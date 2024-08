10 modelli gratuiti di pianificazione della successione per i team

Sia negli affari che nella vita, dovete imparare a navigare nel vento turbolento del cambiamento. 🌬️

La cosa migliore è accettarlo, essere proattivi e prepararsi seriamente. Quando si tratta di cambiamenti nella forza lavoro, i modelli di pianificazione della successione sono la vostra salvezza.

Discuteremo 10 dei nostri preferiti e mostreremo come ogni modello di piano di successione può aiutare a garantire la continuità e un'ottima qualità del lavoro una transizione di leadership senza intoppi . Sono gratuiti, quindi perché non provarli?

Cos'è un modello di pianificazione della successione?

La pianificazione della successione è una strategia che le aziende utilizzano per prepararsi ai cambiamenti di leadership derivanti da dimissioni, pensionamenti o promozioni. Si tratta di un piano a lungo termine che deve seguire principi di gestione dell'ufficio e richiede un'attenta riflessione.

Inoltre, deve essere rivalutato e aggiornato ogni anno o dopo ogni transizione. Alcuni dei suoi passaggi chiave sono:

Definire i ruoli critici e le posizioni chiave

Identificare e valutare i potenziali successori

Creare piani di sviluppo per ogni potenziale successore

La pianificazione della successione è un quadro di riferimento che aiuta le aziende a tracciare efficacemente le fasi per una transizione di leadership senza soluzione di continuità. Questi piani di emergenza servono a semplificare i ruoli chiave e i cambi di personale, riducendo il caos che spesso accompagna un piano di successione dettagliato.

Cosa rende un buon modello di pianificazione della successione?

Per essere efficace, un modello di pianificazione della successione deve:

essere completo : Coprire tutti gli aspetti cruciali del processo di pianificazione della successione

: Coprire tutti gli aspetti cruciali del processo di pianificazione della successione Permettere la personalizzazione : Essere scalabile e adattabile a vari tipi di organizzazioni e posizioni dirigenziali

: Essere scalabile e adattabile a vari tipi di organizzazioni e posizioni dirigenziali Essere di facile utilizzo : Semplificare il processo ed essere facile da usare per tutti per mantenere la continuità aziendale

: Semplificare il processo ed essere facile da usare per tutti per mantenere la continuità aziendale Facilitare la collaborazione : Consentire a tutti di dare il proprio contributo e di partecipare al processo di pianificazione della successione

Fornire analisi: Garantire il monitoraggio in tempo reale dei progressi e delineare tutte le sfide aziendali

10 Modelli di pianificazione della successione da utilizzare nel 2024

La pianificazione della successione non è una passeggiata, ma con gli strumenti giusti può andare tutto liscio. Utilizzate uno di questi 10 modelli per il vostro processo di pianificazione della successione nel 2024 ClickUp per creare una forte pipeline di potenziali candidati e leader e portare stabilità in tempi difficili.

1. Modello di pianificazione successoria ClickUp

Il modello di pianificazione successoria di ClickUp è un modo semplice per prepararsi ai cambiamenti di leadership

Non sappiamo cosa ci riservi il futuro, ma sappiamo che potete utilizzare il modello di pianificazione della successione di ClickUp Modello di pianificazione successoria di ClickUp . Questo modello di piano di successione vi aiuta a a gestire i talenti transizioni nei ruoli di leadership o identificare le posizioni chiave in un nuovo piano di successione.

È uno strumento organizzativo multifunzionale che rende la pianificazione un gioco da ragazzi. 💨

Se è la prima volta che lavorate con un Modello ClickUp consultare la Guida introduttiva. Anche se avanzato, il modello è intuitivo da usare e da configurare. Si tratta di una cartella contenente due elenchi: Membri del team e Attività di sviluppo professionale.

L'elenco Membri del team contiene informazioni su ciascun lavoratore, come la posizione attuale, il reparto, i potenziali candidati e la disponibilità alla successione. È possibile personalizzare questi campi per riflettere meglio le proprie esigenze.

Se preferite le lavagne in stile Kanban rispetto agli elenchi, ClickUp vi offre una soluzione. Nella vista Board, i dipendenti sono rappresentati come schede e raggruppati per posizioni potenziali o critiche, per facilitare la visualizzazione.

Ogni scheda mostra informazioni essenziali sulle potenziali assunzioni dei ruoli di leadership, comprese divertenti scale di valutazione emoji per la comunicazione, le capacità di leadership e le prestazioni. È possibile modificare l'aspetto delle schede e i metodi di raggruppamento e ordinamento.

Il secondo elenco, Attività di sviluppo professionale, consente di tenere traccia e di gestire tutte le attività e le sottoattività necessarie per garantire transizioni fluide durante la pianificazione della successione. Scarica questo modello

2. Modello di pianificazione della successione aziendale ClickUp

Il modello di pianificazione della successione aziendale di ClickUp facilita la pianificazione e la collaborazione anche per le grandi imprese

In ambito aziendale, un solido quadro di pianificazione della successione funge da scudo contro l'instabilità e le interruzioni. A causa delle dimensioni di queste organizzazioni, è anche facile perdersi tra i dati e lasciarsi sfuggire le posizioni senior e i leader ideali.

Con questo Modello di pianificazione della successione aziendale di ClickUp è possibile rimanere al passo con i tempi. Il modello organizza e semplifica la processo di pianificazione del conto indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Il modello di piano di successione è una cartella contenente tre elenchi:

Attività di formazione: Include la formazione che i potenziali successori hanno completato o intendono completare in futuro Candidati potenziali: Contiene informazioni su tutti i potenziali successori e sulla loro disponibilità a ricoprire posizioni più elevate Successione aziendale: Individua i ruoli critici all'interno dell'azienda, ne delinea le responsabilità e propone un piano di trasferimento per i candidati alla successione

Ogni elenco è dotato di una vista Elenco e di una vista Scheda, per una maggiore comodità. Create attività, sottoattività e liste di controllo per realizzare i vostri piani.

Adattate il modello alle vostre esigenze aziendali modificando il metodo di ordinamento e creando categorie e campi personalizzati. Introducete nuove viste, come Gantt e Carico di lavoro, per un'efficace gestione dei tempi e dei costi gestione del team . Scarica questo modello

3. Modello di piano del personale ClickUp

Utilizzate questo modello per comprendere meglio le diverse tipologie di personale di cui la vostra azienda ha bisogno per raggiungere gli obiettivi

La pianificazione della successione può non essere un compito quotidiano, ma Operazioni HR sono sempre in corso. Fortunatamente, il Modello di piano del personale ClickUp vi permette di essere sempre aggiornati sulla vostra forza lavoro, che si tratti del personale operativo di oggi o dei futuri leader.

Questo modello di piano di successione è adatto ai principianti e non richiede istruzioni. Ma se avete bisogno di una guida, potete trovarla nel buon vecchio documento Start Here.

Il modello Staffing è una lavagna che comprende due parti: un diagramma di flusso del processo di pianificazione del personale e un organigramma per identificare i ruoli chiave e la gerarchia dei dirigenti nella vostra organizzazione.

Lo schema del processo di assunzione del personale consente di definire le fasi esatte del piano di successione. Per impostazione predefinita, tali fasi comprendono:

Valutazione della capacità attuale

Identificazione delle esigenze aziendali

Sviluppo di strategie di gestione delle risorse umane

Sotto ogni fase sono presenti note adesive che consentono di creare sottoattività e avvertenze.

L'organigramma rappresenta la gerarchia delle persone all'interno dell'organizzazione. Codificato a colori per una migliore visualizzazione, l'organigramma è dotato di quattro livelli di anzianità.

Come per gli altri Lavagne ClickUp è possibile personalizzare tutti gli elementi. Inserite immagini, aggiungete connettori per indicare le relazioni e raggruppate i dipendenti in modo da formare team interfunzionali e dipartimenti.

Le lavagne bianche danno anche la libertà di scarabocchiare e di introdurre elementi aggiuntivi, come ad esempio mappe mentali e siti web per dare ai piani di successione tutto ciò di cui hanno bisogno per... beh, avere successo! Scarica questo modello

4. Modello di piano di sviluppo dei dipendenti ClickUp

Fornite ai dipendenti le informazioni e le competenze necessarie per i nuovi ruoli/responsabilità utilizzando il nostro modello di piano di sviluppo per i dipendenti

Senza lo sviluppo dei dipendenti, la pianificazione della successione sarebbe complicata nel migliore dei casi e caotica nel peggiore. 😵

Ecco perché avete bisogno di un piano di allenamento solido per i vostri futuri leader. E non c'è modo migliore e più veloce di crearne uno se non con il programma Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp . È uno strumento semplice che chiunque può utilizzare, indipendentemente dal livello di competenza.

È in forma di elenco ma ha diverse visualizzazioni, tra cui:

Guida introduttiva : Istruzioni su come utilizzare il modello di piano di successione

: Istruzioni su come utilizzare il modello di piano di successione Riepilogo dei dipendenti : Un elenco generale di tutti i dipendenti e dei loro piani di sviluppo

: Un elenco generale di tutti i dipendenti e dei loro piani di sviluppo Piano dei dipartimenti : Come l'elenco precedente, ma organizzato per dipartimenti

: Come l'elenco precedente, ma organizzato per dipartimenti Stato di sviluppo : Piani dei dipendenti nella scheda agile

: Piani dei dipendenti nella scheda agile Elenco dei dipendenti: Una tabella con le informazioni di base su ogni membro del personale

Per impostazione predefinita, il modello contiene campi personalizzati come lo stato, la tempistica del piano, i tag del tipo di metodo di sviluppo, l'esito della valutazione e molti altri.

La vista Board aiuta la visualizzazione, mostrando solo le informazioni chiave sul lavoratore per evitare il disordine visivo. È possibile cambiare le modalità di ordinamento e raggruppamento, modificare le categorie e aggiungere nuovi campi. Scarica questo modello

5. Modello di analisi del divario di competenze ClickUp

Scoprite il modo migliore per affinare le competenze dei vostri dipendenti con il modello di analisi del gap di competenze di ClickUp

Una volta scelti i sostituti per le posizioni di leadership essenziali, volete aiutarli a eccellere. Se non siete sicuri di come procedere, utilizzate Modello di analisi del divario di competenze di ClickUp !

Questo strumento è il vostro stop shop per la pianificazione dello sviluppo delle competenze. Mentre valutate, analizzate e affinate le competenze dei vostri futuri leader, il modello funge da ponte per tenere tutto insieme. 🌉

Contiene diverse visualizzazioni a elenco e una visualizzazione a tabellone, che mostrano i dettagli dei dipendenti e le informazioni sulle loro competenze, raggruppate in base a diversi fattori: reparto, tipo di competenza e priorità. Oltre alle informazioni di base sul dipendente, come la posizione, questi elenchi hanno campi dedicati ai punteggi di importanza delle competenze, alle valutazioni delle competenze e alle note di raccomandazione delle azioni.

Una volta valutati i dipendenti, inserite i punteggi nell'elenco e utilizzate le formule per calcolare i punteggi totali o medi. Il modello è dotato di una formula preimpostata per il punteggio gap, che rappresenta la differenza tra i punteggi Target e Totale. È possibile introdurre anche formule personalizzate. Scarica questo modello

6. Modello di mappatura delle competenze ClickUp

Raccogliete e organizzate facilmente le informazioni sulle competenze dei vostri dipendenti con il modello di mappatura delle competenze di ClickUp

Sebbene sia un ingrediente essenziale della pianificazione della successione, la valutazione delle competenze è un pasto saziante da solo. Per sviluppare le competenze dei vostri dipendenti e consentire loro e all'azienda di crescere, dovete sapere a che punto sono. Modello di mappatura delle competenze di ClickUp vi permette di farlo senza sforzo. Si tratta di una piattaforma per l'autovalutazione e la documentazione e visualizzazione dei punteggi con diverse visualizzazioni, tra cui un modulo di valutazione ed elenchi che mostrano i risultati utilizzando diversi criteri di ordinamento.

Il primo passo consiste nell'inviare il modulo ai dipendenti. Dopo che l'hanno completato, si può fare riferimento a una delle viste Elenco per vedere i risultati. È inoltre possibile creare altri moduli e raccogliere diversi tipi di informazioni, come il feedback a 360 gradi.

Tenere presente che è necessario iscriversi al programma Piano illimitato o fino a moduli condivisi.

Nella vista Elenco, i punteggi sono rappresentati con divertenti emoji, aggiungendo un tocco giocoso al processo di valutazione delle competenze, spesso temuto. È possibile personalizzare le emoji, le categorie e i campi per rendere il modulo più comprensibile e meno intimidatorio. Scaricate questo modello

7. Modello di piano di lancio della formazione ClickUp

Gestite i programmi di formazione per la successione con il modello di piano di formazione di ClickUp

Una volta avviata la formazione per la successione, è necessario un sistema solido per gestire i programmi e monitorare i progressi. Con il Modello di piano di lancio della formazione ClickUp il piano di formazione di ClickUp è un modello che consente di tenere sotto controllo tutte le informazioni e di pianificare le fasi successive con chiarezza e sicurezza. 💪

Anche se ricco di funzioni, questo modello è facile da usare. È un elenco con molte viste che coprono vari aspetti della gestione della formazione.

La vista principale offre un elenco completo dei programmi di formazione raggruppati per tipo. Le colonne includono formatori, assegnatari, date di inizio e di scadenza, risorse e modalità, ma è possibile personalizzarle se necessario.

La vista Schema visualizza la cronologia degli eventi per aiutare l'utente a gestire il tempo e coordinare i programmi di formazione per garantire un'implementazione efficiente. La visualizzazione della lavagna di Modality mostra i corsi come schede, consentendo un modo visivamente accattivante e intuitivo di organizzare i compiti. Scarica questo modello

8. Modello di matrice di competenze tecniche ClickUp

Tracciate le abilità tecniche e le competenze chiave della vostra forza lavoro con il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Mentre il modello precedente consente di programmare in modo efficiente la formazione, questo consente di tenere traccia dei risultati della valutazione. È possibile rivedere i punteggi, aggiungere valutazioni, calcolare medie e confrontare i risultati per scegliere il miglior successore per qualsiasi posizione.

Il modello Modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp è uno strumento utile per comprendere il potenziale di ciascun dipendente. Grazie alle categorie colorate, è facile identificare i punti di forza, le aree di miglioramento e le lacune di competenze all'interno del team. Sebbene sia stato progettato per le competenze tecniche, questo modello può essere modificato per altri scopi, come la valutazione delle soft skill e il feedback a 360 gradi.

Il modello contiene diverse viste, tra cui:

Competenze tecniche : Un elenco di tutti i dipendenti e il loro punteggio nelle varie competenze tecniche, come lo sviluppo di software e il debug

: Un elenco di tutti i dipendenti e il loro punteggio nelle varie competenze tecniche, come lo sviluppo di software e il debug Competenze fondamentali : Un elenco di tutti i dipendenti e del loro punteggio nelle competenze fondamentali, come ad esempiogestione del progetto e competenze analitiche

: Un elenco di tutti i dipendenti e del loro punteggio nelle competenze fondamentali, come ad esempiogestione del progetto e competenze analitiche Analisi dei gap: Una tabella che individua i dipendenti con lacune di competenze che dovrebbero essere affrontate nelle loro posizioni chiave

Per identificare rapidamente i top performer, calcolate i punteggi medi o totali utilizzando delle formule. Specificate le esigenze di sviluppo complessive selezionando una categoria dal menu a discesa. È possibile aggiungere documenti di supporto nel campo Riferimenti per tenere traccia di tutti i piani di successione futuri o passati. Scarica questo modello

9. Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

Se siete alla ricerca di un modo per rendere le assunzioni meno opprimenti, date un'occhiata al nostro modello di matrice di selezione delle assunzioni, perfetto per lo screening di un gran numero di candidati

Trovare nuove persone a volte è più conveniente che affidarsi alle risorse interne e cercare di infilare chiodi quadrati in buchi rotondi. In questi casi, è necessario vagliare numerosi candidati per trovare il candidato perfetto. Con il Modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp questo processo diventa più gestibile.

Si tratta di un documento con più viste progettato per aiutarvi a tracciare i candidati e i loro progressi. Nell'elenco del database dei candidati si possono trovare tutte le informazioni necessarie, compresi i CV, i dettagli di contatto e le valutazioni dei valutatori.

Il Registro delle chiamate la vista scheda mostra i candidati sotto forma di schede, raggruppate in base alla fase di assunzione in cui si trovano. Le schede rappresentano profili semplificati dei candidati, ma è possibile scoprire ulteriori informazioni facendo clic su di esse. Per gestire le riunioni , fare riferimento al Programma dei colloqui Visualizzazione del calendario in ClickUp . Scarica questo modello

10. Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Utilizzate il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp per descrivere la vostra strategia e i vostri obiettivi per le persone

Il Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è un semplice documento che vi aiuta a aumentare la fidelizzazione, la soddisfazione e la produttività dei dipendenti. 📚

Inizia con uno spazio per il nome dell'azienda, il logo, il nome del reparto e la data. Nella sezione successiva, Aree chiave di interesse, è possibile indicare le aree di interesse:

Strategia aziendale: I vostri valori e il problema che la vostra azienda o il vostro dipartimento intendono risolvere Strategia delle persone: I vostri obiettivi quando si tratta dicoinvolgimento dei talenti all'interno della vostra azienda e come pensate di raggiungerli Priorità strategiche: Sintesi dei punti essenziali delle due sezioni precedenti, organizzata in una tabella

La sezione seguente si concentra sulla misurazione del successo. Potete inserire nella tabella le vostre aspettative per ciascun obiettivo, quindi confrontarle con i risultati effettivi per valutare i progressi . Infine, create un piano di comunicazione, specificando i canali preferiti, il pubblico e la frequenza degli aggiornamenti per ogni obiettivo.

Rispetto ad altri esempi di piano di successione presenti in questo elenco, questo modello vi permette di rendere il documento ancora più interessante, inserendo grafici o immagini interessanti, giocando con i caratteri e personalizzando lo schema di colori per adattarlo al vostro branding. Scarica questo modello

Modelli di pianificazione della successione aziendale - Una panoramica

Scoprite una breve panoramica di tutti i modelli e dei loro vantaggi:

Utilizzate questi modelli di pianificazione della successione per essere sempre all'avanguardia

Nelle parole del grande Miguel de Cervantes, "Essere preparati è metà della vittoria" Questa saggezza senza tempo vale anche per la pianificazione della successione.

Con l'approccio e gli strumenti giusti, potete facilitare una transizione di leadership di successo all'interno della vostra azienda. Utilizzate questi modelli per la pianificazione della successione e consentite alla vostra organizzazione di trionfare, indipendentemente dalle circostanze. 👑

La pianificazione della successione aziendale non deve essere una sfida. Acquista ClickUp oggi e scoprite perché così tante aziende si affidano alla piattaforma per la documentazione e la pianificazione.