11 modelli gratuiti di organigramma in PPT, Word e ClickUp

In qualità di manager esperto di marketing per la crescita, ho guidato molti team e mi sono sempre reso conto che la creazione di organigrammi è come una partita a Tetris, impegnativa ma intrigante. Ma invece di avere a che fare con semplici blocchi, dovevo inserire le persone in ruoli in cui potessero eccellere. Mi ha fornito un'istantanea chiara della gerarchia, di chi è chi nel mio team e di come si integra nello schema più ampio delle cose.

Per assicurarmi che ogni aspetto della struttura del mio team si adattasse perfettamente, senza lasciare spazio a sovrapposizioni o sovraccarichi, ho trovato incredibilmente utili i modelli di organigramma. Hanno semplificato il processo di creazione di una visione completa della struttura del mio team. Ecco perché so che possono essere la chiave del vostro successo.

Quindi, se state cercando di migliorare la vostra gestione del team, non cercate oltre. Ho raccolto un assortimento di 11 modelli di organigramma gratuiti per PowerPoint, Word e ClickUp!

Cos'è un modello di organigramma?

Gli organigrammi, detti anche organigrammi, sono diagrammi visivi della struttura organizzativa.

Il tipico organigramma mostra chi fa cosa, chi è responsabile di chi, chi riferisce a chi e chi prende le decisioni a ogni livello. Questa visione dall'alto verso il basso facilita la comprensione delle relazioni tra i diversi membri del team dell'organizzazione, le loro posizioni e i vari dipartimenti.

Un modello di organigramma è un diagramma preconfezionato, spesso dotato di segnaposti personalizzabili per aiutarvi a riempirlo. Dopotutto, la creazione di una struttura organizzativa visiva e consolidata per la vostra azienda non dovrebbe darvi il mal di testa.

Cosa rende un buon modello di organigramma?

Un buon modello di organigramma deve rendere facile la comprensione della gerarchia delle posizioni dell'organizzazione e delle relazioni tra di esse. I modelli di organigramma sono essenziali per identificare le aree di sovrapposizione o le lacune di responsabilità.

I tre tipi classici di strutture organizzative sono:

Organismo gerarchico: noto anche come organigramma gerarchico, è il più comune per creare una struttura organizzativa. Questo tipo di organigramma mostra una persona o un gruppo al vertice della struttura organizzativa con una struttura gerarchica discendente al di sotto, a forma di piramide

noto anche come organigramma gerarchico, è il più comune per creare una struttura organizzativa. Questo tipo di organigramma mostra una persona o un gruppo al vertice della struttura organizzativa con una struttura gerarchica discendente al di sotto, a forma di piramide Organismo a matrice: Astruttura organizzativa a matrice è meno comune. Questo tipo di organigramma si verifica quando gli individui hanno più manager. Questi organigrammi possono avere una forma più rettangolare per dettagliare accuratamente le relazioni di ciascun membro del team e del project manager

Astruttura organizzativa a matrice è meno comune. Questo tipo di organigramma si verifica quando gli individui hanno più manager. Questi organigrammi possono avere una forma più rettangolare per dettagliare accuratamente le relazioni di ciascun membro del team e del project manager **Un organigramma piatto o orizzontale ha tipicamente due livelli, uno per i lavoratori e uno per i dirigenti. In queste aziende, i lavoratori sono solitamente più coinvolti nel processo decisionale e ci si aspetta che gestiscano più responsabilità

Ma non è necessario fermarsi a questi tre tipi classici di organigrammi! Ad esempio, potreste creare un diagramma ad "albero genealogico" che illustri le competenze e la posizione di ogni dipendente. Oppure potreste creare un diagramma di flusso per l'onboarding, in modo da coinvolgere i nuovi assunti nel processo.

Qualunque cosa dobbiate creare, c'è un modello di organigramma che fa al caso vostro. 🛠️

Infine, ma non meno importante, tenete presente che un buon modello di organigramma deve essere facile da usare, personalizzabile e adattarsi alla struttura della vostra azienda. E deve funzionare su un sistema affidabile software per organigrammi .

11 modelli di organigramma gratuiti per visualizzare l'intera azienda

Anche se un modello di organigramma può sembrare noioso, trovare il modo perfetto per visualizzare la vostra startup, la vostra piccola impresa o la vostra azienda è in realtà molto interessante. (Dai, sapete di amare un buon organigramma!)

Quello giusto aiuterà i nuovi dipendenti a capire il loro posto nell'azienda e darà ai manager una visione funzionale dall'alto di tutte le linee di reporting (o per titolo di lavoro).

Inoltre, sono come un anello di decodifica segreto per la collaborazione: improvvisamente, tutti sanno come lavorare insieme come una macchina ben oliata.

Se volete migliorare il vostro lavoro, procuratevi uno di questi modelli di organigramma e guardate che magia! ✨

1. Modello di organigramma ClickUp

Modello di organigramma ClickUp

Volete un modello di organigramma gratuito per tenere tutti sulla stessa pagina e garantire che i dipendenti sappiano chi è responsabile in azienda?

entrate: L'organigramma Modello di organigramma ClickUp . 🙌

Questo modello di organigramma, adatto ai principianti, consente di vedere chi riporta a chi e di visualizzare le relazioni interfunzionali all'interno dell'azienda. Inoltre, questo organigramma funziona con Lavagne ClickUp per cui è garantito un aspetto visivamente accattivante e super personalizzabile.

Le lavagne consentono di trascinare le connessioni tra le forme, di inserire i media, di incorporare i documenti e di disegnare a mano libera con colori coordinati. I modelli di organigramma con lavagne bianche offrono una tela infinita per collaborazione in tempo reale in modo da poter lavorare a fianco del vostro team.

Ho già detto che questo organigramma consente di aggiungere e rimuovere facilmente i membri del team?

O di costruire la catena di comando? Considerate questo modello di organigramma come un'infografica per la gerarchia della vostra azienda, racchiusa in un comodo pacchetto di tutorial. Scarica questo modello

2. Modello ClickUp Meet the Team

Modello di incontro ClickUp con il team

Desiderate mettere in mostra le capacità e le personalità del vostro team? Permetteteci di presentarvi il Modello ClickUp Meet the Team !

Questo modello di organigramma crea una pagina divertente e coinvolgente che mostra l'esperienza, le competenze e gli interessi unici di ciascun membro del team. Se volete impressionare i clienti o semplicemente mostrare ai nuovi dipendenti quanto sia incredibile il vostro team, questo modello di organigramma è un'opzione eccellente.

È facile da usare e completamente personalizzabile, rendendo l'organigramma la soluzione perfetta per le aziende di tutte le dimensioni. Inoltre, questo modello di organigramma gratuito è un modo eccellente per aiutare tutti a sentirsi sicuri di nuovi collaborazione tra i team progetti.

Quindi perché aspettare? Iniziate a mettere il "divertimento" nella funzionalità con il modello di organigramma di ClickUp oggi stesso! Scarica questo modello

3. Modello di elenco di foto di squadra ClickUp

Modello di elenco fotografico del team ClickUp

Il Modello di elenco di foto di squadra ClickUp è uno strumento fantastico che vi aiuta a tenere traccia delle foto di tutti i membri del vostro team in un unico posto. Questo significa che non dovrete più scorrere il rullino fotografico per trovare una foto.

Ma siamo realisti: le foto di squadra possono essere un po' noiose. Ecco perché ClickUp ha aggiunto alcune funzioni divertenti, come le emoji accanto ai nomi dei membri per mostrare la loro personalità!

Inoltre, con il template ClickUp Team Photo Directory non dimenticherete mai più il nome di un membro del team. Al contrario, sarete sempre al corrente di tutto, perché ogni foto è etichettata con il suo nome e il suo ruolo.

Se volete dare un tocco di classe al vostro elenco di squadra e aggiungere un po' di divertimento alla giornata del vostro team, provate il modello di elenco fotografico di squadra di ClickUp. La vostra squadra vi ringrazierà! 🙌 Scarica questo modello

4. Modello di matrice delle capacità del team ClickUp

Modello di matrice di capacità del team ClickUp

Volete uno strumento utile per aiutare il vostro team a visualizzare i punti di forza e di debolezza collettivi? Il Modello di matrice delle capacità del team ClickUp fa proprio questo.

Immaginate questo: I membri della vostra squadra sono supereroi (o cattivi, se preferite) e voi siete il loro leader. Il modello ClickUp Team Capability Matrix è il modo in cui tenete traccia dei punti di forza e di debolezza di ciascun membro del team per superare gli avversari.

Inoltre, questo modello di organigramma è facilissimo da usare. Compilate il modello di organigramma a matrice con i nomi dei membri del vostro team e le loro rispettive competenze, e voilà! Avrete un quadro chiaro della situazione della vostra squadra e delle aree su cui dovete lavorare. Gestione del team non è mai stata così facile.

Quindi, cosa state aspettando? Indossate il vostro mantello e mettetevi all'analisi con il modello di matrice delle capacità del team ClickUp. È ora di salvare la situazione (o di conquistare il mondo). Scarica questo modello

5. Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp è uno strumento da sogno per le risorse umane. 🤩

Anche se non si tratta di un modello di organigramma, questo documento è stato progettato per rendere la vita dei dipendenti molto più facile, quasi come un assistente personale a chiamata.

Il modello crea una struttura organizzativa per l'intera azienda, in modo da poter includere tutto, dai valori dell'azienda a strumenti di comunicazione sul posto di lavoro in modo che i dipendenti sappiano dove trovare ciò che ci si aspetta da loro e cosa possono aspettarsi in cambio.

Ma aspettate, c'è di meglio! Potete andare oltre la semplice informazione e fare in modo che i vostri manuale per i dipendenti con illustrazioni stravaganti. E se volete fare il passo più lungo della gamba, perché non aggiungere qualche barzelletta per intrattenere i dipendenti mentre imparano a conoscere i dettagli dell'azienda?

Sia che vogliate aiutare i membri più esperti del team a rispolverare le politiche aziendali, sia che vogliate mostrare ai nuovi assunti le regole del mestiere, ClickUp Modello di manuale per i dipendenti vi guarda le spalle.

E se volete più modelli gratuiti per le risorse umane clickUp vi copre anche in questo caso. Scarica questo modello

6. Modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Modello di inserimento dei nuovi assunti ClickUp

A proposito di nuove assunzioni, il modello Modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp li aiuterà a iniziare rapidamente.

Questo modello di struttura organizzativa semplifica la creazione di una lista di controllo per i nuovi assunti. Assicurerà che siano ben equipaggiati prima di iniziare il loro percorso nella vostra azienda, aiutandovi a delineare una guida all'avvio passo dopo passo per ogni fase del processo di onboarding.

Sarete in grado di monitorare i progressi dei dipendenti attraverso ogni fase di onboarding, con tanto di scheda di avanzamento per tenere tutti sulla stessa pagina. Inoltre, vi aiuterà a tenere sotto controllo ogni aspetto, dalla presentazione dei nuovi assunti all'intero team a formazione sulla gestione del flusso di lavoro e condivisione cadenza delle riunioni per i team remoti .

La parte migliore del nostro modello di onboarding? È completamente personalizzabile per adattarsi alle vostre esigenze. Scaricate questo modello

7. Modello di panoramica aziendale ClickUp

Modello di panoramica aziendale ClickUp

Avete mai sentito parlare del Modello di panoramica aziendale ClickUp ? È un gioco che cambia le carte in tavola.

Questo modello ispirato all'organigramma offre un centro snello che copre tutto ciò che riguarda l'azienda. Dà potere ai membri del team, agli investitori e a chiunque abbia accesso, fornendo loro una panoramica chiara e concisa della vostra azienda.

Con questo modello è possibile presentare la missione, i valori, gli obiettivi e la cultura aziendale in modo visivamente accattivante. Inoltre, è facilissimo da usare e da personalizzare per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.

Avrete accesso a diversi tipi di visualizzazione e campi personalizzati, comprese le opzioni per gli stakeholder, il costo del progetto, la complessità, il tasso di avanzamento, le vittorie e altro ancora. Scarica questo modello

8. Modello di cultura aziendale ClickUp

Modello di cultura aziendale ClickUp

Avete bisogno di spiegare la vostra cultura aziendale? State ancora costruendo la vostra identità aziendale? Questo è ciò che il Modello di cultura aziendale ClickUp è per!

La cultura aziendale è evidente nelle interazioni tra i membri del team, nei valori aziendali e nelle decisioni prese a ogni livello. Si vede anche da come team interfunzionali si riuniscono per raggiungere obiettivi comuni.

Il nostro modello di cultura aziendale ClickUp è come un progetto per il successo. È composto da più pagine, con domande sulla struttura organizzativa, le convinzioni, la visione e la promessa del marchio, nonché sui valori e la cultura aziendale, per guidarvi e ispirarvi in ogni fase del processo. Scaricate questo modello

9. Modello di organigramma di Microsoft PowerPoint

Modello di organigramma tramite Microsoft

I fan di Microsoft apprezzeranno il modello di organigramma di Microsoft PowerPoint. È un modo semplice e divertente per creare un organigramma per qualsiasi azienda.

Questo pratico modello di organigramma in PPT può aiutarvi a visualizzare la gerarchia della vostra azienda e Struttura del team rapidamente. Mentre il modello di organigramma in sé è gratuito, l'accesso completo a Microsoft PowerPoint non lo è. Ma se pagate già un piano Microsoft 365, questo non dovrebbe essere un problema. Ma se pagate già un piano Microsoft 365, questo non dovrebbe essere un problema.

Come la maggior parte dei modelli di PowerPoint gratuiti, è possibile aggiungere font divertenti, schemi di colori e grafici personalizzati a ciascuna diapositiva dell'organigramma, in modo che la presentazione di PowerPoint brilli.

Ma aspettate, c'è di più! È possibile utilizzare questo modello di presentazione PowerPoint dell'organigramma per stupire i dipendenti includendo video, animazioni e transizioni. E avrete accesso a migliaia di foto e grafici da utilizzare.

Bonus:_ Come creare un organigramma in Google Sheets ! Scarica questo modello

10. Organigramma di Microsoft Word Modello

Modello di organigramma via Template Lab

Volete utilizzare un modello di organigramma in Word? Il Template Lab Microsoft Word Organizational Chart Template vi permette di farlo.

Questo modello di organigramma funzionale vi consente di creare facilmente una rappresentazione visiva della gerarchia del vostro team per vedere chi è responsabile di cosa e chi riferisce a chi.

È perfetto per chi ama le applicazioni Microsoft e ha bisogno di un po' di aiuto per mantenere l'organizzazione (e siamo onesti, chi non ne ha bisogno?). Inoltre, il vostro organigramma avrà un design elegante e presentabile che renderà facile per il vostro team comprendere la struttura organizzativa complessiva Scarica questo modello

11. Modello di struttura organizzativa con codice colore in PowerPoint

Modello di organigramma tramite Microsoft

Il modello di organigramma codificato a colori di PowerPoint è uno strumento visivo utilizzato per visualizzare la struttura gerarchica di un'organizzazione. Questo modello di organigramma è composto da elementi colorati che rappresentano i diversi livelli o reparti dell'organizzazione.

Questo modello consente agli utenti di creare organigrammi dall'aspetto professionale in PowerPoint utilizzando layout e forme predefinite.

Utilizzando questo modello, gli utenti possono personalizzare l'organigramma in base alle loro esigenze specifiche. Possono aggiungere o rimuovere posizioni, modificare il layout e adattare i colori per adattarli al marchio o alle preferenze dell'organizzazione. Scarica questo modello

Modelli di organigramma FAQ

Qual è il layout migliore per un organigramma?

Il layout migliore per un organigramma dipende dalle dimensioni e dalla struttura dell'organizzazione. Alcuni layout comuni sono: gerarchico, a matrice, piatto e divisionale. È importante scegliere un layout che rifletta accuratamente la struttura dell'organizzazione e che consenta ai dipendenti di comprendere facilmente i loro ruoli e i rapporti di parentela.

Come posso rendere il mio organigramma visivamente accattivante?

Per rendere i vostri organigrammi visivamente accattivanti, potete utilizzare colori, caratteri e forme diverse per evidenziare i diversi reparti o livelli all'interno dell'organizzazione. Si possono anche incorporare immagini o icone per rappresentare i titoli di lavoro e i ruoli. Cercate di trovare un equilibrio tra funzionalità e design per creare un organigramma che sia informativo e visivamente accattivante.

Quanto spesso devo aggiornare il mio organigramma?

L'organigramma deve essere aggiornato ogni volta che vengono apportate modifiche alla struttura o ai ruoli dell'organizzazione. Ciò può includere nuove assunzioni, promozioni, trasferimenti o partenze. Mantenere l'organigramma aggiornato assicura che tutti i dipendenti abbiano le informazioni più accurate sui loro ruoli e sui rapporti di parentela.

Devo includere tutti nel mio organigramma?

Non è necessario includere ogni singolo dipendente nell'organigramma. È preferibile includere i ruoli e le posizioni chiave che hanno un impatto diretto sulla struttura e sulle operazioni dell'organizzazione. Tra questi possono esserci i manager, i team leader o i capi reparto. Includere un numero eccessivo di dipendenti può rendere l'organigramma disordinato e di difficile lettura.

Che cos'è un organigramma divisionale?

Un organigramma divisionale è un tipo di organigramma che raggruppa i dipendenti in base alle loro specifiche divisioni o reparti all'interno dell'azienda. Questa struttura è spesso utilizzata nelle organizzazioni più grandi per aiutare a gestire diverse unità di business, prodotti o servizi. Ogni divisione ha una propria leadership e opera in modo relativamente indipendente dalle altre divisioni, pur facendo parte dell'organizzazione complessiva.

Migliorare la responsabilità e la trasparenza con modelli di organigramma dettagliati

I modelli di organigramma sono essenziali per le aziende di tutte le dimensioni. Offrono una chiara rappresentazione visiva della struttura organizzativa e vari vantaggi, come il miglioramento della comunicazione e lo snellimento dei processi, che aumentano la produttività e il lavoro di squadra.

Con questi utili modelli di organigramma, i team possono essere meglio allineati, trasparenti e responsabili, promuovendo così la crescita e il successo.

Trovate altri modelli di organigramma nella sezione Centro modelli ClickUp oggi!