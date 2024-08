10 modelli gratuiti di gestione del cambiamento con piani di esempio

Il cambiamento è l'unica costante nel panorama aziendale in evoluzione . Questo è perché la gestione del cambiamento è essenziale per consentire alle aziende di adattarsi e prosperare. Comporta la pianificazione della successione comunicazione ed esecuzione per implementare i cambiamenti senza intoppi, massimizzando i benefici e riducendo al minimo le interruzioni.

Il cambiamento organizzativo può essere scoraggiante e complesso, ma non deve esserlo per forza! I team produttivi si affidano a modelli di gestione del cambiamento che li aiutano a navigare tra i vari aspetti del processo di cambiamento. Con un approccio chiaro e strutturato, questi modelli delineano i ruoli e le responsabilità individuali, rendendo più facile per tutti rimanere in pista e raggiungere il successo. 🏆

Questa guida esplora le caratteristiche dei modelli di piano di gestione del cambiamento e analizza i diversi casi d'uso. Se siete nuovi a gestione del cambiamento o per migliorare la vostra strategia, siamo a vostra disposizione!

Cos'è un modello di gestione del cambiamento?

La gestione del cambiamento è implementare strategie e piani di organizzazione per guidare un'organizzazione attraverso momenti di trasformazione, solitamente causati da forze interne o esterne.

Un modello di gestione del cambiamento è una risorsa che delinea i passi necessari per un'implementazione di successo del cambiamento. Fornisce a una serie di stakeholder di diversi livelli e funzioni all'interno di un'organizzazione la visibilità degli obiettivi, delle risorse, delle metriche, della tempistica e della pianificazione del cambiamento piani di comunicazione del progetto .

Dando una direzione e una struttura al processo di cambiamento, la gestione del cambiamento aiutano le organizzazioni a gestire transizioni complesse con chiarezza ed efficienza! ✨

10 modelli gratuiti di gestione del cambiamento

L'integrazione di un piano o di un modello di gestione del cambiamento con una software di gestione del progetto aggiunge valore allo stack tecnologico della produttività del vostro team. Non solo snellisce i processi, ma promuove anche la collaborazione, la visibilità e la standardizzazione.

Con i modelli di gestione delle modifiche integrati nello strumento di gestione dei progetti, è possibile semplificare e centralizzare il processo di gestione delle modifiche, facilitando la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Il piattaforma di gestione del cambiamento fornisce una posizione centralizzata per la documentazione del progetto, il monitoraggio dei progressi e gli aggiornamenti in tempo reale, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Ecco i modelli di piano di gestione delle modifiche che vi consigliamo per dare il via al processo di creazione del vostro team! ⚡️

1. Modello di gestione del cambiamento ClickUp

Modello di gestione delle modifiche ClickUp

Il Modello di gestione del cambiamento ClickUp porta i vantaggi di una struttura predefinita ancora più in là, fornendo al vostro team una soluzione all-in-one per la gestione del cambiamento. Questo potente modello è stato progettato per fornire una visione completa del vostro processo di gestione del cambiamento, con campi personalizzati e dettagli per aiutarvi a coprire tutti gli aspetti critici in un colpo d'occhio. 👀

Tutti i modelli ClickUp sono dotati di potenti funzioni di personalizzazione, in modo che il vostro team possa visualizzare a colpo d'occhio informazioni chiave come i fattori di rischio, le fasi del progetto, gli stakeholder, i problemi, l'impatto e il livello di impegno. Sia che stiate migliorando i processi o che stiate realizzando un progetto complesso transizione a livello aziendale il piano di gestione del cambiamento illustra ogni fase del processo! Scarica questo modello

2. Modello di lista di controllo per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Modello di lista di controllo per la gestione delle modifiche di ClickUp

Il Modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp è il sogno di chi crea elenchi per visualizzare ogni attività nell'ambito del processo di controllo delle modifiche. Questo modello è suddiviso in cinque sezioni chiave in un'unica vista elenco: Pianificazione del cambiamento, Coinvolgimento del cambiamento, Implementazione del cambiamento, Rafforzamento del cambiamento e Valutazione del cambiamento.

Il modello fornisce anche una matrice di stato RAG per codificare a colori gli stati delle attività. "RAG" sta per Red, Amber e Green. Ogni colore rappresenta un diverso livello di priorità o urgenza:

Verde : Nessun problema riscontrato; in linea con la tabella di marcia

: Nessun problema riscontrato; in linea con la tabella di marcia Ambra : Problemi riscontrati, ma in corso di gestione; deve essere monitorato attentamente per evitare ritardi

: Problemi riscontrati, ma in corso di gestione; deve essere monitorato attentamente per evitare ritardi Rosso: Problemi critici riscontrati, scadenze non rispettate o necessità di un'azione immediata e di un'escalation

La matrice di stato RAG è uno strumento prezioso per i project manager per mantenere il loro team aggiornato e concentrato sulle attività o sui problemi più critici! Scarica questo modello

3. Modello di piano di gestione delle modifiche ClickUp

Modello di piano di gestione del cambiamento ClickUp

Il Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp fornisce un approccio strutturato per creare una tabella di marcia per il successo del processo di cambiamento. 🗺️

La cartella è suddivisa in quattro elenchi chiave: Valutazione e pianificazione, Cambiamento Esecuzione, Cambiamento Monitoraggio e miglioramento e Gestione. Questi elenchi aiutano il vostro comitato di controllo delle modifiche a separare ogni fase chiave, in modo che le date di inizio e di scadenza non si sovrappongano l'una all'altra. Di conseguenza, le risorse vengono assegnate alle giuste priorità al momento opportuno.

Con questo strumento è possibile pianificare e tracciare tutte le fasi necessarie per portare a termine il processo di gestione del cambiamento. Tutti possono vedere lo stato di ogni attività e chi è responsabile del suo completamento. Questo incoraggia i membri del team ad assumersi la responsabilità del proprio lavoro e ad essere consapevoli di eventuali dipendenze! Scarica questo modello

4. Modello di gestione dei servizi IT di ClickUp

Modello di gestione dei servizi IT ClickUp

Se siete un team IT che vuole migliorare il proprio processo di gestione delle modifiche, il modello Modello di gestione dei servizi IT di ClickUp è la soluzione perfetta. Questo modello è stato concepito per aiutare l'IT gestire i team IT il loro lavoro in diverse aree come la gestione degli incidenti, la gestione dei problemi, la gestione dei cambiamenti, la gestione delle risorse semplici e la gestione delle risorse gestione della conoscenza .

Con pochi e semplici passaggi, è possibile configurare la propria Servizio di assistenza IT all'interno di ClickUp e gestite tutti i ticket IT, tracciate i dati importanti e semplificate la comunicazione con il vostro team all'interno delle attività! Modificate i campi personalizzati predefiniti per tenere traccia del livello di priorità delle attività, del tempo stimato per il completamento, del tipo di lavoro richiesto e del membro del team responsabile del ticket. 🧑‍💻 Scarica questo modello

5. Modello di piano di progetto ClickUp SaaS

Modello di piano di progetto ClickUp SaaS

Prova il Modello di piano di progetto ClickUp SaaS per organizzare il vostro prossimo progetto di sviluppo software! Questo modello offre strumenti di gestione del cambiamento per gestire, tracciare e organizzare le responsabilità del team. E soprattutto, il modello contiene un progetto di esempio per darvi idee su come strutturare gli aspetti più importanti del vostro piano di progetto:

Sommario esecutivo

Ambito e calendario del progetto

Costi, qualità e rischi

Risorse

Comunicazioni

Approvvigionamento

Conformità

Approvazione della direzione

Per rendere le cose ancora più semplici, il modello ClickUp include una Guida introduttiva completa! Questo documento vi guiderà nella personalizzazione delle attività di esempio per soddisfare le esigenze specifiche del vostro progetto. 🎨 Scarica questo modello

6. Modello di piano di gestione del cambiamento completo ClickUp

Modello di piano completo di gestione del cambiamento ClickUp

Il Modello di piano completo di gestione del cambiamento di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a pianificare ed eseguire i piani di gestione del cambiamento per le operazioni di un'organizzazione: Trasformazione dell'ufficio, implementazione di nuove tecnologie e ristrutturazione della gestione.

Questo modello è perfetto per i team alla ricerca di una strategia di gestione del cambiamento che permetta loro di non dover partire da zero. Grazie alle viste Elenco e Gantt, il team di gestione del cambiamento è in grado di costruire con precisione il calendario e le tappe principali. 📍 Scarica questo modello

7. ClickUp Modello di piano WFH per la gestione del cambiamento

Modello di piano WFH per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Passare al lavoro da remoto può essere impegnativo, ma il Modello di piano WFH per la gestione del cambiamento di ClickUp aiuta a rendere più fluido il processo. Il modello fornisce un quadro chiaro per la gestione dei progetti a distanza, con sezioni dedicate alla comunicazione, alla gestione dei compiti e alla gestione delle risorse umane collaborazione tra team a distanza . 👥

La vista Elenco piani di comunicazione offre una lista di controllo di riunioni interne per condividere la roadmap di gestione del cambiamento e i benefici attesi. Inoltre, il modello organizza i principali sforzi di gestione del cambiamento nelle proprie Liste:

Direzione o stakeholder rilevanti

Monitoraggio e miglioramento del cambiamento

Valutazione e pianificazione

Esecuzione del cambiamento

Rischi e problemi Scarica questo modello ### 8. ClickUp Modello di piano di progetto per la gestione delle modifiche

Modello di piano di progetto per la gestione del cambiamento ClickUp

Se le richieste di cambiamento della vostra organizzazione sono orientate verso vittorie a breve termine invece che verso grandi trasformazioni, il modello Modello di piano di progetto per la gestione del cambiamento di ClickUp è lo strumento perfetto! Offre un quadro pulito per aiutare a pianificare, tracciare e gestire i compiti e le responsabilità del team.

Oltre alla vista Elenco progetti, la vista Tavola di avanzamento della pianificazione rappresenta visivamente l'avanzamento del progetto utilizzando una tavola Kanban. Raggruppando le schede in diverse colonne in base al loro stato, i membri del team possono migliorare il loro flusso di lavoro e aumentare l'efficienza nel tempo. ⚙️ Scarica questo modello

9. Modello di documento per il piano di gestione delle modifiche di ClickUp

Modello di documento per il piano di gestione delle modifiche di ClickUp

Il Modello di documento per il piano di gestione dei cambiamenti di ClickUp è stato progettato per aiutare i team a costruire un piano di gestione del cambiamento efficace, con sottopagine dedicate all'elenco delle tappe, ai dettagli del registro delle modifiche e ai piani di rischio e mitigazione.

Questo modello è facile da usare e completamente personalizzabile, il che lo rende una risorsa preziosa per i team di qualsiasi dimensione e livello di esperienza nel processo di gestione del cambiamento. Con questo modello, i team possono evitare errori costosi, prevenire incomprensioni e raggiungere i loro obiettivi obiettivi del progetto con fiducia! Scarica questo modello

10. ClickUp Modello di piano d'azione per la gestione del cambiamento

Modello di piano d'azione per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Realizzate vittorie quotidiane con il Modello di piano d'azione per la gestione del cambiamento di ClickUp ! Questo strumento può aiutare voi e il vostro team a rimanere organizzati e concentrati sugli obiettivi delle richieste di modifica e dei progetti. Grazie a uno stato chiaro delle attività e alle date di scadenza, il team ha visibilità su ciò che è in ritardo, sulla buona strada e sul completamento. I campi personalizzati sono disponibili anche per aiutarvi ad assegnare rapidamente un'attività, impostare le priorità e aggiungere commenti. 💬

Il modello rende più facile per i membri del team vedere come i loro contributi si inseriscono nel quadro generale e coordinare i loro sforzi con gli altri. Questo può portare a una maggiore efficienza, produttività e responsabilità! Scarica questo modello

Cosa rende un buon modello di piano di gestione del cambiamento?

Un buon modello di piano di gestione del cambiamento è organizzato per una facile navigazione e una rapida consultazione. Dai piccoli cambiamenti alle grandi trasformazioni organizzative, deve essere completamente personalizzabile per definire chiaramente i ruoli, le responsabilità, le tempistiche e gli obiettivi da raggiungere

Il modello deve includere una serie di funzioni per avviare il processo di controllo del cambiamento e supportare l'efficace pianificazione, esecuzione e gestione delle iniziative di cambiamento.

Diamo un'occhiata alle 10 sezioni essenziali che un buon modello di piano di gestione del cambiamento offre:

Chiaro Scopo : Una tabella di marcia per la gestione del cambiamento, che includa cosa sta cambiando, perché sta cambiando e quali sono i risultati desiderati

: Una tabella di marcia per la gestione del cambiamento, che includa cosa sta cambiando, perché sta cambiando e quali sono i risultati desiderati Ruoli e responsabilità : Definizione dei ruoli e delle responsabilità di tuttiprincipali soggetti interessaticompresi il comitato di controllo delle modifiche, gli sponsor del progetto, i project manager, gli agenti di cambiamento e gli utenti finali

: Definizione dei ruoli e delle responsabilità di tuttiprincipali soggetti interessaticompresi il comitato di controllo delle modifiche, gli sponsor del progetto, i project manager, gli agenti di cambiamento e gli utenti finali Metriche di performance : Condivisi e assegnatiKPI eOKR per i team per misurare il successo dell'iniziativa di cambiamento e apportare le modifiche necessarie

: Condivisi e assegnatiKPI eOKR per i team per misurare il successo dell'iniziativa di cambiamento e apportare le modifiche necessarie Formazione e sviluppo: Piani di formazione e sviluppo per garantire che tutti abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per il successo del cambiamento

sviluppo: Piani di formazione e sviluppo per garantire che tutti abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per il successo del cambiamento Miglioramento continuo Piano : Come l'organizzazione raccoglierà i feedback nel tempo, analizzerà i risultati e apporterà miglioramenti

: Come l'organizzazione raccoglierà i feedback nel tempo, analizzerà i risultati e apporterà miglioramenti Supporto e risorse : Gestione della forza lavoroformazione, documentazione e supporto tecnico durante l'intero processo di gestione del cambiamento

: Gestione della forza lavoroformazione, documentazione e supporto tecnico durante l'intero processo di gestione del cambiamento **Valutazione della preparazione al cambiamento: Aree che potrebbero richiedere ulteriore attenzione per determinare la loro preparazione al cambiamento

Gestione del rischio : Piano di gestione del rischio per elencare i rischi potenziali e delineare le strategie di mitigazione

: Piano di gestione del rischio per elencare i rischi potenziali e delineare le strategie di mitigazione Timeline : Tappe fondamentali, scadenze dei compiti e dipendenze per il cambiamento organizzativo

: Tappe fondamentali, scadenze dei compiti e dipendenze per il cambiamento organizzativo Piano di comunicazione: Messaggi chiave da trasmettere e modalità di raccolta dei feedback

Aggiornare il flusso di lavoro della gestione del cambiamento con i modelli di gestione del cambiamento

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one per allineare i team e i processi di gestione del cambiamento. Grazie alle sue caratteristiche flessibili e alle opzioni personalizzabili, i team possono facilmente adattarsi alle esigenze di ogni richiesta di modifica, rimanere organizzati e comunicare in modo efficace. 🌐

Sfruttando le funzionalità di ClickUp per la gestione delle modifiche, i team hanno gli strumenti per navigare con successo nel panorama mutevole dell'ambiente di lavoro moderno e rimanere all'avanguardia. Avviate oggi stesso uno spazio di lavoro ClickUp gratuito !