15 Migliori software di gestione del flusso di lavoro nel 2024

Prendere il caos di un nuovo progetto e suddividere tutto quello che c'è da fare in singole attività non fa che passare dal caos al caos organizzato. D'altra parte, capire come tutte le informazioni e le persone sono in connessione e come i dati si muovono all'interno di un progetto è chiamato gestione del flusso di lavoro .

Il workflow management può eliminare il caos dai progetti e portare ordine. 🙏

Il modo migliore per aiutare voi e il vostro team a ottimizzare i processi è il software di gestione del flusso di lavoro. Questi strumenti non si limitano a catturare le attività e a creare programmi. Vi aiutano a capire come Da fare per ogni fase, ad assegnare le responsabilità, a monitorare lo stato di avanzamento e, soprattutto, ad automatizzare i passaggi manuali del flusso di lavoro.

I vantaggi dell'implementazione di un buon software per il flusso di lavoro sono significativi, ed è per questo che ci sono molte scelte in giro. Ma non preoccupatevi, non vi lasceremo perdere nei boschi del flusso di lavoro! Abbiamo creato un elenco di 15 diverse soluzioni software per la gestione dei flussi di lavoro.

Per ogni strumento di gestione del flusso di lavoro abbiamo incluso una breve introduzione, i punti di forza e di debolezza, il costo e le valutazioni degli utenti.

Cosa cercare in un software di gestione dei flussi di lavoro?

Se il concetto è nuovo, la cosa più importante da sapere è che la gestione del flusso di lavoro è un modo per ottimizzare i processi e l'esecuzione delle attività concentrandosi sugli obiettivi. Da fare, esaminando il flusso di lavoro all'interno di un progetto, da cui il termine "flusso di lavoro"

I leader efficaci implementano il software di gestione del flusso di lavoro nei loro processi aziendali perché aumenta l'efficienza dei team migliorando al contempo la produttività finale.

Una volta capito cos'è la gestione del flusso di lavoro e come può aiutare il vostro team, è il momento di esaminare cosa rende questo stile di software per il project management così efficace. Il miglior software per i flussi di lavoro dipende dalle esigenze del team, come automazione, collaborazione e project management. Ecco alcune funzionalità/funzione da prendere in considerazione:

Funzionalità/funzione di gestione dei flussi di lavoro per mappare e modificare visivamente i processi aziendali

Funzionalità/funzione chiave per definire e tenere traccia delle date di scadenza con semplici funzioni di trascinamento per spostare e modificare rapidamente le attivitàprogrammare le attività* Metriche che consentono di monitorare lo stato di avanzamento del progetto egestire le prestazioni dei singoli individui e del team nel suo insieme

La capacità di automatizzare le attività di routine per ridurre i processi manuali (AKA: automazione del flusso di lavoro)

Integrazione con altri strumenti

Funzionalità di collaborazione tra team che includono tutti gli stakeholder e i membri del team in un unico spazio

Modelli personalizzabili per aiutarvi a creare dashboard personalizzati, tracciare lo stato e automatizzare i flussi di lavoro

Funzionalità di project management con una versatile mappatura delle dipendenze del progetto

Come sempre, le vostre esigenze specifiche dipendono da ciò che il vostro obiettivi del progetto e quali metodologie di project management utilizzate. Assicuratevi di non scegliere uno strumento solo per una parte luminosa e brillante, ma scegliete una soluzione che risponda a tutte le vostre esigenze. 🧰

I 15 migliori sistemi software per la gestione dei flussi di lavoro nel 2024

C'è molto da scegliere. Molti di questi strumenti si concentrano su un aspetto della gestione del flusso di lavoro, come la creazione di diagrammi, lo sviluppo di software o l'automazione di attività ripetibili. Nell'esaminare ciascuno di essi, tenete a mente i vostri obiettivi generali e valutate ciò che è meglio per voi aiutare il team a collaborare ed efficiente.

1. ClickUp - Il migliore per il project management

Visualizzate una visione completa per anticipare e organizzare meglio il vostro lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp Home

Costruito da zero per favorire la produttività e la collaborazione del team, ClickUp è dotato di un sistema di gestione dei flussi di lavoro aziendali è filettata in ogni funzionalità/funzione. Più che uno strumento di gestione del flusso di lavoro, è un hub di produttività che combina funzionalità solitamente disponibili solo come strumenti separati in un'unica interfaccia facile da usare.

Con ClickUp c'è sempre più di un modo per radunare i vostri gatti. La piattaforma di gestione del flusso di lavoro integra la comunicazione con la documentazione, la pianificazione con il monitoraggio e porta nell'ambiente anche i più recenti strumenti di IA per la generazione di testi.

Le tre cose che i project manager apprezzano di più in ClickUp sono i modelli personalizzabili, Mappe mentali di ClickUp e Automazioni ClickUp per limitare le attività ripetitive. Queste funzionalità e molte altre consentono a voi e al vostro team di concentrarvi sul lavoro da fare con coerenza ed efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp Brain per automatizzare attività ripetitive con l'IA

Ampio intervallo di strumenti di automazione delle attività facili da impostare e monitorare

Molteplici modi per creare e gestire le attività, comprese le attività secondarie e le liste di controllo

Interfaccia utente coerente e dall'aspetto amichevole, ideale sia per i neofiti che per gli utenti più esperti

Molteplici strumenti di visualizzazione, tra cui i grafici Gantt,Mappe Mentali, PertCharts e molti altri

La funzionalità/funzione personalizzata consente agli utenti di creare un proprio elenco di valori di stato standard

Ottimi strumenti di collaborazione, come la possibilità di lasciare commenti sulle attività assegnate

Integrazione con altri popolari strumenti di produttività come Slack, Zoom, GitHub e altri ancora

Ampia libreria dimodelli di flusso di lavoro per costruire flussi di lavoro personalizzati. ProvaModello di lavagna online per il piano di lavoro di ClickUp per pianificare il vostro prossimo progetto.

Limiti di ClickUp:

Le funzionalità sono così tante che ci vuole un po' di tempo per imparare ad usarle

Alcune delle nuove funzionalità non sono ancora completamente sviluppate.

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (6.900+ recensioni)

4,7/5 (6.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.600+ recensioni)

2. ProWorkflow - Ottimo per team di piccole e medie dimensioni

via Flusso di lavoro Originariamente sviluppato come strumento di gestione del flusso di lavoro da scaricare, ProWorkflow è ora un set di strumenti basato su SaaS con un pubblico internazionale. Si concentra sul monitoraggio del progetto, delle attività e del tempo, con funzionalità crescenti per la gestione dei contatti, del flusso di lavoro e delle risorse.

Lo strumento è pensato principalmente per le aziende con team di piccole e medie dimensioni. ProWorkflow è dotato di una solida app per dispositivi mobili, che ne facilita l'utilizzo anche in viaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di ProWorkflow:

Dashboard all-in-one per vedere tutti i progetti in corso con funzionalità di drag-and-drop

Strumenti di gestione del tempo accurati e facili da implementare

Integrazione con Microsoft Teams e Outlook

App mobile per iOS e Android

Strumenti di gestione aziendale come preventivi e fatturazione

Un numero crescente di modelli

Limiti di ProWorkflow:

Pensato per startup, freelance e piccole aziende, ma non per team o aziende più grandi

Limitate funzionalità/funzione chiave per l'automazione del flusso di lavoro

Da fare a meno dell'integrazione con i più comuni strumenti di produttività

Mancano molti strumenti comuni per la gestione dei progetti e dei flussi di lavoro, come grafici Gantt, schede Kanban e mappatura mentale

La navigazione nell'interfaccia utente può essere confusa

È necessaria una versione più costosa per i campi personalizzati e i moduli e i modelli

Nessuna versione gratuita

Prezzi di ProWorkflow:

Professionale: $20/mese per utente

$20/mese per utente Avanzato: $30/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ProWorkflow:

G2: 4.1/5 (35+ recensioni)

4.1/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.5/5 240+ recensioni)

3. Flokzu - Ottimo per l'automazione dei processi

via Flokzu Flokzu si presenta come un software per i flussi di lavoro che offre automazione e distribuzione dei processi. È stato progettato per utenti che non hanno un background informatico, ma che vogliono automatizzare i processi e le operazioni aziendali e connettere il flusso di informazioni da un'applicazione cloud-based a un'altra.

Questo software di gestione dei flussi di lavoro offre un'interfaccia drag-and-drop senza codice. In questo modo, è possibile modellare facilmente i processi e integrarli con altri strumenti di produttività. Flokzu offre anche una libreria di modelli di processo. I modelli sono personalizzabili e possono essere modificati per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Flokzu:

Si concentra sui processi aziendali e lo fa molto bene

Integrazione con la maggior parte dei siti onlinestrumenti attraverso Zapier e servizi web

Versione Sandbox per provare i flussi di lavoro personalizzati senza toccare i dati in tempo reale

Potente strumento di generazione di report per presentare i dati raccolti con l'automazione

Funzione di database integrata

Limiti di Flokzu:

Non ha funzionalità di definizione, assegnazione o monitoraggio dei flussi di lavoro: Da fare solo automazione

Mancano strumenti per la gestione di progetti e flussi di lavoro

Manca il team collaborazione e comunicazione strumenti

Gli strumenti per i database sono limitati

La connessione alle interfacce dei programmi applicativi (API) può essere difficile per i principianti

Prezzi di Flokzu:

Gratuito: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $21/mese per utente

$21/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Flokzu:

G2: 4.9/5 (25+ recensioni)

4.9/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

4. Backlog - Buono per il monitoraggio dei bug

via Arretrati Backlog è un software di project management con gestione del codice e monitoraggio dei bug integrati. La piattaforma offre a un'azienda una posizione unica in cui conservare tutti i progetti, le attività e i file. Si integra con altri strumenti di Nulab, l'azienda che sviluppa, vende e supporta Backlog.

Backlog si occupa di mettere il team sulla stessa pagina. Ciò significa che è possibile collaborare con i membri del team, siano essi interni o remoti. Il suo obiettivo principale è fornire trasparenza e controllo su progetti, attività, bug e richieste.

Le migliori funzionalità/funzioni di Backlog:

Funzionalità/funzione chiave di collaborazione completa per i team DevOps e per gli altri membri dell'organizzazione

Buon strumento per la reportistica e il monitoraggio dei bug

Interfaccia semplice progettata per progetti software

Le dashboard sono uno strumento utile per i project management

Utile integrazione con Slack e le email

Supporta la documentazione in parallelo con i team di sviluppo

Limiti del backlog:

Manca di capacità per progetti al di fuori dello sviluppo software

L'integrazione con altri strumenti per la produttività è limitata

I grafici Gantt non includono le dipendenze

L'uso delle attività secondarie è limitato

Nessuna automazione del flusso di lavoro per gestire le attività di routine

Prezzi del backlog:

Free: 10 utenti con nome, 1 progetto attivo

10 utenti con nome, 1 progetto attivo Starter: $35/mese, 30 utenti nominati, 5 progetti attivi

$35/mese, 30 utenti nominati, 5 progetti attivi Standard: $100/mese, utenti illimitati, 100 progetti attivi

$100/mese, utenti illimitati, 100 progetti attivi Premium: $175/mese, utenti e progetti illimitati

$175/mese, utenti e progetti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Backlog valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (160+ recensioni)

4.5/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

5. Lucidchart - Ottimo per la creazione di diagrammi intelligenti

via LucidchartLucidchart fornisce una piattaforma per la creazione di diagrammi che può essere utilizzata per mostrare visivamente i flussi di lavoro dei progetti. Questa soluzione per la gestione dei flussi di lavoro è uno strumento collaborativo basato sul web che consente agli utenti di disegnare rappresentazioni di persone, processi e sistemi all'interno di un'azienda o di un team.

È stato pensato per essere utilizzato con un sistema di gestione dei flussi di lavoro per creare visualizzazioni grafiche dei flussi di lavoro. È un ottimo strumento per consentire ai membri del team di vedere il quadro generale delle loro attività e dei loro flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart:

Diagramma interattivo dei processi di flusso di lavoro e visualizzazione dei dati in un'unica piattaforma collaborativa, per evitare che il lavoro di un gruppo di lavoro venga interrottoil cambio di contesto* Basato su cloud, in modo che tutti i membri del team possano accedervi indipendentemente da dove lavorano

Chattare nella finestra di modifica e co-autori in tempo reale

Facile da usare, ma potente; anche i nuovi utenti possono creare diagrammi complessi

Si integra con i più comuni strumenti di collaborazione estrumenti di documentazione dei processi Limiti di Lucidchart:

Da fare solo per la creazione di diagrammi

Nessun vero strumento per la gestione dei progetti

Nessuna capacità di automazione del flusso di lavoro per le attività ripetitive

I diagrammi complessi e di grandi dimensioni possono impantanare il sistema

Nessun modello per alcuni settori comuni come l'istruzione e la sanità

Prezzi di Lucidchart:

Free: fino a 3 documenti

fino a 3 documenti Individuale: $7,95/mese per utente

$7,95/mese per utente Team: $9,00/mese per utente

$9,00/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart:

G2: 4,6/5 (2.300+ recensioni)

4,6/5 (2.300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.900+ recensioni)

6. Nintex - Ottimo per identificare i colli di bottiglia

via Nintex Nintex è un software per la gestione dei flussi di lavoro che provider la gestione delle attività e la automazioni dei processi . Si distingue per l'inclusione di strumenti per identificare i processi e i colli di bottiglia per un'ulteriore ottimizzazione o automazione, oltre a fornire strumenti per catturare, mappare e gestire i processi utilizzati dall'organizzazione. È progettato per processi aziendali quali l'inserimento dei dipendenti e lo scambio di dati, ma può essere utilizzato per progetti creativi.

La piattaforma Nintex eccelle nella semplificazione di processi complessi grazie alla sua interfaccia user-friendly, consentendo ai team di automatizzare i flussi di lavoro con poca o nessuna esperienza di codice. Consente agli utenti di creare, gestire e ottimizzare le app di automazione dei processi in vari reparti, tra cui le risorse umane, le operazioni e il servizio clienti, snellendo le attività più banali e liberando tempo prezioso.

Le migliori funzionalità/funzione di Nintex:

Ampia libreria di modelli per i flussi di lavoro

Include alcuni strumenti di gestione dei documenti, tra cui approvazioni interattive e firme digitali

Automazione basata su cloud per la connessione dei dati e automazione di attività ripetitive

Analisi dei flussi di lavoro per valutare l'efficacia dell'automazione

Strumenti di documentazione ad ogni passaggio

Limiti di Nintex:

Si concentra solo sull'automazione dei processi e contiene solo alcune funzioni presenti in un software di workflow completamente funzionale

Assenza di strumenti di project management o di collaborazione

I flussi di lavoro complessi sono difficili da schematizzare e automatizzare

Nessuna funzionalità di sandbox

Ogni funzionalità viene concessa in licenza separatamente e addebitata separatamente

I prezzi sono destinati alle grandi aziende

Prezzi di Nintex:

Pro: da $15.000 a $35.000/anno per modulo

da $15.000 a $35.000/anno per modulo Premium: da $30.000 a $60.000/anno per modulo

da $30.000 a $60.000/anno per modulo Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Nintex:

G2: 4,2/5 (690+ recensioni)

4,2/5 (690+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.900+ recensioni)

7. Kissflow - Ottimo per personalizzare i flussi di lavoro dei processi

via Kissflow Kissflow è una piattaforma di sviluppo a basso codice/no-code finalizzata alla gestione dei processi aziendali. Può essere utilizzata per creare applicazioni aziendali e automatizzare attività. Si riferisce al proprio software come a una piattaforma di lavoro perché non include solo gli strumenti di sviluppo, ma anche schede per la visualizzazione e il monitoraggio dei progetti, strumenti di collaborazione e analisi.

Kissflow si distingue nell'affollato spazio della gestione dei flussi di lavoro e dell'automazione per il suo design intuitivo e l'attenzione al miglioramento dell'efficienza dei processi aziendali. Il suo punto di forza è la versatilità, che consente di soddisfare un ampio intervallo di funzioni, dal project management all'automazione dei processi, il tutto in un'unica interfaccia di facile utilizzo. Questa piattaforma è particolarmente vantaggiosa per le organizzazioni che desiderano snellire le proprie attività senza dover investire in infrastrutture IT o in personale specializzato. Offrendo una suite di strumenti progettati per la collaborazione, il monitoraggio e l'analisi, Kissflow consente ai team di mantenere la chiarezza sullo stato dei progetti e di identificare le aree di miglioramento, promuovendo una cultura di ottimizzazione e innovazione continua.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow:

Interfaccia di facile utilizzo orientata agli utenti aziendali, non ai professionisti dell'IT o del software

Possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati per le vostre esigenze specifiche

App mobile per iOS e Android

Analisi e reportistica integrata per misurare le prestazioni dei processi

Sistema completo di gestione dei documenti

Il codice basso permette di programmare quando necessario

Limiti di Kissflow:

Gli strumenti di project management e di collaborazione sono semplicistici

L'integrazione con altre piattaforme è limitata

Le formule e le logiche complesse per i campi sono al limite

Non c'è modo di aggiornare gli utenti sulle modifiche apportate da altri utenti

L'automazione di flussi di lavoro complessi è difficile da implementare

Prezzi di Kissflow:

Piccole aziende: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: $20/mese per utente

$20/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Kissflow:

G2: 4.2/5 (520+ recensioni)

4.2/5 (520+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (35+ recensioni)

8. HighGear - Ottimo per le soluzioni senza codice

via HighGear HighGear è un flusso di lavoro senza codice software di automazione piattaforma che fornisce la gestione dei flussi di lavoro aziendali su scala in un sistema progettato per gli utenti aziendali di tutti i giorni. Si tratta di un insieme di strumenti flessibili, veloci e potenti che consentono l'automazione di processi aziendali semplici e complessi. Oltre all'automazione dei flussi di lavoro, include strumenti per la gestione delle attività, la gestione delle risorse digitali e la reportistica.

HighGear si distingue nello spazio della gestione dei flussi di lavoro a livello aziendale per il suo design senza codice, offrendo una serie completa di strumenti per l'automazione dei processi aziendali a utenti non tecnici. L'interfaccia user-friendly e l'ampio elenco di funzionalità/funzione rendono la piattaforma la scelta ideale per le organizzazioni che desiderano automatizzare i flussi di lavoro end-to-end senza dipendere da costose risorse IT o richiedere conoscenze specialistiche.

Le migliori funzionalità/funzione di HighGear:

Strumento di automazione dei processi no-code progettato per manager, creativi tecnici e analisti aziendali per costruire, gestire e distribuire applicazioni di flusso di lavoro di livello aziendale

L'ambiente di sviluppo senza codice rende veloce la creazione delle applicazioni

Non sacrifica la potenza per offrire facilità d'uso

Sicurezza di livello enterprise

Limiti di HighGear:

Si concentra sull'automazione dei processi e manca di strumenti per il project management e la gestione dei progettiottimizzazione del flusso di lavoro* La collaborazione e la gestione delle attività sono limitate

Poiché supporta l'automazione dei processi a livello aziendale, a volte può risultare eccessivo

I prezzi possono essere costosi per le piccole aziende

Prezzi di HighGear:

Team: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Dipartimento: Contatto per i prezzi

Contatto per i prezzi Business: Contatto per i prezzi

Contatto per i prezzi Globale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HighGear:

G2: N/A

N/A Capterra: 5.0/5 (20+ recensioni)

9. Workato - Ottimo per i team delle aziende

via Lavorare Workato è una piattaforma di automazione dei processi aziendali di livello enterprise che fornisce un'interfaccia senza codice per creare quelle che chiamano "ricette" per automatizzare i flussi di lavoro aziendali. Gli utenti possono definire le attività dell'utente o le modifiche dei dati che attivano un'azione e quindi la ricetta da eseguire in risposta.

Il punto di forza di Workato è la potente interfaccia di creazione delle ricette, pensata per utenti tecnici e non, che consente di creare rapidamente flussi di lavoro complessi che altrimenti richiederebbero conoscenze o competenze specialistiche. Inoltre, le ampie capacità di integrazione di Workato lo rendono uno strumento ideale per le aziende che desiderano snellire le proprie operazioni e creare un ambiente di lavoro coeso, consolidando varie piattaforme e servizi in un unico sistema.

Le migliori funzionalità/funzione di Workato:

Integrazione con la maggior parte dei software aziendali e degli strumenti di dati

Sicurezza e governance a livello aziendale

Interfaccia intuitiva e facile da usare

Flessibilità nel costruire l'automazione di un flusso di lavoro

Limiti di Workato:

Potenti funzionalità ma anche una curva di apprendimento ripida

Assenza di strumenti per il piano, la collaborazione o il project management

La tariffazione per attività non è cancellata

Il debug di una ricetta può essere difficile

Strumenti di debugging al limite

Prezzi di Workato:

Contattare per prezzi

Valutazioni e recensioni di Workato:

G2: 4.7/5 (320+ recensioni)

4.7/5 (320+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (45+ recensioni)

10. Cflow - Ottimo per convertire i fogli di calcolo in flussi di lavoro

via Flusso C Cflow è una piattaforma senza codice progettata per prendere gli attuali processi aziendali che utilizzano email e fogli di calcolo e convertirli in flussi di lavoro automatizzati. È progettata per scalare con la crescita dell'azienda, garantendo la trasformazione digitale per il presente e per il futuro.

L'interfaccia drag-and-drop consente di creare facilmente i flussi di lavoro e include il supporto mobile.

Cflow si distingue dagli altri strumenti di automazione dei flussi di lavoro per la sua attenzione alla semplificazione dei processi aziendali attraverso l'eliminazione della gestione dei dati cartacei, sfruttando la tecnologia moderna per digitalizzare le operazioni. Grazie a funzionalità/funzione quali la generazione di documenti, la gestione dinamica delle attività e la reportistica dettagliata, Cflow consente alle organizzazioni di ottimizzare i flussi di lavoro e di creare un ambiente completamente privo di carta, riducendo gli errori e i tempi di elaborazione per una maggiore produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Cflow:

Il sofisticato motore di regole consente una facile configurazione di flussi di lavoro complessi

Creazione di moduli drag-and-drop per catturare facilmente gli input dell'utente per qualsiasi flusso di lavoro

Possibilità di aggiungere facilmente routing e notifiche ai flussi di lavoro, in modo da tenere aggiornati tutti i soggetti coinvolti

La maggior parte degli aspetti di qualsiasi flusso di lavoro può essere personalizzata per soddisfare esigenze specifiche

Reportistica e analisi forniscono un feedback coerente e costante sull'andamento dei flussi di lavoro automatizzati

Sicurezza e crittografia ai massimi livelli per proteggere i dati dell'utente

Limiti di Cflow:

Si concentra sui flussi di lavoro aziendali e non sull'automazione dei flussi di lavoro dei progetti

Limiti agli strumenti di project management e di collaborazione

I flussi di lavoro possono essere eseguiti lentamente quando si tratta di una grande quantità di dati

L'estensione delle funzionalità rende scoraggiante l'apprendimento iniziale dell'interfaccia

La libreria di modelli esistenti include solo l'automazione dei processi aziendali

La risoluzione di problemi relativi a flussi di lavoro complessi può risultare impegnativa

Prezzi di Cflow:

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Happy: $12/mese per utente

$12/mese per utente Gioia: $16/mese per utente

$16/mese per utente Bliss: $22/mese per utente

Cflow valutazioni e recensioni:

G2: 5/5 (50+ recensioni)

5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.9./5 (20+ recensioni)

11. Pipedrive - Ottimo per l'automazione dei flussi di lavoro commerciali

via Pipedrive Sistema software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), Pipedrive gestisce e automatizza il flusso di lavoro commerciale. Offre le funzionalità di CRM che ci si aspetta, oltre alla creazione di flussi di lavoro commerciali e all'automazione di attività amministrative ripetitive. È stato progettato per aiutare i team commerciali di tutte le dimensioni a controllare i processi di vendita complessi. Pipedrive offre anche un approccio alle vendite basato sulle attività, per accompagnare i venditori attraverso il processo di ricerca, di stimolo e di chiusura delle vendite.

Il punto di forza di Pipedrive è l'automazione del processo commerciale, che consente alle aziende di concentrarsi sulla chiusura degli affari piuttosto che dedicare tempo alle attività amministrative. Grazie a funzionalità/funzione come l'integrazione delle email, il lead scoring e le promemoria delle attività, Pipedrive consente alle organizzazioni di ottimizzare i flussi di lavoro commerciali e di gestire efficacemente le relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive:

Un assistente commerciale virtuale suggerisce suggerimenti e idee personalizzate per migliorare le prestazioni durante il lavoro

Automazioni di attività ripetitive per il settore commerciale

API aperta per la connessione ad altri strumenti

Gli utenti possono impostare una semplice logica di condizioni e azioni per far avanzare le vendite attraverso il processo automaticamente

Ottima integrazione concalendari condivisi ed email

Limiti di Pipedrive:

Non è uno strumento completo per la gestione dei flussi di lavoro; Pipedrive si limita a gestire i processi commerciali

Mancano strumenti di visualizzazione del flusso di lavoro

La voce può diventare ripetitiva

La personalizzazione dei reportistica è limitata

L'automazione dei flussi di lavoro non è all'altezza di altri sistemi CRM

Prezzi di Pipedrive:

Gratuito: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Essenziale: $21,90/mese per utente

$21,90/mese per utente Avanzato: $37,90/mese per utente

$37,90/mese per utente Professionale: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Power: $74,90/mese per utente

$74,90/mese per utente Enterprise: $119/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive:

G2: 4,2/5 (1.600+ recensioni)

4,2/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.800 recensioni)

12. Process Street - Ottimo per il monitoraggio dei processi del flusso di lavoro

via Via del processo Process Street è un altro automazione dei processi aziendali (BPA) strumento che consente agli utenti di creare flussi di lavoro automatizzati senza scrivere alcun software. Consente agli utenti senza alcuna competenza informatica di creare flussi di lavoro, eseguire istanze multiple di ciascun flusso di lavoro, monitorare lo stato e condividere i risultati con gli altri. Offre un'interfaccia semplice e priva di codice, costruita per un ambiente di team in cui gli utenti possono collaborare durante la creazione e l'esecuzione dei flussi di lavoro.

Process Street si distingue per la sua capacità di snellire i processi ripetitivi e di completare in modo standardizzato le attività, rendendolo ideale per le organizzazioni che desiderano automatizzare i propri flussi di lavoro. Grazie a funzionalità/funzione quali campi modulo, logica condizionale e integrazioni con altre piattaforme software, Process Street consente ai team di lavorare in modo più efficiente ed efficace, riducendo errori e ritardi.

Le migliori funzionalità/funzione di Process Street:

Progettato per essere più collaborativo rispetto alla maggior parte degli strumenti BPA, supporta il lavoro di squadra con feed di attività per la condivisione di chi ha fatto cosa

Configurazione di gruppi di utenti per gestire più facilmente le autorizzazioni e il controllo degli accessi

L'aspetto dei flussi di lavoro è accattivante ed efficiente, con contenuti multimediali ricchi come audio e video

Integrazione completa con altre app

Potente e intuitivostrumenti per la creazione di moduli* Estesa libreria di modelli che include attività aziendali, HR e di marketing

Limiti di Process Street:

Non è un sistema software completo per la gestione dei flussi di lavoro e manca di molti strumenti per la gestione dei progetti e la creazione di flussi di lavoro

Alcuni dei flussi di lavoro più avanzati richiedono applicazioni di terze parti

Il controllo dell'area di lavoro e dei processi può essere eccessivo

La configurazione dei flussi di lavoro può confondere i nuovi utenti

Prezzi di Process Street:

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Startup: $100/mese, limite di 5 utenti

$100/mese, limite di 5 utenti Pro: $415/mese

$415/mese Azienda: $1.660/mese

Process Street valutazioni e recensioni:

G2 4,6/5 (oltre 350 recensioni)

4,6/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.800 recensioni)

13. Integrify - Ottimo per utenti senza conoscenze di programmazione

via Integrare Integrify automatizza rapidamente qualsiasi processo aziendale senza bisogno di codice. Fornisce agli utenti un costruttore di processi, un designer di moduli, un portale di servizi e funzionalità di reportistica in un'unica interfaccia utente coerente. Si integra inoltre con le più comuni applicazioni aziendali strumenti di produttività aziendale .

Integrify mette a disposizione degli utenti un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop che consente di creare facilmente flussi di lavoro personalizzati senza bisogno di conoscenze di programmazione.

Integrify si distingue per le sue estese opzioni di personalizzazione, che offrono alle organizzazioni la flessibilità di progettare e implementare flussi di lavoro su misura per le loro specifiche esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Integrify:

L'interfaccia user-friendly rende l'automazione dei processi semplice e intuitiva

Potenti strumenti senza codice rendono l'automazione dei processi semplice per i nuovi utenti

Include un modulo di supporto utente self-service

Reportistica completa

Potente personalizzazione della reportistica

Limiti di Integrify:

Non è un sistema completo di gestione dei flussi di lavoro, manca di molti strumenti di gestione dei progetti e di creazione di flussi di lavoro

Lo styling dei moduli è limitato

Le notifiche sono difficili da impostare e mancano di funzionalità di copia e riutilizzo

Nessun modello

Richiede la voce di informazioni ridondanti nei flussi di lavoro più complessi

Il numero di funzionalità/funzioni e di opzioni può essere eccessivo

Prezzi di Integrify:

Tutte le versioni: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Integrify:

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

14. ProcessMaker - Ottimo per utenti sofisticati

via ProcessoProduttore Come dice il nome, ProcessMaker aiuta gli utenti a creare strumenti di automazione dei processi. È una soluzione a basso codice che utilizza un'interfaccia visiva per la maggior parte dei passaggi, ma che consente agli utenti più sofisticati di aggiungere qualche riga di software quando necessario.

Offre agli utenti un costruttore di flussi di lavoro intuitivo e facile da usare che consente di creare flussi di lavoro automatizzati senza richiedere una conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione, rendendolo ideale per le aziende che desiderano automatizzare rapidamente i propri processi.

ProcessMaker si distingue per i suoi potenti strumenti di creazione di moduli, che consentono agli utenti di progettare moduli personalizzati utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. Funzionalità/funzioni come l'analisi e la reportistica in tempo reale, le capacità di integrazione e la progettazione di moduli avanzati fanno di ProcessMaker un'opzione eccellente per le organizzazioni che desiderano snellire i propri processi e migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di ProcessMaker:

Strumento visivo completo per la modellazione dei processi

Capacità unica di ottenere feedback dagli utenti via email con moduli integrati

Potente monitoraggio dell'attività aziendale con notifiche

Supporta l'incorporazione dell'automazione nelle proprie applicazioni

Strumento di scansione e spazio di archiviazione dei documenti

Limiti di ProcessMaker:

Non è un software completo per il flusso di lavoro o uno strumento di automazione del flusso di lavoro, manca di molti strumenti di project management e di visualizzazione dei processi

La ricerca potrebbe essere migliorata

La personalizzazione dei moduli è limitata

Richiede un po' di esperienza per la codifica perché è low-code, non no-code

Prezzi di ProcessMaker:

Piattaforma low-code, Standard: $1.495/mese più codici per utente

$1.495/mese più codici per utente Piattaforma low-code, Enterprise: $2.479/mese più spese per utente

$2.479/mese più spese per utente Altri moduli e pacchetti: Contattare per conoscere i prezzi

ProcessMaker valutazioni e recensioni:

G2: 4,3/5 (270+ recensioni)

4,3/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (175+ recensioni)

15. Camunda - Ottimo per l'orchestrazione dei processi

via Camunda Camunda si definisce "orchestrazione dei processi" Fornisce strumenti per orchestrare flussi di processi complessi tra dispositivi, sistemi e persone. È progettato da sviluppatori per sviluppatori e non è orientato agli utenti aziendali.

Nonostante la curva di apprendimento, Camunda offre agli utenti una piattaforma avanzata di automazione dei flussi di lavoro incredibilmente flessibile e potente.

Camunda si distingue per la sua capacità di automatizzare flussi di lavoro complessi che coinvolgono più sistemi e parti, rendendola ideale per le aziende che desiderano snellire i processi in vari reparti e team. Grazie a funzionalità/funzione come la modellazione dei processi, la progettazione di moduli e la gestione delle attività, Camunda consente alle organizzazioni di migliorare le proprie operazioni e di ottenere una maggiore efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Camunda:

Utilizza linguaggi di programmazione comuni, tra cui Java, Nodo.js, Python e C#, per creare automazioni

Estesa documentazione per gli sviluppatori

Monitoraggio e reportistica completa

Il basso costo di gestione crea automazioni veloci e facilmente scalabili

Limiti di Camunda:

Non è un software completo per i flussi di lavoro o uno strumento di automazione dei flussi di lavoro, manca di molti strumenti di project management e di visualizzazione dei processi

Non dispone di strumenti grafici o della possibilità di visualizzare i flussi di lavoro

L'interfaccia utente è limitata

Strumento complesso e di non facile comprensione o utilizzo per gli utenti aziendali

Prezzi di Camunda:

Free: fino a cinque utenti

fino a cinque utenti Professionale: $49/mese per 10 utenti

$49/mese per 10 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Camunda valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (75+ recensioni)

4.4/5 (75+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

Vantaggi dell'utilizzo di uno strumento di gestione del flusso di lavoro

Come si evince dalle descrizioni dei principali sistemi di gestione dei flussi di lavoro, essi offrono un ampio intervallo di funzionalità/funzioni in grado di migliorare l'efficienza, snellire i processi e aumentare la produttività delle aziende. Alcuni vantaggi dell'utilizzo di uno strumento di gestione dei flussi di lavoro sono:

Processi semplificati: Conflussi di lavoro automatizzatile attività vengono completate in modo più rapido e accurato, riducendo errori e ritardi.

Conflussi di lavoro automatizzatile attività vengono completate in modo più rapido e accurato, riducendo errori e ritardi. Dati centralizzati: Gli strumenti di gestione dei flussi di lavoro creano una posizione centralizzata per tutti i dati, rendendo più facile l'accesso e il monitoraggio delle informazioni.

Gli strumenti di gestione dei flussi di lavoro creano una posizione centralizzata per tutti i dati, rendendo più facile l'accesso e il monitoraggio delle informazioni. **Miglioramento della collaborazione: i sistemi di gestione dei flussi di lavoro consentono ai team di collaborare in modo più efficace, fornendo una piattaforma per lavorare insieme sulle attività e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Aumento della produttività: Automatizzando le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, i dipendenti hanno più tempo per concentrarsi su altre attività importanti, con conseguente aumento della produttività.

Automatizzando le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, i dipendenti hanno più tempo per concentrarsi su altre attività importanti, con conseguente aumento della produttività. **Visibilità migliorata: gli strumenti di gestione dei flussi di lavoro forniscono visibilità in tempo reale sullo stato delle attività e dei processi, consentendo ai manager di identificare le aree di miglioramento e di apportare le modifiche necessarie.

Calcolabilità: comeaziendali cresconoi sistemi di gestione dei flussi di lavoro possono facilmente scalare per adattarsi all'aumento del carico di lavoro e degli utenti senza compromettere l'efficienza.

Ottimizzate il vostro sistema di flusso di lavoro per il project management

Comprendere e ottimizzare i flussi di lavoro dell'azienda non è un'attività semplice. È noioso monitorare costantemente le persone e i processi utilizzando email, fogli di calcolo e programmi diversi. È giunto il momento di capire i flussi di lavoro e di migliorarli. Ma, come si può vedere, la maggior parte dei software per l'automazione dei processi aziendali non si occupa di attività che vadano oltre lo spostamento dei dati da un programma all'altro.

Ecco perché molti team si affidano a ClickUp come software di gestione dei flussi di lavoro. Offriamo la gestione dei flussi di lavoro, compresi potenti strumenti di automazione, all'interno di uno strumento completo di collaborazione e project management.

Il modo migliore per capire perché ClickUp è l'hub di produttività di cui avete bisogno, iscrivetevi per una versione di prova gratuita e inizia a fare bene la gestione dei flussi di lavoro. ✔️