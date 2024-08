10 modelli gratuiti di capitolato d'oneri in Word & ClickUp Docs

Se dai un centimetro, ti prenderanno per un miglio. Di solito questo detto si riferisce alle persone, ma descrive con precisione anche la maggior parte dei progetti di lavoro.

I lavori hanno la cattiva abitudine di allargarsi e crescere fino a raggiungere proporzioni mostruose. Ecco perché è così importante che i team delineino esattamente le caratteristiche di un progetto prima che venga dato il via libera.

Un modo per mantenere i progetti sui binari è quello di utilizzare un modello di ambito di lavoro. Questi modelli aiutano i project manager o i titolari aziendali a creare facilmente documenti dettagliati che delineano tutti gli aspetti di un progetto, dagli obiettivi e le risorse alle norme legali ai requisiti legali e alle attività cardine .

Sia che si tratti di progettare un sito web o di proporre un progetto un modello di ambito di lavoro vi aiuta a spiegare la vostra idea e a mettere tutti d'accordo sulla pagina del vostro futuro progetto.

Tuttavia, il fatto che questi documenti siano importanti non significa che vogliate dedicare loro più tempo del necessario. Fortunatamente, online sono disponibili molti modelli gratis che vi aiuteranno a creare in modo semplice e veloce degli ambiti di lavoro efficaci.

In questo articolo, esamineremo 10 modelli gratuiti di ambiti di lavoro di Microsoft e ClickUp, perfetti per chiunque voglia mantenere i propri progetti diretti ed efficienti.

Che cos'è un modello di ambito di lavoro?

Un modello di lavoro è uno strumento che consente di pianificare i dettagli di un progetto imminente. Vi aiuterà a delineare fattori importanti come i requisiti legali, risorse assegnate e i risultati del progetto .

L'obiettivo di un documento sull'ambito di lavoro è quello di creare un unico luogo in cui i team possano mantenersi organizzati e in regola durante il progetto. Per questo motivo, i team dovrebbero fare della creazione di un documento sull'ambito di lavoro un passaggio preliminare in tutti i piani di progetto, per evitare perdite di tempo, errori di comunicazione e attività al di fuori del progetto l'ambito del progetto .

Prendersi il tempo necessario per creare un documento sull'ambito di lavoro assicura anche che non si rimanga intrappolati in di un'estensione che si insinua . Lo scope creep si verifica quando l'ambito di un progetto cresce lentamente, cresce e cresce fino a diventare molto più grande di quanto si fosse mai pensato.

Mettendo per iscritto le specifiche di ciò che il progetto è (e non è), si riducono le possibilità che il progetto prenda vita propria.

Che cosa rende un buon modello di Scope of Work?

Un buon modello di ambito di lavoro deve essere facile da leggere e da capire. In questo modo, i membri del team e gli stakeholder possono leggere facilmente il documento e sapere che cos'è il progetto, quanto tempo ci vorrà e cosa è richiesto loro.

Idealmente, i modelli di ambito di lavoro dovrebbero includere anche le best practice e i consigli per la compilazione di ogni sezione. Sebbene i consigli non siano necessari a chi è già esperto nella stesura degli ambiti di lavoro, possono aiutare chi è alle prime armi con questo tipo di lavoro a creare un documento efficace per l'ambito di lavoro.

Inoltre, consente a tutti di risparmiare tempo e risorse mentali per capire cosa includere in ogni sezione.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Infine, qualsiasi modello utilizzato deve essere versatile. Le esigenze di ognuno sono diverse e occorre un modello che si adatti facilmente alla situazione. Ciò significa che le sezioni devono essere abbastanza generiche da poter essere utilizzate da chiunque e che si deve utilizzare una piattaforma che consenta di apportare modifiche semplici, in modo che lo scrittore possa adattarsi al volo in base alle necessità.

Fortunatamente, online sono disponibili molti modelli gratuiti di capitolato d'oneri che soddisfano questi criteri! Vediamo ora 10 dei migliori.

10 modelli gratuiti di capitolato d'oneri in Word e ClickUp Docs

Se c'è qualcosa di cui Internet non è a corto, è il contenuto. Se cercate in rete, potrete trovare diversi modelli di capitolato d'oneri disponibili gratuitamente.

Per risparmiarvi il tempo di trovare da soli un buon modello di incarico gratuito, abbiamo raccolto questi 10, in modo che possiate mettervi subito al lavoro.

1. Modello di ambito di lavoro di ClickUp

Scarica questo modello

Se siete alla ricerca di un modello generale di ambito di lavoro che possa essere utilizzato per tutti i tipi di progetti.. Il modello standard di lavoro di ClickUp è.

Questo modello è uno strumento straordinario per le aziende che desiderano rendere il processo di pianificazione dei progetti più rapido e semplice, indipendentemente dal tipo di lavoro che fanno.

Il modello include diverse sezioni precompilate che la maggior parte dei progetti vorrà includere nel proprio ambito di lavoro. Queste sezioni includono obiettivi del progetto, risorse, requisiti legali, attività cardine e altro ancora.

Tuttavia, il fatto che siano presenti queste sezioni non significa che non si possano apportare modifiche, se necessario. Con ClickUp è facile aggiungere o rimuovere sezioni in base alle proprie esigenze. Inoltre, è possibile salvare le modifiche, il che non è un problema se si prevede di produrre regolarmente questo tipo di documenti di lavoro.

Inoltre, ogni sezione è stata precompilata con campioni di scrittura, in modo da avere un esempio su cui lavorare durante le modifiche. In questo modo, la personalizzazione del vostro modello di lavoro sarà un processo più semplice e veloce, anche per chi è alle prime armi con questo tipo di documenti.

Se siete alla ricerca di un modello completo che vi aiuti a mantenere il vostro team più organizzato, iniziate dal link qui sotto.

2. Modello di ambito di lavoro per la lavagna online di ClickUp

Scarica questo modello

Una delle maggiori insidie del lavoro da remoto è che è più difficile collaborare come team.

Dove una volta si poteva entrare in una sala conferenze e lavorare al progetto del vostro nuovo progetto ora è necessario affidarsi alle email e alle telefonate di Zoom. Modello di ambito di lavoro per la lavagna online di ClickUp mira a cambiare tutto questo.

Lavorando dalla lavagna online di ClickUp, i team possono collaborare in tempo reale per definire l'ambito del progetto e poi suddividerlo in parti gestibili che i singoli possono dirigere. In questo modo, è possibile fare brainstorming e piani spontanei tra più persone, in modo che i progetti vengano terminati in tempo con il contributo di tutti i membri del team.

Questo modello di lavagna online presenta diverse sezioni, tra cui un posto per definire le ipotesi e le giustificazioni, gli oggetti del progetto e i risultati da raggiungere.

Non c'è bisogno di partire da zero. Le sezioni più importanti sono già presenti: tutto quello che voi e il vostro team dovete fare è fornire le vostre intuizioni personali e i vostri colpi di genio.

Il lavoro migliore è quello terminato con il contributo di tutto il team. Rendete il vostro lavoro un vero e proprio lavoro di squadra provando il nostro modello di lavagna online appositamente realizzato .

3. Modello di descrizione del lavoro per il sito web ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Website-Scope-of-Work-Template.png Modello di ambito di lavoro per il sito web ClickUp https://clickup.com/templates/website-scope-of-work-kkmvq-5603587 Scarica questo modello /$$$cta/

Il design e lo sviluppo di siti web sono oggi una grande realtà aziendale. Secondo una stima, la creazione di siti web è stata un'attività di un'industria da 1,9 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà solo con lo stato di avanzamento del decennio.

Se siete stati incaricati di costruire un sito web, avrete bisogno di un documento di lavoro per garantire che voi e il vostro cliente abbiate ben chiari i dettagli del progetto. Modello di descrizione del lavoro per il sito web di ClickUp semplifica questo processo.

Questo project management del sito web il modello contiene spazi per definire i prezzi, le esclusioni, le date di fine e molto altro. Include anche suggerimenti su come compilare queste sezioni per impressionare i vostri futuri client.

Ad esempio, se non siete sicuri di come scrivere una Scopo e problema questo modello vi spiegherà come si presenta questo tipo di dichiarazione e cosa dovreste includere per renderla utile al vostro client.

Potete anche modificare facilmente questo modello per renderlo vostro, in modo che i client abbiano a disposizione un documento unico al momento di finalizzare il progetto.

Bonus:_ Modelli di dichiarazione di lavoro !

4. Modello di ambito di lavoro per l'app ClickUp

Scarica questo modello

Molte aziende oggi utilizzano una sorta di app per interagire con i propri clienti su mobile. Tuttavia, il fatto che abbiano bisogno di un'app non significa necessariamente che sappiano che tipo di app vogliono.

Se state creando un'app per un client, avrete bisogno di Modello di ambito di lavoro per le app di ClickUp per delineare esattamente ciò che creerete, in modo che nessuno si sorprenda al momento della consegna.

Questo modello semplifica la spiegazione delle funzioni previste per l'app e fornisce ai vostri client una panoramica del progetto con i tempi e le risorse necessarie. L'ultima cosa che volete è passare mesi a sviluppare una cosa e poi scoprire che il cliente aveva una visione completamente diversa del prodotto finale.

Inoltre, se siete sviluppatori di app indipendenti, potreste non avere molta familiarità con la scrittura di questo tipo di documenti. Il nostro modello rende la scrittura il più indolore possibile, fornendo frasi di esempio e suggerimenti durante il processo di creazione del documento.

Quindi, indipendentemente da chi siete, questo modello garantirà che non ci siano errori di comunicazione tra voi e il client quando si tratta del vostro lavoro.

5. Modello di proposta di modifica di ClickUp

Scarica questo modello

Sappiamo tutti che non esiste un sistema perfetto: ogni tanto è necessario un cambiamento. Se state proponendo delle modifiche a un progetto o a un processo in corso sul lavoro, utilizzate il modello Il modello di proposta di modifica di ClickUp per assicurarvi di trasmettere il punto in modo chiaro e veloce.

Da fare, il nostro modello è dotato di una sottopagina "Change Case", in cui è possibile delineare il motivo per cui un cambiamento è così disperatamente necessario. È il luogo ideale per aggiungere dettagli a supporto del vostro punto di vista, comprese le metriche e i dati che lo confermano.

Questo modello è dotato anche di uno spazio in cui è possibile aggiungere una sequenza temporale e un elenco delle risorse necessarie per completare il cambiamento. L'inclusione di questi elementi consente ai manager di comprendere la portata dei cambiamenti proposti.

Infine, il nostro modello include una pagina di firma in cui gli stakeholder devono approvare il documento prima di implementarlo. Questo aspetto può non sembrare subito cruciale, ma avere questo tipo di traccia cartacea è sempre una buona idea se le scelte vengono riesaminate in futuro.

6. Modello di proposta di progetto ClickUp

Scarica questo modello

Ottenere l'autorizzazione per un progetto può essere un lavoro duro, ma è possibile rendere il processo più semplice con Il modello di proposta di progetto di ClickUp questo modello offre uno spazio per pianificare la proposta su un'unica lavagna digitale interattiva.

Su questa lavagna potrete aggiungere informazioni come gli obiettivi del progetto, il budget, i tempi e i membri del team. Inoltre, essendo formata da una lavagna online, è semplice per interi team collaborare. Ciò significa che più titoli possono lavorare insieme per creare una proposta davvero innovativa dal punto di vista aziendale.

Se avete dedicato tempo e lavoro richiesto per costruire il miglior team possibile, dovete a voi stessi e a loro creare uno spazio in cui possano fare ciò che sanno fare meglio. Una lavagna interattiva è una tela bianca che consente al team di pensare liberamente e di eccellere e crescere.

Date un tocco di classe alle vostre proposte di progetto con una delle nostre lavagne interattive modelli di proposte di progetto .

7. Modello di proposta aziendale ClickUp

Scarica questo modello

Fare una vendita non è mai facile. Le persone sono naturalmente titubanti nei confronti proposte aziendali quindi dovete dare loro tutte le ragioni per dire di sì.

Un modo per trasformare una proposta in un ROI per la vostra azienda è quello di ricorrere a un professionista Modello di proposta aziendale di ClickUp . Questo modello vi aiuta a definire con precisione il lavoro da completare e il suo costo. Il nostro modello include anche una guida con passaggi che vi spiega Da fare per creare la migliore proposta possibile.

Include elenchi di attività precostituiti che potete assegnare al vostro team, in modo che la proposta sia pronta per l'approvazione riunione iniziale con il cliente . Infine, date alla vostra proposta le migliori possibilità di essere letta con il nostro modello di email pronto all'uso. Da fare è solo aggiungere dettagli su chi siete e perché dovrebbero dare un'occhiata alla vostra proposta allegata.

Siete pronti a creare proposte aziendali dall'aspetto professionale con meno fatica e meno grattacapi? Iniziate a semplificare il processo di presentazione delle proposte con il nostro modello di proposta aziendale.

8. Modello di contratto di prestazione di servizi ClickUp Scope of Work

Scarica questo modello Modello di contratto di prestazione di lavoro di ClickUp è un ottimo strumento per chi vuole formalizzare la propria relazione di lavoro con un client.

Il modello include sezioni relative ai termini di pagamento, alle consegne e, naturalmente, alle condizioni di lavoro contratto di servizi stesso. Compilate ogni sezione e avrete un contratto solido come una roccia accordo aziendale tra voi e il vostro partner.

Non c'è bisogno di scriverlo da soli, rischiando errori, refusi o omissioni che potrebbero causare problemi in seguito. Inoltre, dopo aver lavorato una volta con questo modello, sarà facile riutilizzarlo ogni volta che ne avrete bisogno di accogliere un nuovo client .

Poiché si tratta di un contratto standard, sarà sufficiente apportare modifiche minime per renderlo applicabile a ogni situazione. Non perdete tempo a riscrivere un documento legale standard più e più volte. Utilizzate invece questo modello per concentrare i vostri lavori richiesti dove sono più importanti.

9. Modello di ambito di lavoro in Microsoft Word

Tramite Microsoft

Microsoft Word è da decenni il programma di riferimento per la creazione di documenti. Non deve quindi sorprendere che abbia un proprio modello di documento di lavoro che si può utilizzare gratis.

Anche se questo Modello di ambito di lavoro in Microsoft Word può sembrare un po' datato, ma contiene ancora tutte le informazioni più importanti che si vorrebbero avere nel proprio documento di lavoro documento. Include sezioni come Ambito, Prodotti del progetto e le parti interessate.

Uno dei maggiori vantaggi di questo modello è che è super semplice. Se si utilizza già Microsoft Office sarà come qualsiasi altro documento Word creato.

Quindi, se volete una soluzione semplice e veloce, questo modello di Word potrebbe essere la scelta giusta.

10. Fogli Google per l'ambito di lavoro modello

Tramite Fogli Google

Ultimo ma non meno importante, abbiamo il Modello di ambito di lavoro per Fogli Google . Il più grande vantaggio di questo modello è che vive nell'area di lavoro di Google.

Se avete familiarità con il lavoro di Fogli e non pensate di aver bisogno spesso di questo tipo di modello, questa potrebbe essere la scelta più intelligente. Da notare che questo particolare modello è stato formattato come esempio di lavoro per appaltatori generali o artigiani.

Se state lavorando a un progetto di progetto di costruzione da fare solo per aggiungere le proprie specifiche. Tuttavia, se non lo siete, dovrete essere pronti a fare una buona dose di personalizzazioni per adattarlo ai vostri scopi.

Iniziare i progetti con forza

Indipendentemente dal progetto a cui state lavorando, avere un documento di lavoro chiaro può fare la differenza. Che si tratti di un progetto di sviluppo di un'app o di un sito web, di una proposta di modifica o di un contratto di servizi, c'è sicuramente un documento di lavoro che può fare la differenza che si adatta alle vostre esigenze .

Inoltre, se si sceglie di utilizzare uno dei nostri modelli ClickUp, si ottiene il vantaggio di lavorare all'interno dell'area Piattaforma ClickUp . Ciò significa creazione intelligente di attività, condivisione di dati e accesso a una serie di modelli gratis per tutti i casi d'uso aziendali.

Cosa state aspettando? Iniziate subito a lavorare ai vostri progetti con una account ClickUp gratuito e il modello di lavoro più adatto a voi!