10 Migliori strumenti software per la mappatura del viaggio del cliente nel 2024

Capire le esigenze del team e le aspettative dei clienti è fondamentale per gestire un esito aziendale positivo. Un modo per raggiungere questa comprensione è mappare il loro percorso, dalla prima interazione all'acquisto finale, e sì, ci sono strumenti che automatizzano questo processo e lo rendono molto più semplice!

Questo articolo esplorerà gli strumenti per la mappatura del viaggio del cliente e delineerà la nostra top 10, ognuna con funzionalità e vantaggi unici. Continuate a leggere per trovare il software perfetto per migliorare il vostro lavoro richiesto.

Cosa sono gli strumenti di mappatura del viaggio del cliente?

Uno strumento di mappatura del viaggio del cliente è un'applicazione o una piattaforma software che aiuta le aziende a creare rappresentazioni visive dei punti di contatto e delle esperienze dei clienti. La mappatura del percorso del cliente implica la comprensione e la documentazione delle varie interazioni del cliente con un'azienda, dalla conoscenza iniziale e dall'impegno fino all'acquisto finale o alla vendita all'imbarco e l'esperienza post-acquisto.

Il miglior strumento per la mappatura del percorso del cliente offre in genere interfacce di facile utilizzo che consentono alle aziende di creare diagrammi visivi del percorso del cliente su lavagne online o mappe mentali. Queste mappature includono spesso diverse fasi dell'esperienza del cliente e altri aspetti come la consapevolezza, la considerazione, il processo decisionale, l'acquisto e il post-acquisto.

All'interno di ogni fase, lo strumento della mappa del viaggio dell'utente consente di definire e delineare i touchpoint, le interazioni, i canali e le emozioni specifiche che il cliente può provare.

La padronanza del processo di mappatura del viaggio del cliente vi aiuta a dare un senso ai dati dei clienti, a ottenere approfondimenti e a identificare le aree in cui migliorare l'esperienza del vostro cliente medio.

10 Migliori software per la mappatura del viaggio del cliente da utilizzare nel 2024

Siete stanchi di sentir parlare dell'essenza della mappatura del customer journey ma non sapete da dove cominciare? Non temete, perché stiamo per darvi "il tè" sui migliori software di mappatura del customer journey per iniziare.

La nostra top 10 di strumenti per la mappatura del customer journey include i seguenti:

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

ClickUp è un eccellente strumento di mappatura del viaggio del cliente che consente di creare le migliori mappe visive flusso di lavoro con le sue funzionalità/funzione di lavagna online e di mappa mentale maker. Queste funzionalità consentono di delineare e visualizzare i vari punti di contatto del ciclo di vita del cliente, dalla consapevolezza alla conversione, agli acquisti ripetuti, alla rinuncia e altro ancora.

ClickUp offre anche molteplici modelli di mappa del viaggio del cliente per evitare di dover creare la vostra da zero. Creare flussi di lavoro dettagliati e processi di approvazione con le Mappe mentali, in modo da poter creare facilmente le dipendenze per ogni passaggio.

Flusso di lavoro per l'approvazione del progetto in ClickUp Mind Maps

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Lavagna online di ClickUp : ClickUp dispone di una funzionalità/funzione di lavagna online che consente ai singoli e ai team di visualizzare le idee, migliorare la comunicazione e creare idee unicheFlussi di lavoro CRM per migliorare i viaggi dei clienti

: ClickUp dispone di una funzionalità/funzione di lavagna online che consente ai singoli e ai team di visualizzare le idee, migliorare la comunicazione e creare idee unicheFlussi di lavoro CRM per migliorare i viaggi dei clienti Mappa mentale : La funzionalità di mappe mentali di ClickUp aiuta a creare schemi visivi dinamici ediagrammi di flusso per idee, progetti o attività esistenti

: La funzionalità di mappe mentali di ClickUp aiuta a creare schemi visivi dinamici ediagrammi di flusso per idee, progetti o attività esistenti Modelli personalizzabili : ClickUp offre modelli per diversi casi d'uso, tra cui la creazione diroadmap dei progetti e mappe del percorso del cliente, in modo da avere una base da cui partire

: ClickUp offre modelli per diversi casi d'uso, tra cui la creazione diroadmap dei progetti e mappe del percorso del cliente, in modo da avere una base da cui partire Visualizzazioni personalizzate: Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni diverse per la gestione delle attività, la mappatura del percorso, la creazione di diagrammi o di grafici Gantt personalizzati

Limiti di ClickUp

ClickUp ha un'infinità di personalizzazioni, per cui può essere un po' difficile impararle tutte subito

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati disponibili - se avete bisogno di un software per gestire la vostra azienda, contattateCommerciale per aiutarvi nell'impostazione quando sarete pronti

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.700+ recensioni)

: 4.7/5 (6.700+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.600+ recensioni)

2. Custellenza

via Custellenza Custellence è uno strumento di mappatura del percorso del cliente che aiuta i team e le organizzazioni a comprendere e migliorare le esperienze dei clienti. Grazie alla semplice funzionalità drag-and-drop e alle funzioni di collaborazione in tempo reale, Custellance consente agli utenti di creare mappature del percorso del cliente in pochi minuti, di ottenere il consenso delle parti interessate, di aumentare il coinvolgimento dei clienti e di promuovere un cambiamento incentrato sul cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di Custellance

Raccolta di immagini unica

Struttura flessibile della mappa del viaggio

Icone curate

Ampia tavolozza di colori

Modelli multipli per un avvio rapido

Possibilità di esportazione in PNG, CSV o in versione PDF

Collegamenti profondi

Funzionalità/funzione di commento per una collaborazione senza interruzioni

Possibilità di scegliere il sistema di codice preferito

Limiti di Custellenza

Gli aggiornamenti dei testi a volte richiedono un certo tempo

Nessuna offerta gratuita per creare mappe del viaggio del cliente a partire da modelli

Prezzi di Custellence

Standard : $0

: $0 Professionale : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Custellence valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (5+ recensioni)

4.2/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

3. Smaply

via Smaply Smaply è uno dei migliori strumenti di mappatura del viaggio del cliente di questo elenco perché aiuta a creare mappe del viaggio visivamente accattivanti e facilita strumenti per il feedback dei clienti per la collaborazione online in tempo reale.

Su Smaply, i team possono collaborare su diverse mappe, scambiare i feedback dei clienti e visualizzare le informazioni sulla customer experience.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smaply

Funzionalità di collaborazione online e offline con un'interfaccia intuitiva

Editor drag and drop per mappe dettagliate del viaggio

Conforme al GDPR

Elevata sicurezza dei dati

Non è richiesta la carta di credito

Limiti di Smaply

Non ci sono abbastanza modelli di persone

Nessun pulsante di riavvolgimento

Prezzi di Smaply

Free: 0 eur/mese per utente

0 eur/mese per utente Basic: 19 eur/mese per utente

19 eur/mese per utente Pro: 29 eur/mese per utente

29 eur/mese per utente Aziende: Contattare Smaply per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smaply

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

4. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Lucidchart-flowchart.png

/$$$img/

via Lucidchart Lucidchart è un software di diagramming intelligente in grado di creare mappe del customer journey e degli stakeholder. Consente ai team di creare in modo efficiente e collaborativo mappe del viaggio del cliente e delle parti interessate costruire presentazioni visive di processi complessi sistemi e idee.

Con Lucidchart potete creare facilmente mappe di viaggio per capire come i clienti trovano, acquistano e usano la vostra produttività e migliorarla per ottenere maggiori entrate.

Le migliori funzionalità di Lucidchart

Collegamento dei dati

Visualizzazione automatica

Opzioni di integrazione come aree di lavoro di Google, Atlassian, Slack e altro.

Filtri di visualizzazione per evidenziare percorsi personalizzati dei clienti

Documentazione automatica nel cloud per salvare e condividere le personas dei clienti

Limiti di Lucidchart

Talvolta presenta dei ritardi quando si lavora su diagrammi grandi e complessi con più elementi

Curva di apprendimento ripida, a differenza di molte alternative

Esportazioni a bassa risoluzione

Il punto dolente di alcuni utenti sono le icone, le immagini e le forme del marchio limitate per illustrare le mappe del viaggio dell'utente

L'importazione di grafica esterna è complicata e talvolta impossibile

Prezzi di Lucidchart

Gratuito: $0

$0 Individuale: $7.95/mese per utente

$7.95/mese per utente Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: Contattare Lucidchart per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2300+ recensioni)

: 4.6/5 (2300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1900+ recensioni)

Controlla questi_

Lucidchart alternative!__

5. Paradigma visivo

Via Paradigma visivo Visual Paradigm è una suite di strumenti per progetti agili che aumentano la produttività. La piattaforma offre funzionalità di modellazione visiva e di diagramma che possono essere utilizzate per costruire mappe di viaggio e per comprendere le emozioni dei clienti che interagiscono con il vostro marchio.

Visual Paradigm offre diversi tipi di diagrammi per condurre ricerche sugli utenti e costruire rappresentazioni visive più precise dei comportamenti dei clienti e delle mappe di viaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Visual Paradigm

Strumento di progettazione dell'esperienza del cliente

Disegnatore di mappe di processo per evidenziare i punti di contatto con il cliente

Strumento di diagrammi online per mappare in modo dettagliato clienti e stakeholder

Generazione di reportistica per i viaggi dei clienti

Analisi testuale

Strumento di mappe mentali per le mappe del viaggio del cliente

Editore di progetti

Creazione di infografiche e diagrammi

Editor di diagrammi drag-and-drop per una semplice mappatura del viaggio

Limiti di Visual Paradigm

Le connessioni dei diagrammi possono essere complicate per alcuni quando si costruiscono mappe del viaggio del cliente

Alcuni utenti hanno riscontrato che gli scorciatoi dell'app talvolta non funzionano

Mancano alcune delle funzionalità/funzione di collaborazione che gli utenti stanno cercando

Prezzi di Visual Paradigm

Modeler: $6/mese per utente

$6/mese per utente Standard: $19/mese per utente

$19/mese per utente Professional: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $89/mese per utente

Visual Paradigm valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (2+ recensioni)

4.5/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (15+ recensioni)

6. UXPressia

via UXpressia UXPressia è un'applicazione di software di collaborazione visiva per creare non solo mappe del viaggio del cliente ma anche personas utente e mappe d'impatto. Il software consente collaborazione in tempo reale e offre corsi di customer experience per aiutare i singoli e i team a migliorare le prestazioni.

Le migliori funzionalità di UXPressia

Esportazioni di alta qualità con branding personalizzato

70+ mappe del viaggio del cliente, personas e modelli di mappe d'impatto

Corsi online interattivi

Autore online di persone per evidenziare i punti di dolore

Grafico dell'esperienza

Analitica web integrata per dettagliare l'esperienza del cliente

Allegati ai file

Modalità di presentazione per visualizzare le mappe del viaggio online

Limiti di UXPressia

Alcuni utenti si sono sentiti limitati da funzionalità/funzione limitate e da un flusso di lavoro poco intuitivo

L'assenza di integrazione con Jira o Confluence può rendere difficile il lavoro per gli utenti che utilizzano questi software nel loro flusso di lavoro

Curva di apprendimento ripida per alcuni utenti che creano mappature del viaggio del cliente

Prezzi di UXPressia

Gratis : $0

: $0 Starter : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Pro : $36/mese per utente

: $36/mese per utente Azienda: Contattare UXPressia per i prezzi

Valutazioni e recensioni di UXPressia

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

7. Schizzo

Via Schizzo Sketch permette agli utenti di creare diversi progetti. Grazie alle sue solide funzionalità/funzione, come il copia e incolla, la modifica delle immagini, la gestione delle librerie e altro ancora, Sketch è in grado di costruire mappe di viaggio attraverso i punti di contatto con i clienti.

Di recente, l'azienda produttrice di mappe di viaggio ha introdotto un menu di funzionalità/funzione sperimentali per consentire agli utenti di provare funzionalità inedite e condividere il proprio feedback prima del lancio.

Le migliori funzionalità/funzione di Sketch

Disponibile su più piattaforme - MacOS e web

Modifica vettoriale avanzata con il suo strumento di mappatura

Modelli di design riutilizzabili

Prototipazione intuitiva

Librerie condivise

Progettazione in solitaria o collaborazione in tempo reale

Barre degli strumenti personalizzabili

Limiti di Sketch

Lo strumento di mappatura non è disponibile su iPad, il che lo rende difficile per gli utenti Mac in movimento

Ci vuole tempo per imparare tutte le funzionalità di mappatura del viaggio

Non lavora su dispositivi Windows

Prezzi di Sketch

Standard: $12/mese per editor

$12/mese per editor Business: $20/mese per editor

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2 : 4.5/5 (1.100+ recensioni)

: 4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (750+ recensioni)

8. Figma

via Figma Figma è un software di progettazione collaborativa di interfacce famoso per le sue capacità di prototipazione. Con Figma, singoli e team possono creare progetti da zero, comprese le mappe del viaggio del cliente che possono essere utilizzate per visualizzare e migliorare la soddisfazione dei clienti.

Questo strumento per la mappatura dell'esperienza e del viaggio dei clienti si distingue in questo elenco perché offre una funzione di whiteboarding per la creazione a mano libera wireframing e progettazione. Figma ha come traguardo l'utente interfaccia/esperienza utente (UI/UX) piuttosto che la mappatura del percorso del cliente, a differenza di molti altri strumenti di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Moderno strumento a penna

Plugin per l'automazione delle attività e il miglioramento dei flussi di lavoro

Stili flessibili

Librerie accessibili

Visualizzatori illimitati

Esportazione semplice per condividere l'esperienza del cliente con il proprio team

Limiti di Figma

Non è disponibile offline, il che può essere difficile se si viaggia in luoghi in cui il wifi è discontinuo

Può essere difficile trovare risorse nella sezione della comunità

Alcuni utenti ritengono che non ci siano abbastanza opzioni di manipolazione delle immagini, soprattutto per la creazione di mappe del percorso del cliente

Prezzi di Figma

**Gratuito

Figma professional : $12/mese per editor

: $12/mese per editor Organizzazione Figma: $45/mese per editor

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

4.7/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

9. FlussoMapp

via FlowMapp Uno dei principali strumenti UX per flussi di lavoro per il web design flowMapp consente a singoli e team di creare e iterare sitemap. Offre anche funzionalità/funzione che monitorano lo stato e i commenti/le conversazioni in corso su ogni progetto.

Le funzioni di progettazione di FlowMapp sono utili per la gestione dell'esperienza del cliente, la mappatura del viaggio e la creazione di personas del cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di FlowMapp

Sitemaps intuitivi per visualizzare i flussi di lavoro del team

Diagrammi a diagramma di flusso per il viaggio dell'utente e il piano del sito web

Diagrammi di flusso dell'utente per pianificare un customer journey migliore e migliorare l'esperienza dell'utente

Possibilità di condividere, trasferire o archiviare progetti o registri dell'esperienza del cliente

Interfaccia drag and drop

Limiti di FlowMapp

Nodi e modelli poco flessibili rispetto alle alternative

Nessun campo di inserimento separato specifico per le informazioni sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP)

Alcuni utenti hanno faticato a navigare tra i progetti

Integrazioni insufficienti per alcuni utenti di strumenti di mappatura del viaggio

Prezzi di FlowMapp

Gratis : $0

: $0 Pro : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Teams : $54/mese per un massimo di cinque membri del team

: $54/mese per un massimo di cinque membri del team Agenzia: $180/mese per un numero illimitato di membri del team

Valutazioni e recensioni di FlowMapp

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: Non disponibile

10. Microsoft Visio

via Microsoft VisioMicrosoft Visio utilizza stencil, modelli predefiniti, diagrammi di partenza e diagrammi di flusso per aiutare i responsabili del customer journey e le persone che desiderano creare immagini di facile comprensione.

Con Visio è possibile creare, modificare e collaborare in Microsoft Teams e in altri prodotti Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Visio

Modelli integrati per la creazione di diagrammi di flusso

Grafico organizzativo

Funzioni di esportazione e importazione

Diagrammi e grafica altamente personalizzabili

Limiti di Microsoft Visio

Difficoltà nel collegare gli elementi e nella condivisione di file di grandi dimensioni

Opzioni di collaborazione limitate

Da fare non si integra bene con vari programmi di wireframe

Incompatibilità con strumenti esterni alla suite Microsoft

Prezzi di Microsoft Visio

Visio piano 1: $5/mese per utente

$5/mese per utente Piano 2: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (600+ recensioni)

4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3000+ recensioni)

Cosa cercare negli strumenti per la mappa del viaggio del cliente?

Il software di mappatura del viaggio del cliente è indispensabile per le aziende che vogliono migliorare l'esperienza del cliente. Nella selezione di un software di mappatura del viaggio del cliente, è fondamentale considerare quanto segue:

Multi-channel journey mapping : Il software di customer journey mapping deve supportare la mappatura multicanale, consentendo di catturare e analizzare le interazioni su diversi canali, tra cui siti web, app per dispositivi mobili, social media, negozi fisici, call center e altro ancora.

: Il software di customer journey mapping deve supportare la mappatura multicanale, consentendo di catturare e analizzare le interazioni su diversi canali, tra cui siti web, app per dispositivi mobili, social media, negozi fisici, call center e altro ancora. Integrazione di dati e automazione : Cercate un software che si integri perfettamente con altre fonti di dati, come ad esempioCRM e project management sistemi CRM e di gestione dei progetti, piattaforme di automazione del marketing o strumenti di analisi. Questa integrazione consente di raccogliere dati in tempo reale e di automatizzare il processo di mappatura, risparmiando tempo e migliorando l'accuratezza delle informazioni.

: Cercate un software che si integri perfettamente con altre fonti di dati, come ad esempioCRM e project management sistemi CRM e di gestione dei progetti, piattaforme di automazione del marketing o strumenti di analisi. Questa integrazione consente di raccogliere dati in tempo reale e di automatizzare il processo di mappatura, risparmiando tempo e migliorando l'accuratezza delle informazioni. Funzioni di collaborazione e condivisione : Il software deve facilitare la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di lavorare simultaneamente, lasciare commenti e tenere traccia delle modifiche.

: Il software deve facilitare la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di lavorare simultaneamente, lasciare commenti e tenere traccia delle modifiche. Analisi e monitoraggio delle metriche : Cercate mappe del viaggio del cliente con funzionalità integrate di analisi e monitoraggio delle metriche per misurare l'efficacia delle vostre iniziative sul viaggio del cliente. Dovrebbero consentire di impostare e monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi all'esperienza del cliente e ad altre metriche rilevanti.

: Cercate mappe del viaggio del cliente con funzionalità integrate di analisi e monitoraggio delle metriche per misurare l'efficacia delle vostre iniziative sul viaggio del cliente. Dovrebbero consentire di impostare e monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi all'esperienza del cliente e ad altre metriche rilevanti. Scalabilità e flessibilità : Si desidera uno strumento di mappatura del viaggio in grado di gestire grandi insiemi di dati, supportare percorsi complessi dei clienti e adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali. Cercate funzionalità/funzione personalizzabili che vi permettano di adattare il software alle vostre esigenze specifiche, garantendo flessibilità e usabilità a lungo termine.

: Si desidera uno strumento di mappatura del viaggio in grado di gestire grandi insiemi di dati, supportare percorsi complessi dei clienti e adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali. Cercate funzionalità/funzione personalizzabili che vi permettano di adattare il software alle vostre esigenze specifiche, garantendo flessibilità e usabilità a lungo termine. Supporto clienti e formazione: Valutate il livello di supporto clienti e di formazione che il fornitore del software mette a disposizione. Questo include risorse comedocumentazione, tutorial e risorse di formazione per aiutare gli utenti a massimizzare il potenziale del software.

Uno strumento di mappatura del percorso del cliente con la giusta combinazione di queste funzionalità vi aiuterà a ottenere preziose informazioni sui clienti, a migliorare la soddisfazione degli utenti e a promuovere una crescita aziendale sostenibile.

ClickUp - Il vostro miglior software per la mappatura del viaggio del cliente

ClickUp è il miglior software di gestione dell'esperienza del cliente e di mappatura del viaggio in circolazione. È come avere un assistente super-intelligente che conosce tutti i dettagli dei vostri clienti.

Dite addio al mal di testa di organizzare manualmente i dati dei clienti e date il benvenuto a uno strumento che rende il processo di analisi dei clienti molto più semplice. Provate oggi stesso il modello di mappa del viaggio del cliente di ClickUp .