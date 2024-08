I 10 migliori strumenti di scrittura per le esigenze di tutti gli scrittori nel 2024

La maggior parte degli scrittori ha una relazione di amore-odio con l'arte della scrittura.

Da un lato, è quello che Da fare e in cui si è bravi. Dall'altro, è davvero difficile.

La buona notizia è che, anche se scrivere non sarà mai facile, ciò non significa che non possa diventare più semplice. Con i primi miracoli degli strumenti digitali come Microsoft Word, fino alla nuova era di Strumenti di IA per la creazione di contenuti gli scrittori creativi hanno visto cambiare drasticamente i software di scrittura, nel tentativo di rendere il processo più semplice.

Tuttavia, gli strumenti di scrittura stanno iniziando a diventare una dozzina. È difficile capire quale strumento di scrittura possa funzionare per le vostre esigenze specifiche. Ma è per questo che siamo qui!

Vi forniamo un elenco dei 10 migliori strumenti di scrittura che potrete utilizzare nel 2023 per evitare di rimanere bloccati su una pagina vuota e per produrre contenuti privi di errori facilmente evitabili. Innanzitutto, analizziamo cosa rende un ottimo strumento di scrittura.

Cosa cercare in uno strumento di scrittura?

I grandi strumenti di scrittura hanno forme e dimensioni diverse. Alcuni aiutano a evitare gli errori di grammatica e di ortografia, mentre altri si concentrano sul mantenimento di una parvenza di ordine nelle vostre brillanti scritture. Gli scrittori creativi di oggi hanno l'imbarazzo della scelta tra gli strumenti di scrittura online.

Per rendere il processo il più semplice possibile, dovreste mettere insieme un vero e proprio stack tecnologico di software di scrittura che vi aiuti in ogni fase del processo di scrittura. Indipendentemente dallo strumento di scrittura, è bene tenere d'occhio un paio di aspetti che i migliori strumenti di scrittura condividono:

Capacità di integrazione : Nessuno strumento di scrittura è in grado di fare tutto per voi, quindi probabilmente farete affidamento su un paio di strumenti di scrittura e software di modifica che lavorano insieme. Dovete assicurarvi che ogni strumento scelto giochi bene tra loro, in modo che ogni strumento renda gli altri più potenti.

: Nessuno strumento di scrittura è in grado di fare tutto per voi, quindi probabilmente farete affidamento su un paio di strumenti di scrittura e software di modifica che lavorano insieme. Dovete assicurarvi che ogni strumento scelto giochi bene tra loro, in modo che ogni strumento renda gli altri più potenti. Prezzo basso : Non siete fatti di soldi! Se avete intenzione di spendere per un paio di strumenti di scrittura, dovete assicurarvi che i benefici siano superiori ai costi.

: Non siete fatti di soldi! Se avete intenzione di spendere per un paio di strumenti di scrittura, dovete assicurarvi che i benefici siano superiori ai costi. Specializzazione: I grandi strumenti di scrittura sono spesso specializzati in un'area, ma ci sono opzioni disponibili che hanno tutte le funzionalità/funzione che potreste chiedere, e anche di più!

Il software di scrittura dovrebbe andare di pari passo con gli strumenti di produttività, perché qual è il valore di uno scrittore improduttivo?

I 10 migliori strumenti di scrittura

Che stiate scrivendo un romanzo o un semplice post su un blog, i migliori strumenti di scrittura vi aiutano a raggiungere gli obiettivi di conteggio delle parole, a utilizzare un solido correttore grammaticale e a non distrarvi. Ecco i nostri strumenti preferiti per la scrittura e la modifica che dovete provare.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi ricchi di formattazione e slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

ClickUp non è solo uno strumento di scrittura con un eccesso di funzionalità/funzione di project management, ma è uno degli strumenti di migliori strumenti di produttività sul mercato. Anche se sappiamo che stiamo mettendo ClickUp in cima a questo elenco, non siamo i soli! ClickUp è entrato nella classifica dei N. 1 nella classifica di G2 elenco dei migliori strumenti di collaborazione e produttività per il 2023!

Gli scrittori possono utilizzare ClickUp come repository centrale per tutti i loro contenuti, in uno spazio libero da distrazioni o come strumento di collaborazione con altri scrittori. Grazie alla possibilità di taggare gli utenti o le attività, alla modifica del testo e alle potenti funzioni di ricerca, ClickUp lavora come strumento di scrittura centrale per tutti i tipi di creazione di contenuti.

Al centro di ogni funzionalità/funzione di ClickUp c'è la produttività. E con il nuovi strumenti di assistente alla scrittura IA ora in Documenti di ClickUp è possibile utilizzare la potenza degli strumenti di IA per la scrittura ( come Writesonic ) direttamente all'interno della nostra piattaforma!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif Strumenti di IA di ClickUp per i team di marketing Scrivi un esempio di caso di studio /$$$img/

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

L'integrazione dell'IA rende ClickUp un ottimo strumento di scrittura per molti team diversi, con funzionalità/funzione che consentono di generare facilmente testi e copie per qualsiasi argomento, di rendere i contenuti più brevi o più lunghi e di eseguire controlli grammaticali in un attimo. Questo pratico strumento può aiutare i team che si occupano di contenuti a creare idee per i post dei blog o i team di prodotto a creare documenti sui requisiti di produttività e progettare studi di test sugli utenti in pochi secondi!

ClickUp Funzionalità/funzione:

Modelli predefiniti e strumenti di organizzazionecreare casi di studio, creare un database dei contenuti e altro ancora, una cosa semplicissima

Le lavagne online collaborative rendono il lavoro in tempo realeideazione in tempo reale molto più facile

Gli strumenti di project management vi aiutano a monitorare e ottimizzare i vostri progettiflussi di lavoro creativi ClickUp Pros:

Altamente adattabile per l'assegnazione di attività o commenti da parte di una singola persona o di un'intera organizzazione

Inizia gratis con l'accesso amigliaia di modelli* Permette diimpostare obiettivi di scrittura per aiutarvi a tenere sotto controllo il vostro stato

IntegratoStrumenti di IA per creare documenti specifici per il team e utilizzare i controlli grammaticali

ClickUp Cons:

Non tutte le funzionalità/funzione sono state introdotte nell'app mobile

Le funzioni di IA sono attualmente in lista d'attesa (per ora!)

ClickUp Costo:

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Grammaticalmente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/grammarly2.png screenshot di grammarly /$$$img/

via Grammatica Grammarly è un insieme di strumenti di modifica per il controllo della grammatica e del plagio che aiutano gli scrittori a lucidare le loro bozze in modo professionale. Gli scrittori possono trarre vantaggio da Grammarly perché li aiuta a creare una scrittura più chiara ed efficace. Con questo strumento di scrittura, potete essere certi che i vostri contenuti siano gratis da errori grammaticali, frasi imbarazzanti e plagio.

Alcune funzionalità/funzione chiave di Grammarly sono il controllo ortografico e grammaticale automatizzato, i suggerimenti sullo stile di scrittura, il rilevatore di plagio e il feedback personalizzato. È inoltre dotato di un thesaurus integrato che consente agli utenti di sostituire le parole usate in modo eccessivo. Indipendentemente dal fatto che stiate scrivendo una poesia per il Grade 12 English o che stiate scrivendo un libro di testo OKR per il vostro ultimo progetto grammarly è uno strumento che ogni scrittore dovrebbe cercare di aggiungere al proprio kit di strumenti.

**Compara Grammarly a Wordtune_

!

Funzionalità/funzione di Grammarly:

Ottenere una seconda opinione sul vostro stile e tono con il suo editor intelligente

Usate il controllore di plagio per assicurarvi di non aver inavvertitamente copiato qualcuno

Riducete gli errori di battitura e grammaticali con il suo correttore ortografico

Pro di Grammarly:

Facile da usare, anche quando non si è nel loro editor

I suggerimenti coprono un ampio intervallo di errori, sbagli e omissioni comuni

Fantastica versione gratuita che può essere utilizzata da chiunque

Grammarly Cons:

Alcuni suggerimenti sono ripetitivi e non aiutano

La formattazione può essere incasinata quando si sposta la scrittura tra l'editor di Grammarly e la propria app di scrittura preferita

Costo di Grammarly:

**Gratuito

Premio : $30/mese

: $30/mese Aziendale: $14,50/mese per utente (per team con più di 10 persone)

Valutazioni e recensioni di Grammarly:

G2: 4.6/5 (1000+ recensioni)

4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6000+ recensioni)

Bonus:_ **Strumenti di marketing AI

3. Hemingway Editore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/hemingway-writing-app-example.png esempio di scrittura hemingway /$$$img/

Via Hemingway Hemingway Editor è un aiuto alla scrittura che mira a migliorare la leggibilità degli scritti. Raggiunge questo obiettivo dando agli scrittori l'accesso a un'app gratuita per la scrittura che analizza la struttura delle frasi e fornisce un feedback facile da seguire.

Per istanza, l'app Hemingway evidenzia in rosso le frasi che ritiene troppo complesse. Da fare, quindi, è inserire il proprio lavoro e modificare le frasi rosse fino a rendere il pezzo più chiaro e leggibile. Inoltre, l'applicazione assegna un punteggio di leggibilità, in modo da garantire che il vostro scritto sia adatto al pubblico a cui è destinato.

Hemingway Editor è uno strumento straordinario per la scrittura, perché può essere difficile modificare il proprio lavoro per problemi stilistici come l'uso eccessivo di avverbi o la voce passiva. Con Hemingway Editor è possibile risolvere rapidamente questi problemi, migliorare una prima bozza già ottima e diventare uno scrittore migliore.

Funzionalità/funzione di Hemingway:

Suggerimenti per la modifica con codici di colore che facilitano la scrematura dei vostri articoli

Il programma rileva le frasi difficili da leggere, in modo da rendere la scrittura più chiara

L'importatore facile consente modifiche rapide, indipendentemente dal luogo in cui si scrive

Hemingway Pro:

Non è necessario effettuare il login o la registrazione per usarlo

L'interfaccia semplice permette a chiunque di usarlo

Aiuta a ridurre i problemi difficili da individuare, come la complessità delle frasi e l'uso eccessivo di avverbi

Hemingway Contro:

Manca di molte funzionalità/funzione presenti in altri programmi di modifica come Grammarly

Non c'è modo di integrarlo con il proprio strumento di scrittura, come Microsoft Word

Non è ideale per scrivere idee

Hemingway Costo:

**Gratuito

Versione a pagamento: $19.99 (pagamento una tantum)

Valutazioni e recensioni su Hemingway:

G2: 4.4/5 (46 recensioni)

4.4/5 (46 recensioni) Capterra: 4.4/5 (10 recensioni)

Bonus:_

**Generatori di testi per l'AI_

4. Tesauro di potenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/power-thesaurus-writing-tool-example.png esempio di strumento di scrittura power thesaurus /$$$img/

Via Tesauro del potere Power Thesaurus è un sito web che aiuta le persone a trovare parole diverse da usare nei loro scritti. Questo strumento di scrittura è ideale per chi cerca un thesaurus digitale più conveniente. Grazie alla funzione di ricerca, è possibile trovare sinonimi che aiutano a dire ciò che si vuole dire in modo nuovo e interessante.

Inoltre, Power Thesaurus fornisce gli antonimi, in modo che gli scrittori possano aggiungere varietà e contrasto alle loro storie. Power Thesaurus potrebbe non essere lo strumento di scrittura più entusiasmante che abbiate mai visto. Tuttavia, la versione gratis dovrebbe essere perfetta per la maggior parte delle persone e può essere preziosa quando si è bloccati alla ricerca di quella parola esatta che al momento ci sfugge.

Power Thesaurus Funzionalità/funzione:

La semplice barra di ricerca consente di inserire una parola e di ottenere un elenco di sinonimi, contrari e altro ancora

Include un'estensione per chrome e un'app per dispositivi mobili

Ottimizza le tue ricerche con infinite opzioni di sinonimi e contrari

Power Thesaurus Pro:

Interfaccia utente semplice che chiunque può utilizzare

Non è necessario effettuare il login o la registrazione

Gestito dalla comunità

Power Thesaurus Contro:

Non ha molte funzionalità/funzione

La versione Free contiene annunci pubblicitari

Power Thesaurus Costo:

Gratuito

Pro: $2.49/mese (se acquistato annualmente)

Power Thesaurus Valutazioni e recensioni:

G2: Nessuna recensione attuale

Nessuna recensione attuale Capterra: Nessuna recensione attuale

Bonus:_

**Software di scrittura di newsletter_

!

5. Documenti Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/google-docs.jpeg esempio di prodotto Google Documenti /$$$img/

Via GoogleDocumenti Google è un elaboratore di testi digitale che consente di creare documenti, archiviarli online e condividerli con altri. È ideale per scrivere lettere, storie, note e altro ancora!

La Google Suite è importante per gli scrittori per la sua comodità e flessibilità. Innanzitutto, la sua natura online consente di accedere ai documenti ovunque vi sia una connessione a Internet. Questo rende più facile lavorare alla scrittura quando si è fuori casa o si ha bisogno di condividere rapidamente qualcosa con qualcuno.

Un'altra grande funzionalità/funzione sono gli strumenti di collaborazione. Ciò significa che è possibile lavorare su un documento con più persone contemporaneamente, senza doversi preoccupare di inviare e monitorare più versioni dello stesso file.

Nel complesso, si tratta di uno strumento eccellente per tutti gli scrittori che hanno bisogno di un elaboratore di testi facile da usare e che offra un sacco di funzioni, anche con la sottoscrizione gratuita.

Funzionalità/funzione di Google:

Elaboratore di testi completo

Si integra con altre produttività di Google, come Google Drive o Fogli Google

Completamente online per facilitare l'accesso e la collaborazione con i team

Documenti Google Pro:

Facile da usare e uno standard di settore con cui la maggior parte delle persone ha familiarità

Aggiornato frequentemente da Google

La versione Free è completamente funzionante e ottima per le piccole aziende

Documenti Google Contro:

Mantenere l'organizzazione dei documenti non è un'attività da poco

Numero limitato di modelli

Nessuna versione nativa per desktop

Costo dei documenti Google:

Questi prezzi si riferiscono alle sottoscrizioni all'area di lavoro di Google e ad altri programmi di Google come Gmail e Drive

**Gratuito

Business Starter : $5,40/mese per utente

: $5,40/mese per utente Business Standard : $10,80/mese per utente

: $10,80/mese per utente Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Documenti Google Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (6000+ recensioni)

4.7/5 (6000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6000+ recensioni)

6. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/notion-docs.png

/$$$img/

via NotionNotion è uno strumento di produttività incredibilmente potente per gli scrittori, che offre un intervallo di funzionalità che facilitano l'organizzazione e la scrittura del lavoro. Con Notion, gli scrittori possono creare facilmente documenti, archiviarli nel cloud e condividerli con altre persone. È ottimo anche per monitorare lo stato di avanzamento di storie o progetti di scrittura.

Inoltre, Notion offre una serie di modelli che rendono più facile iniziare subito a utilizzare lo strumento. Ci sono modelli per diversi progetti di scrittura e anche diari per il monitoraggio di pensieri e idee. Notion è anche incredibilmente utile per la collaborazione: gli scrittori possono condividere facilmente documenti e note e supporta anche più utenti che modificano lo stesso documento contemporaneamente.

Nel complesso, Notion è uno strumento versatile per gli scrittori che vogliono rimanere organizzati e sfruttare al meglio il loro processo di scrittura. Dall'annotazione alla collaborazione e altro ancora, Notion ha qualcosa per tutti.

Funzionalità/funzione di Notion:

Il sistema di note e documenti permette di scrivere e archiviare facilmente tutto ciò che serve

Notion IA consente di accedere a un sistema diAssistente alla scrittura IA che può aiutarvi a ripulire le vostre note oa riscrivere una frase complicata* Il sistema wiki semplifica l'organizzazione e la condivisione dei propri scritti con i colleghi

Notion Pros:

Il sistema all-in-one semplifica la scrittura, l'organizzazione e la condivisione dei documenti

Le funzionalità/funzione di ricerca aiutano a trovare l'esatto pezzo di scrittura che si desidera

Molte funzionalità/funzione e integrazioni per aiutarvi a fare tutto ciò di cui avete bisogno

Notion Cons:

L'interfaccia utente può diventare rapidamente disordinata rispetto a uno strumento più elementare di Microsoft Word

Non è il software più funzionale per la scrittura di libri, poiché è difficile da usare con connessioni internet inaffidabili

Notion Costo:

Gratuito

Più : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Notion Valutazioni e recensioni:

G2: 4.6/5 (1000+ recensioni)

4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1000 recensioni)

7. LINO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Liner-Writing-tool-example.png Esempio di strumento di scrittura Liner /$$$img/

Via LISTA LINER è l'assistente di ricerca di cui non sapevate di aver bisogno. Chi scrive passa quasi lo stesso tempo a scrivere che a fare ricerche. Per questo motivo, avete bisogno di uno strumento dedicato che renda la ricerca molto più semplice ed efficiente.

LINER è in grado di fare esattamente questo.

LINER si integra con il browser e rende più utili le ricerche su Google. Ad esempio, quando si pone una domanda a Google, LINER utilizza l'IA per fornire una risposta rapida. Oppure, se trovate un articolo utile, potete usare LINER per evidenziarne le parti importanti e salvarlo in seguito nella vostra base di conoscenze. Tutto questo aiuta a dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo a terminare la scrittura.

Funzionalità/funzione di LINER:

L'assistente di ricerca consiglia contenuti quando si cerca qualcosa

L'IA riepiloga le richieste di ricerca e suggerisce nuove ricerche per migliorare la qualità della ricerca

Evidenzia qualsiasi cosa su Internet e la salva per dopo

LINER Pro:

Consente di risparmiare tempo durante la ricerca di un argomento, fornendo semplici risposte generate dall'IA a domande di base

Ottimo modo per memorizzare gli articoli da leggere in seguito

Consente di evidenziare articoli, video di YouTube e molto altro ancora

LINER Contro:

Le risposte dell'IA possono talvolta fornire informazioni errate o incomplete

Le funzionalità/funzione potrebbero non essere utili a tutti

LINER Costo:

Gratuito

Essenziale : $8,83/mese

: $8,83/mese Professionale : $10.49/mese

: $10.49/mese Area di lavoro: Contattare per i prezzi

LINER Valutazioni e recensioni:

G2: Nessuna recensione attuale

Nessuna recensione attuale Capterra: Nessuna recensione attuale

8. Reedsy Editore del libro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Reedsy-Writing-Tool-Example.jpeg Esempio di strumento di scrittura Reedsy /$$$img/

Via Reedsy Reedsy Book Editor non è tanto uno strumento quanto una comunità. Molti grandi scrittori hanno tonnellate di idee fantastiche per i libri, ma non sanno come farli pubblicare. Reedsy è stato creato per aiutare gli aspiranti autori a pubblicare i loro lavori. Da fare, offrendo agli scrittori l'accesso a una rete di editor, designer e marketer professionisti.

Inoltre, fornisce risorse come blog post, webinar e tutorial che aiutano gli scrittori a creare il miglior libro possibile. Lo strumento in sé è un semplice editor online che consente di formattare facilmente i libri per Amazon Kindle o per i servizi di stampa su richiesta.

Grazie alla sua interfaccia facile da usare, è possibile caricare rapidamente il manoscritto e apportare le modifiche necessarie per prepararlo alla pubblicazione. Nel complesso, Reedsy Book Editor è una risorsa inestimabile per gli autori che vogliono portare la loro scrittura al livello successivo.

avete bisogno di un aiuto in più per far decollare il vostro libro? Provate il nostro servizio gratuito*

{\a6}() https://clickup.com/templates/book-planning-t-182113888 modello di piano per il libro _*/%href/**_

per risultati migliori!

Funzionalità/funzione di Reedsy:

Include un corso gratuito di 10 giorni su come pubblicare un libro

Reedsy Marketplace permette di connettersi con tutti i tipi di professionisti dell'industria editoriale

Trama egeneratore di contenuti aiuta a superare il blocco dello scrittore

Il facile editor di libri semplifica il processo di creazione di un lavoro pubblicato

Reedsy Pro:

Un unico luogo dove trovare editor, designer e altro per aiutarvi a creare un libro

Una delle poche opzioni di software per la scrittura di libri gratis

Tanti contenuti e strumenti per aiutarvi a scrivere

Contro Reedsy:

Si concentra principalmente sulla creazione di un nuovo libro o di un racconto breve

Costo di Reedsy:

Gratuito

Valutazioni e recensioni su Reedsy:

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione attuale

9. Orso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/bear-app-notes-1.jpeg piattaforma di note dell'orso app /$$$img/

via Orso Bear è uno strumento di annotazione Apple che aiuta a scrivere e tenere traccia delle idee per le storie e degli elenchi da fare. Bear si distingue dai migliori strumenti di scrittura di questo elenco per la sua bella interfaccia utente. È organizzata in modo da essere facilmente comprensibile e il suo design minimalista si adatta molto bene al processo di scrittura.

Inoltre, Bear ha molti strumenti di tag che rendono l'organizzazione delle note e delle idee semplice ed efficiente. In questo modo si può facilmente tenere traccia di tutto ciò che si è scritto o che si ha in programma di scrivere senza sentirsi sopraffatti. Che siate studenti, scrittori professionisti o semplicemente persone che amano scrivere e le idee per il brainstorming bear è un software di scrittura prezioso da avere nel proprio arsenale.

Funzionalità/funzione di Bear:

Utilizza hashtag e collegamenti per organizzare le note

La crittografia mantiene private le note

L'editor di markup aiuta i codificatori a lavorare in oltre 150 linguaggi di programmazione

Bear Pro:

Ha un aspetto magnifico

Perfetto per prendere note in viaggio o per scrivere il vostro ultimo saggio

Si sincronizza su tutti i dispositivi in modo da poter lavorare su iPhone, iPad o Mac

Bear Contro:

Supporto solo per l'ecosistema Apple

Mancanza di funzionalità avanzate di scrittura o organizzazione

Costo di Bear:

Gratuito

Pro: $14.99/mese

Bear Valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (42 recensioni)

4.5/5 (42 recensioni) Capterra: 4.5/5 (6 recensioni)

Guarda questi_

**Alternative all'App dell'Orso_

!

10. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/evernote-app-notes.png note dell'app evernote /$$$img/

via Evernote Evernote è un altro strumento di annotazione utile per gli scrittori, perché permette di salvare idee, documenti e note in un unico posto. Evernote rende anche più facile la collaborazione ai progetti di scrittura, poiché è possibile condividere facilmente i documenti con altri.

Inoltre, Evernote ha molte funzionalità/funzione che rendono l'organizzazione della scrittura semplice ed efficiente. Per istanza, è possibile utilizzare il sistema di tag per trovare rapidamente documenti e note pertinenti. Inoltre, la funzione di ricerca di Evernote facilita la ricerca di parole chiave specifiche all'interno dei documenti. Infine, Evernote lavora anche come archivio per i documenti che non vi servono regolarmente, in modo da averne sempre accesso. Evernote potrebbe non essere il più bello o il più nuovo strumento di questo elenco, ma è certamente uno dei più utili. Se state cercando uno strumento di scrittura che vi aiuti a mantenere la vostra scrittura organizzata e accessibile, Evernote è sicuramente da prendere in considerazione.

Funzionalità/funzione di Evernote:

Lo strumento per le attività vi permette di tenere sotto controllo le cose da fare oggi

La funzione offline consente di accedere a Evernote ovunque si trovi

Si integra con il vostro Calendario

Pro di Evernote:

I file sono ricercabili indipendentemente dal fatto che si trovino in una nota o in un PDF

Facile aggiunta e modifica delle immagini

Tante funzionalità/funzione che semplificano il processo di annotazione

Cons. di Evernote

Nella versione Free mancano funzionalità/funzione chiave come l'aggiunta di date di scadenza o la connessione a Google Calendar

Costoso rispetto alla concorrenza

Non è l'ideale per la scrittura di un libro

Costo di Evernote:

Gratuito

Personale : $8.99/mese

: $8.99/mese Professionale : $10.99/mese

: $10.99/mese Teams: $14.99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote:

G2: 4.4/5 (1000+ recensioni)

4.4/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (7000+ recensioni)

Trova oggi i tuoi strumenti di scrittura preferiti

La scrittura è una parte essenziale della vita e sono disponibili molti software di scrittura per facilitare il processo. Che siate alla ricerca di IA, di un assistente di ricerca, di un editor di libri o di un annotatore, in questo elenco troverete qualcosa che fa al caso vostro per non distrarvi.

Un modo per iniziare a migliorare la vostra efficienza nella scrittura è ClickUp, che può aiutare qualsiasi scrittore offrendo un unico luogo per creare, archiviare e organizzare i vostri lavori e documenti creativi. È uno dei migliori strumenti di scrittura, soprattutto se lavorate in team, ricevete feedback e collaborate con i vostri colleghi.

ClickUp si può provare gratis, perciò iniziate oggi stesso e scoprite come ottenere di più dalle vostre ore di scrittura.