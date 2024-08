11 modelli e tecniche di brainstorming

Fare brainstorming sembra facile, vero? Tutto quello che dovete fare è lanciare qualche idea e vedere che cosa si attacca. Ma a volte, aggiungendo un po' di struttura al vostro

sessione di brainstorming

può aiutare nella pianificazione del progetto e

collaborazione di gruppo

.

Un modello di brainstorming aiuta voi e i membri del vostro team a rimanere in carreggiata e a tenere una traccia scritta di tutte le idee brillanti che vi vengono in mente 💡

Quindi mettete da parte i foglietti adesivi e date un'occhiata alla nostra raccolta di 11 modelli gratuiti di brainstorming in Word, Google Docs e ClickUp.

Che cos'è un modello di brainstorming?

Un modello di brainstorming è un documento che aiuta a generare idee, prendere appunti e favorire il lavoro di squadra durante la sessione di brainstorming. Può anche aiutare a stabilire le priorità delle idee, in modo da concentrarsi prima sulle cose più importanti.

Un modello di brainstorming può assumere la forma di un diagramma di flusso,

mappa mentale

, lavagna digitale o qualsiasi altro formato, a seconda del caso d'uso. Una volta trovata una tecnica di brainstorming che vi piace, potete personalizzarla per adattarla al vostro flusso di lavoro.

Un modello di brainstorming dovrebbe includere un sacco di spazio bianco per scrivere le cose, ma non dovrebbe essere una tabula rasa. Colori, forme e simboli possono aiutare a organizzare le idee e a capire come si integrano tra loro. 🛠️

Cosa rende un buon modello di brainstorming?

Un buon modello per il brainstorming si concentra su uno specifico tema

tecnica di brainstorming

. Dopotutto, trovare idee per un nuovo prodotto richiede una serie diversa di

tecniche di pensiero creativo

rispetto alla risoluzione di problemi tecnici o alla gestione di un'impresa

sprint di progettazione

.

Il brainstorming comune e

tecniche di ideazione

includono:

Brainwriting: Invece di gridare le idee e farle scrivere da un facilitatore, questa tecnica di pensiero creativo consiste nel far girare un documento cartaceo o digitale e far scrivere a ciascun membro del team le proprie idee, comprese quelle che potrebbe essere imbarazzato a condividere ad alta voce di fronte all'intero team.

Invece di gridare le idee e farle scrivere da un facilitatore, questa tecnica di pensiero creativo consiste nel far girare un documento cartaceo o digitale e far scrivere a ciascun membro del team le proprie idee, comprese quelle che potrebbe essere imbarazzato a condividere ad alta voce di fronte all'intero team. **La tecnica creativa del round-robin è simile al brainwriting, con la differenza che ogni volta che il documento viene fatto girare, il membro successivo del team aggiunge il proprio feedback, dando vita a una serie di prospettive diverse. 👀

**Il modello crazy eights utilizza una tecnica di brainstorming con otto caselle che i membri del team riempiono una alla volta. Avrete a disposizione solo un minuto per ogni quadrato per incoraggiare il pensiero veloce e la creazione di concetti entro otto punti di idee.

Il brainstorming inverso: Il brainstorming inverso capovolge il copione. Invece di cercare di pensare a grandi idee, si considerano le cose che potrebbero peggiorare la situazione. Questo può aiutare a identificare la causa principale di un problema fastidioso.

Le sessioni di brainstorming si basano sulla collaborazione visiva, quindi utilizzate modelli facili da personalizzare e che offrano integrazioni con altre

strumenti di gestione del progetto

e

software per il brainstorming

. Nel caso di un team remoto, è possibile utilizzare un software di

modello di lavagna virtuale

oppure

mappa concettuale

che i membri del team possono modificare in tempo reale.

Quando utilizzate una tecnica di brainstorming in linea con i vostri obiettivi, potete aspettarvi una sessione di brainstorming più produttiva e di successo.

11 modelli di brainstorming da usare nel 2024

Se dovete concentrarvi sulla risoluzione dei problemi, sulla generazione di idee o sulla visione d'insieme, questi 11 modelli per il 2024 vi aiuteranno a mettere il cappello da pensatore al vostro team, in modo da rimanere in carreggiata.

1. Modello di brainstorming ClickUp

Modello di brainstorming ClickUp

Questo

Modello di brainstorming ClickUp

è tutto incentrato sulla struttura e sull'organizzazione. Presenta sei campi personalizzati, tra cui "Descrizione del problema", "Risorse" e "Soluzione vincente", in modo da poter tenere traccia di quale idea principale rientra in quale categoria.

È inoltre possibile scegliere tra sei diversi tipi di visualizzazione, tra cui Cronologia, Reparto e Priorità, che lo rendono adatto a un'ampia gamma di progetti per gestire il maggior numero possibile di idee.

È un modello adatto ai principianti che supporta le automazioni quando si crea una nuova attività, si pubblica un commento o si imposta un campo personalizzato, in modo che tutti possano avere il quadro generale.

Scarica questo modello

2. Modello ClickUp Brainstorm Ideas

Modello di idee ClickUp Brainstorm

Il

Modello di Brainstorm Ideas di ClickUp

è un modello semplice e diretto per raccogliere nuove idee dai membri del team e da altre parti interessate. Può essere utilizzato per il marketing, le operazioni, la gestione dei progetti e altro ancora per generare rapidamente idee.

È sufficiente condividere il modello con il vostro team per vedere quali idee creative vi verranno proposte. Questo modello incoraggerà i membri del team a definire le loro idee migliori utilizzando Criteri SMART e ha spazio per descrivere le grandi idee in modo più dettagliato.

Scarica questo modello

3. Modello di retrospettiva Brainstorm di ClickUp Sprint

Modello di Brainstorming retrospettivo ClickUp Sprint

Il

Modello di retrospettiva Brainstorm di ClickUp Sprint

è un modello di brainstorming intermedio compatibile con il programma di ClickUp

lavagna virtuale di ClickUp

. È destinata a essere usata dopo uno sprint di progettazione, in modo da poter identificare ciò che è andato bene e ciò che non è andato bene.

Questo modello è dotato di colonne colorate per separare gli elementi d'azione, gli obiettivi retrospettivi e altre categorie e contiene istruzioni chiare su come usarlo.

È ideale per le startup, i team agili e altre organizzazioni che desiderano migliorare il loro approccio alla gestione dei progetti e alla gestione delle attività documentazione di progetto . Scarica questo modello

4. Modello di lavagna ClickUp 5 Whys

Modello di lavagna ClickUp 5 Whys

Il Modello di lavagna ClickUp 5 Whys è un modello di attività di brainstorming per principianti finalizzato alla risoluzione dei problemi. Rispondendo ripetutamente alla domanda "Perché?" su ogni problema, sarete in grado di muovervi attraverso il grafico fino a raggiungere la causa principale.

Questo modello dei 5 perché incorpora la funzionalità Whiteboard di ClickUp, quindi è ideale per i team remoti, i webinar e le sessioni di brainstorming virtuale per generare le idee migliori.

Utilizzate modelli come questo per andare a fondo dei problemi che non riuscite a risolvere con un'altra tipica tecnica di brainstorming. Scaricate questo modello

5. Modello di Brainstorm di ClickUp Squad

Modello di gruppo di lavoro ClickUp per il brainstorming

Il Modello di Brainstorm per ClickUp Squad aiuta a tenere traccia delle idee dei singoli membri del team, il che è ottimo se si gestisce un team remoto. Include categorie come Salute del team, Ritmo del team e Consenso del team, in modo da poter vedere come queste idee si adattano agli obiettivi generali del team.

Utilizzate modelli come questo per le riunioni di team relative alle vendite, ai progetti creativi e di design, esecuzione del progetto e altro ancora. Scarica questo modello

6. Modello di brainstorming aziendale ClickUp

Modello di brainstorming aziendale ClickUp

Il Modello di brainstorming aziendale ClickUp è un modello divertente e accattivante per la collaborazione visiva che si concentra su quattro aree principali:

Ciò che amate

Ciò che conoscete

Di cosa ha bisogno il mondo

Per cosa le persone pagherebbero

Ogni membro del team può scrivere le proprie idee per ogni categoria, aiutandovi a identificare i punti di forza del team, le aree di interesse e le nuove idee di business attraverso questa attività di brainstorming creativo. Scarica questo modello

7. Modello di gestione delle idee per l'innovazione ClickUp

Modello di gestione delle idee per l'innovazione ClickUp

Utilizza il Modello di gestione delle idee per l'innovazione di ClickUp per tenere traccia delle idee di progetto nelle varie fasi di sviluppo, ordinandole in sei colonne principali:

Approvato

Valutazione

Nuova idea

In attesa

Rifiutata

Ricerca

Ogni idea dispone di otto campi personalizzati in cui è possibile inserire dettagli quali il tipo di idea, il costo, la facilità di implementazione e l'impatto. Questo può essere utilizzato per le attività di progettazione o per creare un processo per portare a compimento i concetti.

Ordinate le vostre idee di progetto per Stato, Data di lancio e altri tipi di visualizzazione, in modo da poter tenere d'occhio i loro progressi e vederli crescere. 🌻 Scarica questo modello

8. Modello di mappatura del progetto ClickUp

Modello di mappatura del progetto ClickUp

Il Modello di mappatura del progetto ClickUp è un tipo di mappatura mentale utile nella fase iniziale del progetto di un progetto quando si ha bisogno di vedere come l'intero processo si incastra.

È possibile suddividere gli elementi del progetto in categorie come Deliverables, Metrics e Operations e utilizzare stati come Canceled, Complete o In Progress per determinare quali attività dare priorità nel processo e quali sono già state svolte.

Le idee sono collegate tra loro con linee colorate, in modo da poter mostrare come tutto sia collegato in modo naturale. Utilizzate questo modello di brainstorming insieme a un roadmap del progetto per dare il via a un nuovo progetto e mettersi d'accordo con gli altri stakeholder e partecipanti. Scarica questo modello Bonus:_

**Modelli di mappe a bolle per la visualizzazione e il brainstorming_

Modello di diagramma di affinità ClickUp

Modello di diagramma di affinità di ClickUp offre un approccio strutturato per organizzare idee e intuizioni, facilitando discussioni approfondite e sessioni di brainstorming.

Insieme alla funzione Whiteboard di ClickUp, i team possono visualizzare le connessioni, categorizzare i pensieri e dare priorità alle azioni in modo efficiente, il tutto in tempo reale. Questa solida combinazione è particolarmente efficace per i team remoti che desiderano impegnarsi nella risoluzione collaborativa dei problemi e nella generazione di idee, garantendo che tutte le voci siano ascoltate e che le idee siano esplorate a fondo. Scarica questo modello

10. Modello di mappa mentale di Google Docs per brainstorming di GDOC

via GDOC_

Il modello di Google Docs Mind Map Brainstorm di GDOC ha un layout "minimalista" che può essere utilizzato per guidare la sessione di brainstorming. Questo formato aiuta tutti ad indossare il cappello da pensatore per creare concetti da una sessione di brainstorming.

Include fasi come "Trova l'idea" e "Gestisci gli argomenti", anche se potrebbe essere necessario ulteriore spazio per descrivere le idee in modo più dettagliato e risolvere concetti più approfonditi.

Essendo costruito all'interno di Google Docs, voi o i partecipanti potete personalizzare le dimensioni, la forma, i caratteri e altre caratteristiche ed esportarlo per utilizzarlo in PowerPoint e Keynote. È un'ottima soluzione per i team che lavorano in G Suite per generare idee. Scarica questo modello

11. Modello di mappa mentale aziendale semplice in Microsoft Word da Template.net

via Template.net

Questo modello di Microsoft Word Simple Business Modello di mappa mentale di Template.net è pensato per le aziende, con suggerimenti come Finanza, Prodotto e Vendite e marketing.

Ciascuna categoria comprende sotto-argomenti che possono essere utilizzati per elaborare idee di finanziamento, piani aziendali, marketing digitale e altro ancora.

Questo modello non è solo per Microsoft Word. È possibile scaricarlo anche per PowerPoint, Google Docs, Apple Pages o in formato PDF, per utilizzare la prossima sessione di brainstorming e stimolare la creatività. Scarica questo modello

Tecniche ed esempi per le sessioni di brainstorming

Le tecniche di brainstorming sono un ottimo modo per far emergere le idee migliori dal vostro team e per aiutarli a pensare fuori dagli schemi. Grazie alle potenti funzioni di ClickUp, potete utilizzare questi modelli per la vostra prossima sessione di brainstorming!

Generare idee con l'AI

L'intelligenza artificiale rivoluziona il modo in cui i team fanno brainstorming, offrendo vantaggi unici come l'analisi istantanea dei dati, il riconoscimento dei modelli e la generazione di idee innovative basate su vasti archivi di informazioni.

Sfruttando l'intelligenza artificiale, i team possono superare gli ostacoli più comuni del brainstorming, come i blocchi creativi e il pensiero di gruppo, consentendo un'esplorazione più diversificata e completa delle idee. Strumenti di IA possono suggerire nuove prospettive e soluzioni che i partecipanti umani potrebbero non considerare, creando una sessione di brainstorming più creativa e produttiva. ClickUp Brain l'assistente AI di ClickUp aiuta i team a generare idee, a fornire suggerimenti utili basati sui dati del progetto e a stabilire le priorità delle attività, rendendolo uno strumento prezioso per qualsiasi sessione di brainstorming.

Brainstorming migliore con l'assistente AI di ClickUp

Organizzare le idee con le mappe mentali

Le mappe mentali sono un modo eccellente per organizzare visivamente e collegare le idee. Utilizzare Mappe mentali ClickUp per creare una rappresentazione visiva della sessione di brainstorming. È possibile trascinare e rilasciare i nodi, aggiungere descrizioni e persino generare nuovi compiti direttamente dalla mappa.

Costruire mappe mentali in ClickUp per suddividere le idee principali

Usare le lavagne bianche per il Brainwriting Lavagna di ClickUp permette ai team di fare brainstorming virtualmente, proprio come in una sala riunioni tradizionale. Questo strumento di collaborazione visiva incoraggia il libero flusso di idee e offre un modo più rapido per visualizzare le connessioni tra i concetti.

Brainstorming, strategia o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Esplora nuove idee con questi modelli di brainstorming gratuiti

L'elaborazione creativa di nuove idee è solo una parte del processo. I migliori modelli di brainstorming sono strumenti organizzativi che aiutano voi o i vostri collaboratori a sviluppare nuove idee e scrivetele. In questo modo, potrete tornarci sopra in un secondo momento e tenere traccia dei vostri progressi.

Potete usare questi modelli per risolvere problemi, favorire la collaborazione o semplicemente per tenere traccia di tutte le vostre idee su un progetto specifico.

Provate voi stessi uno degli 11 modelli gratuiti di cui sopra, oppure visitate il sito web ClickUp Template Center per ulteriori soluzioni.