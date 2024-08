14 Migliori software per la creazione di moduli (caratteristiche, pro, contro, prezzi)

state cercando il miglior software per la creazione di moduli?

Un modulo web è un modo semplice e veloce per raccogliere informazioni da dipendenti, clienti e clienti.

Con il giusto costruttore di moduli online è possibile creare un modulo incredibilmente reattivo che immediatamente cattura e memorizza i dati. È possibile utilizzare i risultati per migliorare i processi aziendali, conoscere le opinioni dei dipendenti e sviluppare nuove e folli idee.

In questo articolo daremo un'occhiata a cos'è il software per la creazione di moduli, e descriveremo i 13 principali strumenti che potete utilizzare, con le loro caratteristiche principali, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Che cos'è il software per la creazione di moduli?

Il software per la creazione di moduli è uno strumento utilizzato per creare e gestire moduli, sondaggi e quiz. Permette agli utenti di creare moduli personalizzati da una varietà di modelli, di personalizzare i campi e di aggiungere logica alle domande.

I form builder spesso si integrano con altri servizi come processori di pagamento, sistemi di automazione del marketing e applicazioni CRM. Ciò consente agli utenti di raccogliere facilmente i dati dei clienti, tenere traccia delle risposte e agire in base ai risultati.

Il software per la creazione di moduli online vi offre un modo semplice per raccogliere tutti questi dati in modo coerente e automatizzato. I dati dei moduli raccolti possono anche essere immediatamente analizzati e archiviati

Per aiutare i vostri clienti, dipendenti e chiunque altro a evitare l'agonia di un modulo cartaceo, ecco il miglior software per la creazione di moduli sul mercato:

I 14 migliori software per la creazione di moduli

ClickUp è il strumento leader al mondo per la gestione dei progetti e la creazione di moduli .

Dall'aiuto nella creazione di moduli a tutte le altre funzioni chiave di cui potreste aver bisogno, ClickUp è la risposta alle vostre preghiere per la creazione di moduli! 🙌

Caratteristiche principali di ClickUp

Ecco alcuni dei motivi per cui ClickUp è il ultimo strumento per la creazione di moduli:

1. Visualizzazione del modulo Vista modulo di ClickUp consente di creare bellissimi moduli per raccogliere qualsiasi informazione. Inoltre, è possibile creare attività a partire dalle risposte dei moduli per agire quando si è pronti.

La vista Form di ClickUp ha logica condizionale che consente di creare un modulo dinamico che supporta più casi d'uso, facendo risparmiare tempo a voi e alla persona che compila il modulo!

Inoltre, ClickUp consente di configurare il modulo in molti modi diversi.

ClickUp contro

Non è possibile esportare i cruscotti

ClickUp prezzi

Piano gratuito per sempre : Ideale per uso personale

: Ideale per uso personale Piano illimitato : Ideale per piccoli team ($7/membro al mese)

: Ideale per piccoli team ($7/membro al mese) Piano Business : Migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

: Migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) Piano aziendale: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Jotform

Via Jotform Jotform è un costruttore di moduli online completo che consente agli utenti di raccogliere dati creando moduli robusti. Presenta vari modelli e opzioni di personalizzazione che rendono facile la creazione di moduli potenti per qualsiasi scopo.

Inoltre, gli utenti possono accedere alle analisi in tempo reale per ottimizzare le prestazioni dei moduli. Grazie al suo set completo di funzioni e alla semplice interfaccia utente,

Caratteristiche principali di Jotoform

Creazione di applicazioni completamente personalizzate senza codice con Jotform Apps

Raccogliere e organizzare i dati con le Tabelle di Jotform

Trasforma i dati raccolti in PDF con Jotform PDF Editor

Raccogliere domande di lavoro, richieste di risorse umane e altro ancora e trasformarle in attività con Jotform Approvals

Professionisti Jotform

Le applicazioni create con Jotform possono essere scaricate su qualsiasi computer, tablet o smartphone

Accettare pagamenti con carte di debito o di credito, assegni elettronici, pagamenti ACH e altro ancora con le integrazioni dei processori di pagamento

Un'ampia raccolta di integrazioni di moduli

Contro di Jotform

Le sottoscrizioni hanno alcune limitazioni

Non necessariamente intuitivo per alcuni utenti

Prezzi di Jotform

Jotform offre un piano gratuito, ma per le iscrizioni più estese il prezzo del piano a pagamento parte da 29 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Jotform

G2 : 4.7/5 (oltre 1000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 1000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+ recensioni)

3. Moduli Google

Tramite i moduli di Google

Google Forms è un software gratuito per la creazione di moduli che salva automaticamente i risultati dei moduli in un foglio di calcolo di Google Sheets per analisi avanzate. **Confronto tra Jotform e Google Forms !

A proposito... ecco la nostra analisi avanzata su Google Forms:

Caratteristiche principali di Google Forms

Modelli di modulo già pronti

Scelta di elementi del modulo come caselle di testo a risposta breve e lunga, caselle di controllo, selezioni a scelta multipla, menu a discesa e opzioni di caricamento di file

Condividete il vostro modulo online con i compagni di squadra per una facile collaborazione

I professionisti di Google Forms

Lo strumento è gratuito; tutto ciò di cui avete bisogno è un account Google

Dispone di una logica condizionale di base che regola le domande visualizzate dagli utenti in base alle risposte fornite

Utilizzate l'integrazione con Google Sheets per visualizzare e analizzare le risposte dei moduli online

Google Forms contro

L'applicazione non ha una funzione per raccogliere i pagamenti dei clienti

È necessario l'accesso a Internet per utilizzare questo costruttore di moduli online

Modelli e opzioni di personalizzazione limitati

Prezzi di Google Forms

Questo costruttore di moduli è disponibile gratuitamente. E se lo si ottiene come parte di G-Suite (che offre ulteriori funzioni di sicurezza) i prezzi partono da 6 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Google Forms

G2 : 4.6/5 (9000+ recensioni)

: 4.6/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6000+ recensioni)

Via Microsoft Forms

Microsoft Forms è un costruttore di moduli online che memorizza tutte le risposte dei moduli in Microsoft Excel per voi.

Ma quanto è Excel-lent questa applicazione?

Scopriamolo:

Caratteristiche principali di MS Forms

L'intelligenza artificiale integrata e le raccomandazioni intelligenti aiutano a raccogliere il feedback giusto

Create i vostri moduli con temi personalizzabili

Inviate agli utenti un link diretto per rispondere una volta terminata la costruzione del vostro modulo online

I professionisti di MS Forms

Utilizzate l'integrazione con Microsoft Excel per ottenere informazioni dettagliate sui dati raccolti

L'integrazione con Outlook semplifica la condivisione dei moduli via e-mail

Può essere utilizzato su qualsiasi browser e su qualsiasi dispositivo

Creazione di moduli in Microsoft Word

MS Forms cons

Non offre cartelle, il che rende difficile l'organizzazione dei moduli

Mancano le funzioni di modifica del testo, come grassetto, sottolineato, corsivo, pedici, apici, colori e funzioni matematiche

Gli utenti non possono salvare un modulo online per un uso successivo o aggiornare le risposte inviate

Prezzi di MS Forms

Questo costruttore di moduli è gratuito per uso personale se si dispone di un account Microsoft. Il piano a pagamento offre un maggior numero di modelli e parte da 5 dollari/utente al mese (pagamento annuale).

Valutazioni dei clienti su MS Forms

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

5. Costruttore di moduli Elementor

Tramite Elementor

Elementor è un potente programma per WordPress costruttore di siti web . Utilizzato da oltre il 6% di tutti i siti web del mondo, Elementor offre un costruttore di moduli visuale perfetto per i siti WordPress.

quali sono gli elementi che rendono questo Elementor form builder così interessante?

Caratteristiche principali del costruttore di moduli Elementor

Processo di creazione drag-and-drop intuitivo e senza codice

Raccolta di qualsiasi tipo di dati utilizzando oltre 10 campi diversi

Colori e tipografia che si adattano al vostro marchio e stile

I vantaggi del costruttore di moduli Elementor

È possibile creare moduli coinvolgenti e semplificati a più fasi

È possibile eseguire il backup dei dati inviati al modulo e gestirli in Elementor

Il costruttore di moduli include tutti i campi di cui potreste aver bisogno (ad esempio, campi per il caricamento di file, per l'accettazione, per i dati, per l'ora, per l'html e per la password)

I contro del costruttore di moduli Elementor

Non è disponibile nella versione gratuita

Non esiste ancora una logica condizionale

Prezzi del costruttore di moduli Elementor

Il potente costruttore di moduli visivi di Elementor è disponibile per gli utenti di Elementor Pro. I pacchetti partono da 49 dollari USA all'anno.

Valutazioni dei clienti di Elementor

G2 : 4.6/5 (120+ recensioni)

: 4.6/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

6. Piumoso

via Feathery Piuma è un potente costruttore di moduli per i team di prodotto. Questo strumento consente ai team di prodotto di creare flussi in-app per l'onboarding degli utenti, i pagamenti, l'iscrizione e altro ancora, senza risorse per gli sviluppatori.

Gli utenti possono creare moduli completamente personalizzabili con un editor visivo simile a Webflow, un potente costruttore di logica e oltre 5.000 integrazioni, tra cui strumenti come Segment, Stripe e Firebase.

Caratteristiche principali di Feathery

Creazione di moduli nativi per il marchio

Editor drag-and-drop

Supporta la logica avanzata

Si integra con oltre 5.000 app

SDK React e Javascript di facile utilizzo per gli sviluppatori

I professionisti di Feathery

Costruite e migliorate moduli chiave come l'onboarding degli utenti, i pagamenti e l'iscrizione in una frazione del tempo necessario agli sviluppatori

Personalizzate i vostri moduli con un costruttore di logica condizionale facile da usare

Permettete ai vostri utenti di scegliere e acquistare prodotti singoli o in abbonamento all'interno della vostra app, utilizzando l'integrazione nativa di Stripe di Feathery

Estendete il vostro modulo con codice personalizzato utilizzando gli SDK di Feathery per React e Javascript, facili da usare per gli sviluppatori

I contro di Feathery

Richiede più tempo per iniziare rispetto a un semplice costruttore di moduli come Google Forms

Le integrazioni avanzate richiedono un piano a pagamento

Prezzi di Feathery

Feathery offre un piano gratuito. Per rimuovere il marchio Feathery dai moduli, gli utenti devono passare al piano base (50 dollari al mese).

Valutazioni dei clienti di Feathery

Caccia al prodotto: 4.7/5 (22 voti)

7. Forma di carta

Via Paperform Paperform è un costruttore di moduli altamente personalizzabile che consente agli utenti di creare moduli online per automatizzare i processi e portare a termine il lavoro.

Caratteristiche principali di Paperform

Oltre 600 modelli precostituiti

Integrazioni native e connessioni con oltre 3.000 app attraverso piattaforme di terze parti (come Zapier)

Supporta le firme elettroniche

I professionisti di Paperform

I gateway di pagamento sono gestiti da Stripe, Square, Braintree e PayPal Business

Una soluzione senza codice che offre agli utenti la possibilità di gestire qualsiasi progetto, dall'accettazione dei pagamenti alla raccolta di informazioni e all'organizzazione delle prenotazioni.

Un editor che consente una personalizzazione quasi illimitata e flussi di lavoro avanzati

Contro di Paperform

I modelli di Paperform sono visualizzabili solo registrandosi per una prova gratuita

Non è disponibile un piano gratuito

Prezzi di Paperform

I piani a pagamento partono da 24 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Paperform

G2 : 4.6/5 (30+ recensioni)

: 4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (70+ recensioni)

8. Forme di gravità

Moduli di gravità

Gravity Forms è un plugin per WordPress creato inizialmente per i moduli di contatto di base.

ma Gravity è in grado di "tirare" tutte le informazioni di cui avete bisogno?

Diamo un'occhiata:

Caratteristiche principali di Gravity Forms

30+ campi modulo pronti all'uso

Esecuzione di calcoli avanzati in base ai valori dei campi inviati

Risponditori automatici via e-mail per tenervi informati ogni volta che un modulo viene inviato

I vantaggi di Gravity Forms

Gli utenti possono salvare un modulo online parzialmente compilato e tornare in un secondo momento per completarlo

La logica condizionale consente di scegliere quali campi, sezioni, pulsanti e pagine sono nascosti o mostrati

Accesso ai moduli per dispositivi mobili

La licenza base consente di creare un numero illimitato di moduli

I contro di Gravity Forms

Ogni nuova funzionalità è un plugin separato, che può essere costoso e lungo da installare

Costa 249 dollari per avere accesso a più di tre vantaggi, il che non è fattibile per le piccole imprese e le startup

Non offre un piano gratuito

Prezzi di Gravity Forms

I piani a pagamento partono da 59 dollari all'anno.

Valutazioni dei clienti su Gravity Forms

G2 : 4.7/5 (200+ recensioni)

: 4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (16+ recensioni)

9. Costruttore di moduli Pabbly

Via Pabbly

Pabbly è un costruttore di moduli online che fa parte di una suite di strumenti. Una volta acquistata questa applicazione per la creazione di moduli, si ottiene l'accesso a una serie di applicazioni come l'email marketing, la fatturazione e le automazioni.

Ma quanto è suite questo creatore di moduli?

Scopriamolo:

Caratteristiche principali di Pabbly Form Builder

Varietà di modelli precostituiti

Il gateway di pagamento personalizzato e le funzionalità multivaluta consentono di raccogliere facilmente i pagamenti attraverso i moduli di pagamento online

Il semplice editor drag-and-drop vi permette di aggiungere, rimuovere o personalizzare qualsiasi blocco per creare il vostro modulo Pabbly

I vantaggi di Pabbly Form Builder

Integrazione di questa app per la creazione di moduli con oltre 300 altre applicazioni, tra cuiFogli di Google e WordPress

Funzione Analytics per tracciare gli inserimenti nei moduli

La crittografia SSL protegge i dati e le informazioni dagli hacker

Pabbly Form Builder contro

Non supporta le app per dispositivi mobili

Manca il campo del modulo "location

Più costoso di altri software per la creazione di moduli

Prezzi di Pabbly Form Builder

Il prezzo di questo costruttore di moduli web parte da $15/mese per modulo.

Valutazioni dei clienti per Pabbly Form Builder

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Zoho Forms

Via Zoho Forms

Zoho Forms è un costruttore di moduli online facile da usare, utilizzato per creare moduli per qualsiasi scopo. Che abbiate bisogno di un modulo di iscrizione o di un invito di nozze, questo form maker vi copre le spalle.

ma ha tutto quello che vi serve?

Vediamo:

Caratteristiche principali di Zoho Forms

Creare moduli reattivi senza bisogno di codifica

Invio di aggiornamenti istantanei via e-mail agli intervistati ogni volta che inviano un modulo online

Assegnare l'invio di un modulo ai membri del vostro team in modo che possano iniziare a lavorare su un'attività correlata

Pagamenti emodulo d'ordine gestione

Pro di Zoho Forms

Sicurezzagateway di pagamento per ricevere pagamenti attraverso il vostro modulo

Creazione di moduli offline tramite l'app mobile

Creare un modello con i colori, il logo e i temi della vostra azienda

I contro di Zoho Forms

Non ci sono molte opzioni per i modelli di modulo

Se un utente vuole tornare a un modulo in un secondo momento, deve prima salvare un frammento di codice. Questo può allontanare l'utente medio

Nessun campo modulo "posizione

Prezzi di Zoho Forms

Questo costruttore di moduli ha un piano gratuito limitato con solo tre moduli. I piani a pagamento partono da 10 dollari per utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Zoho Forms

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

11. Moduli Ninja

Via Ninja Forms

Ninja Forms è un costruttore di moduli online per WordPress.

Questa applicazione per la creazione di moduli è al 100% adatta ai principianti e vi fa sentire come se foste uno sviluppatore di software mentre create un modulo dettagliato.

Ma Ninja Forms può davvero aiutarvi a diventare un "maestro" dei moduli?

Scopriamolo:

Caratteristiche principali di Ninja Forms

Può aiutarvi a progettare facilmente moduli belli e complessi

Campi drag and drop facili da usare e semplici layout di righe e colonne

Si integra con applicazioni come Zoho e Salesforce

I vantaggi di Ninja Forms

I moduli inviati possono essere inviati o esportati come PDF, file MS Excel e persino come Google Sheets

Accetta pagamenti sicuri tramite PayPal o carta di credito da qualsiasi modulo WordPress

Il team di supporto è molto reattivo e risolve i problemi rapidamente

Ninja forms contro

Il plugin principale ha funzionalità limitate

Costa di più se si vogliono plugin come quello che permette agli utenti di salvare i loro progressi e le funzionalità di logica condizionale

Prezzi di Ninja Forms

Il piano tariffario di questo software per moduli parte da 29 dollari con addebito annuale.

Valutazioni dei clienti su Ninja Forms

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

12. Creatore di moduli HubSpot

Tramite Hubspot

Mentre HubSpot è noto per il suo CRM all-in-one, Marketing Hub è conosciuto per il suo costruttore di moduli gratuiti offre moduli per le vostre campagne di marketing, assistenza clienti e vendita. Il form builder di HubSpot fornisce anche approfondimenti e analisi delle risposte dei clienti.

Analizza i messaggi inviati per identificare le tendenze comuni dei clienti e fornire soluzioni uniche per migliorare l'esperienza dei clienti.

Caratteristiche principali di HubSpot Form Maker

Lo strumento è gratuito; tutto ciò che serve è il CRM gratuito di HubSpot

Si sincronizza con il vostro CRM in modo da poter registrare facilmente le loro risposte

Facilità di follow-up con i clienti con follow-up automatizzati e personalizzati

I vantaggi di HubSpot Form Maker

I moduli inviati possono essere inviati o esportati come PDF, file MS Excel e persino come Google Sheets

Accettare pagamenti in modo sicuro tramite PayPal o carta di credito da qualsiasi modulo WordPress

Il team di supporto è molto reattivo e risolve i problemi rapidamente

HubSpot Form Maker contro

Il form builder è incluso nel Marketing Hub, ma non è offerto da solo a la carte

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti per sfruttare al massimo gli strumenti all-in-one

Prezzi di HubSpot

HubSpot offre uno strumento gratuito per la creazione di moduli che viene fornito con il suo CRM gratuito. Questo form builder include funzionalità aggiuntive nelle edizioni premium di HubSpot. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dei prezzi.

Valutazioni dei clienti di HubSpot

G2 : 4.4/5 (7000+ recensioni)

: 4.4/5 (7000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4000+ recensioni)

13. Moduli web di OnePageCRM

Tramite OnePageCRM

il sito web di OnePageCRM moduli web offrono una funzionalità unica, che consente di aggiungere promemoria a ogni invio e di raccogliere un numero illimitato di risposte. Una volta raccolti, tutti gli invii vengono organizzati in un elenco dinamico di cose da fare e ordinati in base all'urgenza.

In questo modo, potrete assicurarvi di inviare un follow-up tempestivo e di non dimenticare mai un nuovo lead o una nuova richiesta.

Caratteristiche principali di OnePageCRM Web Forms

Promemoria automatici accanto a ogni invio

Semplice interfaccia drag-and-drop

Integrazione perfetta con il CRM

Pro di OnePageCRM Web Forms

Follow-up efficiente per ogni invio

Numero illimitato di risposte

Codice embed unico per ogni modulo

OnePageCRM Web Forms contro

Opzioni di personalizzazione limitate (adatto solo alle piccole imprese, non alle grandi aziende)

Nessun modello pre-salvato

Prezzi di OnePageCRM

L'abbonamento a OnePageCRM parte da 9,95 dollari/mese per utente e include il costruttore di moduli online.

Valutazioni dei clienti di OnePageCRM

G2 : 4.7/5 (50+ recensioni)

: 4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

14. App LeadGen

Tramite l'App LeadGen App LeadGen è un costruttore di moduli online che aiuta a creare moduli allettanti per l'acquisizione di contatti. Lo strumento aiuta a convertire più lead e ad aumentare i tassi di conversione online. Offre anche funzioni di test A/B per ottimizzare i moduli a più alta conversione.

caratteristiche principali di #### LeadGen App

Creazione di moduli multi-step con design ottimizzati per la conversione.

Modelli di moduli con diversi settori.

Moduli con logica condizionale.

Pro dell'app LeadGen

Facile costruzione di moduli con una vasta selezione di modelli

Integrazione con oltre 3.00 app e software tramite connessione webhook

Test dei moduli con le funzioni di test A/B

LeadGen App contro

I moduli hanno alcune limitazioni

Non offre un piano gratuito

Prezzi di LeadGen App

Esistono tre piani a pagamento per LeadGen App, a partire da 39 dollari al mese per 20 moduli.

Valutazioni dei clienti per LeadGen App

G2 : N/D

: N/D Capterra: 5.0/5 (15+ recensioni)

ClickUp: Il giusto costruttore di moduli per il vostro team

L'utilizzo di un software per la creazione di moduli è uno dei modi più semplici per creare moduli per la raccolta di dati.

Le app per la creazione di moduli dispongono di funzioni come il trascinamento e la logica condizionale, che rendono i moduli più piacevoli da compilare per gli utenti.

Ma per creare i moduli più belli e intuitivi, è necessario uno strumento che induca gli utenti a cliccare sul sondaggio.

Vi chiedete quale strumento possa aiutarvi a farlo? 😉

Con funzionalità che vanno dalle dashboard alle funzioni avanzate gestione delle attività clickUp offre alle aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per la creazione di moduli potenti e l'analisi istantanea dei dati.