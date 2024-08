10 Migliori strumenti software di progettazione UX per i designer nel 2024

In qualità di UX designer, il vostro obiettivo principale è creare un'esperienza utente fluida e senza interruzioni. E la giusta UX strumenti di progettazione possono aiutarvi a padroneggiare il vostro mestiere durante le diverse fasi di sviluppo del prodotto.

Dalla ricerca al test degli utenti, fino al wireframing , prototipazione e oltre, è necessario che ogni elemento sia al suo posto per arrivare al traguardo. 🏁

Per fortuna, questa pratica guida presenta i 10 migliori strumenti di progettazione UX per potenziare il processo di sviluppo del prodotto e far risaltare il vostro lavoro.

Cosa cercare negli strumenti di progettazione UX?

Trovare uno strumento per la progettazione UX di alta qualità può fare la differenza tra perdere ore a giocare con un'opzione pignola e di scarsa qualità e ottimizzare il lavoro per produrre risultati migliori. ⚒️

Un ottimo strumento di progettazione UX deve avere le seguenti caratteristiche:

Integrazioni : Il software di progettazione UX deve integrarsi con gli altri sistemi di progettazione per creare flussi di lavoro senza soluzione di continuità

: Il software di progettazione UX deve integrarsi con gli altri sistemi di progettazione per creare flussi di lavoro senza soluzione di continuità Curva di apprendimento minima : I migliori strumenti hanno un'interfaccia semplificata che non richiede molto tempo per essere appresa. In questo modo, sia gli esperti che i principianti possono essere rapidamente aggiornati

: I migliori strumenti hanno un'interfaccia semplificata che non richiede molto tempo per essere appresa. In questo modo, sia gli esperti che i principianti possono essere rapidamente aggiornati Funzionalità/funzione di collaborazione : Molti strumenti UXteam di progettazione UX lavorano insieme perproduttività. Cercate strumenti che offrano la possibilità di lavorare insieme in tempo reale

: Molti strumenti UXteam di progettazione UX lavorano insieme perproduttività. Cercate strumenti che offrano la possibilità di lavorare insieme in tempo reale Modelli e lavagne online: gli strumenti UX dovrebbero disporre di modelli e strumenti qualilavagne online per il project management. In questo modo la creazione di progetti iterativi e l'innovazione di nuovi prodotti sono più veloci ed efficienti

I 10 migliori strumenti di progettazione UX da utilizzare nel 2024

Se siete alla ricerca di Generatori di arte IA , strumenti di test o modelli di progettazione grafica esistono strumenti di progettazione UX/UI che vi facilitano la vita. Ecco i 10 migliori strumenti UX, suddivisi per i loro migliori casi d'uso.

1. ClickUp #### Il meglio per la collaborazione nel design

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online aggiungendo documenti, attività e altro ancora Modello di piano per progetti UX di ClickUp definisce una tabella di marcia per lo sviluppo e il lancio del prodotto. Delinea il percorso dell'utente, crea e dà priorità alle attività di ciascun membro del team e assegna le risorse per garantire un processo senza intoppi.

ClickUp è molto di più di una strumento per il project management -Con questo strumento a portata di mano, i progettisti UX possono evidenziare rapidamente le definizioni dell'ambito e sviluppare le personas degli utenti. Successivamente, si possono redigere wireframe e prototipi, da sottoporre subito a test e convalida.

Utilizzate questo modello per una progettazione iterativa e incrementale. In questo modo il team si adatta e apporta modifiche per ottenere il miglior prodotto possibile.

Realizzate facilmente disegni mockup e idee wireframe sulle lavagne online di ClickUp Lavagne online di ClickUp rendono la collaborazione un gioco da ragazzi. Utilizzate I modelli di lavagna online di ClickUp come tela per fare brainstorming sulle idee di prodotto, produrre diagrammi di flusso e lavorare con l'intero team in tempo reale.

Aggiungete rapidamente immagini e collegamenti per i riferimenti e fate passare il progetto dalla fase di ideazione a quella di realizzazione elementi di azione in pochi clic grazie alla semplice interfaccia utente.

le migliori funzionalità/funzione di #### ClickUp:

La collaborazione in tempo reale permette a tutti i designer di UX e UI di essere aggiornati e coinvolti

Gli hub "tutto in uno" rendono facile ottenere unaproject management del design panoramica di ogni progetto e di quale sia la fase in cui si trovano le attività

Modelli per brief di progettazione, flussi di lavoro e molto altro ancorarisparmiare tempo e aumentare l'efficienza per far avanzare i progetti nella pipeline

Le funzionalità/funzione di collaborazione offrono ai team la possibilità di lavorare sullo stesso documento o lavagna online

Limiti di ClickUp:

Alcuni utenti ritengono che l'enorme numero di modelli e funzioni richieda un po' di tempo per essere appreso

Le nuove funzionalità/funzione dell'IA sono limitate ai piani a pagamento, il che può risultare problematico per i team più grandi

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente

: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.200+ recensioni)

: 4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Artigianato

Il migliore per la collaborazione nel design

via InVision Craft è un plugin di InVision che lavora senza problemi con altri strumenti UX e UI, tra cui Sketch e Photoshop. Qualsiasi aggiornamento apportato allo stile, alle animazioni o al design viene automaticamente aggiornato negli altri strumenti. La semplice interfaccia utente consente di trascinare e rilasciare elementi di design, aggiungere dati e incorporare immagini di qualità professionale.

le migliori funzionalità/funzione di #### Craft:

Include l'accesso a Getty Images e iStock per creare elementi visivi con dettagli di livello professionale

La sincronizzazione e gli aggiornamenti istantanei consentono di risparmiare tempo quando si progetta su più piattaforme

Limiti di Craft:

Alcuni utenti hanno avuto difficoltà a scaricare il plugin e hanno dovuto seguire dei passaggi manuali per installarlo

Alcuni utenti hanno riscontrato rallentamenti se hanno provato a usare Craft con i vecchi sistemi operativi Mac

Prezzi di Craft:

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Craft:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Schizzo

Migliore per il wireframing

via Schizzo Parte della UX processo di progettazione prevede il wireframing, ovvero la creazione di una guida visiva della struttura del sito web. Sketch è uno strumento di wireframing progettato appositamente per gli utenti Mac per supportare la progettazione, i prototipi e altro ancora.

Si può usare per creare wireframe a bassa fedeltà e wireframe più complessi ad alta fedeltà. Funzionalità/funzione: icone, simboli e illustrazioni integrate per rendere le attività di progettazione ridondanti più veloci che mai.

Usate Sketch per progettare schemi di pagine, cianografie di schermate e identificare gli elementi chiave delle pagine di un sito web.

Le migliori funzionalità/funzione di Sketch:

La progettazione intuitiva dell'interfaccia richiede poco tempo per essere padroneggiata, quindi si può iniziare a progettare in pochi minuti

Apertura e modifica di file Figma per rendere la transizione a questo strumento senza problemi

I modelli di progettazione riutilizzabili offrono un punto di partenza per la creazione di roadmap di siti web

Limiti di Sketch:

Alcuni utenti hanno riscontrato che i file SVG complessi non sempre venivano importati correttamente

Quando si utilizzano strumenti di Adobe Creative Cloud come Adobe XD, alcuni utenti hanno riscontrato problemi tecnici durante il trasferimento degli elementi di progettazione

Prezzi di Sketch:

Standard : 12 dollari al mese, per editor, con fatturazione mensile

: 12 dollari al mese, per editor, con fatturazione mensile Business : $20 al mese, per editor, con fatturazione annuale

: $20 al mese, per editor, con fatturazione annuale Solo Mac: 120 dollari per licenza

Valutazioni e recensioni di Sketch:

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

4. Mockflow

Il migliore per il wireframing

via Mockflow Mockflow è uno strumento di progettazione UX/UI che aiuta i designer a visualizzare e fare brainstorming su idee UI e prodotti digitali. La piattaforma all-in-one è ideale per creare mockup e tenere sotto controllo l'intero processo di progettazione.

Aree per attività di branding i servizi di branding, tra cui la Guida allo stile, consentono di documentare facilmente le best practice, compresi gli schemi di font e colori. Gli strumenti di presentazione consentono di condividere facilmente gli ultimi aggiornamenti con tutto il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Mockflow:

Riunioni virtuali di progettazione collaborativa con funzionalità di chattare dal vivo e modalità di presentazione per lavorare in tempo reale e ricevere feedback sul design del prodotto

oltre 20 powerup, tra cui test degli utenti, architettura dell'informazione, personas, prototipi ad alta fedeltà e storyboard UX

Limiti di Mockflow:

Alcuni utenti hanno dichiarato che è difficile organizzare wireframe e sitemap completati

Altri pensano che l'ambito di utilizzo sia limitato, rendendo il programma difficile per le aziende con esigenze di design diverse

Prezzi di Mockflow:

Basic: Free

Free Costruzione di fili: 14 dollari per editor, al mese

14 dollari per editor, al mese Product Design : $19 per editor, al mese

$19 per editor, al mese Azienda: $160 al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Mockflow:

G2 : 4.2/5 (80+ recensioni)

: 4.2/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

5. InVision

Il migliore per la prototipazione

via InVision Se siete alla ricerca di uno strumento di prototipazione utilizzabile dai membri del team, rivolgetevi a InVision. InVision offre una lavagna online che aiuta i team a collaborare alla creazione di prototipi interattivi e di altri elementi di design.

I modelli precostituiti facilitano l'avvio del processo di progettazione, mentre gli spazi organizzati consentono di tenere traccia dei diversi progetti e delle varie fasi di lavorazione.

le migliori funzionalità/funzione di #### InVision:

Collaborazione in tempo reale: si lavora insieme, si è creativi e si esce con soluzioni e elementi d'azione

Si integra con decine di software di progettazione estrumenti di produttività compresi Notion, Slack, Salesforce e Jira

I piani Free e quelli a pagamento offrono personalizzazioni in dipendenza delle esigenze dell'organizzazione

Limiti di InVision:

Alcuni utenti desideravano un kit UI più robusto per i progetti

È possibile collegare tutti gli strumenti a Invision per la prototipazione, ma il processo di progettazione vero e proprio deve avvenire in un altro strumento

Prezzi di InVision:

Gratis : $0 per sempre

: $0 per sempre Pro : $4 per utente attivo

: $4 per utente attivo Azienda: Prezzi personalizzati

InVision valutazioni e recensioni:

G2 :4.4 /5(600+ recensioni)

:4.4 /5(600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

6. Meraviglioso

Migliore per la prototipazione

via Meraviglia Marvel permette ai team di lavorare facilmente insieme per progettare e testare e sviluppare la produttività in una varietà di contesti. È una piattaforma di progettazione per migliorare i test dei prototipi, semplificare i passaggi degli sviluppatori e aumentare l'efficacia dei test.

Crea interfacce utente e wireframe mozzafiato in pochi minuti, quindi trasforma i progetti in prototipi senza utilizzare un'altra piattaforma. Consegnate il progetto a uno sviluppatore e seguite i risultati dei test per ottenere informazioni sui flussi degli utenti, tutto nello stesso posto.

Le migliori funzionalità/funzione di Marvel:

Facile creazione di progetti interattivi e prototipi funzionali

Memorizzazione dei file di progetto e dei feedback nell'app per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e le eventuali modifiche da apportare

Limiti di Marvel:

Alcuni utenti hanno trovato che gli elementi dell'interfaccia utente a una sola schermata limitano il loro processo di progettazione se preferiscono avere una panoramica più ampia del progetto

Un paio di utenti pensano che le animazioni potrebbero essere più fluide

Prezzi Marvel:

Gratuito : $0

: $0 Pro : $12 al mese, fatturati annualmente

: $12 al mese, fatturati annualmente Team: $42 al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Marvel:

G2 : 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

7. Impegno Hotjar

Il migliore per i test sugli utenti

via Hotjar L'unico modo per sapere se i vostri progetti sono efficaci è testarli. Una parte importante della vostra giornata di lavoro come designer UX o UI consiste nel testare prototipi e prodotti e servizi esistenti.

Hotjar è uno strumento di ricerca sugli utenti incredibilmente utile, che offre informazioni su come gli utenti utilizzano il vostro sito, su quali progetti convertono e su dove i lettori cliccano fuori pagina. Lo strumento Engage mira ad automatizzare il processo di test degli utenti. Identificate le aree da migliorare e programmate chiamate con utenti reali per testare le soluzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Hotjar Engage:

Connessione diretta con i vostri utenti e stakeholder o utilizzo del loro pool di oltre 200.000 partecipanti per testare i vostri prodotti e le vostre specifiche

Converte automaticamente le note delle chiamate in elementi d'azione

Limiti di Hotjar Engage:

Da fare solo registrazioni di sessioni su un'area del sito alla volta, il che rappresenta una sfida per i progettisti che eseguono più test simultanei

Non c'è un numero di telefono per il supporto clienti, quindi dovrete attendere il supporto via email

Prezzi di Hotjar Engage:

Basic : $0 per sempre

: $0 per sempre Plus : $280 al mese

: $280 al mese Business : $440 al mese

: $440 al mese Scala: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hotjar Engage:

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 400 recensioni)

8. Officina ottimale

Il migliore per i test sugli utenti

via Officina ottimale Strumenti di progettazione UX/UI come Optimal Workshop possono migliorare i test di usabilità e aiutare a sviluppare il prodotto finale. Optimal Workshop è una piattaforma incentrata sui dati che semplifica la ricerca sugli utenti e fornisce informazioni utili in un unico luogo.

Gli strumenti di ricerca quantitativa e qualitativa integrati consentono ai membri del team di prendere le decisioni giuste quando si tratta di creare nuovi progetti o di aggiornare quelli esistenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Optimal Workshop:

5 strumenti di ricerca specializzati, tra cui OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions e Reframer, per ottimizzare il design del layout e ottenere feedback

Metodologie di analisi multiple che vi permettono di visualizzare i dati nel modo che desiderate

Accesso a 239 milioni di partecipanti e strumenti per invitare facilmente i vostri UX designer o collaboratori a testare i vostri ultimi design

Limiti del workshop ottimale:

È possibile scegliere solo 10 risposte da graficare in un dato momento

Non è possibile dividere il pubblico in un unico test; è necessario eseguire più test per ogni pubblico, il che porta a un feedback più lento per gli studi di esperienza utente di grandi dimensioni

Prezzi di Optimal Workshop:

Gratis : $0 con limiti per utenti e test

: $0 con limiti per utenti e test Pro : $249 al mese per un utente

: $249 al mese per un utente Teams : $249 per utente al mese

: $249 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Optimal Workshop:

G2 :4.5 /5 (10+ recensioni)

:4.5 /5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5+ recensioni)

9. Axure

Il migliore per il web design reattivo

via A (https://www.axure.com/)[ure](https://www.axure.com/) Quando si tratta di design web reattivo, è fondamentale disporre di uno strumento UX che consenta la personalizzazione. Axure permette di giocare con i trigger degli eventi, la logica delle condizioni di layout e le azioni di progettazione per creare la migliore esperienza utente.

Utilizzate i widget web-based integrati per progettare griglie e interfacce dinamiche in pochi minuti invece che in ore.

Le migliori funzionalità/funzione di Axure:

I contenitori multistato rendono immediatamente scrollabili tutti i progetti all'interno del pannello dinamico, migliorando la progettazione su dispositivi desktop e mobili come iPhone e Android

Le visualizzazioni adattive di facile utilizzo consentono di progettare in un'unica pagina, in modo da poter gestire il ridimensionamento e i layout in diverse visualizzazioni

Non è richiesto alcun codice, rendendo il design accessibile anche a chi non ha conoscenze di CSS o HTML

Limiti di Axure:

Alcune nuove versioni hanno presentato bug durante il lancio iniziale

La curva di apprendimento è più ripida rispetto ad altri strumenti di progettazione

Prezzi di Axure:

Pro : $29 al mese, per utente

: $29 al mese, per utente Teams : $49 al mese, per utente

: $49 al mese, per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Axure:

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

10. Flusso web

Il migliore per il web design reattivo

via Flusso web Un aspetto chiave dell'ottimizzazione dell'esperienza dell'utente è la progettazione della visualizzazione. Il design web reattivo assicura che le pagine web vengano visualizzate bene sia che si acceda tramite smartphone, laptop, desktop o tablet. Utilizzate Webflow per far sì che i lettori possano visualizzare il vostro sito web senza problemi, indipendentemente dal loro metodo di visualizzazione.

Lo strumento Designer di Webflow semplifica inoltre la progettazione e la rende accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dall'esperienza di codice. Essendo una piattaforma senza codice, potete creare i vostri progetti e affidarli a sviluppatori esperti o pubblicarli voi stessi.

Trascinate e rilasciate elementi di stile, componenti riutilizzabili e immagini per creare un look che vi piace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Webflow:

Gli strumenti di personalizzazione consentono di modificare la tipografia e di definire un campione di colore globale per soddisfare le esigenze di branding

Il controllo completato del layout consente di progettare a modo proprio

Le sezioni drag-and-drop facilitano l'accesso a Bacheca da parte dei principianti

Un gran numero di tutorial rende relativamente facile capire come funziona tutto in meno tempo rispetto ai concorrenti

Limiti di Webflow:

Alcuni progettisti avanzati hanno ritenuto che i componenti fossero limitati

Non c'è un modo semplice per copiare gli elementi tra un progetto e l'altro, quindi è necessario ricostruirli manualmente se si lavora su due siti separati

Prezzi di Webflow:

Starter : Free

: Free Core : $19 al mese, per postazione

: $19 al mese, per postazione Crescita : $49 al mese, per postazione

: $49 al mese, per postazione Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Webflow:

G2 : 4.4/5 (400+ recensioni)

: 4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

Dai vita ai tuoi progetti con ClickUp

Nella progettazione UX/UI, la ricerca dell'efficienza è infinita. Lasciate che ClickUp migliori il vostro percorso di progettazione. Usate le lavagne online per fare brainstorming e sviluppare roadmap di prodotto. Create wireframe e prototipi funzionali prima di passare al test degli utenti.

Preparate un piano di progetto, automatizzate la creazione di attività e risparmiate tempo per creare un ambiente collaborativo migliore con strumenti UX su cui tutti possono lavorare.

Con I modelli creativi e di design di ClickUp troverete nuovi modi per semplificare tutti gli aspetti degli strumenti e del processo di creazione di UI e UX e per raggiungere i vostri obiettivi di design. E soprattutto, non dovrete preoccuparvi di dover pagare un prezzo elevato per tutto questo aiuto. 🙌 Iscrivetevi a ClickUp oggi: è Free Forever!