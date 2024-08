15 migliori software di gestione progetti per Mac (gratuiti e a pagamento) 2024

Anche se l'annosa battaglia tra Apple e tutti gli altri dispositivi intelligenti è stata in gran parte archiviata, ci sono ancora diversi strumenti che lavorano meglio su un Mac, anche se non sono stati creati interamente per questo prodotto.

Con oltre due milioni di app sull'App Store di Apple, la scelta dell'applicazione giusta software per il project management per il vostro nuovo dispositivo Mac può sembrare una prospettiva scoraggiante, soprattutto se è la prima volta o se siete sul mercato per cambiare software. Anche se non tutte le opzioni sono progettate per la produttività, ci sono comunque tonnellate di software per la gestione dei progetti strumento di project management da scegliere. Questo può essere sia una benedizione che una maledizione. 😳

Il lato positivo? Il vostro strumento è là fuori! Non c'è motivo per cui dobbiate scendere a compromessi su una qualsiasi funzionalità/funzione del vostro elenco di desideri o investire l'intero budget per assicurarvi un software di project management qualsiasi. Ma il lato negativo? Può essere necessario un po' di tempo per ricercare e provare le alternative prima di trovare la soluzione di project management dei vostri sogni.

Ma è qui che entriamo in gioco noi. 😎

Prima di dedicare ore preziose a setacciare le funzionalità/funzione dell'App Store, iniziate con questa guida completa. Il project management è il nostro pane quotidiano, e noi abbiamo già terminato il lavoro in modo che non dobbiate farlo voi! Aprite il vostro programma preferito app per prendere note e leggete con noi tutto quello che c'è da sapere sui 15 migliori software di project management per Mac.

I 15 migliori software di project management per Mac

Ora passiamo alle cose belle. 🤓

Conoscete i vantaggi dell'utilizzo di un software di project management e cosa cercare quando si sceglie lo strumento giusto per il vostro dispositivo Mac. Ma invece di scatenarvi sull'App Store, fate un passaggio nella direzione della produttività e iniziate con questa guida dettagliata.

Viviamo e respiriamo tutto ciò che riguarda la produttività e abbiamo fatto ricerche estese sui principali concorrenti del mercato per offrirvi il meglio del meglio quando si tratta di strumenti di project management per Mac. Ecco i 15 migliori software Mac per il project management.

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Gli appassionati di Mac che apprezzano l'esperienza utente e le funzionalità/funzione del sistema operativo Apple ameranno ClickUp -L'app di project management per eccellenza per Da fare. Le soluzioni wall-to-wall di ClickUp per la gestione di progetti, flussi di lavoro e risorse ne fanno un hub collaborativo per team di qualsiasi dimensione e settore.

Portate ClickUp con voi mentre siete in viaggio dal vostro cellulare e dall'Apple Watch. Dai promemoria giornalieri agli aggiornamenti delle attività, potete gestire tutti i tipi di lavoro con le funzionalità completamente personalizzabili di ClickUp!

Funzionalità/funzione di ClickUp

L'app ClickUp per Apple Watch supporta la creazione di attività e promemoria

oltre 100 modelli predefiniti o creazione di uno proprio per ogni caso d'uso

L'area di lavoro gerarchia offre maggiore flessibilità nell'organizzazione di tutto, dai team ai progetti

Registratore di schermo in app per registrare video dell'area di lavoro dal browser

I vantaggi di ClickUp

Obiettivi privati assegnati a voi stessi per il monitoraggio della crescita personale e professionale

Esperienza senza soluzione di continuità tra il Web e l'app desktop

Lavoro offline da qualsiasi luogo

ClickUp contro

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzione disponibili e al livello di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Scaricare ClickUp

2. Monday.com

via MondayMonday.com è una piattaforma di project management, monitoraggio e collaborazione adatta a team di qualsiasi dimensione. L'interfaccia utente intuitiva semplifica il project management fornendo agli utenti funzionalità/funzione come elenchi di attività, flussi di lavoro personalizzati, Grafici Gantt , schede Kanban, Sequenze di progetti e altro ancora.

Grazie alla perfetta integrazione con altri strumenti popolari come Slack e Google Drive, i team possono facilmente tenere sotto controllo le loro attività obiettivi del progetto quando si usa Monday .

Funzionalità/funzione di Monday

Integrazioni con altri popolari software di project management

Interfaccia utente intuitiva con grafici di Gantt, mappe, viste Bacheca, viste Gantt e molto altro ancora

Reportistica e analisi per monitorare lo stato dei membri del team e creare rapporti in tempo reale

I professionisti del lunedì

Eccellente supporto clienti

Visivamente accattivante

Si concentra sulla collaborazione

I contro di Monday

Curva di apprendimento ripida, poiché vengono costantemente aggiunte nuove funzionalità/funzione.

Prezzi di Monday

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Basic : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Pro : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare Monday per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday

G2: 4.7/5 (oltre 6.000 recensioni)

4.7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Scaricare

3. Alveare

via AlveareAlveare è uno strumento di project management e collaborazione online progettato per aiutare i team a organizzarsi, comunicare meglio e terminare il lavoro in modo più efficiente. Offre agli utenti una serie di funzionalità/funzione che rendono il project management, la gestione delle attività e la comunicazione più facili che mai.

La sua interfaccia intuitiva consente ai gestori del team di assegnare attività ai membri del team e di fissare scadenze, mentre le analisi del progetto forniscono informazioni sullo stato di avanzamento dello stesso.

funzionalità/funzione di #### Hive

Flusso di lavoro personalizzato per snellire il processo di project management e facilitare la comunicazione

Gerarchie di progetto flessibili con attività secondarie e sottoazioni

Notifiche in tempo reale e analisi del progetto

Elenchi di attività emonitoraggio del progetto

Alveare professionisti

Supporto clienti di qualità superiore

Numerose integrazioni

Facile personalizzazione

I contro di Hive

Anche se si possono silenziare, le notifiche possono distrarre l'utente perché appaiono come pop-up

Funzioni mobili al limite

Prezzi di Hive

Free Forever

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Teams : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende: Contattare Hive per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

4.6/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

Scaricare

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet è una piattaforma di project management e collaborazione progettata per aiutare i team a rimanere organizzati e a terminare il lavoro. Offre agli utenti funzionalità/funzione come il monitoraggio dei progetti, la gestione delle attività, la reportistica, la condivisione dei file, i grafici di Gantt e altro ancora.

Inoltre, Smartsheet si integra con i più diffusi strumenti di produttività, rendendolo una scelta eccellente sia per le piccole aziende che per le grandi organizzazioni.

Funzionalità/funzione di Smartsheet

Visualizzazione dinamica

Funzionalità di gestione delle risorse

App Calendario, Bridge e pivot

I professionisti di Smartsheet

Altamente personalizzabile

Robusto e potente

Capacità di protezione avanzata dei dati

Funzionalità di reportistica e analisi di altissimo livello

I contro di Smartsheet

Curva di apprendimento ripida

La gestione delle risorse richiede componenti aggiuntivi

Prezzi di Smartsheet

Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Azienda: Contattare Smartsheet per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (9.000+ recensioni)

4,4/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Scaricare

5. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è una scelta eccellente per le aziende che cercano un software di project management completo, facile da usare ma sufficientemente potente per gestire con esito positivo progetti complessi. Il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione, unito alla capacità di integrarsi con altri strumenti, lo rende un ottimo modo per i team di collaborare in modo efficace, garantendo alti livelli di efficienza e produttività.

L'app mobile di Teamwork è perfetta per coloro che hanno bisogno di di accedere agli aggiornamenti del progetto in movimento. Grazie al suo design intuitivo, aiuta i team a tenersi al passo l'uno con l'altro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano o dal dispositivo che utilizzano.

funzionalità/funzione di #### Teamwork

Capacità di importazione dei dati del progetto

Visualizzazione dei dati per organizzare le attività in sprints e valori

Bacheca per selezionare più attività e disporle in colonne

Reportistica delle attività per creare report visivi basati sui dati del progetto

Pro del lavoro di squadra

La presenza di app integrate di Teamwork

I reportistica possono essere condivisi come documenti Excel, CSV o PDF

Lavoro di squadra * Curva di apprendimento ripida

Ci vuole tempo prima che le modifiche siano attualizzate

Prezzi del lavoro di squadra

Piano Free Forever : fino a 5 utenti/piano

: fino a 5 utenti/piano Piano iniziale: $5,99 utente/mese

$5,99 utente/mese Piano di consegna : $9,99 utente/mese

: $9,99 utente/mese Piano di crescita : $19,99 utente/mese

: $19,99 utente/mese Piano di scala: Contattare Teamwork per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

Scaricare

6. TeamGantt

via SquadraGanttTeamGantt è un software per il project management che aiuta i team a organizzare e pianificare i progetti. Il software consente agli utenti di creare e gestire grafici di Gantt, assegnare attività, monitorare le prestazioni e controllare lo stato. Consente inoltre la collaborazione tra i membri del team, fornendo una piattaforma per la comunicazione, la condivisione di file e la discussione.

Inoltre, gli utenti possono impostare diversi tipi di promemoria, come le date di inizio e fine o le attività in ritardo, e generare vari report in formato PDF o Excel.

Funzionalità di TeamGantt

Grafici di Sequenza, elenchi di attività, calendari di team condivisi, elenchi di cose da fare e bacheche

Finestra In arrivo e commenti sulle attività per condividere documenti e collaborare

Interfaccia di facile utilizzo per la posizione del menu, dei dashboard del team e dei grafici Gantt

Reportistica visiva delle attività sumonitorare il progetto stato

Pro di TeamGantt

Ha un'interfaccia utente semplice e accattivante

Facile condivisione dei file e offre molto di più del semplice project management

Facilmente personalizzabile

TeamGantt contro

La mancanza del monitoraggio del tempo può essere un ostacolo per i project management

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di TeamGantt

piano Lite Gratuito Piano

Lite: $19/mese

$19/mese Pro: $49/mese

$49/mese Enterprise: a partire da $99/mese

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4.8/5 (800+ recensioni)

4.8/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Scaricare

7. OmniPlan

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/omniplan-product-example.png

/$$$img/

via Gruppo Omni OmniPlan è un'applicazione avanzata per la pianificazione, la programmazione e il project management per macOS. Fornisce agli utenti l'accesso a grafici Gantt, dashboard multi-progetto, livellamento delle risorse e diagrammi di rete. È possibile collaborare e valutare facilmente le attività cardine nel corso del progetto.

Grazie all'interfaccia intuitiva e agli strumenti di facile utilizzo, OmniPlan rende più facile che mai pianificare progetti complessi in anticipo e gestire le risorse in modo efficiente. Inoltre, supporta servizi di archiviazione cloud come iCloud Drive e Dropbox, per garantire la sicurezza e l'accessibilità dei dati.

Funzionalità di OmniPlan

Funzionalità di esportazione e importazione di file in MS Project

Interfaccia personalizzabile per dispositivi Mac

Pianificazione avanzata del progetto

I vantaggi di OmniPlan

È possibile esportare e importare file di MS Project

Curva di apprendimento abbastanza facile

Contro di OmniPlan

Il software è costoso rispetto ad altri software di project management per Mac presenti in questo elenco

L'importazione e l'esportazione dei dati del progetto attraverso MS Project può essere talvolta problematica

Prezzi di OmniPlan

Licenza tradizionale: $399,99

$399,99 OmniPlan Pro: $19,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di OmniPlan

G2: 4,5/5 (10+ recensioni)

4,5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

Scaricare

8. Wrike

via WrikeWrike è stata l'opzione preferita dalla maggior parte delle organizzazioni che gestiscono team in ufficio o da remoto. Si tratta di un software di project management basato su cloud che consente agli utenti di gestire le proprie attività progetti e attività da una posizione centrale. In effetti, Wrike offre una serie di funzionalità/funzione, tra cui la delega delle attività, il monitoraggio del tempo, la condivisione di file e altro ancora.

L'app offre una maggiore concentrazione sulle attività, un controllo superiore, compatibilità e maggiore visibilità sullo stato dei progetti rispetto ad altri strumenti di project management di base.

Funzionalità/funzione di Wrike

Interfaccia utente semplice

Dashboard multipli per condividere le informazioni con i membri del team

Gestione delle attività

oltre 400 integrazioni in app e nel cloud

I professionisti di Wrike

Il piano Free consente di creare progetti illimitati

È possibile creare facili personalizzazioni per i dipartimenti marketing e creativo

Contro di Wrike

È possibile visualizzare i grafici Gantt solo con le versioni a pagamento

È possibile accedere allo strumento di monitoraggio del tempo in app solo sui piani Business o Enterprise

Prezzi di Wrike

**Free Forever

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende: Contattare Wrike per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.500+ recensioni)

Scaricare

9. Trello

via TrelloTrello è uno strumento di project management prodotto da Atlassian. Il software si basa sul framework Kanban e consente agli utenti di gestire i progetti utilizzando il formato di un elenco di cose da fare.

Su Trello è possibile condividere schede e board con i membri del team. Le funzionalità/funzione più interessanti sono la facilità d'uso e la possibilità di aggiungere un maggiore controllo amministrativo con le versioni standard, premium e aziendale.

Funzionalità/funzione di Trello

Scorciatoie da tastiera per una navigazione in-app senza soluzione di continuità

Visualizzazioni estetiche come le coperture personalizzabili di schede e Bacheca

Liste di controllo avanzate per assegnare le attività ai membri del team, evitando così di ingombrare la dashboard.

Automazioni per creare flussi di lavoro per i progetti

I professionisti di Trello

Interfaccia attraente e facile da usare

Possibilità di automatizzare attività ripetitive

È possibile integrare aggiornamenti e personalizzazioni di terze parti

I contro di Trello

La maggior parte delle funzionalità/funzione non sono disponibili nella versione gratis

Ci sono problemi con le autorizzazioni per gli utenti

I livelli di attività possono facilmente accumularsi quando si gestiscono progetti molto numerosi

Prezzi di Trello

free Forever : Sempre gratis

Sempre gratis Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente per 50 utenti

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (12.000+ recensioni)

4.4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

Scaricare

10. Asana

via AsanaAsana è un'altra piattaforma di project management all-in-one basata su cloud con tutte le funzionalità/funzione chiave, come una dashboard virtuale che facilita la collaborazione, la possibilità di creare e assegnare attività ai membri del team, funzioni di comunicazione, bacheche, Sequenze ed elenchi. Per la gestione delle attività, Asana lavora bene in questo elenco, ma potrebbe non avere la suite completa di funzionalità di project management che desiderate, rispetto agli altri strumenti menzionati.

Funzionalità/funzione di Asana

Microsoft Teams, Office 365, Gmail, Power BI, Looker,Androide altre integrazioni disponibili

Aggiunta di campi personalizzati per tracciare facilmente lo stato di avanzamento di progetti e attività

Automazioni per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Gestione delle richieste di lavoro

I vantaggi di Asana

La possibilità diautomatizzare i flussi di lavoro fa risparmiare tempo e riduce i rischi

La versione gratis offre l'accesso ad alcune delle funzionalità/funzione principali

I contro di Asana

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

L'assenza del monitoraggio del tempo rende più difficile il project management

I membri del team possono esportare solo file in formato CSV e JSON

Prezzi di Asana

**Base

Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Azienda: Contattare Asana per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

Scaricare

11. Proofhub

via Proofhub Proofhub è una soluzione di project management intuitiva e completa che consente ai team di tutte le dimensioni di organizzare, collaborare e gestire meglio i progetti. Aiuta le organizzazioni ad avere il controllo dei progetti riunendo persone, attività, conversazioni e file in un'unica piattaforma centralizzata.

Funzionalità/funzioni di Proofhub

Vista Tabella per organizzare i progetti in base a ciò che è cruciale per i membri del team

Vista Bacheca per identificare e agire susfide del project management* Grafici Gantt per visualizzare lo stato delle attività

Visualizzazione del calendario per visualizzare lo stato di avanzamento delle attività e delle attività cardine in tempo reale

I professionisti di Proofhub

Il software ha tutti gli strumenti rilevanti in un unico posto

Una volta pagata la tariffa forfettaria, è possibile ospitare utenti illimitati

La piattaforma semplifica la comunicazione e la collaborazione

I contro di Proofhub

Gli utenti non possono gestire attività ricorrenti

Nessuna funzione aggiuntiva come il budgeting

Prezzi di Proofhub

Essenziale : 45$/mese a forfait

: 45$/mese a forfait Controllo assoluto: $89/mese forfettario

Valutazioni e recensioni su Proofhub

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Scaricare

12. NiftyPM

via NiftyPMNiftyPM è un software gratuito per il project management che consente ai team di collaborare, pianificare ed eseguire progetti con facilità. È stato progettato per aiutare i team a seguire le attività e a tenere traccia degli stati di avanzamento. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e facile da usare, NiftyPM aiuta gli utenti a rimanere organizzati ed efficienti.

Funzionalità/funzione di NiftyPM

Obiettivi e Sequenza da impostareobiettivi per il project management *Milestones per tracciare lo stato delle attività e del progetto in grafici di Gantt

da impostareobiettivi per il project management *Milestones per tracciare lo stato delle attività e del progetto in grafici di Gantt Reportistica per monitorare le prestazioni del team e delle attività

per monitorare le prestazioni del team e delle attività Portfolios per visualizzare più progetti in un unico posto

I vantaggi di NiftyPM

Interfaccia utente attraente

Gli utenti possono importare i dati dei progetti da altri strumenti di project management, ad esempioProgetto Microsoft e ClickUp

Modelli per il piano di progetto

I contro di NiftyPM

Basso numero di integrazioni integrate

Non è robusta come le altre app di project management per Mac presenti in questo elenco

Prezzi di NiftyPM

**Gratis

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare NiftyPM per i prezzi

Valutazioni e recensioni di NiftyPM

G2: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

4.7/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.7/5 (130+ recensioni)

Scaricare

13. Jira

via JiraJira è un software strumento di sviluppo utilizzato principalmente dai team agili per gestire lo sviluppo dei prodotti. Consente agli utenti di creare e tenere traccia di problemi, attività e funzionalità, nonché di pianificare sprint e collaborare sul codice. Jira fornisce anche funzionalità di reportistica e di analisi per aiutare i team a misurare lo stato dei loro progetti.

Funzionalità di Jira

Bacheche per aiutare i membri del team a semplificare attività complesse

Roadmap per tracciare lo stato di avanzamento, che rende il project management più fluido

Reportistica e approfondimenti per creare relazioni visivamente accattivanti

Integrazioni con Slack, Zoom, Office 365, Zapier, Google Calendar e altro ancora

I professionisti di Jira

Gli utenti possono creare reportistica e sviluppare approfondimenti

Molteplici integrazioni

Aggiornamenti regolari

Jira contro

L'invio di messaggi rapidi non è possibile

Gli utenti non possono valutare i rischi o i costi del progetto, il che complica il project management

Prezzi di Jira

Free Forever per 10 utenti

per 10 utenti Standard : A partire da $8,15/mese per utente

: A partire da $8,15/mese per utente Premium : A partire da $16/mese per utente

: A partire da $16/mese per utente Azienda: Contattare Jira per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,2/5 (4.000+ recensioni)

4,2/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (12.000+ recensioni)

Scaricare

14. nTask

via nTask Il prossimo software di project management per Mac è nTask, uno strumento di collaborazione tra team che aiuta a organizzarsi e a mantenere la produttività. Con nTask è possibile gestire facilmente attività, progetti e membri del team in un unico posto.

Fornisce anche modelli di progetto per aiutarvi a iniziare rapidamente. La dashboard offre una panoramica di tutti i progetti e le attività in un'unica posizione.

Funzionalità/funzione di nTask

Stato visivo del progetto con grafici di Gantt e attività cardine

Notifiche e avvisi personalizzati

Codici esadecimali per i progetti a colori

Visualizzazione del blocco per passare da un progetto all'altro

I vantaggi di nTask

Facilità nel project management

Monitoraggio rapido delle attività

Visivamente accattivante e facilmente personalizzabile

nTask contro

L'allegato di file di grandi dimensioni durante la condivisione richiede più tempo del normale

Adatto solo a Teams con meno di 50 membri del team

nPrezzi dell'attività

Free: Per 7 giorni

Per 7 giorni Premio : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Azienda: Contattare nTask per i prezzi

valutazioni e recensioni di nTask

G2: 4,4/5 (10+ recensioni)

4,4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

Scaricare

15. Basecamp

via BasecampBasecamp è un'app di project management progettata per aiutare i team a gestire i progetti e a collaborare in modo più efficace. Esiste fin dal suo lancio nel 2004 ed è uno degli strumenti di collaborazione più popolari e utilizzati nello spazio del project management. Basecamp offre agli utenti una serie di funzionalità/funzioni che rendono più facile per i team suddividere i grandi progetti in attività più piccole e assegnare le responsabilità.

Funzionalità/funzione di Basecamp

Elenchi di Da fare per creare e assegnare le attività

Funzioni di chat per comunicare in tempo reale

Reportistica per tracciare lo stato di avanzamento e affrontare i problemi

Una finestra In arrivo separata per le notifiche aiuta a ridurre il disordine sullo schermo

I vantaggi di Basecamp

Ideale per progetti semplici

È possibile cercare progetti, file o attività utilizzando parole chiave

L'app è altamente sicura e mantiene la privacy

I contro di Basecamp

Ha funzioni limitate

Gli utenti non possonodare priorità alle attività* Mancanza di monitoraggio del tempo

Prezzi di Basecamp

Basecamp Per User: $15/mese per utente

$15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299 all'anno

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (13.000+ recensioni)

Scaricare

Cosa cercare in un software di project management per Mac

Il vantaggi del software di project management rendono questo software una risorsa chiave per tutti, non solo per project management .

Con funzionalità/funzione per costruire interi flussi di lavoro supervisionare le attività, lavorare con il proprio team e molto altro ancora, il migliore software di project management aiuta ogni membro a tenere sotto controllo il proprio carico di lavoro con facilità e aumenta la produttività complessiva. Tenete presente che non tutti i software avranno tutte le funzionalità/funzioni necessarie, quindi è importante fare il punto sulle funzionalità indispensabili prima di tirare fuori la scheda aziendale.

Inoltre, la scelta di un software di project management per dispositivi Mac rispetto ad altri marchi apre le porte a funzionalità aggiuntive che miglioreranno la vostra esperienza di utilizzo del prodotto.

Ecco le cinque cose più importanti da cercare in un potente software di project management per Mac:

L'interfaccia utente (UI): I dispositivi Mac sono noti per il loro design elegante e il vostro strumento di project management non dovrebbe essere diverso. Assicuratevi che il prodotto scelto sia facile da navigare, personalizzabile e intuitivo. Questo aiuterà tutti i membri del team ad apprendere più rapidamente il software e a rendere lo strumento più valido nel lungo periodo. Prezzi: Conoscete il vostro budget prima dell'acquisto e assicuratevi che il software che state esaminando vi illustri chiaramente le caratteristiche di ogni piano tariffario. Alcuni strumenti nascondono le funzionalità/funzione chiave dietro componenti aggiuntivi a pagamento o limiti mensili: non dovreste dover combattere contro un muro a pagamento ogni volta che eseguite processi semplici. Funzionalità/funzione: Privilegiate le funzionalità di project management come la reportistica e le analisi,gestione delle attivitàpianificazione, commenti e funzionalità di chattare, allocazione delle risorse e collaborazione. Integrazioni: Un altro aspetto da valutare è la capacità del software di project management di integrarsi con gli altri strumenti utilizzati dal team. Questo non solo estenderà le funzioni del software di project management utilizzato, ma renderà la transizione molto più agevole per il team. Soddisfazione e supporto clienti: Cosa dicono gli utenti? Consultate siti affidabili per avere una recensione imparziale del software che state esaminando. Il software di project management che sceglierete per il vostro dispositivo Mac non solo dovrà essere all'altezza delle promesse fatte sulla sua pagina iniziale, ma dovrà anche offrire un supporto personalizzato ai suoi clientiwebinar,documenti di aiuto,videoe altro ancora.

Una buona regola? Tenete a portata di mano questa lista di controllo per assicurarvi che il software che state considerando copra le basi (e anche di più) per gestire efficacemente progetti, flussi di lavoro, team e produttività generale.

ClickUp: Il miglior software di project management per Mac per il vostro team

Sebbene 15 possa sembrare un numero elevato di versioni di prova per trovare il miglior software di project management per Mac, si tratta comunque di una goccia nel mare rispetto alle centinaia di software che saturano il mercato.

Invece di partire da zero, iniziate dall'inizio dell'elenco, con i migliori software di gestione dei progetti per Mac ClickUp . 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, Chat e Vista Elenco in ClickUp /%img/

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da riunire tutti i vostri lavori in un unico hub collaborativo, accessibile anche in viaggio Apple Watch -un enorme vantaggio per gli utenti Mac che si affidano in gran parte a prodotti o produttività solo Apple!

Con una ricca serie di funzionalità/funzione, una vasta libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni clickUp è il software di project management per eccellenza per gli utenti Mac di tutti i settori. Teams di qualsiasi dimensione si affidano a ClickUp per gestire qualsiasi cosa, dagli impegni quotidiani ai flussi di lavoro di livello aziendale, senza mai aprire un'altra scheda, il tutto a una frazione del costo.

Accedete a tonnellate di visualizzazioni flessibili dei progetti, attività illimitate, membri e molto altro ancora quando vi iscrivete a ClickUp Il piano Free Forever di ClickUp . E ottenere funzionalità/funzione più avanzate con opzioni a pagamento a partire da soli 5 dollari.

Portate il vostro Mac più lontano quando iscrivendovi oggi stesso a ClickUp . 🙌🏼