10 modelli gratuiti di brief di progetto: Word, Google Docs e ClickUp

Progetti e attività non si completano da soli. Una volta assegnata un'attività, si pensa e si lavora molto su di essa per assicurarsi che venga portata a termine con l'obiettivo e la finalità prefissati.

La comunicazione è essenziale per aiutare i membri del team a capire come completare al meglio un'attività e ottenere un progetto di esito positivo. Senza informazioni e dettagli chiari e precisi, i membri del team rimangono con una comprensione vaga di ciò che è esattamente richiesto loro.

Se non siete sicuri del modo migliore per comunicare le attività e gli incarichi di progetto, potete utilizzare centinaia di modelli gratuiti di briefing di progetto disponibili su siti web e app di project management come ClickUp.

Ogni modello di briefing di progetto è stato progettato con uno scopo specifico, quindi è meglio trovare l'opzione migliore per le vostre esigenze di project management.

Vediamo alcuni dei migliori modelli di brief di progetto tra cui potete scegliere e come ciascuno di essi può aiutarvi

Che cos'è un modello di Project Brief?

Un modello di brief di progetto è una guida o un documento che delinea il processo e gli obiettivi di ogni attività o progetto.

Questo documento offre spesso un riepilogo/riassunto del vostro progetto piano del progetto . Definisce ciò che deve essere completato e fornisce informazioni quali scadenze e oggetti.

Un brief di progetto fornisce ai membri del team una comprensione completa di ciò che è necessario. A seconda del tipo di progetto, ogni modello può variare e includere diversi tipi di informazioni e dettagli.

Indipendentemente dal settore aziendale e organizzativo, tutti possono utilizzare un modello di briefing di progetto per migliorare il processo di lavoro complessivo.

Cosa rende un buon modello di briefing di progetto?

Un buon brief di progetto deve essere breve e diretto al punto. Dovrebbe fornire un riepilogo/riassunto, il scopo del progetto e tutte le informazioni necessarie agli stakeholder e ai membri del team per portare a termine il progetto.

Un brief del progetto può essere d'aiuto:

migliorare la comunicazione tra i membri del team

ridurre al minimo le battute d'arresto e gli errori

incoraggiare la collaborazione

allineare tutte le parti interessate alla stessa strategia e agli stessi obiettivi

Il documento di briefing del progetto deve essere in grado di definire gli oggetti e gli obiettivi del progetto il risultato atteso e i dettagli su come tutto deve essere implementato. Questo può includere la strategia, l'approccio e il piano d'azione.

Il modello di progetto dovrebbe includere anche le chiavi di consegna, soprattutto per i grandi progetti a lungo termine.

Se applicabile, un buon brief di progetto dovrebbe includere una stima del budget e della Sequenza, che mostrerà le date di inizio e fine del progetto.

Nel complesso, un brief di progetto completo dovrebbe essere in grado di contenere tutte le informazioni, dal riepilogo/riassunto fino alle metriche da misurare per definire l'esito positivo del progetto.

10 Modelli di brief di progetto

Esistono diversi modelli gratis per aiutarvi a creare un brief di progetto. Alcuni modelli sono facilmente accessibili tramite MS Word e Google Documenti. Ogni esempio di brief di progetto si può scaricare gratis e può essere modificato facilmente in qualsiasi momento.

Altri sono offerti da piattaforme di produttività e soluzioni di project management come ClickUp. Ogni modello di brief di progetto gratis è adatto a uno scopo e a un uso diverso. Scopriteli qui sotto!

1. Modello di brief per progetti di marketing di ClickUp

Scarica questo modello

I progetti di marketing richiedono molti piani e spesso coinvolgono diversi dipartimenti e stakeholder del progetto. Per questo motivo, mantenere le attività organizzate e i team allineati può essere una sfida.

Questo Modello di Brief del progetto di marketing di ClickUp vi aiuterà a iniziare un nuovo progetto di marketing. Utilizzate questo modello per organizzare i diversi elementi del progetto e realizzarlo facilmente.

Utilizzate i campi personalizzati del modello per identificare e definire i risultati di ciascun progetto. È inoltre possibile aggiungere informazioni come il dipartimento, il traguardo e persino gli allegati per fornire un contesto più ampio a ogni campagna. È un modello semplice e adatto ai principianti per definire un nuovo progetto e iniziare subito.

Elementi principali di questo modello:

Organizzare la panoramica del progetto in diverse sezioni

Allegare i file importanti che sono rilevanti per il progetto

Elenco dei risultati necessari per completare il progetto

2. Modello di documento informativo sul prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di documento di presentazione del prodotto di ClickUp è un documento completo che aiuta voi e il vostro team di sviluppo a lavorare per il lancio di un prodotto di esito positivo. Fornite al vostro team informazioni complete, bozze di storia, attività, obiettivi aziendali e altri dettagli attraverso questo modello pronto all'uso.

L'uso di questo modello è la chiave per organizzare gli elementi cruciali dello sviluppo del prodotto in un unico documento a cui tutti possono fare riferimento quando hanno bisogno di informazioni aggiuntive. Questo documento dettagliato ma flessibile può essere il riferimento di tutti durante il processo di sviluppo e consegna del prodotto.

Aggiungete questo modello alla vostra area di lavoro e avrete accesso a otto pagine dedicate alla definizione di ogni fase del progetto. Si tratta di un documento facile da riempire che potete personalizzare in base alle vostre preferenze e ai requisiti del prodotto.

Elementi principali di questo modello:

Collaborazione trasversale tra i team per lo sviluppo del prodotto

Organizzare le specifiche del prodotto, i feedback e le attività correlate nello stesso luogo

Delineare gli oggetti, le soluzioni e le specifiche nel brief del progetto

3. Modello di Brief di progetto per ClickUp

Scarica questo modello

Se siete un responsabile di un team di progettazione, un project manager o un progettista, saprete bene come la processo di progettazione può diventare complicato o lungo. Ciò è particolarmente vero quando gli stakeholder e altre parti sono coinvolti dalla fase di pianificazione a quella di approvazione.

Providere un'analisi progetto di briefing è un modo per ridurre al minimo i contrattempi e mantenere tutti sulla stessa pagina per quanto riguarda le modalità di svolgimento del processo. Il Modello di lavagna online per i brief di progettazione di ClickUp è stato creato appositamente per i brief dei progetti di design, che di solito coinvolgono molti elementi e persone chiave.

Aggiungete questo modello e delineate il vostro brief di progetto con gli stati e visualizzando un briefing iniziale per un progetto. Personalizzate questo modello di brief di progetto per notare le impostazioni del cliente, definire i punti salienti del marchio, impostare gli oggetti e persino aggiungere i nomi delle persone chiave coinvolte. Tutti possono rimanere allineati facendo riferimento a un solo documento per aiutare il progetto e la realizzazione effettiva del design.

Elementi principali di questo modello:

Organizzare i dettagli e le informazioni su un progetto di design in un canvas in stile lavagna online

Sezioni con codice colore per una migliore organizzazione delle informazioni

Personalizzate il modello di brief di progettazione in base alle vostre preferenze ed esigenze

4. Modello di brief del progetto ClickUp Event

Scarica questo modello

Questo modello di briefing per progetti ClickUp vi fornisce un'immagine di semplice schema del progetto per organizzare gli elementi chiave e gli obiettivi dell'evento. Pianificate un evento dall'esito positivo e identificate le sfide con questo schema Modello di Brief per il progetto dell'evento di ClickUp documento.

Creando un documento di progetto per il vostro evento, sarete in grado di allineare tutti gli stakeholder con gli obiettivi e i risultati del progetto di dare il via al vostro piano con un oggetto specifico in mente. Il modello di briefing del progetto è composto da tre pagine che includono un briefing dell'evento, un riepilogo/riassunto del progetto e il programma dell'evento.

Elementi principali di questo modello:

Il modello di progetto include una descrizione degli obiettivi e degli elementi chiave per pianificare un evento positivo

Le pagine sono divise in brief dell'evento, riepilogo/riassunto e programma dell'evento, per una migliore organizzazione

Date un'occhiata a questi modelli *Generatori di schemi AI* !

5. Modello di Brief per campagna di marketing ClickUp

Scarica questo modello

Implementate e gestite con successo una campagna di marketing partendo da un brief completo per la campagna con questo modello Modello di brief per campagne di marketing di ClickUp . Definite il vostro obiettivi di marketing e altri dettagli importanti con questo modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp.

Includete questo modello di briefing del progetto nella vostra area di lavoro per assistervi con nella gestione della campagna di marketing dall'inizio alla fine. Questo modello, semplice ma flessibile, può essere personalizzato per includere tutti gli elementi fondamentali per la gestione di una campagna di marketing di esito positivo.

Elementi principali di questo modello:

Briefing di progetto flessibile per gestire una campagna di marketing dall'inizio alla fine

Il brief della campagna di marketing include una descrizione degli obiettivi di marketing, i dettagli del client, il traguardo e altro ancora

6. Modello di brief del progetto di campagna ClickUp

Scarica questo modello

Se siete alla ricerca di un modello più generale per campagne di marketing più grandi che coinvolgono più persone e reparti, questo Modello di Brief del progetto di campagna di ClickUp vi aiuterà a ottenere l'allineamento di tutte le parti interessate.

Si tratta di un altro modello semplice e flessibile, ma con pagine e sezioni aggiuntive per ogni elemento della campagna, tra cui Campaign Brief Examples, Campaign Brief, Video Campaign Brief e SEO Content Brief.

Elementi principali di questo modello:

Il brief del progetto comprende cinque pagine per definire l'intera portata della campagna di marketing

Sezione dedicata a creatività, video e SEO

7. Modello di brief per progetti creativi ClickUp

Scarica questo modello

Fornire un brief per un progetto creativo getterà le basi per mettere tutti d'accordo, dagli account manager ai designer e agli autori di contenuti, sulla stessa pagina. Anche se tutti parteciperanno al processo, non tutti i membri del team saranno coinvolti in aspetti importanti come le riunioni o le telefonate con i client.

A brief del progetto creativo è un modo semplice per riepilogare/riassumere le informazioni chiave per completare il progetto. Ottenete l'allineamento di tutto il team creativo con questo documento Modello di documento di brief creativo di ClickUp . Utilizzate questo modello per delineare la strategia e gli elementi chiave del vostro progetto creativo.

Elementi principali di questo modello:

Delineare la strategia e gli elementi chiave in un modello semplice e flessibile

Unobrief creativo include tabelle e sezioni per organizzare i vari elementi di un progetto creativo

8. Modello di briefing dei contenuti SEO di ClickUp

Scarica questo modello

A parte calendario dei contenuti i brief sui contenuti aiutano gli autori a creare contenuti di alta qualità, ottimizzati per i motori di ricerca e in grado di trasmettere un messaggio specifico. Fornire agli autori di contenuti un brief del progetto li aiuterà a capire la struttura e l'intento del contenuto richiesto.

Aiutate i vostri redattori a rimanere allineati con la vostra strategia utilizzando questo documento Modello di Brief sui contenuti SEO di ClickUp . Questo modello fornisce informazioni quali il target di riferimento, le parole chiave di messaggistica, il profilo, gli argomenti, i collegamenti e altro ancora.

Per accedere a questo modello di documento, aggiungetelo alla vostra area di lavoro di ClickUp. Si tratta di un semplice documento da riempire che voi o un project manager potete personalizzare in base all'ambito e ai requisiti del contenuto.

Elementi principali di questo modello:

Raccogliere elementi chiave come parole chiave e messaggi in un unico documento per aiutare gli autori a creare contenuti ottimizzati per i motori di ricerca

Compilare il modello di briefing del progetto in bianco per informazioni quali tag del titolo, meta descrizione, numero di parole, oggetto e altro ancora

9. Modello di Brief di progetto in Microsoft Word

Modello di progetto via Microsoft Word

Se state cercando un semplice modello di brief di progetto per MS Word, date un'occhiata a questo modello pronto all'uso. Questo documento comprende una pagina dettagliata per includere gli obiettivi, la sequenza temporale, la descrizione, i costi e le parti interessate di un progetto, tra le altre informazioni.

Un project manager può personalizzare questo documento di sintesi del progetto e includere ulteriori informazioni e dettagli che ritiene necessari per raggiungere il traguardo. Nel vostro Documento MS Word è possibile aggiungere nuove pagine per fornire un contesto più ampio e organizzare meglio i diversi tipi di informazioni presenti nel brief del progetto.

Elementi principali di questo modello:

Modello di briefing di progetto modificabile per MS Word

Riempite gli spazi vuoti per creare un brief di progetto rapido e dettagliato

10. Modello di documento di progetto per Google Documenti

Modello di documento di progetto via Google Documenti

I piccoli team e le organizzazioni che cercano un modo semplice per creare un brief di progetto possono usare questo modello Documenti Google Modello di briefing del progetto. Assicuratevi che il vostro progetto sia in linea con i tempi e raggiunga gli obiettivi prefissati, soddisfacendo le richieste dei vostri client o del pubblico di riferimento, utilizzando questo modello di brief di progetto come guida.

Questo modello ha uno schema semplice e pulito che voi o un project manager potete personalizzare per includere ulteriori informazioni. Attualmente dispone di campi per definire lo scopo del progetto, gli obiettivi, il pubblico, il team e il budget.

Elementi principali di questo modello:

Modello facile da usare per creare un brief di progetto utilizzando Google Documenti o MS Word

Include campi per informazioni generali sul progetto, come obiettivi, pubblico, team, budget e altro

Semplificare il piano del progetto con modelli pronti all'uso

La creazione di documenti di briefing del progetto è un aspetto importante di ogni progetto. Tuttavia, deve essere facile e diretta. Deve essere in grado di migliorare l'intero processo del progetto, non di prolungarlo. Trovate il modello migliore per il vostro progetto e utilizzatelo per ottenere attività cardine del progetto e obiettivi.

I modelli di brief di progetto possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze e preferenze. Questi modelli sono gratis e pronti per essere utilizzati. Da fare è trovare quello migliore per il vostro progetto. Oltre a questi modelli, ClickUp dispone di una libreria di oltre 1000 modelli a cui si può accedere gratis con un account!

Oltre ai modelli, ClickUp è ricco di funzionalità e strumenti funzionali che potete utilizzare per fornire al vostro team o a un gestore del progetto informazioni complete sulle attività.

ClickUp è una vera piattaforma di produttività per qualsiasi tipo di team e dimensione di progetto. Iniziate a usare ClickUp gratis oggi stesso!