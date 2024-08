10 modelli ed esempi di brief creativi gratuiti

Indipendentemente dall'azienda, per i progetti creativi è difficile mantenere l'equilibrio. È necessario assicurarsi che rimangano in carreggiata, ma non si vuole strutturarli a tal punto da renderli una formula. ⚖️

Da un lato, una minore strutturazione lascia più spazio alla creatività, ovvero alla parte più divertente! Dare risalto alle idee porta a un bel design, a contenuti coinvolgenti e a una collaborazione ponderata. Ma dall'altro, la mancanza di un processo, di un account e di una guida spesso porta a non rispettare le scadenze e a una mancanza di coerenza nel lavoro.

Inoltre, la struttura che sta dietro al vostro progetti creativi è ciò che li spinge verso l'esito positivo! Senza un'idea di procedura operativa robusta e standardizzata se il team non è in grado di capire quali siano le reali intenzioni del progetto, è possibile che non sia chiaro che cosa si stia cercando di realizzare.

Ecco perché un brief creativo è essenziale per ogni progetto creativo, indipendentemente dalla sua complessità o dimensione! Con un'attenzione uguale alla creatività e alla struttura, il brief creativo è il compromesso che il vostro design e il vostro team di marketing hanno cercato!

Questi documenti vi aiutano a pensare e a consolidare il chi, il cosa, il dove, il quando e il perché del vostro progetto. Mantengono il team allineato sugli obiettivi e stabiliscono i prossimi passaggi! Inoltre, spesso vengono sottoposti a un processo di approvazione da parte di tutti i soggetti chiave, in modo da garantire che il prodotto finito soddisfi (o superi) tutte le aspettative.

Ma non c'è bisogno di ricominciare da zero il brief creativo per ogni nuovo progetto. Al contrario, investite il vostro tempo in modo più produttivo, con un modello di brief creativo! Queste risorse sono facili da usare, collaborative e soprattutto personalizzabili!

E per vostra fortuna, abbiamo già terminato il lavoro per proporvi i 10 migliori modelli di brief creativo per ogni caso d'uso! Seguiteci per altre domande frequenti sui brief creativi, funzionalità/funzione chiave, suddivisione dei modelli e altro ancora. 🎨

Cos'è un modello di brief creativo?

Un modello di brief creativo è un documento precostituito che definisce le informazioni chiave, i parametri e gli obiettivi di un progetto creativo imminente. Questi documenti vengono solitamente creati per le parti interessate e i membri del progetto per rimanere allineati su sugli oggetti del progetto per tutto il suo ciclo di vita e conservati dai responsabili del progetto per una facile consultazione.

Anche i brief creativi sono, beh, brevi. Non stiamo cercando pagine di ricerca, ma una sintesi di alto livello di quello che avete intenzione di fare. Se sono necessarie altre risorse per il contesto, linkatele in modo ipertestuale. 🙂

I brief creativi si presentano in molti moduli, soprattutto a seconda del tipo di progetto e della sua complessità, ma ogni brief segue sempre una serie di categorie standard per garantire che le vostre anatre siano in riga prima della riunione di avvio. Considerate il vostro brief creativo come un libro da colorare: imposta i confini entro i quali il team creativo deve lavorare al meglio delle proprie capacità! Bonus: esempi di brief creativo!

10 modelli di brief creativo

Il brief creativo è più utile quando si integra perfettamente con gli altri strumenti di lavoro. E dal momento che ClickUp è l'unico strumento di lavoro software di project management creativo flessibile abbastanza da riunire tutti i vostri lavori tra le varie app in un'unica piattaforma centralizzata, è da qui che partiamo. ✅

Scoprite i 10 migliori modelli di brief creativo per qualsiasi caso d'uso in ClickUp! Accesso a documenti collaborativi e precostituiti, Lavagne online , flussi di lavoro, Elenchi e altro ancora, il tutto a costo zero!

1. Modello di Brief creativo di ClickUp

Modello di Brief creativo di ClickUp

Cominciamo con quello che potrebbe essere il modello di brief creativo più completo e facilmente modificabile che si possa trovare. Il Modello di brief creativo di ClickUp assicura che il team creativo sia sulla stessa pagina e lavori fin dall'inizio per raggiungere gli stessi obiettivi. Questo modello, adatto ai principianti ClickUp Documento è un modello preformattato per supportare tabelle, media e liste di controllo. Inoltre, le sezioni designate consentono di organizzare in modo chiaro e di individuare rapidamente le informazioni sul progetto. Queste sezioni includono:

Oggetti

Destinatari

Messaggi

Prodotti da consegnare

Budget

Sequenza e attività cardine

Chiavi d'interesse e firme di approvazione Documenti ClickUp è l'ideale editor di documenti per il vostro modello di brief creativo per le sue numerose funzionalità/funzione di collaborazione come modifica dal vivo , commenti assegnati e la condivisione di URL. La formattazione intuitiva, lo styling e la modifica dei testi aiutano a creare brief altamente visivi e accattivanti che gli stakeholder possono leggere senza bisogno di una spiegazione da parte del project manager!

Inoltre, poiché i documenti di ClickUp si trovano all'interno dell'area di lavoro, è possibile convertire il testo in attività, aggiungere tag ai vostri documenti per facilitare i riferimenti e mantenere il vostro lavoro aggiornato automaticamente senza dover mai premere "salva"

2. Modello di Brief creativo per lavagna online di ClickUp

Modello di lavagna online Creative Brief di ClickUp

I modelli di brief creativo sono spesso documenti preconfezionati, ma non devono esserlo per forza! Una parte chiave della costruzione del brief creativo inizia nel processo di brainstorming. E quale modo migliore per implementare i vostri migliori tecniche di ideazione che su un sistema dinamico di software di lavagna online ? 🤓

Il Modello di brief creativo per lavagna online di ClickUp porta il tipico brief a un passaggio successivo, applicando un modello pre-costruito di Elenco di attività creative del progetto nell'area di lavoro e di un diagramma di brainstorming utilizzando il suo diagramma collaborativo Lavagne online funzionalità/funzione.

Le lavagne online sono ideali per catturare e mettere in pratica le idee nel momento stesso in cui si presentano. Utilizzate questo diagramma come quadro di riferimento per esplorare gli obiettivi del vostro progetto creativo e i dati demografici del pubblico, piani di ricerca e potenziali flussi di lavoro. E quando si è pronti a passare alla fase successiva, è sufficiente convertire il testo, la forma o la nota direttamente in un'attività di ClickUp!

Mentre il modello precedente era completo di sezioni e formattare il documento, questo modello di Lavagna online è ricco di funzioni e funzionalità per trasmettere visivamente le stesse informazioni! In questo modello troverete:

Settestati personalizzati delle attività per controllare tutti gli stati di avanzamento

NoveCampi personalizzati per dare più contesto ad ogni visualizzazione e ad ogni attività

Quattrovisualizzazioni del progetto tra cui Sequenza, Elenco e Vista Documento

Flusso di lavoroautomazioni per far progredire il progetto (senza il fastidioso lavoro tra un'attività e l'altra)

E non finisce qui. Questo modello assicura che il team creativo, gli stakeholder e i client abbiano sempre accesso alle informazioni necessarie mentre il progetto prende forma.

3. Modello di Brief creativo per il piano della domanda di ClickUp

Modello di brief creativo per la pianificazione della domanda di ClickUp

Il processo creativo inizia molto prima che il brief prenda forma. Dovete essere in grado di stabilire obiettivi chiari che allineino tutti sulla direzione da prendere per il progetto, insieme a una tabella di marcia per arrivarci. Inoltre, è probabile che vi destreggiate tra più idee di progetto alla volta: da fare per decidere quali progetti sviluppare per primi?

La definizione delle priorità dei progetti può dipendere dalle risorse attuali, dalla quantità di lavoro richiesto e dalla complessità. In ultima analisi, però, si tratta dei progetti che risuonano meglio con i vostri client o con il pubblico. Ovvero, deve esserci una domanda per il progetto prima che si possa giustificare un'azione in tal senso. È qui che il Modello di pianificazione della domanda per brief creativi di ClickUp entra in gioco.

Questo modello di Elenco è stato progettato per i team che gestiscono diverse campagne creative alla volta. Con cinque stati personalizzati disposti su una tavola Kanban interattiva che utilizza Vista Bacheca di ClickUp è in grado di gestire visivamente ogni piccolo passaggio di stato su più progetti, grazie ai ben 20 campi personalizzati inclusi in questo modello.

4. Modello di Brief di prodotto di ClickUp

Modello di scheda prodotto di ClickUp

Per un processo di sviluppo del prodotto senza intoppi, è fondamentale che tutti siano sulla stessa pagina. Il Modello di Briefing di prodotto di ClickUp fornisce una soluzione a questa sfida con un documento dettagliato per promuovere la collaborazione interfunzionale, fare riferimento a ricerche di alto livello e lavorare per il lancio di un prodotto di successo.

Con questo modello di brief creativo, i responsabili della produttività possono facilmente lavorare con i membri, gli stakeholder o i client per organizzare le specifiche del prodotto, rivedere i feedback e agire sui passaggi successivi, tutto dallo stesso documento.

Questo modello formattare dà priorità alle informazioni chiave di cui i team hanno bisogno per mettersi al lavoro. Tra queste, una semplice panoramica, le specifiche funzionali, un piano di rilascio dettagliato, una descrizione del problema da risolvere e un elenco dei membri chiave del team.

siete pronti a saperne di più sul processo di sviluppo di un prodotto? modello di gestione del prodotto per guidare il vostro flusso di lavoro!

5. Modello di Brief Campagna di ClickUp

Modello di Brief Campagna di ClickUp

I brief delle campagne creative richiedono un po' più di olio di gomito per essere messi insieme rispetto alla media dei progetti. Come i brief di prodotto, richiedono input, azioni e collaborazione da parte di altri reparti per essere portati a termine con esito positivo. Questo perché le campagne sono in genere composte da diversi progetti più piccoli per ottenere un risultato più grande. Il Modello di brief di campagna di ClickUp delinea questi parametri chiave e facilita ai project manager la supervisione delle numerose parti in movimento di una campagna.

Questo documento di ClickUp di cinque pagine suddivide gli elementi della campagna da un livello elevato per garantire l'allineamento su messaggi e obiettivi dall'alto verso il basso. Partendo dal brief generale della campagna, questo modello stabilisce l'obiettivo, il traguardo e il budget, i prodotti da consegnare risorse e altro ancora. All'interno di queste sezioni, vi verrà richiesto di approfondire i dettagli per guidare gli altri elementi della vostra campagna.

Da qui, le sottopagine precostituite vi aiuteranno a creare i brief per gli elementi e gli asset creativi più piccoli della vostra campagna.

6. Modello di Brief per eventi di ClickUp

Modello di Brief per eventi di ClickUp

Organizzare un evento non è un'impresa facile! Ma il Modello di Brief per eventi di ClickUp è la risorsa ideale per assicurarvi di dare il via al vostro evento project management dell'evento processo nel miglior modo possibile.

Questo documento serve come lista di controllo dettagliata a cui fare riferimento durante la fase di pianificazione e di esecuzione per gestire la logistica dell'evento, le risorse e, in ultima analisi, il suo esito positivo.

La sezione di riepilogo non solo elenca il titolo dell'evento, la data e la posizione, ma consente anche di collegare il modello del progetto ClickUp e il canale del messaggio per l'evento. Altre sezioni includono una descrizione degli obiettivi e delle finalità, il target di riferimento, il team di progetto che lavora alla pianificazione e all'esecuzione dell'evento e un programma specifico per l'evento.

Si tratta di un ottimo modello da tenere a portata di mano quando si presentano gli stati di avanzamento agli stakeholder e ai client, per assicurarsi che le esigenze dell'evento siano soddisfatte prima di inviare i contratti e consolidare i fornitori.

7. Modello di Brief sui contenuti SEO di ClickUp

Modello di Brief SEO per contenuti di ClickUp

Non si tratta solo di avere un flusso costante di blog in programma sul vostro sito calendario dei contenuti -è assicurarsi che raggiungano il pubblico giusto! Le analisi e le strategie di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) sono la chiave per raggiungere questo obiettivo e dovrebbero essere una parte fondamentale del vostro flusso di lavoro per la creazione di contenuti per assicurarvi che i vostri scritti abbiano un buon posizionamento.

Sebbene siano molti gli strumenti che consulterete nel corso del vostro Project management SEO processi, avendo a disposizione un punto di partenza affidabile come la Modello di Brief sui contenuti SEO di ClickUp può fornire ai provider tutto ciò di cui hanno bisogno per creare contenuti coinvolgenti e ottimizzati per la ricerca.

Oltre a una panoramica del progetto, questo modello di documento include il titolo SEO, la meta descrizione e il numero di parole previsto. Un Sezione OKR la sezione OKR lascia spazio agli oggetti e ai risultati chiave, al pubblico di riferimento e alle informazioni sulle parole chiave per focalizzare il contenuto, mentre uno schema consente agli autori di iniziare a strutturare i contenuti.

Bonus:_

**Generatori di linee guida_

!

8. Modello di Brief Design di ClickUp

Modello di Brief Design di ClickUp

Se state cercando di aggiungere immagini a un blog o di creare dei post per social media è probabile che dobbiate prima inviare una richiesta di design. Queste richieste raccolgono informazioni di base sull'immagine o sulla grafica di cui avete bisogno e contribuiscono a formare il design del sito del progetto .

Poiché queste richieste sono spesso una piccola parte di un progetto più ampio, è probabile che il team di progettazione si trovi a gestire più brief alla volta, a volte diversi ogni giorno! Per questo motivo, disporre di un quadro organizzato come quello di Modello di brief di progettazione di ClickUp un must per tenere insieme tutte le richieste, gli stati di avanzamento e i feedback.

Utilizzatelo per delineare gli obiettivi, la portata e la Sequenza del vostro progetto con viste multiple per gestire il lavoro da ogni angolazione, assegnando anche le responsabilità, delegando elementi d'azione e impostando le priorità delle attività da un'unica vista Elenco.

Quindi, monitorate l'esecuzione del progetto utilizzando stati personalizzati delle attività e una tavola Kanban precostituita per assicurarvi che la Sequenza dei risultati sia rispettata e che tutti gli stakeholder siano al corrente della situazione in ogni momento.

9. Modello di Brief per campagna di marketing di ClickUp

Modello di Brief per campagna di marketing di ClickUp

Il Modello di Brief per campagne di marketing di ClickUp non brilla solo per la sua usabilità, ma anche per la sua presentazione. Una pagina di copertina pronta per la presentazione semplifica l'esposizione delle informazioni principali, mentre le sezioni per il target, il budget proposto e le date importanti aiutano a pianificare.

Man mano che si costruisce il brief, si può anche aggiungere un contesto inserendo materiali di marketing e riferimenti aggiuntivi. In poche parole, è la panoramica perfetta per qualsiasi team che lavora alla pianificazione e all'esecuzione di una campagna di marketing.

10. Brief per progetti di marketing di ClickUp

Brief del progetto di marketing di ClickUp

Che ci crediate o no, non tutti i progetti di marketing sono campagne! Per i progetti più piccoli o per le richieste individuali, la Modello di Brief per progetti di marketing di ClickUp è la soluzione ideale. Questa attività precostituita mantiene le cose semplici e strutturate, in modo che possiate concentrarvi sulla parte migliore: essere creativi!

Questa attività e le sue attività secondarie assicurano che vengano fornite tutte le informazioni chiave necessarie per far decollare il progetto, tra cui il pubblico, la panoramica, i passaggi successivi e i protagonisti.

Cosa rende un buon modello di brief creativo?

Avete bisogno di aiuto per scegliere un modello di brief creativo? I migliori modelli di brief creativo devono essere abbastanza standardizzati da poter essere compilati rapidamente ogni volta che si presenta un nuovo progetto, pur essendo abbastanza generici da lasciare spazio a sviluppi unici.

È una linea difficile da percorrere, soprattutto se si considerano i molti tipi di brief creativi di cui si può avere bisogno. Ma è possibile! Cercate brief che includano i seguenti elementi:

un rapido riepilogo/riassunto del progetto . In questo modo, tutti potranno capire il senso del progetto, in particolare gli stakeholder e le persone interessateteam interfunzionale membri

. In questo modo, tutti potranno capire il senso del progetto, in particolare gli stakeholder e le persone interessateteam interfunzionale membri Una sezione per il pubblico di traguardo , con spazio per spiegare alcune sfumature di quel pubblico e i problemi che deve affrontare

, con spazio per spiegare alcune sfumature di quel pubblico e i problemi che deve affrontare Gli obiettivi del progetto . È sempre utile quando un designer o uno scrittore sa esattamente perché sta facendo quello che sta facendo

. È sempre utile quando un designer o uno scrittore sa esattamente perché sta facendo quello che sta facendo Spazio per informazioni aperte . Il brief non includerà ogni minimo dettaglio. Infatti, alcuni elementi del progetto possono ancora essere oggetto di discussione: il vostro brief aiuterà a dare forma a questi elementi

. Il brief non includerà ogni minimo dettaglio. Infatti, alcuni elementi del progetto possono ancora essere oggetto di discussione: il vostro brief aiuterà a dare forma a questi elementi Sequenza del progetto. Questa impostazione definisce le aspettative precise su ciò che verrà prodotto nel progetto e su quando verrà completato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/CU\_Docs-3.0\_Hierarchy-1.gif Creazione di procedure operative standard in ClickUp Documenti /$$$img/

Accedete a Docs da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp e aggiungete sottopagine, tabelle e stili annidati per creare la struttura perfetta

E naturalmente deve essere facile da completare. Meno tempo il project manager deve dedicare alla sua compilazione ogni volta che ne ha bisogno, più tempo ha a disposizione per concentrarsi sui risultati del progetto.

Semplificare i progetti creativi con un modello di brief creativo

Creare prodotti, campagne e prodotti creativi è un lavoro duro. Quindi perché renderlo più difficile del necessario? Quando si utilizza il giusto modello di brief creativo, gran parte dell'organizzazione è già terminata.

La vasta gamma di ClickUp Libreria di modelli è ricca di migliaia di modelli per ogni caso d'uso! Accedete gratis a uno dei 10 modelli elencati sopra per iniziare a creare in un attimo i brief creativi perfetti. E quando sarete pronti a far decollare il vostro progetto creativo, ClickUp ha le funzionalità/funzione perfette per aiutarvi a farlo.

Trovate centinaia di funzionalità/funzione del project management , oltre 1.000 integrazioni una funzionalità di lavagna online integrata, una funzione di documento collaborativo editor, e molto altro ancora quando si iscrivendosi oggi a ClickUp .