico?

Il design grafico è il processo di combinazione di testo e immagini per comunicare un messaggio. È essenziale per le aziende che hanno bisogno di visibilità per generare contatti e convertirli in clienti paganti. Con immagini attraenti, le aziende possono indirizzare il traffico verso il loro marchio. Le aziende possono anche entrare in contatto con i loro potenziali clienti e clienti a un livello più personale. Ciò contribuisce a garantire le vendite.

Le aziende riconoscono già l'importanza del design grafico. Infatti, secondo Piktochart , ben l'81% ha riferito di utilizzare il design grafico in vari formati. I formati visivi più comuni utilizzati nelle aziende sono la grafica dei social media, le presentazioni, i video, i volantini e le brochure e i manifesti.

Da fare: finché le aziende useranno la grafica, andranno bene? Non proprio. I contenuti visivi devono essere creati nel modo giusto per ottenere i risultati desiderati. L'unico modo per produrre contenuti visivi in modo corretto è implementare un approccio sistematico al flusso di lavoro della progettazione grafica.

Inoltre, con il giusto flusso di lavoro e gli strumenti adeguati, ovviamente, non solo si garantisce la qualità del design, ma si migliora anche l'efficienza e la produttività. Si migliora anche l'efficienza e la produttività.

Ottimizzare il flusso di lavoro della progettazione grafica: 7 passaggi da seguire

Siamo chiari. Ogni azienda o designer avrà un proprio flusso di lavoro. In Lform, per istanza, dove siamo specializzati in flussi di lavoro per il web design ne abbiamo uno piuttosto semplice.

Tutti i progetti iniziano con una fase di "scoperta". Questa consiste in un'iniziale (e di solito lunga) riunione di avvio in cui apprendiamo chi è il client e i suoi obiettivi e discutiamo il miglior approccio complessivo al progetto. Da qui facciamo la nostra due diligence e iniziamo a creare i documenti di supporto.

Può trattarsi di una sitemap che delinea la struttura di un sito web, di un'analisi dei concorrenti, di una ricerca sulla SEO o di una serie di altre cose.

Da fare, iniziamo a mettere insieme i concetti per il progetto, qualunque esso sia. Per esempio, forse state completando un progetto di wireframe per un progetto UI/UX (nel caso del web) o la creazione di una bozza e il reperimento del contenuto per qualcosa di simile alla stampa.

Un aspetto chiave che differenzia Lform è che produciamo " bacheche ." Le vision board hanno lo scopo di stabilire uno stile di design, un tono di scrittura e una "sensazione" di branding Ad esempio, qui sotto potete vedere un piccolo mock-up per il nostro client, Hockmeyer:

via Lform Infine, si passa alla produttività una volta che il client ha approvato tutte le i prodotti consegnati in questione. Può trattarsi di una semplice fornitura di file di design e font a una tipografia (ad esempio per una scheda aziendale), della produzione di più versioni di un prodotto (ad esempio per la creazione di un annuncio o di un volantino), oppure può essere complicata come la fase di sviluppo completo di una riprogettazione di un sito web.

Qualunque sia il flusso di lavoro, si può notare che i passaggi fondamentali sono gli stessi.

Se non avete ancora un flusso di lavoro, che si tratti di un grafico che crea un'immagine per un client o di un reparto grafico interno, ecco i passaggi di un buon flusso di lavoro di progettazione grafica da seguire per completare i vostri progetti:

Per dare il via al vostro processo di progettazione grafica , dovreste revisionare il brief creativo del progetto .

Il progetto di brief è un insieme di istruzioni sulla vostra grafica progetto grafico il progetto di design è un'opera di design, di solito proveniente dal client o dalla direzione, che forma l'intero flusso di lavoro della grafica. È necessario comprendere le istruzioni del cliente e assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti siano sulla stessa pagina prima di immergersi nel lavoro di progettazione.

È vostra responsabilità, in quanto designer, assicurarvi che il brief di progettazione fornisca tutte le informazioni importanti necessarie per il progetto.

Si tratta di un passaggio cruciale, soprattutto per creare un rapporto e dimostrare la vostra professionalità ed esperienza come designer. Evitate di essere il designer che chiama per confermare tempi, scadenze o palette di colori molto tempo dopo l'assegnazione del progetto.

Il modo migliore per evitare che ciò accada è quello di creare una breve modello che potete usare per fare un controllo incrociato. Potreste prendere in prestito idee sui dettagli da aggiungere al vostro brief di progettazione da progetti simili a cui avete lavorato.

Ma ci sono dettagli essenziali che non dovrebbero mai mancare, come ad esempio:

Informazioni di base sull'azienda : La nicchia, la base di clienti,personas del clientee il pubblico di riferimento. È inoltre necessario conoscere le persone da contattare in caso di query. Questo include i partner dell'azienda, come ilhosting web provider se si sta progettando una grafica per un sito web, ad esempio

: La nicchia, la base di clienti,personas del clientee il pubblico di riferimento. È inoltre necessario conoscere le persone da contattare in caso di query. Questo include i partner dell'azienda, come ilhosting web provider se si sta progettando una grafica per un sito web, ad esempio Tipo di progetto : Di che tipo di progetto si tratta? Potrebbe trattarsi del design di un logo,produttivitào la realizzazione di un poster

: Di che tipo di progetto si tratta? Potrebbe trattarsi del design di un logo,produttivitào la realizzazione di un poster **Linee guida del marchio : Come deve essere rappresentato il marchio? Quindi ildettagli del marchio come il font della firma, la tavolozza dei colori e il posizionamento del logo devono essere specificati.

: Come deve essere rappresentato il marchio? Quindi ildettagli del marchio come il font della firma, la tavolozza dei colori e il posizionamento del logo devono essere specificati. Obiettivi del progetto : Da fare: cosa spera di ottenere l'azienda con il concetto da voi creato? Inoltre, come misureranno il vostro esito positivo?

: Da fare: cosa spera di ottenere l'azienda con il concetto da voi creato? Inoltre, come misureranno il vostro esito positivo? Budget : Quanto sono disposti a spendere per il progetto?

: Quanto sono disposti a spendere per il progetto? Sequenza: Quanto tempo è previsto per il progetto?

Ecco un esempio eccellente di una semplice modello di flusso di lavoro per Nike che potreste usare per creare il vostro modello di brief creativo.

via Mailshake Quando si crea il modello di brief, **I documenti di ClickUp è uno degli strumenti che dovreste considerare di utilizzare. Permette di creare e salvare il modello di brief di progettazione in Documenti.

Il prodotto consente di aggiungere funzionalità/funzione come tabelle e segnalibri per formattare il documento. Si tratta di uno strumento di strumento di collaborazione tra documenti che consente a voi e al vostro team di modificare il documento in tempo reale. È possibile condividere la pagina del documento con i client o altri stakeholder tramite un link pubblico o privato.

Infine, è possibile integrare il documento nelle attività del proprio sito web flussi di lavoro del project management .

Creare bellissimi documenti, wiki e altro ancora, quindi collegarli ai flussi di lavoro per realizzare le idee con il proprio team

Dopo aver ricevuto tutti i dettagli dal brief del progetto, assicuratevi di aver compreso ogni requisito e di aver risposto a tutte le domande in questa fase iniziale.

Ricordate che il brief sarà il vostro punto di riferimento per tutto il processo di progettazione grafica. Scaricate il modello di design brief di ClickUp

Passaggio 2. Ricerca dell'argomento

Il brief creativo del progetto vi fornirà molti dettagli su un particolare progetto. Sono informazioni essenziali, ma non sono tutte quelle di cui avete bisogno per realizzare un concetto o un design fantastico. Dovrete comunque effettuare una ricerca per comprendere meglio gli obiettivi dell'azienda e sapere come utilizzare le vostre capacità per aiutarla a raggiungere tali obiettivi.

Iniziate a guardare i progetti precedenti dell'azienda nella sua libreria di design grafico per avere un'idea delle tendenze specifiche utili, come il tipo di design con cui i client dell'azienda interagiscono di più sulle piattaforme online. Potreste anche richiedere l'accesso ai dati dei social media e strumenti per le pagine di destinazione reportistica delle attività per confermarlo.

Esaminate anche il sito web dell'azienda guide di stile come parte della vostra ricerca. Questo è importante perché si vuole garantire che il risultato finale sia in linea con il branding dell'azienda. Oltre alle guide, potete controllare gli altri materiali e piattaforme di marketing che l'azienda ha già prodotto.

Ad esempio, se state creando un'infografica per i social media, controllate ciò che l'azienda ha pubblicato sul proprio account in istanze precedenti per ottenere idee generali, come i font del progetto, i colori preferiti e altro ancora, per quel tipo di contenuto.

Se invece state progettando un grafico per il loro sito web, consultate prima il loro sito per capire le caratteristiche dell'azienda pratiche di progettazione del sito web , font, colori e altri elementi visivi.

È utile condurre una ricerca di mercato generale per capire le tendenze del design in settori specifici. Non è obbligatorio seguirle, ma è un'informazione che vale la pena avere.

Per esempio, potreste scoprire che ci sono elementi di design con cui il vostro target interagisce di più sulle piattaforme online, o scoprire quali font o colori lavorano bene in settori specifici. Inoltre, è necessario condurre una ricerca sui concorrenti.

Dalle vostre scoperte, potrete evidenziare gli elementi simili che lavorano per la maggior parte dei marchi. Inoltre, potrete informarvi sui design e sui concetti esistenti dei concorrenti per evitare di creare concetti simili a quelli di altri marchi.

Sebbene tutta questa ricerca possa essere laboriosa e richiedere molto tempo, strumenti come il blocco note di ClickUp facilitano la parte di annotazione.

Annotare rapidamente le note, formattare con una ricca modifica e trasformare le voci in attività tracciabili a cui accedere da qualsiasi luogo

Il app per prendere note consente di prendere note tracciabili da qualsiasi luogo. È possibile utilizzare le sue ricche funzionalità di formattazione per organizzare i dati con punti elenco, evidenziare i risultati importanti con i colori e regolare le intestazioni per mostrare la struttura del testo.

La parte migliore di questa funzionalità/funzione è che potete catturare le note da qualsiasi luogo, sia dall'app del telefono che dall'estensione di ClickUp per Chrome, e trasformarle in attività di ClickUp.

Passaggio 3. Idee di brainstorming

A questo punto del processo, dovreste avere un'idea precisa di ciò che i vostri client o il management stanno cercando e di ciò che sta lavorando attualmente nel settore.

Il passaggio successivo del processo di progettazione grafica è lo sviluppo del concetto: è il momento di trovare idee che raggiungano e superino le aspettative del cliente. È il momento di cercare l'ispirazione attraverso sessione di brainstorming s; iniziate la sessione di brainstorming dopo aver ricevuto il brief e dopo che i risultati della ricerca sono ancora freschi.

L'unica cosa migliore delle idee creative di un singolo designer sono le idee di più designer. Condividete quindi il brief e la ricerca con i vostri colleghi team di progettazione grafica per collaborare e riunire tutte le vostre idee brillanti. Per realizzare sessioni di brainstorming efficaci, avrete bisogno di uno strumento che vi aiuti a connettere tutte le idee e a creare tabelle di marcia a cui fare facilmente riferimento.

In questo caso, utilizzate Mappe mentali di ClickUp per pianificare e organizzare le idee e creare uno schema più visivo. È inoltre possibile condividere le mappe mentali con il team, i client e altri, rendendo più facile per chiunque visualizzare il processo di progettazione e le idee o fornire un feedback.

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere uno schema visivo di ultima generazione

Infine, assicuratevi che le vostre idee di design siano allineate con il brief creativo del progetto e con la ricerca prima di passare al passaggio successivo del processo di progettazione grafica.

Passaggio 4. Creare un mood board

Una volta individuate le migliori idee di design, il passaggio successivo del processo creativo dovrebbe essere quello di inserirle in una mood board, una raccolta di contenuti visivi che crea un'idea approssimativa di come potrebbe apparire il concetto finale.

Ecco un esempio di mood board tipografico, che aiuta a visualizzare la matrice di font che si possono usare per un progetto specifico e gli stili di immagine corrispondenti che possono accompagnarli.

via Labirinto Non sono gli unici elementi che potete includere nella vostra Bacheca. Poiché le moodboard aiutano a definire la direzione del progetto, provate ad aggiungere qualsiasi cosa vi aiuti, che si tratti di illustrazioni, parole descrittive o palette di colori.

Una moodboard è la cosa più vicina a vedere come potrebbe essere il vostro prodotto finale, ancora prima di lavorarci. Il risultato è che è facile capire quali sono le idee migliori da seguire e quelle da scartare. Inoltre, è possibile notare i disegni che si potrebbero combinare per creare progetti ancora migliori.

Bonus: Scoprire

10 modelli gratuiti di Bacheca per organizzare le tue idee_

I diversi designer grafici si approcciano alla Bacheca in modo diverso. Alcuni preferiscono le Bacheche fisiche, altri quelle digitali. Entrambe le soluzioni vanno bene. Ma se lavorate da remoto con un team di progettisti, la mood board digitale è la soluzione migliore.

È possibile collaborare con altri creativi da qualsiasi luogo durante il processo creativo, purché si fornisca l'accesso necessario. Una delle migliori risorse per le mood board digitali è ClickUp di ClickUp, il software per le lavagne online .

Le lavagne online consentono agli utenti di visualizzare concetti, collegare più oggetti di persone diverse e caricare immagini, collegamenti e attività di ClickUp.

Gli strumenti per la lavagna online consentono di visualizzare facilmente qualsiasi concetto con il team Bacheca degli stati d'animo sono facili da consultare se voi o qualcuno del vostro team siete bloccati in qualsiasi momento del processo di progettazione. Ricordate solo di attenervi ai requisiti del brief e alle informazioni ricavate dalla ricerca.

Condividete le idee del moodboard con i vostri client e gli altri stakeholder per verificare se siete tutti sulla stessa pagina. È importante perché se hanno una visione diversa, potete adattarla prima di andare troppo lontano. Non perdete tempo e lavoro richiesto per ripetere il processo in seguito.

Passaggio 5. Preparare i bozzetti e ottenere il feedback del cliente

In questa fase del processo di progettazione grafica, le idee sono sul muro, letteralmente. È quindi il momento di metterle su carta o su dispositivi digitali come iPad o computer, a seconda di ciò che si lavora meglio.

Create quanti più schizzi possibili, perché state ancora esplorando le vostre opzioni. A questo punto, non è necessario perfezionare o catturare ogni minimo dettaglio. È sufficiente fornire dettagli sufficienti per avere un'idea del concetto generale che si vuole ottenere.

Un esempio eccellente di schizzo è il logo del WWF. Lo schizzo non è così dettagliato come il disegno finale. Si concentra invece principalmente sul concetto di panda come logo ufficiale.

via Logo Design Love Mentre fate gli schizzi, vi verranno in mente idee migliori per i dettagli da aggiungere al design o per i font da utilizzare. Ma ricordate di usare la mood board per ispirarvi e guidarvi nella creazione del logo processo di schizzo .

Una volta terminato lo schizzo, esaminate i vostri concetti e selezionate i migliori schizzi da presentare ai vostri client o alla direzione. Ad istanza, se avete 20 schizzi, sceglietene cinque migliori.

Per questi cinque, dovrete dedicare più tempo a evidenziare i dettagli. Per istanza, create un mock-up digitalizzato con un software di progettazione grafica per ottenere un aspetto professionale. Lo schizzo del logo originale della Chase Bank mostra la versione digitalizzata in un modo più presentabile.

via Logo Design Love Il feedback del cliente è una delle fasi più snervanti del flusso di lavoro di un progetto grafico, ma va bene se si segue il brief creativo e si sviluppa un prodotto di qualità. In questa fase, il client o la direzione sceglieranno uno schizzo di design grafico e daranno istruzioni per eventuali revisioni.

Potete intervenire e presentare le vostre scelte migliori e spiegarne il motivo, ma ricordate di tenere conto delle loro opinioni e dei loro commenti, poiché sono loro i client o la direzione che richiedono questi progetti. Il modo migliore è aiutarli a visualizzare il vostro punto di vista e la vostra direzione creativa. Provate a fare domande specifiche per capire il loro punto di vista e incoraggiateli a sottolineare ciò che hanno apprezzato di ciascun progetto per formulare idee di revisione.

Una volta che vi siete allineati sulle modifiche desiderate e sulla direzione creativa, il passaggio successivo consiste nel rimettere mano al software di progettazione grafica e lavorare ai progetti finali tenendo conto degli input del client o della direzione.

Passaggio 6. Incorporare il feedback

Le revisioni del design sono una fase del flusso di lavoro che anche il miglior graphic designer deve affrontare. In effetti, potreste dover fare un paio di revisioni prima che il vostro client o la direzione siano soddisfatti del prodotto finale.

Tuttavia, per ridurre i tempi di revisione del progetto finale, si può cercare di effettuare più revisioni per ogni tornata. Inoltre, un eccellente design grafico flusso di lavoro consente un feedback interno da parte dei colleghi e delle comunità di graphic designer.

Questo feedback permette di individuare alcuni problemi del progetto prima della presentazione, abbreviando così il processo di feedback.

Una volta che i client o i dirigenti hanno dato il loro feedback sul progetto, concedete un breve lasso di tempo se cambiano idea. Se ci sono altri commenti da aggiungere, cosa normalissima, concedete uno o due giorni per inviare una conferma e procedere con le revisioni. In questo modo risparmierete molto tempo per rifare il vostro design.

La cosa più importante durante le revisioni del design è evitare di andare contro le richieste dei client o della direzione. Che siate d'accordo o meno, è troppo tardi per aggiungere idee.

I clienti hanno già deciso il design che desiderano. Se ritenete che si debbano apportare delle modifiche, suggeritele tenendo conto degli obiettivi e delle preferenze del vostro cliente.

Soprattutto, servitevi delle scadenze. Valutate il feedback sul progetto e, se necessario, chiedete un'estensione dei tempi, in modo da avere abbastanza tempo per consegnare un prodotto finale di alta qualità.

Passaggio 7. Presentare il prodotto finale

La presentazione del concetto finale per l'approvazione del client è l'ultimo passaggio e il momento decisivo del flusso di lavoro della progettazione grafica. A questo punto del processo, dovreste aver effettuato tutte le revisioni necessarie ed essere pronti a presentare il vostro capolavoro di design.

Ma prima di presentarlo, seguite questi passaggi:

Verificate di avere tutti i vostri prodotti. Controllate il brief e assicuratevi di avere tutto ciò che dovete produrre. Ricontrollate l'allineamento del risultato finale con il brief e con il feedback del client o della direzione: Fate riferimento al brief di progettazione per assicurarvi che il vostro progetto sia conforme agli standard delineati nel brief nella prima fase del flusso di lavoro della progettazione grafica. Assicurarsi che l'output finale sia nel corretto formato di file. Controllate il brief e le vostre precedenti comunicazioni con il client o altre parti interessate. Se vogliono che il prodotto sia in formato JPG, assicuratevi che sia in formato JPG. Usate una versione software modificabile della vostra modifica finale. Questo aiuterà il client o la direzione, soprattutto se vorranno apportare modifiche alla versione finale.

Dopo aver controllato gli elementi sopra elencati nel vostro elenco, è il momento di presentare il vostro lavoro.

Se lavorate con un cliente, in particolare, è essenziale che vi informiate poco dopo l'invio del prodotto finito per verificare se il vostro prodotto è stato all'altezza dei suoi standard. Ciò contribuisce a costruire relazioni di lavoro positive che vi porteranno in cima alle vostre preferenze per i prossimi progetti di design grafico.

Usare uno strumento di project management per gestire il flusso di lavoro del design

Un solido processo di progettazione grafica e la giusta strumenti sono essenziali per creare la migliore grafica . Le aziende si affidano a un design stellare per generare contatti e comunicare messaggi al proprio pubblico.

Che si tratti di un grafico che gestisce la propria azienda o di un reparto grafico interno, gli strumenti giusti, come ad esempio una un'app per il project management del design vi aiuterà nei passaggi cruciali del processo di del flusso di lavoro della progettazione grafica, come l'ideazione di un documento , la ricerca nei negozi e la comprensione dell'importanza del processo di feedback da parte del client.

Ricordate: Da fare bene ed essere preparati fin dall'inizio non solo vi aiuterà risparmiare tempo e abbreviare il processo di progettazione. Inoltre, vi aiuterà a garantire immagini non solo esteticamente piacevoli, ma anche in grado di fornire i migliori risultati possibili.

Buona fortuna! Provate ClickUp per il project management del design

ian Loew è un imprenditore del web ed esperto di inbound marketing, nonché titolare e responsabile dello sviluppo aziendale di Lform Design ._

dopo aver aiutato per quattro anni aziende Fortune 500 con MGT Design, Ian ha intrapreso la carriera di freelance prima di fondare Lform Design nel 2005. Quando non è al timone, Ian può essere trovato in mountain bike con gli amici o a passare del tempo con la sua famiglia