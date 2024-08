10 Migliori alternative e concorrenti di Slack nel 2024

Una solida app di messaggistica è la spina dorsale di un flusso di lavoro ben oliato e Slack è emersa come una delle opzioni più popolari. Consideratela come un ufficio virtuale dove il vostro team può passare per chiacchiere, annunci importanti o per augurarsi un buon compleanno. 🎂

Oltre a consentire una comunicazione senza sforzo , Slack può favorire il senso di comunità attraverso varie integrazioni e attenuare un po' l'isolamento che deriva da lavoro da remoto .

Tuttavia, Slack è ben lungi dall'essere perfetto: non è per tutte le tasche, e un paio di monitoraggio dei progetti e funzionalità/funzione di gestione non guasterebbe.

Per aiutarvi a trovare un'app che vi permetta di riunire il vostro team in un unico luogo senza dover ricorrere a piattaforme aggiuntive o spendere una fortuna, vi mostreremo le 10 migliori alternative a Slack che vale la pena controllare.

Capire Slack: Limiti e recensione

Prima di immergerci nell'universo dettagliato delle alternative a Slack, è fondamentale comprendere Slack i suoi punti di forza e di debolezza. Slack, come strumento di collaborazione, è diventato popolare per la sua capacità di semplificare la comunicazione all'interno dei team. La sua interfaccia è intuitiva e rende semplice la collaborazione in tempo reale, la condivisione di file e l'archiviazione dei messaggi. Tuttavia, come qualsiasi altra piattaforma, Slack ha dei limiti.

Limiti di Slack

Costo : Una delle maggiori lamentele degli utenti nei confronti di Slack è la sua struttura dei prezzi. Sebbene esista una versione gratuita, essa presenta molti limiti, come una cronologia dei messaggi limitata e un'integrazione ristretta. Per accedere a tutte le funzioni, i team devono passare ai costosi piani premium.

: Una delle maggiori lamentele degli utenti nei confronti di Slack è la sua struttura dei prezzi. Sebbene esista una versione gratuita, essa presenta molti limiti, come una cronologia dei messaggi limitata e un'integrazione ristretta. Per accedere a tutte le funzioni, i team devono passare ai costosi piani premium. Problemi di interfaccia : Anche seL'interfaccia di Slack sia generalmente di facile utilizzo per l'utentepuò diventare disordinata e difficile da navigare con più canali e conversazioni. Non c'è modo di organizzare i canali in categorie, il che può portare a confusione e a perdere messaggi.

: Anche seL'interfaccia di Slack sia generalmente di facile utilizzo per l'utentepuò diventare disordinata e difficile da navigare con più canali e conversazioni. Non c'è modo di organizzare i canali in categorie, il che può portare a confusione e a perdere messaggi. Videoconferenze limitate: Da fare, Slack supporta le videochiamate, ma è orientato principalmente alla chat. La funzione di videoconferenza manca di funzionalità/funzione avanzate che si trovano in altre piattaforme di videoconferenza, come ad esempio le sale di pausa o i controlli avanzati di muting.

Cosa cercare nelle alternative a Slack?

Ognuno app per la comunicazione di team ogni piattaforma ha dei punti di forza unici e le funzionalità/funzione che dovreste aspettarvi dipendono in gran parte dal vostro flusso di lavoro. Tuttavia, ci sono alcune caselle che ogni piattaforma dovrebbe controllare:

Interfaccia facile per l'utente : Quando scegliete un'app di messaggistica, sentitevi liberi di giudicare un libro dalla copertina: un'interfaccia utente ben progettata vi garantisce la navigazione e l'utilizzo dell'app indipendentemente dalle vostre competenze tecnologiche

: Quando scegliete un'app di messaggistica, sentitevi liberi di giudicare un libro dalla copertina: un'interfaccia utente ben progettata vi garantisce la navigazione e l'utilizzo dell'app indipendentemente dalle vostre competenze tecnologiche Supporto multipiattaforma : Assicuratevi che l'app scelta offra un solido supporto desktop e mobile, in modo che il vostro team possa raggiungervi anche quando lavora dall'ufficio,da casao dalla spiaggia 🏖️

: Assicuratevi che l'app scelta offra un solido supporto desktop e mobile, in modo che il vostro team possa raggiungervi anche quando lavora dall'ufficio,da casao dalla spiaggia 🏖️ Condivisione dei file : Una solida piattaforma di comunicazione va oltre il normale testo e può servire da casa per i vostri brief di progetto, foto di team building e altri tipi di file e media che vorrete condividere

: Una solida piattaforma di comunicazione va oltre il normale testo e può servire da casa per i vostri brief di progetto, foto di team building e altri tipi di file e media che vorrete condividere Collaborazione in tempo reale : Dacalendari condivisi e database, alla delega delle attività e alle panoramiche, la vostra app dovrebbe essere dotata di una serie di funzionalità/funzione che garantiscano al team di lavorare sulla stessa pagina

Integrazioni : Un'app di messaggistica è solo un pezzo del puzzle del vostro flusso di lavoro. Assicuratevi che si connetta senza problemi alle altre piattaforme utilizzate, permettendovi di creare un ecosistema coeso

: Un'app di messaggistica è solo un pezzo del puzzle del vostro flusso di lavoro. Assicuratevi che si connetta senza problemi alle altre piattaforme utilizzate, permettendovi di creare un ecosistema coeso Condivisione dello schermo: Un'app di messaggistica con condivisione di file, chat di gruppo e videochiamate dovrebbe avere anche funzionalità di condivisione dello schermo

Le 10 migliori alternative e concorrenti di Slack da usare nel 2024

Se Slack non vi soddisfa, non preoccupatevi: ci sono molte altre opzioni da esplorare. Vediamo le 10 più valide. 🏆

1. ClickUp - Ideale per la collaborazione in tempo reale

Prova a visualizzare la chat

ClickUp è un coltellino svizzero per il project management e la collaborazione, e la messaggistica istantanea è uno dei suoi strumenti più affilati. Con ClickUp Chattare visualizzare è possibile creare canali di comunicazione per progetti specifici o portare team interfunzionali e collaborano in tempo reale.

Grazie alle funzionalità di condivisione dello schermo, è possibile migliorare la comunicazione del team direttamente nella piattaforma, in modo che sia più facile condividere le registrazioni delle schermate: questa è una delle migliori alternative a Slack con il suo gestione delle attività funzionalità/funzione incluse.

È possibile invitare i membri del team a chattare in modo specifico e garantire che tutte le comunicazioni avvengano in base alle esigenze. Non ci si limita al testo normale, ma si possono incorporare vari tipi di contenuti, dalle pagine web ai video, ai documenti e ai file di testo database di fogli di calcolo . 📊

Quando si tratta di testo, è possibile utilizzare varie opzioni di formattazione per aggiungere liste di controllo, banner e altri elementi senza sforzo. Grazie a / Comandi slash, è possibile formattare il testo in un solo clic.

La visualizzazione della chat non è l'unico modo di collaborare in ClickUp: potete utilizzare altre funzionalità per creare un flusso di lavoro semplificato, come ad esempio:

Commenti assegnati per richiamare immediatamente l'attenzione di qualcuno sugli elementi di azione

Attività di ClickUp per delegare il lavoro e monitorare lo stato di avanzamento attraverso diverse visualizzazioni

ClickUp Documenti per la creazione, la condivisione e la collaborazione su wiki e basi di conoscenza robuste

I thread dei commenti mantengono le conversazioni organizzate all'interno di un'attività, in modo che gli utenti non debbano scorrere tutti i commenti

Se avete bisogno di aiuto per sviluppare una struttura di comunicazione efficace, siamo a vostra disposizione! Utilizzate il ClickUp Modello di strategia di comunicazione interna e di piano d'azione per impostare obiettivi di comunicazione e sviluppare una strategia elaborata senza lavoro manuale.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ClickUp Clip per comunicare con i membri del team attraverso le registrazioni delle schermate

Robusta formattazione del testo e condivisione dei file

Comunicazione in tempo reale

Collegamenti e allegati raggruppati per una panoramica chiara

Delega completa delle attività,impostazione degli obiettivie monitoraggio degli stati di avanzamento

Chattare a livello aziendale e per progetti specifici

Invio e ricezione di email direttamente dalla piattaforma

Documenti collaborativi con collegamenti condivisibili e controlli delle autorizzazioni

Modelli per piani di comunicazione per sviluppare sistemi efficaci

oltre 1.000 integrazioni

Limiti di ClickUp

Nessuna riunione audio o video (anche se è possibile utilizzare ClickUp Clip per condividere le registrazioni delle schermate all'interno della visualizzazione della chat)

Curva di apprendimento notevole a causa delle estese funzionalità di gestione delle attività

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

2. Microsoft Teams - Il meglio per gli utenti Microsoft

Sfondi personalizzati

Soppressione del rumore

Riunioni programmate

Se preferite lasciare che siano le vostre dita a gestire la comunicazione invece della voce, potete sfruttare un'interfaccia di chat pulita e facile da usare. Purtroppo non si può essere creativi con i font e gli stili, perché le funzionalità/funzione di modifica del testo sono piuttosto limitate: ci sono tre dimensioni di testo tra cui scegliere e opzioni di formattare di base (grassetto, corsivo, ecc.).

Il lato positivo è che è possibile condividere vari tipi di file e coautorare documenti attraverso l'app Microsoft 365, che comprende Word, Excel e PowerPoint. 📄

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Fino a 300 partecipanti a chattare o a riunioni video

Collaborazione in tempo reale

Partecipazione alle riunioni senza account

Didascalie e annotazioni dal vivo per le riunioni

Limiti di Microsoft Teams

Nessuna funzionalità avanzata di project management o di gestione delle attività

Limitate opzioni di formattazione del testo

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14.400+ recensioni)

: 4.3/5 (14.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9.300+ recensioni)

3. Discord - Il migliore per la creazione di comunità

Il mio lavoro è piuttosto semplice: si crea un server, che può essere suddiviso in canali tematici lasciando la chat principale del gruppo per gli annunci aziendali e/o le conversazioni casuali.

I canali sono invitati e si possono impostare diverse autorizzazioni e utilizzare gli strumenti di moderazione per decidere chi può contribuire alla chat e come. Ad esempio, potete creare un canale dedicato agli aggiornamenti a cui solo voi potete inviare messaggi, mentre gli altri possono leggere i messaggi e reagire ad essi.

Discord offre anche audio e videochiamate, anche se non è all'altezza degli strumenti di conferenza dedicati: consente solo fino a 25 utenti, il che potrebbe essere troppo limitante per i team più numerosi.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Videochiamate e audio a bassa latenza

Canali pubblici e privati

Limite di upload fino a 500 MB per ogni file

Emoji e reazioni personalizzate

Limiti di Discord

Non adatto per un project management completo

Ci sono state lamentele sulla qualità dell'audio delle chiamate sui dispositivi mobili

Prezzi di Discord

Gratis Versione

Nitro Basic : $2.99/mese

: $2.99/mese Nitro : $9.99/mese

: $9.99/mese Server boost: $4,99/server al mese

valutazioni e recensioni di #### Discord

Capterra : 4.7/5 (370 recensioni)

: 4.7/5 (370 recensioni) TrustRadius: 8.7/10 (160 recensioni)

4. Rocket.Chattare - Il migliore per la personalizzazione open-source

Canali privati e pubblici insieme a chattare uno contro uno

Condivisione di file

Ricevute di lettura

Cronologia delle ricerche

Nonostante le funzioni apparentemente basilari, questa app merita sicuramente un posto nel nostro elenco per un motivo: le funzionalità di chattare con i clienti. In particolare, offre interazioni omnichannel con i clienti per permettervi di chattare con i consumatori, indipendentemente dalla piattaforma di messaggistica utilizzata. Tutte le comunicazioni vengono convogliate in Rocket.Chat, che può semplificare la vostra attività il supporto clienti lavoro richiesto.

Se questo non è abbastanza impressionante, potete anche utilizzare le API di Rocket.Chat per incorporare un motore di chattare nel vostro sito web o nella vostra app mobile! 📱

Nel complesso, questa piattaforma si propone come soluzione unificata per tutte le esigenze di chattare interne ed esterne. È anche crittografata end-to-end, una misura di sicurezza che gli utenti attenti alla privacy apprezzeranno.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocket.Chattare

Cronologia dei messaggi completata

Modelli per i messaggi

Automazioni del flusso di lavoro

Analisi in tempo reale per le chat dei clienti omnichannel

Open-source e crittografato end-to-end

Limiti di Rocket.Chattare

Potrebbe essere troppo complesso per un utente medio

Alcuni utenti hanno segnalato la presenza di bug significativi

Prezzi di Rocket.Chattare

Comunità : Free

: Free Azienda (per la comunicazione interna): $$$a mese per utente con un minimo di 25 utenti

(per la comunicazione interna): $$$a mese per utente con un minimo di 25 utenti Azienda (per comunicazioni esterne): $$$a mese per agente con un minimo di cinque agenti

Rocket.Chat valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (320+ recensioni)

: 4.2/5 (320+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (140+ recensioni)

5. Google Chattare - Il meglio per gli utenti dell'area di lavoro di Google

Oltre alle chattare uno a uno, è possibile creare spazi di gruppo che possono ospitare fino a 50.000 partecipanti! Questo permette di usufruire di alcune possibilità di comunicazione tra team di grandi dimensioni. Solo per questo vale la pena prendere in considerazione l'app se si vuole garantire la scalabilità dal punto di vista delle dimensioni del team. 📈

Altre funzionalità/funzione degne di nota di Google Chattare sono:

Composizione intelligente e correzione automatica

Chattare a voce e riunioni video

Integrazione con altre app di Google Workspace e piattaforme di terze parti (Asana, Workday, ecc.)

Emoji personalizzate, GIF in linea e reazioni

Un piccolo ma notevole vantaggio di Google Chat è la filettatura in linea, che consente di avviare un thread relativo a un singolo messaggio senza lasciare la finestra della chat. Il thread apparirà accanto alla chat principale, in modo da poterli seguire entrambi.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Chattare

Interfaccia minimalista

Accesso alle chat da parte degli ospiti

Riepilogare/riassumere le chat in modo automatizzato

Varie integrazioni native e di terze parti

La versione Free è altamente versatile rispetto ad altre alternative a Slack

Limiti di Google Chattare

Le funzionalità/funzione utili sono tenute dietro un paywall (Smart Compose, prevenzione della perdita di dati, ecc.)

I messaggi non possono essere più lunghi di 4.096 caratteri

Prezzi di Google Chat

**Gratuito

Area di lavoro Google Starter : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Google Area di lavoro Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Google Area di Lavoro Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Google Area di lavoro Enterprise: Personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Google Chattare

Capterra : 4.5/5 (oltre 2.200 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 2.200 recensioni) TrustRadius: 8.0/10 (140+ recensioni)

6. Flock - Il migliore per semplicità e facilità d'uso

Sondaggi integrati che accelerano il processo decisionale

che accelerano il processo decisionale Ricerca integrata che consente di trovare messaggi specifici, file, collegati, ecc.

che consente di trovare messaggi specifici, file, collegati, ecc. Note vocali per i casi in cui la digitazione è troppo fastidiosa

La piattaforma offre anche una ricca libreria di app che include integrazioni con Google Documenti, Dropbox, app per i social media e altre piattaforme popolari. Troverete anche utili strumenti per sviluppatori che vi permetteranno di fare di tutto, dall'aggiunta di frammenti di codice alla notifica di crash o bug. 👾

Se non trovate quello che vi serve nella libreria di app, potete creare le vostre app per espandere ulteriormente le funzioni della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Flock

Diversi modi di comunicare (testo, note e chiamate audio e videochiamate)

Decine di integrazioni e app di terze parti

Ricerca completa

Da fare condate di scadenza e promemoria

Limiti del gregge

Nessun canale privato con il piano Free, a differenza di altre alternative di Slack

Spazio di archiviazione limitato (fino a 20 GB per membro, anche con il livello più alto)

Prezzi di Flock

Starter : Free (per un massimo di 20 utenti)

: Free (per un massimo di 20 utenti) Pro : $4,5/mese per utente (con fatturazione annuale)

: $4,5/mese per utente (con fatturazione annuale) Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flock

G2 : 4.4/5 (240+ recensioni)

: 4.4/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (320+ recensioni)

7. Troop Messenger - Ideale per i team attenti alla sicurezza

Filtri di chat che permettono di separare immagini, documenti e altri file dalla chat principale

che permettono di separare immagini, documenti e altri file dalla chat principale Editor di codice che permette a più sviluppatori di scrivere codice allo stesso tempo

che permette a più sviluppatori di scrivere codice allo stesso tempo Modifica e richiamo dei messaggi (che cancella il messaggio sia per il mittente che per il destinatario)

Una funzionalità particolarmente utile è Forkout, che consente di inviare messaggi e file a più persone o gruppi senza creare un nuovo canale. Questo può essere utile quando si inviano aggiornamenti o documenti una tantum che non valgono una chat dedicata.

Se un membro del team è giù di morale, si può sfruttare la funzionalità Burnout che apre una finestra privata e consente di chattare a tu per tu con lui. Tutti i messaggi scompaiono una volta scaduto il timer predefinito, in modo che tutto ciò che viene detto rimanga riservato. 🔒

Funzionalità/funzione migliori di Troop Messenger

Comoda organizzazione tramite gruppi comuni e gruppi da aggiungere ai preferiti

Condivisione di file e schermi con anteprime degli allegati

Gruppi Airtime per la trasmissione di annunci

Sfondi delle chat per la personalizzazione e opzioni di condivisione dello schermo

Disponibilità di chattare in gruppo

Limiti di Troop Messenger

Non esiste un piano Free

Condivisione dei contenuti multimediali limitata (fino a 5 MB per foto e 20 MB per video), che si distingue dalle altre alternative a Slack

Prezzi di Troop Messenger

Azienda : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Superior : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Premium: $25/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (70+ recensioni)

: 4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

8. Chanty - Il migliore per i piccoli team

Quando si crea un canale, si può decidere chi può inviare messaggi e chi può solo leggerli. È anche possibile creare attività direttamente dalla chat, rendendo la delega un gioco da ragazzi. Le attività possono poi essere visualizzate su una Bacheca Kanban per una panoramica completa.

Chanty si integra con diversi software, tra cui le più diffuse soluzioni cloud e altri software app per il project management come Asana e Trello. Zapier è preinstallato nell'app e consente di collegarla ad altre piattaforme oltre alle integrazioni native. 🔗

Le migliori funzionalità/funzione di Chanty

Accesso centralizzato a chattare, attività e altre funzionalità/funzioni

Chiamate vocali e videochiamate

Delega di attività e gestione

Ruoli e autorizzazioni per i canali

Opzioni di chattare in gruppo

Limiti di Chanty

Non ci sono molte integrazioni native

Potenziali problemi con le notifiche

Prezzi di Chanty

**Gratis

Aziendale: $3/mese per utente (con fatturazione annuale)

Chanty valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

9. Ryver - Il migliore per la comunicazione sul forum

Teams per discussioni aperte con tutto il team Teams per canali privati dedicati People per chattare uno a uno

Quando si crea un canale, è possibile suddividerlo ulteriormente in argomenti, consentendo al team di contribuire a quelli pertinenti. È anche possibile individuare tutte le attività all'interno di un canale, in modo da non doverle cercare nella cronologia delle chat. ✅

L'app offre anche chiamate audio e video, ma al momento in cui scriviamo sono ancora in fase beta. Da fare con funzionalità/funzione utili come la condivisione dello schermo, ma le chiamate possono avere solo cinque partecipanti, il che è troppo limitante per i team più numerosi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ryver

Diverse opzioni per organizzare le chat

Integrazione con servizi cloud e Zapier

Gestione delle attività

Condivisione illimitata dei file

Limiti di Ryver

Solo cinque partecipanti per chiamata

Nessun piano Free

Prezzi di Ryver

Pacchetto medio : $4/utente

: $4/utente Starter : $69/mese (fino a 12 utenti)

: $69/mese (fino a 12 utenti) Standard : $129/mese (fino a 30 utenti)

: $129/mese (fino a 30 utenti) Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Ryver

G2 : 4.4/5 (150+ recensioni)

: 4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

10. Teams - Migliore per i team asincroni

Questa può essere un'arma a doppio taglio: certo, crea un ambiente rilassato, ma potrebbe non essere l'ideale quando si ha una scadenza o si ha bisogno di raggiungere qualcuno rapidamente. Non c'è collaborazione in tempo reale o videochiamate, quindi ci si limita a chattare in modo asincrono. 📨

Quando i thread non sono più necessari, è possibile contrassegnarli come completati in modo che non ingombrano la finestra In arrivo . È anche possibile salvare thread specifici per accedervi più facilmente, il che può essere utile se se ne creano molti.

Le migliori funzionalità/funzione di Twist

Comunicazione asincrona basata sui thread

Reazioni emoji, GIF e allegati di file

Salvataggio e condivisione dei thread

Ricerca approfondita

Limiti di Twist

Nessuna collaborazione in tempo reale

Nessuno stato di disponibilità per i membri del team

Prezzi di Twist

**Gratuito

Unlimitato: $6/mese per utente (con fatturazione annuale)

Twist valutazioni e recensioni

G2 : 3.9/5 (10+ recensioni)

: 3.9/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (30+ recensioni)

Inizia a collaborare con le alternative a Slack

È facile andare incontro a una paralisi da analisi quando si passa in rassegna le alternative a Slack, dato che ci sono così tante opzioni tra cui scegliere. Se volete la più completa, mettiamo da parte la modestia per un secondo e vi consigliamo ClickUp 🥇

Da fare non solo per ottenere tutte le funzionalità che ci si aspetta da una piattaforma di comunicazione per team a tutti gli effetti, ma anche per gestire ogni tipo di progetto dall'inizio alla fine grazie a una matrice di funzioni aggiuntive.

Se desiderate un modo semplice per rafforzare il vostro flusso di lavoro, create un account gratuito per ClickUp .