I moduli più intelligenti con logica condizionale supportano i flussi di lavoro più complessi

Sono passati quasi tre anni da quando ClickUp ha presentato Visualizzazione del modulo . Da allora, è diventata una delle funzionalità preferite dai fan, perché i moduli sono il modo principale con cui i nostri utenti acquisiscono le informazioni dalle persone e le inseriscono in ClickUp.

Le aziende di tutti i tipi utilizzano i moduli, dalle aziende di software che acquisiscono lead commerciali alle flotte di auto che inviano richieste di ricambi. Poiché i casi d'uso sono infiniti, può essere difficile configurare il Modulo per ottenere le informazioni giuste dalle persone giuste.

Lo capiamo. Ecco perché abbiamo lavorato sodo per rendere i moduli ClickUp più potenti che mai.

**Oggi siamo entusiasti di offrire una delle funzionalità/funzione più richieste, la Logica condizionale nei moduli, una nuova e straordinaria funzionalità che consente di creare moduli più intelligenti per i flussi di lavoro più complessi

La logica condizionale nei moduli ClickUp consente di creare moduli più intelligenti per raccogliere dati o informazioni come il feedback sui prodotti

Cos'è la logica condizionale?

La logica condizionale vi permette di creare un singolo Modulo dinamico che supporta più casi d'uso, facendo risparmiare tempo prezioso a voi e a chi compila il Modulo!

Con la Logica condizionale nei moduli, potete:

Creare un Modulo che si adatta al volo in base alle selezioni dei campi precedenti, per supportare una varietà di casi d'uso

che si adatta al volo in base alle selezioni dei campi precedenti, per supportare una varietà di casi d'uso Semplificare il completamento del Modulo presentando alle persone solo i campi rilevanti per le loro esigenze

presentando alle persone solo i campi rilevanti per le loro esigenze Gestire processi complessi catturando informazioni più precise dai rispondenti in ordine al trigger flussi di lavoro specifici o Automazioni

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica delle condizioni per semplificare il processo, indipendentemente dalla sua complessità

Esempi di moduli dinamici che fanno risparmiare tempo

Avete bisogno di qualche idea per iniziare? Ecco alcuni dei modi più comuni in cui la nostra comunità utilizza i moduli:

Feedback sui prodotti: I moduli ClickUp consentono ai team di prodotto di consentire agli utenti di inviare feedback ai prodottidi segnalare bugdi segnalare bug, inviare richieste di funzionalità/funzione o suggerire miglioramenti dell'UX. Ora, grazie alla Logica delle condizioni, è possibile catturare tutto questo utilizzando un Modulo. A seconda del tipo di feedback che l'utente sta inviando, il Modulo gli presenterà i campi appropriati da completare. Suggerimento: utilizzareautomazioni per indirizzare il feedback al team corretto o addirittura per aggiungerlo allo sprint della prossima settimana. Richieste creative: Avete problemi a far adottare agli stakeholder il processo di richiesta di risorse creative del vostro team? L'uso di un Modulo con logica di condizione può semplificare l'ottenimento degli input giusti, come uno script per un video o le specifiche per una nuova grafica. In questo modo si acquisiscono esattamente le informazioni giuste, a prescindere dal tipo di risorsa, e il teamsarà più produttivo che mai! Instradamento dei contatti commerciali: Assicuratevi che ogni potenziale cliente riceva il trattamento di guanto bianco da parte del vostroTeam commerciale. Con la logica condizionale, si possono fare cose come porre domande diverse in base al prodotto o al servizio specifico a cui un potenziale cliente è interessato e quindi indirizzare i contatti in modo appropriato. Richieste di servizio IT: I Teams possono ora fornire ai loro provider un unico Modulo per tutte le loro richieste tecnologiche, sia che il vostro team abbia bisogno di accedere a un nuovo software o a un nuovo computer. Ad esempio, con la Logica condizionale, è possibile chiedere ai dipendenti se hanno bisogno di un nuovo software o di un nuovo computerutilizzano un Mac o un PC e, in base alla loro selezione, presentare loro un elenco di versioni di MacOS o Windows OS nel campo successivo. Finalmente si creerà un processo semplificato e indolore per tutti i partecipanti!

Semplificate le richieste interne per i team di progettazione o IT per raccogliere le informazioni esatte necessarie nei vostri moduli

Potenziate i moduli con le automazioni

Come sapete, l'invio di un Modulo è solo l'inizio! L'abbinamento dei moduli con le automazioni consente di iniziare ad automatizzare completamente i processi aziendali, con un enorme risparmio di tempo.

Ecco alcuni dei miei trucchi preferiti per aiutarvi a mettere i moduli su un pilota automatico:

Assegnare attività : Utilizzate la logica delle condizioni nei moduli per raccogliere informazioni pertinenti su un argomento in ordine all'assegnazione dell'attività al membro del team appropriato. Ad esempio, è possibile assegnare diverse attività di feedback sui prodotti in base a qualiResponsabile di prodotto possiede la funzionalità/funzione in questione.

: Utilizzate la logica delle condizioni nei moduli per raccogliere informazioni pertinenti su un argomento in ordine all'assegnazione dell'attività al membro del team appropriato. Ad esempio, è possibile assegnare diverse attività di feedback sui prodotti in base a qualiResponsabile di prodotto possiede la funzionalità/funzione in questione. Aggiungi attività a più elenchi : Riducete i tempi di risposta instradando gli invii dei moduli al team che deve occuparsi del lavoro. Ad esempio, si potrebbe inviare la richiesta di un nuovo computer all'elenco del team Onboarding e instradare la richiesta di software all'elenco delle richieste del servizio IT.

: Riducete i tempi di risposta instradando gli invii dei moduli al team che deve occuparsi del lavoro. Ad esempio, si potrebbe inviare la richiesta di un nuovo computer all'elenco del team Onboarding e instradare la richiesta di software all'elenco delle richieste del servizio IT. Applicare un modello : Iniziate con le chiavi nel cruscotto e avete tutte le attività secondarie, gli assegnatari e le relazioni già impostate quando arriva l'invio di un Modulo.

: Iniziate con le chiavi nel cruscotto e avete tutte le attività secondarie, gli assegnatari e le relazioni già impostate quando arriva l'invio di un Modulo. Invio di notifiche: Aggiungete un commento @menzione perché qualcuno lo riveda, in modo che il lavoro venga visualizzato nelle notifiche.

Se state cercando di raccogliere feedback sui prodotti, di snellire i processi di assunzione o di aumentare l'efficienza commerciale, la Logica condizionale nei moduli può aiutarvi a farlo. E la parte migliore? Questa funzionalità/funzione è viva ora! Aggiornamento a Business Plus o Enterprise e provate voi stessi la potenza della logica condizionale nei moduli. Aggiornamento del piano ClickUp