10 Migliori software per diagrammi di Gantt gratuiti per Mac nel 2024

I grafici di Gantt sono ideali per il project management perché forniscono una panoramica della sequenza temporale e della portata di un progetto. Consentono di stimare facilmente sequenza di un progetto e identificare potenziali colli di bottiglia nel flusso di lavoro.

E quando sono incorporati in software di project management i grafici di Gantt acquistano superpoteri: possono essere collegati alle attività e agli assegnatari, spostare le attività collegate quando le scadenze cambiano e mostrare lo stato di avanzamento di un progetto in tempo reale.

Purtroppo, molti Software per il grafico Gantt lavorano solo (o meglio) sui sistemi Windows. Ma se siete utenti Mac, non preoccupatevi: esistono strumenti che lavorano sul vostro dispositivo. Scoprite di più in questo elenco di 10 software per grafici Gantt per utenti Mac.

Cosa cercare in un software per grafici di Gantt per Mac?

Quando scegliete un software per grafici Gantt per Mac, considerate le seguenti funzionalità/funzioni:

Interfaccia utente: L'interfaccia utente deve essere facile da usare e da capire. Deve consentire di accedere facilmente a tutte le funzionalità/funzione necessarie Automazioni: Dovreste essere in grado di automatizzare i passaggi di routine e i semplici flussi di lavoro per risparmiare il tempo speso per la gestione dei datiper creare grafici di Gantt3. Collaborazione: Il software per i grafici di Gantt deve facilitare la collaborazione, consentendo ai membri del team di assegnare, visualizzare e commentare le attività Monitoraggio delle prestazioni: Il monitoraggio delle prestazioni è un must per qualsiasi software per grafici Gantt. Questa funzionalità/funzione consente di monitorare lo stato delle varie attività e di analizzare il loro impatto sul progettosequenza del progetto nel suo complesso Continuate a leggere per conoscere i 10 migliori strumenti per la creazione di grafici Gantt su Mac.

I 10 migliori software per grafici Gantt per Mac

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una suite di produttività basata su cloud con un sistema di Vista Gantt per il project management. Rende belli i grafici Gantt con un'interfaccia utente ordinata ed elementi personalizzabili.

Come il resto della piattaforma, Il grafico Gantt di ClickUp per Mac è un piacere da usare, con un'interfaccia reattiva a trascinamento e il supporto per più collaboratori che lavorano simultaneamente sullo stesso grafico.

Esplorate il nostro strumento per la creazione di grafici di Gantt con scaricare ClickUp per MacOS e iniziare con questo semplice modello di Gantt .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Identifica automaticamente i potenziali colli di bottiglia con un monitoraggio intelligente dei percorsi critici

Visualizzazione dinamica della Sequenza, che include la riprogrammazione automatica di tutte le attività collegate quando si sposta un'attività condipendenze* Ordinamento in base alla data di scadenza, alla priorità, agli assegnatari, alla data di creazione e ad altre opzioni di ordinamento con un solo clic

Monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento dei progetti con percentuali di avanzamento dinamiche

Visualizzazione a volo d'uccello di tutti i progetti in corso in un unico grafico Gantt con un chiaro codice a colori

Interfaccia drag-and-drop reattiva per consentire a più collaboratori di apportare modifiche al grafico

Limiti di ClickUp

Gli utenti del piano Free non possono esportare i grafici Gantt in formato PDF o PNG

I nuovi utenti potrebbero trovare eccessivo il livello di personalizzazione (cosa che può essere mitigata da iniziando con i modelli di grafici Gantt piuttosto che da un foglio bianco)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Attivare/disattivare il piano Toggl

via Attivare/disattivare TogglPiano Toggl è uno strumento per la pianificazione e il project management che visualizza un grafico di Gantt. È possibile creare grafici di Gantt per qualsiasi progetto e visualizzare facilmente lo stato delle attività e l'avanzamento. Toggl funge anche da calendario del team e da pianificatore di progetti.

Se dopo aver letto le funzionalità e i limiti di Toggl Plan non siete sicuri di volerlo provare, consultate questo elenco di alternative a Toggl.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

La vista Gantt segmentata facilita la visualizzazione dei progettiidentificare le attività a lungo termine* Aggiunta di contesto con allegati, commenti e liste di controllo

Il design reattivo assicura che il grafico si adatti al ridimensionamento delle finestre

Integrazione con app popolari come Asana, Trello, Jira, Zendesk e Basecamp

Limiti attivati/disattivati da Toggl Plan

È possibile aggiungere un solo allegato per attività

Non è possibile nascondere le attività "terminate", a meno che non si abbia il piano Business, più costoso

Prezzi del piano Toggl

**Versione di prova gratuita

Teams: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $15/mese per utente

Toggl Plan valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

3. TeamGantt

via TeamGantt TeamGantt è un potente software per grafici Gantt per Mac con un'interfaccia utente di bell'aspetto e un'enfasi sulla collaborazione tra team. Include funzionalità/funzioni come chattare su attività specifiche, attività automatizzate e pianificazione dei progetti e un'intuitiva interfaccia drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Collaborazione in tempo reale, indipendentemente dal numero di persone che partecipano al progetto

Grafici di Gantt e Sequenza con colori bellissimi

Interfaccia drag-and-drop per una facile riprogrammazione delle attività

Programmazione automatizzata delle attività per risparmiare tempo (non è necessario regolare manualmente le date di scadenza)

Limiti di TeamGantt

A volte il caricamento è lento

Problemi minori e occasionali, come la mancata visualizzazione delle attività cardine

Prezzi di TeamGantt

Free

Lite: $24/mese per manager + 5 collaboratori per manager

$24/mese per manager + 5 collaboratori per manager Pro: $59/mese per utente + collaboratori illimitati

$59/mese per utente + collaboratori illimitati Enterprise: $99/mese per utente + collaboratori illimitati

Valutazioni e recensioni di TeamGantt:

G2: 4.8/5 (800+ recensioni)

4.8/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet è un popolare software per grafici Gantt per utenti Mac. Offre funzionalità/funzione come la dipendenza dalle attività, i controlli di trascinamento della Sequenza e le notifiche automatiche che aiutano a tenere traccia dello stato del progetto. Smartsheet supporta anche la collaborazione con più parti interessate per una comunicazione più efficiente e una più facile assegnazione delle attività.

Si noti che molti concorrenti offrono funzionalità/funzione simili, quindi è bene accertarsi di confrontare Smartsheet con altri software alternativi prima di impegnarsi in un piano a pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Offre un controllo granulare sulle autorizzazioni di accesso, sulla sicurezza e sulla gestione dei dati

Modifiche e aggiornamenti in tempo reale per tenere informati tutti i membri del team

Permette di automatizzare i flussi di lavoro, come le richieste di feedback ricorrenti a intervalli predefiniti

Dispone di una comunità attiva di utenti esperti che condividono le migliori pratiche e le soluzioni relative al software

Limiti di Smartsheet

Funzionalità di formattazione limitate

Alcuni utenti ritengono che il software possa diventare complicato quando si ha a che fare con più sottolivelli di attività

Prezzi di Smartsheet

**Gratis

Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $32/mese per utente

$32/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4.4/5 (9.000+ recensioni)

4.4/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

5. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è una piattaforma di project management con uno strumento di grafico Gantt per Mac. Consente di monitorare più progetti e di lavorare sullo stesso grafico contemporaneamente ai membri del team.

Inoltre, offre un intervallo di funzionalità per la gestione dei progetti strumenti di reportistica per misurare le prestazioni del progetto.

funzionalità/funzione migliori di #### Teamwork

Dipendenza delle attività per identificare rapidamente i colli di bottiglia

Impostazione della priorità delle attività per aiutare il team a concentrarsi sui lavori più importanti

Equilibrio tra funzioni e facilità d'uso

Si integra con i software comunemente utilizzati dai team virtuali, come l'area di lavoro di Google, Databox, Toggl Track e vari strumenti per sviluppatori, account e marketing

Limiti di Teamwork

Funzionalità/funzioni personalizzate limitate

Più costoso della maggior parte degli strumenti di questo elenco

Prezzi di Teamwork

**Gratis

Starter: $8,99/utente al mese

$8,99/utente al mese Deliver: $13,99/utente al mese

$13,99/utente al mese Crescere: $24,99/utente al mese

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

6. Monday.com

via Monday.comMonday.com è un "sistema operativo per il lavoro" che mira a semplificare i flussi di lavoro e le app. Oltre a una funzionalità/funzione di grafico Gantt, Monday offre panoramiche dei progetti, nonché viste dashboard e Kanban.

È possibile tenere d'occhio il carico di lavoro di ciascun membro del team per distribuirlo in modo uniforme.

Come ogni software, anche Monday ha i suoi limiti. Abbiamo compilato un elenco di Alternative a Monday per aiutarvi a decidere se questo è il software giusto per voi.

Funzionalità/funzione migliori di Monday

Strumento a bassa manutenzione per il project management e la gestione delle attività

Supporta l'importazione rapida e senza soluzione di continuità diFogli di calcolo Excel (file CSV) e li converte in schede intelligenti che possono essere visualizzate come grafici Gantt

Automazioni di facile impostazione per eliminare le attività manuali ripetitive

Integrazione di strumenti di collaborazione, produttività e progettazione

Limiti di Monday

Non dispone di potenti funzionalità di dipendenza dalle attività

Nessuna opzione per l'assegnazione di commenti sui grafici Gantt ai membri del team

Prezzi di Monday

**Gratis

Basic: $8/utente al mese

$8/utente al mese Standard: $10/utente al mese

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.000+ recensioni)

7. Disegno intelligente

Esempio di grafico PERT da SmartDraw SmartDraw è un software per diagrammi e diagrammi di Gantt per dispositivi Mac. È ideale per casi di utilizzo altamente tecnici, come ingegneri e sviluppo di app .

Inoltre, molti utenti lo trovano adatto alle aziende, in quanto può fornire un Single Sign-On a migliaia di utenti all'interno di un'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartDraw

Ha un motore di formattazione intelligente che aiuta a creare i grafici

Dispone di modelli per oltre 70 formati visivi, tra cui i grafici Gantt

Si integra con MS Office, G Suite, Jira e altro ancora

Importazione di Visio e Lucidchart

Limiti di SmartDraw

Il software si blocca occasionalmente

Alcuni utenti trovano la navigazione confusa

Prezzi di SmartDraw

Utente singolo: $9,95 al mese, fatturati annualmente

$9,95 al mese, fatturati annualmente 5+ utenti: $5,95/utente al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

8. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO è diverso da molte opzioni di questo elenco perché è uno strumento di project management basato sui grafici di Gantt. Niente campane e fischietti: pianificate, stimate e monitorate il lavoro usando i grafici di Gantt, in modo semplice e chiaro. Grazie a questo livello di attenzione, molti utenti trovano GanttPRO facile da imparare e da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttPRO

Consente di raggruppare attività, attività secondarie e attività cardine all'interno di un progetto

Utile per la gestione delle risorse: Calcola automaticamente i costi delle attività e del progetto in base alle risorse collegate alle attività e al loro costo orario

Aree di lavoro separate per i grafici personali e quelli del team

Permette di assegnare ai membri del team le autorizzazioni di visualizzazione e modifica

Limiti di GanttPRO

Nella versione gratuita, il software inserisce un watermark sui grafici esportati

Manca di fluidità durante lo zoom e l'uso del cursore

Prezzi di GanttPRO

**Versione di prova gratuita

Basic: $7,99/utente al mese

$7,99/utente al mese Pro: $12,99/utente al mese

$12,99/utente al mese Business: $19,99/utente al mese

$19,99/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

GanttPRO valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (300+ recensioni)

4,8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

9. nTask

via nTask nTask è un software di project management con grafici di Gantt interattivi. È utile per stabilire la priorità delle attività, gestire i rischi e monitorare lo stato di avanzamento. Lo strumento del grafico Gantt di nTask è integrato con il resto della piattaforma, il che significa che è possibile estrarre informazioni sul progetto da varie viste e dashboard nel grafico.

Le migliori funzionalità/funzione di nTask

Invia notifiche in tempo reale ogni volta che lo stato di un progetto viene aggiornato

Permette di assegnare problemi e rischi ai membri del team senza uscire dalla vista Gantt

Mostra le attività secondarie collegate con un solo clic a tendina delle attività principali

Si integra con centinaia di software, tra cui calendari, fogli di calcolo, spazio di archiviazione cloud e app di comunicazione come Slack

Limiti di nTask

Può essere lento nel caricare progetti, grafici e risultati delle query

I grafici Gantt non sono disponibili nel piano Free

Prezzi di nTask

**Gratuito

Premium: $4 al mese per 1 utente (prezzi differenziati in base alla dipendenza dal numero di utenti)

$4 al mese per 1 utente (prezzi differenziati in base alla dipendenza dal numero di utenti) Business: $12 al mese per 1 utente (prezzi differenziati in base alla dipendenza dal numero di utenti)

$12 al mese per 1 utente (prezzi differenziati in base alla dipendenza dal numero di utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

nTask valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (17 recensioni)

4,4/5 (17 recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

10. Zona di lavoro

via Workzone Zona di lavoro è un software di project management noto per il supporto del servizio post-vendita e per l'interfaccia utente ordinata. Nonostante sia ricco di funzionalità/funzione, è facile da imparare, soprattutto grazie ai tutorial forniti dal team di Workzone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workzone

Il team di Workzone fornisce formazione e assistenza illimitata ai clienti

Elevato livello di personalizzazione che consente di creare flussi di lavoro e grafici adatti al proprio modo di lavorare

Molti recensori dicono di aver ricevuto risposte rapide e cordiali dal team del supporto clienti

Permette di creare elenchi personali di cose da fare e di impostare promemoria automatici via email

Limiti della Workzone

Solo il piano Enterprise dispone di una funzione di percorso critico

Alcuni utenti trovano difficile creare e personalizzare i modelli

Prezzi di Workzone

**Nessuna versione di prova gratuita

Team: $24/utente al mese

$24/utente al mese Professional: $34/utente al mese

$34/utente al mese Enterprise: $43/utente al mese

valutazioni e recensioni su #### Workzone

G2: 4.3/5 (50 recensioni)

4.3/5 (50 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 100 recensioni)

Ottenere approfondimenti cruciali con il miglior software per grafici Gantt per Mac

I grafici Gantt forniscono approfondimenti che una semplice Sequenza o addirittura un grafico Bacheca Kanban non può. Mostrano quali attività si svolgeranno in quale momento della durata di un progetto, aiutandovi a pianificare, stabilire le priorità e gestire le risorse in modo più efficace. Vi aiutano a individuare e risolvere potenziali ritardi prima che si verifichino.

Con il software giusto, è possibile massimizzare il valore ottenuto da Grafici di Gantt . Iniziate a creare grafici Gantt per Mac in pochissimo tempo grazie a creando un'area di lavoro gratis su ClickUp .