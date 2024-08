10 Migliori strumenti software per la gestione della forza lavoro nel 2024

Gestire una forza lavoro non è un'attività facile. Destreggiarsi tra gli orari, assicurarsi che le pratiche siano terminate in modo coerente e ottimizzare i flussi di lavoro sono attività che anche i manager più esperti faticano a portare a termine.

Se a ciò si aggiunge che sempre più persone lavorano online, non c'è da stupirsi che le aziende si rivolgano a sistemi di gestione della forza lavoro e strumenti software specializzati per ottenere il massimo dai loro team.

Il software di gestione della forza lavoro è un programma progettato per aiutare le persone a gestire il personale aziendale. Può monitorare le ore dei dipendenti, gli orari e altre informazioni importanti.

Molti di questi strumenti offrono assistenza anche in altre aree correlate alla gestione della forza lavoro. Possono includere soluzioni per la gestione delle attività , analisi avanzate e strumenti di comunicazione.

Tuttavia, non tutti gli strumenti di gestione della forza lavoro sono ugualmente utili in tutte le situazioni. Alcuni sono rivolti alle piccole aziende, mentre altri sono più adatti ai grandi colossi del settore.

Questo elenco dei dieci migliori strumenti per la gestione della forza lavoro vi aiuterà a scegliere in modo efficiente la piattaforma di gestione della forza lavoro ideale per la vostra situazione. In questo modo, indipendentemente dal numero di dipendenti che gestite o dal settore in cui operate, otterrete l'aiuto necessario per mantenere la vostra azienda e la vostra forza lavoro in linea.

Cosa cercare nel software di gestione della forza lavoro

Funzionalità/funzione di gestione remota: Gli strumenti di gestione della forza lavoro devono fornire funzioni avanzate come l'accesso remoto, l'assegnazione di attività e la reportistica.

**Questi strumenti devono essere in grado di monitorare le prestazioni dei dipendenti, analizzare le tendenze e gli schemi dei dati e fornire feedback per migliorare le operazioni.

Funzionalità/funzione di facile utilizzo: semplificano tutti i processi di gestione del personale. Ciò include strumenti per l'invio di email, la programmazione di riunioni ed eventi e il monitoraggio dello stato dei progetti.

Automazioni: snellire i processi, ridurre il tempo dedicato alle attività manuali e assicurarsi che nulla vada perso. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di uno strumento di gestione della forza lavoro?

I 10 migliori software di gestione della forza lavoro

Questo non è assolutamente un elenco esaustivo di tutti i software di gestione della forza lavoro presenti oggi sul mercato, bensì una selezione dei migliori. Abbiamo incluso informazioni sui prezzi, sulle recensioni e sulle funzionalità/funzioni, in modo che possiate sapere rapidamente quali sono le opzioni di software di gestione della forza lavoro più adatte alla vostra azienda.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un programma di strumento per il project management con funzionalità/funzione progettate specificamente per aiutare le persone a gestire la propria forza lavoro. Da fare praticamente tutto quello che serve, con strumenti specializzati per la gestione di attività e progetti, monitoraggio del tempo e analisi dei dati.

Ciò che distingue ClickUp da altre piattaforme simili è la sua attenzione alla personalizzazione. Offre tonnellate di opzioni diverse per personalizzare le visualizzazioni della dashboard e le impostazioni per ottimizzare il flusso di lavoro e ottenere il massimo dal proprio team.

Infine, ClickUp va oltre per mantenere l'organizzazione dei progetti. ClickUp suddivide tutto ciò che Da fare in una gerarchia logica con la seguente struttura:

Area di lavoro

Spazio

Cartelle

Elenchi

Attività

Attività secondarie

Grazie a tutti questi livelli organizzativi, ogni cosa ha il suo spazio e il lavoro è più facilmente gestibile.

Funzionalità/funzione:

Vedere esattamente la quantità di lavoro di un membro del team in un determinato periodo di tempo con il nostrovista Carico di lavoro* Visualizza attività e progetti inVisualizzazione del Calendario di ClickUp per pianificare il futuro ed evitare potenziali colli di bottiglia

Creare un calendariodashboard personalizzato per vedere rapidamente le metriche di performance di alto livello e l'allocazione della forza lavoro

Definire i flussi di lavoro in un batter d'occhio con i nostri semplici controlli drag-and-drop

Sfruttate i nostri numerosi modelli gratuiti, tra cui i praticiModelli HR Pro:

L'interfaccia facile e intuitiva vi fornirà i dati di cui avete bisogno per gestire il vostro team e per migliorare la vostra posizioneil coinvolgimento dei dipendenti* Permette di fare di tutto, dall'assegnazione delle attività aalla gestione delle risorse del team tutto in un unico posto

Le integrazioni permettono un'esperienza senza soluzione di continuità tra il resto del vostro stack tecnologico

Contro:

Le app per dispositivi mobili non hanno (ancora) tutte le funzioni da fare per le versioni desktop

Ci vuole tempo per familiarizzare con tutte le visualizzazioni e le risorse disponibili per aiutarvi a gestire la vostra forza lavoro

Prezzi:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (5.000+ recensioni)

: 4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR è un software per le risorse umane che può svolgere un ruolo essenziale nell'aiutare le aziende a gestire la propria forza lavoro.

Sebbene sia noto soprattutto per i suoi usi più incentrati sulle risorse umane, come le funzionalità/funzione di assunzione, onboarding e formazione, può essere utile anche in altre aree della gestione della forza lavoro.

Per istanza, BambooHR include strumenti di analisi per aiutare i gestori del team a capire il rendimento dei diversi team o dei singoli membri.

Una funzionalità/funzione che manca a BambooHR è un sistema di gestione delle attività. Non è quindi possibile utilizzare questo programma per ottimizzare i flussi di lavoro o pianificare progetti. Da fare con un altro programma.

Funzionalità/funzione:

Include un database centralizzato dei dipendenti, particolarmente utile per le grandi aziende con centinaia di dipendenti

Permette di creare istantaneamente report analitici sulle risorse umane che aiutano a comprendere meglio il team e il suo rendimento

Facilita la percezione di ciò che i dipendenti pensano dell'azienda con i sondaggi eNPS

Pro:

L'interfaccia utente pulita è semplice da navigare per manager e dipendenti

Rende il monitoraggio dei dati più importantiKPI HR un gioco da ragazzi

Una grande risorsa per i dipendenti, che include utili opzioni self-service per problemi comuni come la concessione di ferie o la ricerca di documenti di lavoro

Contro:

La mancanza di opzioni personalizzate può frustrare i manager che vogliono che le cose siano fatte proprio così

Il prezzo potrebbe essere troppo alto, soprattutto per le aziende più piccole con budget limitati

Alcune funzionalità/funzione sono disponibili solo per le aziende con sede negli Stati Uniti.

Prezzi:

Essenziale : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Vantaggi: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

3. Monday.com

Via MondayMonday.com è una piattaforma completa di project management con tutti gli strumenti necessari per aiutare il team a lavorare in modo efficiente.

Ciò che distingue Monday dalle altre piattaforme di gestione di progetti software per il project management è la sua attenzione alla collaborazione e alla flessibilità. Offre funzionalità/funzione come il drag-and-drop e schede di progetto visive che consentono ai membri del team di vedere facilmente dove devono essere, da fare e con chi parlare.

Include anche potenti funzionalità di pianificazione che consentono di pianificare progetti complessi e ottimizzare i flussi di lavoro del team.

funzionalità/funzione di ####:

Le tavole Gantt e Kanban semplificano la pianificazione delle attività quotidiane del team

Le visualizzazioni del dashboard mostrano chi sta lavorando su cosa in quel momento

I documenti consentono ai team di collaborare in tempo reale su un progetto, un elenco o una sessione di brainstorming

Pro:

Offre versatilità ai manager senza essere opprimente

L'ottimo sistema di automazione facilita lo sviluppo di flussi di lavoro

Tonnellate di integrazioni aggiungono molte funzioni al prodotto principale

Contro:

Le funzionalità avanzate possono costare molto di più

Alcuni utenti pensano che non sia ben progettato dal punto di vista UX come altri in questo elenco

L'app per dispositivi mobili manca di molte funzionalità/funzione che sarebbero ideali da includere

Prezzi:

Individuale : Gratis

: Gratis Basic: $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contratto per la determinazione dei prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

Non sei ancora sicuro di Monday? Dai un'occhiata ad alcuni dei nostri preferiti Alternative per il lunedì per trovare una piattaforma più adatta alle vostre esigenze.

4. BELLO

Tramite NICE Gestione della forza lavoro del NICE è una soluzione di ottimizzazione della forza lavoro basata su cloud che aiuta i manager a pianificare e ottimizzare gli orari dei dipendenti. Include funzionalità/funzione come analisi avanzate, reportistica in tempo reale e previsioni, in modo da poter prevedere meglio le esigenze del personale e prendere decisioni basate su dati reali.

Include anche strumenti per la gestione dei timesheet e delle richieste di ferie, per garantire che il personale sia sempre ben riposato e produttivo.

È importante notare che il sistema di gestione della forza lavoro di NICE è solo una parte della più ampia linea di prodotti NICE. È probabile che vogliate acquistare l'intero ecosistema per ottenere la maggior parte dei vantaggi offerti da NICE.

Funzionalità/funzione:

L'app mobile vi aiuta a tenere sotto controllo la vostra forza lavoro

I suggerimenti incorporati consentono di consigliare i dipendenti durante il lavoro

Il motore di previsione Omnichannel di NICE utilizza l'intelligenza artificiale per aiutarvi a programmare in modo efficiente

Pro:

Un sistema robusto con tutte le caratteristiche che si possono desiderare da uno strumento di WFM

Ideale per le aziende più grandi, in particolare per quelle con contact center o omnichannelesito positivo per i clienti teams

Cons:

Il suo sistema può bloccarsi inaspettatamente, rendendolo in qualche modo inaffidabile

L'interfaccia utente appare un po' datata rispetto ad altri software di gestione della forza lavoro

Può essere difficile da integrare con altri strumenti

Prezzi:

Contratto per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (78 recensioni)

4.3/5 (78 recensioni) Capterra: 4.8/5 (4 recensioni)

5. Squadra di collegamento

Funzionalità di monitoraggio del tempo via Connecteam Connecteam è un software per la gestione dei servizi sul campo e della forza lavoro che aiuta le aziende a gestire il proprio personale, sia che si trovi sul campo sia che lavori da remoto. Connecteam include la gestione delle attività , la programmazione e strumenti di comunicazione che aiutano a mantenere i team in sincronizzazione con gli altri.

Connecteam dispone anche di funzionalità/funzione avanzate, come il monitoraggio del tempo, l'orario di lavoro e l'organizzazione del lavoro reportistica delle spese e persino strumenti per le buste paga. Questo lo rende un ottimo strumento per le piccole aziende che devono gestire team di dipendenti in tutto il mondo.

Oltre a tutto questo, Connecteam comprende anche una suite di analisi e di reportistica che vi permetteranno di prendere decisioni basate sui dati per il miglioramento della vostra azienda.

Funzionalità/funzione:

La reportistica di fine turno consente a dipendenti e dirigenti di essere sempre sulla stessa pagina

La funzione di rilevazione delle ore di lavoro consente di monitorare le prestazioni dei dipendenti

La messaggistica a livello di team vi tiene in connessione con il vostro team

Pro:

I prezzi flessibili consentono alle aziende di scegliere il pacchetto più adatto alle loro esigenze e al loro budget

Il design mobile-first lo rende ideale per i team che lavorano sul campo o da Home

Si occupa di molte delle pratiche ripetitive che le aziende devono fare per gestire le attività e le firme dei dipendenti

Contro:

Il numero di personalizzazioni può essere eccessivo se si vuole una soluzione "pronta all'uso"

I dati sono segmentati tra le diverse parti dell'app, costringendo a passare a una nuova schermata per trovare ciò di cui si ha bisogno

L'app può rallentare, soprattutto se ci si trova in aree con connessioni Internet scadenti

Prezzi:

Piccole aziende: $0

$0 Basic: $29/mese per i primi 30 utenti

$29/mese per i primi 30 utenti Advanced: $49/mese per i primi 30 utenti

$49/mese per i primi 30 utenti Esperto: $99 per i primi 30 utenti

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (39 recensioni)

4.3/5 (39 recensioni) Capterra: 4.8/5 (222 recensioni)

6. Fiocco

Tramite Jibble Fiocco è un software di gestione della forza lavoro basato su cloud che semplifica il monitoraggio delle ore e delle presenze dei dipendenti. Da fare con strumenti specializzati per la registrazione delle presenze, la pianificazione dei turni e la gestione degli straordinari.

Tuttavia, Jibble non è solo un modo elegante per monitorare le ore dei dipendenti. Include anche uno strumento analitico avanzato per aiutare i manager a a monitorare la produttività e le prestazioni dei dipendenti .

Questo può essere particolarmente utile per le aziende che devono tenere sotto controllo il personale distribuito in più posizioni. Jibble è un ottimo strumento per le piccole imprese con un budget limitato, in quanto dispone di un piano Free che include tutte le funzionalità/funzione principali necessarie per gestire efficacemente la forza lavoro.

Funzionalità/funzione:

Il dipendenteorologio app è gratis e aiuta i manager a vedere a colpo d'occhio le ore di lavoro dei dipendenti

Il monitoraggio in tempo reale della posizione tiene traccia dei membri del team anche quando sono in campo

Registra le ore dei progetti di più membri del team in modo da poter fatturare con precisione ai client

Pro:

Tante funzionalità/funzioni gratis, perfette per le piccole imprese

Si integra con Slack in modo che i dipendenti possano registrare le ore di lavoro ovunque si trovino

L'interfaccia utente semplice consente a chiunque di utilizzarlo

Contro:

I costi inizieranno a scalare con l'aggiunta di altri dipendenti

Mancanza di funzionalità avanzate di reportistica o di analisi rispetto alla concorrenza

Le opzioni di personalizzazione sono scarse

Prezzi:

Piano Free: $0

$0 Piano premium: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Piano Ultimate: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Azienda: Contratto per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (487 recensioni)

7. Oracolo

via Oracle Gestione della forza lavoro Oracle è una soluzione end-to-end per la gestione della forza lavoro che ottimizza i processi aziendali e aumenta l'efficienza. Include analisi avanzate, programmazione automatizzata e monitoraggio del tempo, modelli di busta paga e altro ancora.

Oracle Workforce Management è più adatto alle grandi aziende che hanno bisogno di sistemi più potenti e ben connessi per gestire i propri dipendenti. Per questo motivo, Oracle è piuttosto costoso, ma può valere la pena di spendere di più per le aziende che hanno bisogno di tutte le sue funzionalità/funzioni.

Funzionalità/funzione:

Il sistema interno di gestione delle prestazioni offre a tutti i dipendenti un luogo in cui tenere traccia degli obiettivi e ricevere valutazioni delle prestazioni

La pianificazione dei turni, la gestione delle assenze e il calcolo dei salari condividono tutti i dati per un'esperienza HR senza soluzione di continuità

I flussi integrati di onboarding e offboarding rendono semplice la gestione di una forza lavoro in continua evoluzione

Pro:

Una soluzione legacy che può essere un'ottima soluzione all-in-one per le aziende più importanti

È dotata di una serie di strumenti integrati di analisi e di gestione delle risorse umane

Contro:

Include molte funzionalità/funzione che potrebbero non essere utili per l'azienda media

Un'interfaccia utente datata rende questo sistema lento e goffo

Gli aggiornamenti e le patch possono impiegare molto tempo per arrivare

Prezzi:

Contratto per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 3.5/5 (494 recensioni)

3.5/5 (494 recensioni) Capterra: 3.9/5 (59 recensioni)

8. Skedulo

Via Skedulo Skedulo è una soluzione di workforce management basata su cloud che offre alle aziende la possibilità di gestire gli orari dei dipendenti, pianificare progetti e ottimizzare i flussi di lavoro.

L'impostazione che distingue Skedulo da altre soluzioni di gestione della forza lavoro è la sua attenzione al mobile. L'app mobile di Skedulo è una risorsa completa per i dipendenti in campo, che possono controllare gli appuntamenti e comunicare con i manager.

Ciò significa che Skedulo è particolarmente utile per le aziende che spesso programmano chiamate di servizio o lavorano in trasferta.

Funzionalità/funzione:

Utilizza Skedulo MasterMind per programmare automaticamente le chiamate a domicilio con un dipendente disponibile

Include un'app mobile per i dipendenti, in modo che i membri del team conoscano i loro orari e possano comunicare indipendentemente dalla loro posizione

Si integra con le app di mappa per aiutare i dipendenti in viaggio a raggiungere rapidamente il prossimo appuntamento

Pro:

I dipendenti possono rimanere in connessione con l'ufficio principale, migliorando la sicurezza, la comunicazione e l'efficienza

Un'esperienza utente facile da usare che lavora su qualsiasi smartphone moderno

Contro:

L'app non si aggiorna sempre rapidamente, il che significa che le cancellazioni dei lavori potrebbero sfuggire

Le funzionalità/funzione avanzate richiedono molto tempo per essere scoperte e imparate ad usare correttamente

Prezzi:

Contratto per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.2/5 (293 recensioni)

4.2/5 (293 recensioni) Capterra: 4.3/5 (11 recensioni)

9. Bitrix24

Tramite Bitrix24 Bitrix24 è un'area di lavoro online all-in-one che vuole rivoluzionare l'area di lavoro online. Questa piattaforma include una suite completa di strumenti di collaborazione, CRM e gestione delle attività per garantire il supporto a tutto il team, sia che si trovi in ufficio sia che si trovi nel comfort della propria casa.

Cosa distingue Bitrix24 dagli altri strumenti di project management è il fatto che si concentra sul tentativo di sostituire l'intero stack tecnologico. Anche se sembra molto ambizioso (perché lo è), Da fare un lavoro ammirevole.

Bitrix24 ha un numero impressionante di funzionalità/funzione, alcune che la maggior parte degli altri strumenti WFM non prende nemmeno in considerazione. Per istanza, è possibile creare il proprio sito web, elaborare pagamenti online e persino ospitare chattare con il team, tutto attraverso questo servizio.

Funzionalità/funzione:

Utilizzate il database di eLearning per caricare documenti educativi da cui i membri del team possano imparare e a cui fare riferimento

Compilare reportistica al volo per condividere facilmente i risultati del team

Creazione di attività direttamente dalle email, in modo che il team non si dimentichi mai più di seguire una richiesta del client

Pro:

Funzionalità/funzione di CRM complete rendono semplicegestire i carichi di lavorotenere sotto controllo le attività e ottimizzare i flussi di lavoro

Le comunicazioni online in sicurezza aiutano ad aumentare la collaborazione tra i team

Le visualizzazioni multiple permettono di vedere i dati in modo unico per migliorare le informazioni sulla gestione della forza lavoro

Contro:

L'app mobile può essere lenta e manca di molte funzionalità/funzione della versione desktop

Le reportistiche appaiono leggermente obsolete

Gli utenti non esperti di tecnologia potrebbero avere difficoltà a sfruttare al meglio questo programma

Prezzi:

Free: $0 per utenti illimitati

$0 per utenti illimitati Basic: $61/mese per 5 utenti

$61/mese per 5 utenti Standard: $124/mese per 50 utenti

$124/mese per 50 utenti Professional: $249/mese per 100 utenti

$249/mese per 100 utenti Enterprise: $499/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.1/5 (489 recensioni)

4.1/5 (489 recensioni) Capterra: 4.1/5 (639 recensioni)

10. Paycom

Tramite Paycom Paycom è un servizio di buste paga e Strumento per le risorse umane progettato per aiutare le aziende a gestire il personale e le buste paga. Include funzionalità/funzione per l'inserimento e la formazione, il monitoraggio del tempo, la gestione delle presenze, l'amministrazione dei benefit e altro ancora.

Include anche strumenti di analisi che possono essere utilizzati per monitorare le prestazioni dei dipendenti e strumenti di previsione per prevedere il fabbisogno futuro di personale.

Paycom è un ottimo strumento per le risorse umane, ma Da fare manca di alcune funzionalità/funzione chiave del WFM. Per istanza, Paycom non può aiutarvi a creare flussi di lavoro o ad assegnare attività a dipendenti specifici, il che significa che dovrete integrare un altro strumento nel vostro stack tecnologico per ottenere queste funzionalità cruciali.

Funzionalità/funzione:

Automazioni nel monitoraggio del tempo e della manodopera in un unico luogo per una maggiore efficienza

Gli strumenti di valutazione proattiva calcolano automaticamente quanto denaro state spendendo per determinate aree della vostra forza lavoro

Lo strumento software per le assunzioni semplifica il processo di assunzione e di onboarding

Pro:

Tutto ciò che serve per gestire le buste paga e il monitoraggio del tempo in un unico strumento

Aiuta a gestire automaticamente le imposte statali e i problemi di conformità governativa negli Stati Uniti.

Il supporto è pronto ad aiutarvi a ottimizzare il sistema per le vostre esigenze

Contro:

Mancano gli strumenti di monitoraggio dei progetti e delle attività che si desiderano per sfruttare il vero potenziale del team

I difetti o le interruzioni occasionali di questo sistema all-in-one possono causare problemi a cascata

Prezzi:

Contratto per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (755 recensioni)

FAQ sul software di gestione della forza lavoro

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di uno strumento di gestione della forza lavoro?

L'utilizzo di uno strumento di gestione della forza lavoro può aiutare le aziende a migliorare l'efficienza, a ridurre i costi del lavoro e ad aumentare la produttività dei dipendenti. Inoltre, può contribuire a garantire la conformità alle leggi e alle normative sul lavoro.

Quali tipi di aziende possono trarre vantaggio dall'uso di uno strumento di gestione della forza lavoro?

Qualsiasi azienda con dipendenti può trarre vantaggio dall'uso di uno strumento di gestione della forza lavoro. Si tratta di piccole aziende, franchising e grandi imprese di diversi settori, compresa l'assistenza sanitaria , l'ospitalità e la vendita al dettaglio.

In che modo il software di gestione della forza lavoro può essere utile ai team?

Gli strumenti di gestione della forza lavoro possono aiutare i team a monitorare le loro prestazioni e a identificare le aree di miglioramento. Questo può essere particolarmente utile per le aziende che si basano sulle metriche delle prestazioni dei dipendenti, come i call center o i team commerciali. Avendo accesso ai dati sulle prestazioni in tempo reale, i team possono identificare le aree di miglioramento e sviluppare strategie per migliorare le loro competenze e le loro prestazioni lavorative.

Trovare il giusto software di gestione della forza lavoro per il vostro team

Trovare il giusto strumento di gestione della forza lavoro per la vostra azienda può essere un'attività scoraggiante. Con così tante opzioni disponibili, è importante prendersi il tempo necessario per ricercare e confrontare le diverse opzioni per trovarne una che soddisfi tutte le vostre esigenze.

Uno dei modi migliori per determinare se un prodotto fa al caso vostro è quello di provarlo. Con ClickUp, potete iscrivervi oggi stesso al vostro account gratuito e provare le nostre funzionalità di gestione della forza lavoro.

Inoltre, il vostro account sarà gratis per sempre, quindi prendetevi il vostro tempo, provateci e vedete cosa vi aspetta ClickUp Da fare per voi .