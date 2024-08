Abbiamo testato le oltre 20 migliori alternative al lunedì nel 2024

Sia che abbiate imparato a conoscere monday.com da un podcast, da un annuncio su YouTube o da una rapida ricerca su Google, avete ancora delle domande.

Certo, Monday ha il progetto base funzioni di gestione del progetto da fare, ma qualcosa dentro di voi vi fa dubitare.

Volete credere che questo software per progetti resterà in vita a lungo per aiutarvi a essere proattivi invece che reattivi nei vostri compiti quotidiani... ma questa app è la risposta?

Se lo siete:

Un imprenditore solitario alla ricerca di uno strumento di gestione delle attività che richieda poca manutenzione

Un project manager alla ricerca di uno strumento di project management basato sul gruppo

Una persona nominata involontariamente per selezionare il robusto del teamsoftware per il project management..

... avete bisogno di un software di strumento di project management costruito per soddisfare le vostre esatte esigenze, e non è sempre Monday.

Ecco cosa c'è da sapere sulle principali alternative e concorrenti di Monday, tra cui ClickUp, Toggl, ActiveCollab e altri!

Perché cercare un'alternativa a Monday.com?

Recentemente, monday.com ha annunciato un aumento dei prezzi su tutti i suoi piani. Questo aumento dei prezzi ha lasciato molti project manager e aziende alla ricerca di piattaforme di project management alternative che si adattassero al loro budget e alle loro esigenze.

Un altro punto critico di monday.com è la richiesta di un minimo di tre postazioni per piano a pagamento. Questo requisito di postazione obbligatoria può far lievitare il costo per i piccoli team o per i singoli utenti che hanno bisogno di accedere alle funzionalità/funzione a pagamento.

Ecco un'analisi più approfondita della struttura dei prezzi di Monday con un minimo di 3 postazioni mensili:

Free: Permette fino a 2 postazioni

Permette fino a 2 postazioni Basic: $12 per postazione/mese ($36 fatturati mensilmente)

$12 per postazione/mese ($36 fatturati mensilmente) Standard: $14 per postazione/mese ($42 fatturati mensilmente)

$14 per postazione/mese ($42 fatturati mensilmente) Pro: $24 per postazione/mese ($72 fatturati mensilmente)

Inoltre, molti utenti ritengono che a monday.com manchino alcune funzionalità/funzioni chiave e integrazioni necessarie per un project management efficace.

Qualunque sia il motivo per cui cercate un'alternativa a monday.com, non siete soli. Continuate a leggere per scoprire le migliori alternative esistenti!

21 Migliori alternative e concorrenti di Monday nel 2024

1. ClickUp

Il migliore per il project management

Visualizzate una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il vostro lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp Home ClickUp è un software gratuito di project management che permette a ogni team di di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento . Sia che siate alle prime armi con le app di project management o che siate utenti esperti, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a team di qualsiasi dimensione, remoti o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

Il piano Free Forever di ClickUp è tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a progettare le vostre giornate in base a come voi lavorate meglio._ Non c'è condizione per passare a uno dei piani a pagamento perché ClickUp è gratis per sempre!

Rispetto a Monday, ClickUp offre una suite di funzionalità fondamentali per il project management, tra cui: ClickUp AI automatizza le attività, crea standup e smetti di perdere tempo con lavori ripetitivi con ClickUp AI! Commenti assegnati : assegnare commenti più piccoli elementi di azione che richiedono un lavoro richiesto da chiunque nell'area di lavoro Attività ricorrenti : impostare impostazioni ripetute per il proprio lavoro per evitare che qualcosa vada perduto Blocco note converte istantaneamente qualsiasi voce del blocco note in un'attività tracciabile con date di scadenza, assegnatari, priorità e altro ancora /Comandi slash : creare attività secondarie, cambiare la posizione dell'attività, spostare le attività nel flusso di lavoro e altro ancora con un semplice "/" Campi personalizzati : aggiungere campi a un Elenco, a una cartella o a uno spazio per mostrare scadenze chiare, chiarire chi possiede quale parte del processo e confermare o negare le richieste di azione Modelli : utilizzare modelli per il project management per monitorare lo stato di avanzamento e gli obiettivi da raggiungere per completare i progetti. Provate i nostri Modello di project management di ClickUp per il vostro prossimo progetto.

✅ ClickUp pro

Connessione delle app di lavoro più utilizzate con ClickUp con oltre 1.000 integrazioni, tra cui email, spazio di archiviazione cloud,Mondaye altro ancora

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo che più si addice al vostro stile di lavoro conLe oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp per i progetti ❌ I vantaggi di ClickUp

Nessuna funzionalità/funzione di esportazione della dashboard

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora! 🔮

💸 Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever (migliore per uso personale) - Nessun risparmio rispetto a Monday

(migliore per uso personale) - Nessun risparmio rispetto a Monday Piano Unlimited $7/membro al mese (risparmio di $7/membro al mese rispetto al piano standard di Monday)

$7/membro al mese (risparmio di $7/membro al mese rispetto al piano standard di Monday) Piano Business $12/membro al mese (risparmio di $12/membro al mese rispetto al piano pro di Monday)

$12/membro al mese (risparmio di $12/membro al mese rispetto al piano pro di Monday) ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per 5 dollari al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra Enterprise, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni)

Compara_ ClickUp Vs Monday_ !

2. Airtable

Il migliore per la collaborazione nella gestione dei database

via Airtable Airtable è uno strumento di project management che aiuta i team a creare database dettagliati per i loro lavori. Gli utenti possono raggruppare e ordinare i dati in campi personalizzati con visualizzazioni come Griglia per includere solo le informazioni rilevanti del progetto.

✅ I vantaggi di Airtable

Possibilità di espandere le funzioni di automazione estendendo la logica con Javascript

Visualizzazione della galleria per mostrare i progetti e altri elementi creativi

❌ Contro di Airtable

Il piano Free limita l'integrazione a una sola sincronizzazione

Opzioni di personalizzazione limitate per l'aspetto dell'area di lavoro (lo strumento versatile di cui si ha bisogno potrebbe essere in questiAlternative di Airtable)

💸 Prezzi di Airtable

Airtable offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a/mese

💬 Valutazioni dei clienti di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.220 recensioni)

Vedi il nostro confronto completo su_

**Monday vs Airtable_

.

3. Smartsheet

Migliore per la reportistica sulla gestione delle risorse

via Smartsheet Smartsheet è uno strumento di project management che consente di gestire, monitorare e pianificare più progetti. La funzionalità/funzione chiave di Smartsheet è il Control Center, una soluzione per la gestione del portfolio e dei progetti. I project management possono risparmiare tempo di lavoro manuale grazie alle funzionalità di automazione del Control Center.

👉 Scoprite il nostro Guida alla gestione dei progetti Smartsheet !

✅ Pro di Smartsheet

Il branding personalizzato può essere applicato all'intero account

Budgeting dei progetti per vedere le ore pianificate rispetto a quelle effettivamente impiegate per mantenere i progetti nel rispetto del budget

❌ Contro Smartsheet

Non è disponibile un piano Free

Non è adatto alle piccole agenzie (per saperne di piùAlternative a Smartsheet per le esigenze del tuo progetto)

💸 Prezzi di Smartsheet

Smartsheet ha una versione di prova gratuita e i piani a pagamento partono da $$$a per utente

💬 Valutazioni dei clienti su Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 6.090 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.220 recensioni)

4. Asana

Il migliore per la gestione delle attività

via Asana Asana è uno strumento di project management basato su cloud che organizza tutte le attività relative ai progetti in un unico spazio. I team vedono cosa c'è da fare, quali attività sono prioritarie e quando il lavoro è in scadenza. Gli appassionati di visualizzazioni di progetti basate su grafici apprezzeranno il modello di dati di Asana per rimanere sincronizzati e rispettare le scadenze. **Confronto tra Asana e ClickUp !

✅ Pro di Asana

oltre 200 integrazioni, tra cui Jira Cloud, Microsoft Teams e Fogli Google

Interfaccia user-friendly

❌ Contro di Asana

Nessuna opzione per gli assegnatari multipli

Non è l'ideale per progetti complessi con flussi di lavoro multipli (trovare una soluzione flessibile conAlternative di Asana e controlla il nostroMonday vs Asana )!

💸 Prezzi di Asana

Asana offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a 10,99/mese per utente

💬 Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Controlla il nostro_

**Jira Vs. Monday.com_

confronto!

5. Trello

Migliore per gli utenti che utilizzano Bacheca Kanban

via Trello Se non è la prima volta che andate a caccia di software per il project management, molto probabilmente vi siete imbattuti in Trello. Trello organizza i progetti in bacheche ispirate a Kanban, un sistema di gestione dei progetti che gestione del flusso di lavoro metodo. Una bacheca è piena di schede di attività contenenti note, allegati, immagini, documenti e altri dati per collaborare con i compagni di squadra.

✅ I pro di Trello

Creare comandi per automatizzare quasi tutte le azioni con Automazioni di Trello

Gestione dei progetti nelle viste Bacheca, Sequenza, Tabella, Calendario, Dashboard e Mappa

❌ Contro di Trello

Piano gratis limitato che limita le aree di lavoro gratuite a 10 utenti

Limitata integrazione con le email

Non è adatto a progetti su larga scala (si vedano questiAlternative a Trello per altri strumenti)

💸 Prezzi di Trello

Trello offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $5/utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti su Trello

G2: 4,5/5 (20.410+ recensioni)

Capterra: 4,4/5 (12.390+ recensioni)

6. Basecamp

Il migliore per la condivisione dei file

via Basecamp Basecamp è un software di project management che aiuta i team remoti a organizzare le attività, a monitorare lo stato del progetto e a collaborare sui compiti. Lo strumento ha l'obiettivo di portare il project management e la gestione delle attività a un livello superiore la comunicazione del team sotto un'unica tenda con funzionalità/funzione quali elenchi di cose da fare e bacheche.

✅ I pro di Basecamp

Funzionalità/funzione di check-in per inviare domande ricorrenti

Funzionalità/funzione di bacheca per pubblicare annunci, inviare aggiornamenti sullo stato di avanzamento e altro ancora

❌ Contro di Basecamp

Non è adatto alle piccole agenzie con più progetti in corso contemporaneamente

Modesto piano Free con funzionalità di base (le funzioni avanzate si trovano inAlternative a Basecamp)

💸 Prezzi di Basecamp

Basecamp offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e un piano a pagamento a 99 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 4.940 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (13.350+ recensioni)

7. Alveare

Il migliore per la collaborazione remota del team

via AlveareHive fornisce la gestione delle attività , modelli di progetto e monitoraggio del tempo per rispecchiare il vostro lavoro quotidiano. Scegliete tra le migliaia di integrazioni di Hive per ottenere le informazioni necessarie da più fonti in un'unica posizione centralizzata. Gli utenti possono anche creare elenchi di cose da fare personalizzati e automatizzare il flusso di lavoro per una maggiore efficienza.

✅ I professionisti di Hive

Programmazione automatica delle riunioni da una scheda attività per una migliore collaborazione del team

Progetti e attività illimitate

❌ I contro di Hive

Nessuna funzionalità/funzione personalizzata per supportare processi specifici

Il monitoraggio del tempo è una funzionalità/funzione a pagamento

💸 Prezzi di Hive

Hive offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $$$a per utente al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Hive

G2: 4,5/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

8. Jira

Il migliore per lo sviluppo agile del software

via Jira Jira è un software per il monitoraggio dei bug e dei progetti orientato ai team agili e agli utenti tecnici. Grazie alle opzioni di reportistica avanzata, tra cui il carico di lavoro degli utenti, l'età media dei problemi e quelli creati di recente, i project manager possono prendere decisioni informate per pianificare sprint più intelligenti.

👉 Leggete il nostro Guida al project management di Jira !

✅ Pro di Jira

Assegnazione di attività o creazione di problemi Jira direttamente dalla richiesta pull

Dashboard di investigazione degli incidenti per risolvere più velocemente i problemi di distribuzione del codice

❌ Contro di Jira

I team che non si occupano di prodotti potrebbero dover utilizzare più applicazioni per gestire il lavoro in modo semplice e per evitare flussi di lavoro troppo complessi (si consiglia di consultare il sitoAlternative di Jira)

Curva di apprendimento ripida per gli amministratori di Jira per imparare, implementare e formare i membri del team

💸 Prezzi di Jira

Jira offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento per dieci utenti a partire da 7,50 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (4.440+ recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 11.180 recensioni)

9. Attivare/disattivare

Il migliore per il monitoraggio del tempo

via Attivare/disattivare Toggl Toggl è un software di project management che comprende tre diverse soluzioni: Toggl Track , Toggl Plan e Toggl Hire. Le tabelle di marcia visive di Toggl Plan completano gestione del cambiamento quando la gestione di più progetti in fogli di calcolo introduce più lavoro che supporto.

✅ I vantaggi di Toggl

Semplificare la comunicazione con i commenti e la condivisione delle sequenze dei progetti

Automazione di attività ripetitive con attività ricorrenti

❌ Contro di Toggl

Gli utenti ospiti dell'area di lavoro (stakeholder esterni o compagni di squadra) sono funzionalità/funzione premium a pagamento

L'esportazione dei dati del progetto per utilizzarli con altri strumenti è una funzionalità/funzione premium a pagamento (trovare soluzioni di esportazione conAlternative di Toggl)

💸 Prezzi di attivazione/disattivare Toggl

Toggl offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $8/disattivare al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Toggl

G2: 4.3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

10. nTask

Il migliore per il piano dei progetti

via nTask nTask è una piattaforma di project management basata su cloud che aiuta i team a gestire tutto, dalla pianificazione delle risorse ai risultati dei progetti. Simile ad altre alternative di Monday presenti in questo elenco, nTask offre schede Kanban per creare un piano di progetto e visualizzare le attività . I project manager possono anche creare liste di controllo con elementi da fare, in modo che nulla vada perso.

✅ nTask pro

Teamstrumenti per la gestione del carico di lavoro per allineare i team remoti

File allegati egestione dei documenti ❌ nTask cons

Non è adatto a team più grandi di 50 o più persone

Le bacheche Kanban sono una funzionalità/funzione a pagamento

💸 nTask prezzi

nTask offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $$$a per utente

💬 valutazioni dei clienti di nTask

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

Capterra: 3.9/5 (10+ recensioni)

11. HubSpot

Migliore per i team commerciali e di marketing

via HubSpot HubSpot è un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di software di gestione delle attività per le aziende che devono gestire l'imbuto e le relazioni con i potenziali clienti.

La piattaforma offre prodotti per il marketing, il commerciale, la gestione dei contenuti, le operazioni e il servizio clienti. Gli utenti possono iscriversi per utilizzare le funzionalità/funzione gratuite o passare alle versioni premium di questi prodotti.

✅ I professionisti di HubSpot

HubSpot CRM è gratis e include una dashboard per la reportistica, gli insight aziendali, il monitoraggio delle trattative e la gestione delle pipeline

Offre la HubSpot Academy per i professionisti dell'inbound marketing, del commerciale e del servizio clienti

❌ I contro di HubSpot

Funzionalità/funzione limitate in base al piano

Mancanza di reportistica granulare

💸 Prezzi di HubSpot

HubSpot offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $45/mese

💬 Valutazioni dei clienti di HubSpot

G2: 4,5/5 (oltre 1.190 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

12. Collaborazioni attive

Il migliore per la collaborazione del team

via Collaborazioni attive Il prossimo elenco è ActiveCollab, una soluzione all-in-one per il project management che consente ai team più piccoli di pianificare e organizzare il lavoro. Questa piattaforma ha un'interfaccia utente semplice per progetti complessi. Per iniziare, i membri possono utilizzare progetti campione per testare le opzioni di organizzazione.

✅ Pro di ActiveCollab

I progetti di alcuni strumenti di project management possono essere importati in ActiveCollab

Supporto di qualsiasi tipo di file da caricare nelle attività e nei commenti

❌ Contro di ActiveCollab

Integrazioni limitate

La fatturazione è una funzionalità/funzione a pagamento

💸 Prezzi di ActiveCollab

ActiveCollab offre una versione di prova gratuita, una versione gratis per tre membri e piani a pagamento a partire da 6,25 dollari/mese per utente

💬 Valutazioni dei clienti di ActiveCollab

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (370+ recensioni)

13. Progetto ProProfs

Migliore per il piano di progetto online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Proprofs-project.jpg

/$$$img/

via Progetto ProProfs ProProfs Project è un'altra alternativa a Monday per le vostre esigenze quotidiane di project management. Permette di impostare i progetti dashboard del progetto in pochi minuti, aggiungendo attività, assegnando membri del team e definendo le date di scadenza. È possibile dare priorità alle attività e impostare le dipendenze tra di essi.

✅ ProProfs Progetto pro

Visualizzate lo stato di avanzamento utilizzando viste interattive del progetto come il grafico Gantt, il tabellone Kanban e altro ancora

Monitoraggio del tempo e analisi delle attività che richiedono più tempo

❌ ProProfs Project contro

Da fare a meno di reportistica avanzata

Mancamonitoraggio delle attività cardine 💸 ProProfs Prezzi dei progetti

ProProfs Project offre una versione di prova gratuita e piani a pagamento a partire da $$$a per utente

💬 Valutazioni dei clienti su ProProfs Project

G2: 4.4/5 (30 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

14. Wrike

Migliore per il project management delle aziende

via Wrike Il software di project management Wrike è l'ideale per le piccole agenzie che necessitano di un'area di lavoro personalizzabile per organizzare i progetti calendari in condivisione programmare progetti e collaborare con facilità. Inoltre, chi approva può accelerare il feedback utilizzando lo strumento di markup visivo di Wrike.

✅ I vantaggi di Wrike

La lavagna Kanban permette di completare la visibilità delle attività

Funzionalità di monitoraggio del tempo per confrontare la durata stimata con quella effettiva

❌ I contro di Wrike

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti (per saperne di più suAlternative di Wrike)

I grafici Gantt non sono disponibili nella versione gratis

💸 Prezzi di Wrike

Wrike offre una versione di prova gratuita, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 9,80 dollari al mese per utente

💬 Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 2.350 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 1.700 recensioni)

15. Zona di lavoro

Migliore per il Project Portfolio Management

via Zona di lavoro Workzone è un software di project management dotato di un'efficiente funzionalità di avviso via email che porta gli utenti direttamente all'elemento importante dell'attività all'interno di Workzone. Ideale per le aziende, i team possono visualizzare un dashboard completo per vedere i progetti dei vari reparti, client o campagne.

✅ Pro di Workzone

Efficienti moduli personalizzati per le richieste di progetto

Funzionalità/funzione "Da fare", che invia automaticamente un elenco organizzato di attività

❌ Contro di Workzone

Non esiste un piano Free

Le opzioni di personalizzazione sono funzionalità/funzione premium a pagamento

💸 Prezzi di Workzone

Workzone offre piani a pagamento a partire da 24 dollari al mese per utente per team di cinque o più utenti

💬 Valutazioni dei clienti di Workzone

G2: 4.3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

16. Notion

Il migliore per prendere note

via Notion Il prossimo elenco delle alternative del lunedì è Notion, una popolare app per prendere appunti con oltre 1.000 modelli creati dalla comunità da scaricare. Con Notion è possibile creare una base per qualsiasi progetto e personalizzare completamente il contenuto per adattarlo al proprio flusso di lavoro. Con qualsiasi tipo di lavoro - wiki, dashboard o presa di appunti - gli utenti possono tenere traccia delle attività, visualizzare i lavori da fare e collegare le note.

✅ Notion pro

Interfaccia di database grafico per il pensiero in rete

Collaboratori illimitati nel piano iniziale

❌ I contro di Notion

Richiede l'esportazione manuale per il backup dei dati (trovare le funzionalità/funzione di esportazione avanzate necessarie inAlternative di Notion)

Costoso rispetto alle altre alternative Monday

💸 Prezzi Notion

Notion offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $$$a

💬 Valutazioni dei clienti di Notion

G2: 4.6/5 (480+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (570+ recensioni)

17. Hygger

Migliore per il Roadmapping del prodotto

via Hygger Hygger è uno strumento di project management che aiuta i team a snellire il flusso di lavoro rafforzando la prioritizzazione delle attività. I team possono creare sequenze complete di elenchi di attività tradizionali per organizzare il lavoro.

✅ Pro di Hygger

Funzionalità/funzione corsie sul tabellone Kanban

Flusso di attività in tempo reale per mostrare le attività in corso, in ritardo e completate

❌ Contro di Hygger

Non è adatto perteam interfunzionale collaborazione

Poche integrazioni disponibili

💸 Prezzi Hygger

Hygger offre una versione di prova gratis e piani a pagamento a partire da $$$a per utente

💬 Valutazioni dei clienti di Hygger

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 100 recensioni)

18. NiftyPM

Migliore per progetti su larga scala

via NiftyPM NiftyPM consente di lavorare a progetti su larga scala con più membri del team. Come la maggior parte dei strumenti di project management è un'area di lavoro collaborativa che aiuta voi e il vostro team a organizzare le attività, a monitorare il tempo e a gestire i progetti.

✅ I vantaggi di NiftyPM

Funzionalità/funzione di gestione del portfolio per visualizzare i membri e gli stati a colpo d'occhio

Offre diversi ruoli e autorizzazioni per gli utenti per controllare i livelli di accesso

❌ Contro di NiftyPM

Il piano Free è limitato a due progetti attivi

Piani a pagamento costosi per utilizzare le funzionalità/funzione principali

💸 Prezzi di NiftyPM

NiftyPM offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da $$$a/mese

💬 Valutazioni dei clienti di NiftyPM

G2: N/D

Capterra: 4.7/5 (110+ recensioni)

19. SquadraGantt

Il migliore per il grafico Gantt per la pianificazione dei progetti

via SquadraGantt Il TeamGantt è un'applicazione di Software per grafici di Gantt che consente ai membri di conservare tutte le attività, i documenti e le conversazioni in un unico hub centralizzato. Questo Creatore di grafici di Gantt funzionalità/funzione del software di project management, che consente ai team di verificare la disponibilità prima di programmare e assegnare le attività del progetto.

✅ Pro di TeamGantt

Funzione di trascinamento e rilascio

È possibile inserire più progetti all'interno di un grafico Gantt

❌ Contro di TeamGantt

Orientato verso gli utenti che preferiscono lavorare principalmente all'interno di grafici Gantt

Limitato a tre strumenti di gestione delle attività: Grafico di Gantt, Calendario e Quadro Kanban

💸 Prezzi di TeamGantt

TeamGantt offre una versione di prova del piano Unlimited, un piano gratuito e piani a pagamento a partire da 19 dollari al mese per un utente e ospiti illimitati

💬 Valutazioni dei clienti di TeamGantt

G2: 4.8/5 (800+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (180+ recensioni)

Controlla questi_

**Concorrenti del TeamGantt_

!

20. Progetto

Migliore per il monitoraggio delle attività

via Progetto Aceproject AceProject è un software di project management orientato alla collaborazione che aiuta i team a centralizzare le comunicazioni in modo che nulla vada perso. Con funzionalità/funzione quali lo scaricamento di documenti in blocco, grafici dinamici e altre, AceProject offre anche un'esperienza utente semplificata.

✅ Pro di Aceproject

Funzionalità/funzione orologio per timbrare il cartellino mentre si lavora a una specifica attività

AceProject è disponibile su iPhone/iPad, Windows e dispositivi Android

❌ Contro di Aceproject

Piani a pagamento costosi rispetto ad altre alternative per il lunedì

Capacità di integrazione limitate

💸 Prezzi di Aceproject

Aceproject offre una versione di prova gratuita, un piano Free e piani a pagamento a partire da 24 dollari al mese per dieci utenti

💬 Valutazioni dei clienti di Aceproject

G2: 3,9/5 (14 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (13 recensioni)

21. Podio

Il migliore per le Automazioni delle attività

via Podio L'ultimo, ma non meno importante, elenco di alternative per il Monday è Podio, uno strumento di project management che offre ai team una struttura per collaborare più facilmente, trovare più velocemente le informazioni e scegliere tra diverse visualizzazioni del lavoro. Inoltre, project management possono creare un'automazione delle attività per mantenere in connessione persone e progetti con un flusso di lavoro Podio.

✅ I professionisti di Podio

Interfaccia user-friendly

Le funzionalità/funzione aggiuntive di Podio sono disponibili per casi d'uso specifici

❌ I contro di Podio

Limitate funzionalità avanzate per la gestione delle attività di base

I dashboard commerciali sono una funzionalità premium a pagamento

💸 Prezzi di Podio

Podio offre piani gratis e a pagamento a partire da $7,20/mese

💬 Valutazioni dei clienti Podio

G2: 4.1/5 (370+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (280+ recensioni)

ClickUp: La migliore alternativa a Monday.com per i team

Può essere difficile uscire da una crisi di produttività quando si lavora con strumenti di project management che ci rubano tempo. Il fatto è che, Il lunedì ci fa sentire come qualsiasi altro lunedì -stanchi e bloccati.

Se volete cambiare il copione del Monday blues, ClickUp è il vostro caffè digitale che diventa sempre più buono. ☕️⚡️

Iscrivetevi a una account ClickUp gratuito per provare in prima persona tutte le funzionalità/funzione che permettono di risparmiare tempo!