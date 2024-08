10 modelli gratuiti di programma di progetto in Excel e ClickUp

I modelli di pianificazione del progetto sono fondamentali per qualsiasi project manager che voglia mantenere i propri progetti in carreggiata. Questi modelli aiutano a pianificare e gestire i progetti la Sequenza del progetto attività, budget e risorse.

Tuttavia, creare un piano di progetto da zero è un'impresa enorme che richiede molto tempo. La pianificazione deve aiutare a gestire il tempo, aggiungere tutti gli aspetti critici e mappare le dipendenze delle attività in ogni fase.

La buona notizia è che potete contare sull'aiuto di un esperto.

L'utilizzo di modelli precostituiti per il il piano del progetto ning consente di organizzare le attività e le scadenze, di visualizzare lo stato di avanzamento e di utilizzare avvisi automatizzati per aggiornare tutti.

Se siete a corto di tempo e volete iniziare il vostro prossimo progetto o finire il lavoro rapidamente, provate i 10 modelli di pianificazione del progetto in ClickUp ed Excel.

**Che cos'è un modello di pianificazione del progetto?

Un modello di pianificazione del progetto è una tabella di marcia dell'intero progetto che può essere suddivisa in parti di facile comprensione. Il modello consente di pianificare e comunicare ogni attività da completare dall'inizio alla fine. La pianificazione del progetto include una panoramica di alto livello, le date di inizio e fine, il budget del progetto, l'allocazione delle risorse, la struttura di ripartizione del lavoro e i programmi mensili e settimanali.

Per la leadership, il modello di piano di progetto aiuta a monitorare lo stato del progetto. Per i project manager, il modello di sequenza temporale del progetto è fondamentale per pianificare un nuovo progetto progetto . Lo useranno per stimare i costi del progetto, assegnare a ciascun membro del team le singole attività e fornire una panoramica di come l'attività si inserisce negli obiettivi più ampi del progetto.

Il modello di pianificazione del progetto è la stella polare per i membri del team. Organizzate ogni aspetto all'interno del modello, dalle attività del progetto, alle attività cardine e alle sequenze temporali, per allineare tutti sui traguardi cruciali.

Cosa rende un buon modello di pianificazione del progetto?

Il modello di pianificazione del progetto deve consentire ai team di visualizzare facilmente le attività e le sequenze temporali attraverso campi personalizzati.

Il modello deve avere un dashboard intuitivo, campi personalizzati, spazio per annotare le descrizioni delle attività, spazio per gli imprevisti, consentire la collaborazione del team, avere elenchi di cose da fare e chattare.

Definire e sequenziare le attività, stimare le risorse e le durate e pianificare le attività sequenza del progetto con un modello di project management.

Prendiamo l'esempio di un team di sviluppo software con l'attività di progettazione di un sito web.

Il project manager lungimirante utilizza un modello personalizzato di pianificazione del progetto per mostrare agli sviluppatori campi più ampi, come ad esempio il fase del progetto di wireframing, codice e test.

Per migliorare la visibilità del progetto per gli altri reparti coinvolti, aggiungono all'elenco delle attività altre dipendenze, come la creazione di contenuti, l'ottimizzazione delle immagini per la SEO, la progettazione dell'interfaccia utente e la Sequenza.

Quando le attività da svolgere sono molteplici e ci si chiede come dare la priorità al proprio lavoro abbiamo un suggerimento.

Utilizzate Il registro dei rischi di ClickUp per capire l'impatto delle attività del team se fossero incomplete e i potenziali rischi che inciderebbero sulla produttività complessiva.

10 Modelli di programma di progetto gratis da usare nel 2024

Il modello di project management di Excel è efficace per progetti semplici che prevedono la creazione e il monitoraggio dei piani di progetto. Tuttavia, sono necessarie funzionalità/funzione avanzate per gestire progetti complessi che coinvolgono più parti interessate, collaborazione avanzata, creazione di dipendenze e capacità di project management.

È qui che ClickUp viene in aiuto. Il software di project management ha modelli personalizzati di pianificazione del progetto con funzionalità/funzione per gestire il lavoro pesante.

Il modello di project management di ClickUp aiuta a gestire tutte le risorse, da automazioni del flusso di lavoro alla pianificazione, al monitoraggio delle consegne e all'organizzazione di attività e documenti.

Esploriamo i nostri modelli preferiti di pianificazione dei progetti ClickUp.

1. Modello di pianificazione del progetto ClickUp

Questo modello è il biglietto d'ingresso per una pianificazione e un project management semplificati, che vi consentiranno di monitorare il lavoro, stabilire le priorità e gestire il calendario del progetto

Oggi il project management richiede creatività nell'ideazione e organizzazione nelle scadenze.

Il Modello di pianificazione del progetto di ClickUp è per i project management che si destreggiano tra varie priorità. Utilizzate questo modello per definire gli obiettivi del progetto, suddividerli in attività e assegnarli ai membri del team.

Inoltre, è possibile visualizzare e gestire le priorità con Grafici di Gantt o le tavole Kanban e ricevere notifiche su potenziali rischi o sforamenti del budget.

I manager tengono traccia dello stato del progetto, analizzano e modificano gli obiettivi, impostano attività ricorrenti e ottimizzano le risorse in movimento.

Supponiamo che siate in fase di piano per il vostro prossimo progetto. Con le funzionalità di monitoraggio del tempo, i tag e le dipendenze, allineate il team sulle attività, i possibili rischi del progetto, le priorità e le attività cardine su una timeline visiva.

Assicuratevi che tutti i membri del team conoscano le date di scadenza delle attività del progetto e create aggiornamenti personalizzati per informare tutti sullo stato di avanzamento.

2. Modello di calendario per il project management di ClickUp

Questo modello all-in-one vi aiuta a far funzionare i progetti senza intoppi.

Quando un progetto coinvolge diverse risorse, come nel caso di un progetto di costruzione, l'integrazione del modello gratuito di piano di progetto di ClickUp con il modello strumento per il project management è il vostro salvagente.

Essere al comando di più progetti contemporaneamente è complesso, e avete bisogno di un modello di project management che stabilisca l'equilibrio e la responsabilità per il team.

Utilizzate Modello di schedario per il project management di ClickUp per visualizzare, organizzare e strutturare le attività cardine del progetto. Utilizzate gli elenchi delle attività per garantire che il vostro team completi tutto in tempo e nel rispetto del budget.

Il primo passaggio per la creazione di un programma di project management consiste nel delineare il progetto in termini di obiettivi, assegnare le attività e identificare i principali stakeholder. Utilizzando Obiettivi in questo modello gratuito di project management, assegnate gli oggetti, stabilite chiare sequenze temporali e obiettivi misurabili e automatizzate il monitoraggio dello stato.

Visualizzate le attività del progetto con una vista Elenco, Bacheca o Sequenza.

La vista Elenco è una visualizzazione flessibile per raggruppare, ordinare e filtrare le attività

La vista Bacheca consente di raggruppare le attività per assegnatario, priorità, date di scadenza e dipendenze

Sfruttate la visualizzazione Sequenza per la gestione delle risorse, le roadmap e il piano del progetto

Suggerimento per i manager: Se siete alla ricerca di un'applicazione tecnica di gestione del tempo per lavorare alle attività in ordine di urgenza, provare a Modello della matrice di Eisenhower di ClickUp .

3. Modello di piano di lavoro per progetti ClickUp

Il modello di piano di progetto ClickUp vi permette di affrontare con esito positivo progetti complessi e di eseguirli senza problemi

Indipendentemente dalle impostazioni delle sequenze o degli scopi del progetto, è necessario prevedere gli imprevisti, come la carenza di risorse verso la data di fine.

Prepararsi e tenere conto di fattori imprevisti durante l'implementazione del progetto è fondamentale.

È qui che Modello di piano di lavoro per progetti di ClickUp diventa fondamentale pianificare le emergenze e i rischi che garantiranno l'esito positivo del progetto.

Vediamo come utilizzare questo semplice modello di piano di progetto.

Nello sviluppo di un portale sanitario governativo, la conformità e i dati sono di estrema importanza. Sono necessari modelli di project management con sicurezza aziendale per garantire la protezione delle PII (informazioni di identificazione personale) dei pazienti.

Il modello di pianificazione del progetto di ClickUp consente di suddividere l'elenco delle attività di progettazione e sviluppo in più ambienti con cinque campi personalizzati: Durata, Ritardi, Fase, Lavoro richiesto e Stato di avanzamento.

Il modello per la produttività elimina le congetture in ogni fase, dalla pre-programmazione alla post-produzione. C'è spazio per gli oggetti del progetto, le attività di sviluppo, l'allocazione delle risorse e il monitoraggio dello stato.

4. Modello di lavagna online per la Sequenza del progetto ClickUp

Visualizzate l'intera timeline del progetto in un'unica lavagna online utilizzando questo modello

Le partnership interfunzionali richiedono un livello di collaborazione più elevato. Le complesse dinamiche tra i team di progetto richiedono una comunicazione cancellata, la visualizzazione dei piani di progetto e la flessibilità di apportare modifiche in movimento. Sequenza di lavagne online per progetti di ClickUp supporta tutto questo. I diversi team possono trascinare e rilasciare le note di riferimento e convertire le idee in azioni coordinate, tutto in un unico luogo.

La lavagna online è una tela perfetta per i team per fare brainstorming, strategie, mappare e costruire flussi di lavoro agili per il monitoraggio delle attività. ClickUp Chattare riunisce tutte le comunicazioni del team sotto un unico tetto, in modo da non doversi destreggiare tra più strumenti e conversazioni sparse.

Se state pianificando il lancio di una funzionalità/funzione o se state gettando le basi per una campagna di marketing, questo modello gratuito vi aiuta a identificare i potenziali ostacoli e a rimanere organizzati.

I responsabili dei prodotti possono visualizzare il progetto a volo d'uccello grazie alla lavagna online della Project Sequenza. D'altro canto, i team possono impostare la Automazioni in ClickUp per assegnare attività, pubblicare commenti, spostare stati e allegare file direttamente agli altri team.

5. Modello di programma di sviluppo ClickUp

Assicuratevi che i vostri progetti di sviluppo siano completati in tempo utilizzando questo modello Modello di pianificazione dello sviluppo di ClickUp è fondamentale per tutti i team di sviluppo per rimanere in carreggiata e raggiungere gli obiettivi del progetto.

Dallo sviluppo di nuovi prodotti all'aggiornamento di quelli esistenti, assicurare che i progetti siano completati in tempo non è mai stato così facile. Iniziate con il nome del progetto, riempite la tabella con le attività di sviluppo del prodotto nella vista Elenco e monitorate lo stato con Sequenze interattive.

Definite le attività di sviluppo, come la denominazione o la ridenominazione delle attività, l'uso di campi personalizzati per i dettagli o le descrizioni, o l'aggiornamento dello stato delle attività e delle pianificazioni del progetto.

Inoltre, il Documenti in ClickUp sono ideali per i manager, che possono creare un elenco di obiettivi e finalità del progetto e integrare le basi di conoscenza con lo strumento di project management per consultare rapidamente i dettagli tecnici.

L'integrazione di ClickUp con app per la pianificazione del lavoro aiuta ad assegnare le attività ai membri del team in base al carico di lavoro esistente per massimizzare la produttività.

6. ClickUp Creative Schedule Sequenza Modello

Grazie alle sue visualizzazioni distintive e ai campi personalizzati, questo modello offre un approccio nuovo alla gestione delle attività, trasformando le liste di controllo di routine in narrazioni accattivanti

I progetti creativi sono divertenti. Tuttavia, è necessario un modello di project management per monitorare lo stato del progetto e mantenere la rotta. Modello di Sequenza dei programmi creativi di ClickUp suddivide i progetti in passaggi più piccoli, in modo che il team possa stabilire la priorità di ogni attività e concentrarsi su ciò che conta di più.

Supponiamo che siate un project manager di un'agenzia di marketing digitale e che vogliate portare i vostri progetti creativi a un livello superiore, introducendo la responsabilità nei vostri processi.

Il modello gratuito di piano di progetto di ClickUp vi permette di monitorare e gestire lo stato dei vostri team di contenuti, grafica e social media con visualizzazioni flessibili. Utilizzate la funzionalità di trascinamento per dare priorità alle attività e assegnarle ai membri del team per soddisfare i vostri migliori client con le sequenze di consegna.

Quando si gestiscono più client, questo modello di pianificazione del progetto si integra con il project management in modo da visualizzare chiaramente le sequenze temporali del progetto e i passaggi successivi del processo.

Questo modello, facile da usare per i principianti, è un ottimo punto di partenza per i manager alle prime armi che desiderano completare rapidamente le attività.

7. Modello di Gantt di ClickUp per la Sequenza

Visualizzazione di più progetti su un singolo grafico Gantt in ClickUp

Gestire i progetti senza un modello di diagramma di Gantt significa passare una discreta quantità di tempo a setacciare la confusione prima di trovare ciò che si sta cercando. Modello di diagramma di Gantt di ClickUp è molto utilizzato per visualizzare le attività rispetto al tempo assegnato per completarle.

Questo modello di sequenza temporale di progetto consente di comunicare facilmente la sovrapposizione delle attività e delle fasi del progetto. Diffondete le informazioni su tutte le attività coinvolte nel nuovo progetto, le scadenze importanti, la durata delle attività, la data di inizio e le date di scadenza.

Creare attività all'interno delle pianificazioni del progetto che si aggiornano automaticamente durante il lavoro. Inoltre, è possibile organizzare le attività in progetti, regolare la Sequenza di ogni progetto e monitorare gli stati di avanzamento con codici a colori.

Prendiamo un esempio di Modello semplice di grafico Gantt di ClickUp per una panoramica del progetto. I project manager utilizzano i modelli di project management per visualizzare le dipendenze e per anticipare i blocchi prima che si verifichino.

Questo modello di piano di progetto di ClickUp estrae istantaneamente le attività dal vostro Elenco in un semplice grafico. Per sapere se l'attività del progetto è aperta, in corso o completata, basta colorare il grafico Gantt. Con molteplici casi d'uso di Grafico di Gantt - Modelli di progetto il limite è rappresentato da tutti i modi diversi di usare il diagramma di Gantt modello di programma di lavoro .

8. Modello di calendario del team ClickUp

Il modello di pianificazione del team di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo il programma del vostro team.

In qualità di responsabile delle attività o di team leader, la gestione dei carichi di lavoro giornalieri di diversi team all'interno dell'azienda è una sfida. Volete che tutti siano organizzati, in regola e motivati.

Il Modello di calendario del team di ClickUp aiuta a programmare e a visualizzare i carichi di lavoro del team sulla base di calendari giornalieri, evitando così di fare da micromanager al team.

La creazione di un calendario del team utilizzando questo modello consente di:

Eliminare la confusione nella comunicazione delle attività

Ottenere una migliore visibilità delle attività, completando la trasparenza

Motivare i membri del team a rimanere in carreggiata

Ottenere un flusso di lavoro snello e flessibile per apportare modifiche in caso di necessità

Questo modello di project management unisce i team verso un obiettivo aziendale comune e allinea gli obiettivi a ogni attività.

9. Modello di pianificazione del progetto in Excel di Vertex42

Modello di programma di progetto Excel di Vertice42 Se desiderate un modello di pianificazione del progetto che gestisca la panoramica del progetto e le descrizioni delle attività in modo semplice e accattivante, il modello Excel Project Schedule di Vertex42 è quello che fa per voi. Questo modello gratis funziona benissimo per la creazione e la condivisione di reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori con le parti interessate.

Il modello Alternativa di Excel è ideale per gestire senza problemi semplici attività operative, come un progetto universitario tra studenti, che non si possono automatizzare. Ad esempio, è possibile allineare le attività settimanali o mensili e creare fogli di lavoro per la pianificazione del progetto.

Ma quando si ha bisogno di proposte più complesse, come ad esempio modelli di budget di progetto questo modello di pianificazione del progetto potrebbe non essere d'aiuto, poiché manca di fogli di lavoro sul budget per monitorare e stimare le spese.

10. Modello di pianificazione del progetto in Excel di TeamGantt

Modello di pianificazione del progetto Excel di TeamGantt Con il modello gratuito di pianificazione dei progetti in Excel di TeamGantt, non dovrete più preoccuparvi che le attività critiche sfuggano al controllo.

Se siete un organizzatore di eventi, usate questo modello per monitorare del tempo da fare, impostare le sequenze temporali in base alla data di inizio e alla durata delle attività e acquisire gli aggiornamenti in tempo reale da parte dei relatori, del reparto marketing, dell'organizzazione commerciale e della leadership durante lo stato del progetto.

Supponiamo di avere un evento di settore il mese prossimo. Questo modello di progetto indica chi deve fare cosa nelle prossime due settimane. Nella colonna all'estrema sinistra, specificate gli intervalli di date per la prima e la seconda settimana. Aggiungete le risorse che contribuiranno al progetto nella colonna assegnata. Personalizzate il modello di progetto, colorate il modello in base alle attività e aggiungete righe e colonne per espandere la Sequenza.

La pianificazione flessibile dei progetti inizia concentrandosi sulle attività che fanno muovere l'ago della bilancia. Inserite il vostro piano di progetto in pochi minuti e vedrete il vostro team realizzare un progetto dall'esito positivo più rapidamente.

Da fare di più in meno tempo con i modelli di pianificazione dei progetti di ClickUp

La selezione di un modello di pianificazione del progetto adatto è fondamentale per un project manager per rimanere organizzato e monitorare lo stato del team. Che si preferisca una vista Gantt, una lavagna online o una sequenza temporale, la documentazione della roadmap aggiunge struttura e chiarezza al progetto.

I modelli di project management di ClickUp offrono funzionalità/funzione avanzate come la collaborazione tramite elenchi di attività, la personalizzazione delle priorità in base all'urgenza, l'aggiunta di obiettivi per allineare tutti e dashboard per visualizzare e riferire lo stato ai vertici aziendali.

Inoltre, l'automazione consente l'integrazione con software di terze parti, come ad esempio software di pianificazione delle attività cRM e software di project management per il flusso di dati tra i diversi sistemi.

Iniziate con uno di questi modelli per affrontare il vostro prossimo progetto. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp.