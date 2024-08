Creazione di efficaci personaggi utente per un'attività di sensibilizzazione mirata (inclusi modelli ed esempi)

Vi è mai capitato di scorrere il vostro feed sociale e di imbattervi in un annuncio che sembrava fatto apposta per voi? Ebbene, è probabile che lo fosse. 🤓

Non preoccupatevi, questo articolo non riguarda l'agente della CIA che vive nel vostro telefono, ma i prodotti che quegli annunci cercano di vendervi. E più precisamente, i prodotti che avete acquistato e che vi sono piaciuti moltissimo.

Conoscete quelle produttività. Quelli che hanno risolto ogni problema di nicchia, che non hanno richiesto tempo per essere appresi e che hanno reso la vostra vita lavorativa molto più semplice. Non per farvi perdere la testa, ma c'era un intero team di marketing dietro la visione di quell'annuncio. E quel team probabilmente l'aveva previsto da un miglio di distanza, perché voi corrispondete a uno dei loro utenti. 🫱🏼‍🫲🏾

Le personas dell'utente sono parte del vostro processo di piano di marketing che definisce i destinatari del marketing, come raggiungerli e cosa dire. In pratica, si tratta di una persona fittizia che rappresenta il vostro target ideale.

È un'informazione vitale non solo per i team di marketing, ma anche per i team di progettazione, commerciali e creativi dell'organizzazione. La comprensione del traguardo degli utenti è fondamentale per migliorare l'esperienza del cliente con il vostro prodotto e influenzerà pesantemente lo sviluppo futuro del prodotto e la messaggistica.

Che siate alle prime armi con la creazione di personas utente o che vogliate rinfrescare le risorse obsolete, questo articolo fa per voi! Scoprite tutto ciò che serve per creare una persona utente competitiva ed efficace: definizioni, elementi, modelli ed esempi chiave per avviare il processo.

Cos'è una persona utente?

Una persona utente è un carattere in qualche modo immaginario e realistico che rappresenta i gruppi di utenti più importanti della vostra produttività. Diciamo "un po' di fantasia" perché, anche se questa persona è inventata, i suoi dati demografici, il suo ruolo, le sue motivazioni e i suoi problemi quotidiani sono basati su ricerche e dati reali sugli utenti, per aiutare le aziende a comprendere meglio le persone che guidano la loro attività.

Anche se Barb, responsabile delle risorse umane, è tecnicamente immaginata dal vostro team, la sua esperienza parlerà a utenti reali con ruoli simili e mostrerà loro come trarre vantaggio dal vostro prodotto. E questo crea empatia!

Gli utenti avranno la sensazione di essere visti e, in un certo senso, di essere conosciuti. Ecco perché queste risorse sono più dettagliate di quanto si possa pensare.

Una persona accurata definisce l'età, la posizione, lo stile di vita, le attività quotidiane e forse anche le potenziali citazioni che l'utente potrebbe dire. Non stiamo dicendo che dovete scoprire le tendenze infantili di Barb, ma notare che è una mamma di 37 anni, esperta di tecnologia e con tre figli, che viaggia tutto l'anno mentre si destreggia nel suo ruolo di senior-level da remoto, è sicuramente una chiave.

Perché le Personalità dell'utente sono utili?

Le personas utente (a volte chiamate buyer persona) sono il primo passaggio per comprendere l'elemento "Cosa ci guadagno?" che ogni potenziale cliente sta cercando. Si tratta di conoscere le loro esigenze, il modo in cui gli si parla, il luogo in cui possono essere raggiunti e il gancio che susciterà il loro interesse.

Inoltre, il vostro prodotto e la vostra strategia avranno un esito positivo se concentrerete i vostri lavori richiesti su un gruppo selezionato di persone che, statisticamente parlando, ameranno il vostro prodotto o servizio, piuttosto che sparare annunci a casaccio nell'etere.

L'utente persona informa anche la vostra messaggistica, creando un'esperienza più personalizzata che risuona con gli utenti quando il vostro target interagisce con i vostri contenuti o prodotti. Inoltre, più conoscerete il vostro pubblico, più otterrete informazioni preziose sulle funzionalità/funzioni che desiderano davvero vedere.

Ecco altri modi chiave in cui l'utente persona si inserisce nella vostra strategia di marketing complessiva:

Contenuto : Un'accurata ricerca sull'utente vi insegnerà il tipo di contenuto in grado di catturare l'attenzione del vostro pubblico e di convertirla in una vendita. Il vostro cliente ideale preferisce i video brevi? O un modulo lungo? Le risposte a queste domande varieranno a seconda del pubblico e informeranno il vostro futurocalendario dei contenuti *Canali: Dove sono? Non potete aspettarvi che i clienti accorrano in massa da voi: dovete incontrarli dove si trovano. Conoscere i loro preferitisocial media piattaforme, notizie ed eventi del settore, vi dirà molto sulle preferenze del vostro pubblico e vi permetterà di impostare la vostra azienda in modo da ottenere un esito positivo pubblicando nei luoghi in cui sono più attivi

: Un'accurata ricerca sull'utente vi insegnerà il tipo di contenuto in grado di catturare l'attenzione del vostro pubblico e di convertirla in una vendita. Il vostro cliente ideale preferisce i video brevi? O un modulo lungo? Le risposte a queste domande varieranno a seconda del pubblico e informeranno il vostro futurocalendario dei contenuti *Canali: Dove sono? Non potete aspettarvi che i clienti accorrano in massa da voi: dovete incontrarli dove si trovano. Conoscere i loro preferitisocial media piattaforme, notizie ed eventi del settore, vi dirà molto sulle preferenze del vostro pubblico e vi permetterà di impostare la vostra azienda in modo da ottenere un esito positivo pubblicando nei luoghi in cui sono più attivi Campagne: Tutti questi elementi lavorano insieme per aiutarvi a creare campagne pubblicitariecampagne di marketing che si sentano personalizzate per i vostri utenti. Sapere cosa il vostro pubblico ama guardare, dove ama andare e quali sono le sue esigenze e i suoi interessi in generale, permetterà di definire la messaggistica che avrà maggiore risonanza su di loro

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Da qui, potete iterare e migliorare l'esperienza utente del vostro prodotto per deliziare ulteriormente i vostri clienti, forse fino al punto di farli condividere organicamente il vostro prodotto. Ovvero, marketing gratis. 😍

Elementi di una persona utente efficace

Nessun cliente vuole sentirsi solo un numero, vuole sentirsi considerato come una persona vera, con obiettivi, punti dolenti e responsabilità reali. Per questo motivo è fondamentale essere accurati e ponderati quando si creano le user personas, a partire da questi elementi chiave:

Creare l'intestazione dell'utente

L'intestazione è essenzialmente la prima impressione dell'utente, quindi deve essere memorabile. Presentate un'immagine dell'utente, il suo nome, il suo titolo professionale e una citazione o una descrizione della persona che faccia capire al team qualcosa in più su chi è.

Questa breve biografia deve essere facile da leggere e non superare una o due frasi. Ad esempio, se gestite un'agenzia di media e pubblicità nel settore della bellezza e del benessere, l'utente comune potrebbe essere una persona come Kelly, cofondatrice e CEO di un piccolo marchio di prodotti per la cura dei capelli che ha bisogno di qualcuno che si occupi del marketing digitale, in modo da potersi concentrare sui nuovi prodotti e sulla crescita dell'azienda.

Per quanto riguarda l'immagine, la rappresentazione dell'utente deve essere realistica e corrispondere alle caratteristiche di base, alla personalità e al tono del cliente ideale. In questo modo, le personas degli utenti saranno umanizzate e sarà più facile per gli stakeholder relazionarsi ed entrare in empatia con il vostro traguardo.

Con un'idea dell'immagine del vostro utente in mente, vi suggeriamo di cercare una licenza aperta o immagini di stock per mantenere questo elemento della vostra personas semplice e diretto.

$$$a Un profilo demografico e un background approfondito

Le informazioni contenute nell'intestazione possono essere immaginarie, ma sono tutte basate su ricerche! E questa ricerca traspare nella sezione demografica delle vostre personas utente. Sentitevi liberi di essere dettagliati quanto basta, considerate il background personale e professionale del vostro cliente, l'ambiente dell'utente e tutte le variabili psicologiche che potrebbero influenzare il suo stile di vita e le sue scelte.

Volete sapere esattamente cosa includere nel profilo demografico? Ecco cosa intendiamo:

Background personale

Non è necessario addentrarsi troppo nella vita immaginaria di questa persona, ma basta dipingere il quadro di chi è attraverso dettagli personali fittizi. Definite dati importanti come l'età, l'identità di genere, l'etnia e la razza, il livello di istruzione e lo stato civile che influiscono sulla vita lavorativa del vostro personaggio.

Ad esempio, la nostra Kelly potrebbe essere una mamma lavoratrice di 43 anni che vive a Scottsdale, in Arizona, con un dottorato in chimica organica.

Background professionale

Qui ci si addentra un po' di più nell'aspetto lavorativo. Utilizzate le attuali ricerche di mercato per determinare il titolo dell'utente, il livello di reddito realistico, la storia lavorativa e l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ambiente dell'utente

Quali sono le necessità quotidiane a cui i vostri utenti si affidano per Da fare in un contesto sociale, fisico o tecnologico?

Considerate il potenziale stack tecnologico del vostro utente. Che si tratti del fatto che lavorano in ufficio o da remoto, del numero di dipendenti con cui lavorano, del tempo trascorso in riunione o della frequenza con cui sono online durante il giorno, questi dettagli sono importanti.

Kelly potrebbe lavorare in ufficio la maggior parte dei giorni della settimana, ma siede raramente alla sua scrivania perché è impegnata a elaborare idee o a preparare eventi con il team.

Psicografia

Psicografia è un termine onnicomprensivo che descrive i modelli comportamentali, gli atteggiamenti, gli interessi, le opinioni, i punti dolenti, le motivazioni e altro ancora del vostro pubblico. In pratica, tutto ciò che rende Kelly, Kelly. 💜

Creazione di documenti da qualsiasi punto dell'area di lavoro di ClickUp con sottopagine, tabelle e stili annidati per organizzare in modo rapido e pulito tonnellate di informazioni in una struttura perfetta

Sentitevi liberi di essere creativi e molto specifici per raggiungere un pubblico di nicchia. Fidatevi di noi: se uno dei vostri clienti sta risolvendo un problema utilizzando il vostro prodotto, è probabile che ci siano migliaia di altre persone come loro che potrebbero trarre gli stessi benefici, solo che non hanno ancora trovato la vostra azienda.

Ecco alcune delle psicografie di Kelly per farvi riflettere:

Kelly ha avviato la sua azienda di prodotti per capelli oltre 20 anni fa come attività secondaria per mantenersi agli studi, ma negli ultimi sette anni è diventata la sua carriera a tempo pieno

Un tempo Kelly si occupava maggiormente dello sviluppo dei prodotti, ora trascorre molto del suo tempo alle fiere o visitando potenziali opportunità di vendita al dettaglio per far conoscere il suo marchio di persona

Vede molto valore nel marketing digitale e di affiliazione, ma non sa da dove cominciare. La sua produttività ha un'ottima presenza a livello locale, ma vuole rammendare le vendite commerciali in più Stati

Quando Kelly non lavora, dà priorità al tempo trascorso con i figli e controlla raramente il telefono al di fuori dell'orario di lavoro. Incoraggia i suoi dipendenti a fare lo stesso!

L'obiettivo finale e la motivazione del vostro utente

Questo è il grande perché che guida il comportamento e le decisioni dei vostri utenti.

Questa sezione descrive ciò che l'utente vuole ottenere dall'utilizzo del prodotto, ovvero il "cosa ci guadagno io". La definizione degli obiettivi finali è la chiave per comprendere ciò che gli utenti stanno cercando di realizzare e per produrre prodotti e messaggi in linea con la loro visione.

Inoltre, definire le loro motivazioni quotidiane e l'obiettivo finale professionale con il problema che stanno affrontando è fondamentale per determinare se avete trovato il pubblico giusto per il vostro prodotto Per Kelly, il suo obiettivo potrebbe essere quello di trovare un'agenzia creativa che gestisca il suo branding e la sua presenza online da cima a fondo.

Potete anche approfondire questo aspetto descrivendo i fattori che motivano il suo obiettivo. Forse Kelly non ha la posizione per gestire internamente i processi di marketing digitale dell'azienda, ma vuole far crescere quest'area della sua attività senza aggiungere un'altra persona elenco di cose da fare al suo programma. Assicuratevi solo di coprire ciò che i vostri utenti vogliono ottenere e il motivo per cui lo stanno facendo, e sarete in forma. 🙂

Punti dolenti e sfide comuni

Conoscere le motivazioni dei vostri utenti vi permetterà di capire quali sono le sfide più comuni che devono affrontare con i prodotti attuali e cosa li incoraggerebbe a cambiare.

Disegnare connessioni e collegare le idee in modo organizzato lavagna online per riconoscere meglio gli schemi e i punti dolenti durante la creazione delle personas

Considerate gli ostacoli che possono impedire agli utenti di raggiungere i loro obiettivi o le domande senza risposta che possono trovarsi ad affrontare ripetutamente. Idealmente, il vostro prodotto colma un vuoto nei loro flussi di lavoro o crea una soluzione che si allinea con le loro attività quotidiane.

Tornando a Kelly, sa che si sta perdendo una marea di potenziali clienti se non sfrutta i lead della pubblicità sui social media, una presenza online più forte in generale e un branding coeso. Potrebbe anche avere difficoltà a trovare un'agenzia di fiducia per diversi motivi! Forse da un punto di vista creativo, logistico o di responsabilità.

Uno scenario di vita quotidiana

Questo scenario non ha nulla a che vedere con i TikToks "day in the life" che amate segretamente seguire. Si tratta di una breve narrazione che descrive come gli utenti scoprono e interagiscono con il vostro prodotto in ordine alla soluzione o agli obiettivi desiderati.

Lungi dall'essere una descrizione letterale della loro giornata, lo scenario dell'utente sarà scritto dalla sua prospettiva e informerà i casi d'uso chiave per il vostro prodotto in futuro!

Mappate il modo in cui il vostro utente si inserisce nella vostra strategia di marketing complessiva su una lavagna online in ClickUp

**CONSIGLIO PRO Suggeriamo di tenere a portata di mano lo scenario dell'utente persona per il futuro test di usabilità e mappa del percorso del cliente ! Piuttosto che immergervi in una suddivisione temporale delle vostre personas, utilizzate le informazioni che avete già raccolto per intrecciare la vostra storia. Non è necessario superare le 100 parole. 🙌🏼

Come creare una Persona utente

Ora che abbiamo trattato gli elementi essenziali, mettiamo in pratica le nostre conoscenze creando una persona utente! Seguite la nostra guida in step by step per creare personas per qualsiasi settore, produttività o servizio. Non vi lasciamo partire da zero, però: continuate a scorrere per i supporti modello di personas dell'utente che stavate sognando. 🎉

Passaggio 1: Ricerca

Conducete una ricerca sugli utenti e raccogliete dati su utenti reali per trovare le informazioni di cui sopra, compresi i dati demografici, il comportamento e le motivazioni. Si può fare una ricerca alla vecchia maniera o pettinare i propri dati Software CRM per inviare sondaggi, condurre interviste e promuovere connessioni reali con i clienti mentre si raccolgono i dati.

Creare sondaggi intuitivi e dettagliati e richieste di feedback direttamente dall'area di lavoro di ClickUp Moduli

Passaggio 2: cercare modelli

Leggete, rileggete e organizzate la vostra ricerca per identificare eventuali schemi nei risultati e individuare i vostri utenti di traguardo. Utilizzate questi schemi per iniziare a mettere insieme le storie dei vostri utenti. Tenete presente che potreste creare più di una persona!

In dipendenza della vostra produttività e del tipo di temi ricorrenti che trovate nella vostra ricerca, potreste scoprire un nuovo mercato a cui attingere e creare più personas per rappresentarlo.

Ora che avete in mente la vostra ricerca sugli utenti e gli utenti previsti, è il momento di mettere tutto insieme.

Passaggio 3: utilizzate sempre, sempre, sempre un modello!

I software per condurre sondaggi sugli utenti, gestire le attività, accedere al database dei clienti e creare progetti sono tutti essenziali in questo processo. Ma gestire questo elenco di strumenti non è un'impresa da poco. Piuttosto che dividere il vostro tempo in uno stack tecnologico complicato e partire da zero con ogni elemento del vostro processo di user personaa, iniziate con un modello.

I migliori modelli sono personalizzabili, gratis e si integrano con tutte le altre app per rendere il processo di creazione dell'utente molto più semplice ed efficiente. In pratica, tutto ciò che ClickUp è stato progettato per fare!

ClickUp è l'unico software di produttività abbastanza potente da centralizzare il vostro lavoro, attraverso qualsiasi app, in un'unica piattaforma collaborativa. Con un numero sempre crescente di elenco di funzionalità/funzioni per affrontare qualsiasi cosa, dal piano della campagna al processo di progettazione clickUp è il software unico per qualsiasi attività di ClickUp.

Visualizzate le informazioni chiave sul vostro traguardo, comprese le motivazioni, i dati demografici e la storia professionale, utilizzando il modello User Persona di ClickUp

Il Modello di persona utente di ClickUp ha le funzioni necessarie per disporre, organizzare e accedere ai profili con facilità. Con quattro visualizzazioni del progetto per gestire i profili e 17 Campi personalizzati , questo Modello a livello di elenco consente di comprendere più a fondo il proprio pubblico per costruire personas d'impatto.

Visualizzate i profili delle vostre persone a un livello più alto dal vostro Elenco interattivo e cogliete anche i dettagli chiave, come la fascia d'età, la motivazione, l'occupazione, gli obiettivi e lo stipendio, con un solo sguardo. Queste informazioni possono essere utilizzate per filtrare, raggruppare e ordinare il vostro elenco di personas in pochi clic, oppure disposte per genere in un elenco precostituito Bacheca Kanban .

Raggruppate e gestite i profili degli utenti su una Bacheca interattiva utilizzando il modello User Persona di ClickUp

La Guida introduttiva funge da guida personale per gli utenti Documento di aiuto per iniziare a usare questo modello come un professionista dal momento in cui lo si applica. Inoltre, con l'iterazione del vostro prodotto, potete aggiornare facilmente i profili degli utenti dal modello per mantenerli sempre aggiornati.

Passaggio 4: raccogliere feedback

Una volta redatto il profilo dell'utente, è il momento di ricontrollare il lavoro svolto attraverso un'attenta e ripetuta serie di feedback. Convalidate la persona condividendola con gli stakeholder, i membri del team, i clienti, gli esperti e altri ancora.

Quindi raccogliete i loro commenti e modificateli se necessario. La definizione della persona dell'utente può richiedere alcune iterazioni e può anche cambiare con la maturazione del prodotto. Ricordate però che più tempo dedicherete alla definizione dei vostri profili, maggiore sarà il valore che essi apporteranno alla vostra azienda.

Utilizzo dell'utente persona Visualizzazione del modulo nel modello ClickUp è perfetta per questo scopo. Una volta che un membro del team o uno stakeholder invia una richiesta in stile sondaggio, quel profilo potenziale viene trasformato direttamente in un'attività fattibile per il team di marketing e design, che potrà ricercare, sviluppare ed eventualmente approvare!

Passaggio 5: Utilizzarlo

È il momento di mettere in pratica le vostre personas! 🎉

Questo potrebbe essere un pezzo della vostra oKR di marketing e strategia, ma le vostre personas utente sono risorse da utilizzare per i team di tutta l'organizzazione. Condividete i vostri profili con il team commerciale e con i redattori dei blog, Progettisti UX e i rappresentanti del supporto clienti, in modo che possano capire meglio con chi si relazionano quotidianamente.

Man mano che la vostra azienda matura, questi profili diventeranno parte integrante del vostro linee guida del marchio per il vostro designer UX e gestione del prodotto teams da seguire. Tenete a mente il pubblico del vostro mercato quando fate grandi scelte di prodotto e create nuove funzionalità, messaggi e design in modo che siano ancora in linea con il vostro pubblico.

Approfondite le Personalità dell'utente con ClickUp

Ci sono tonnellate di modelli di persona utente tra cui scegliere, quindi non c'è bisogno di accontentarsi del primo che capita. Inoltre, l'utente persona è una risorsa continua per tutta la strategia di marketing, non un elemento da fare una volta sola. Per questo motivo, trovare un modello che sia coinvolgente e accessibile farà molto di più per voi a lungo termine.

Il nostro suggerimento? Non cercate oltre ClickUp. 🙂

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti e viene fornito con una vasta gamma di strumenti di Libreria di modelli per qualsiasi caso d'uso per semplificare i processi, compreso un modello designato per creare le personas degli utenti! Iniziate gratis con ClickUp per iniziare a creare delle personas e vedere i loro profili prendere forma in pochissimo tempo!