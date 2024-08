Come scrivere un brief di progettazione in 8 passi con modelli ed esempi

Non importa quante ore passiamo a fissare gli occhi del nostro cane, nessuno di noi legge nel pensiero. 🔮 🐶

Per fortuna, ci sono modi per combattere la nostra mancanza di telepatia sul posto di lavoro, soprattutto quando si tratta di concetti di design che immaginiamo in modo così vivido nella nostra testa, ma che non abbiamo idea di come ricreare nella realtà.

Qual è la soluzione? Scrivere brief di progettazione dettagliati e pratici, naturalmente!

Come quando si fa un ordine al ristorante, i brief di progettazione dicono al designer cosa si vuole da una richiesta. È il modo in cui il designer capisce qual è il progetto, quali attività richiede e da dove cominciare.

La chiave per un brief di progettazione altamente efficace è essere chiari e concisi, il che è difficile quando si ha a che fare con attività complesse o con molteplici requisiti non negoziabili requisiti del progetto . Ma noi siamo qui per aiutarvi con suggerimenti ed esempi per portare i vostri brief di progettazione al livello successivo. 💜

Se il vostro team di progettazione sta cercando di standardizzare i brief e le richieste, o se fate parte di un'agenzia di progettazione che commissiona un progetto aziendale, questo articolo vi copre. Leggete con noi per scoprire come scrivere brief di progettazione efficienti, compresi gli elementi essenziali, le modalità di compilazione, un modello personalizzabile e molto altro ancora!

Cos'è un brief di progettazione?

Un brief di progetto è un documento scritto di project management che stabilisce le linee guida del progetto pensiero progettuale per un progetto di design con gli obiettivi, l'ambito e l'approccio delineati per la richiesta. Simile al vostro roadmap del progetto il brief di progetto è il faro che guida il designer quando si tratta di definire il dove, il cosa, il quando e il perché di una richiesta specifica.

Un brief di progettazione ben scritto passa in genere attraverso molte mani prima di finire nell'elenco delle cose da fare del progettista. Con le approvazioni di tutti project management e delle parti interessate il brief deve essere esauriente ma preciso, identificando la Sequenza approvata, il prodotto finale e le caratteristiche del progetto budget (se applicabile).

Create wiki, brief e risorse splendidamente formattati per tutti i tipi di progetti di design in ClickUp Documenti

A un livello più profondo, i brief sono anche un modo per il designer di entrare in connessione e allinearsi con la persona che fa la richiesta. In questo senso, cercate di usare il brief del progetto come strumento di collaborazione per eliminare la confusione generale che deriva da telefonate, messaggi ed email aggiuntive.

Tuttavia, sebbene sia importante includere i dettagli fondamentali e il contesto delle vostre richieste, il vostro brief di progetto deve essere comunque, beh, breve. Dovete essere abbastanza lunghi da descrivere il progetto e comunicare la vostra richiesta senza sovraccaricare il designer con un opuscolo di più pagine che si estende da margine a margine. 🥵

Da fare per mettere insieme queste idee in un brief di design? Ve lo mostriamo!

Brief di progettazione Vs Brief creativo

La differenza principale tra un brief di progettazione e un brief creativo è il traguardo. Un brief di progettazione è rivolto ai designer, mentre un brief creativo si concentra sui team di marketing o su altre persone coinvolte nel processo creativo.

Un brief di progettazione include dettagli più tecnici, come le sequenze, i vincoli di budget e i requisiti specifici del progetto. D'altra parte, un brief creativo può concentrarsi maggiormente sulla messaggistica del marchio, sul tono di voce e sul traguardo del progetto.

Entrambi i tipi di brief hanno uno scopo nella processo di progettazione e devono lavorare insieme per completare la comprensione degli obiettivi del progetto.

Come scrivere un brief di progettazione in 8 passaggi

Un'eccitante svolta degli eventi: non esiste un format fisso a cui attenersi per scrivere un brief di design efficace. 🤩

Il vostro team troverà il tipo di brief più adatto alle vostre esigenze project management del progetto stile migliore in termini di lunghezza, dettagli e stile di lavoro. Le piccole richieste o i progetti su scala ridotta possono non richiedere un brief così pesante, ma ci sono comunque elementi chiave che tutti i brief condividono.

Aggiungete opzioni di formattare e stilizzare per rendere i vostri brief dettagliati o visivi a seconda delle esigenze del progetto in ClickUp Docs

Affidarsi a un modello, a una richiesta in stile sondaggio o a una struttura di documento standardizzata sono tutti ottimi modi per raccogliere le informazioni necessarie a costruire un brief di progettazione. La chiave è mantenere la coerenza! Ecco la nostra guida in passaggi per scrivere brief di progettazione efficaci, con esempi reali. ✏️

Seguite questi otto passaggi dall'inizio alla fine, oppure passate alla sezione successiva per ottenere gratuitamente un modello personalizzabile per rendere il processo di progettazione ancora più semplice! 🤓

Passaggio 1: scegliere il software di project management per il briefing del progetto Progetti di design sono per natura collaborativi e il vostro ideale

software di project management per il design avrà le funzionalità/funzione che lo supportano! Potente strumenti di progettazione allevieranno parte dello stress e semplificheranno i processi quotidiani legati alla vostra flusso di lavoro della progettazione con la possibilità di organizzare, modificare, condividere e gestire progetti di qualsiasi dimensione.

E dato che i brief di progettazione sono comunemente formatati in un documento, la vostra scelta di strumento di project management scelto includerà probabilmente una editor di documenti integrato oppure integrazioni per riunire tutte le informazioni giuste tra le app.

Esempio:

Considerate il vostro brief di progettazione come una fonte affidabile di verità, un documento a cui potete fare riferimento in qualsiasi momento per ottenere le informazioni più accurate e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento. Il miglior esempio in questo senso? Documenti ClickUp . 📃

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

I documenti di ClickUp sono la destinazione per tutto ciò che è basato sul testo nell'area di lavoro di ClickUp. In pieno stile ClickUp, i documenti offrono un'infinità di funzionalità/funzioni come l'IA, le pagine annidate, Comandi slash , opzioni di stile, incorporamento e impostazioni avanzate per personalizzare l'aspetto e la funzione del documento. ClickUp AI è uno strumento potente per i brief di design. Con l'IA è possibile generare idee in modo rapido, consentendo di fare brainstorming e di perfezionare i concetti con un lavoro richiesto. Con pochi semplici clic, ClickUp AI può generare centinaia di idee in pochissimo tempo. Da qui è possibile filtrare i contenuti irrilevanti, trovare quelli più adatti al brief di design o restringere la selezione per creare un brief coeso.

Inoltre, grazie alla modifica in tempo reale, è possibile portare avanti i brief di design, menzioni nei commenti e la sicurezza della condivisione e delle autorizzazioni tramite un semplice collegamento. Inoltre, i documenti possono essere connessi ai flussi di lavoro, in modo che tutti gli aggiornamenti che avvengono nel documento si riflettano automaticamente nelle attività correlate e in altre aree di lavoro.

Passaggio 2: descrizione del progetto in breve

Il contesto è tutto e questa sezione del brief di progettazione deve fornire proprio questo!

Fornite una breve ma descrittiva panoramica del progetto, spiegando di cosa si tratta e a cosa servirà. Non è necessario scavare troppo a fondo, ma una o due frasi che indichino chiaramente la vostra richiesta e l'uso che ne farete è un ottimo punto di partenza per il designer.

Questa sezione può anche includere una breve descrizione dell'azienda o del client che commissiona il design. Cosa fa l'azienda, i suoi servizi principali, i suoi valori e il suo stile di vita identità del marchio sono dettagli comuni da trovare in questa sezione.

Esempio:

Il nostro social media l'agenzia di marketing sta riprogettando il proprio sito web con una nuova pagina iniziale, una sezione blog e un portfolio. Siamo un piccolo team di otto membri che lavora con 50 aziende della nostra zona e tutti i nostri lavori sono attualmente raggruppati nella nostra obsoleta pagina web. Da quando abbiamo creato il nostro sito web iniziale siamo maturati come marchio e siamo cresciuti come azienda, e vogliamo che il nostro nuovo sito web lo rifletta.

Passaggio 3: l'oggetto del design brief e gli obiettivi SMART

Descrivete il problema che il progetto affronterà e l'idea generale che sperate di raggiungere con il progetto. Siate diretti con l'obiettivo che volete raggiungere con il progetto e utilizzate questa sezione per allineare il team di progettazione con la visione e l'oggetto generale del cliente Obiettivi SMART .

P.S., SMART sta per Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Temporale.

Creare obiettivi SMART in ClickUp con diversi modi per monitorare lo stato e raggiungere i propri traguardi

Volete saperne di più sugli obiettivi SMART e sul perché sono così importanti? Date un'occhiata al nostro risorse sugli obiettivi per scrivere e implementare obiettivi in tutti i dipartimenti!

Esempio:

Vogliamo che il nostro sito web ridisegnato rifletta meglio l'identità del nostro marchio, porti più traffico ai nostri servizi e aumentare le iscrizioni alla newsletter via email del 25% entro la fine del prossimo trimestre fiscale.

Passaggio 4: il traguardo del brief di progettazione

La sezione successiva del brief riguarda il chi di tutto. Non si tratta tanto di chi siete voi come azienda che richiede un progetto, quanto di chi è il target del progetto.

È qui che il client che commissiona il progetto descrive il suo cliente o pubblico ideale, personas utente e casi d'uso . Questo progetto è come la prima impressione: un modo per mostrare ai clienti che avete una soluzione a un problema specifico che stanno affrontando e che il vostro progetto soddisfa le loro esigenze.

È fondamentale che il progettista comprenda il traguardo del suo cliente attraverso questa richiesta, per entrare in contatto in modo significativo con le sue esigenze.

Esempio:

Il nostro traguardo è rappresentato dalle imprenditrici dell'area di San Diego negli intervalli di età 25-34 e 35-44 anni. Questi client vogliono far crescere la loro azienda investendo in annunci a pagamento sulle piattaforme di social media e vogliono risorse per migliorare e aumentare la loro presenza online.

Passaggio 5: Il vostro budget e la vostra Sequenza

Ora iniziamo a entrare nei dettagli e nelle sezioni logistiche del vostro brief di progettazione. ⏰💸

Assicuratevi che la Sequenza fornita sia realistica e fattibile per quanto richiesto dal brief. Se ci sono vincoli di bilancio o di risorse, questo è il momento di definirli.

I designer devono sapere quando è prevista la prima modifica del progetto, quando possono aspettarsi un feedback da parte del client e qualsiasi altro aspetto del progetto attività cardine , dipendenze delle attività o scadenze legate alla richiesta. Questo aiuterà stabilire una comunicazione cancellata tra il progettista e il client, in modo da soddisfare tutte le loro aspettative ed evitare potenziali colli di bottiglia durante lo stato del progetto.

Mostrare le relazioni tra attività e attività cardine nella vista Gantt in ClickUp

Suggerimento: notate anche se c'è una certa flessibilità con il budget e la Sequenza previsti.

Esempio:

La nostra Sequenza ideale dall'inizio alla fine è di sei mesi. Annunceremo il nostro nuovo sito web in occasione di un evento a marzo, ma vogliamo lanciarlo con calma un mese prima. Questo mese in più ci darà un po' di margine di manovra in caso di contrattempi. Vorremmo approvare i mockup e i wireframe e procedere a due serie di modifiche prima del lancio.

Passaggio 6: i risultati attesi del progetto

Questa sezione riguarda i dettagli del file e il formato in cui si desidera ricevere il progetto. Se necessario o applicabile, specificate la dimensione, il tipo di file, il processo di denominazione e i risultati del progetto che vi aspettate. Ovvero, qual è il tipo di video, immagine o software che preferite per lavorare e come devono condividerlo con voi?

Esempio:

Approveremo le idee e i progetti iniziali dei nostri software di lavagna online e rivedere tutti i wireframe in Figma.

Passaggio 7: Tutto ciò che ritenete importante!

Per essere sicuri che tutti i puntini sulle i siano stati messi, aggiungete alla fine qualsiasi altra informazione rilevante. Queste possono includere contatti chiave a cui rivolgersi se il designer ha domande urgenti, dettagli sul processo di approvazione del progetto, date chiave, mockup del client e altro ancora!

Questo è un ottimo momento per specificare tutto ciò che non volete vedere da questo progetto e le immagini di ispirazione da fare per dare al designer un'idea chiara di ciò su cui lavorare.

Esempio:

Controllate il nostro lavagna online virtuale per i lavori recenti che abbiamo fatto con i nostri client, per gli schizzi di ciò che stiamo immaginando per il nostro nuovo sito web, per alcune ricerche, per i media e altro ancora!

Il nostro suggerimento? Lavagne online ClickUp ! 🎨

Realizzate facilmente disegni mockup e idee wireframe sulle lavagne online di ClickUp

Le lavagne online ClickUp sono altamente visive, collaborative e produttive! Inoltre, sono anche le uniche software per lavagne online sul mercato in grado di convertire qualsiasi oggetto della lavagna in un'attività personalizzabile e di collegarla ai flussi di lavoro.

Con strumenti per il disegno, il caricamento di contenuti multimediali, l'incorporazione, lo styling e la modifica in tempo reale, le lavagne online di ClickUp sono costruite per catturare le vostre idee nel momento stesso in cui nascono, in modo che possiate agire immediatamente. Davvero, le lavagne online sono il sogno di ogni designer. ✨

Inoltre, la lavagna online rimane sempre aggiornata, eliminando la necessità di schede multiple, il refresh continuo e la confusione causata da lunghe descrizioni in testo.

Passaggio 8: condivisione con il team

RE: Passaggio 1: i brief di progettazione sono collaborativi!

Dovete avere la possibilità di condividere, modificare e aggiornare rapidamente i vostri brief di progettazione via autorizzazioni personalizzate e comode opzioni di condivisione come un semplice collegato. In questo modo tutto il team si troverà rapidamente sulla stessa pagina (letteralmente) e rimarrà sul traguardo. 🎯

Condividete il vostro brief di progettazione pubblicamente o in privato tramite un semplice link in ClickUp Docs

Esempi di brief di progettazione

Esempio di brief di progettazione 1: Rebranding di una caffetteria locale

Contesto:

Una caffetteria locale cerca di rinnovare il proprio marchio per attirare una base di clienti più ampia, pur mantenendo la propria clientela fedele. La caffetteria vuole sottolineare il suo impegno per la sostenibilità, il coinvolgimento della comunità e l'alta qualità dei prodotti di provenienza locale.

Obiettivi e SMART Obiettivi:

Il nostro obiettivo è rinfrescare l'identità del marchio del bar per riflettere i suoi valori di sostenibilità e coinvolgimento della comunità. Vogliamo aumentare il traffico pedonale del 30% e incrementare il coinvolgimento sui social media del 50% entro sei mesi dal lancio del marchio.

Target di riferimento:

Il nostro pubblico principale è costituito da persone eco-consapevoli di età compresa tra i 20 e i 35 anni che vivono nell'area urbana vicina al bar. Questi clienti valorizzano la sostenibilità, la comunità e la qualità nell'esperienza del caffè e della caffetteria.

Budget e Sequenza:

Abbiamo stanziato 10.000 dollari per il progetto di rebranding, che speriamo di completare nei prossimi quattro mesi. La Sequenza comprende lo sviluppo del concetto iniziale, le iterazioni del design e l'implementazione finale su tutte le piattaforme.

Risultati attesi:

Un nuovo logo che rifletta il commit della caffetteria verso la sostenibilità e la comunità

Design aggiornato delle confezioni per i prodotti da asporto, con particolare attenzione ai materiali ecologici

Design rinnovato del menu che mette in evidenza i nostri ingredienti di provenienza locale

Grafica digitale per le campagne di promozione del marchio sui social media

Contatti chiave e vincoli:

Fare riferimento alla nostra lavagna online per trovare ispirazione, risorse del marchio e contatti per il project manager. Da fare in modo che il rebrand non si allontani troppo dallo schema di colori originale per garantire il riconoscimento del marchio da parte della nostra clientela attuale.

Esempio di briefing 2: design di app mobile per la gestione delle attività

Sfondo:

Una startup che si occupa di strumenti per la produttività cerca un design di app mobile innovativo e di facile utilizzo. L'app ha lo scopo di aiutare i professionisti a gestire in modo efficiente le loro attività e i loro progetti, con funzionalità/funzioni uniche che consentono la collaborazione e la definizione delle priorità.

Obiettivi e SMART Obiettivi:

L'oggetto è progettare un'app mobile che si distingua nell'affollato mercato della produttività, concentrandosi sulla facilità d'uso, sulla collaborazione e sul personalizzato. Puntiamo ad acquisire 10.000 utenti attivi entro i primi tre mesi dal lancio.

Traguardo:

I nostri utenti di traguardo sono professionisti di età compresa tra i 25 e i 45 anni che si destreggiano tra molteplici attività e progetti. Sono alla ricerca di una soluzione completa ma semplice per migliorare la produttività quotidiana e la collaborazione sul lavoro.

Budget e Sequenza:

Il nostro budget per il progetto dell'app è di 15.000 dollari, con una Sequenza di cinque mesi dall'ideazione alla consegna del design finale. Questo include le fasi di progettazione dell'interfaccia utente e dell'esperienza, con cicli di feedback dopo ogni attività cardine.

Consegne previste:

Progetti UI/UX completati per l'app mobile, comprese tutte le schermate e gli elementi interattivi

Una guida di stile che specifichi la tipografia, gli schemi di colore e i componenti dell'interfaccia utente

Prototipo che dimostri le funzioni chiave e il flusso dell'utente

Pacchetto di risorse pronte per lo sviluppo

Contatti e vincoli chiave:

Per maggiori dettagli sulle funzionalità/funzione dell'app, visitate la nostra sezione Lavagna online. Siamo aperti a idee innovative, ma dobbiamo garantire che l'app rimanga intuitiva per i nuovi utenti.

Modello di Brief Design

Come in una brutta partita a telefono, un design incoerente è un'ottima soluzione brief di progetto non è detto che il progetto non venga presentato in modo chiaro e che si perda completamente il suo punto di forza. Ma i modelli personalizzabili sono un modo infallibile per garantire che ogni dettaglio sia chiaramente dichiarato.

Considerate i modelli precostituiti come un trampolino di lancio per standardizzare il modo in cui scrivete i vostri brief di progettazione. Sono stati creati per semplificare e snellire il processo di redazione dei brief di progettazione, in modo che tutti i soggetti coinvolti possano concentrarsi su ciò che conta di più: il progetto stesso.

Il Modello di Brief Design di ClickUp è la soluzione unica per la stesura di documenti approfonditi e di valore brief creativi . Questo modello applica una designata All'area di lavoro con visualizzazioni separate per la gestione delle attività, della Sequenza e della direzione generale.

Scaricare questo modello

Nel vostro brief di progettazione Vista Elenco in questo template si trovano attività personalizzate preconfezionate per qualsiasi cosa, dalle sessioni dei client alla raccolta delle risorse, e sette stati personalizzati per una trasparenza totale. Ma la funzionalità/funzione più interessante di questo modello è sicuramente il brief creativo Lavagna online con sezioni colorate, note adesive e diagrammi per consolidare la visione del progetto, il marchio, le risorse, le note e altro ancora.

Personalizzate la vostra lavagna online precostruita con il modello Design Brief di ClickUp

Questo modello è inoltre corredato da un approfondito documento ClickUp che illustra tutte le funzionalità/funzione per garantire un utilizzo ottimale.

Scaricare il modello Design Brief

Suggerimento: Il documento di aiuto del modello Design Brief mostra un'infinità di funzionalità di stile e impostazione da utilizzare come ispirazione per la stesura dei vostri documenti di design in ClickUp. Impostate banner nella parte superiore del documento e in tutta la pagina per una chiara delineazione delle informazioni, incorporate video, aggiungete una tabella dei contenuti e altro ancora. Oppure, aggiungete un altro elemento di Dei modelli preconfezionati di ClickUp in aggiunta al documento per far procedere il processo.

Gestire il vostro prossimo progetto di design

Ecco fatto! Non solo siete pronti per l'esito positivo grazie agli otto passaggi essenziali per la stesura dei brief di progettazione, ma avete anche un modello flessibile, $$$a gratis e personalizzabile per alleggerire il carico.

L'idea da cui partire non è solo come scrivere un brief funzionale, ma come sfruttarlo al meglio. Ed è qui che ClickUp può aiutarvi a portare i vostri processi a nuovi livelli. ✅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /$$$img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, create brief di progettazione e lavorate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva che consente ai team di riunire tutti i lavori in un unico spazio collaborativo, indipendentemente dal caso d'uso o dallo stile di lavoro. Il suo elenco delle funzionalità/funzione è dotato di centinaia di strumenti per risparmiare tempo e rendere il project management più facile e conveniente che mai, con 15 modi per visualizzare i progetti, oltre 1.000 integrazioni , chattare in-app e altro ancora!

Accedete a tutto ciò che vi serve per scrivere brief di progettazione efficaci, tra cui ClickUp Documenti, Lavagne online, 100 MB di spazio di archiviazione, attività illimitate e altro ancora, senza alcun costo quando iscrivendosi al Piano Free Forever di ClickUp .

E quando sarete pronti a incrementare ulteriormente la vostra produttività, potrete usufruire di ulteriori vantaggi funzionalità avanzate a soli $$$a .