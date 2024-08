10 Migliori sistemi software per database clienti nel 2024

Una solida base di clienti è il fondamento di qualsiasi azienda di esito positivo. I clienti fedeli generano vendite dirette e referenze organiche, che si trasformano in profitti per l'azienda e rendono il lavoro di tutti più facile e soddisfacente.

Da fare, quindi, per creare clienti fedeli? Creando relazioni con loro. Da fare, abbiamo bisogno dei dati dei clienti.

Come dati grezzi, le informazioni sui clienti non valgono molto. Ma quando si riesce a gestirle... Ah, è allora che avviene la magia 🤩

Per le piccole imprese e le grandi aziende, e per tutto ciò che sta nel mezzo, la gestione dei database dei clienti è la base della gestione delle relazioni con i clienti.

Ecco perché è necessario un software per database clienti.

Che cos'è il software per database clienti?

Il software per database clienti raccoglie e archivia tutte le informazioni sui vostri clienti. Queste possono includere il nome, le informazioni di contatto, come l'indirizzo email e il numero di telefono, i dettagli dell'account e la cronologia degli acquisti.

I dati raccolti confluiscono in un sistema di gestione delle relazioni con i clienti ( Sistema CRM ), che consente di automatizzare la comunicazione, il marketing e il coinvolgimento dei clienti.

Inoltre, consente a tutti i membri dell'azienda, dal team commerciale, al team del supporto clienti, di vedere esattamente la posizione di ciascun cliente nella pipeline di vendita in tempo reale.

Il software di gestione delle relazioni con i clienti rende molto più efficienti ed economici i processi aziendali come la gestione dei contatti, la generazione di lead, le vendite, l'email marketing e il supporto clienti. Inoltre, migliora l'esperienza del cliente e alimenta relazioni solide e a lungo termine con i vostri clienti, in modo che continuino a tornare.

Ora tuffiamoci!

I 10 migliori strumenti software per database clienti nel 2024

Ammettiamolo, non c'è carenza di Software CRM in circolazione. Il trucco sta nel sapere quale sia il migliore per la vostra organizzazione. Ogni piattaforma di gestione dei dati dei clienti presenta funzionalità/funzioni specifiche e limiti, ed è adatta a casi d'uso diversi.

Ma non temete. Siamo qui per aiutarvi a fare una buona scelta per la vostra azienda con le nostre 10 migliori soluzioni software per database clienti.

1. ClickUp - Il miglior CRM per la gestione dei database dei client

Crea il tuo ideale per gestire i contatti clienti e offerte, aggiungendo facilmente collegamenti tra attività e documenti per semplificare il lavoro

ClickUp è una piattaforma di produttività che vi aiuta a organizzare tutti i dettagli dei vostri account, i processi commerciali, i flussi di lavoro e le interazioni con i clienti in un unico spazio condiviso. Ideale come strumento di lavoro software per il project management e piattaforma CRM per startup, piccole aziende e grandi organizzazioni, anche la versione gratis consente utenti illimitati.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gestione della pipeline : Risparmia tempo assegnando e automatizzando le attività per ogni fase del tuo funnel commerciale

Risparmia tempo assegnando e automatizzando le attività per ogni fase del tuo funnel commerciale Gestione delle attività : Priorità alle attività del team e creazione di dipendenze tra di esse

Priorità alle attività del team e creazione di dipendenze tra di esse **Dashboard personalizzabileCostruite il vostro dashboard per i progetti ClickUp in base alle vostre esigenze, in modo da poter vedere facilmente le vostre analisi a colpo d'occhio

Base dati CRM versatile: Create il vostro ClickUp CRM personalizzato utilizzandoModelli CRM di ClickUp *Altre opzioni di CRM: Se preferite non impostare un sistema CRM commerciale tradizionale, provate un sistema diAlternativa al CRM Attenzione* Modelli di database : C'è unModello ClickUp per tutti gli altri processi aziendali

Create il vostro ClickUp CRM personalizzato utilizzandoModelli CRM di ClickUp *Altre opzioni di CRM: Se preferite non impostare un sistema CRM commerciale tradizionale, provate un sistema diAlternativa al CRM Modelli di database : C'è unModello ClickUp per tutti gli altri processi aziendali **Vedere i dati in diversi layout, ad esempio in un elenco, in una tabella o in una bacheca Kanban

Gestione delle email **Invia e ricevi email dall'interno delle attività di ClickUp

**Invia e ricevi email dall'interno delle attività di ClickUp Capacità API: Integrazione con strumenti come Outlook, app di Google, Dropbox, Slack e Zoom

Scarica questo modello

Limiti del ClickUp

Se lavorate da un cellulare, potreste non essere in grado di visualizzare tutte le pagine di ClickUp ... ancora

Gli strumenti CRM disponibili all'interno di ClickUp sono così numerosi che può essere necessario un po' di tempo per conoscerli tutti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Airtable - Il migliore per i database di fogli di calcolo

via AirtableAirtable è una combinazione di un foglio di calcolo e di un database di assistenza clienti con gli steroidi, con alcune funzionalità di project management nelle versioni più costose. Tra le altre cose, consente di gestire gli account attraverso la pipeline commerciale, fino all'inserimento dei clienti, e di eseguire campagne di marketing basate sulle intuizioni dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Facile collaborazione: Condivisione dei dati tra altri Airtable e team

Condivisione dei dati tra altri Airtable e team Punti di vista multipli: vedere i dati in diversi formati, ad esempio modulo, griglia, calendario o galleria

Project management : Utilizza calendari e grafici Gantt per pianificare e programmare attività rivolte ai client

Utilizza calendari e grafici Gantt per pianificare e programmare attività rivolte ai client Modelli utili : Scegliete da una libreria di casi d'uso diversi

Scegliete da una libreria di casi d'uso diversi Rapporti personalizzati : Creazione di reportistica drag-and-drop personalizzata sullo stato del progetto

Creazione di reportistica drag-and-drop personalizzata sullo stato del progetto Capacità API : Integrazione con i social media e altri strumenti, come Twitter, Facebook, Slack e l'area di lavoro di Google

Integrazione con i social media e altri strumenti, come Twitter, Facebook, Slack e l'area di lavoro di Google Automazioni capacità: Costruire la propria automazione per i progetti

Limiti di Airtable

I grafici di Gantt per il monitoraggio del tempo e delle attività sono disponibili solo nei piani Pro e Enterprise

L'app mobile offre una versione limitata con meno funzionalità/funzioni

Poiché Airtable è piuttosto complesso, può richiedere un certo lavoro richiesto per orientarsi

Prezzi di Airtable

Piano Free

Plus: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Pro: $20/mese per postazione

$20/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni)

4.8/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

Bonus: Confronta_

**Airtable vs Monday.com_

3. Zendesk - Il migliore per i team commerciali

via Zendesk VendiZendesk Vendere è una soluzione CRM che fa parte della più ampia suite di strumenti Zendesk. Si concentra sulla gestione delle vendite attraverso la pipeline, con automazione del flusso di lavoro e collaborazione tra team.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

Robusta app mobile : Gestisce la vostra pipeline mentre siete fuori casa

Gestisce la vostra pipeline mentre siete fuori casa Collaborazione: Offre a tutti i team la stessa visualizzazione dei dati dei clienticreare un viaggio del cliente senza soluzione di continuità *Automazioni : Il processo commerciale è automatizzato con trigger per ogni fase dell'imbuto, ad esempio per inviare follower via email ai clienti potenziali

Offre a tutti i team la stessa visualizzazione dei dati dei clienticreare un viaggio del cliente senza soluzione di continuità *Automazioni Il processo commerciale è automatizzato con trigger per ogni fase dell'imbuto, ad esempio per inviare follower via email ai clienti potenziali Reportistica avanzata: Eseguite il drill-down nei vostri report e nelle vostre analisi per ottenere approfondimenti e previsioni accurate

Eseguite il drill-down nei vostri report e nelle vostre analisi per ottenere approfondimenti e previsioni accurate Integrazione perfetta: Integrazione con il resto di Zendesk e con app come Trello, Jira e le recensioni di Google Play

Limiti di Zendesk Sell

Zendesk Sell è stato acquisito, piuttosto che costruito da Zendesk, e l'integrazione con Zendesk Support non è ancora stabile e completa come potrebbe essere

Alcuni utenti hanno riferito che il team del supporto non è stato in grado di risolvere i loro problemi

Prezzi di Zendesk Sell

**Versione di prova gratuita per 14 giorni

Team: $19/mese per utente

$19/mese per utente Crescita: $49/mese per utente

$49/mese per utente Professionale: $99/mese per utente

$99/mese per utente Enterprise: A partire da $150/mese per utente

Zendesk Sell valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (400+ recensioni)

4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

4. HubSpot CRM - Il migliore per le startup

via HubSpot HubSpot CRM fa parte della più grande piattaforma HubSpot Sales Hub. Si rivolge principalmente alle startup e ha funzionalità/funzione limitate, ma è gratis. Si concentra anche sulla gestione della pipeline e fornisce strumenti commerciali da fare.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

**Tutti i team vedono le stesse informazioni sui clienti

Gestione della pipeline : Pianifica il tuo processo commerciale e vedi i punteggi dei lead

Pianifica il tuo processo commerciale e vedi i punteggi dei lead Raggiornamento e monitoraggio dei client: Registro chiamate e contatti email direttamente dal software del database clienti

Registro chiamate e contatti email direttamente dal software del database clienti Gestione dei contenuti: Creare pagine di destinazione e inviare e monitorare facilmente i contenuti commerciali

Creare pagine di destinazione e inviare e monitorare facilmente i contenuti commerciali Integrazione: Integrazione con app come Slack, Jira e Microsoft Dynamic

Limiti di HubSpot CRM

L'opzione gratuita consente solo cinque modelli di email e cinque documenti per utente al mese, oltre a 15 minuti di chiamata e 200 notifiche

Per accedere agli analytics e ai playbook commerciali, è necessario un piano a pagamento

Prezzi di HubSpot CRM

**Versione di prova gratuita per 14 giorni

HubSpot CRM commerciale : Free con funzionalità/funzione limitate

Free con funzionalità/funzione limitate Starter CRM Suite: A partire da $18/mese

A partire da $18/mese Professional CRM Suite: A partire da $450/mese

A partire da $450/mese Enterprise CRM Suite: A partire da $1.200/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (10.000+ recensioni)

4,4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

5. Zoho CRM - Il miglior software per il database dei client a servizio completo

via Zoho Il CRM di Zoho è ben consolidato e offre soluzioni complete sia alle piccole che alle grandi aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Dashboard utili: Impostazione di indicatori di performance chiave a lungo termine e monitoraggio delle prestazioni del team commerciale per incoraggiare relazioni continue con i clienti

Impostazione di indicatori di performance chiave a lungo termine e monitoraggio delle prestazioni del team commerciale per incoraggiare relazioni continue con i clienti Flusso di lavoro personalizzato: Costruisce flussi di lavoro automatizzati per adattarsi alla vostra azienda

Costruisce flussi di lavoro automatizzati per adattarsi alla vostra azienda Gestione dei lead e dei contatti : Automazioni delle email di follow-up e risposte da strumenti come Outlook, Gmail e Yahoo all'interno del software del database dei clienti

Automazioni delle email di follow-up e risposte da strumenti come Outlook, Gmail e Yahoo all'interno del software del database dei clienti Assistenza IA: Zia, il loro assistente IA, vi aiuta a trovare i dati che state cercando

Zia, il loro assistente IA, vi aiuta a trovare i dati che state cercando Integrazioni: Permette integrazioni sia native che API

Limiti di Zoho CRM

La versione gratuita consente di inserire solo 100.000 record nel database

Alcuni utenti hanno avuto difficoltà a ottenere supporto tecnico quando hanno riscontrato problemi

Prezzi di Zoho CRM

**Versione di prova gratuita di 15 giorni

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

$40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

controlla questi Capitoli: alternative a Zoho !

6. Pipedrive - Il miglior CRM standalone

via Pipedrive Pipedrive è uno strumento CRM indipendente. Si integra con altre app, ma è stato progettato principalmente per supportare i team commerciali a entrare in contatto con i client e a chiudere gli affari.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Impostazione degli obiettivi: Impostazione degli obiettivi per individui e team

Impostazione degli obiettivi per individui e team Dashboard visuale: Tiene facilmente d'occhio lo stato del team grazie a reportistiche e a una rappresentazione visiva della pipeline

Tiene facilmente d'occhio lo stato del team grazie a reportistiche e a una rappresentazione visiva della pipeline Segmentazione dei lead : Ordinamento dei lead in modo da poter personalizzare la comunicazione

Ordinamento dei lead in modo da poter personalizzare la comunicazione Gestione delle attività : Visualizzate le vostre attività in un elenco o in una vista Elenco e impostate promemoria per le stesse

Visualizzate le vostre attività in un elenco o in una vista Elenco e impostate promemoria per le stesse integrazione email Utilizzate modelli di email già pronti o createne di vostri e inviateli direttamente dal software del database clienti

Limiti di Pipedrive

Il tempo di risposta del supporto può essere talvolta lento

Alcuni utenti ritengono che la tecnologia sia obsoleta e non completamente stabile

Prezzi di Pipedrive

**Versione di prova gratuita per 14 giorni

Essenziale: $14,90/mese per utente

$14,90/mese per utente Avanzato: $24,90/mese per utente

$24,90/mese per utente Professionale: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Pipedrive_

!

7. Salesforce - Il migliore per i team commerciali delle aziende

via Forza venditaSalesforce di Salesforce si chiama Salesforce Sales Cloud. È stato progettato per aiutare a gestire e monitorare ogni fase della pipeline commerciale ed è ideale per gli ambienti di gestione temporanea.

Vedi questi_

Hef/_ CLICKUP Alternative a Salesforce /%href/

!

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Sales Cloud

Gestione dei dati: Gestione dei contatti e dei lead in tutta l'azienda

Gestione dei contatti e dei lead in tutta l'azienda Estesa personalizzazione: Impostazione di tutto, dalla schermata iniziale ai flussi di lavoro automatizzati, in base alle esigenze aziendali

Impostazione di tutto, dalla schermata iniziale ai flussi di lavoro automatizzati, in base alle esigenze aziendali Reportistica dettagliata: Accesso agli approfondimenti dei report commerciali e della dashboard

Accesso agli approfondimenti dei report commerciali e della dashboard Ampie integrazioni: Integrazione con le email e con molte app di back-office

Limiti del cloud commerciale di Salesforce

Con così tante funzionalità/funzioni, può essere necessario del tempo per capire e impostare il sistema in modo che lavori per voi

Alcuni utenti hanno lamentato che il supporto clienti non è all'altezza della situazione

Prezzi di Salesforce Sales Cloud

**Versione di prova gratuita per 30 giorni

Essentials: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professional: $75/mese per utente

$75/mese per utente Enterprise: $150/mese per utente

$150/mese per utente Unlimited: $300/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,3/5 (16.000+ recensioni)

4,3/5 (16.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.000+ recensioni)

Preferisci i prodotti Apple? Dai un'occhiata a questi_

**Strumenti per database Mac_

!

8. Monday.com - Il miglior CRM collaborativo

via Monday.com Noto per il suo approccio trasparente e collaborativo, Monday.com Sales CRM aiuta le piccole e medie imprese a gestire la loro pipeline di vendita. La funzione è piuttosto semplice ed è ideale se non si cerca una piattaforma di marketing completa.

Funzionalità/funzioni migliori di Monday Sales CRM

Gestione della pipeline : Utilizza moduli personalizzati per catturare i contatti sul tuo sito web e sulle pagine di destinazione, quindi spostali nella pipeline

Utilizza moduli personalizzati per catturare i contatti sul tuo sito web e sulle pagine di destinazione, quindi spostali nella pipeline **Funzionalità/funzione di marketing: pianificare, eseguire e monitorare le attività di marketing

Collaborazione: Comunica e collabora facilmente tra i team

Comunica e collabora facilmente tra i team Facilità d'uso : Il design è intuitivo, anche per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento

Limiti del CRM commerciale Monday

Non è possibile esportare informazioni dal CRM

L'integrazione con l'inventario del negozio non è sempre chiara

Prezzi del CRM Monday Sales:

Versione gratuita di 14 giorni di prova

Basic: $10/mese per utente

$10/mese per utente Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Pro: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sul CRM commerciale Monday

G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

Vedi questi_

**Strumenti di CRM per le aziende di servizi_

!

9. Freshworks - Ideale per le aziende di piccole e medie dimensioni

via Lavori freschi Il CRM di Freshworks si chiama Freshsales. È un sistema pulito e immediato, progettato per aiutare le piccole e medie imprese a gestire le loro pipeline.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Collaborazione tra team: Commerciale, marketing e supporto clienti hanno tutti accesso alle stesse informazioni

Commerciale, marketing e supporto clienti hanno tutti accesso alle stesse informazioni Identificazione dei contatti (contact scoring): Identificazione dei contatti ad alto potenziale per il follower

Identificazione dei contatti ad alto potenziale per il follower Segmentazione comportamentale : popolamento automatico dei contatti con le loro informazioni sui social media

popolamento automatico dei contatti con le loro informazioni sui social media Monitoraggio del coinvolgimento: Coinvolgere i clienti all'interno delle offerte e tenere traccia delle conversazioni con i clienti per riferimenti futuri

Coinvolgere i clienti all'interno delle offerte e tenere traccia delle conversazioni con i clienti per riferimenti futuri Assistenza IA: Freddy, l'assistente IA, analizza i dati commerciali e mette in evidenza i contatti a rischio

Limiti delle vendite Freshsales

Freshsales non è molto personalizzabile, per cui le cose da fare sono limitate

L'assistenza può essere lenta a rispondere e non sempre è in grado di aiutare a risolvere i problemi

Prezzi di Freshsales

**Versione di prova gratuita per 21 giorni

**Free per un massimo di tre utenti, poi $15/mese per utente

Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

4,6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

10. Keap - Il migliore per la collaborazione commerciale e di marketing

via Keap Keap aiuta i reparti commerciali e marketing a lavorare insieme per migliorare l'efficienza e chiudere più affari. A livello di voce, è stato progettato per le nuove aziende e i solisti, mentre la sua offerta a livello aziendale, precedentemente nota come Infusionsoft, è ora Keap Max Classic.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap

Generazione di lead : Incorporamento di moduli personalizzati per la raccolta di lead sulla pagina iniziale e sulle landing page

Incorporamento di moduli personalizzati per la raccolta di lead sulla pagina iniziale e sulle landing page Flussi di lavoro personalizzabili : Utilizzate un facile sistema drag-and-drop per creare flussi di lavoro e pipeline visive

Utilizzate un facile sistema drag-and-drop per creare flussi di lavoro e pipeline visive Automazioni : Automatizzate il vostro marketing, comprese le email, per ridurre le attività ripetitive

Automatizzate il vostro marketing, comprese le email, per ridurre le attività ripetitive Coinvolgimento dei clienti: Inviare SMS ed email da modelli, effettuare telefonate e programmare appuntamenti dai record dei contatti dei clienti

Inviare SMS ed email da modelli, effettuare telefonate e programmare appuntamenti dai record dei contatti dei clienti Reportistica: Impostazione di report mensili, settimanali e persino giornalieri per monitorare il vostro stato

limiti di #### Keap

Alcune funzioni, come fatture e reportistica, non possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze

Per i nuovi utenti può essere necessario un po' di tempo per imparare a navigare

Prezzi di Keap

**Versione di prova gratuita per 14 giorni

Classic: $149 al mese per un massimo di due utenti

$149 al mese per un massimo di due utenti Max: $199 al mese per un massimo di tre utenti

$199 al mese per un massimo di tre utenti Max Classic: Contattare per i prezzi

Keap valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

Bonus: Scopri il nostro elenco di Capitoli: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

**Le migliori alternative a Keap_

Cosa cercare in un software per database clienti?

Quando siete alla ricerca di un software per database clienti per la vostra azienda, ci sono alcune cose da considerare.

Facilità d'uso : L'interfaccia utente deve essere facile da usare, deve permettere di identificare facilmente i potenziali clienti da seguire e di automatizzare le Automazioni

L'interfaccia utente deve essere facile da usare, deve permettere di identificare facilmente i potenziali clienti da seguire e di automatizzare le Automazioni **Un'unica visualizzazione dei clienti: tutti i membri dell'azienda devono essere in grado di visualizzare gli stessi dati dei clienti, per fornire un servizio clienti senza interruzioni

**Automazione dei flussi di lavoro: la gestione delle attività commerciali e di marketing deve essere semplice, agile e il più possibile automatizzata, con la possibilità di stabilire priorità e creare dipendenze

**Automazione del marketing: gli strumenti di marketing devono consentire di impostare una campagna di marketing e di eseguirla senza problemi senza ulteriori interventi da parte dell'utente

Reportistica approfondita: Dovreste avere accesso a report e dashboard che traccino le metriche, forniscano analisi utili e vi permettano di fare previsioni commerciali

Scegliere il miglior sistema di database clienti per il vostro team

La gestione dei contatti e della pipeline di vendita aiuta a incrementare le vendite commerciali, ma è importante trovare il giusto software di gestione. Dovete cercare un sistema che sia facile da usare e personalizzabile e che vi permetta di automatizzare le vendite e il marketing. Inoltre, deve fornire reportistica e analisi dettagliate che vi aiutino a prendere le decisioni migliori per la vostra azienda.

Ci auguriamo che il nostro elenco dei migliori software per database clienti a pagamento e gratis vi abbia aiutato a prendere una decisione, o almeno vi abbia dato alcuni spunti di riflessione.

Con ClickUp avrete tutte le funzionalità/funzione del CRM che cercate e molto di più. Risparmiate tempo, aumentate la produttività e fate crescere le vendite con il vostro ClickUp CRM perfetto. Iniziare con ClickUp gratis oggi stesso. Poi guardate come volano le vendite commerciali.