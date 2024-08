10 modelli gratuiti di appunti di riunione per verbalizzare meglio le riunioni

È difficile sottrarre tempo alla propria giornata impegnativa per partecipare a una riunione: è un tempo che non si recupera più! Per questo motivo, è necessario assicurarsi che ogni riunione sia produttiva e che nulla di importante venga dimenticato.

Il modo migliore Da fare è pianificare bene, prendere note esaurienti sulle riunioni e poi trasformarle in verbali di riunione a cui tutti possano fare riferimento. Questo può essere un processo che richiede molto tempo, a meno che non si utilizzi un modello di note per le riunioni.

Vediamo come una riunione modello di note migliora il tuo le strategie di presa di nota . Poi esploreremo i modelli per diversi tipi di riunione . Che abbiate bisogno di un format per riunioni individuali, di team o di Bacheca, c'è un modello che fa al caso vostro 😊

Cos'è un modello di verbale di riunione?

A verbale della riunione è un comodo modello che sostituisce il file app per prendere note . Fornisce una struttura di base per scrivere le note della riunione, facendo risparmiare tempo e lavoro richiesto. Seguire il format del modello consente inoltre a tutti di rimanere in carreggiata, assicurando una riunione produttiva e una conclusione anticipata.

Un modello per le note di riunione prevede sezioni per diversi tipi di informazioni, per aiutarvi a catturare tutti i punti chiave, oltre alle decisioni prese e ai passaggi successivi pianificati.

Cattura senza problemi le note, le modifica con una ricca formattazione e le converte in attività tracciabili accessibili da qualsiasi punto del blocco note di ClickUp

È quindi possibile modificare semplicemente le note della riunione e trasformarle in un resoconto ufficiale della stessa. 📃

Tenete tutti informati condividendo il verbale della riunione con i membri del team che erano presenti, con quelli che non c'erano e con tutte le altre parti interessate, come i client o i membri della Bacheca. L'uso di un modello di note per le riunioni facilita anche la revisione dei verbali delle riunioni precedenti per informare le strategie o le decisioni future.

Ma cosa rende esattamente un modello di note di riunione efficace? Vediamo di capire cosa cercare. 👀

Cosa rende un buon modello di verbale e note di riunione?

Un modello efficace di verbale o nota di riunione offre funzionalità/funzione come queste:

Una struttura che segue il formato approssimativo del Programma della riunione e che consente a chi redige il verbale di seguirne semplicemente il flusso

Spazi per registrare i dettagli chiave della riunione, come l'ora, la data e l'obiettivo della riunione, in modo che tutti sappiano per cosa siete lì

Sezioni per elencare i partecipanti e gli assenti alla riunione, gli elementi all'ordine del giorno, i principali punti di discussione, le decisioni chiave e i passaggi d'azione

Strumenti di IA per individuare i punti più importanti e riepilogare testi lunghi in un documento sintetico e utile

Integrazione perfetta per semplificare il flusso di lavoro, come ad esempio la possibilità di trasformareelementi di azione in attività con date di scadenza da assegnare ai membri del team per il follow-up, semplificando la gestione del team

Sia che si tratti di un progetto che di una riunione di brainstorming con il vostro team, una riunione informale con il vostro manager o una riunione aziendale formale con un client, ogni risparmio di tempo su attività noiose come la presa di note è un vantaggio. 🏆

10 modelli gratuiti di note e verbali di riunione per prendere appunti migliori

Quando si pianifica l'uso di modelli per le note delle riunioni, è importante scegliere quelli giusti per le proprie esigenze. Esploriamo alcuni dei migliori modelli di note per riunioni disponibili online.

1. Modello di verbale di riunione ClickUp

Modello di verbale di riunione di ClickUp

Il Modello di verbale di riunione di ClickUp è perfetto per le riunioni di team, come modello di verbale di riunione per il consiglio di amministrazione e qualsiasi altra cosa.

Scegliete tra le opzioni per catturare le note di più riunioni in un'unica pagina - perfetta per le riunioni standup veloci - o in sottopagine separate per le riunioni più lunghe o per tornare ai verbali delle riunioni passate.

Elencate i partecipanti e documentate gli elementi del programma e i punti di discussione. L'estesa funzione di collaborazione di ClickUp consente inoltre ai partecipanti di aggiungere in anticipo gli aggiornamenti personali sullo stato per risparmiare tempo. Quindi registrate gli elementi di azione o gli argomenti che devono essere affrontati altrove o in un secondo momento. Tenete tutto in un unico posto collegando le registrazioni delle riunioni, le attività collegate e le risorse chiave.

ClickUp offre anche altri strumenti per rendere il processo di riunione più efficiente ed efficace dall'inizio alla fine. Iniziare bene utilizzando un utile strumento Modello di Programma della riunione e fare brainstorming con gli altri partecipanti alla riunione in tempo reale su una Lavagna online ClickUp , raccogliendo i vostri pensieri con Note adesive online .

Quindi utilizzare La funzionalità/funzione ClickUp AI di ClickUp per riepilogare/riassumere la vostra estensione Note di riunioni generate dall'IA nei verbali delle riunioni e ne estraggono spunti di riflessione ed elementi d'azione. 🤖

Trasformate gli elementi d'azione in attività e collegateli direttamente ai vostri flussi di lavoro, creando una roadmap del vostro percorso con sequenze dettagliate.

Questo modello di verbale di riunione gratis fa parte di un ampio intervallo di Documenti ClickUp modelli, tutti progettati per aiutarvi a creare documenti belli ed efficaci senza dover reinventare la ruota. Inoltre, ClickUp si integra con Documenti Google, Microsoft Teams, Zoom e Slack, e Slack, oltre a molti altri per snellire ulteriormente il flusso di lavoro. 🙌

2. Modello di note per riunioni ricorrenti ClickUp

Modello per le note delle riunioni ricorrenti di ClickUp

Quando si tengono riunioni regolari che seguono un format simile, come standup giornalieri o incontri settimanali, Il modello di note per le riunioni ricorrenti di ClickUp è la soluzione migliore. L'uso dello stesso modello ogni volta crea coerenza e fornisce un'unica fonte di verità a cui fare riferimento in caso di necessità. 💯

Documentate la data e lo scopo della riunione, insieme ai partecipanti, agli assenti e al raggiungimento del quorum. Poi c'è una struttura di riunione suggerita, che siete liberi di personalizzare.

Per ogni elemento all'ordine del giorno, c'è uno spazio per scrivere le note e i risultati delle votazioni. C'è anche spazio per registrare gli elementi di azione, collegarli alle attività e tenerne traccia con stati personalizzati. Per mantenere l'ordine registrate l'ora di inizio e di fine della riunione e la data della riunione successiva.

Da fare, è facile creare un link di sola lettura per condividere il documento finale con tutte le parti interessate. 🔗

3. Modello di nota per riunione 1 a 1 di ClickUp per dipendenti e dirigenti

Modello di riunione 1 a 1 per dipendenti e dirigenti di ClickUp

Le prestazioni di un team si basano sulla relazione tra il gestore del team e i suoi membri. Riunioni regolari con i vostri riporti diretti vi permettono di fornire supporto, ottimizzare la produttività e il morale e aiutare tutti a mantenere il controllo delle attività. 🤝

Il Modello per dipendenti e manager ClickUp 1-on-1 crea una struttura efficace per la riunione, imposta le aspettative per una comunicazione significativa e per il modo in cui lavorerete insieme e vi permette di rimanere concentrati sul da farsi.

Si tratta di un modello di attività, per cui è facile impostare riunioni a intervalli regolari, una volta alla settimana o una volta al mese, utilizzando attività ricorrenti.

Impostate sia il membro del team che il gestore del team come assegnatari dell'attività, consentendo loro di aggiungere aggiornamenti e punti di discussione all'agenda prima della riunione. Durante la riunione, seguiranno lo schema suggerito e lavoreranno insieme per acquisire le note nella descrizione dell'attività.

Gli elementi dell'elenco Da fare diventano facilmente attività o attività secondarie per i passaggi successivi. In seguito, basterà copiare le note nei commenti per avere una traccia da consultare in futuro.

4. Modello di nota per la riunione del cliente ClickUp

Modello di nota per la riunione del cliente ClickUp

Quando è un cliente a pagare le bollette, è particolarmente importante tenere traccia di ogni aspetto di un progetto. Rendete la vostra vita più facile utilizzando il modello Modello di note per le riunioni con i client di ClickUp per catturare tutte le informazioni importanti prima, durante e dopo la riunione. 📝

Questo modello gratis offre una struttura completa per lavorare in modo da rimanere organizzati e non perdere nulla. Gli stati personalizzati indicano se una riunione è programmata, in corso o completata ed è facile raccogliere tutte le risorse necessarie in un'unica posizione.

Questo riunione del client consente al team di collaborare all'interno del documento per aggiungere in anticipo aggiornamenti o elementi del Programma. È facile contribuire alla riunione in tempo reale e tenere traccia dei feedback dei client, dei nuovi requisiti aziendali, delle decisioni e dei prossimi passaggi.

Dopo la riunione, è possibile inviare le note della riunione via email a tutte le parti interessate direttamente dalla piattaforma ClickUp. Tutte le note della riunione vengono poi conservate in un unico luogo, in modo da poterle consultare facilmente nelle riunioni future.

5. Modello di note per riunioni non profit ClickUp

Modello di note per riunioni nonprofit di ClickUp

Quando si lavora per un'organizzazione non profit, si desidera che la maggior parte del tempo e del lavoro richiesto sia destinato a fare la differenza, non a redigere note di riunione. Il Modello per le note delle riunioni di ClickUp Nonprofit consente di concentrarsi facilmente su ciò che è importante, sia che si tratti degli ultimi lavori richiesti per la raccolta di fondi, sia che si tratti dei piani di sensibilizzazione della comunità. 🙋

Utilizzate il modello per collaborare con i membri del team alla creazione del Programma, documentare la discussione e gli elementi d'azione nelle note della riunione e assegnare le attività per il follow-up.

Registrate le decisioni nella visualizzazione Registro decisioni per una facile consultazione. Poi tenete traccia delle attività aperte nella vista Elementi d'azione con i campi Da fare, In corso e Completato. Lavorando insieme, vi assicurerete di essere sempre in movimento verso la vostra visione del futuro.

**Date un'occhiata a queste pagine

Modelli di raccolta fondi_

!

6. Modello di ClickUp per le note di classe

Modello per le note di classe di ClickUp

Se i modelli di note per le riunioni sono utilissimi per pianificare, documentare e seguire le riunioni, i modelli per prendere appunti sono utili anche a scuola. Basta con i pezzi di carta ammucchiati sulla scrivania o con la dimenticanza di ciò che ha detto il professore. 🧑‍🏫

Il Modello per le note di classe di ClickUp tiene tutto in un unico posto, comprese le note delle lezioni, i collegamenti a risorse utili e i compiti a casa.

Questo modello di note è un documento ClickUp che fornisce una struttura di base ed è personalizzabile per lavorare al meglio. Grazie alla tabella dei contenuti integrata, potrete trovare e navigare rapidamente verso la sezione che vi serve. Il modello consente anche di formattare le note, di incorporare collegamenti o tabelle e di creare attività da svolgere per non perdere mai un passaggio.

7. Modello di reportistica per riunioni ClickUp

Modello di resoconto della riunione ClickUp

Pensato principalmente per le organizzazioni che lavorano in modo esteso con i feedback dei clienti, il modello Modello di reportistica per riunioni ClickUp è utile anche per altri tipi di riunione.

C'è spazio per i dettagli, come i nomi del facilitatore, di chi prende le note e di chi tiene il tempo, oltre al tipo di riunione, alla posizione e alla durata. Un campo numerico consente di aggiungere il numero totale dei partecipanti. Utilizzate poi il modello per documentare le note della riunione e redigere una proposta di programma per la prossima.

Una lista di controllo post-riunione assicura che tutti i partecipanti ricevano le note finali della riunione e che il verbale venga archiviato in modo sicuro. Promemoria anche per il monitoraggio delle attività scaturite dalla riunione, che potrebbero includere la chiusura del ciclo di feedback con il team e la leadership aziendale, oltre che con il cliente. 🔃

8. Modello di nota per riunione individuale ClickUp

Modello di riunione individuale dei dipendenti ClickUp

Modello di riunione individuale dei dipendenti di ClickUp è stato creato per consentire ai manager di entrare in connessione con i propri dipendenti. Questo processo aiuta a garantire che tutti i dipendenti ricevano le informazioni necessarie per avere esito positivo nei loro ruoli e raggiungere gli obiettivi di performance.

Questo modello semplifica la presa di note delle riunioni e incoraggia una conversazione tra il manager e il dipendente, evitando che sia il manager a parlare per tutto il tempo.

9. Modello di verbale di riunione di progetto in Excel by Template Lab

via Modello Lab

Scaricate questo modello di note per riunioni di progetto come foglio Excel, documento Word o PDF.

Inizia con lo spazio per il nome del progetto e lo scopo della riunione, oltre alla logistica come il luogo della riunione, la data e gli orari di inizio e fine. Inoltre, è possibile registrare i partecipanti, insieme al loro dipartimento o azienda e ai dettagli di contatto.

Ci sono campi per documentare i vari argomenti all'ordine del giorno e per prendere brevi note sulla loro discussione. C'è anche un elenco di elementi d'azione per assicurarsi che tutti sappiano quali sono i passaggi successivi e chi ne è responsabile.

Infine, preparate voi e il vostro team a un esito positivo fissando la data e l'ora della prossima riunione e identificandone l'oggetto, in modo che i partecipanti abbiano tutto il tempo per prepararsi. 🗓️

10. Modello di verbale di riunione di Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Canva-Purple-and-Black-Minimal-Lines-Scribbles-Meeting-Minutes-1.jpg Verbale di riunione di Canva /%img/

via Canva

Se siete alla ricerca di un semplice documento di piano e di annotazione senza integrazione del flusso di lavoro, questo potrebbe fare al caso vostro. Canva il modello minimalista di Canva per le note delle riunioni consente di elencare facilmente i partecipanti e gli elementi all'ordine del giorno, di fornire brevi aggiornamenti sui progetti in corso e di organizzare le azioni da intraprendere. Concludete con gli annunci finali e il gioco è fatto.

Il layout pulito e snello di questo modello è personalizzabile all'interno di Canva e il documento è stato progettato in formato lettera statunitense per essere stampato facilmente se avete bisogno di una copia fisica. 🖨️

Risparmia tempo e aumenta la produttività con i modelli per le note delle riunioni

Le riunioni sono una parte importante dell'esito positivo di qualsiasi organizzazione, ma se sono gestite male possono anche far perdere molto tempo. Risparmiare tempo e lavoro richiesto utilizzando un modello di note o di verbale di riunione che fornisca una struttura in cui scrivere. 📰

Un modello consente di avere ben chiaro il programma, di prendere ottime note e di documentare rapidamente le decisioni e gli elementi d'azione per il follow-up successivo.

ClickUp porta i modelli per le note delle riunioni a un livello superiore. Scegliete da un intervallo di modelli, utilizzate Strumenti di IA per aiutarvi a riepilogare/riassumere le note delle riunioni e poi trasformare gli elementi d'azione in attività assegnate che possono essere monitorate con gli strumenti di project management di ClickUp.

E non c'è bisogno di fermarsi qui. ClickUp è una piattaforma all-in-one che vi aiuta a ottimizzare ogni aspetto della vostra azienda, dall'inizio alla fine. Iscrivetevi gratuitamente e guardate la vostra azienda prosperare. 📈