i 10 migliori software gratuiti per i diagrammi di Gantt: Una guida per project manager

Come studente visivo, preparare le roadmap dei progetti alla vecchia maniera non è mai stato facile per me. Carta e penna sono disordinate e disorganizzate. Le lavagne bianche sono migliori, ma sono più adatte all'ideazione creativa e ai diagrammi di flusso, non alla pianificazione di progetti complessi.

Per fortuna, alla fine sono arrivati in soccorso gli strumenti digitali e ho scoperto il software per i diagrammi di Gantt.

Nella sua forma più elementare, un diagramma di Gantt visualizza la pianificazione del progetto, cioè tutte le attività del progetto tracciate rispetto al tempo. Avere tutto su un'unica schermata aiuta i project manager più impegnati come voi a tenere sotto controllo la situazione.

Nei primi anni ho perso molto tempo a provare diverse soluzioni, finché non ho trovato quella che faceva al caso mio. E sono qui per assicurarmi che non dobbiate farlo anche voi. Per questo, insieme al team di ClickUp, ho testato una serie di creatori di diagrammi di Gantt gratuiti per selezionare i migliori. Allacciate le cinture e scoprite dieci fantastici (e gratuiti) strumenti per la creazione di diagrammi di Gantt che vi semplificheranno la vita (e la pianificazione dei progetti)!

Benefici dell'uso di creatori di diagrammi di Gantt gratuiti

A parte il fatto che stiamo parlando di un software gratuito per la creazione di diagrammi di Gantt, che è già di per sé un grande vantaggio, ecco alcuni motivi per cui i creatori di diagrammi di Gantt sono in cima alla mia lista di strumenti funzionali indispensabili:

Visualizzazione del progetto : I creatori di diagrammi di Gantt visualizzano la timeline del progetto e la roadmap corrispondente. In questo modo si ottiene un quadro completo del progetto e delle sue varie parti funzionali e in movimento. Questo include i programmi del progetto, le attività, le dipendenze, le priorità, gli stakeholder, ecc. Per i PM è estremamente utile poter avere una visione completa di ogni progetto

**Cosa si deve cercare in un software per diagrammi di Gantt?

Prima di condividere la nostra lista dei dieci migliori software per diagrammi di Gantt gratuiti, lasciatemi spiegare le motivazioni alla base di ogni selezione. Abbiamo valutato le opzioni disponibili in base a molti parametri per giustificare l'appartenenza a questo elenco. Quindi, mentre li prendete in considerazione, ponetevi le seguenti domande:

Utilizzate i diagrammi di Gantt per monitorare la produttività, i ritardi e i colli di bottiglia

Capacità : Quali sono le funzionalità previste dal software per i diagrammi di Gantt? Volete funzioni di base come la creazione di grafici drag-and-drop o qualcosa di più avanzato come l'identificazione del percorso critico, l'allocazione delle risorse o la gestione delle attività?

Top 10 Gantt Chart Makers at a Glance

Prima di entrare nello specifico, ecco una versione "TL;DR" di tutto ciò che stiamo per trattare:

I 10 migliori software gratuiti di diagrammi di Gantt per gestire i progetti nel 2024

Ora, allacciate le cinture mentre esamino ciascuna delle dieci soluzioni software gratuite per i diagrammi di Gantt, in modo che possiate prendere una decisione informata su quale scegliere.

1. ClickUp

Il miglior software gratuito per i diagrammi di Gantt per un uso polivalente

Inizierò col dire che ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti a tutti gli effetti e che i grafici di Gantt sono solo una delle sue numerose funzioni.

Il piano Free Forever di ClickUp vi offre (tra le altre cose) compiti illimitati, utenti illimitati e 60 utilizzi della vista del diagramma di Gantt. I piani a pagamento offrono un numero illimitato di diagrammi di Gantt.

creare diagrammi di Gantt dettagliati e fruibili con ClickUp La vista del diagramma di Gantt di ClickUp mi ha aiutato a visualizzare i requisiti di più progetti, rendendo più facile tracciare le attività, gestire le priorità, gestire le dipendenze e, in sostanza, tenere insieme le cose.

ClickUp semplifica la definizione delle relazioni nel diagramma di Gantt

Mi piace il fatto che posso semplicemente disegnare relazioni tra le attività (vedi immagine). Posso anche definire percorsi critici e tenere conto dei tempi morti per far procedere il progetto senza intoppi.

Definire i percorsi critici su ClickUp nella vista del diagramma di Gantt

Mi piace la possibilità di codificare con un colore le attività per sapere quali sono in corso di elaborazione, quali sono urgenti, le scadenze, i proprietari delle attività e ogni altro dettaglio minuto a colpo d'occhio. La vista a cascata crea una timeline cronologica del progetto, mentre le barre di avanzamento aiutano a misurare i tassi di completamento.

Pianificate i progetti, gestite le dipendenze e assegnate le priorità alle attività con la vista Gantt di ClickUp

Inoltre, ClickUp offre una ricca libreria di modelli per diversi casi d'uso e applicazioni. Troverete un bel po' di cose su cui lavorare.

Ottenete una panoramica completa dei vostri compiti con il modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp

È possibile utilizzare il modello

Modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp

per la gestione dei progetti e lo sviluppo di software. È pronto per l'uso, completamente personalizzabile e può fornire un'ampia prospettiva di un progetto, vedere le dipendenze e anticipare gli ostacoli prima che si presentino.

Scaricate questo modello

ClickUp offre anche una serie di altre opzioni di template, come ad esempio

modelli di pianificazione del progetto

.

Ma ecco che arriva la mia parte preferita: la conversione dei miei dati in grafici di Gantt con pochi clic! In ClickUp, i diagrammi di Gantt sono un tipo di visualizzazione. In pratica, se i dettagli del progetto sono in forma di elenco, tabella o persino calendario, è possibile convertirli in una visualizzazione di diagrammi di Gantt con un paio di clic. In un attimo avrete un diagramma di Gantt completo, una tabella di marcia immediata per l'esecuzione del progetto!

E se avete applicato un ordine manuale alla vista Elenco, non temete: si sincronizzerà anche con il diagramma di Gantt!

Suggerimento: Se siete alle prime armi con la gestione dei progetti e non riuscite a decidere tra_ Gantt e la visualizzazione della linea temporale per i vostri progetti, guardate il nostro video che confronta i diagrammi di Gantt con la vista Timeline!

Questa è solo la parte del diagramma di Gantt. Come ho detto, ClickUp è molto di più. Con ClickUp è possibile ingrandire e lavorare con altre funzioni di gestione dei progetti come Documenti, Chat, Obiettivi, Gestione delle attività, assistenza AI e altro ancora.

L'integrazione di queste funzionalità nel vostro flusso di lavoro cambierà le carte in tavola, perché potrete fare tutto - e intendo tutto - dall'interno della piattaforma ClickUp. Quindi, dite addio alla necessità di destreggiarvi tra più strumenti e sostituiteli con uno solo!

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Visualizzazione del progetto in multiple viste grafici di Gantt, timeline, elenchi, calendari,Schede Kanban di ClickUpe altro ancora

Definire e collegare le dipendenze delle attività e programmare automaticamente le attività per l'intera catena in un solo colpo

per l'intera catena in un solo colpo Aggiornare lo stato delle attività con una semplice funzione di trascinamento; definire anche stati delle attività personalizzati in base alle esigenze del progetto

personalizzati in base alle esigenze del progetto Gestite il vostro progetto in modo dinamico con la programmazione delle attività, il monitoraggio dei progressi, l'identificazione dei colli di bottiglia, la gestione delle scadenze e molto altro ancoraTracciamento dei tempi del progetto ClickUp *Centralizza tutte le informazioni in una pratica gerarchia tra spazi, progetti, elenchi, attività e sottoattività, e aggiungi campi personalizzati per ottenere dettagli granulari

Collabora con il tuo team utilizzando commenti, chat, @menzioni, ecc.

con il tuo team utilizzando commenti, chat, @menzioni, ecc. Utilizzate i tag e le priorità per distinguere le attività di alto valore, ad alto impatto o urgenti e classificatele con un semplice clic priorità delle attività ClickUp* Risparmiate tempo e fatica utilizzandoClickUp Brain, l' assistente AI integrato , per automatizzare le attività, cercare qualsiasi cosa all'interno del vostro ecosistema ClickUp in pochi secondi e altro ancora

Risparmiate tempo e fatica utilizzandoClickUp Brain, l' , per automatizzare le attività, cercare qualsiasi cosa all'interno del vostro ecosistema ClickUp in pochi secondi e altro ancora Tracciare e condividere i progressi con gli stakeholder interni ed esterni grazie alla personalizzazione diCruscotti ClickUp che si aggiornano in tempo reale

Limitazioni di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida, poiché ClickUp è un software di gestione dei progetti completo di tutte le funzioni

L'applicazione mobile è ancora in fase di sviluppo e non ha ancora raggiunto la stessa finezza della versione web

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese

$7/mese Azienda: $12/mese

$12/mese Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (9.400+ recensioni)

: 4.7/5.0 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (4.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

La parte migliore di ClickUp è la versatilità della personalizzazione, che offre possibilità quasi illimitate di campi personalizzati che permettono di segmentare e visualizzare le informazioni in modo pratico e applicabile in varie situazioni. Inoltre, esistono vari tipi di visualizzazioni che si adattano a ogni tipo di realtà: si va dalle semplici visualizzazioni, come il controllo delle attività programmate per la settimana, che personalmente trovo ideali per il team operativo, alle visualizzazioni con diagrammi di Gantt per la gestione di macro progetti. Infine, ma non per questo meno importante, la connettività con altri strumenti di automazione come Make migliora ulteriormente le dinamiche di gestione.

Recensione G2

2. GanttProject

Il miglior software gratuito per diagrammi di Gantt che sia open-source

via GanttProject Mi piace sostenere le soluzioni open-source, quindi mi piace lavorare con GanttProject. Questo software gratuito per i diagrammi di Gantt esiste da oltre vent'anni e mantiene un'assoluta trasparenza attraverso una documentazione aggiornata. È distribuito con licenza GPL3, ed è possibile scaricare, modificare e ridistribuire il codice sorgente. Questa personalizzazione rende GanttProject un investimento conveniente per le piccole e medie imprese.

Mi piace molto anche l'interfaccia utente semplice e retrò, che semplifica la costruzione di diagrammi di Gantt, l'assegnazione di risorse e il calcolo dei costi dei progetti. Tuttavia, capisco che per alcuni possa essere un ostacolo, soprattutto se si desidera qualcosa di più moderno e intuitivo.

Le migliori caratteristiche di GanttProject

Accesso gratuito al prodotto software, al codice sorgente e alle librerie

Distribuzione su cloud con GanttProject Cloud a un costo basato sull'utilizzo

Aggiungere attività emilestone sul diagramma di Gantt e definire le dipendenze

Eseguire il benchmarking dei progressi e fare confronti diretti con le linee di base per mappare le deviazioni

Leggere e scrivere su file di Microsoft Project ed esportare in diversi formati

Limitazioni di GanttProject

Funziona meglio per un uso di base; non è possibile eseguire analisi complesse

Il design dell'interfaccia utente è goffo e datato (non si può biasimare, ha più di 20 anni!)

Prezzi di GanttProject

Gratuito

Contributi volontari a partire da 5 dollari

GanttProject Cloud ha un modello di utilizzo a pagamento, con un punto di credito al costo di 1 euro

Valutazioni e recensioni di GanttProject

G2 : 4.3/5.0 (50+ recensioni)

: 4.3/5.0 (50+ recensioni) Capterra: 4.2/5.0 (150+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su GanttProject

Mi piace la semplicità del design che permette ai principianti di testare la gestione dei progetti e i diagrammi di Gantt. Le barre dei menu in alto sono simili a quelle che si possono trovare in altri software acquistabili. Inoltre, il fatto che si tratti di un software gratuito e open-source rispetto ad altri lo rende estremamente vantaggioso.

Recensione di G2

3. Timeline di Office online

Il miglior software gratuito di diagrammi di Gantt per l'ecosistema di Microsoft PowerPoint

via Office Timeline Essendo cresciuto con i prodotti Microsoft, mi piace la familiarità offerta da Office Timeline Online. Ho usato questo componente aggiuntivo di PowerPoint per preparare rapidamente timeline e diagrammi di Gantt per le presentazioni. Questo mi ha permesso di risparmiare tempo e di creare buone immagini per i miei progetti. Ho anche scoperto che è possibile utilizzarlo con Microsoft Excel, Wrike e Smartsheet per importare ed esportare set di dati.

L'interfaccia utente è piuttosto semplice e non ci vorrà molto per imparare a usarla. Inoltre, è possibile accedere a una libreria di Modelli di progetto di diagrammi di Gantt per iniziare. Sebbene abbia funzionato bene per il mio uso occasionale, il mio team ha avuto problemi durante il lavoro su progetti complessi. Pertanto, lo consiglio principalmente per un uso di base.

Le migliori caratteristiche di Office Timeline Online

Converte serie di dati e informazioni da PowerPoint, Excel, ecc. in grafici di Gantt e linee temporali esteticamente gradevoli ed estetiche

Attivazione come componente aggiuntivo per Microsoft PowerPoint per un'integrazione fluida e un accesso nativo

Elementi di design personalizzabili come frecce, linee, simboli e così via, per un'esperienza più personalizzata

Limitazioni di Office Timeline Online

Funziona solo come creatore di diagrammi di Gantt, il che ne limita l'applicabilità a fronte di un prezzo elevato

Il componente aggiuntivo per PowerPoint manca di funzioni di collaborazione

La gestione dei diagrammi di Gantt diventa difficile quando un progetto non si adatta a una singola pagina di PowerPoint

Prezzi di Office Timeline online

**Gratuito

Pro: $149 licenza annuale

$149 licenza annuale Pro+: $199 licenza annuale

Valutazioni e recensioni di Office Timeline Online

G2 : 4.3/5.0 (10+ recensioni)

: 4.3/5.0 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (30+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Office Timeline Online

È facile da usare, si presenta esattamente come la direzione vorrebbe vedere una visualizzazione di qualsiasi linea temporale ed è molto autoesplicativo

Recensione di G2

4. Gantt online

Il miglior software di diagrammi di Gantt online per l'accesso ovunque via web

via gantt online Se volete creare diagrammi di Gantt sul vostro browser senza iscrivervi o scaricare nulla, allora Online Gantt è una scelta eccellente. L'ho usato nei casi in cui non avevo accesso ad altri strumenti e ho potuto lavorare ovunque e in qualsiasi momento. Una volta soddisfatto del mio diagramma di Gantt, lo scarico nel file .gantt per importarlo in un altro dispositivo o browser o anche in altri strumenti compatibili per i diagrammi di Gantt. È un'esperienza piuttosto fluida.

Inoltre, Online Gantt offre anche una versione cloud del software per i diagrammi di Gantt, che è possibile utilizzare per collegare team remoti a un prezzo nominale.

Le migliori caratteristiche di Online Gantt

Visualizzazione delle attività nella vista Progetto e nella vista Risorse

Esportazione dei diagrammi di Gantt per incorporarli in presentazioni, relazioni o altri strumenti di gestione dei progetti

Esperienza fluida grazie alla sua semplice interfaccia utente

Limitazioni del Gantt online

Offre una larghezza di banda limitata per il download

Le opzioni di personalizzazione sono fortemente limitate

Non è possibile aggiornare le dipendenze senza utilizzare il pulsante di modifica

Non è possibile assegnare colori diversi per attività diverse

Prezzi Gantt online

Gratuito (applicazione per browser)

(applicazione per browser) Gantt online con Cloud: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Online Gantt

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Quello che gli utenti hanno da dire su Online Gantt

_Con la sua facile accessibilità, le sue funzioni fluide e le sue capacità di accesso online, questo strumento per i diagrammi di Gantt è il miglior software per la generazione di diagrammi di Gantt senza alcuna installazione

Recensione di G2

5. GanttPRO

Il miglior software gratuito di diagrammi di Gantt per l'ottimizzazione delle risorse

via GanttPRO Come ClickUp, GanttPRO è un software di gestione dei progetti con strumenti per i diagrammi di Gantt. Tuttavia, ClickUp ha un piano di livello gratuito, mentre GanttPRO è uno strumento a pagamento. Questo può essere un peccato se si desidera utilizzare un diagramma di Gantt per uso personale (come la ricerca) o per la propria piccola impresa o startup.

A parte questo, GanttPRO eccelle nel consentire ai project manager di gestire più risorse. Offre una visione a volo d'uccello del progetto, in modo da poter visualizzare i carichi di lavoro del team, i programmi, la capacità, ecc. e ottimizzare le risorse. L'ho trovato utile per prevenire il burnout dei team e mantenere alto il morale. Tuttavia, il mio team ha avuto problemi con la personalizzazione, la fluidità del design e i layout. Quindi, se state cercando qualcosa che potete adattare alle vostre esigenze, GanttPRO potrebbe non fare al caso vostro.

Le migliori caratteristiche di GanttPRO

Costruite grafici di Gantt visivamente accattivanti per tenere traccia di compiti, date di scadenza, scadenze, dipendenze, assegnatari, ecc.

Visualizzazione del progetto nelle viste Griglia, Tabellone, Elenco e Portafoglio

Collegare le attività in base alle dipendenze per bloccare i tempi di esecuzione e di ritardo delle attività dipendenti

Collaborare con team remoti con sincronizzazione dei dati in tempo reale, condivisione di file, commenti e menzioni e notifiche

Gestire le risorse in modo dinamico attraverso i registri delle azioni, i dettagli del team, la panoramica del carico di lavoro e altro ancora

Limitazioni di GanttPRO

La curva di apprendimento iniziale può essere ripida per chi non ha familiarità con strumenti avanzati di gestione dei progetti

La mancanza di opzioni di personalizzazione limita le sue capacità di gestione dei progetti

Prezzi di GanttPRO

Basic: $9,99/mese

$9,99/mese Pro: $15,99/mese

$15,99/mese Business: $24,99/mese

$24,99/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GanttPRO

G2 : 4.8/5.0 (490+ recensioni)

: 4.8/5.0 (490+ recensioni) Capterra: 4.8/5.0 (480+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su GanttPRO

GanttPRO contribuisce alla nascita di una gestione delle risorse e di messaggi dettagliati che favoriscono uno scambio fluido e decisioni intelligenti. Rende umana la gestione dei progetti, facilitando il raggiungimento degli obiettivi in modo accurato e veloce.

Recensione di G2

6. ProjectManager

Il miglior software gratuito di diagrammi di Gantt per trarre informazioni in tempo reale

via ProjectManager Se siete alle prime armi con i diagrammi di Gantt, vi consiglio di iniziare con ProjectManager. È uno di quegli strumenti per la gestione dei progetti che sanno usare bene i diagrammi di Gantt. Ha un cruscotto facile e intuitivo che semplifica la creazione di diagrammi di Gantt. È possibile definire le dipendenze nei diagrammi di Gantt, ottenere una panoramica dello stato del progetto, misurare lo stato di salute del progetto e correggere la rotta, generare rapporti e molto altro ancora.

Tuttavia, ProjectManager non offre un piano free-tier o freemium. Pertanto, l'investimento di capitale è piuttosto scoraggiante per chi lavora con un budget limitato.

Le migliori caratteristiche di ProjectManager

Pianifica il tuo progetto online con grafici di Gantt interattivi ed estetici

Organizzare tutti i dettagli relativi al progetto in una posizione centralizzata

Visualizzate le dipendenze delle attività, le milestone, lo stato del progetto, il percorso critico, ecc. in un'unica piattaforma

Pianificate le attività utilizzando l'azione drag-and-drop e codificandole con i colori

Collaborate con il vostro team attraverso la condivisione di file, i commenti e le notifiche automatiche

Limitazioni di ProjectManager

L'integrazione con applicazioni e servizi di terze parti è difficile e limitata

La funzione di reporting offre opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di ProjectManager

Team: $13/mese (fatturati annualmente)

$13/mese (fatturati annualmente) Azienda: $24/mese (fatturati annualmente)

$24/mese (fatturati annualmente) Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProjectManager

G2 : 4.4/5.0 (93 recensioni)

: 4.4/5.0 (93 recensioni) Capterra: 4.1/5.0 (338 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ProjectManager

_AMANO le molteplici opzioni di visualizzazione (elenco, tabellone, Gantt, foglio, dashboard, ecc.), amo la facilità d'uso e so che tutto viene aggiornato in diretta tra me e il mio team

Recensione G2

7. Smartsheet

Miglior software gratuito per diagrammi di Gantt con funzionalità di foglio di calcolo

via Foglio di testo Di solito uso Smartsheet per colmare il divario tra il software di gestione dei progetti e i fogli di calcolo. Con Smartsheet, potete facilmente passare dai fogli di calcolo ai diagrammi di Gantt. È possibile importare i dati esistenti dai fogli di calcolo e convertirli in diagrammi di Gantt visivi con informazioni codificate a colori, dipendenze dalle attività, durate, ecc.

Al contrario, è possibile esportare i dati dei diagrammi di Gantt in fogli di calcolo per una rapida analisi o manipolazione dei dati. In questo modo è possibile sfruttare i punti di forza di entrambi, grafici di Gantt e fogli di calcolo, per un'analisi basata sui dati pianificazione del progetto ed esecuzione.

La mia unica lamentela nei confronti di Smartsheet è che la funzione AI è ancora in fase di sviluppo. Considerando che gli assistenti AI sono un must piuttosto che un nice-to-have, Smartsheet è partito un po' in ritardo.

Le migliori caratteristiche di Smartsheet

Autopopolazione di formule o testo nelle celle del foglio di calcolo grazie all'intelligenza artificiale di Smartsheet

Coordinare le attività del team con la condivisione dei file, gli avvisi e le notifiche, i thread di conversazione e la correzione dei documenti

Lavorare su più progetti utilizzando le funzionalità di gestione del portafoglio per controllare budget, rischi e risorse

Creare e tracciare percorsi critici per gestire le dipendenze dalle attività, l'allocazione delle risorse e il carico di lavoro

Limitazioni del foglio di calcolo

È possibile utilizzare un solo foglio di calcolo per file

La capacità di memorizzazione dei dati nelle righe e nelle colonne è limitata

Prezzi del foglio di calcolo

**Gratuito

Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Business: $32/mese per utente

$32/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni del foglio di calcolo

G2 : 4.4/5.0 (15.000+ recensioni)

: 4.4/5.0 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (oltre 3.200 recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Smartsheet

_Smartsheet offre la flessibilità di creare fogli di calcolo personalizzati, diagrammi di Gantt, dashboard e moduli per soddisfare esigenze specifiche. Possiamo personalizzare la piattaforma per adattarla al nostro flusso di lavoro unico

Recensione di Capterra

Leggi anche:

**Alternative al foglio di calcolo che puoi scegliere_

8. Piano Toggl

Miglior software gratuito per diagrammi di Gantt con funzionalità di tracciamento del tempo

via piano di Togglan_ Toggl Plan crea un quadro visivo del progetto, mettendo d'accordo gli stakeholder interni ed esterni. Ho usato la combinazione di Toggl Plan e Toggl Track per costruire semplici diagrammi di Gantt con funzioni di tracciamento del tempo. Questo aiuta a visualizzare le tempistiche del progetto, a tenere traccia del tempo speso per ogni attività, a ottimizzare l'allocazione delle risorse e molto altro ancora.

Questi dati provenienti da progetti passati aiutano anche a stimare il tempo che progetti, compiti o attività simili richiederanno in futuro. Questa previsione ha migliorato la mia capacità di stimare le tempistiche, i budget e le capacità.

Vorrei solo che offrisse quel "qualcosa in più" che altri strumenti Gantt di questo elenco offrono. Non è una vera e propria lamentela, perché il lavoro lo fa, ma dato che abbiamo l'imbarazzo della scelta, possiamo permetterci di essere esigenti, no?

Le migliori caratteristiche di Toggl Plan

Traccia l'utilizzo del tempo del tuo team, i compiti assegnati, lo stato dei compiti, le tempistiche e altri dettagli critici

Riunite i diversi team e le parti interessate in una posizione centralizzata e rimanete al corrente dell'avanzamento del progetto

Pianificare le attività e le risorse per ridurre al minimo i conflitti e la concorrenza

Generare link condivisibili pubblicamente e di sola lettura per gli stakeholder esterni

Automatizzare le attività ricorrenti per eliminare il lavoro manuale e ridondante

Limitazioni del piano Toggl

L'applicazione mobile non è versatile come l'applicazione web (manca di una serie di strumenti)

Integrazione limitata con applicazioni di terze parti

L'aggiunta di nuove persone e l'assegnazione di compiti a più utenti è una seccatura

Prezzi del piano Toggl

Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2 : 4.3/5.0 (40+ recensioni)

: 4.3/5.0 (40+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (110+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Toggl Plan

Toggl Plan ha un'interfaccia davvero bella e pulita, che rende semplice l'aggiunta e la gestione dei progetti. I diagrammi di Gantt sono un ottimo modo per gestire le scadenze dei progetti.

Recensione di Capterra

9. Instagantt

Il miglior software di diagrammi di Gantt per la visualizzazione dei progetti

via Instagantt Instagantt è fedele al suo nome: questo strumento per i diagrammi di Gantt li prepara alla velocità della luce. È la mia soluzione preferita per costruire diagrammi di Gantt in modo facile e veloce. Presenta un'interfaccia intuitiva e facile da usare con una semplice funzionalità di trascinamento, che riduce il carico cognitivo associato all'uso dell'applicazione. Questo, insieme alla sua reattività, consente di creare una chiara rappresentazione visiva dei piani di progetto in pochi minuti.

A causa delle sue capacità limitate (rispetto a un vero e proprio software di gestione dei progetti), lo uso principalmente durante le fasi di pianificazione e di brainstorming. Una volta pronti i semplici diagrammi di Gantt, li importo in altri strumenti per un ulteriore perfezionamento e collaborazione. Naturalmente, se non volete fare i salti mortali, potete scegliere qualcosa di più completo.

Le migliori caratteristiche di Instagantt

Visualizzazione dei progetti oltre alla vista Gantt: tabella, Kanban Board, carico di lavoro e vista progetto

Organizzare il progetto e le sue risorse in modo logico utilizzando le cartelle di lavoro

Tenere sotto controllo il lavoro con le funzioni di gestione delle attività, come la creazione, l'assegnazione, il filtraggio, l'ordinamento, la definizione delle priorità, ecc.

Comunicate con il vostro team utilizzando la posta in arrivo, i commenti e altro ancora

Configurate i vostri diagrammi di Gantt con l'importazione di CSV e l'integrazione nativa con Asana

Limitazioni di Asana

L'interfaccia utente disordinata toglie parte dell'usabilità dello strumento del diagramma di Gantt

Supporta solo l'accesso degli utenti per cartella di lavoro

Prezzi di Instagantt

Instagantt Standalone:

Piano individuale: $12/mese

$12/mese Piano Team: $24/mese

Instagantt Asana:

Piano individuale: $12/mese

$12/mese Piano di squadra: $24/mese

Valutazioni e recensioni di Instagantt

G2 : 4.4/5.0 (20+ recensioni)

: 4.4/5.0 (20+ recensioni) Capterra: 4.3/5.0 (430+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Instagantt

Lo strumento di Instagantt esegue le visualizzazioni Gantt in modo più chiaro e semplice rispetto ai progetti di Asana, almeno alle prime iterazioni di Asana dei grafici Gantt. Quando ho testato la funzionalità Gantt di Asana, volevo essenzialmente che fosse più simile a quella di Instagantt.

Recensione di Capterra

10. Lunedì

Il miglior software di diagrammi di Gantt per la personalizzazione di applicazioni specifiche

via Lunedì Il lunedì è un software gratuito per la gestione dei progetti per uso personale. Non solo è molto efficace con le sue capacità di gestione dei progetti, ma anche la sua capacità di adattare i diagrammi di Gantt alle mie esigenze specifiche è piuttosto impressionante.

Mi permette di personalizzare le colonne visualizzate in modo da potermi concentrare sugli aspetti più critici dei dettagli del progetto. Inoltre, posso passare dalla sola visualizzazione del diagramma di Gantt a quella del carico di lavoro e delle risorse. Questo a volte contrasta la fatica della pianificazione o mette in evidenza le inefficienze che possono essersi insinuate nel progetto.

Le cariche telescopiche sono l'unico problema degno di nota che ho incontrato mentre lavoravo lunedì. La piattaforma è scalata molto bene con il mio team in crescita, ma i costi hanno raggiunto livelli insostenibili in pochissimo tempo!

Le migliori caratteristiche del lunedì

Creazione di automazione con l'assistenza di Monday AI, un assistente dotato di AI

Personalizzazione dei diagrammi di Gantt con oltre 30 widget che adattano l'esperienza dell'utente

Incorporare le funzionalità di gestione del progetto nei grafici Gantt

Visualizzazione del progetto in modalità diverse dai diagrammi di Gantt, come elenchi, schede Kanban, ecc.

Allineare gli obiettivi e le strategie con la gestione delle attività e delle risorse per il successo del progetto

Limitazioni del lunedì

Diventa costoso man mano che si scala

La versione gratuita dello strumento di gestione dei progetti ha funzionalità limitate

Prezzi lunedì

Per 3-49 posti:

Gratuito: $0 per 2 sedi

$0 per 2 sedi Basic: $12/mese per sede

$12/mese per sede Standard: $14/mese per sede

$14/mese per sede Pro: $24/mese per sede

$24/mese per sede Enterprise: Contattare per i prezzi

Lunedì valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5.0 (10.680+ recensioni)

: 4.7/5.0 (10.680+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (4.740+ recensioni)

Quello che gli utenti hanno da dire su Monday

Monday consente di tenere traccia di tutti i miei clienti, delle loro note, delle discussioni sulle e-mail e degli allegati in modo pulito, ordinato e facile da trovare. Le simpatiche animazioni che cambiano in base alle stagioni e alle festività sono molto divertenti e rendono l'accesso ordinato. Ci sono molti modi per personalizzare l'account e le informazioni in esso contenute, ed essendo una persona molto visiva, questa personalizzazione mi permette di vedere chiaramente, tramite un colore, a che punto del processo si trova un cliente, chi ha accettato il servizio, ecc.

Recensione di G2

Non siete sicuri di lunedì? Ne abbiamo un po'

**Lunedì alternative_

per voi_

Casi d'uso comuni per i diagrammi di Gantt

Prima di concludere, vorrei condividere alcune applicazioni pratiche e casi d'uso dei diagrammi di Gantt per darvi maggiore chiarezza. Ecco alcuni esempi di diagrammi di Gantt utilizzo per caso d'uso specifico:

Schedulazione del progetto : Costruire un calendario realistico e pratico per il progetto. I diagrammi di Gantt aggiungono chiarezza visiva alla pianificazione del progetto, alle attività e alle dipendenze, in modo da poter consegnare i risultati entro le scadenze previste

: Costruire un calendario realistico e pratico per il progetto. I diagrammi di Gantt aggiungono chiarezza visiva alla pianificazione del progetto, alle attività e alle dipendenze, in modo da poter consegnare i risultati entro le scadenze previste Allocazione delle risorse : Utilizzate i diagrammi di Gantt per visualizzare i carichi di lavoro del team e dei singoli. Questo previene il burnout e aiuta i project manager ad assegnare i compiti o le risorse giuste alle persone giuste al momento giusto. Ricordate che un team felice produce risultati che rendono felici gli altri

: Utilizzate i diagrammi di Gantt per visualizzare i carichi di lavoro del team e dei singoli. Questo previene il burnout e aiuta i project manager ad assegnare i compiti o le risorse giuste alle persone giuste al momento giusto. Ricordate che un team felice produce risultati che rendono felici gli altri Gestione delle scadenze : I diagrammi di Gantt sono utili per monitorare i progressi rispetto alle scadenze. Tenere d'occhio le scadenze o le tappe fondamentali aiuta a prevenire i ritardi e a mantenere un margine di respiro per riportare i progetti in carreggiata. Potete abbinare questa applicazione all'allocazione delle risorse e sarete a posto

: I diagrammi di Gantt sono utili per monitorare i progressi rispetto alle scadenze. Tenere d'occhio le scadenze o le tappe fondamentali aiuta a prevenire i ritardi e a mantenere un margine di respiro per riportare i progetti in carreggiata. Potete abbinare questa applicazione all'allocazione delle risorse e sarete a posto Collaborazione con il team : Come tabella di marcia condivisa, il diagramma di Gantt riunisce l'intero team. Essere sulla stessa pagina favorisce la trasparenza, la comunicazione intenzionale e l'appropriazione dei compiti. In questo modo tutti sono allineati e responsabili

: Come tabella di marcia condivisa, il diagramma di Gantt riunisce l'intero team. Essere sulla stessa pagina favorisce la trasparenza, la comunicazione intenzionale e l'appropriazione dei compiti. In questo modo tutti sono allineati e responsabili Determinazione del percorso critico: Costruire diagrammi di Gantt che delineino il percorso critico. La presenza di questa sequenza di attività che influiscono direttamente e in modo significativo sui progetti consente ai team di operare concentrandosi sui risultati

Leggi anche: La differenza tra diagrammi di Gantt e roadmap

Il futuro del software per i diagrammi di Gantt

Il software per i diagrammi di Gantt è destinato a subire un ulteriore perfezionamento negli anni a venire. Con tecnologie come l'AI e il ML che svolgono un ruolo di trasformazione, gli strumenti per i diagrammi di Gantt saranno più intuitivi, accurati e ricchi di valore.

Immaginate un software che pianifica automaticamente le attività, alloca le risorse, assegna i compiti in base al carico di lavoro, alla disponibilità e alle competenze e prevede i rischi prima che si manifestino. Stiamo parlando dell'intelligenza della gestione dei progetti abbinata alla semplicità dei diagrammi di Gantt, e sono entusiasta di vedere cosa succederà.

Se state cercando Alternative al diagramma di Gantt che vi aiutino a fare di più, gli strumenti di gestione dei progetti sono l'ideale. Se lavorate in un'azienda di medie e grandi dimensioni, potreste prendere in considerazione ClickUp, Asana e altri. In effetti, di recente abbiamo messo insieme un elenco degli strumenti di migliori strumenti di gestione dei progetti che potreste trovare utile.

Se dovessi sceglierne uno solo, sceglierei sicuramente ClickUp, perché mi offre tutte le caratteristiche, le funzioni e le capacità di un diagramma di Gantt e la sofisticatezza di uno strumento di gestione dei progetti all-in-one. Inoltre, è gratuito, rimanendo così fedele all'obiettivo primario di questo articolo. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per esplorare!