10 Migliori strumenti di retrospettiva Agile nel 2024

Nell'attuale panorama aziendale in rapida evoluzione, la capacità di rivedere e perfezionare i processi è più che mai fondamentale.

Gli strumenti retrospettivi sono destinati ai team che vogliono analizzare le proprie prestazioni e ottimizzare i flussi di lavoro. Questi strumenti facilitano i dialoghi significativi, incoraggiano il feedback e promuovono una cultura del miglioramento continuo. L'utilizzo dei migliori strumenti di retrospettiva può aiutare i team a identificare gli esiti positivi, a imparare dalle sfide e, infine, a guidare lo stato in modo efficiente ed efficace.

Immergiamoci!

Cosa cercare negli strumenti di retrospettiva?

Quando si cerca lo strumento di retrospettiva ideale, ci sono diverse funzionalità/funzioni chiave che i project management, gli sviluppatori di software e i team di sviluppo dovrebbero tenere d'occhio:

Collaborazione: Un buon strumento di retrospettiva agile online dovrebbe favorire la collaborazione tra i teamla collaborazione sul posto di lavorosoprattutto per i team remoti. Cercate funzionalità/funzione che facilitino la comunicazione, il contributo e il lavoro del team, come le funzioni di modifica, commento e votazione in tempo reale

Un buon strumento di retrospettiva agile online dovrebbe favorire la collaborazione tra i teamla collaborazione sul posto di lavorosoprattutto per i team remoti. Cercate funzionalità/funzione che facilitino la comunicazione, il contributo e il lavoro del team, come le funzioni di modifica, commento e votazione in tempo reale Flessibilità: Le retrospettive non hanno una dimensione unica. I retrospettivi online devono essere adattabili alle esigenze del team, con funzioni personalizzabilimodelli di retrospettiva personalizzabili e la possibilità di modificare i formati delle retrospettive per ottenere un'ottimaretrospettiva di sprint efficienza

Le retrospettive non hanno una dimensione unica. I retrospettivi online devono essere adattabili alle esigenze del team, con funzioni personalizzabilimodelli di retrospettiva personalizzabili e la possibilità di modificare i formati delle retrospettive per ottenere un'ottimaretrospettiva di sprint efficienza **Lo strumento di retrospettiva online deve essere facile da usare e intuitivo. L'ultima cosa che si desidera è che il team spenda tempo prezioso per capire come usare lo strumento invece di concentrarsi sulla retrospettiva stessa

**Un ottimo strumento di retrospettiva dovrebbe integrarsi perfettamente con tutti gli strumenti che già utilizzate per il project management. Ciò consente di correlare facilmente i feedback della retrospettiva con attività, progetti o sprint specifici

Anonimato: Per garantire un feedback onesto, cercate uno strumento di retrospettiva che offra un'opzione per i commenti anonimi. Questo può aiutare i membri del team a sentirsi più a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri e delle loro preoccupazioni e a guidare il processo di revisionemiglioramento continuo* **Lo strumento dovrebbe facilitare la trasformazione dei feedback e dei punti di discussione in attività o storie attuabili per gli sprint futuri. In questo modo, non ci si limita a identificare i problemi, ma li si risolve

Per garantire un feedback onesto, cercate uno strumento di retrospettiva che offra un'opzione per i commenti anonimi. Questo può aiutare i membri del team a sentirsi più a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri e delle loro preoccupazioni e a guidare il processo di revisionemiglioramento continuo* **Lo strumento dovrebbe facilitare la trasformazione dei feedback e dei punti di discussione in attività o storie attuabili per gli sprint futuri. In questo modo, non ci si limita a identificare i problemi, ma li si risolve Sicurezza dei dati: Infine, ma non certo per importanza, un buon strumento di retrospettiva deve offrire solide misure di sicurezza per proteggere le conversazioni e i dati del team

I 10 migliori strumenti di retrospettiva da usare nel 2024

Nell'ambiente aziendale di oggi, è essenziale rivedere e migliorare continuamente i processi. Gli strumenti di retrospettiva sono progettati per aiutare i team a valutare le loro prestazioni, migliorare i flussi di lavoro e facilitare una cultura di miglioramento continuo.

Questi strumenti consentono ai team di identificare ciò che funziona, affrontare le sfide e progredire in modo efficace. Ecco i migliori strumenti di retrospettiva da considerare per il vostro team.

1. ClickUp - Il meglio per Agile Retros

Visualizzate una visione completa per anticipare e organizzare meglio il vostro lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp Home

ClickUp fornisce una mappa dettagliata dell'esito positivo, con funzionalità/funzione di definizione degli obiettivi e di gestione dei progetti monitoraggio delle attività cardine che fungono da stelle guida. ClickUp è uno strumento di produttività e di project management multifunzionale, che rappresenta una solida risorsa per team agili a eseguire retrospettive efficaci .

Questo strumento di retrospettiva offre una matrice di funzionalità/funzione che si adattano alla riunione dei requisiti dinamici e in evoluzione dei team che adottano il sistema di retrospettiva mentalità agile promuovendo una collaborazione efficiente e una comunicazione cancellata all'interno del team.

Tra le sue soluzioni innovative, ClickUp offre funzionalità per la definizione degli obiettivi, il monitoraggio delle attività cardine e un sistema specializzato per la gestione delle risorse umane Modello per la retrospettiva di Sprint Brainstorming -rendendo la gestione agile più snella ed efficace che mai.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-315.png Utilizzate il modello Retrospective Sprint Bacheca di ClickUp per monitorare le riunioni regolari di Scrum https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6319870&dipartimento=ingegneria-product&\_gl=1\*lr537g\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Obiettivi di ClickUp consente al team di definire, monitorare e gestire gli oggetti direttamente all'interno della piattaforma. È ideale per tradurre le intuizioni delle retrospettive in obiettivi perseguibili e garantisce che questi siano costantemente visibili e monitorati

Attività cardine di ClickUp aiutano a suddividere progetti complessi in parti gestibili. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per il monitoraggio dello stato dopo le riunioni retrospettive, consentendo a voi e al vostro team di visualizzare chiaramente ciò che è stato realizzato e ciò che vi aspetta

Esprimere visivamente i risultati delle riunioni retrospettive conLavagne online ClickUp. Consentono ai membri del team di creare un assortimento di diagrammi, note e schizzi per incapsulare intuizioni vitali e piani futuri

LevaI documenti di ClickUp per creare, condividere e archiviare verbali di riunione e piani d'azione retrospettivi, mantenendo un archivio facilmente accessibilebase di conoscenza per tutta la documentazione retrospettiva

Dopo le riunioni di retrospettiva, è necessario delegare varie attività e azioni. Utilizzare assegnare i commenti per assegnare comodamente queste attività all'interno del filenote della riunione ideali per i team remoti

Limiti di ClickUp

A causa del suo ricco assortimento di funzionalità/funzione, alcuni utenti potrebbero ritenere che la curva di apprendimento per mettere in funzione ClickUp sia più ripida rispetto a quella di altri strumenti di retroazione online di base

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi 👉Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra azienda, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! ContattateCommerciale quando siete pronti.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Bonus:_ **Gestione delle risorse

2. Bacheche di sprint - Migliori per le retrospettive di sprint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Sprint-Boards-1400x824.png tramite Sprint Boards /$$$img/

via Sprint Bacheca Sprints Boards è uno strumento di retrospettiva online che semplifica le retrospettive semplificando le attività più comuni con scorciatoie da tastiera. Come un fedele compagno di bordo, si coordina con Slack, Trello e Jira per garantire che tutti siano sulla stessa pagina. Ed è uno strumento di retrospettiva completamente gratuito!

Questo strumento di retrospettiva consente agli altri membri del team di rivedere le retrospettive passate con la visualizzazione della cronologia della Bacheca per tutto il team. Tuttavia, pur essendo efficiente, offre un'interfaccia di base senza molti elementi personalizzati.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Sprint Boards

Scorciatoie da tastiera per le attività più comuni

Invito ai membri del team a partecipare via Slack

Facilità di unire schede duplicate

Integrazione con Trello e Jira per una facile esportazione delle schede

Visualizzazione della cronologia della Bacheca a livello di team

Strumento di retrospettiva gratuito con funzionalità/funzione premium

Limiti delle Sprint Boards di Bacheca

I dati possono essere scaricati solo in un formato CSV

Nessuna opzione per votare su singoli argomenti

Interfaccia di base senza personalizzazioni

Funzionalità/funzione limitate rispetto ad altre opzioni

Prezzi di Sprint Boards

Free Forever

Sprint Boards valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (1 recensione)

4/5 (1 recensione) Capterra: N/A

3. Reetro - Il migliore per le retrospettive Scrum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Reetro.png via Reetro /$$$img/

via Reetro Un altro concorrente nel regno degli strumenti di retrospettiva online gratis è Reetro, uno strumento di retrospettiva online che cattura e monitora le metriche chiave delle prestazioni del team. Lo strumento offre formati di retrospettiva che rendono facile facilitare e gestire le schede di commento e le elementi di azione .

Questo strumento di retrospettiva è completamente gratuito, il che significa che manca di capacità più avanzate e offre solo alcune funzionalità/funzione di base. Reetro non dispone di una lavagna Kanban, di una gestione del backlog o di un sistema di prioritarizzazione del progetto funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reetro

Cattura le metriche chiave delle prestazioni del team

Offre formati configurabili per la Bacheca

Il processo di retrospettiva può essere automatizzato

Consente la conversione dei commenti in elementi d'azione e il monitoraggio dello stato di avanzamento

Uno dei pochi strumenti di retrospettiva gratis presenti in questo elenco

Limiti di Reetro

Nessuna opzione di esportazione in PDF

Nessuna gestione degli arretrati

Nessuna funzionalità/funzione di prioritizzazione

Prezzi di Reetro

Free Forever

Valutazione e recensioni di Reetro

Non ci sono ancora recensioni su G2 o Capterra

4. ScatterSpoke - Il migliore per le retrospettive a feedback continuo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Scatterspoke.png via ScatterSpoke /$$$img/

via ScatterSpoke ScatterSpoke fornisce approfondimenti e analisi delle retrospettive guidate dall'IA. Questo strumento di retrospettiva online consente la creazione di schede anonime e con codice colore e si integra con Slack, Trello e Jira. L'opzione drag-and-drop consente di spostare facilmente le schede tra le varie colonne della retrospettiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di ScatterSpoke

Fornisce un'analisi dettagliata delle retrospettive per temi

Si integra completamente con Slack, Trello e Jira

Permette la creazione di schede anonime e con codice colore, in modo che anche i membri del team più timidi possano fornire un feedback (senza essere influenzati da altri)

Gestire le opzioni di voto in diversi modi, tra cui l'azzeramento di tutti i voti, il blocco dei voti degli altri membri del team finché tutti non inseriscono il feedback e l'impostazione di un numero massimo di voti a persona

Limiti di ScatterSpoke

Nessun processo di automazione retrospettiva per una migliore gestione del tempo

Nessuna opzione separata per votare su singoli argomenti

Tutti devono iscriversi allo strumento se vogliono partecipare a una riunione retrospettiva

Prezzi di ScatterSpoke

Free: $0 per un massimo di 15 utenti

$0 per un massimo di 15 utenti Business: $6/mese per utente (versione di prova gratuita)

$6/mese per utente (versione di prova gratuita) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ScatterSpoke

Non ci sono ancora recensioni su G2 o Capterra

5. RetroTool - Il migliore per la retrospettiva sul caffè magro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-RetroTool.png via Retrotool /%img/

via RetroTool RetroTool è uno strumento di retrospettiva che consente di impostare una retroboard in pochi secondi e fornisce un intervallo di modelli pronti all'uso. Tre clic e sarete pronti a iniziare la vostra prima riunione retrospettiva online.

Preparatevi a bug occasionali che causano la perdita delle schede di alcuni membri del team e alla mancanza della funzione di esportazione in PDF.

Funzionalità/funzione migliori di RetroTool

Configurazione rapida della Bacheca ed esportazione delle note con un solo clic

Flessibilità nella creazione di macro predefinite o personalizzate

Modelli pronti all'uso comemodelli start stop continue e altri ancora

Aggiunta di note adesive con un'intuitiva funzionalità di trascinamento e rilascio

Fornisce una sezione privata per ogni provider in ogni colonna

Limiti di RetroTool

Nessuna funzione di esportazione in PDF o Excel, solo testo

Il design è un po' datato rispetto ad altre opzioni di strumenti di retrospettiva online

Non è possibile assegnare elementi di azione ai membri del team

Alcuni utenti hanno notato che alcuni bug occasionali causano la perdita delle schede da parte dei membri del team

Prezzi di RetroTool

Anonimo: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Individuo: $10/mese per team (versione di prova gratuita disponibile)

$10/mese per team (versione di prova gratuita disponibile) Azienda: $20/mese per team

Valutazioni e recensioni di RetroTool

Capterra: 4.3/5 (6 recensioni)

6. Neatro - Il migliore per le retrospettive Check-In

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Neatro.png via Neatro /$$$img/

via Neatro Neatro fornisce oltre 30 modelli che offrono facilità d'uso ed evidenziano automaticamente gli elementi d'azione incompleti. Monitora le tendenze ricorrenti e crea uno spazio sicuro per il team con funzionalità/funzione di anonimato.

Tenete presente che il vostro viaggio con Neatro potrebbe essere ostacolato dalla mancanza di Integrazione con Slack e limiti nelle funzionalità/funzione di esportazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Neatro

Oltre 30 modelli tra cui scegliere

Facile da usare e intuitivo

Evidenzia gli elementi d'azione incompleti delle attività precedenti

Mappa gli argomenti comuni in modo da poter identificare le tendenze ricorrenti e affrontarle con il team

Limiti di Neatro

Nessuna integrazione con Slack

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà con la funzionalità di esportazione in Jira

Versione di prova gratuita disponibile, ma nessuna opzione gratis

Prezzi di Neatro

Premium: $23,20/mese per team

$23,20/mese per team Pro: $31,20/mese per team

$31,20/mese per team Azienda: Contattare per i prezzi

Neatro valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (5 recensioni)

7. goReflect - Il migliore per le Retrospettive a flusso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-GoReflect.png via GoReflect /$$$img/

via goReflect goReflect è uno strumento di retrospettiva che mantiene i contributi del team imparziali grazie ai post anonimi, ed è sempre pronto per il miglioramento continuo con schede retrospettive sempre disponibili. Le opzioni di trascinamento e rilascio consentono inoltre di spostarsi senza problemi tra le colonne della retrospettiva.

Funzionalità/funzione migliori di goReflect

Messaggi anonimi per un feedback imparziale dallo strumento di retrospettiva

Possibilità di scaricare sia le schede che gli elementi d'azione in Excel

Schede retrospettive permanenti che promuovono una revisione di miglioramento continuo

Esprime i pensieri attraverso GIF, meme, video e immagini

limiti di goReflect

Richiede la creazione di un account per tutti i collaboratori

Il collegato alla condivisione dura solo 24 ore

Interfaccia di base con poche funzionalità/funzione rispetto alla concorrenza

Nessuna visibilità sugli elementi di azione in sospeso

Prezzi di goReflect

$2,67/mese per utente

valutazioni e recensioni di goReflect

G2: 3.8/5 (2 recensioni)

8. GoRetro - Il migliore per le retrospettive di scala

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-GoRetro.png via GoRetro /$$$img/

via GoRetro GoRetro offre un'interfaccia pulita e tabelloni personalizzabili e trasforma gli elenchi in elementi da utilizzare. Questo strumento di retrospettiva è persino in grado di arricchire le retrospettive con l'umorismo delle GIF. Ma se avete troppi elementi da visualizzare, la gestione delle lunghe colonne può diventare noiosa in questo strumento di retrospettiva online.

Funzionalità/funzioni migliori di GoRetro

Funzionalità/funzione di feedback anonimo per consentire a tutti di esprimere i propri pensieri senza inibizioni

La funzionalità "Sprints Analyzer" evidenzia i rischi potenziali

Offre un tocco di umorismo attraverso le GIF

La funzionalità/funzione Joker fornisce approfondimenti basati sui dati per stimolare le discussioni e spostare l'ago della bilancia sugli Sprints

Il piano delle capacità consente di assegnare le attività ai membri del team con una larghezza di banda sufficiente per essere fluidigestione del carico di lavoro* Opzione Free Forever o versione di prova gratuita

Limiti di GoRetro

Alcuni utenti hanno segnalato problemi di compatibilità con i browser

Alcune funzioni sono nascoste e difficili da trovare nello strumento di retrospettiva

I recensori hanno riscontrato che GoRetro può diventare noioso da gestire con troppi elementi

Prezzi di GoRetro

free Forever: Gratuito per sempre

Premium: $29 per team/mese con fatturazione annuale

$29 per team/mese con fatturazione annuale Sprint Pro: $49 per team/mese con fatturazione annuale

$49 per team/mese con fatturazione annuale Organizzazione: Contattare per i prezzi

GoRetro valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5 recensioni)

9. Parabol - Il meglio per rompere il ghiaccio prima dei Retro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Parabol.png via Parabol /$$$img/

via Parabola Parabol è uno strumento di retrospettiva online che offre un'abbondanza di modelli retrospettivi, opzioni personalizzate e un'eccellente integrazione con Jira.

La funzionalità/funzione "rompighiaccio" è un ottimo strumento per far sì che tutti si rilassino e partecipino alla vostra retrospettiva. Tuttavia, Parabol potrebbe farvi desiderare un archivio centrale per i riepiloghi delle riunioni retrospettive passate.

Le migliori funzionalità/funzione di Parabol

Funzionalità/funzione anonima per garantire che ognuno aggiunga i suoi due centesimi

I rompighiaccio creano un tono aperto e invitante per l'imminente retrospettiva e fanno parlare il team

Una ricca libreria di modelli tra cui scegliere per diversi format di retrospettiva

Bacheca di retrospettive completamente personalizzabile per retrospettive agili

Processo di invito dei membri semplice per Bacheca privata e pubblica

Limiti di Parabol

Lo strumento Retro non ha un repository centrale per i riepiloghi/riassunti delle riunioni passate, ma solo un digest per email

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nel visualizzare le retrospettive per team specifici

Prezzi di Parabol

Starter: Free Forever per un massimo di due team

Free Forever per un massimo di due team Team: $6 per utente/mese (versione di prova gratuita)

$6 per utente/mese (versione di prova gratuita) Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Parabol

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10 recensioni)

10. Echometro - Il migliore per le retrospettive sulla mentalità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-EchoMeter-1400x684.png via Echometer /$$$img/

via Ecometro Echometer è uno strumento retrospettivo che analizza la salute psicologica del team con domande integrate di controllo della salute per supportare il lavoro di Membri del team Scrum e i master Scrum. Questo giovane software è ancora in fase di sviluppo, quindi non è così intuitivo e ricco di funzionalità/funzione come i suoi omologhi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Echometer

Sondaggi per domande e argomenti preparatori

Un utile archivio che mostra lo sviluppo del team nel tempo

Preparazione rapida della retrospettiva utilizzando modelli multipli di retrospettiva

Domande integrate di controllo dello stato di salute per aiutarvi a tenere il polso del morale e della maturità del vostro team

Limiti dell'ecometro

Alcuni utenti hanno sottolineato la scomodità della gestione delle lavagne online

In fase di sviluppo, con spazio per ulteriori funzioni

Prezzi dell'ecometro

**Gratis per un massimo di 12 utenti

Team Developer: $8/mese per utente

$8/mese per utente Agile Enterprise: $12/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Echometer

G2: 4.8/5 (5 recensioni)

4.8/5 (5 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

Iniziare a gestire del team Agile con strumenti retrospettivi

La scelta del giusto strumento di retrospettiva può migliorare significativamente l'efficienza e la collaborazione del team.

Che siate alla ricerca di funzionalità di integrazione, modelli diversi o analisi dettagliate, ClickUp soddisfa un ampio intervallo di esigenze. Semplifica il processo di conduzione delle retrospettive, assicurando che il team si concentri sul miglioramento continuo e sulle informazioni utili. Provate gratis ClickUp oggi stesso e godetevi le retrospettive più fluide e un project management ancora più fluido!