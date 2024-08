10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per il servizio clienti per migliorare l'assistenza

I team del servizio clienti devono affrontare molte sfide, da un numero eccessivo di query alla gestione di clienti esigenti e all'aggiornamento tecnologico, il tutto cercando di mantenere una qualità del servizio impeccabile.

È qui che gli strumenti di IA per l'assistenza clienti servizio clienti per salvare la situazione. Sono dotati di funzionalità/funzioni avanzate che consentono di aumentare la soddisfazione dei clienti e di alleggerire il carico di lavoro dei dipendenti.

In questo articolo discuteremo le funzioni centrali dei 10 migliori strumenti di IA per il servizio clienti. Evidenzieremo inoltre i loro punti di forza chiave e sottolineeremo alcune carenze per aiutarvi a scegliere uno strumento in linea con i vostri obiettivi e il vostro tipo di lavoro.

Cosa cercare negli strumenti di IA per il servizio clienti?

Cosa distingue i migliori strumenti di IA per il servizio clienti dagli altri? Vediamo le caratteristiche da tenere d'occhio:

Opzioni di reportistica : Lo strumento deve offriredashboard per analizzare i dati dei clienti e aiutarvi a comprendere i tempi medi di risposta, le prestazioni del vostro team, le interazioni con i clienti e il livello di soddisfazione per il servizio

: Lo strumento deve offriredashboard per analizzare i dati dei clienti e aiutarvi a comprendere i tempi medi di risposta, le prestazioni del vostro team, le interazioni con i clienti e il livello di soddisfazione per il servizio Modelli : Dovrebbe offrire modelli preconfezionati da adattare alle diverse interazioni e scenari del servizio clienti

: Dovrebbe offrire modelli preconfezionati da adattare alle diverse interazioni e scenari del servizio clienti Funzionalità/funzione di automazione : La piattaforma giusta dovrebbe offrire opzioni per personalizzare le regole di automazione con trigger e condizioni in linea con i vostri obiettivi

: La piattaforma giusta dovrebbe offrire opzioni per personalizzare le regole di automazione con trigger e condizioni in linea con i vostri obiettivi Integrazioni : Dovrebbe connettersi con le più diffuse piattaforme di collaborazione, project management, CRM e produttività per ottenere la massima funzione

: Dovrebbe connettersi con le più diffuse piattaforme di collaborazione, project management, CRM e produttività per ottenere la massima funzione Scalabilità : Deve essere in grado di soddisfare le crescenti esigenze dell'azienda e una base di clienti in espansione

: Deve essere in grado di soddisfare le crescenti esigenze dell'azienda e una base di clienti in espansione Sicurezza dei dati : L'app deve mantenere al sicuro le informazioni dei vostri clienti e aderire agli standard più severi per prevenire le violazioni

I 10 migliori strumenti di IA per il servizio clienti nel 2024

Abbiamo analizzato decine di Strumenti di IA per l'assistenza clienti e ne abbiamo scelti 10 che offrono le funzioni più importanti grazie all'apprendimento automatico. Date un'occhiata alla nostra selezione e trovate l'opzione che fa al caso vostro e vi aiuta a portare il servizio clienti a un livello completamente nuovo. 🔝

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp è una potente attività di ClickUp e di piattaforma di project management per le aziende e per le piccole aziende, con centinaia di opzioni per la gestione dei progetti snellire i processi e supporta la crescita dell'azienda. È adatto a un ampio intervallo di reparti, compreso il servizio clienti. ClickUp Servizio Clienti funzionalità/funzione che vi aiutano a diventare un l'esito positivo del cliente champion: suddividete i progetti in attività e sottoattività, aggiungete più assegnatari a una singola voce e lasciate commenti per discutere di ticket e problemi con il vostro team. ClickUp AI è ciò che ha fatto entrare la piattaforma nel nostro elenco. Questo assistente di scrittura alimentato dall'IA vi aiuta ad automatizzare le attività ripetitive e a generare note per i clienti, risposte alle email e reportistica per mantenere una qualità del servizio e un coinvolgimento dei clienti di prima classe.

Invece di organizzare i processi del servizio clienti da zero, utilizzate uno degli oltre 1.000 modelli di ClickUp. Raccomandiamo il modello Modello di struttura di ripartizione del lavoro per il supporto clienti di ClickUp -aiuta a organizzare e assegnare i ticket, a stabilire le scadenze, ad analizzare i KPI e a monitorare le prestazioni. ClickUp dispone inoltre di modelli che contengono prompt per l'IA e quelli che si concentrano su abilitazione commerciale , CRM, esito positivo del cliente, viaggio del cliente e altro ancora.

Infine, l'ottima qualità di ClickUp CRM consentono di costruire database personalizzati , stabilire le priorità, utilizzare Moduli ClickUp per raccogliere feedback personalizzati e centralizzare le attività di sensibilizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Assegnazione facile delle attività e definizione delle priorità

Funzionalità/funzione del CRM per SaaS e altre aziende

ClickUp AI per la creazione di reportistica sullo stato, risposte ai client, note e programmi per le riunioni

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per osservare i problemi, le informazioni sui clienti e gli stati di avanzamento da diverse angolazioni

oltre 1.000 modelli , tra cui le operazioni di supporto clienti

oltre 1.000 integrazioni per ottimizzare i dati dei clienti

Limiti di ClickUp

Il numero di opzioni può essere eccessivo per i nuovi utenti

Un maggior numero di livelli nella gerarchia delle attività sarebbe un'ottima aggiunta

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Abate

Via: Abate Il team del supporto clienti sta lavorando in Slack ? Se è così, Abbot può essere il supereroe dell'intelligenza artificiale di cui avete bisogno per gestire il servizio clienti con facilità. Questo chatbot controlla la vostra attività in Slack, monitorando i canali dei clienti, individuando le richieste dei clienti e visualizzandole sulla dashboard.

Abbot vi permette di impostare promemoria per rispondere ai clienti e vi notifica se le query dei clienti sono ancora in sospeso, assicurandovi che nessun ticket venga trascurato. Inoltre, riepiloga le conversazioni con i clienti e suggerisce i passaggi successivi da effettuare risparmiare tempo e organizzare i flussi di lavoro.

Lo strumento può anche contribuire a risolvere le richieste dei clienti: utilizzate la documentazione per addestrarlo e consentitegli di fornire risposte accurate e precise alle domande.

Poiché il chatbot si integra perfettamente con Slack, è possibile utilizzarlo per personalizzare le automazioni e attivare varie azioni in dipendenza delle conversazioni dei clienti. Mettete al lavoro le automazioni preconfezionate di Automazioni o createne di vostre con JavaScript, Python o C#.

Grazie alla funzionalità/funzione Insights, è possibile monitorare il volume delle conversazioni e vedere i ticket in ritardo o quelli che sono stati aperti, creati e a cui si è risposto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Abbot

Integrazione perfetta con Slack

Impostazione di promemoria per rispondere ai clienti

Può essere addestrato a risolvere i problemi in base alla documentazione del supporto clienti

Potenti automazioni

Limiti di Abbot

Funziona solo in Slack

La creazione di automazioni richiede alcune competenze di programmazione

Prezzi di Abbot

Teams : $49/mese per agente

: $49/mese per agente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Abbot

Nessuna recensione

3. BrightBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/BrightBot-1400x847.png BrightBot /%img/

Via: BrightBot Illumina il tuo sito web e accogli i visitatori con BrightBot, un simpatico chatbot dotato di IA. ☀️

Lo scopo principale di BrightBot è quello di fornire risposte informative e accurate alle domande che i visitatori possono avere quando visitano il vostro sito web. Da dove lo fa? Non leggendo nel pensiero o tirando a indovinare, ma addestrandolo con le informazioni della vostra azienda.

Quando si apre BrightBot, nel menu sul lato sinistro dello schermo si trova l'opzione Testo di addestramento. Selezionatela e inserite il testo che volete che il chatbot usi come base per fornire informazioni ai clienti.

La sezione Publish & Test consente di sperimentare il chatbot e vedere se risponde alle richieste come farebbe un dipendente umano.

Ogni chattare con i clienti viene salvato nella sezione Chats: è possibile vedere tutte le conversazioni passate e in corso. Potete anche prendere in mano una discussione in corso in qualsiasi momento o lasciare un prompt che permetta ai visitatori di scegliere se chattare con il bot o con un umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di BrightBot

Configurazione semplice

Permette di prendere il controllo delle chattare con i clienti

Formazione semplice per gli agenti di assistenza e i team del supporto

Gestisce le query di routine mentre voi vi concentrate su attività di maggior valore

Limiti di BrightBot

Limiti ai testi e alle domande di formazione

Mancanza di opzioni di personalizzazione avanzate

Prezzi di BrightBot

Avvio : Gratuito

: Gratuito Crescita : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Scalare: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su BrightBot

Nessuna recensione

4. Zigpoll

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Zigpoll-1400x753.png Zigpoll /%img/

Via: Zigpoll Se volete essere dei professionisti del servizio clienti, dovete ascoltare i vostri clienti e Zigpoll può aiutarvi a sentirli forte e chiaro. Questa piattaforma di feedback e sondaggio vi consente di raccogliere informazioni dai vostri clienti attuali e potenziali e di utilizzarle per far crescere la vostra azienda.

Offre multipli formati di domande che potete incorporare nel vostro sito web, da scale di valutazione a vere e proprie domande con caselle di testo. Potete anche raggiungere i vostri clienti via email o SMS.

Ciò che distingue Zigpoll da altri strumenti di sondaggio e feedback sono le sue intuitive dashboard che distillano i dati del sondaggio e vi aiutano a ottenere preziose informazioni sull'atteggiamento dei vostri clienti nei confronti della vostra azienda o del vostro prodotto.

Un'altra funzionalità/funzione è l'assistente personale IA che analizza i dati delle risposte e fornisce informazioni utili. Inoltre, è possibile porre domande nella chat di Zigpoll con l'IA per conoscere meglio le tendenze della vostra azienda e sfruttare queste informazioni per piano strategico .

Le migliori funzionalità/funzione di Zigpoll

Assistente con IA per il supporto clienti

Chatbot IA che risponde in base ai dati aziendali raccolti

Dashboard intuitivi per organizzare le domande dei clienti

Molteplici formati di domande

Limiti di Zigpoll

Notevole divario tra il piano free e quello a pagamento

Il logo Zigpoll non può essere rimosso dai sondaggi

Prezzi di Zigpoll

Lite : Free

: Free Basic : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Standard : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Plus : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Pro: $100/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zigpoll

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Caccia al prodotto: 5/5 (meno di cinque recensioni)

5. Piastrellato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Tiledesk-1400x754.png Tiledesk /%img/

Via: Area piastrellata Da fare: ridurre i costi del servizio clienti e aumentare il CSAT (punteggio di soddisfazione dei clienti) sembra impossibile? Può essere la vostra realtà se utilizzate Tiledesk. Questa piattaforma di conversazione open-source offre chatbot IA 24/7 che potete incorporare nel vostro sito web.

Utilizzando un chatbot di Tiledesk, è possibile ridurre il numero di agenti del servizio clienti che lavorano al supporto chat dal vivo. Al contrario, potete riassegnarli ad attività ad alta intensità di conoscenza e creare valore aggiunto per la vostra azienda. Alcuni clienti potrebbero insistere nel voler chattare con un agente umano, e questo va benissimo: Tiledesk vi permette di entrare in conversazione in qualsiasi momento.

Per risparmiare ancora più tempo, la piattaforma offre modelli di chatbot. Trovateli nella sezione Bot della vostra dashboard dopo aver effettuato l'accesso e scegliete quello che corrisponde alle vostre intenzioni.

Non volete usare un modello? Il Chatbot Design Studio di Tiledesk vi permette di costruire i vostri chatbot con zero conoscenze di codice: sperimentate e create la soluzione perfetta per le vostre esigenze. 🧪

Le migliori funzionalità di Tiledesk

Chatbot IA facili da implementare

Modelli di chatbot IA

Chatbot Design Studio senza codice

Gli agenti umani possono subentrare nelle conversazioni con i clienti in qualsiasi momento

Limiti di Tiledesk

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti alle prime armi

La piattaforma potrebbe essere più veloce

Prezzi di Tiledesk

Free Forever : € 225 all'anno (quattro postazioni e 800 conversazioni incluse)

: € 225 all'anno (quattro postazioni e 800 conversazioni incluse) Basic : €225/anno (quattro postazioni e 800 conversazioni incluse)

: €225/anno (quattro postazioni e 800 conversazioni incluse) Premium : €790/anno (15 postazioni e 3.000 conversazioni incluse)

: €790/anno (15 postazioni e 3.000 conversazioni incluse) Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Tiledesk

Capitolare : 4.5/5 (130+ recensioni)

: 4.5/5 (130+ recensioni) GetApp: 4.5/5 (140+ recensioni)

6. Yuma IA

Via: Yuma IA Se siete commercianti di Shopify che utilizzano Gorgias o Zendesk, Yuma IA può essere l'aggiunta perfetta al vostro processo di assistenza clienti. Questa piattaforma IA vi consente di automatizzare le risposte ai ticket per aumentare la soddisfazione dei clienti.

Yuma IA analizza le query dei clienti e suggerisce una bozza di risposta. Se non compare nulla, significa che la piattaforma non "conosce" la risposta alla query e lascia che sia un agente umano ad occuparsene. Questo snellisce i flussi di lavoro e aiuta gli agenti umani a dividere il loro lavoro con Yuma IA, lasciando allo strumento la gestione dei ticket ripetitivi e di routine.

Un'altra opzione che apprezzerete è la personalizzazione dello stile di scrittura: la piattaforma rileva il vostro stile dai ticket precedenti e li utilizza per "imparare" a scrivere in linea con la voce del vostro marchio.

Yuma IA è in grado di riepilogare/riassumere le conversazioni per fornire approfondimenti e risolvere i ticket in un solo clic. E soprattutto, "parla" 15 lingue, per cui potete attingere a un bacino di clienti mondiale. 🌍

Le migliori funzionalità/funzione di Yuma IA

Traguardo per gli utenti di Shopify

Rileva il vostro stile di scrittura per garantire la coerenza della voce del marchio

Riepiloga/riassume i thread delle conversazioni

Parla 15 lingue

Limiti dell'IA di Yuma

Integrazioni limitate

Abituarsi alla piattaforma può richiedere un po' di tempo

Prezzi di Yuma IA

Starter+ : $99/mese (1-3 postazioni)

: $99/mese (1-3 postazioni) Pro : $195/mese (1-10 postazioni)

: $195/mese (1-10 postazioni) Evolve : $495/mese (1-20 postazioni)

: $495/mese (1-20 postazioni) Azienda: Personalizzato

/IA IA valutazioni e recensioni

Caccia al prodotto: 5/5 (meno di 10 voti)

7. RapidoReplai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/QuickReplai.png QuickReplai /%img/

Via: RapidoReplai I rappresentanti del servizio clienti devono spesso affrontare due sfide: tempi di risposta ritardati e un volume eccessivo di query. QuickReplai può alleviare questi problemi con funzionalità/funzione di IA che rendono le risposte ai clienti più veloci e senza stress.

Questa app non intende sostituire i rappresentanti del servizio clienti. Al contrario, li aiuta a essere più efficienti suggerendo le risposte migliori ai messaggi in arrivo.

QuickReplai utilizza algoritmi IA super potenti per analizzare i messaggi o gli screenshot, non solo il loro contenuto ma anche lo stile e il tono. L'app utilizza queste conoscenze per offrire risposte utili, che possono essere personalizzate o utilizzate così come sono.

In dipendenza della voce del marchio della vostra azienda, potete aggiungere adesivi ed emoji alle vostre risposte per un approccio più personale.

Poiché QuickReplai combina la semplicità con solide opzioni di comunicazione, è ugualmente adatto a privati, piccole aziende e imprese. 💪

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickReplai

Riduce i tempi di risposta

Rileva lo stile e il tono di scrittura

Permette di personalizzare le risposte

Migliora l'efficienza del team del supporto clienti

Limiti di QuickReplai

Mancanza di integrazioni

Nessuna recensione da parte degli utenti poiché non è ancora disponibile (a partire da ottobre 2024)

Prezzi di QuickReplai

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di QuickReplai

Nessuna recensione

8. ZenCall

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ZenCall.jpg ZenCall /%img/

Via: App Store Lasciate che i vostri agenti trovino un po' di zen con ZenCall -uno strumento di gestione delle chiamate telefoniche IA. 🧘

Questa pratica app prende le telefonate per voi e le gestisce in base alle istruzioni da voi fornite. L'utente viene avvisato tramite l'app ZenCall, un testo o un'email non appena l'agente IA risponde a una chiamata. L'app trascrive le chiamate in testo in modo che possiate leggerle a vostro piacimento. Naturalmente, è possibile anche ascoltare le chiamate.

La cosa fantastica della piattaforma sono i suoi test di prompt illimitati. È possibile sperimentare e assicurarsi che l'agente di chiamata IA fornisca le risposte desiderate.

ZenCall può anche inviare collegamenti ai clienti via testo, consentendo così di semplificare gli ordini, le prenotazioni o la programmazione degli appuntamenti.

È possibile utilizzare l'app per il reindirizzamento delle chiamate: l'agente IA inoltrerà le chiamate alla persona o al reparto specifico per facilitare i processi di assistenza clienti.

ZenCall è disponibile in oltre 50 lingue, consentendovi di fornire un servizio clienti eccezionale in diversi mercati.

Le migliori funzionalità/funzione di ZenCall

Elaborazione del linguaggio naturale

Reindirizzamento delle chiamate

Test di prompt illimitati

Possibilità di inviare collegamenti via testo, app o email

Limiti di ZenCall

È disponibile solo come app per dispositivi mobili

Il piano Free offre funzioni limitate

Prezzi di ZenCall

Starter : Free (30 chiamate al mese)

: Free (30 chiamate al mese) Avanzato : $49/mese per utente (200 chiamate al mese)

: $49/mese per utente (200 chiamate al mese) Azienda: $99/mese per utente (500 chiamate al mese, poi $0,19 per chiamata)

Valutazioni e recensioni di ZenCall

Nessuna recensione

9. Brainfish

Via: Pesce Cervello Ci sono molti pesci del servizio clienti IA nel mare, ma nessuno come Brainfish. 🐟

Questa piattaforma di contenuti IA per i clienti si nutre di informazioni provenienti dai vostri clienti base di conoscenza e la utilizza per rispondere con sicurezza alle domande dei clienti in pochi secondi. L'utilizzo dell'app non potrebbe essere più semplice: basta andare sulla homepage, premere Crea un nuovo articolo, pubblicarlo e Brainfish lo memorizzerà immediatamente, senza necessità di formazione o di attesa.

Ripetete il processo fino a caricare l'intera base di conoscenze e trasformate Brainfish in un potente servizio di assistenza clienti e in un'applicazione per la gestione delle risorse umane gestione del cliente soluzione.

E se i vostri personalizzati volessero chattare con un umano? Brainfish offre la possibilità di chiamare, inviare email o chattare con un agente umano.

Grazie alle potenti funzionalità di analisi della piattaforma, è possibile comprendere il comportamento dei clienti e trovare modi per rendere le risposte più pertinenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brainfish

Facile da impostare

Opzioni analitiche potenti

Possibilità di reindirizzare i clienti a un agente umano in qualsiasi momento

Diverse opzioni di supporto (email, chat, chiamate e ticket)

Limiti di Brainfish

Differenze significative tra il piano Basic e quello Growth

Un numero maggiore di integrazioni sarebbe un vantaggio

Prezzi di Brainfish

Basic : $59/mese (400 utenti)

: $59/mese (400 utenti) Crescita : A partire da $64/mese (per 100 utenti)

: A partire da $64/mese (per 100 utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Brainfish

Caccia al prodotto: 5/5 (meno di cinque recensioni)

10. MeyaGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/MeyaGPT.png MeyaGPT /%img/

Via: Meya MeyaGPT è il pacchetto completo per l'assistenza clienti IA alimentato dall'ultimo modello di apprendimento del linguaggio (LLM) gpt.-3.5-turbo di OpenA. Offre personalizzazione, flessibilità, integrazioni e funzionalità/funzione che aiutano a migliorare la velocità e la qualità delle risposte alle query.

L'impostazione di MeyaGPT non richiede conoscenze di codice: utilizzate una delle origini dati supportate dalla piattaforma per aiutarla ad acquisire informazioni sulla vostra azienda. Fate il crawling del vostro sito web, inviate la vostra sitemap o aggiungete manualmente il testo desiderato. ✨

A differenza di molti altri chatbot, MeyaGPT vi permette di incorporare un'interfaccia di chattare nel vostro sito web e nella vostra app mobile, assicurandovi che i clienti possano accedervi da qualsiasi dispositivo.

Le potenti integrazioni con app di messaggistica come Messenger e WhatsApp e piattaforme CRM come Salesforce e Zendesk consentono di estendere le funzioni del chatbot e di creare una centrale di assistenza clienti.

Il framework di MeyaGPT è estendibile con Python e BFML, in modo da poter personalizzare il chatbot e adattarlo alle esigenze della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di MeyaGPT

Chatbot per siti web e app mobili

Configurazione senza codice

Si integra con le più diffuse piattaforme di comunicazione e CRM

Può essere configurato con BFML e Python

Limiti di MeyaGPT

Prezzo relativamente alto

La padronanza di tutte le opzioni può richiedere un po' di tempo

Prezzi di MeyaGPT

Dev : $99/mese (nessun piano annuale, fino a 500 utenti attivi mensilmente)

: $99/mese (nessun piano annuale, fino a 500 utenti attivi mensilmente) Pro : $799/mese (fino a 5.000 utenti attivi mensili)

: $799/mese (fino a 5.000 utenti attivi mensili) Partner: $2.500/mese (fino a 15.000 utenti attivi mensili)

*I prezzi elencati per i piani Pro e Partner si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di MeyaGPT

Product Hunt: 5/5 (meno di cinque recensioni)

Software di supporto clienti IA: Fornisci la migliore esperienza ai tuoi client

L'assistenza clienti è un campo intenso, imprevedibile e dinamico, che richiede flessibilità e capacità di rispondere al volo alle esigenze e alle richieste dei clienti.

Gli strumenti di IA elencati possono aiutarvi a gestire tutti i tipi di query senza sudare. Fanno risparmiare tempo, migliorano la produttività e, soprattutto, aumentano la soddisfazione dei clienti.

Se desiderate uno strumento di IA per l'assistenza clienti con potenti opzioni di PM e CRM per semplificare la gestione dei vostri clienti, vi invitiamo a scegliere il vostro strumento di IA la gestione delle operazioni , iscriversi a ClickUp e rivoluziona il tuo servizio clienti!