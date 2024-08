Le migliori 15 alternative e concorrenti di Airtable nel 2024

Vi sentite intrappolati in campi tabellari o cercate una maggiore flessibilità nel vostro strumento di gestione dei progetti? Se Airtable non soddisfa le esigenze del vostro team, potrebbe essere il momento di esplorare alternative.

Airtable è un popolare foglio di calcolo-database che offre ai team un'interfaccia visivamente amichevole e una serie di potenti funzioni. Tuttavia, proprio come ogni altro strumento, potrebbe non essere la soluzione perfetta per tutti. Che si tratti dei prezzi, della mancanza di alcune funzionalità o di un'esperienza d'uso complicata, potreste trovarvi alla ricerca di alternative adeguate.

In questo elenco, approfondirò ciò che rende unico ciascuno di questi strumenti, esplorando le loro caratteristiche, i prezzi e i punti di forza. Che si tratti di un piccolo team o di un'azienda in crescita, continuate a leggere per trovare la soluzione più adatta a voi il miglior software di gestione dei progetti per il vostro team!

Ma prima di tutto, copriamo le nozioni di base.

Che cos'è Airtable?

Collaborare con il proprio team utilizzando database condivisi con Airtable Airtable è uno strumento di gestione che consente di aggiungere numeri, cifre e formule come in un normale foglio di calcolo, ma con una novità: è possibile aggiungere immagini, PDF, caselle di controllo e tag nelle celle del foglio di calcolo (i cosiddetti campi Airtable)

In questo modo è possibile migliorare facilmente i semplici inserimenti di dati o gli elenchi di cose da fare con funzioni multimediali e organizzative per aggiungere un contesto e un pizzico di produttività in più al tipico foglio di calcolo.

Inoltre, è possibile creare un modulo Airtable e catturare le informazioni nel database .

Ecco cosa può fare un utente di Airtable:

Archiviare tutti i file di progetto in una base (spazio di lavoro) di Airtable

tutti i file di progetto in una base (spazio di lavoro) di Airtable Visualizzare tutti i dati di Airtable in una griglia (simile a Microsoft Excel), in un calendario o in un pannello Kanban

(simile a Microsoft Excel), in un calendario o in un pannello Kanban Creare e utilizzare templati di fogli di calcolo dall'universo di Airtable

di fogli di calcolo dall'universo di Airtable Estendere le sue funzionalità con un'integrazione Airtable o utilizzare un'API Airtable

Nota: Airtable si integra con molti strumenti come Evernote, Slack e alcune altre opzioni software di questo elenco, come Basecamp.

15 Migliori alternative a Airtable per la gestione dei progetti 2024

1. ClickUp

Il migliore per la gestione dei progetti e la collaborazione con le attività

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutto il vostro lavoro

ClickUp è un'applicazione project management software all-in-one progettata per tutti gli utenti di tutti i settori, dagli imprenditori singoli alle grandi aziende. A differenza di Airtable, ClickUp ha tonnellate di gestione dei compiti e funzioni di collaborazione integrate che consentono ai team di portare a termine le cose, velocemente

Vediamo perché ClickUp è la migliore alternativa gratuita ad Airtable:

Caratteristiche principali Vista tabella ClickUp Sebbene esistano molti altri modi efficaci per gestire i progetti, a volte si desidera semplicemente un foglio di calcolo per gestire i dati. Ecco la potente visualizzazione tabellare integrata di ClickUp.

Nella vista Tabella, ogni riga ha la stessa altezza e ogni campo è una colonna. Inoltre, non c'è separazione per Elenco o Stato, per avere una visione condensata e accessibile di tutto!

Ecco alcune delle altre viste disponibili:

Documenti ClickUp

. Basta specificare il ruolo e il caso d'uso e lasciare che ClickUp AI si occupi del resto!

Riassume rapidamente l'attività di un'attività in un determinato periodo di tempo e pone domande specifiche sul proprietario dell'attività, sulla data di scadenza, sui commenti e molto altro ancora

ClickUp Commenti assegnati

Certo, una base Airtable consente di condividere il feedback attraverso i commenti, ma i membri del team li ascoltano davvero?

Con ClickUp, assicuratevi che il vostro team agisca sui commenti.

Convertite i commenti in attività e assegnatele al team. Riceveranno una notifica istantanea ogni volta che riceveranno un commento, così non ci saranno più scuse per averli trascurati.

Assicuratevi che i vostri commenti siano visti assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e ottenendo una rapida visualizzazione dei commenti assegnati in una Checklist

ClickUp Chat View

Tutti i commenti e le conversazioni di ClickUp sono salvati nella vista Chat, in modo da non dover perdere ore a trovare quel commento.

Collaborate dall'ufficio al cantiere con la vista ClickUp Chat, dove potete aggiungere commenti, taggare il vostro team e chattare in tempo reale da qualsiasi dispositivo

Cruscotti ClickUp

Non c'è bisogno di riunioni settimanali sullo stato di avanzamento per vedere cosa sta succedendo all'interno del progetto.

È sufficiente estrarre dati importanti come grafici di velocità , grafici burndown , grafici di burn-up e altre metriche Agile in un'unica schermata.

Approfondite le vostre conoscenze e ottenete una panoramica di alto livello delle vostre campagne con le Dashboard completamente personalizzabili di ClickUp

Automazioni di ClickUp

Automatizzate le vostre attività ripetitive in pochi clic.

ClickUp offre centinaia di

modelli di automazione del flusso di lavoro

e si può anche creare il proprio

automazioni personalizzate

.

Utilizzate le ricette di automazione precostituite di ClickUp o personalizzatele in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Pro

Cons

Piccola curva di apprendimento per i nuovi utenti

Nessuna visualizzazione delle tabelle nell'app mobile (ancora!)

Prezzi

ClickUp offre quattro piani:

Piano Forever gratuito: Utenti e attività illimitate, oltre a 100 MB di spazio di archiviazione nel cloud

Utenti e attività illimitate, oltre a 100 MB di spazio di archiviazione nel cloud Piano illimitato ($7/mese per utente): Archiviazione su cloud, integrazioni e dashboard illimitate

($7/mese per utente): Archiviazione su cloud, integrazioni e dashboard illimitate Piano Business ($12/mese per utente): Condivisione del team, sottoattività in più elenchi, maggiori automazioni e API e supporto prioritario

($12/mese per utente): Condivisione del team, sottoattività in più elenchi, maggiori automazioni e API e supporto prioritario ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per 5 dollari al mese per ogni membro del Workspace

ClickUp offre anche un

Piano aziendale

che possono semplificare il flusso di lavoro dell'organizzazione.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (oltre 4.040 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.580 recensioni)

2. Smartsheet

Migliore per la gestione dei dati e il reporting

Via: Foglio intelligente Come Airtable,

Smartsheet è uno strumento di collaborazione e gestione dei progetti

con particolare attenzione ai fogli di calcolo. Poiché la sua interfaccia utente è simile a quella di Microsoft Excel, è un punto di partenza per i project manager che non hanno familiarità con gli strumenti di produttività SaaS (software as a service).

**Confronto

Foglio di calcolo Vs Asana__

!

Caratteristiche

Viste multiple che vanno dalla griglia al diagramma di Gantt al pannello Kanban.

Cruscotti di progetto per monitorare i progressi

Automazione del flusso di lavoro per i processi ripetitivi

Allegati al foglio di calcolo

Pro

Interfaccia utente semplice

Buone funzionalità per la collaborazione in team, come la condivisione di file, la gestione dei gruppi, ecc.

Applicazione mobile facile da usare

Funzioni di sicurezza avanzate come Google SSO e l'autenticazione a due fattori

Contro

Complicatorapporto di progetto sistema

Nessuna funzione di comunicazione in tempo reale o di chat

Non è disponibile una versione gratuita

Mancanza di funzionalità native di tracciamento del tempo

Prezzi

Purtroppo Smartsheet non è un'alternativa gratuita ad Airtable.

Attualmente offre due piani a pagamento:

Individual ($14/mese con fatturazione annuale): Adatto a piccoli team

($14/mese con fatturazione annuale): Adatto a piccoli team Business ($25/mese con fatturazione annuale): Include modelli di flusso di lavoro e funzioni di reporting

Offre anche un piano Enterprise per le grandi aziende.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,2/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.400 recensioni)

Siete curiosi di conoscere Smartsheet? Leggete il nostro_

recensione dettagliata di Smartsheet

!

3. ProofHub

Migliore per la collaborazione di gruppo

via ProofHubProofHub è un'alternativa ad Airtable molto apprezzata che consente ai team di progetto di qualsiasi dimensione di gestire vari aspetti del lavoro da una piattaforma centralizzata.

Offre funzioni avanzate che consentono di organizzare il lavoro in modo simile a quello di un foglio di calcolo, ma con strumenti aggiuntivi per la visualizzazione dei compiti, la definizione delle priorità, la comunicazione con le parti interessate e il monitoraggio dei progressi del team.

Caratteristiche

Visualizzazione a tabella e campi personalizzati per un'efficiente tracciabilità e gestione dei dati

Funzioni avanzate di gestione delle attività, come schede Kanban e diagrammi di Gantt

Calendario del progetto per la pianificazione del lavoro emonitoraggio delle pietre miliari* Comunicazione di gruppo integrata, come chat personale e di gruppo, discussioni in tempo reale e @menzioni

Pro

Rapporti e cruscotti di progetto approfonditi

Potente personalizzazione dei dati con campi e flussi di lavoro personalizzati

Interfaccia intuitiva con curva di apprendimento minima o nulla

Facile gestione delle attività e programmazione del lavoro

Contro

Nessun accesso singolo su Google

La gestione delle notifiche potrebbe essere migliorata

Prezzi

I piani a pagamento di ProofHub partono da 45 dollari al mese, con fatturazione annuale (nessun costo per utente).

Valutazioni dei clienti

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

Bonus:_ **Airtable Vs. Coda

4. Jira

Il migliore per lo sviluppo agile del software e il tracciamento dei problemi

Via {\an8}Girazie Jira è uno strumento di gestione dei progetti

orientato specificamente ad Agile e

Team di sviluppo software Scrum

.

Nato come strumento di tracciamento dei bug, Jira si è evoluto negli anni fino a diventare un software di gestione altamente personalizzabile.

Caratteristiche

Visualizzazioni agili flessibili con un pannello Scrum e Kanban personalizzabile

Rapporti dettagliati, tra cui grafici di velocità, grafici di burn up, grafici di burndown, ecc.

Cruscotti di progetto personalizzabili

Ricerca avanzata per trovare un'attività specifica

Pro

La funzione roadmap consente ai team di affrontare progetti su larga scala

Ottimo per lo sviluppo del software e il tracciamento dei problemi

Modelli avanzati di automazione del flusso di lavoro

Offre più di 3000 integrazioni native, tra cui Evernote, Slack e Google sheet

Contro

Non è adatto a team non tecnici

Interfaccia utente complicata e difficile processo di onboarding

Mancanza di funzioni di collaborazione integrate

Nessuna funzione di gestione delle idee integrata, come il blocco note o Docs

Prezzi

Jira offre 1 piano gratuito e 2 piani a pagamento:

Piano gratuito : include le funzionalità di base Gestione agile dei progetti per un massimo di 10 membri del team

: include le funzionalità di base Gestione agile dei progetti per un massimo di 10 membri del team Piano standard ($7/mese per utente): include 250 GB di spazio di archiviazione nel cloud per un massimo di 5000 utenti

($7/mese per utente): include 250 GB di spazio di archiviazione nel cloud per un massimo di 5000 utenti Piano Premium ($14/mese per utente): offre funzionalità aggiuntive e storage illimitato

Nota: Jira è gratuito per qualsiasi progetto open source.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,2/5 (oltre 3.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (8.900+ recensioni)

Ecco il nostro_

recensione approfondita di Jira

nel caso in cui vogliate dare un'occhiata più da vicino._

5. Foglio Zoho

Il migliore per la gestione dei dati basata su fogli di calcolo

Via: Foglio Zoho Zoho Sheet fa parte della suite Zoho che contiene altri strumenti SaaS come il software CRM, Zoho Books (per la contabilità), ecc.

Zoho Sheet Zoho Sheet consente di automatizzare i fogli di calcolo e di importare dati da varie fonti, tra cui Excel.

Caratteristiche

Elenchi di attività, sottoattività e commenti per una facile gestione delle attività

Grafico di Gantt per gestire le dipendenze

I fogli di presenza consentono di tracciare e creare report sulle ore di lavoro del team

Archiviazione in cloud per i documenti del progetto

pro di ####

Facile daprogrammare le attività e progetti

Funzioni avanzate di tracciamento del tempo e di fatturazione, adatto a team remoti * Rapporti e cruscotti di progetto super dettagliati

Conveniente per piccoli team

Contro

Curva di apprendimento ripida

Funzionalità di gestione del progetto Agile limitate

Interfaccia utente complessa e goffa

Costoso per i grandi team

Prezzi

Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti

G2: 4.0/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

6. Fogli Google

Migliore per la collaborazione in tempo reale e l'analisi dei dati

Via: Fogli Google Google Sheets è un programma gratuito per fogli di calcolo

disponibile per qualsiasi utente con un account Google personale o per le aziende

utilizzando Google Workspace

.

Fogli Google

è un software abbastanza noto che contiene le funzioni di editing live, di salvataggio senza pulsante e di condivisione riconosciute da altri prodotti basati sul web di Google Doc Editors.

Caratteristiche

Azioni online in tempo reale a cui si può accedere praticamente da qualsiasi luogo

Salvataggio automatico del lavoro - considerate Google Fogli come il cloud-based alternativa a Microsoft Excel * La funzione di esplorazione di Google Fogli consente di accedere a funzionalità aggiuntive ponendo domande che Google Fogli risolverà per voi

Integrare Google Fogli con altre applicazioni Google come Form, Finance, Drawings, ecc.

Pro

Veloce da utilizzare e da iniziare a usare Google Sheets

Facile condivisione via URL e aggiunta di collaboratori al foglio di calcolo

Estensione della modalità offline disponibile

Accessibile e gratuito per chiunque abbia un account Google

Contro

Difficile gestire in modo efficiente progetti e attività solo in Google Sheets

Possono essere necessari alcuni clic per accedere a dashboard di reporting o ad altre visualizzazioni come Gantt

Nessuna visualizzazione della lavagna Kanban

Nessuna funzione di tracciamento del tempo, degli obiettivi o delle dipendenze

prezzi di ####

Google Sheets offre quattro opzioni di piano

Gratuito per le persone: 15 GB di spazio di archiviazione per utente in Google Drive

15 GB di spazio di archiviazione per utente in Google Drive Business Starter ($6/utente al mese): 30GB di spazio di archiviazione cloud per utente, email aziendale personalizzata, supporto standard

30GB di spazio di archiviazione cloud per utente, email aziendale personalizzata, supporto standard Standard per le aziende ($12/utente al mese): 2TB di spazio di archiviazione cloud per utente, email senza pubblicità, lavagna digitale

2TB di spazio di archiviazione cloud per utente, email senza pubblicità, lavagna digitale Business Plus ($18/utente al mese): 5TB per utente di cloud storage, accettazione automatica degli inviti, site website builder

Google Workspace offre anche un piano Enterprise su richiesta.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,6/5 (oltre 39.750 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (119.990+ recensioni)

7. Trello

Il migliore per l'organizzazione di progetti in stile Kanban

Via TrelloTrello è una lavagna kanban per la gestione dei progetti per la gestione dei compiti e la collaborazione. È anche abbastanza semplice da imparare. Immaginate un gruppo di note adesive su una lavagna dove ogni nota rappresenta un compito che potete spostare e organizzare in base allo stato, alla data di scadenza, ecc

Trello

.

Offre anche una vista Tabella che collega il lavoro tra le varie schede per visualizzare il lavoro in una vista simile a un foglio di calcolo.

Caratteristiche

Creazione di comandi in automatizzare azioni ripetitive con il maggiordomo di Trello * Modelli preimpostati gratuiti, disponibili pubblicamente, da copiare per il design e le vendite,gestione del team, marketing e altro ancora

Aggiungere descrizioni, allegati, sottoattività, date di scadenza e assegnatari alle schede delle attività

Migliorate le capacità di gestione dei progetti di Trello con diversi componenti aggiuntivi "power-up" dell'applicazione

Pro

Interfaccia pulita e approccio kanban facile da imparare per flussi di lavoro agili

Capacità di organizzare e suddividere le attività più grandi in fasi più piccole

Molteplici visualizzazioni, tra cui Board, Timeline, Tabella, Calendario, Dashboard o Mappa

Molteplici modi per comunicare e tenere traccia del feedback con il team, anche per far emergere le scadenze imminenti per la consapevolezza

Contro

Se volete o avete bisogno di integrazioni per far funzionare Trello per voi, avrete bisogno di molti potenziamenti che vi porteranno a uno dei piani a pagamento di Trello

Il piano gratuito di Trello limita la visualizzazione della lavagna, quindi per accedere alle funzionalità che rendono Trello un'alternativa competitiva ad Airtable, dovrete anche considerare i piani a pagamento di Trello

Trello non è ideale per i grandi progetti

Un po' troppo semplice per una vera collaborazione di gruppo

Prezzi

Trello offre quattro piani:

Piano gratuito: Schede illimitate, fino a 10 schede, Power-Ups, registro delle attività

Schede illimitate, fino a 10 schede, Power-Ups, registro delle attività Piano standard ($5/mese per utente con fatturazione annuale): Schede illimitate, Campi personalizzati, liste di controllo avanzate

Schede illimitate, Campi personalizzati, liste di controllo avanzate Piano Premium ($10/mese per utente con fatturazione annuale): viste multiple, modelli, osservatori

viste multiple, modelli, osservatori Piano Enterprise ($17,50/mese per utente con fatturazione annuale): spazi di lavoro illimitati, amministrazione Power-Up, autorizzazioni

Valutazioni dei clienti

G2: 4,5/5 (oltre 20.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 12.400 recensioni)

Per saperne di più sull'alternativa numero uno a Trello

!

8. Asana

Migliore per l'automazione del flusso di lavoro

Via AsanaAsana è uno strumento di gestione dei progetti per i team che desiderano coordinare le attività, rispettare le scadenze e delegare le responsabilità. Offre un'infinità di integrazioni e un'interfaccia semplificata per organizzare il lavoro come un foglio di calcolo, ma con opzioni aggiuntive per la visualizzazione, la definizione delle priorità e il monitoraggio dei progressi per i team che hanno superato Airtable.

Caratteristiche

Viste multiple per visualizzare le attività, tra cui l'elenco, il pannello Kanban, la timeline e il calendario

Funzionalità di reporting per visualizzare i progressi

Regole personalizzate per automatizzare le attività più comuni e ridurre gli errori

50+ modelli di progetto per aiutarvi a iniziare

Pro

Integrazione di Asana con strumenti come Basecamp e Microsoft Teams

Evitare il burnout con i sistemi di gestione del carico di lavoro di Asana

Rapido da usare con un'interfaccia utente semplice e intuitiva

Traccia i tuoi obiettivi e gestisci i progressi personali

Contro

Nessuna visualizzazione della timeline nella versione gratuita

Formati di esportazione dei file limitati

Non è possibile assegnare più persone allo stesso compito

Nessuna funzione nativa di tracciamento del tempo

Prezzi

Asana offre tre piani:

Basic (gratuito): progetti, messaggi e attività illimitate

progetti, messaggi e attività illimitate Premium ($10,99/utente al mese con fatturazione annuale): modelli personalizzati, milestone, reportistica su progetti illimitati

modelli personalizzati, milestone, reportistica su progetti illimitati Business ($24,99/utente al mese con fatturazione annuale): integrazione cloud e server di Jira, personalizzazione dei moduli, obiettivi

Asana offre anche un piano Enterprise su richiesta

Valutazioni dei clienti

G2: 4,3/5 (oltre 8.150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 10.400 recensioni)

Leggi di più sul

le migliori alternative ad Asana

.

9. Elegante

Il migliore per la collaborazione remota tra team

via Più moderno Nifty è un software di gestione dei progetti

che consente di lavorare a progetti su larga scala con più membri del team. Offre uno spazio di lavoro collaborativo per voi e il vostro team per organizzare le attività, tenere traccia del tempo e gestire i documenti.

Come Airtable,

Nifty consente di visualizzare le attività in un elenco

o in un pannello kanban ed è dotato di capacità di archiviazione dei file. Ma per ottenere le stesse funzionalità di Airtable con la fatturazione o le attività di back-office, Nifty suggerisce di utilizzare la sua integrazione con Airtable.

Caratteristiche

Pietre miliari per la pianificazione dei progetti

Funzionalità di gestione del portafoglio con panoramiche automatizzate sullo stato di avanzamento, scadenze, stati e avvisi di ritardo

Tracciamento dei tempi e reportistica

Ruoli e permessi diversi per gli utenti

pro di ####

Ottimo per la collaborazione in team

Diverse viste che consentono di lavorare con i dati

Tonnellate di importazioni e integrazioni

Diversi livelli di accesso per un controllo personalizzato

Contro

Non è in grado di personalizzare o costruire le proprie automazioni

Mancano funzioni di gestione delle idee come le mappe mentali

Piano gratuito limitato

Piani a pagamento costosi per accedere ad alcune funzionalità essenziali

Prezzi

Nifty offre cinque opzioni di prezzo in base al numero di membri del team e alle funzionalità necessarie:

Free: membri del team illimitati, 100MB di storage, limitato a due progetti

membri del team illimitati, 100MB di storage, limitato a due progetti Starter ($39 al mese, con fatturazione annuale): 10 membri, 100GB di storage, 40 progetti, clienti illimitati

10 membri, 100GB di storage, 40 progetti, clienti illimitati Pro ($79 al mese, fatturati annualmente): 20 membri, 500GB di storage, progetti illimitati

20 membri, 500GB di storage, progetti illimitati Business ($124 al mese, fatturati annualmente): 50 membri, 1TB di storage

50 membri, 1TB di storage Unlimited ($399 al mese, fatturati annualmente): uso illimitato delle funzioni

Valutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 120 recensioni)

10. Wrike

Migliore per la gestione dei progetti aziendali

via Wrike Wrike è un software di gestione delle attività

che aiuta a organizzare i progetti, a collaborare con il team e a monitorare i progressi del lavoro. È un'ottima opzione per le piccole agenzie che cercano spazi di lavoro personalizzabili per organizzare i progetti

calendari condivisi

con facilità e il suo strumento di markup visivo è utile per accelerare il feedback.

Mancano però funzioni di gestione delle idee come la creazione di note e mappe mentali 😕

Caratteristiche

Creazione di moduli con logica condizionale

Condivisione di attività, file e report con facilità

Dashboard unico con vista a tre pannelli

Grafici di Gantt interattivi per il monitoraggio dei progetti

pro di ####

Integrazione di Wrike con oltre 400 diversiApplicazioni SaaS con il componente aggiuntivo Wrike Integrate

Traccia il tempo trascorso su attività e progetti con il time tracker integrato

Strumenti flessibili che possono scalare con il vostro team

Molteplici visualizzazioni, tra cui una visualizzazione a tabella simile a quella di Airtable

Contro

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Funzionalità e integrazioni limitate nella versione gratuita

Mancano alcune funzioni di collaborazione e chat

Nessuna funzione indipendente per prendere appunti

Prezzi

Wrike offre tre opzioni di prezzo:

Piano gratuito: elenchi di attività per un piccolo team di massimo cinque persone, gestione di attività e sottoattività, flusso di attività in tempo reale

elenchi di attività per un piccolo team di massimo cinque persone, gestione di attività e sottoattività, flusso di attività in tempo reale Piano professionale ($9,80/utente al mese) : dashboard condivisibili, integrazioni avanzate, funzionalità di diagramma di Gantt

: dashboard condivisibili, integrazioni avanzate, funzionalità di diagramma di Gantt Piano Business ($24,80/utente al mese): tracciamento del tempo, spazio di lavoro con marchio, campi personalizzati

Valutazioni dei clienti

G2: 4,2/5 (2.360+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (1.700+ recensioni)

Controlla il nostro_

Recensione di Wrike

per maggiori dettagli su come

Wrike si confronta con ClickUp

.

11. Freedcamp

Il migliore per la gestione gratuita delle attività

via Campo libero Freedcamp è un

strumento gratuito di gestione dei progetti

che può organizzare programmi, attività, wiki e altro ancora per completare un progetto in tempo e nel rispetto del budget. Dispone anche di una bacheca per la comunicazione sociale e per le attività private, oltre che di white label per gli spazi riservati ai clienti, la fatturazione e le funzionalità CRM.

Grazie alle integrazioni di terze parti, Freedcamp offre agli utenti un quadro generale delle principali priorità della giornata.

Caratteristiche

Archiviazione e organizzazione dei file

Modelli multipli di progetto

Pannelli widget personalizzati

Tracciamento del tempo nell'app

Pro

Accesso a compiti, progetti e archiviazione illimitati in tutti i piani

Gestione dei processi di fatturazione con funzionalità CRM e di fatturazione

Accesso al lavoro in qualsiasi momento grazie alla modalità offline

Progettato per le piccole e medie imprese

Contro

Non è ideale per la gestione delle idee o del portafoglio

Manca di funzionalità di gestione del budget

Piano gratuito limitato

Funzionalità avanzate disponibili solo a pagamento

Prezzi

Freedcamp offre quattro opzioni di prezzo:

Free: progetti, attività, archiviazione e utenti illimitati

progetti, attività, archiviazione e utenti illimitati Pro ($1,49/utente al mese, con fatturazione annuale): email in-app, integrazioni aggiuntive

email in-app, integrazioni aggiuntive Business ($7,49/utente al mese, con fatturazione annuale): wiki, tracciamento dei problemi, report, CRM

wiki, tracciamento dei problemi, report, CRM Enterprise ($16,99/utente al mese, con fatturazione annuale): tutte le funzionalità

Valutazioni dei clienti

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 450 recensioni)

12. Nozione

Il migliore per prendere appunti

via NozioneNotion è un popolare programma di gestione dei progetti e di collaborazione, noto soprattutto per la delineazione dei compiti, la presa di appunti, la creazione di wiki e di documenti riccamente formattati. Grazie a un'interfaccia pulita a forma di pannello Kanban, Notion semplifica il processo di creazione, archiviazione e collaborazione su documenti di progetto dettagliati.

Tuttavia, alcuni utenti l'hanno trovato un po' complicato a causa della varietà di modi in cui è possibile utilizzarlo.

Caratteristiche

Funzioni di note, liste di controllo e documenti per organizzare i dettagli del progetto

Commenti e menzioni per aiutarvi a fare di più con altre persone, ovunque voi siate

Funzioni di amministrazione per gestire più autorizzazioni

Collaborazione in tempo reale sulle pagine di Notion e sul suo database

Pro

Potente funzione di presa di appunti con modifica del testo per rendere le pagine dettagliate e piene di dati come si desidera

Creazione di wiki di gruppo per consentire al team di accedere a tutto ciò che è necessario sapere sull'azienda o sul progetto

Utilizzo di modelli per iniziare a creare note, basi di conoscenza, blog e molto altro

Viste multiple come l'elenco che assomiglia all'aspetto dall'alto in basso di un elenco in Airtable

Contro dell'uso di Notion * Mancano funzioni chiave come gli obiettivi, il tracciamento del tempo e i diagrammi di Gantt per essere totalmente efficace come strumento di gestione dei progetti

Alcune funzioni di personalizzazione di Notion sono complicate e difficili da imparare

Non si integra conGoogle Calendar* Strumenti di amministrazione e sicurezza offerti solo nei piani a pagamento

Prezzi

Notion ha tre opzioni di prezzo:

Piano personale (gratuito): pagine illimitate, blocchi illimitati, condivisione con cinque ospiti

pagine illimitate, blocchi illimitati, condivisione con cinque ospiti piano Personale Pro ($5/mese): caricamento di file illimitato, ospiti illimitati, cronologia delle versioni

caricamento di file illimitato, ospiti illimitati, cronologia delle versioni Piano Team ($10/utente per membro): membri del team illimitati, spazio di lavoro collaborativo

Notion offre un piano Enterprise su richiesta.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (490+ recensioni)

13. Basecamp

Il migliore per la gestione semplice dei progetti

Via BasecampBasecamp è un sistema di gestione dei progetti molto semplice e di collaborazione tra team. A differenza di qualsiasi altro strumento di gestione di questo elenco, Basecamp è incentrato su un design minimale . Questo è utile per i piccoli team che hanno bisogno solo di una o due funzioni chiave, ma per tutti gli altri, Basecamp potrebbe non essere adatto.

Caratteristiche

Gli elenchi di attività da svolgere aiutano ad assegnare le attività e a stabilire le date di scadenza

I grafici a collinetta offrono un modo unico per visualizzare l'avanzamento del progetto nel tempo

Chat di gruppo e messaggi diretti (simili a Slack)

Semplici report che mostrano su cosa sta lavorando il vostro team

pro di ####

Robusto strumento di calendario che può aiutare a impostare eventi e riunioni

Pratica barra di ricerca che consente di trovare i dati del progetto in un attimo

Interfaccia utente personalizzabile con diverse viste e temi di colore

Posta in arrivo separata per le notifiche

Contro

Nessuna prioritizzazione delle attività

Nessuna funzione nativa di tracciamento del tempo

L'app Basecamp ha funzionalità limitate per quanto riguarda gli elenchi di attività e le notifiche

Solo una funzione di monitoraggio del progetto: i grafici delle colline

Prezzi

Basecamp offre un solo piano: 99 dollari al mese per un numero illimitato di utenti, un numero illimitato di progetti e uno spazio di archiviazione cloud di 500 MB.

Valutazioni dei clienti

G2: 4,1/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 11.900 recensioni)

Volete saperne di più su Basecamp? Leggete il nostro_

recensione completa di Basecamp

.

14. Microsoft Excel

Il migliore per l'analisi dei dati, il reporting e la modellazione finanziaria

Utilizzate Microsoft Excel e le sue oltre 450 formule per organizzare e gestire i vostri dati ed eseguire calcoli

Microsoft Excel

è probabilmente il simbolo che immaginate quando qualcuno pronuncia la parola "foglio di calcolo"

È un potente foglio di calcolo con capacità di analisi dei dati e di documentazione. Inoltre,

Excel offre strumenti per la creazione di grafici

, un linguaggio di programmazione macro chiamato Visual Basic for Applications (VBA) e le ricercate tabelle pivot.

Caratteristiche

Eccellente efficienza offline

La barra degli strumenti di accesso rapido di Excel consente di appuntare le funzioni più utilizzate per risparmiare tempo con un accesso facilitato

Funzionalità aggiuntive altamente avanzate, tra cui power query, power pivot e power BI

Automazione di attività ripetitive, generazione di report e add-in personalizzati

pro di ####

Analisi e visualizzazione avanzata dei dati

Ottimo per gestire calcoli complessi

Varie scorciatoie da tastiera

Possibilità di visualizzare i progressi e i rapporti da creando cruscotti

Cons

Difficile collaborare su un foglio di calcolo Excel

Dispone di molte funzionalità, ma manca di alcune caratteristiche chiave, come il comando "moduli"

Non è un task manager ideale

Non è in grado di tenere traccia di tempo, obiettivi o dipendenze

Prezzi

Microsoft Excel fa parte di MS 365, che offre sei piani tariffari.

Per uso personale:

Microsoft 365 Personal ($6,99/mese per una persona): 1TB di cloud storage, email senza pubblicità, Microsoft Editor

1TB di cloud storage, email senza pubblicità, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/mese per un massimo di 6 persone): strumenti creativi AI-powered, sicurezza avanzata di OneDrive

Per uso aziendale:

Microsoft 365 Business Basic ($5/utente al mese): versioni web e mobile delle app Office, protezione della posta elettronica,Microsoft Forms per il feedback *Microsoft 365 Business Standard ($12,50/utente al mese): oltre 1.000 controlli sulla privacy, casella di posta elettronica da 50 GB, app Office di qualità superiore

versioni web e mobile delle app Office, protezione della posta elettronica,Microsoft Forms per il feedback *Microsoft 365 Business Standard ($12,50/utente al mese): oltre 1.000 controlli sulla privacy, casella di posta elettronica da 50 GB, app Office di qualità superiore Microsoft 365 Business Premium ($20/utente al mese): Prenotazioni Microsoft, 1TB di storage OneDrive

Prenotazioni Microsoft, 1TB di storage OneDrive Microsoft 365 Apps ($8,25/utente al mese): include solo le app premium della suite Office, co-authoring in tempo reale, sincronizzazione dei file su PC o Mac

Valutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (oltre 2.160 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 16.840 recensioni)

Controlla questi_

**Strumenti per database Mac_

!

15. Pipefy

Il migliore per l'automazione dei processi aziendali e la gestione dei flussi di lavoro

via Pipefy

Pipefy è uno strumento di gestione dei progetti facile da usare che può ottimizzare i processi aziendali. Con poche competenze di codifica, Pipefy consente agli utenti di implementare flussi di lavoro digitali, semplificare la gestione delle richieste e ridurre gli errori automatizzando attività altrimenti manuali o ripetitive.

Caratteristiche

Integrazioni personalizzate, dalle app di chat agli ERP

Portali di servizio per centralizzare documenti, politiche e moduli di richiesta

Email automatizzate con modelli

Report avanzati che filtrano e combinano le informazioni dei processi

pro di ####

Creazione di moduli con logica condizionale per automatizzare la creazione di attività

Reporting dettagliato per tenere traccia dello stato dei progetti

Collegare diversi processi nella piattaforma

Contro

Nessun commento assegnato

Funzionalità mobile limitata

Mancano le principali funzioni di monitoraggio del team

Può essere un po' costoso

Prezzi

Starter (gratuito): fino a 10 utenti, fino a 50 schede al mese, una connessione al flusso di lavoro, 15 automazioni

fino a 10 utenti, fino a 50 schede al mese, una connessione al flusso di lavoro, 15 automazioni Business ($24/utente al mese): fino a 30 utenti, flussi di lavoro illimitati, 500 chiamate di automazione, recupero dati

Pipefy offre anche opzioni Enterprise e Unlimited personalizzate su richiesta.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.6/5 (180+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (260+ recensioni)

Perché avete bisogno di un'alternativa ad Airtable?

1. Mancanza di funzioni di gestione delle attività

Tecnicamente, una base Airtable consente di creare una griglia di fogli di calcolo in cui assegnare i compiti, ma non è una funzione integrata.

Quindi, quando volete assegnare un compito, dovrete usare e modificare la griglia di Airtable manualmente. E se siete un utente che deve assegnare regolarmente compiti al proprio team, le cose possono diventare molto noiose, molto velocemente.

Per creare un singolo sottocompito, dovrete creare e collegare un'altra tabella o foglio di calcolo contenente i compiti, il che può essere inutilmente complicato

2. Mancanza di funzioni di comunicazione

Con l'aumento dei team che passano definitivamente a lavorare da casa dall'inizio della pandemia, affaticamento da zoom è ormai una lotta quotidiana. 🥵 Ecco perché dovreste dare priorità alla ricerca di un software di gestione dei progetti che offra molteplici modi per il vostro team di comunicare e collaborare

Ma finora, l'unico modo per collaborare in Airtable è attraverso i commenti.

I commenti possono essere utili per condividere un feedback di base, ma per discussioni complesse è necessario affidarsi ad altri strumenti di collaborazione o, peggio, alla posta elettronica. 😳

Senza una funzione di comunicazione dedicata, i messaggi sarebbero sparsi ovunque. E credeteci, non vorrete giocare a "dov'è Waldo?" con le chat del vostro team.

3. Strumenti di automazione del flusso di lavoro limitati

L'automazione del flusso di lavoro è una caratteristica chiave che ogni strumento di gestione dei progetti deve avere. Purtroppo con Airtable questo tipo di automazione non è disponibile. Gli strumenti di automazione possono ridurre drasticamente la quantità di tempo necessaria per eseguire le attività e uno strumento come Airtable che non supporta le automazioni del flusso di lavoro può essere davvero un ostacolo.

4. Nessun report integrato

Airtable non dispone di una funzione di reportistica gratuita, ma va bene così.

Tuttavia, Airtable offre alcuni rapporti e grafici di base tramite Airtable Blocks, ma non sono disponibili nella versione gratuita. Ciò significa che dovete essenzialmente pagare per sapere se il vostro progetto è in regola.

5. Costo

Il piano Team di Airtable parte da 20 dollari al mese per utente. **Per utente!

Se avete un team di 10 persone, vi costerà 200 dollari al mese.

Anche il piano Business non è economico, perché costa 45 dollari al mese per utente e vi farà perdere un sacco di soldi.

In definitiva, ho scoperto che Airtable non è paragonabile a strumenti come ClickUp quando si tratta di gestione di progetti. Sebbene Airtable possa sembrare uno strumento versatile e conveniente per l'organizzazione dei dati e la gestione dei progetti, la mia esplorazione delle alternative ha rivelato diversi svantaggi che lo rendono non ideale per alcuni utenti e scenari. Nonostante l'interfaccia facile da usare e le caratteristiche personalizzabili, Airtable non è all'altezza in termini di flessibilità dei prezzi, reportistica e funzionalità avanzate di gestione dei progetti.

Quale alternativa ad Airtable è la migliore? 🎂

TL;DR: Airtable può sembrare interessante sulla carta, ma non è assolutamente la soluzione perfetta per la gestione dei progetti.

Pur essendo un software per fogli di calcolo, Airtable non dispone di una funzione integrata per le attività, offre solo la possibilità di comunicare attraverso i commenti ed è limitato negli strumenti di automazione del flusso di lavoro: in generale, non è l'ideale per una gestione efficace dei progetti.

Per fortuna, avete a disposizione un intero elenco di alternative da provare prima di scegliere il software perfetto per voi, e quale posto migliore per iniziare a testare le opzioni se non il primo?

ClickUp è un potente strumento di produttività per i team di tutti i settori per gestire i progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico luogo.

Grazie alle varie possibilità di personalizzazione, ClickUp è in grado di adattarsi a team di qualsiasi dimensione e offre un'esperienza ricca di funzionalità per la gestione del carico di lavoro, monitorare gli aggiornamenti del progetto e comunicare con il team, indipendentemente dallo stile di progetto utilizzato.

La visualizzazione delle tabelle di ClickUp è in grado di competere con Airtable e offre anche molte altre funzionalità, come ad esempio Priorità di ClickUp , a Integrazione dei webhook e dispone di un'opzione applicazione mobile su più piattaforme.

Il meglio di tutti? ClickUp non è solo la migliore alternativa ad Airtable per caratteristiche, ma anche la più conveniente!

Accedete a tutti questi strumenti, più un numero illimitato di membri e attività, e ottenete 1.000 MB di spazio di archiviazione in ClikcUp gratuitamente, per sempre.

Importate il vostro lavoro da Airtable in pochi minuti e iniziate a portare la vostra produttività a un livello superiore iscrivendosi a ClickUp oggi stesso!