le 10 migliori app di pianificazione del lavoro per i team nel 2024 (gratuite e a pagamento)

Nei luoghi di lavoro moderni, i team sono alla continua ricerca di modi innovativi per aumentare la produttività, semplificare la comunicazione e garantire un coordinamento perfetto. Le app di pianificazione sono la soluzione definitiva per domare il caos degli orari di lavoro e ottimizzare l'efficienza dell'intero team.

Dall'assegnazione delle attività senza soluzione di continuità agli aggiornamenti in tempo reale, dalle notifiche intelligenti alle funzionalità di integrazione, il nostro elenco curato di app per la pianificazione del lavoro vi assicura di trovare la soluzione perfetta per il flusso di lavoro del vostro team.

Per questo motivo, abbiamo messo insieme una raccolta completa delle 10 app più potenti e facili da usare, progettate per soddisfare tutte le esigenze di gestione del team.

Cosa cercare nelle app per la pianificazione del lavoro?

Quando si tratta di selezionare la giusta app per la pianificazione del lavoro per il vostro team, ci sono diversi fattori chiave da considerare per garantire una perfetta integrazione nel vostro flusso di lavoro.

**Facilità d'uso: un'app per la pianificazione del lavoro complessa e con una curva di apprendimento ripida può ostacolare la produttività e causare frustrazione tra i membri del team

**Funzionalità/funzione di comunicazione robustaCollaborazione efficace con il team è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi progetto. Cercate uno strumento che faciliti le interazioni tra i membri del team, consentendo la condivisione di file, commenti e aggiornamenti in tempo reale

Opzioni di personalizzazione: È necessaria un'app che sia abbastanza flessibile da adattarsi agli orari dei dipendenti e alle loro esigenze specifiche

È necessaria un'app che sia abbastanza flessibile da adattarsi agli orari dei dipendenti e alle loro esigenze specifiche Integrazione senza soluzione di continuità: la miglioresoftware di pianificazione delle attività per personalizzare con facilità le esigenze di pianificazione dei dipendenti.

L'adozione di un sistema di strumento di pianificazione del progetto come ClickUp porterà l'efficienza della vostra azienda ad un altro livello e migliorerà la produttività complessiva!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'esteso elenco di funzionalità/funzione di ClickUp può richiedere un po' di tempo per essere appreso

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Prezzi personalizzati disponibile

Prezzi personalizzati disponibile ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. L'umanità

via L'umanità Humanity è una piattaforma di pianificazione utilizzata da oltre 175.000 aziende come soluzione autonoma per la gestione delle risorse umane la gestione delle operazioni aziendali come la gestione del processo di programmazione, del costo del lavoro, dei turni, della disponibilità e delle richieste di ferie.

Acquisita da TCP software nel 2020, Humanity aiuta i dirigenti a monitorare i costi del lavoro e a gestire i rischi di conformità. L'app consente inoltre ai lavoratori di pianificare il proprio tempo, scambiare i turni e richiedere ferie in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Humanity

Soluzioni basate sulla domanda per pianificare i dipendenti

Regole personalizzabili e avvisi immediati di conflitto per garantire la conformità alle leggi sul lavoro

Gestione mobile dei turni per la pianificazione e il monitoraggio dei turni in movimento

Integrazione con le migliori app di pianificazione, piattaforme di gestione del capitale umano (HCM) e con le più diffuse piattaforme di gestione delle risorse umaneapp per il calendario come Google Calendar

Funzionalità/funzione di cronometraggio per il monitoraggio delle presenze dei dipendenti e la prevenzione del buddy punching (dipendenti che si fanno timbrare il cartellino dai colleghi)

È disponibile una versione di prova gratuita di questo software di pianificazione

Limiti di Humanity

Nessuna funzionalità/funzione per la suddivisione dei turni di lavoro

I turni brevi e ricorrenti sono più difficili da programmare rispetto a quelli più lunghi

La sua app per dispositivi mobili ha meno funzionalità/funzioni rispetto all'app desktop

Le notifiche push possono diventare eccessive

Prezzi di Humanity

Contattate Humanity per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti Humanity

G2: 4.3/5 (oltre 900 recensioni)

4.3/5 (oltre 900 recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

3. Shiftboard ScheduleFlex

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/scheduleflex\_33506\_screenshot\_1629460034\xekru.webp Shiftboard ScheduleFlex Dashboard /$$$img/

via Shiftboard ScheduleFlex A causa della richiesta emergente di un software per la programmazione dei lavoratori, Shiftboard sta massimizzando il processo di programmazione dei dipendenti, facilitando la copertura dei turni e aumentando l'efficienza complessiva delle aziende. Fondata nel 2008, la società di lavoro app per la programmazione del lavoro si concentra sull'aiutare le organizzazioni a creare una forza lavoro flessibile e a programmare i turni per ottenere la massima copertura e dipendenti soddisfatti.

Funzionalità/funzione migliori di Shiftboard ScheduleFlex

Consente l'automazione di orari flessibili

Offre strumenti efficienti di pianificazione della domanda di lavoro

Fornisce soluzioni di gestione delle ferie e dei fogli di lavoro

Agile gestione del cambiamento e funzioni di coinvolgimento proattivo dei lavoratori

Connessione con piattaforme di terze parti tramite flat-file, API aperte e sistemi di integrazione pre-costruiti

Suggerimenti intelligenti di pianificazione da parte di un motore di ottimizzazione

Calcolatore del ROI del software di pianificazione dei dipendenti

Limiti di Shiftboard ScheduleFlex

I turni Da fare non si aggiornano automaticamente senza doverli aggiornare di continuo

Difficoltà nella programmazione di turni di ore più lunghe

Creazione di report personalizzati può rivelarsi un po 'difficile rispetto ad altre app di pianificazione del lavoro

Shiftboard ScheduleFlex prezzi

Enterprise: Richiedi una demo per parlare con il team Shiftboard ScheduleFlex e ottenere un preventivo

Richiedi una demo per parlare con il team Shiftboard ScheduleFlex e ottenere un preventivo Enterprise Plus: Richiedi una demo per parlare con il team Shiftboard ScheduleFlex e ottenere un preventivo

Valutazioni dei clienti di Shiftboard ScheduleFlex

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

4. Trova il mio turno

via TrovaIlMioTurno FindMyShift è uno strumento di pianificazione del lavoro che aiuta le organizzazioni a gestire le richieste di turni, a comunicare e a gestire il personale da qualsiasi luogo. L'app è utile per il rilevamento delle presenze, la programmazione dei turni, il monitoraggio dei costi del lavoro, la collaborazione tra team e altro ancora.

Le migliori funzionalità di FindMyShift

Automazioni di promemoria e notifiche dei turni per facilitare la gestione degli orari di più dipendenti

Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo per monitorare le ore dei dipendenti

Richiesta di permessi in modo semplice su FindMyShift

È disponibile un processo di programmazione drag-and-drop

Limiti di FindMyShift

Curva di apprendimento ripida

Occasionalmente possono essere necessarie estensioni del foglio di calcolo per ottimizzare gli orari

Incompatibilità con i dispositivi Apple

Prezzi di FindMyShift

Free: $0

$0 Starter: $21/team/mese

$21/team/mese Business: $33/team/mese

$33/team/mese Enterprise: $59/team/mese

Valutazioni dei clienti su FindMyShift

G2: 4.8/5 (2+ recensioni)

4.8/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+ recensioni)

5. Vice

via Vice Deputy semplifica il lavoro di comunicare il carico di lavoro programmare i dipendenti e rimanere organizzati. Il software semplifica il lavoro amministrativo in pochi clic, in modo che voi e il vostro team possiate concentrarvi sul lavoro che conta.

Le migliori funzionalità/funzione di Deputy

Si integra perfettamente con diversi software POS, HR, payroll e di pianificazione dei dipendenti

Versione app mobile per la pianificazione dei dipendenti in movimento

Interfaccia intuitiva che rende la pianificazione dei dipendenti un gioco da ragazzi

Comunicazione in tempo reale tra i team

Strumenti per la tabella oraria e l'orologio per la pianificazione dei turni di lavoro

Offre una versione di prova gratuita di 31 giorni

Limiti di Deputy

Tavolozza dei colori non facile da usare per l'utente, che può affaticare gli occhi

La funzionalità/funzione di pianificazione basata sulle entrate presenta di tanto in tanto dei difetti

Prezzi di Deputy

Pianificazione: 3,50 dollari/utente/mese

3,50 dollari/utente/mese Orario e presenze: $3,50/utente/mese

$3,50/utente/mese Premium: $4,90/utente/mese

$4,90/utente/mese Enterprise: Contattare il reparto commerciale o il supporto clienti per ottenere un prezzo personalizzato

valutazioni dei clienti su #### Deputy

G2: 4.6/5 (oltre 240 recensioni)

4.6/5 (oltre 240 recensioni) Capterra: 4.6/5 (680+ recensioni)

6. ZoomShift

via ZoomShift ZoomShift è un'app per la pianificazione dei dipendenti che sta trasformando il modo in cui le aziende gestiscono i loro dipendenti. Grazie alle funzionalità/funzione di automazione delle richieste di ferie, degli orari e dei turni, i manager che utilizzano questa app per la pianificazione risparmiano tempo rispetto all'esecuzione manuale di queste attività.

Funzionalità/funzione migliori di ZoomShift

Pianifica e scambia facilmente i turni di lavoro

Dispone di una versione app per la programmazione mobile

Crea e gestisce simultaneamente gli orari dei lavoratori

Promemoria di allarme per le riunioni

Robusta versione di prova gratuita

Funzione di orologio a tempo

Limiti di ZoomShift

Non ci sono molte funzionalità/funzione personalizzabili rispetto ad altre app per la pianificazione dei dipendenti

Non è disponibile un piano Free per questa app di pianificazione

Prezzi di ZoomShift

Starter: $2/membro del team/mese

$2/membro del team/mese Premium: $4/membro del team/mese

$4/membro del team/mese Azienda: Pianifica una demo per richiedere un prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di ZoomShift

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

7. Calendly

via Calendly Calendly è un'app per la pianificazione del lavoro che aiuta i team a pianificare e programmare le riunioni in modo efficiente. L'app consente alle persone di prenotare facilmente le riunioni controllando la disponibilità dei dipendenti sul calendario dell'altra parte, riducendo le email che si susseguono alla ricerca dell'orario perfetto. Calendly permette inoltre agli utenti di limitare il numero di eventi programmati per il giorno, aggiungere tempo cuscinetto e controllare la durata delle riunioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Collegamenti personalizzati alla programmazione

Integrazione perfetta con diversi strumenti di lavoro come Zoom, Salesforce, HubSpot e altri ancora

Possibilità di regolare le riunioni in base alla disponibilità dei dipendenti

Facilità di prenotazione delle riunioni tramite un calendario in condivisione

Forte integrazione con Google Calendar

Versione di prova e piano base gratuiti disponibili

Limiti di Calendly

Alcune funzionalità/funzioni non sono disponibili nella versione mobile

Difficoltà di modifica delle riunioni una tantum

Prezzi di Calendly

Basic: Sempre gratis

Sempre gratis Essenziale: $8/postazione/mese

$8/postazione/mese Professionale: $12/seduta/mese

$12/seduta/mese Teams: $16/seduta/mese

Valutazioni dei clienti Calendly

G2: 4.7/5 (1800+ recensioni)

4.7/5 (1800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2700+ recensioni)

8. Tempo di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/dashboard\\_en.png Dashboard di WorkTime /$$$img/

via Tempo di lavoro WorkTime è un'app per la pianificazione del lavoro che dà priorità alla privacy dei dipendenti, monitorando le attività del team e gli esiti positivi senza soluzione di continuità. Con WorkTime, i datori di lavoro possono migliorare il monitoraggio della produttività e creare un ambiente di lavoro in ufficio, indipendentemente dalla distanza.

Funzionalità/funzioni migliori di WorkTime

Monitoraggio dei tempi morti e attivi per i dipendenti

Prezzi convenienti rispetto ad altre app di programmazione

Migliora la privacy dei dipendenti impedendo la registrazione degli screenshot e dei contenuti dell'app Calendario

Reportistica per aumentare l'impegno dei dipendenti

Monitoraggio dell'attività, in particolare per i lavoratori remoti

Limiti di WorkTime

Curva di apprendimento ripida

La personalizzazione della reportistica relativa agli orari di lavoro dei dipendenti può risultare difficoltosa

Prezzi di WorkTime

Free: $0

$0 Basic: $5,99/mese/dipendente

$5,99/mese/dipendente Premium: $7,99/mese/dipendente

$7,99/mese/dipendente Azienda: $9,99/mese/dipendente

valutazioni dei clienti su #### WorkTime

G2: 4,6/5 (15+ recensioni)

4,6/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (70+ recensioni)

9. Fionda

via Fionda Sling è un'app per la pianificazione dei dipendenti che aiuta le organizzazioni a monitorare i turni dei loro dipendenti, ad aumentare la produttività e a ridurre l'assenteismo. Grazie alla funzionalità/funzione di comunicazione interna al team, i dipendenti sono destinati a registrare un significativo aumento della produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sling

Messaggi in app per i membri del team

Piattaforma super intuitiva

Facilità di delega delle attività

Monitoraggio del tempo di lavoro dei dipendenti senza soluzione di continuità

Limiti di Sling

Sovraccarico di notifiche

Difficoltà nel filtrare le conversazioni

Prezzi di Sling

Free: $0

$0 Premium: 1,70 dollari/utente/mese

1,70 dollari/utente/mese Business: $3,40/utente/mese

valutazioni dei clienti su #### Sling

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

10. 7 turni

via 7 turni 7Shifts è un'app per la pianificazione dei ristoranti che consente di funzionare in modo più efficace grazie a una programmazione intuitiva e al monitoraggio del tempo per semplificare la comunicazione e ottimizzare i risultati. 7Shifts agisce come un ristorante all-in-one piattaforma di gestione dei dipendenti -dall'assunzione e formazione del personale alla programmazione e gestione del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di 7shifts

Comunicazione in app

Supporto clienti personalizzato

Pianificazione dei dipendenti tracciabile

Facilità di pianificazione dei turni e delle richieste di ferie

Limiti di 7 turni

Nessun pulsante di modifica

Funzionalità/funzione di pianificazione del lavoro limitate sul piano Free

Prezzi di 7shifts

Comp: Free

Free Entrée: $29,99/mese/posizione (massimo 30 dipendenti)

$29,99/mese/posizione (massimo 30 dipendenti) The Works: $69,99/mese/posizione per un numero illimitato di dipendenti

$69,99/mese/posizione per un numero illimitato di dipendenti Gourmet: $135/mese/posizione per dipendenti illimitati

7shifts valutazioni dei clienti

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1100+ recensioni)

Adottare un'app per la programmazione del lavoro per aumentare la produttività del team

Nel regno delle app per la pianificazione del lavoro, ClickUp è il re! La sua interfaccia intuitiva semplifica le attività, garantisce una collaborazione perfetta e consente una pianificazione del lavoro senza precedenti. Con ClickUp, le organizzazioni sono in grado di liberare la produttività e l'armonia del flusso di lavoro. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso !