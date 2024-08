I migliori strumenti open source per la gestione dei progetti nel 2024

Un project manager ha molte cose da fare: tenere sotto controllo le scadenze delle attività, valutare i rischi di consegna e gestione dei carichi di lavoro . Uno strumento di gestione dei progetti (PM) affidabile è un must per raggiungere gli obiettivi, ma la domanda fondamentale è: dovreste scegliere un prodotto open-source o un software di gestione dei progetti tradizionale?

Open-source strumenti di gestione del progetto sono spesso preferiti dalle piccole aziende e dalle startup che non vogliono investire in una soluzione di PM "a scatola chiusa" e costosa. Sebbene sia diffusa l'idea che il software open-source possa accelerare la consegna dei prodotti per le piccole imprese e le startup Team agili l'utilizzo di questo strumento può essere a volte un'arma a doppio taglio. ⚔️

Per esempio, software di gestione dei progetti che è open-sourced non è di solito il più facile da usare per i dettagli gestione delle attività e la pianificazione dei progetti. Potreste anche dover sopportare problemi di compatibilità o gravi difetti di sicurezza con alcuni prodotti.

Tenendo conto di ciò, in questa guida discuteremo alcuni dei migliori strumenti di gestione dei progetti open-source.

Le nostre rapide recensioni vi aiuteranno a trovare quello in grado di gestire i vostri flussi di lavoro.

Cosa cercare negli strumenti di gestione dei progetti open-source?

La qualità del vostro software di gestione dei progetti, sia esso open source o meno, deve offrire grosso modo le seguenti funzionalità:

Visibilità del progetto: Lo strumento deve consentirvi di supervisionare i progetti da diverse prospettive, come l'avanzamento delle attività, il carico di lavoro degli assegnatari e i rischi di completamento Gestione delle attività: È fondamentale che il software supporti l'organizzazione delle attività. Dovrebbe permettere di spezzare obiettivi di pianificazione del progetto in voci d'azione e facilitarne il monitoraggio con aggiornamenti di stato e tag di priorità. Caratteristiche come il tracciamento del tempo egestione delle risorse per gestire i carichi di lavoro sono ottimali Personalizzazioni: Dovrebbe consentire di personalizzare l'ambiente con flussi di lavoro su misura, campi personalizzati e notifiche configurabili Accessibilità: Dovete essere in grado di utilizzare il software sul vostro computer e sul vostro dispositivo mobile per godere della flessibilità e gestire le questioni urgenti al volo Modelli: Il miglior software di gestione dei progetti ha una raccolta di modelli per aggiungere struttura alla pianificazione, all'amministrazione e alla gestione dei progetti Strumenti di collaborazione: Verificare se dispone di strumenti come lavagne digitali, condivisione di documenti, thread di commenti e mappe mentali per aiutare il vostro team di lavoroi membri del team a collaborare

Personalizzate facilmente le vostre lavagne bianche aggiungendo documenti, attività e altro ancora

Se siete fissati con gli strumenti open-source, considerate altri fattori come il prezzo e l'idoneità. Questi prodotti sono in genere gratuiti, ma se avete bisogno di funzionalità avanzate e di supporto per modelli aziendali complessi, potreste dover optare per un'opzione a pagamento.

I migliori software open-source per la gestione dei progetti da utilizzare nel 2024

Abbiamo passato al setaccio decine di strumenti open-source per la gestione dei progetti e selezionato le nove migliori opzioni con funzionalità adeguate. Prima di entrare nel merito, vi presentiamo ClickUp, la soluzione gratuita di gestione dei progetti più performante per piccole e grandi aziende! 💗

Scoprite le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un'applicazione di prima classe e soluzione per la gestione dei progetti -Pur non essendo open-source, il software proprietario vanta un'interfaccia facile da usare, funzionalità di privacy e di condivisione di prim'ordine e un sistema di gestione della privacy una gamma completa di funzioni PM senza problemi di compatibilità.

ClickUp semplifica i flussi di lavoro della gestione dei progetti, offrendo visibilità, gestione delle attività e funzioni di reporting in tempo reale. Utilizzo 15+ visualizzazioni per monitorare i progetti e le attività: ad esempio, la vista Elenco è ottima per una panoramica generale, mentre la vista Calendario vi aiuta a tenere sotto controllo i vostri progetti e le vostre attività le scadenze dei progetti .

L'aspetto migliore dell'utilizzo di ClickUp è che non ci si deve preoccupare della rischi per la privacy e la sicurezza che tendono ad affliggere gli strumenti open-source. Con il suo condivisione e le impostazioni dei permessi è possibile controllare i privilegi di accesso gerarchici della cartella Cartelle, elenchi o attività nell'area di lavoro.

Invitare membri e ospiti a file specifici e controllare le loro autorizzazioni di condivisione e modifica. È inoltre possibile utilizzare la funzione Public Sharing per condividere ciò su cui si sta lavorando senza compromettere i dati riservati. Fare riferimento a questo esercitazione video per vedere come funziona la gerarchia in ClickUp.

La versione Free Forever di ClickUp offre incredibili vantaggi, come attività illimitate, Cruscotti ClickUp per monitorare i progressi, documenti collaborativi , nativo tracciamento del tempo e Lavagne ClickUp per il brainstorming e il lavoro di squadra.

Se siete in un livello a pagamento, potete sbloccare un mondo di possibilità con ClickUp AI , un assistente di lavoro addestrato a velocizzare le attività che richiedono molto tempo, come la creazione di brief di progetto, scadenze e matrici di assegnazione delle responsabilità.

Assicuratevi di dare un'occhiata all'impressionante modello di gestione del programma raccolta. Provate il Modello di gestione del progetto ClickUp a dare priorità a compiti e obiettivi e monitorare i progressi con l'automazione senza codice. Oppure, utilizzare la funzione Cruscotto di gestione del progetto ClickUp per monitorare i successi con grafici, diagrammi e altre immagini. 🌞

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Suite gratuita di gestione dei progetti basata su cloud

Viste multiple del progetto e dashboard intuitive (con widget)

Condivisione e autorizzazioni basate sulla gerarchia

Modelli di gestione agile dei progetti per numerosi casi d'uso per team di sviluppo e software

Strumenti integrati per il time-tracking e la collaborazione

Centralizzatodi modifica dei documenti e gestione

Affidabilesicurezza e privacy* Tutorial e assistenza clienti eccellenti

Supporto AI per le attività di amministrazione e scrittura

Funzionalità di gestione delle risorse per visualizzare e regolare i carichi di lavoro

Limitazioni di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

L'ampia gamma di funzionalità di gestione dei progetti può confondere i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro di Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. ProgettoLibro

Via: ProgettoLibro La principale attrattiva di ProjectLibre è la sua compatibilità con i file di Microsoft Projects, che lo rende la perfetta alternativa open-source alla piattaforma.

ProjectLibre supporta diversi processi per la creazione e la gestione dei file di Microsoft Projects piani di progetto . Utilizzate la Work Breakdown Structure (WBS) per suddividere il carico di lavoro in attività facili da gestire, oppure la Resource Breakdown Structure (RBS) per microgestire i componenti delle risorse.

Utilizzate i diagrammi di rete per stabilire le dipendenze dei compiti e prevenire i colli di bottiglia con largo anticipo. Prendete in considerazione le componenti di costo e le scadenze visualizzando i vostri progetti come Grafici di Gantt e osservare il loro stato di salute con l'Earned Value Costing.

ProjectLibre supporta più di 30 lingue, tra cui arabo, hindi, francese e tedesco, rendendolo adatto a team globali. 🌍

Le migliori caratteristiche di ProjectLibre

Eccellente alternativa a Microsoft Projects per i flussi di lavoro agili di gestione delle risorse

Supporta WBS e RBS

Permette di creare diagrammi di rete

Funziona su dispositivi Windows, Linux o Mac

Limitazioni di ProjectLibre

Occasionali crash dello strumento di gestione dei progetti

Alcuni utenti trovano l'interfaccia obsoleta

Prezzi di ProjectLibre

Gratuito

Valutazioni e recensioni di ProjectLibre

G2 : 4.2/5 (30+ recensioni)

: 4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

3. ZenTao

Via: ZenTao ZenTao è uno strumento di gestione dei progetti open-source basato su Scrum , un framework agile spesso utilizzato in sviluppo software . Consiste nel suddividere i progetti in sprint con obiettivi temporali. ⏲️

La piattaforma è concessa in licenza ZPL e AGPL e la sua Community Edition non ha limitazioni commerciali. Utilizzatela per il vostro team senza preoccuparvi di licenze o implicazioni legali.

Creare progetti in ZenTao è un gioco da ragazzi: basta fare clic sul pulsante Progetto, inserire le informazioni necessarie e premere Salva. È possibile personalizzare i progetti il budget del progetto e le date di scadenza e lasciare informazioni aggiuntive ai membri del team.

La piattaforma dispone di una sezione Doc per archiviare i documenti relativi al progetto. Nella scheda Statistiche è possibile estrarre rapporti sulle prestazioni del progetto e individuare le aree di miglioramento.

ZenTao consente agli amministratori di personalizzare le autorizzazioni e di determinare il livello di accesso degli altri membri del team.

Le migliori caratteristiche di ZenTao

Basato su Scrum

Doppia licenza ZPL e AGPL

Facile creazione del progetto per project manager e team leader

La sezione documenti memorizza le informazioni relative al progetto

Limitazioni di ZenTao

L'interfaccia dei cruscotti dei progetti non è proprio adatta ai principianti

Potrebbe utilizzare funzionalità di documentazione più dettagliate

Prezzi di ZenTao (versione open source)

Edizione comunitaria: Gratuito

Valutazioni e recensioni di ZenTao

G2 : 4.3/5 (8+ recensioni)

: 4.3/5 (8+ recensioni) Capterra: 4/5 (meno di 5 recensioni)

4. Progetto aperto

Via: Progetto aperto In quanto piattaforma open-source, OpenProject supporta sia metodologie agili e a cascata . Offre una serie impressionante di strumenti per la creazione e la gestione dei progetti.

Guardate il quadro generale con l'interfaccia software di gestione delle attività per creare elenchi di progetti e impostare le opzioni di gerarchia. Sebbene possa essere più che altro uno strumento di base per il tracciamento delle attività, i project manager possono creare una panoramica del carico di lavoro per i progetti l'allocazione delle risorse e impostare una struttura chiara selezionando progetti e sottoprogetti.

OpenProject offre una dashboard con widget personalizzabili che visualizzano l'avanzamento e lo stato di salute del progetto, consentendo di individuare e risolvere tempestivamente le anomalie. 🏃

Utilizzo Grafici di Gantt e calendari per visualizzare i progetti e tenere sotto controllo le tappe e le scadenze. Altre opzioni che potrebbero interessarvi sono le API di OpenProject (per la creazione di integrazioni personalizzate), il time-tracking, il reporting dei costi e i ruoli e i permessi personalizzabili.

Le migliori caratteristiche di OpenProject

Supporta le metodologie agili e a cascata

Cruscotto personalizzabile

Modelli di PM per risparmiare tempo

Opzioni di visualizzazione del progetto

Limitazioni di OpenProject

Supporto limitato per l'allocazione delle risorse

L'impostazione di alcune integrazioni può essere impegnativa

Prezzi di OpenProject

Comunità : Gratuito

: Gratuito Basic : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Professionale : $13,50/mese per utente

: $13,50/mese per utente Premium: $19,50/mese per utente

OpenProject valutazioni e recensioni

G2 : 3.7/5 (20+ recensioni)

: 3.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (120+ recensioni)

5. ERPNext

Via: ERPNext ERPNext è una piattaforma open-source per le attività di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Può supportare la contabilità finanziaria, la gestione degli ordini, le risorse umane, il CRM e le buste paga.

Sebbene l'obiettivo principale della piattaforma sia l'ERP, vanta preziosi strumenti di gestione dei progetti. È disponibile un'area di lavoro all-in-one per supervisionare i progetti e cambiare vista per seguire lo stato di avanzamento.

ERPNext consente di suddividere i progetti in attività, assegnarle a membri specifici del team, impostare le priorità e tenere traccia delle tappe fondamentali per essere sempre al corrente di tutto ciò che accade nel team. Le attività vengono aggiunte automaticamente alla lista dei progetti **elenchi di cose da fare dei membri del team responsabili della consegna. ✔️

Utilizzate le menzioni e la chat integrata in tempo reale per comunicare con i vostri colleghi, fare brainstorming e collaborare su attività condivise.

Caricate i documenti relativi al progetto nel File Manager, sincronizzate gli account di posta elettronica, tenete traccia del tempo, fatturate ai clienti e utilizzate le personalizzazioni per ottenere la massima funzionalità.

Le migliori caratteristiche di ERPNext

Si concentra sull'ERP

Spazio di lavoro all-in-one con viste multiple per creare piani di progetto

Menzioni e chat in tempo reale

File Manager per i documenti

Limitazioni di ERPNext

Configurare le personalizzazioni dopo gli aggiornamenti può non essere facile

La limitatezza degli strumenti precostituiti rende complicata la configurazione

Prezzi di ERPNext

Gratuito

Valutazioni e recensioni di ERPNext

G2 : 4.2/5 (40+ recensioni)

: 4.2/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

6. Tuleap

Via: Tuleap A caccia di una soluzione open-source di qualità Alternativa a Jira ? Tuleap può essere una valida alternativa per i team di sviluppo software! 👑

Come Jira, Tuleap supporta Scrum, Kanban e approcci ibridi al PM. Questa soluzione basata sul web si spinge oltre, offrendo strumenti per lo sviluppo del software, il testing e la gestione dei documenti per facilitare il monitoraggio degli sprint, il monitoraggio delle scadenze e la gestione dei progetti.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli sprint, Tuleap offre grafici di burnup e burndown per tracciare i progressi, identificare i problemi e regolare i piani per una consegna puntuale. Le sue dashboard personalizzabili forniscono le immagini desiderate con informazioni in tempo reale sullo stato di salute dei progetti.

Tuleap ha un'integrazione nativa con Git, un sistema di controllo delle versioni che consente di tenere traccia dei codici sorgente. Questa piattaforma è rilasciata sotto licenza GNU GPL e non ha restrizioni di numero di utenti, di progetto o di tempo.

È possibile installare lo strumento di gestione dei progetti su server CentOs e Redhat.

Le migliori caratteristiche di Tuleap

Supporta diversi approcci di gestione di progetti e milestone

Facile monitoraggio degli sprint

Cruscotti intuitivi

Integrazione Git nativa per i team di sviluppo software

Limitazioni di Tuleap

L'interfaccia può sembrare complicata per gli utenti alle prime armi

Alcune funzioni non sono intuitive, il che può rendere difficile la configurazione

Prezzi di Tuleap

Edizione comunitaria : Gratuito

: Gratuito Esperto : €23/mese per utente

: €23/mese per utente Gestito:€33/mese per utente

Tuleap valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (10+ recensioni)

7. Restyaboard

Via: Restyaboard Amate le schede Kanban di Trello? Restyaboard può essere la soluzione open-source perfetta Alternativa a Trello !

Con questa piattaforma, potete suddividere i vostri progetti complessi in attività, aggiungere assegnatari e monitorare i progressi con schede visivamente accattivanti e personalizzabili. Impostate stati personalizzati e create elenchi di cose da fare che supportino più progetti o processi.

Grazie ai suoi multipli layout, potete osservare i vostri progetti da ogni 'angolazione', identificare i punti forti e deboli e trovare soluzioni per il completamento e la consegna.

Con uno strumento di chat integrato e la possibilità di lasciare commenti, Restyaboard promuove la collaborazione per le metodologie di progetto più veloci. Avete il controllo completo su chi può accedere a cosa con permessi utente personalizzabili.

Le migliori caratteristiche di Restyaboard

Schede visivamente accattivanti per gestire le attività del progetto

Tracciamento di tempi e tappe

Chat integrata

Layout di visualizzazione multipli

Limitazioni di Restyaboard

Strumenti di roadmapping e di monitoraggio dei KPI limitati

Nessuna integrazione nota

Prezzi di Restyaboard

Contattare il fornitore per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Restyaboard

Non ci sono ancora recensioni disponibili

8. Taskcafe

Via: Taskcafé Taskcafe è uno strumento di PM open source che ruota attorno a Schede Kanban . Ha un'interfaccia semplice che consente di creare una scheda per ogni progetto e di ordinare le attività in base allo stato, alla versione del software o a un altro criterio scelto.

È possibile impostare date di scadenza, etichette e liste di controllo per ogni attività, assicurando a tutti i membri del team una fornitura trasparente di informazioni. I codici colore degli elenchi consentono una migliore visualizzazione e una navigazione più agevole.

Taskcafe offre una vista My Tasks, uno spazio centralizzato per riassumere i vostri compiti. I membri del team possono lasciare commenti su ogni compito. Questo è un modo eccellente per risolvere al volo piccoli problemi o incertezze e per mantenere i flussi di lavoro dispersi in modo efficiente.

Le migliori caratteristiche di Taskcafe

Gestione dei progetti tramite schede Kanban

Layout centralizzato delle attività

Collaborazione attraverso i commenti

Interfaccia leggera

Limitazioni di Taskcafe

Ancora in fase di sviluppo, quindi alcune funzioni potrebbero non funzionare completamente

La configurazione della piattaforma può essere impegnativa

Prezzi di Taskcafe

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Taskcafe

Non ci sono ancora recensioni disponibili

9. Taiga

Via: Taiga Taiga è uno strumento di PM open source che offre un supporto impeccabile per team agili interfunzionali . Questa piattaforma on-premise offre un'installazione personalizzata, è facile da aggiornare e consente di scegliere se e quanto contribuire alla comunità. Si parla di libertà e controllo completi! 🥰

Come soluzione PM, Taiga è al vostro fianco in ogni fase del processo, dalla pianificazione dei progetti alla generazione di report. Vi permette di definire, dare priorità e ridefinire le consegne, pianificare backlog, sprint ed epiche e passare senza problemi da Kanban a Scrum.

Utilizzate il dashboard delle prestazioni del team della piattaforma per monitorare chi sta facendo cosa. C'è anche l'opzione Wiki, che si può usare per costruire e archiviare documenti e procedure relative al progetto per facilitare la collaborazione.

Tenete presente che Taiga autogestito richiede Linux e Docker.

Le migliori caratteristiche di Taiga

Supporta facilmente team interfunzionali

Installazione personalizzata per un controllo completo

Prestazioni e funzionalità di reporting di prim'ordine

Opzione Wiki per i documenti relativi al progetto

Limitazioni di Taiga

Occasionali problemi di velocità

L'interfaccia può apparire disordinata

Prezzi di Taiga

Autogestito : Gratuito

: Gratuito Hosting automatizzato :A partire da $10

:A partire da $10 Gestito per voi: Contattare per i prezzi

Taiga valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (70+ recensioni)

: 4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (80+ recensioni)

10. NoiKan

Via: NoiCan WeKan è un altro strumento che utilizza la potenza di Kanban per garantire un corretto pianificazione del progetto organizzazione, monitoraggio e completamento del progetto.

Con WeKan è possibile creare schede per ogni progetto. Aggiungete le schede che rappresentano i compiti alle schede attive e organizzatele come elenchi in base a criteri specifici, il più comune dei quali è lo stato: da fare, Da fare e Da fare.

WeKan offre alcune caratteristiche che lo rendono molto più di una lavagna gigante con note adesive. 📓

Ad esempio, è possibile segnare schede specifiche ed essere avvisati delle modifiche, il che è utile quando si gestiscono più progetti con centinaia di attività. Utilizzate le scorciatoie da tastiera per risparmiare tempo, allegare file e applicare filtri per massimizzare l'efficienza.

Se state passando a WeKan da Trello è possibile importare tutti i dati del progetto in pochi clic. La piattaforma consente anche di configurare i controlli di accesso e di determinare quali membri del team possono accedere ai dati sensibili e modificare le schede.

Le migliori caratteristiche di WeKan

Gestione dei progetti basata su Kanban

Integrazione con Trello per un trasferimento continuo

Controlli di accesso personalizzabili

Consente il monitoraggio specifico della carta

Limitazioni di WeKan

Opzioni di personalizzazione limitate

Mancanza di documentazione dettagliata per la configurazione della piattaforma

Prezzi di WeKan

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WeKan

G2: 4.2/5 (10+ recensioni)

Strumenti di gestione dei progetti open source: Quale avete scelto?

Acquistare uno strumento di gestione dei progetti di qualità è sempre una buona decisione, sia che si gestisca un'azienda, una piccola impresa o una startup. Le opzioni open source offrono convenienza, trasparenza e scalabilità, ma si può sempre optare per prodotti proprietari con un profilo di funzionalità simile.

ClickUp, ad esempio, è un'ottima opzione in termini di personalizzazione, gestione di attività e progetti, integrazioni, modelli e collaborazione. L'impareggiabile assistenza clienti, i tutorial e la sicurezza ne fanno un'opzione strumento da provare assolutamente per piccoli e grandi team!