Documentazione di progetto: Tipi di documentazione di progetto Esempi e modelli

Una documentazione di progetto di alta qualità ha un valore a lungo termine. Non solo aiuta a garantire il successo del progetto, ma serve anche come riferimento per progetti e iniziative future!

La documentazione di progetto è il cuore di ogni progetto. Collega tutto ciò che serve per gestire il progetto con successo.

La documentazione deve essere sufficientemente ampia da consentire l'avanzamento dello sviluppo. Ma abbastanza flessibile da consentire modifiche o aggiustamenti in risposta a situazioni diverse

Diamo un'occhiata più da vicino ai principali tipi di documentazione, insieme ad altri tipicamente sepolti nelle caselle di posta elettronica che dovrebbero essere organizzati in

software di gestione dei progetti

Se avete bisogno di una soluzione rapida per iniziare a documentare i vostri progetti nel modo giusto, fate partecipare il vostro team a

Modello di documentazione di progetto di ClickUp

! Collaborare in

in tempo reale o asincrono

e persino assegnare commenti all'interno del documento per mantenere la comunicazione in un unico luogo.

Iniziamo!

Cos'è la documentazione di progetto?

La documentazione di progetto è qualsiasi tipo di materiale scritto che descrive i dettagli dei passi compiuti durante il ciclo di vita di un progetto. Questo include l'ambito del progetto, la pianificazione, lo sviluppo, il controllo delle modifiche, le valutazioni e i rapporti di garanzia della qualità. La condivisione delle informazioni assicura che tutti abbiano il contesto giusto per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente.

Una buona documentazione aiuta la collaborazione, la comunicazione, la formazione e la risoluzione dei problemi durante l'intero ciclo di vita di un progetto

Creare un nuovo documento da qualsiasi punto dell'area di lavoro ClickUp

Soprattutto, la documentazione di progetto svolge un ruolo importante per il successo di qualsiasi progetto, fornendo dettagli per un processo decisionale informato.

Esempi di documentazione di progetto con modelli

La documentazione mette in contatto le persone con i contenuti giusti al momento giusto.

Disporre di documenti di progetto adeguati è fondamentale per gestire con successo un progetto dall'inizio alla fine. Una varietà di documenti, come diagrammi, tempistiche, politiche, rapporti, verbali di riunione e piani di progetto, si uniscono per fornire una panoramica completa. 🌐

Inoltre, il mantenimento di documenti accurati è necessario per le revisioni e gli audit, per aiutarci a tenere traccia di ciò che è stato realizzato e per far sì che ognuno sia responsabile della propria parte!

Scrivete note e verbali di riunione in modo rapido, collaborativo e condivisibile in ClickUp Docs

Ecco i tipi più comuni di documentazione di progetto:

Proposta di progetto

proprietario: stakeholder primario, sponsor collaboratori: Secondo le necessità_

Un documento di proposta di progetto delinea gli obiettivi e

di un progetto proposto

. In genere viene redatto dagli stakeholder del progetto per assicurarsi l'approvazione e i finanziamenti necessari per il progetto.

Il documento comprende in genere un sommario esecutivo, informazioni di base, obiettivi o finalità, metodi proposti, tempistica prevista, budget e rischi. Dopo l'approvazione, il project manager utilizza il documento per scrivere la carta del progetto.

Carta del progetto

proprietario: Responsabile del progetto collaboratori: Secondo le necessità_

A

carta del progetto

è un documento che illustra gli obiettivi e l'ambito di un progetto basato sulla proposta di progetto. È il primo documento che funge da base per il lavoro del team di progetto.

Mentre

la stesura della carta del progetto

è il momento ideale per assicurarsi di avere una solida comprensione del progetto. Considerate con attenzione il calendario del progetto, le finalità, gli obiettivi e l'ambito. Richiede un'attenzione particolare ai dettagli e alle esigenze delle parti interessate.

Se il progetto presenta circostanze come la collaborazione con

team interfunzionali

o l'impatto sull'intera azienda, è probabile che abbiate un breve elenco di stakeholder provenienti da diverse aree:

Finanza

Marketing del prodotto

Operazioni

Ingegneria

Legale

Dirigenti di conto

Documentare in anticipo le parti interessate necessarie aiuterà a

prevenire l'insorgere di problemi di portata

più avanti nel progetto!

Scoprire_

modelli di carta del progetto

& **Cartelle di squadra !

Piano di progetto (o ambito di lavoro)

proprietario: Responsabile del progetto collaboratori: Responsabili di reparto

A

documento di portata del lavoro

è una descrizione dettagliata del lavoro che deve essere svolto in un progetto. Delinea gli obiettivi, i compiti, le consegne, la tempistica, la stima dei costi, le dipendenze e qualsiasi altra informazione rilevante per guidare il team di progetto al successo.

Inoltre, il

piano di progetto

dovrebbe discutere di tutti i potenziali rischi o sfide che potrebbero verificarsi nel corso del progetto e proporre soluzioni per gestirli.

Imparare_ **come scrivere un documento di lavoro !

Rapporto sullo stato del progetto

proprietario: Responsabile del progetto collaboratori: Tutti i membri del team, se necessario

Un rapporto sullo stato del progetto riguarda lo stato attuale del progetto, scritto per i principali stakeholder e per i leader del progetto. I rapporti sullo stato di avanzamento sono generalmente inviati settimanalmente dal project manager, che condensa grandi quantità di dati e di avanzamento delle attività.

In genere non dovrebbe richiedere più di 5 minuti per essere letto e include queste informazioni chiave:

Le tappe fondamentali del progetto sono riassunte in poche parole: In fase di pianificazione, in corso, bloccate, ritardate, a rischio, annullate o completate

Principali compiti, attività, decisioni o aggiornamenti del progetto dopo l'ultimo rapporto sullo stato di avanzamento

Problemi e rischi principali (per esempio, tempistiche strette con dipendenze dalle attività)

Elementi bloccanti (ad esempio, bug o approvazioni degli stakeholder in attesa di approvazione)

Piccole/grandi vittorie, problemi risolti

Prossimi passi

Inviare e ricevere e-mail ovunque in ClickUp

Piano di gestione del cambiamento del progetto

proprietario: Responsabile del progetto collaboratori: Stakeholder_

Un piano di gestione delle modifiche delinea i processi, le procedure e le risorse necessarie per applicare le modifiche ai prodotti, ai membri del team o alla strategia di un progetto. Aiuta a mantenere il controllo dell'ambito e assicura che tutti gli stakeholder siano pienamente consapevoli delle modifiche in corso di implementazione.

Il piano di solito include:

Una panoramica del cambiamento

Una valutazione dell'impatto del cambiamento

Un piano di comunicazione per le parti interessate

Una tempistica per ogni fase del processo

Nuovi strumenti e risorse necessari per implementare il cambiamento

Nuovi ruoli e responsabilità legati al cambiamento

Un elenco dei rischi potenziali associati al cambiamento

Per saperne di più su come il progetto_

piani di gestione del cambiamento in ClickUp

aiutano i team a rimanere in carreggiata!_

Post-mortem del progetto

(o retrospettiva)

proprietario: Responsabile del progetto collaboratori: Secondo le necessità

Un post-mortem del progetto è un documento di riflessione che cattura i risultati chiave e le

lezioni apprese

da un progetto. Le autopsie dovrebbero includere una valutazione dell'efficacia complessiva del progetto, insieme a un'analisi di eventuali sfide e degli strumenti utilizzati per il completamento del progetto.

Il responsabile del progetto

crea la retrospettiva

e tutti i membri del team di progetto contribuiscono con il loro feedback e le loro domande. Questo può aiutare il team a diventare più consapevole dei punti ciechi, a identificare le aree di miglioramento, a evidenziare i successi specifici del progetto e a sviluppare metodi migliori per la risoluzione dei problemi!

Scoprite i migliori

Retrospettiva Sprint

modelli per i team

o iniziare con

Modello di brainstorming retrospettivo di ClickUp

!

Collaborare in una retrospettiva di gruppo usando una lavagna ClickUp

Come gestire il processo di documentazione del progetto

Tenere traccia della documentazione richiede un notevole impegno se si aggiornano più canali di comunicazione. E a volte si inviano le stesse informazioni a canali diversi.

Ecco le migliori pratiche per creare la documentazione del progetto:

1. Utilizzare strumenti di collaborazione documentale

Se un nuovo membro del team di marketing ha bisogno di aggiornarsi su un progetto specifico, non ha senso buttarlo digitalmente in un canale Slack di gruppo per mettere insieme pezzi di informazioni.

**Organizzate le informazioni tenendo conto del pubblico

ClickUp Docs è lo strumento più efficiente per collegare le attività alla documentazione in pochi clic. Ed è facile da configurare! Dividete la documentazione in base alle tipologie che abbiamo imparato in precedenza - proposta, statuto, piano e così via - in sottopagine separate. 📄

Da qui, potete migliorare ulteriormente l'esperienza Doc del vostro team con la personalizzazione delle pagine e gli strumenti di collaborazione. Se avete altra documentazione di progetto, come fogli di Google e PDF, incorporate queste risorse nel documento per un accesso rapido!

Per un'integrazione perfetta della documentazione del progetto, sfruttate al massimo l'assistente di scrittura AI di ClickUp.

L'AI di ClickUp è in grado di generare bozze basate sulle vostre note, di suggerire miglioramenti ai contenuti e persino di aiutare a mantenere aggiornata la documentazione. Centralizzando e semplificando il processo di documentazione con un sofisticato assistente AI, il vostro team può concentrarsi su attività più strategiche, mantenendo tutti informati e allineati con gli obiettivi del progetto.

Lavorare insieme sulla documentazione permette di includere diverse prospettive, aumentando il coinvolgimento e l'allineamento.

Scegliete tra i vari dipartimenti organizzativi per ottenere contenuti specifici per il vostro ruolo in base alle vostre esigenze Informazioni sui documenti Verifica il sito_ i migliori software di collaborazione documentale !

2. Iniziare presto e documentare spesso

Documentare un progetto presto e spesso è importante perché guida il lavoro con il giusto contesto

I membri del progetto possono evitare di perdere tempo cercando di capire perché sono state prese certe decisioni o come doveva funzionare qualcosa.

E se avete mai aspettato fino all'ultimo minuto per documentare il vostro tempo, le vostre attività e i vostri stati, sapete bene quanta energia mentale ci vuole per farlo! (Ci siamo passati tutti.) 🙋

Bonus:_ **Modelli di statuto del team: La documentazione del progetto fornisce un riferimento per i progetti futuri, consentendo ai futuri team di comprendere lo scopo e il contesto del progetto ed evitare di dover reinventare la ruota

Miglioramento della conservazione delle conoscenze : Grazie alla documentazione, i membri del team sono in grado di condividere le proprie competenze e di trasmetterle ai team futuri, contribuendo a garantire che competenze e conoscenze importanti non vadano perse nel tempo

: Grazie alla documentazione, i membri del team sono in grado di condividere le proprie competenze e di trasmetterle ai team futuri, contribuendo a garantire che competenze e conoscenze importanti non vadano perse nel tempo Miglioramento della collaborazione : La documentazione del progetto facilita una migliore comunicazione tra i team, poiché tutte le parti interessate hanno accesso alle stesse informazioni, consentendo conversazioni più informate tra i membri del team

: La documentazione del progetto facilita una migliore comunicazione tra i team, poiché tutte le parti interessate hanno accesso alle stesse informazioni, consentendo conversazioni più informate tra i membri del team Maggiore responsabilità : La documentazione aiuta a creare una catena di responsabilità e di responsabilità, che aiuta a prevenire la confusione e a far sì che la responsabilità rimanga chiara quando i membri vanno e vengono

: La documentazione aiuta a creare una catena di responsabilità e di responsabilità, che aiuta a prevenire la confusione e a far sì che la responsabilità rimanga chiara quando i membri vanno e vengono Miglioramento del morale del team : La documentazione migliora il morale generale del team, in quanto favorisce la comunicazione, la collaborazione e la responsabilità, rendendo più facile per i membri del team lavorare insieme

: La documentazione migliora il morale generale del team, in quanto favorisce la comunicazione, la collaborazione e la responsabilità, rendendo più facile per i membri del team lavorare insieme Miglioramento del flusso di lavoro : Una documentazione di progetto ben strutturata e aggiornata può contribuire a snellire il flusso di lavoro, fornendo una fonte di informazioni facilmente accessibile ai team di progetto

: Una documentazione di progetto ben strutturata e aggiornata può contribuire a snellire il flusso di lavoro, fornendo una fonte di informazioni facilmente accessibile ai team di progetto Migliore inserimento del personale : La documentazione di progetto consente un più rapido inserimento dei nuovi collaboratori, che possono familiarizzare rapidamente con il progetto e i suoi progressi studiando la documentazione

: La documentazione di progetto consente un più rapido inserimento dei nuovi collaboratori, che possono familiarizzare rapidamente con il progetto e i suoi progressi studiando la documentazione Riduzione degli errori : La documentazione fornisce un'unica fonte di riferimento che può essere utilizzata per garantire che tutti i team lavorino con le stesse informazioni. Questo riduce le possibilità di errori causati da incomprensioni o discrepanze tra le versioni di un progetto

: La documentazione fornisce un'unica fonte di riferimento che può essere utilizzata per garantire che tutti i team lavorino con le stesse informazioni. Questo riduce le possibilità di errori causati da incomprensioni o discrepanze tra le versioni di un progetto Maggiore visibilità: Documentazione come un accordo commerciale o contratto fornisce l'accesso a informazioni aggiornate e precise, aumentando così la visibilità del progetto e dei suoi progressi per gli stakeholder

Bonus:_

Strumenti di scrittura

& **Generatori di testo AI

Documentazione del progetto semplificata in ClickUp

La documentazione di progetto è essenziale per i team per rimanere organizzati, in linea con gli obiettivi e con il successo. Con ClickUp, i team possono snellire i processi di gestione dei progetti e del flusso di lavoro, dando loro la possibilità di rimanere organizzati e di essere più produttivi. ⚡️

Niente più perdite di tempo nel tentativo di rintracciare file e documenti sparsi causati da più fonti. Tutto è accessibile su un'unica piattaforma.

