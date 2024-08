10 Strumenti di collaborazione per la gestione dei progetti per i team nel 2024

In che modo il vostro team sta attualmente collaborando su project management ? Se siete ancora nell'incubo di monitorare attività ricorrenti, inseguire chiamate perse e partecipare a infinite riunioni Zoom, è ora di aggiornare il vostro software di project management.

I membri di un team di progetto hanno bisogno di più modi più efficienti ed efficaci per comunicare e collaborare. Anche i project manager hanno bisogno di snellire i loro flussi di lavoro, in modo da poter affrontare più facilmente gli enormi elenchi di cose da fare e portare a termine i progetti con esito positivo. È qui che i moderni strumenti di collaborazione per il project management entra in.

In questa guida, scoprite i migliori strumenti di collaborazione online strumenti per il project management . Ognuno di essi è dotato di funzionalità essenziali per il project management, tra cui la collaborazione in tempo reale, la possibilità di monitorare più progetti e le integrazioni di terze parti per qualsiasi cosa, dalla messaggistica istantanea alla condivisione degli aggiornamenti del progetto.

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione per il project management?

Se siete nuovi a software di project management è facile essere sopraffatti da tutte le opzioni per la gestione dei progetti collaborazione al progetto strumenti. Esistono molti strumenti di app per la produttività ci sono molte app che promettono di aiutarvi a migliorare la vostra giornata, ma non tutte danno risultati.

Quando iniziate a cercare un software di project management e strumenti per la collaborazione con i team, dovrete cercare funzionalità/funzioni quali:

Gestione delle attività: Cercate strumenti di collaborazione che vi permettano di creare, delegare, monitorare e gestire le attività del vostro team

Cercate strumenti di collaborazione che vi permettano di creare, delegare, monitorare e gestire le attività del vostro team Comunicazione in tempo reale: Smettete di aspettare email e chiamate. I migliori strumenti di collaborazione online integrano funzionalità/funzione come videoconferenze, chattare in gruppo e bacheche per portare avanti la conversazione

Smettete di aspettare email e chiamate. I migliori strumenti di collaborazione online integrano funzionalità/funzione come videoconferenze, chattare in gruppo e bacheche per portare avanti la conversazione Gestione dei documenti: La condivisione dei file è un ottimo modo per aumentare la collaborazione del team, soprattutto se è possibile condividere i file e lavorare contemporaneamente sullo stesso documento all'interno della piattaforma

La condivisione dei file è un ottimo modo per aumentare la collaborazione del team, soprattutto se è possibile condividere i file e lavorare contemporaneamente sullo stesso documento all'interno della piattaforma Capacità di integrazione: Il vostro teamsoftware di collaborazione deve connettersi con tutte le app e le piattaforme preferite, estendendone le funzioni e rendendole più parte integrante della vostra giornata

Il vostro teamsoftware di collaborazione deve connettersi con tutte le app e le piattaforme preferite, estendendone le funzioni e rendendole più parte integrante della vostra giornata **Ovviamente, qualsiasi software di project management scelto deve essere facile da usare e avere un'interfaccia intuitiva. Quanto prima riuscirete a usarlo in modo efficace, tanto più significativo sarà l'impatto positivo che avrà sulla vostra vita lavorativa

10 Migliori strumenti di collaborazione per il project management da utilizzare nel 2024

Siete pronti a selezionare il miglior strumento di collaborazione per progetti complessi? Abbiamo esaminato alcuni dei più popolari strumenti di collaborazione per il project management presenti sul mercato e abbiamo evidenziato i nostri nove migliori consigli per i team altamente produttivi da utilizzare nel 2024.

Le oltre 15 viste di ClickUp consentono di visualizzare facilmente lo stato di un progetto in diversi team di collaborazione

ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management, sia che si tratti di gestire un progetto per volta, sia che si tratti di gestire più utenti e numerosi progetti piani di progetto tutto in una volta. La piattaforma di facile utilizzo consente ai team di progetto e di sviluppo di suddividere progetti complessi in attività di dimensioni ridotte e di archiviare tutte le informazioni in un'unica piattaforma centralizzata.

Il funzionalità di collaborazione del team sono impareggiabili, perché tutti possono accedere ai dati in tempo reale e rimanere sulla stessa pagina mentre i project manager scorrono l'elenco delle cose da fare.

La piattaforma di project management ha anche eccellenti opzioni di personalizzazione e integrazione. Ciò significa che i team di progetto possono connetterla con il loro attuale stack tecnologico e semplificare i flussi di lavoro, eliminando le attività ripetitive di amministratore in modo che i membri del team possano concentrare le loro energie e i loro lavori richiesti sulle loro competenze specialistiche.

I team desiderosi di iniziare la loro attività apprezzeranno le caratteristiche della piattaforma modelli gratuiti per il project management che creano nuove aree di lavoro in pochi secondi.

C'è molto da amare in un software di project management collaborativo, gratis e facile da usare, progettato per aiutare a i team di progetto a raggiungere grandi obiettivi in meno tempo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Le aree di lavoro personalizzabili sono una delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp, che consente ai membri del team di creare una piattaforma su misura per le esigenze del team e per il loro modo di lavorare

Strumenti dettagliati di reportistica aiutano i gestori del team ad approfondire i dati, a monitorare lo stato di avanzamento e ad avere un riscontro su aspetti quali il tempo di attività e le tendenze di produttività sui progetti passati, in modo che i manager possano prendere decisioni migliori basate sui dati per il prossimo progetto o identificare gli ostacoli su un progetto in corso

Con oltre 1.000 opzioni di integrazione, i membri del team possono collegare ClickUp a strumenti di collaborazione online come Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Loom, Microsoft Office e altri ancora

Limiti di ClickUp

Alcune aree di lavoro di ClickUp non sono ancora disponibili sui dispositivi mobili, ma gli aggiornamenti sono in fase di lavoro

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Lavoro adattivo

Via Lavoro adattivo Come piattaforma di project management, AdaptiveWork (ex Clarizen) può aiutare i project manager a ottimizzare i processi di lavoro, automazioni delle attività e incoraggiare una migliore comunicazione. Per istanza, il software di collaborazione consente ai project manager di creare grafici di Gantt dettagliati e roadmap del progetto in pochi clic, in modo che le attività cardine misteriose e le sequenze temporali vaghe appartengano al passato.

AdaptiveWork offre visibilità in tempo reale su ogni attività, in modo che i team siano a conoscenza dello stato di avanzamento di ogni progetto. In questo modo si promuove la trasparenza sullo stato di avanzamento, si mantengono le gli stakeholder del progetto e aiuta a costruire l'account e il lavoro di squadra.

È anche un'eccellente piattaforma software per la collaborazione sui progetti per la gestione del team permettendo ai membri del team di condividere gli aggiornamenti e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Funzionalità/funzione migliori di AdaptiveWork

Strumenti per il piano di capacità e la gestione delle risorse possono aiutare i project manager a vedere chi è disponibile e chi è in esubero per ogni progetto

La gestione del portfolio consente al project manager di centralizzare il lavoro tra i team, i reparti e le piattaforme, in modo da avere tutto a portata di mano

Domanda robustafunzioni di gestione della domanda consentono ai project manager di monitorare, gestire e dare priorità ai lavori, in modo che nulla vada perso nella confusione

Limiti di AdaptiveWork

Questo strumento di collaborazione gratuito per il project management è ricco di funzionalità/funzione e tutte queste opzioni possono richiedere un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di AdaptiveWork

Chiamate per un preventivo

Valutazioni e recensioni di AdaptiveWork

G2: 4.1/5 (530+ recensioni)

4.1/5 (530+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (170+ recensioni)

3. Proofhub

via Proofhub Proofhbub è un sistema di project management e di gestione dei progetti di facile utilizzo software per la collaborazione con il team progettato per semplificare la comunicazione e migliorare la produttività. Questo strumento di collaborazione per progetti consente di organizzare tutto, monitorando lo stato del progetto e tenendo aggiornati i membri del team. I team possono utilizzare il software di collaborazione per creare attività, monitorare lo stato di avanzamento, impostare le scadenze e visualizzare le sequenze su schede Kanban.

Ci sono anche comode bacheche di discussione dove i membri del team possono contribuire con le loro idee. L'utilizzo di questi strumenti di collaborazione con funzionalità di correzione di bozze online consente al team di collaborare in tempo reale su documenti, progetti e altro ancora. I membri del team accelerano il processo di approvazione ed evitano i blocchi della cronologia delle revisioni, assicurandosi che le idee di tutti siano ascoltate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proofhub

Senza sforzogestione delle attività consente ai gestori del progetto di acquisire e delegare le attività, personalizzando le visualizzazioni del lavoro in base alle preferenze del proprio team

Gli strumenti di collaborazione online consentono ai project manager di avviare conversazioni rapide e di inviare feedback direttamente sulla piattaforma

La vista Bacheca aiuta i membri del team a visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e a individuare eventuali ostacoli che frenano il team

Limiti di Proofhub

La piattaforma software per la collaborazione di progetto offre integrazioni molto limitate, per cui i project manager potrebbero dover rinunciare ai loro strumenti e piattaforme di collaborazione preferiti per trovare una soluzione all'interno di Proofhub

Il prezzo può essere un problema per alcuni, in quanto non esiste un piano gratuito per provare le funzionalità/funzione di Proofhub

Prezzi di Proofhub

Essenziale : 45 dollari al mese, con fatturazione annuale

: 45 dollari al mese, con fatturazione annuale Controllo assoluto: $89 al mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Proofhub

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

4. Altezza

via Altezza Gli strumenti di collaborazione per il project management di Height sono all'insegna della semplicità. Si può iniziare a gestire le attività in fogli di calcolo, per poi trasformarle con un clic in un pannello Kanban, in un grafico Gantt o in un calendario. I project manager possono centralizzare tutte le informazioni sul progetto all'interno della piattaforma attraverso le attività, organizzando tutto e mantenendo una cronologia completa dello stato per gli stakeholder.

Il software di collaborazione di progetto di Height mantiene inoltre la concentrazione e la produttività dei membri del team con aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Height

La messaggistica istantanea offre ai team un modo per collaborare in tempo reale, con aggiornamenti sullo stato del progetto e media in linea per aggiungere contesto

Un'interfaccia intuitiva facilita l'adozione del software di collaborazione da parte dei team, che possono iniziare a usarlo fin dal primo giorno

Ospiteconsente ai membri del team di invitare i client, appaltatori e altre parti interessate al progetto a dare un feedback sulle attività e a gestire i progetti mantenendo al sicuro il resto dei dati del progetto

Limiti di altezza

Essendo uno dei più recenti software di project management e strumenti di collaborazione tra team, Height offre meno opzioni di integrazione rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Height

**Gratuito

Team: $6,99 per membro al mese

$6,99 per membro al mese Azienda: Chiama per un preventivo

valutazioni e recensioni di Height

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

5. Miro

Via MiroMiro offre una collaborazione digitale in una piattaforma visiva. Come strumento di lavagna online, Miro permette ai team di fare brainstorming, pianificare e collaborare in tempo reale. Questo software di collaborazione per progetti è particolarmente apprezzato dalle agenzie creative. Ha un'interfaccia intuitiva con un eccellente intervallo di modelli per avviare il processo di brainstorming del team di progetto.

Miro può aiutare un team di progetto a liberare la creatività senza essere nella stessa stanza. Ci sono anche note adesive virtuali e divertenti diagrammi interattivi per dare il via alla collaborazione online sui progetti.

Le migliori funzionalità di Miro

Grazie agli strumenti di collaborazione online in tempo reale, i team possono scambiarsi idee a vicenda, anche se si tratta di team remoti

La libreria di Miro è ricca di decine di modelli pronti all'uso per la collaborazione tra team

Le opzioni di integrazione di base consentono di collegarsi a strumenti popolari come Jira, Trello e Slack

Limiti di Miro

È un ottimo strumento di collaborazione per i progetti, ma le funzioni sono piuttosto limitate; è necessario collegare questo software di collaborazione ad altre app di project management per ottenere il massimo

Prezzi di Miro

**Gratis

Avviato: $8 per membro al mese con fatturazione annuale

$8 per membro al mese con fatturazione annuale Business: $16 per membro al mese con fatturazione annuale

$16 per membro al mese con fatturazione annuale Azienda: Contattare per un preventivo

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (4.900+ recensioni)

4,8/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

6. Freedcamp

Via Freedcamp Il software di collaborazione per progetti Freedcamp si rivolge a team di tutte le dimensioni, da piccole aziende a alle aziende di livello enterprise . Copre tutte le funzioni di base, come la possibilità per i membri del team di creare attività, impostare scadenze e gestire progetti con visualizzazioni personalizzabili.

A differenza di alcuni software per la collaborazione ai progetti che abbiamo elencato, questa piattaforma vanta un sistema integrato di gestione dei progetti Strumenti CRM e funzioni di fatturazione. Questo lo rende uno dei migliori strumenti di collaborazione per progetti per chi ha bisogno di assistenza anche per il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Freedcamp

Lo strumento di monitoraggio del tempo consente di capire dove vanno a finire le ore di lavoro e cosa fatturare ai client

Il tracker dei problemi permette ai project manager di identificare i problemi e di assegnarli ai migliori risolutori

La funzionalità/funzione wiki con ricerca migliora la gestione della conoscenza e mantiene la documentazione dell'organizzazione in uno spazio centrale, a disposizione di tutti i membri del team

I project manager possono contrassegnare alcune attività come private, dando ai membri un maggiore controllo su ciò che gli altri possono vedere sul loro elenco di cose da fare

Limiti di Freedcamp

Il sistema CRM integrato non offre le stesse funzionalità/funzioni di una piattaforma CRM dedicata

Gli strumenti di collaborazione del progetto non consentono di assegnare attività a più membri del team

Prezzi di Freedcamp

Free

Pro: $1,49 per utente al mese, fatturati annualmente

$1,49 per utente al mese, fatturati annualmente Business: $7,49 per utente al mese, con fatturazione annuale

$7,49 per utente al mese, con fatturazione annuale Azienda: $16,99 per utente al mese, con addebito annuale

Valutazioni e recensioni di Freedcamp

G2: 4.5/5 (130+ recensioni)

4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (460+ recensioni)

7. Gregge

via Gregge Flock è una piattaforma software per la comunicazione e la collaborazione di progetto incentrata su strumenti di project management semplici ed economici. Promette di creare un ecosistema di team che evita distrazioni e inutili cambi di contesto.

Utilizzando Flock, i team possono comunicare in tempo reale utilizzando canali e messaggi diretti, favorendo la collaborazione e il lavoro di squadra. L'elenco delle cose da fare condiviso dalla piattaforma aiuta i team a gestire le attività in modo più efficace e a mantenere tutti sulla stessa pagina.

Ci sono ottime opzioni di integrazione per ridurre le attività ripetitive e aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Flock

La condivisione dei file mantiene le informazioni in sicurezza e organizzate, indipendentemente da chi ne ha bisogno

Gli elenchi di cose da fare condivisi consentono ai team di creare e gestire in modo collaborativo le loro attività

Questa piattaforma software di collaborazione per progetti si integra con la maggior parte delle app e dei servizi di produttività principali, in modo che i membri del team possano centralizzare i dati da altre piattaforme

Limiti di Flock

Sebbene disponga di solide funzionalità di comunicazione, alcuni utenti potrebbero trovare le funzioni di project management un po' carenti

Prezzi di Flock

**Free

Pro: $4,50 per utente al mese

$4,50 per utente al mese Azienda: Contattare per un preventivo

Flock valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (235+ recensioni)

4.4/5 (235+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

8. Slack

Via Slack Slack è uno strumento di comunicazione e collaborazione di progetto molto diffuso che si connette a piattaforme di project management popolari come Asana e Trello. Con Slack, i team possono parlare utilizzando canali dedicati al progetto e messaggi diretti, creando una comunicazione più rapida ed efficace.

Per una funzione ancora maggiore, i membri del team possono integrare bot per fornire promemoria, aiutare nella pianificazione o far sapere ai membri del team quando sono stati taggati.

Slack offre anche un'ottima condivisione dei file, in modo che i team del progetto possano accedere ai documenti essenziali in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

La potente funzione di ricerca consente ai membri del team di accedere alle conversazioni passate, in modo che nulla vada perso

Creazione di canali diversi per team, dipartimenti e progetti, in modo che tutti possano mantenere la comunicazione organizzata

Integrazione con Slack con le app di calendario, in modo da poter vedere facilmente dove si trovano le persone o a cosa stanno lavorando senza dover lasciare Slack

Limiti di Slack

Sebbene Slack sia uno dei migliori strumenti di collaborazione online quando si ha bisogno di una rapida comunicazione tra team, manca di funzionalità/funzione chiave per il project management che altri strumenti di collaborazione per i progetti includono

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $7,25/mese

$7,25/mese Business+: $12,50/mese

$12,50/mese Azienda: Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni su Slack

9. Podio

via Podio Podio prende i dati dei progetti e li inserisce in una piattaforma software di project management collaborativo dal design accattivante. All'interno di Podio, è possibile creare aree di lavoro e app su misura per le esigenze del team, creando uno spazio personalizzato per il project management e la comunicazione del team.

Podio si integra con altre piattaforme per automatizzare il flusso di lavoro ed eliminare le attività ripetitive che fanno perdere tempo. Ciò significa più tempo per le cose che ami Da fare e meno tempo sprecato per gli amministratori.

Le migliori funzionalità/funzione di Podio

Le visualizzazioni personalizzate permettono al team di progetto di ricevere gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento nel modo che lavora meglio per loro, senza perdere nulla

Gli strumenti di collaborazione online si integrano con tutti i più importanti strumenti tecnologici, tra cui Google Drive, Evernote, Zendesk e altri ancora

Offre il monitoraggio del tempo e funzionalità CRM di base, in modo da diventare una piattaforma all-in-one per un'organizzazione

Limiti di Podio

Mentre le opzioni di personalizzazione sono sorprendenti, alcuni utenti potrebbero trovare il livello di personalizzazione complesso e dispendioso in termini di tempo

Alcuni dei suoi migliori strumenti di collaborazione non sono disponibili sul piano Free

Prezzi di Podio

**Gratuito

Plus: $11,20/mese

$11,20/mese Premium: $19,20/mese

Valutazioni e recensioni di Podio

G2: 4.2/5 (460+ recensioni)

4.2/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

10. Bit.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Bit-ai-1400x968.png

/$$$img/

via Bit.ai Bit.ai è una piattaforma di collaborazione che consente ai team di lavorare insieme e di gestire documenti, progetti, attività, contatti, note e altro ancora in un'unica area di lavoro centrale. Il suo sistema basato su cloud consente ai team di archiviare e condividere in sicurezza i documenti tra loro e di rimanere organizzati, consentendo una collaborazione più agevole tra team distribuiti.

Aiuta i team a creare un'unica fonte di verità per le informazioni sui progetti, consentendo un rapido accesso ai dati più aggiornati e rilevanti quando necessario.

Le migliori funzionalità di Bit.ai

Aree di lavoro multiple per funzioni e team diversi

Ricerca intelligente per parole chiave, titoli, descrizioni e fonti

Integrazioni con SharePoint, OneDrive, Google Drive e Box

Limiti di Bit.ai

Documenti illimitati è una funzionalità a pagamento

Prezzi di Bit.ai

**Gratis

Pro: $8/mese per membro

$8/mese per membro Business: $15/mese per membro

Bit.ai valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (15+ recensioni)

4/5 (15+ recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

Aumenta la collaborazione con gli strumenti di project management di ClickUp

Avere il giusto strumento di collaborazione per i progetti ha un impatto significativo sull'esito positivo del team. Il miglior software di project management può essere un catalizzatore per migliorare il lavoro di squadra e la produttività quando include tutte le funzionalità/funzione chiave dei migliori strumenti di collaborazione online, ma è integrato direttamente nella piattaforma di project management esistente.

Oggi potete iniziare a sperimentare gratis l'arte del project management collaborativo con ClickUp.

ClickUp è uno strumento di collaborazione completo per la gestione dei progetti che integra perfettamente la gestione delle attività, la collaborazione e la comunicazione in un'unica piattaforma facile da usare. Potrete utilizzare le sue solide funzionalità per pianificare il vostro prossimo progetto, mantenendo l'intero team allineato e sulla buona strada.

