10 modelli ed esempi gratuiti di piani di transizione

Le fasi di transizione fanno parte di qualsiasi azienda. Se vi state preparando alla transizione di un progetto, alla successione dei dipendenti o a un cambiamento organizzativo, avrete bisogno di un piano per far sì che tutto fili liscio.

Invece di trascorrere innumerevoli e frustranti ore cercando di

creare un piano

se non si è in grado di creare un piano da soli o, peggio ancora, se si è in grado di fare le cose ad orecchio, la cosa migliore è lavorare in modo più intelligente con i modelli di piano di transizione. Si

risparmiare tempo

e raggiungere le cose che contano ancora più velocemente.

Inoltre, non c'è niente di meglio della meravigliosa sensazione di tranquillità che si prova guardando un piano organizzato e affidabile. 🧘

Abbiamo semplificato le cose raccogliendo 10 modelli ed esempi di piani di transizione gratuiti per semplificare la vostra transizione senza spendere un centesimo. Preparatevi a rendere più facili le transizioni di successo.

Cos'è un modello di piano di transizione?

Un modello di piano di transizione è come una tabella di marcia che vi guida attraverso qualsiasi transizione che la vostra azienda deve affrontare. Questi modelli possono servire come arma segreta per delineare tutti i passi da compiere per cambiare con successo le cose all'interno della vostra azienda. Poiché ogni cambiamento è diverso dall'altro, abbiamo sottolineato l'importanza di modelli completamente personalizzabili per garantire la possibilità di modificarli per adattarli alle vostre esigenze specifiche.

Questi modelli servono anche come esempi di piani di transizione che mostrano cosa si fa di solito per preparare il cambiamento che la vostra azienda sta vivendo.

Una volta compilato (e personalizzato) il vostro modello, avrete un elenco completo delle attività da completare, una tempistica prevista per l'intera transizione, una panoramica delle risorse e qualsiasi altra cosa sia necessario gestire. 🙌

Che la vostra azienda stia affrontando un cambiamento significativo o qualcosa di più piccolo, un modello di piano di transizione vi aiuterà a prepararvi su tutti i fronti.

Il vostro nuovo modello vi aiuterà a identificare le potenziali sfide e a creare soluzioni in anticipo, in modo da avere quella beata tranquillità che deriva dalla consapevolezza di essere pronti a tutto.

Cosa rende un buon modello di piano di transizione?

Un buon modello di piano di transizione vi aiuterà a creare una tabella di marcia per garantire una bella transizione dall'inizio alla fine. Ne volete uno che copra tutte le basi e che sia (idealmente) pensato per il tipo di transizione che state affrontando. 🌻

Abbiamo fatto la parte difficile elencando 10 modelli di piano di transizione gratuiti per quasi tutte le situazioni. Non vi resta che sceglierne uno adatto e iniziare a pianificare! (OK, ammettiamo che la pianificazione è probabilmente la parte più impegnativa, ma abbiamo individuato gli strumenti di cui avrete bisogno) ⚒️

Se sapete già cosa state cercando, non esitate a passare alla parte migliore. Ma se siete curiosi di sapere come abbiamo scelto i 10 modelli migliori, ecco alcuni fattori che abbiamo considerato:

Campi personalizzabili: Ogni transizione aziendale è diversa, e vorrete un modello da poter personalizzare per i progetti nuovi o in corso

Ogni transizione aziendale è diversa, e vorrete un modello da poter personalizzare per i progetti nuovi o in corso **Funzionalità di collaborazione: la maggior parte dei cambiamenti aziendali beneficia di funzionalità di collaborazione che consentono a tutti i membri del team e alle parti interessate di accedere ai documenti del piano di transizione

Automazione: Un modello e una soluzione di gestione dei progetti dovrebbero consentire di automatizzare le piccole cose per ottimizzare il flusso di lavoro

Un modello e una soluzione di gestione dei progetti dovrebbero consentire di automatizzare le piccole cose per ottimizzare il flusso di lavoro Compatibilità Un programma di collaborazione è più utile quando dispone di app compatibili con i dispositivi di tutti

Un programma di collaborazione è più utile quando dispone di app compatibili con i dispositivi di tutti Integrazioni: Un programma che si integri con gli strumenti già utilizzati dalla vostra azienda vi garantisce di tenere tutto in un unico posto

10 modelli di piano di transizione da utilizzare nel 2024

La pianificazione delle transizioni è raramente definita facile e veloce: tutto ciò che implica un cambiamento di solito presenta qualche ostacolo. Ma questi modelli renderanno il tutto meno problematico.

Sono gratuiti, quindi chiunque può usarli senza preoccuparsi del budget. Inoltre, sono abbastanza personalizzabili da adattarsi a quasi tutti i cambiamenti della vostra azienda.

Che si tratti di un cambio di proprietario, di un rebranding, di un'importante operazione di marketing

progetto, il passaggio di consegne

o di riportare i vostri dipendenti in ufficio, c'è un modello che fa al caso vostro. Date un'occhiata a queste 10 opzioni per gestire la transizione come un professionista. 🎉

1. ClickUp Modello di piano di transizione per la gestione del cambiamento

Modello di piano di transizione per la gestione del cambiamento di ClickUp

Il

Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp

delinea un approccio in più fasi per aiutarvi a gestire e implementare qualsiasi cambiamento all'interno della vostra azienda. Presenta una struttura predefinita e campi suggeriti per aiutarvi a iniziare immediatamente a lavorare su progetti nuovi o in sospeso.

Questo modello di piano di transizione colma anche le lacune ed espande la visualizzazione dell'elenco con ulteriori dettagli man mano che si costruisce il piano di transizione

piano di gestione del cambiamento

. La maggior parte dei modelli di ClickUp include più stati, campi personalizzati e tipi di visualizzazione per aiutarvi a costruire il piano di transizione perfetto per il cambiamento imminente.

Questo non è diverso.

È possibile ordinare i compiti in base all'assegnatario, controllare lo stato di ogni incarico in un colpo d'occhio e avere una visione d'insieme dell'andamento del periodo di transizione. Questo modello può essere modificato per adattarsi a quasi tutte le situazioni e garantire una transizione senza problemi.

Dall'inserimento dei dipendenti in un nuovo ruolo con un piano di transizione professionale all'esecuzione di un trasferimento di conoscenze sui processi aziendali, questo modello fornisce al team di progetto i dettagli chiave per adattarsi. E se avete bisogno di fare un ulteriore passo avanti, ClickUp ha diversi

modelli di organigramma

che semplificano la creazione di una rappresentazione visiva dei titoli delle mansioni, delle responsabilità principali e dei partner interfunzionali.

Scarica questo modello

2. Modello di consegna del progetto ClickUp

Modello di passaggio di consegne del progetto ClickUp

Il

Modello di consegna del progetto ClickUp

assicura che un progetto sia completato e chiuso correttamente prima di passare la mano. Questo può includere la fornitura ai nuovi stakeholder e ai membri del team di tutte le informazioni rilevanti per il progetto. Pensate alle questioni in sospeso

del progetto

,

pietre miliari

, le date di scadenza attuali, i contatti importanti, le conoscenze chiave e i passi successivi previsti.

ClickUp

software per il flusso di lavoro

presenta anche funzioni utili come le reazioni ai commenti e l'automazione assistita dall'intelligenza artificiale per semplificare la vita. E come la maggior parte dei nostri modelli, questo include stati, campi, viste e strumenti di pianificazione del progetto personalizzati. 🛠️

Il modello di piano di transizione ha tutto ciò che serve per organizzare i dati del progetto per una transizione senza soluzione di continuità. Semplifica il processo di aggiornamento dei contatti chiave sui progressi del team e la creazione di liste di controllo complete per una semplice transizione del progetto.

Scaricate questo modello

3. Modello di piano di Gantt per la gestione delle modifiche di ClickUp

Modello di piano Gantt per la gestione delle modifiche di ClickUp

Il

Modello di piano di Gantt per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

il piano di gestione dei cambiamenti (Change Management Plan) è un modello che facilita la pianificazione, la gestione e l'implementazione dei cambiamenti per la transizione del progetto da uno stato all'altro. Questo potrebbe significare cambiare il

gestione del team

struttura, processi aziendali su progetti in sospeso o

il vostro piano aziendale complessivo

-può fare tutto! 🤩

Questo modello di piano di transizione utilizza un formato di diagramma di Gantt per guidare voi e i vostri team di progetto nei momenti di cambiamento. I campi personalizzati, gli stati e le visualizzazioni rendono facile per voi e per i membri del vostro team tenere traccia dei progressi verso gli obiettivi.

Creare un trasferimento senza problemi ai team e

parti interessate per sviluppare una chiara

obiettivi e traguardi chiari su cui collaborare contemporaneamente con tutti i membri del team. Il vostro piano di transizione terrà traccia delle scadenze più importanti e creerà

piani di emergenza

per potenziali eventi non pianificati, o anche per progetti in corso.

Scarica questo modello

4. Modello di documento per il piano di gestione delle modifiche di ClickUp

Modello di documento per il piano di gestione delle modifiche di ClickUp

Il

Modello di documento per il piano di gestione dei cambiamenti di ClickUp

semplifica il trasferimento delle conoscenze e i piani di transizione. Aiuterà a chiarire i risultati desiderati, a informare le parti interessate, a migliorare la comunicazione, a organizzare le informazioni di contatto, a eseguire un piano di comunicazione efficace e a fornire un feedback in tempo reale a ogni membro del team. ✍️

Oltre alle caratteristiche personalizzabili, questo modello dispone di pagine per elenchi di milestone, dettagli del registro delle modifiche, dettagli sui rischi e sulle misure di mitigazione e piani generali di gestione delle modifiche.

Il modello di documento del piano di gestione dei cambiamenti è utile per qualsiasi transizione di successo ed è perfetto per i team leader che preferiscono la personalizzazione del piano

Documenti

invece di (o in aggiunta a) grafici visivi più estesi.

Scarica questo modello

5. Modello di lista di controllo per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Modello di lista di controllo per la gestione delle modifiche di ClickUp

Il

Modello di lista di controllo del piano di gestione dei cambiamenti di ClickUp

aiuta a creare piani per i periodi di transizione nelle aziende di tutte le dimensioni. Organizzate la vostra lista di controllo in base a destinatari, date di scadenza, stati e altro ancora, e vedete i progressi dei membri del vostro team verso ogni obiettivo in pochi secondi.

È perfetto per creare una panoramica completa e collaborativa di tutto ciò che il vostro piano di gestione del cambiamento richiede. Inoltre, come la maggior parte dei modelli ClickUp, anche questo è dotato di stati, campi e tipi di visualizzazione personalizzati, in modo da poter creare una lista di controllo con tutto ciò che serve e niente che non serve. ✅

Il modello di piano di transizione aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina, dai nuovi dipendenti ai team leader più esperti. Poiché è possibile creare più liste di controllo, è possibile tenere traccia e gestire tutto, dagli obiettivi annuali a quelli dell'intera azienda

pianificazione della successione

è molto più semplice.

Scarica questo modello

6. Modello di piano d'azione per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Modello di piano d'azione per la gestione dei cambiamenti di ClickUp

Il

Modello di piano d'azione per la gestione del cambiamento di ClickUp

suddivide i dettagli di qualsiasi cambiamento in attività gestibili e tracciabili. Semplificherà l'organizzazione di tutti gli elementi della transizione in un unico luogo, fornendo una piattaforma per una collaborazione senza sforzo con i vostri team, dipartimenti e stakeholder.

Questo modello flessibile e facile da usare delinea gli elementi fondamentali di un piano d'azione semplice. Ci sono diversi stati, campi personalizzati e visualizzazioni che aiutano a guidare il vostro team attraverso un cambiamento di successo.

Il nostro modello di piano d'azione per la gestione del cambiamento funziona con la dashboard di ClickUp per aiutare a organizzare i file rilevanti e gestire progetti di qualsiasi dimensione. Inoltre, grazie alle oltre 1.000 integrazioni presenti su ClickUp, è possibile ottenere informazioni da tutti gli strumenti utilizzati quotidianamente. 📚

Scarica questo modello

7. Modello di progetto di rebranding ClickUp

Modello di progetto di rebranding ClickUp

Il

Modello di progetto di rebranding ClickUp

fornisce un esempio di piano di transizione per il rebranding di un'azienda, di un'organizzazione o di un prodotto. Vi aiuterà a coordinare ogni fase del progetto per gestire il processo di transizione dall'inizio alla fine. ✨

Utilizzate questo modello per sviluppare una nuova identità visiva, assegnare le responsabilità, monitorare i progressi di ogni fase, creare un calendario di successo e molto altro ancora. Tutto questo è possibile grazie ai campi personalizzati, agli stati e ai tipi di visualizzazione.

Oltre al nostro modello di progetto di rebranding, ClickUp

strumenti di gestione del progetto

miglioreranno il vostro

il monitoraggio del progetto

con funzioni come commenti, reazioni ai commenti, avvisi di dipendenza e tracciamento del tempo.

Scarica questo modello

8. Modello di piano d'azione per il ritorno al lavoro ClickUp

Modello di piano d'azione per il rientro al lavoro ClickUp

Il

Modello di piano d'azione per il ritorno al lavoro ClickUp

è stato ideato per le aziende che stanno riportando i dipendenti o i clienti in sede. Vi aiuterà a identificare e prendere le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante e dopo la transizione.

I campi, gli stati e le viste personalizzate rendono più facile tenere traccia delle attività associate a un ritorno al lavoro senza problemi, offrendo un equilibrio tra flessibilità e struttura per un piano completo.

Il modello di piano d'azione per il ritorno al lavoro può coprire tutto, dai requisiti di formazione alla gestione del lavoro. Poiché funziona bene con un modello di piano di transizione per dipendenti e

software per il coinvolgimento dei dipendenti

all'interno della piattaforma ClickUp, può essere parte della soluzione del vostro dipartimento HR. 🌻

Scarica questo modello

9. Modello di piano di emergenza ClickUp

Modello di piano di emergenza ClickUp

Il

Modello di piano di emergenza ClickUp

delinea una strategia per il vostro team, la vostra azienda o organizzazione come piano di riserva per gli eventi imprevisti. Può aiutarvi a pianificare tutto, dalle interruzioni del provider di hosting sul vostro sito web a cosa fare se perdete il vostro dipendente di punta.

Oltre agli stati, ai campi e alle visualizzazioni personalizzate che si possono trovare in ClickUp, è possibile utilizzare le automazioni per impostare campi personalizzati quando vengono create attività specifiche, eliminando così parte del lavoro impegnativo.

Il modello di piano di emergenza consente inoltre di creare piani multipli per diversi eventi e scenari in un unico luogo, fornendo una panoramica di come gestire ogni evento. Oltre agli usi pratici, esaminare i vostri piani di emergenza ben fatti è un po' come una seduta di terapia di 10 secondi nei momenti di cambiamento. Fidatevi di noi. 🌻

Scarica questo modello

10. Modello di piano d'azione correttivo ClickUp

Modello di piano d'azione correttivo ClickUp

Il

Modello di Piano di Azione Correttiva ClickUp

contiene tutto ciò che serve per risolvere i risultati indesiderati di progetti e situazioni. Può aiutarvi a prevenire problemi ricorrenti, a rafforzare i processi aziendali, a ridurre il rischio di errori dei dipendenti e a imparare dagli errori del passato.

Il formato Whiteboard rende

collaborazione in tempo reale

facile e veloce. Passate dalla pianificazione alla realizzazione delle cose più velocemente con ClickUp

Software HR

. Inoltre, essendo completamente personalizzabile, è abbastanza flessibile da adattarsi a quasi tutte le situazioni.

Grazie alla funzionalità HR di ClickUp, il modello di piano d'azione correttivo è utile per creare soluzioni per i vostri team e per le situazioni che coinvolgono i dipendenti. È possibile risolvere i problemi relativi al processo di inserimento, monitorare i progressi dei nuovi dipendenti e molto altro ancora.

Scarica questo modello

Transizioni facili con questi modelli utili

Con l'aiuto di un modello di piano di transizione, sarete pronti ad affrontare qualsiasi transizione con (relativa) facilità.

Niente più confusione, stress e confusione: solo piani completi, obiettivi ben definiti e un percorso chiaro per il futuro. Ecco a voi transizioni senza intoppi e progetti di successo! 🏆

Siete ancora alla ricerca del modello perfetto? Consultate il nostro elenco di

modelli di gestione del cambiamento

per ulteriori opzioni.

Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a

ClickUp

per iniziare a usare questi modelli e migliorare il modo in cui la vostra azienda gestisce i cambiamenti. Sono tutti disponibili nel piano Free Forever, il che significa che non dovrete pagare un centesimo per organizzarvi al più presto.