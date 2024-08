16 migliori software per lavagne digitali per la collaborazione di gruppo

Possiamo prenderci un momento di pausa e fare un applauso per le classiche lavagne bianche della vecchia scuola? Quelle della nostra infanzia? Quelle ricoperte di calamite, pennarelli, bordi di carta decorata e, per qualche motivo, una quantità eccessiva di nastro adesivo?

Non voglio mentire, ho sempre pensato che quelle lavagne fossero sempre una vibrazione.

Avevano bisogno di abbastanza personalità per attirare l'attenzione, abbastanza pulite per essere funzionali e abbastanza divertenti perché gli studenti volessero contribuire.

Ripensandoci, si trattava di una richiesta elevata per quelle lavagne di "prima generazione". Eppure ce l'hanno fatta, dando il via a un'ossessione diffusa che decenni dopo ha contribuito a rivoluzionare il lavoro a distanza come lo conosciamo, ma di questo parleremo tra poco.

Le differenze tra l'uso delle lavagne da parte di una classe e quello di un team di sviluppo di un prodotto possono sembrare ovvie, ma quello che sto cercando di far capire è che le lavagne sono senza tempo e versatili.

E grazie all'avvento del software per lavagne bianche, sono anche estremamente potenti.

Perché un software per lavagne bianche?

Uno dei maggiori vantaggi del software per lavagne virtuali è quello di rappresentare e gestire quasi tutti i progetti in modo visivo . In questo modo si rende più coinvolgente per i collaboratori e più accessibile per le persone che si avvicinano al lavoro e all'apprendimento in modi diversi.

Inoltre, avete mai sentito qualcuno dire "posso mostrarvi meglio di quanto possa dirvi" e poi ha continuato a stupirvi con disegni che trasmettevano un'idea in modo molto più chiaro di quanto potesse fare qualsiasi paragrafo?

Questo perché il nostro cervello è costruito per elaborare più immagini contemporaneamente e perché i mockup sono così necessari per i designer e i team di prodotto!

Le lavagne digitali permettono a tutto il team di vedere il quadro generale del processo ideativo e non solo, portando a un miglioramento della qualità del prodotto comunicazione e collaborazione del team dall'inizio alla fine.

E con la popolarità dei team permanentemente remoti in costante aumento, il lavoro per coinvolgere il vostro team e mantenere un flusso di comunicazione costruttivo non è mai finito.

Il punto di partenza della lavagna bianca aiuta anche a promuovere la creatività nel team processo di brainstorming abbandonando i modelli informativi basati sul testo o le pratiche basate sui documenti.

La domanda di software per lavagne bianche potenti è in forte crescita, motivo in più per cui è necessario fare i compiti a casa prima di scegliere il prossimo strumento per lavagne bianche.

Per fortuna, ci sono io che vi copro le spalle. 🙂

Ho ricercato, testato, confrontato e recensito tutti gli strumenti presenti sul mercato per fornirvi l'elenco definitivo dei migliori software per lavagne bianche, classificati per comodità, in modo che possiate fare brainstorming come dei professionisti.

🔥 16 strumenti per lavagne virtuali che vanno tanto di moda in questo momento

Le opzioni di lavagna digitale disponibili sono tantissime, ma non sono tutte uguali! Leggete attentamente e valutate le vostre esigenze per essere sicuri di scegliere lo strumento di brainstorming dei vostri sogni.

1. ClickUp

Realizzate piani strategici chiari con le lavagne ClickUp

ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one per i team di tutti i settori per gestire i progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico luogo. Sia che facciate parte di un di un team aziendale su larga scala per le piccole agenzie, le scuole o gli imprenditori individuali, le capacità di personalizzazione di ClickUp sono sufficientemente flessibili e potenti per gestire il carico di lavoro, monitorare gli aggiornamenti dei progetti e comunicare con il team, indipendentemente dallo stile di progetto utilizzato.

ClickUp è noto per la sua esperienza ricca di funzioni, che ora include anche il suo nuovissime lavagne strumento!

Annunciato e rilasciato al pubblico in versione beta nel novembre 2021, Whiteboards è ora ufficialmente attivo! Questo è stato uno dei funzionalità più richieste dagli utenti di ClickUp ed è attualmente l'unica lavagna collaborativa che consente ai team di trasformare le idee in tempo reale direttamente in progetti realizzabili. Quindi, naturalmente, le lavagne ClickUp sono al primo posto nei nostri cuori e in questo elenco.

🥰 Le caratteristiche delle nostre lavagne preferite

Se amate Mappe mentali ClickUp , allora vi piacerà Lavagne ClickUp . Immaginate di avere la libertà di scarabocchiare, disegnare e creare a piacimento senza mai esaurire lo spazio a disposizione e di collegare immediatamente queste idee al vostro flusso di lavoro?

Disegnare, aggiungere oggetti e collegare idee

Create diagrammi di flusso dettagliati, piani di progetto approfonditi e brainstorming con facilità su una tela infinita. Con molti oggetti e colori, potete ideare e collegare qualsiasi cosa!

Aggiungere stile e struttura

Utilizzate l'editing ricco per aggiungere contenuti formattati e stilizzati alle lavagne, come testo, forme, note, immagini e altri file multimediali.

Creare e aggiungere attività

Trasformate le idee in azioni con un semplice clic! Aggiungete attività esistenti alla vostra tela o createne di nuove per assicurarvi che nulla vada perso tra l'ideazione e l'esecuzione.

Collaborare insieme

Vedete chi sta visualizzando la Whiteboard e tutte le modifiche apportate in tempo reale! Con lo stesso collaborazione in tempo reale la potenza che conoscete e amate di ClickUp Docs, ora potete fare brainstorming di idee e tracciare progetti simultaneamente, proprio come se foste insieme nella stessa stanza.

disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Altro da amare di ClickUp Whiteboards

Tantissime integrazioni per migliorare i vostri processi attuali

Privacy e permessi di condivisione per condividere facilmente il vostro brainstorming con il team, le parti interessate o un gruppo a vostra scelta

Nove modelli di diagrammi di flusso,mappatura concettuale, retrospettive, brainwriting e il nostro preferito, Animal Drawing Battle, il gioco creativo per rompere il ghiaccio che mancava al vostro team. Sceglietene uno daLa crescente libreria di modelli di ClickUp per aiutarvi a sfruttare al meglio la vostra Whiteboard, anche se è la prima.

Prezzi

Uno dei maggiori vantaggi di ClickUp Whiteboards è che si ottiene l'esperienza ricca di funzionalità di ClickUp e la flessibilità di Whiteboards senza pesare sul budget.

Gratuito per sempre: Tonnellate di potenti funzioni di Whiteboards, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro ancora

Tonnellate di potenti funzioni di Whiteboards, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro ancora Illimitato ($7 per membro, al mese): Storage illimitato, integrazioni illimitate, Dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora

Storage illimitato, integrazioni illimitate, Dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora Business ($12 per membro, al mese): Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e altro ancora

Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e altro ancora Business Plus ($19 per membro, al mese): Sottoattività in più elenchi, creazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate, aumento delle automazioni e delle API e altro ancora

Sottoattività in più elenchi, creazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate, aumento delle automazioni e delle API e altro ancora Enterprise (contattare le vendite per i prezzi): Marketing a marchio biancoaPI aziendale, onboarding guidato, success manager dedicato

Recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Miro

via Miro_

Si dice che il vero successo inizi solo quando si inizia a fare il tifo per gli altri. E sapete una cosa? Miro è forte. Ecco, l'ho detto! Si tratta di un software per lavagne collaborative che ha davvero un'ottima qualità quando si tratta di funzionalità costruite per il mind mapping e sessioni di brainstorming costruttivo .

Costruite per vari tipi di team, le intuitive lavagne di Miro consentono di presentare le idee in modo visivo, comunicare in modo asincrono, facilitare le riunioni e co-creare organigrammi senza mai esaurire lo spazio a disposizione.

Le nostre caratteristiche preferite di Miro

Funzione video e chat integrata con @menzioni

Centinaia di modelli precostituiti e modelli personalizzati disponibili

Presentazioni interattive grazie alla modalità "present", che consente al presentatore di ingrandire le aree chiave della lavagna e di tenere impegnati gli altri

✅ I vantaggi di Miro

Tantissimi modelli e funzioni rendono le lavagne Miro versatili per i team di tutti i settori industriali

Strumenti di collaborazione e presentazione potenti e intuitivi

Si integra con moltissimi altri strumenti, tra cui ClickUp !

❌ Miro cons

Manca di un rilevatore di tempo nativo

La quantità di funzioni può rendere l'esperienza eccessiva

Funzioni limitate nella versione gratuita e costose opzioni di piani a pagamento

Prezzi di Miro

Gratuito: membri del team illimitati, tre bacheche modificabili, integrazioni di base, modelli predefiniti, gestione di base dell'attenzione

membri del team illimitati, tre bacheche modificabili, integrazioni di base, modelli predefiniti, gestione di base dell'attenzione Team ($8 per membro, al mese): bacheche illimitate, visitatori illimitati, modelli personalizzati, progetti e bacheche private

bacheche illimitate, visitatori illimitati, modelli personalizzati, progetti e bacheche private Business ($16 per membro, al mese): ospiti illimitati, diagrammi intelligenti, SSO

ospiti illimitati, diagrammi intelligenti, SSO **Enterprise (contattare per i prezzi): sicurezza e conformità di livello aziendale, governance dei dati, gestione centralizzata degli account e degli approfondimenti e supporto premium

Valutazioni dei clienti di Miro

G2: 4,8/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 900 recensioni)

Controlla queste guide a confronto_

Miro Vs. Mural_

&

Miro Vs. Lucidchart_

3. Lucidspark

via Lucidspark

Con caratteristiche simili a molte delle vostre piattaforme di gestione dei progetti preferite, Lucidspark è un ottimo strumento software per lavagne bianche che aiuta a migliorare il processo di brainstorming e a mettere in pratica le idee.

Le nostre caratteristiche preferite di Lucidspark

Reazioni e conteggio dei voti anote appiccicose* Chat di bordo

Chiamate gli altri alla vostra lavagna per riunire tutti nello stesso spazio e nello stesso momento o create lavagne di interruzione per collaborare in un gruppo più piccolo

✅ I professionisti di Lucidspark

Funzionalità di gestione del lavoro che aiutano a tenere traccia del tempo, a visualizzare le idee e a stabilire le priorità dei passi successivi

I modelli, le lavagne e le funzioni di collaborazione danno ai team una maggiore struttura alla loro tela altrimenti vuota

❌ Lucidspark contro

Tante funzioni avanzate per il brainstorming, ma è necessario integrare Lucidspark con un'altra piattaforma per ottenere il massimo dalla gestione delle idee al di là delle fasi iniziali

Non si integra con ClickUp

Prezzi di Lucidspark

**Gratuito: tre lavagne modificabili, funzioni di collaborazione di base, integrazioni di base, reazioni emoji, disegno a mano libera

Individuale (a partire da 7,95 dollari al mese): schede illimitate, tag e raggruppamenti per organizzare le idee

schede illimitate, tag e raggruppamenti per organizzare le idee Team (a partire da $9 per utente, al mese): funzioni di collaborazione avanzate, modalità di voto e timer, controlli amministrativi di base

funzioni di collaborazione avanzate, modalità di voto e timer, controlli amministrativi di base Enterprise (contattare per i prezzi): integrazioni avanzate, controlli amministrativi avanzati, SSO

Valutazioni dei clienti di Lucidspark

G2: 4,5/5 (1.770+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (330+ recensioni)

4. Stormboard

via Stormboard

Come Miro, Stormboard consente ai team di collaborare su una tela infinita per tenere riunioni, monitorare progetti e condividere idee praticamente da qualsiasi luogo. Offre anche una funzione di lavagna digitale dedicata al processo di ideazione, con note adesive e strumenti di disegno per annotare i pensieri.

Le nostre caratteristiche preferite di Stormboard

Oltre 200 modelli tra cui scegliere

Possibilità di ingrandire e ridurre il lavoro con il pannello di navigazione

Funzioni di organizzazione come cartelle e priorità dei compiti

✅ I vantaggi di Stormboard

Possibilità di creare diversi viste come Kanban sulla propria lavagna

Tonnellate di casi d'uso per qualsiasi team grazie al suo robusto centro modelli

❌ Stormboard contro

Necessità di aggiornare il piano per accedere alle funzionalità più potenti della piattaforma

Può essere un po' difficile da imparare al di là dell'uso di base

Prezzi di Stormboard

Personale : cinque Storm aperti, cinque utenti per Storm, reportistica ed esportazioni di base, modelli predefiniti, integrazioni

: cinque Storm aperti, cinque utenti per Storm, reportistica ed esportazioni di base, modelli predefiniti, integrazioni Startup ($5 per utente, al mese) : Storm aperti illimitati, cinque visualizzatori, reportistica ed esportazioni di base, modelli predefiniti e personalizzati,

: Storm aperti illimitati, cinque visualizzatori, reportistica ed esportazioni di base, modelli predefiniti e personalizzati, Business ($10 per utente, al mese): Storm aperti illimitati, 10 visualizzatori Storm, reportistica avanzata, cartelle, importazioni di dati

Storm aperti illimitati, 10 visualizzatori Storm, reportistica avanzata, cartelle, importazioni di dati Enterprise ($16,67 per utente, al mese): SSO, assistenza prioritaria, fatturazione, termini e servizi personalizzati, integrazioni agili, visualizzatori illimitati

Valutazioni dei clienti di Stormboard

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

5. Limnu

via Limnu

Per gli insegnanti che cercano una soluzione per la lavagna nel bel mezzo dell'apprendimento a distanza, Limnu è una solida alternativa digitale. Si tratta di un paragone abbastanza letterale con le lavagne fisiche che ricordiamo nelle nostre classi d'infanzia, con diverse funzioni di presentazione visiva per collaborare e impegnarsi con il team.

Le nostre caratteristiche preferite di Limnu

Marcatori e strumenti di disegno realistici

Videoconferenza integrata per un massimo di otto partecipanti

Modalità di disegno collaborativo o in solitaria

✅ I professionisti di Limnu

Interfaccia utente molto semplice

Versatile per gli insegnanti di qualsiasi livello di istruzione e materia

❌ Limnu contro

Manca unsistema di gestione dei compiti per mettere in pratica le idee della lavagna

Al di là del disegno, del brainstorming o dell'uso come presentatore, la piattaforma manca di funzioni chiave per allinearsi al flusso di lavoro

Prezzi di Limnu

Gratuito: 14 giorni di accesso alle lavagne, collaboratori illimitati, lavagne collaborative o individuali, controlli di sicurezza e amministrazione limitati

14 giorni di accesso alle lavagne, collaboratori illimitati, lavagne collaborative o individuali, controlli di sicurezza e amministrazione limitati Pro ($5 per utente, al mese): lavagne illimitate, collaboratori illimitati, opzioni di lavagne private e collaborative

lavagne illimitate, collaboratori illimitati, opzioni di lavagne private e collaborative Team ($8 per utente, al mese): condivisione di lavagne con collaboratori esterni, lavagne private o di gruppo, controlli di sicurezza di gruppo

condivisione di lavagne con collaboratori esterni, lavagne private o di gruppo, controlli di sicurezza di gruppo Enterprise (contattare per i prezzi): dedicatasuccesso del cliente e un programma di formazione e onboarding personalizzato

dedicatasuccesso del cliente e un programma di formazione e onboarding personalizzato **Non è richiesto alcun download, non è necessaria la registrazione dell'utente Limnu o il branding, Limnu gestisce tutti gli aspetti dell'utilizzo della lavagna

Valutazioni dei clienti Limnu

G2: 4,8/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

6. Scheda concettuale

via Conceptboard

Conceptboard mira ad accelerare il processo di approvazione colmando il divario tra il brainstorming e la presentazione. È possibile sovrapporre modelli alla lavagna per creare una struttura personalizzata per i propri pensieri e aggiungere sezioni all'interno della stessa lavagna per incrociare i commenti o navigare nel disegno durante la mappatura del percorso del cliente.

Le caratteristiche di Conceptboard

Cartelle per gestire più lavagne

Caricamento di contenuti multimediali e annotazione di PDF direttamente sulla lavagna

Condivisione della lavagna tramite esportazioni o con collaboratori interni ed esterni tramite un link protetto da password

✅ I vantaggi di Conceptboard

Tantissimi modelli che possono essere sovrapposti per utilizzarne più di uno alla volta

Funzionalità di feedback e collaborazione per semplificare le prime fasi del progettosviluppo del progetto ❌ Scheda concettuale cons

Limitatocapacità di modifica del testo per formattare le note adesive

Mancano le funzioni per gestire il progetto al di là delle sue fasi iniziali

Prezzi di Conceptboard

Gratuito: schede illimitate, un membro del team, 100 oggetti, libreria di modelli, integrazioni di base, 500 MB di spazio di archiviazione per i file

schede illimitate, un membro del team, 100 oggetti, libreria di modelli, integrazioni di base, 500 MB di spazio di archiviazione per i file Premium ($6 per utente, al mese): meno di 10 membri del team, oggetti illimitati, progetti, più di 50 partecipanti per scheda, condivisione di audio e video, 20GB di archiviazione file

meno di 10 membri del team, oggetti illimitati, progetti, più di 50 partecipanti per scheda, condivisione di audio e video, 20GB di archiviazione file Business ($9,50 per utente, al mese): 10+ membri del team, 75 partecipanti alla lavagna, 1TB di archiviazione file

10+ membri del team, 75 partecipanti alla lavagna, 1TB di archiviazione file **Enterprise (contattare per i prezzi, minimo 250 licenze): tutte le funzionalità e l'archiviazione dei file con limiti personalizzati

Valutazioni dei clienti di Conceptboard

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 20 recensioni)

7. Spiega tutto

via Explain Everything

Ciò che distingue Explain Everything dal software per lavagne digitali standard è il suo funzione di registrazione dello schermo che consente di trasformare le lavagne in esercitazioni da presentare alle classi, ai membri del team, alle parti interessate e altro ancora. Sebbene Explain Everything sia ancora versatile nei suoi casi d'uso, si rivolge principalmente agli insegnanti di qualsiasi materia.

Le nostre caratteristiche di Explain Everything

Registrazione di lavagne (e modifica della registrazione nell'app) per screencasting di lezioni ed esercitazioni per l'apprendimento misto

Palette di colori completa con un contagocce per il codice HEX o RGB

Accesso tramite link o codice per condividere le lavagne con utenti esterni

✅ Spiega tutto pro

Tantissime funzioni per favorire la creatività, come colori unici, clipart, riempimento di colore e stratificazione di immagini

Robuste funzioni di registrazione della lavagna

❌ Explain Everything contro

Non è in grado di creare, gestire, assegnare priorità o tenere traccia di attività, progetti, elementi di azione o flussi di lavoro

È talmente focalizzato sull'istruzione che sarebbe necessaria molta creatività per adattare Explain Everything a un altro settore

Prezzi di Explain Everything

**Gratuito: fino a tre progetti, una diapositiva per progetto, esportazione di un video fino a un minuto, chat vocale, condivisione di link video sul web, 500 MB di spazio di archiviazione cloud

Insegnante ($34,99 per utente, all'anno): progetti, diapositive e registrazioni illimitate, 1GB di spazio di archiviazione cloud, gestione utenti e licenze, cartelle condivise

progetti, diapositive e registrazioni illimitate, 1GB di spazio di archiviazione cloud, gestione utenti e licenze, cartelle condivise Classe e scuola ($130 per un insegnante e 30 studenti, all'anno): distribuzione MDM, sicurezza e autorizzazioni avanzate, assistenza prioritaria, reportistica on-demand

Explain Everything valutazioni dei clienti

G2: 4,4/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

8. Vibrazione

via Vibe

Che cosa si ottiene incrociando una lavagna di prima generazione con il più recente software per lavagne bianche oggi disponibile sul mercato? Si ottiene Vibe -le lavagne interattive dotate di software di collaborazione .

Vibe Boards sposa essenzialmente l'idea dell'hardware e del software per lavagne bianche, ma la sua piattaforma online, Canvas, consente di accedere alla lavagna sul desktop o sul tablet. Pertanto, Canvas è il nostro obiettivo in questa sede. 🙂

Le nostre caratteristiche preferite di Vibe

Tantissime integrazioni migliorano la funzionalità dell'app Vibe Canvas

Scelta di modelli o di una tela vuota come punto di partenza

✅ I pro di Vibe

Ottimo per creare, modificare e annotare rapidamente immagini o progetti

Si integra con ClickUp

❌ Contro di Vibe

Nessuna funzione di monitoraggio delle attività o di gestione del lavoro

Il software Vibe Canvas funziona meglio se abbinato all'hardware Vibe Board, che parte da $2.999 👀

Prezzi di Vibe

È possibile provare gratuitamente il software per lavagne bianche di Vibe, chiamato Canvas, e l'applicazione funziona al meglio con l'acquisto della Vibe Board. Per un periodo di tempo limitato, l'ultima nata, la Vibe S1, è in vendita con uno sconto del 10% sul prezzo normale di 3.299 dollari.

Valutazioni dei clienti su Vibe

G2: N/D

Capterra: N/A

9. Visme

via Visme

Trasformate le vostre idee da complicate a perfette in pochi secondi con Lavagne bianche Visme creato per aiutarvi a eliminare i noiosi appunti e a fare brainstorming con stile. Visme vi permette di sfruttare infinite possibilità grazie a modelli dal design professionale e a funzioni intuitive che vi aiutano a realizzare i progetti dall'inizio alla fine.

Le nostre caratteristiche preferite di Visme

Funzione video e chat integrata con @menzioni

Modelli di lavagna personalizzabili per i vari progetti e le esigenze del team

La tela della lavagna senza limiti permette alle vostre idee di diventare più grandi e migliori in un unico spazio

✅ I professionisti di Visme

Funzionalità di gestione collaborativa del team e del progetto per aiutare il visual thinking, i progetti personalizzati e gli sprint

Funzioni di sicurezza e spazio di lavoro per mantenere i progetti privati e sicuri

❌ Contro di Visme

Non si integra con ClickUp

Prezzi di Visme

Basic : Account gratuito con funzionalità limitate

: Account gratuito con funzionalità limitate Starte r (a partire da US $12,25/mese): Accesso alle funzionalità necessarie per l'uso individuale.

r (a partire da US $12,25/mese): Accesso alle funzionalità necessarie per l'uso individuale. Pro (a partire da 24,75 dollari/mese): funzioni di collaborazione avanzate, modalità di voto e timer, controlli amministrativi di base

funzioni di collaborazione avanzate, modalità di voto e timer, controlli amministrativi di base Enterprise (contattare per i prezzi): integrazioni avanzate, controlli di amministrazione avanzati, SSO

Valutazioni dei clienti di Visme

G2: 4.5/5 (270+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)

10. Microsoft Whiteboard

via Microsoft Whiteboard Lavagna Microsoft fa parte di Microsoft 365, quindi se la vostra azienda utilizza già Teams o OneNote, probabilmente avrete accesso a questa applicazione. Come parte di una suite di prodotti più ampia, le lavagne Microsoft Whiteboard si allineano facilmente con il lavoro archiviato in altri strumenti Microsoft e possono essere utilizzate per potenziare molte delle funzioni standard delle lavagne digitali riconosciute da altri marchi leader.

Le nostre caratteristiche preferite di Microsoft Whiteboard

Elenco delle collaborazioni per vedere chi si è unito alla sessione di lavagna in diretta

Accesso a oltre 40 modelli

✅ I professionisti di Microsoft Whiteboard

Accedete alla vostra lavagna da qualsiasi luogo accedendo all'applicazione sul vostro browser web o sull'applicazione Windows

Utilizzate la vostra lavagna insieme ad altri prodotti Microsoft per collegare le vostre idee ai processi di lavoro

❌ Contro di Microsoft Whiteboard

Sono necessari altri prodotti per sfruttare al meglio la lavagna per una gestione efficace dei progetti

Le limitate funzioni visive rendono difficile personalizzare completamente la lavagna

Prezzi di Microsoft Whiteboard

MS Whiteboard fa parte di MS 365, che offre prezzi personalizzati su richiesta o sei piani tariffari.

Per uso personale:

Microsoft 365 Personal ($6,99/mese per una persona): 1TB di cloud storage, email senza pubblicità, Microsoft Editor

1TB di cloud storage, email senza pubblicità, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/mese per un massimo di 6 persone): strumenti creativi potenziati dall'intelligenza artificiale, sicurezza avanzata OneDrive

Per uso aziendale:

Microsoft 365 Business Basic ($5/utente al mese): versioni web e mobile delle app Office, protezione della posta elettronica, Microsoft Forms for feedback

versioni web e mobile delle app Office, protezione della posta elettronica, Microsoft Forms for feedback Microsoft 365 Business Standard ($12,50/utente al mese): oltre 1.000 controlli sulla privacy, casella di posta elettronica da 50 GB, applicazioni Office premium

oltre 1.000 controlli sulla privacy, casella di posta elettronica da 50 GB, applicazioni Office premium Microsoft 365 Business Premium ($20/utente al mese): Prenotazioni Microsoft, 1TB di storage OneDrive

Prenotazioni Microsoft, 1TB di storage OneDrive Microsoft 365 Apps ($8,25/utente al mese): include solo le app premium della suite Office, co-authoring in tempo reale, sincronizzazione dei file su PC o Mac

Valutazioni dei clienti su Microsoft Whiteboard

G2: 4,6/5 (4.410+ recensioni)

Capterra: 4,6/5 (12.370+ recensioni)

11. Google Jamboard

via Google Jamboard

Come Vibe, Google Jamboard spinge sull'hardware per completare il software per lavagne bianche che offre. Come nel caso di Microsoft, Jamboard è probabilmente adatto alla vostra azienda se questa utilizza già principalmente G Suite.

Per semplici scarabocchi, brainstorming e organizzazione visiva, Jamboard è in grado di svolgere il suo lavoro, ma per progetti complessi, aule, riunioni e gestione di eventi, è necessario appoggiarsi a altre applicazioni di Google Workspace per portare a termine il lavoro.

Le nostre caratteristiche preferite di Google Jamboard

Accedete all'applicazione di lavagna collaborativa praticamente da qualsiasi luogo attraverso il sito web diApp Jamboard* Scegliete tra vari sfondi per formattare la vostra tela bianca

Rilasciate immagini, aggiungete note e prendete risorse direttamente dal web, oppure inserite il lavoro da Docs, Sheets e Slides

✅ I vantaggi di Google Jamboard

Presentate le vostre jam in tempo reale attraverso Google Meet e inserite rapidamente il lavoro da altre app di Google nella vostra lavagna

È molto semplice iniziare a lavorare se si dispone di un account Google Workspace

❌ Contro Google Jamboard

Dipende da altri prodotti G Suite o dall'hardware per rendere l'app Jamboard potente e versatile

Strumenti limitati disponibili per l'app e funzioni chiave come l'aggiunta di video, suoni e altri media alla lavagna non sono disponibili

Prezzi di Google Jamboard

Il software Google Jamboard come app e piattaforma è disponibile per chiunque abbia un account Google Workspace, che offre quattro opzioni di piano.

Gratuito per i privati: 15 GB di spazio di archiviazione per utente in Google Drive

15 GB di spazio di archiviazione per utente in Google Drive Starter per aziende ($6/utente al mese): 30 GB di spazio di archiviazione cloud per utente, e-mail aziendale personalizzata, supporto standard

30 GB di spazio di archiviazione cloud per utente, e-mail aziendale personalizzata, supporto standard Standard per le aziende ($12/utente al mese): 2 TB di spazio di archiviazione cloud per utente, e-mail senza pubblicità, lavagna digitale

2 TB di spazio di archiviazione cloud per utente, e-mail senza pubblicità, lavagna digitale Business Plus ($18/utente al mese): 5TB per utente di cloud storage, accettazione automatica degli inviti, site website builder

Google Workspace offre anche un piano Enterprise su richiesta.

Confronto_

**Jamboard Vs Miro_

!

Valutazioni dei clienti di Google Jamboard

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

12. Pastello

via Crayon

Per Crayon, la semplicità è il nome del gioco. Questa applicazione è nelle primissime fasi di sviluppo e non offre molte funzioni, a parte lo spazio per aggiungere semplice testo, disegnare e fare brainstorming con la sua funzionalità click-and-drag. Tuttavia, poiché si trova in una fase iniziale, è possibile che vengano sviluppate funzioni più avanzate.

Le nostre caratteristiche preferite di Crayon

Funzione di disegno "clicca e disegna" che ricorda l'applicazione Microsoft Pain che tutti i bambini degli anni '90 amavano

Doppio clic su un punto qualsiasi per creare una casella di testo

✅ I vantaggi di Crayon

Molto semplice da capire e da utilizzare

Facile condivisione delle lavagne e partecipazione ad altre sessioni di lavagne dal vivo tramite URL

❌ Contro di Crayon

Funzioni limitate al punto da non poter fare molto al di là degli appunti e dei disegni di base

Nessuna chat, funzionalità di gestione del lavoro ointegrazioni per migliorare le sue funzionalità #### Prezzi di Crayon

Crayon è attualmente in fase alfa ed è completamente gratuito durante il suo primo sviluppo.

Valutazioni dei clienti di Crayon

G2: N/D

Capterra: N/A

13. Volpe bianca

via Whiteboard Fox

Se state cercando di condividere rapidamente un disegno o di presentare un'idea nella fase iniziale dell'ideazione, Whiteboard Fox potrebbe essere una buona soluzione software per lavagne bianche. Simile a una lavagna che si può tenere sulla scrivania per comodità o in cucina per aggiungere la lista della spesa, Whiteboard Fox enfatizza l'uso del colore e delle immagini disegnate per organizzare la lavagna.

Le nostre caratteristiche preferite di Whiteboard Fox

ID della stanza della lavagna per una rapida connessione a qualsiasi sessione dal vivo

67 opzioni di colore da utilizzare sulla lavagna

Modalità scura

✅ I professionisti di Whiteboard Fox

Semplice imparare l'app e unirsi ad altre lavagne da qualsiasi browser

Condivisione della lavagna tramite URL in un'e-mail

L'utilizzo di Whiteboard Fox su un tablet consente di ottenere funzionalità aggiuntive come i gesti pinch-to-zoom e il supporto della penna stilo

❌ I contro di Whiteboard Fox

Nessuna funzione di gestione dei progetti o del lavoro

Si limita a disegnare o scrivere con la penna della lavagna

Nessuna integrazione con altri strumenti di lavoro

Prezzi di Whiteboard Fox

Personale (gratuito): disegna in sette colori, le lavagne scadono dopo 14 giorni

disegna in sette colori, le lavagne scadono dopo 14 giorni Pro ($7 al mese): disegna in 67 colori, scegli quando la tua lavagna scade, opzione modalità scura, nessuna pubblicità

disegna in 67 colori, scegli quando la tua lavagna scade, opzione modalità scura, nessuna pubblicità Enterprise (a partire da 15 dollari per utente, al mese): database di lavagne auto-ospitato opzionale, nessun partecipante anonimo, opzioni di fatturazione flessibili

valutazioni dei clienti di #### Whiteboard Fox

G2: 4.5/5 (2+ recensioni)

Capterra: N/A

14. Disegnare.Chat

via Draw.Chat

Draw.Chat è una soluzione efficace per i team che desiderano collaborare in un unico spazio durante le riunioni o le sessioni di brainstorming. Inviate un link modificabile per riunire rapidamente i membri di un team distribuito in un unico spazio per disegnare, chattare e lavorare insieme.

Le nostre caratteristiche preferite di Draw.Chat

Modalità offline per chattare e ricevere notifiche sulla lavagna in qualsiasi momento

Trascinamento di immagini, file, PDF e fotografie per annotare sulla lavagna

✅ I vantaggi di Draw.Chat

Tante scorciatoie da tastiera per far fluire le idee il più rapidamente possibile

Comunicazione in audio e video conferenza dall'interno dell'applicazione

❌ Draw.Chat contro

Non è in grado di collegare le idee direttamente al proprio flusso di lavoro

Integrazioni limitate per migliorare le funzionalità

Prezzi di Draw.Chat

Draw.Chat è uno strumento di lavagna online gratuito.

Valutazioni dei clienti di Draw.Chat

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (5+ recensioni)

15. InVision

via InVision

InVision Freehand è una lavagna online semplice e potente che consente ai team di esprimere visivamente le proprie idee attraverso grafici, diagrammi, disegni e altro ancora.

Le nostre caratteristiche preferite di InVision

Funzione Mind Mapping

Oltre 100 modelli, molti dei quali sono stati progettati da team di lavoro dipiattaforme di gestione dei progetti simili da utilizzare con altre applicazioni come Monday.com , Jira e Asana ✅ InVision pro

Tanti modelli e integrazioni rendono le lavagne InVision più preziose e versatili per i diversi team

Possibilità di accedere a tutte le funzionalità fondamentali con ogni piano tariffario, anche la versione gratuita

❌ I contro di InVision

Integrazioni limitate e non si integra con ClickUp

Difficoltà a gestire progetti complessi con l'aggiunta di più idee e collaboratori alla lavagna

Prezzi di InVision

**Gratuito: fino a 100 utenti, tre mani libere, spazi pubblici e privati illimitati, tutte le funzionalità chiave e le integrazioni con la piattaforma

Pro ($4 per utente, al mese): fino a 200 utenti, mani libere illimitate

fino a 200 utenti, mani libere illimitate Enterprise (contattare per i prezzi): prezzo per sede senza limiti di utenti, gestione avanzata del team e sicurezza

Valutazioni dei clienti di InVision

G2: 4,4/5 (740+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (660+ recensioni)

16. Ziteboard

via Ziteboard

Ziteboard è un software di lavagna collaborativa che consente ai team di fare brainstorming, presentazioni, lezioni o formazione da qualsiasi dispositivo. Commercializzato principalmente per tutor e progettisti, Ziteboard è pensato per fungere da "foglio di carta" per i team e gli educatori remoti, per creare wireframe, chat vocali e video e persino equazioni grafiche in uno spazio aperto infinito.

Le nostre caratteristiche preferite di Ziteboard

Funzione whiteboard anonima per consentire a clienti o utenti esterni di unirsi alla lavagna

Esportazione dei file PNG o SVG di Ziteboard direttamente in Photoshop o Illustrator per archiviare il lavoro

Pulsante per i coriandoli per celebrare i risultati e le piccole vittorie

✅ I professionisti della Ziteboard

Molteplici funzioni per comunicare con il team al di là della chat

Facile da importare, esportare e condividere le vostre lavagne per approfondire le vostre idee

❌ Contro di Ziteboard

Non è costruito per gestire le attività o per collegare le idee della lavagna direttamente al flusso di lavoro

Versione gratuita limitata, le funzioni più avanzate sono disponibili solo per i piani a pagamento

Prezzi di Ziteboard

Starter (gratuito): tre lavagne, collaboratori illimitati, traffico dati limitato, tre colori di base, note adesive, importazione di immagini a bassa risoluzione, importazioni PDF limitate

tre lavagne, collaboratori illimitati, traffico dati limitato, tre colori di base, note adesive, importazione di immagini a bassa risoluzione, importazioni PDF limitate Pro (pagamento una tantum di $5): schede illimitate, traffico dati illimitato, colori personalizzati, penne evidenziatrici, importazione completa di PDF, chat di testo, schede pubbliche e private

schede illimitate, traffico dati illimitato, colori personalizzati, penne evidenziatrici, importazione completa di PDF, chat di testo, schede pubbliche e private Monthly Pro ($9 al mese): tutte le funzionalità del piano One Week Pro su base mensile

tutte le funzionalità del piano One Week Pro su base mensile Annual Pro ($85 all'anno): tutte le funzionalità del piano One Week Pro su base annuale

tutte le funzionalità del piano One Week Pro su base annuale Enterprise (contattare per i prezzi): personalizzazioni, licenza white label, SSO, crittografia, server dedicato

Valutazioni dei clienti su Ziteboard

G2: 4.4/5 (4+ recensioni)

Capterra: 5/5 (3+ recensioni)

Bonus: per altri strumenti per lavagne bianche, consultate la nostra guida su **Alternative al murale !

💘 ClickUp + Lavagne = 4ever

Che siate il brainstormer, il pianificatore, lo scarabocchiatore o l'esecutore del vostro team, esiste uno strumento di lavagna digitale per trasformare le vostre idee in realtà non cercate altro che ClickUp !

columbia Pictures MGM via_ GIPHY La vera potenza e versatilità di gestione dei progetti con la lavagna prende vita quando si è in grado di collegare senza soluzione di continuità i propri pensieri al flusso di lavoro, una caratteristica che ClickUp Whiteboards ha perfezionato!

La collaborazione e la creatività assumono un significato completamente nuovo grazie alla possibilità di convertire facilmente forme, oggetti e appunti in attività, alla modifica in tempo reale e a molto altro ancora.

unisci la potenza di ClickUp con la libertà creativa delle lavagne bianche e inizia ad agire sulle tue idee all'istante_

Con un elenco crescente di funzionalità e progetti ancora più grandi, ClickUp è il punto di partenza ideale per le vostre esigenze di applicazioni Whiteboard. Accedete gratuitamente a Whiteboards e provate le vostre prime tre lavagne in ClickUp gratuitamente, per sempre. Provate voi stessi e diteci cosa ne pensate! 🚀