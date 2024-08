10 Migliori software di pianificazione delle attività per i task manager nel 2024

Gestire le attività, le scadenze e i progetti di un team può essere una sfida. Più il progetto è complesso, più la pianificazione diventa difficile.

Ma non preoccupatevi! Il software per la pianificazione delle attività è qui per aiutare ad automatizzare le attività ripetitive più comuni, introducendo efficienza dei processi programmare i lavori, migliorare l'efficienza del team e assicurarsi di non perdere mai una scadenza.

Cosa cercare in un software di pianificazione delle attività?

Nel software di pianificazione delle attività, cercate le funzioni che meglio si adattano al vostro flusso di lavoro. È necessario che lo strumento sia personalizzabile, in modo da non limitare le sue capacità a un solo team. Scegliete uno strumento che possa essere utilizzato dai team commerciali, marketing e software per la pianificazione delle attività.

Ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione da ricercare in un programma di attività e carico di lavoro Automazioni software:

Creazione e assegnazione di attività : È facile pianificare rapidamente più attività e assegnarle? Le funzionalità/funzione di automazione sono cruciali per la pianificazione delle attività, per ridurre il lavoro manuale e intenso

: È facile pianificare rapidamente più attività e assegnarle? Le funzionalità/funzione di automazione sono cruciali per la pianificazione delle attività, per ridurre il lavoro manuale e intenso VisualeSequenza di progetti: I team sono in grado di comprendere le priorità e le dipendenze a colpo d'occhio? Avete bisogno di un software di pianificazione visuale che dia a tutti la visualizzazione a 10.000 metri di distanza

Esempio di Struttura di ripartizione del lavoro nella visualizzazione della Sequenza ClickUp

Priorità delle attività : Quale attività deve essere affrontata per prima? Le funzionalità/funzione di prioritizzazione sono fondamentali per un esito positivo dell'automazione del carico di lavoro, in modo da evitare di sovraccaricare o sottoccaricare il team

: Quale attività deve essere affrontata per prima? Le funzionalità/funzione di prioritizzazione sono fondamentali per un esito positivo dell'automazione del carico di lavoro, in modo da evitare di sovraccaricare o sottoccaricare il team Robusta reportistica : Da fare per analizzare il tutto? I migliori strumenti di pianificazione delle attività e dei lavori vi forniscono tutto in una reportistica dettagliata con semplici disaggregazioni

: Da fare per analizzare il tutto? I migliori strumenti di pianificazione delle attività e dei lavori vi forniscono tutto in una reportistica dettagliata con semplici disaggregazioni Capacità di collaborazione del team : chiunque può pianificare attività e tutti vengono avvisati? Il miglior software di pianificazione mantiene i team in comunicazione e fuori dai buchi neri delle email

: chiunque può pianificare attività e tutti vengono avvisati? Il miglior software di pianificazione mantiene i team in comunicazione e fuori dai buchi neri delle email Programmazione dei lavori in tempo reale: Da fare: il vostro job scheduler ha funzionalità di drag-and-drop per modificare e aggiornare rapidamente i carichi di lavoro? I job scheduler in tempo reale utilizzano l'automazione del carico di lavoro per assegnare correttamente le modifiche rapide o dell'ultimo minuto, con funzionalità di gestione degli errori per evitare pianificazioni irrealistiche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Guardate come il vostro team impiega il proprio tempo con la vista Carico di lavoro in ClickUp!

/$$$img/

Con la vista Carico di lavoro di ClickUp, la gestione del tempo fa un ulteriore passo avanti e consente di visualizzare il tempo stimato per ogni attività rispetto al tempo totale della settimana.

Inoltre, prestate attenzione all'importanza di un'interfaccia facile da usare, di funzionalità/funzione scalabili e di una perfetta integrazione in un pianificatore di attività avanzato. Dopo tutto, lo strumento deve adattarsi al vostro team come un guanto, non viceversa.

I 10 migliori software di pianificazione delle attività da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Con ClickUp, la gestione delle attività non è mai stata così facile, perché possiede tutte le funzionalità/funzione di cui potreste aver bisogno come professionisti della pianificazione avanzata delle attività.

Progettato per semplificare il flusso di lavoro, ClickUp è uno strumento avanzato per la pianificazione delle attività, con funzionalità/funzione impressionanti per la creazione, l'assegnazione e la prioritizzazione delle attività.

L'intuitivo pianificatore di attività della piattaforma assicura che siate sempre al passo con i tempi progetto senza il fastidio di cambio di contesto . Con ClickUp, la gestione di un progetto complesso diventa semplice come la gestione del vostro elenco giornaliero di cose da fare.

Inoltre, ClickUp offre moltissime funzioni di gestione aziendale e di modelli di gestione delle attività una risorsa solida per migliorare la produttività del team nonostante i programmi complessi. E con il ClickUp Calendario Visualizza è possibile visualizzare l'agenda, le attività e le scadenze, consentendo così di migliorare di stabilire le priorità del proprio lavoro ed evitare la fretta dell'ultimo minuto.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Attività di ClickUp in vista Elenco, Quadro, Box, Calendario e Grafico di Gantt, a seconda del vostro stile di lavoro

I gestori del team si rallegrino: ClickUp è abbastanza robusto da poter fungere da punto di coordinamento centrale per l'intero team

Il monitoraggio del tempo completato è perfetto per il monitoraggio della produttività e per vedere se le attività sono completate entro la durata stimata

Si integra perfettamente con molti altri strumenti, in modo da tenere tutti i lavori in un unico posto.

L'IA apprende le attività ripetitive più comuni e costruisce per voi compiti e attività secondarie

Monitoraggio di discussioni specifiche o feedback relativi alle attività con commenti assegnati, in modo da non perdere informazioni critiche

I modelli di attività semplificano la pianificazione delle attività rispetto alle altre app di produttività

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione potrebbe inizialmente sopraffare alcuni utenti

Occasionali ritardi nella sincronizzazione in tempo reale sui dispositivi mobili

La personalizzazione delle notifiche per i singoli progetti può essere un po' complessa

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Hitask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/09/91317-hitask-1507539514-1849632.jpeg hitask /$$$img/

via Hitask Hitask offre semplici funzionalità/funzione di pianificazione delle attività in un pacchetto facile da usare. Facilita la collaborazione, rendendo la pianificazione di lavori sofisticati e il monitoraggio dello stato del team un gioco da ragazzi.

L'app mobile dello strumento è robusta e facile da usare, per creare attività anche in movimento. E non importa dove vi troviate nel mondo, Hitask vi copre con un supporto multilingue.

Oltre alle funzioni di base software di gestione delle attività hitask offre funzionalità/funzione con codici a colori e sincronizzazione con Google Calendar, che lo rendono una scelta visivamente accattivante e pratica per la gestione delle attività. Le funzioni di condivisione dei file e di chattare con il team promuovono una comunicazione efficace, rendendo più facile che mai ottenere un rapido feedback dal team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hitask

Gestione condivisa di attività e progettisemplifica la delega del lavoro e tenere tutti al corrente

Le attività codificate per colore non solo hanno un aspetto estetico, ma rendono anche l'ordinamento e la definizione delle priorità un piacere visivo per l'automazione del carico di lavoro

Le funzioni di condivisione dei file e di chattare con il team all'interno dell'app promuovono una comunicazione efficace e un feedback rapido

La sincronizzazione con Google Calendar mantiene le attività e le scadenze allineate con il calendario esistente

Il supporto multilingue amplia l'accessibilità per i team internazionali

Limiti di Hitask

Le limitate opzioni di integrazione possono limitare il flusso di lavoro senza soluzione di continuità con altri strumenti

L'interfaccia, sebbene di facile utilizzo, può sembrare obsoleta per alcuni

Prezzi di Hitask:

**Gratuito

Aziendale : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Azienda: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Hitask:

G2 : 4.4/5 (90+ recensioni)

: 4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (40+ recensioni)

3. Pianificatore per hub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/Hub-Planner-Product-Example.png Esempio di prodotto Hub Planner /$$$img/

Via Pianificatore hub Hub Planner è specializzato in pianificazione delle risorse e monitoraggio del tempo.

In qualità di project manager, sarà facile monitorare chi sta facendo cosa, quando e per quanto tempo con questo pianificatore di attività avanzato.

Oltre alla sua impressionante software di pianificazione dei progetti hub Planner si occupa di analisi e fornisce informazioni utili per ottimizzare la gestione delle risorse.

Con la sua funzionalità/funzione di timesheet, semplifica il monitoraggio del tempo e la reportistica.

Per finire, Hub Planner è personalizzabile, il che significa che potete adattarlo alle esigenze del vostro progetto o del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di Hub Planner

Alloca e gestisce facilmente le risorse, facendo un uso ottimale del tempo e delle competenze del team

Raccoglie e presenta dati sull'allocazione delle risorse, fornendo approfondimenti per migliorare l'efficienza

Semplifica il monitoraggio del tempo e la reportistica, per mantenere il programma del progetto in linea con le previsioni

L'interfaccia personalizzabile consente di adattare lo strumento alle esigenze del progetto o del team

limiti di #### Hub Planner

Curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti rispetto ad altre app per la produttività

Potrebbe essere utile un maggior numero di integrazioni con gli strumenti più diffusi

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Prezzi di Hub Planner

Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Aziende: Contattare Hub Planner per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hub Planner

G2 : 4.0/5 (100+ recensioni)

: 4.0/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (60+ recensioni)

4. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-40.png esempio di visualizzazione dell'elenco di nTask /$$$img/

Via nTask nTask è molto più di un semplice software per la pianificazione delle attività. È una soluzione completa per il project management che vi garantisce di avere tutto ciò che vi serve per portare a termine un progetto dall'inizio alla fine.

Pur essendo dotato di una matrice impressionante di funzionalità/funzione, rimane facile da usare e da navigare, assicurandovi di avere sempre il controllo delle vostre attività.

nTask riunisce i membri del team offrendo strumenti di collaborazione che facilitano un efficace lavoro di squadra. Inoltre, vi aiuta a tenere d'occhio il quadro generale con i grafici di Gantt e le sequenze temporali dei progetti.

Anche il monitoraggio dei rischi e dei problemi fa parte del pacchetto, per essere sempre pronti ad affrontare gli ostacoli imprevisti.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Nonostante sia ricco di funzionalità/funzione, è facile da navigare e la gestione delle attività è gratuita

Riunire i membri del team e ottimizzare la comunicazione

Utilizzate il monitoraggio dei rischi e dei problemi per essere preparati e pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo imprevisto nel vostro progetto

Limiti di nTask

Sebbene nTask fornisca una suite completa di strumenti per il project management, può risultare eccessivo per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento a causa della sua ripida curva di apprendimento

La sua app per dispositivi mobili è un po' carente in termini di funzioni rispetto alla versione web

Alcuni utenti hanno anche menzionato l'assenza di uno spazio di archiviazione e condivisione dei file più robusto

Prezzi di nTask

Premium : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Azienda: Contattare nTask per i dettagli

valutazioni e recensioni di nTask

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

5. Quire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/desktop.png Dashboard di Quire /$$$img/

via Quire Se preferite un'area di lavoro pulita e ordinata, Quire fa al caso vostro. Offre una visualizzazione visivamente accattivante e strutturata ad albero delle attività, che consente di suddividere facilmente i grandi progetti in attività e sottoattività gestibili.

Quire è una piattaforma che incoraggia un lavoro concentrato, libero da distrazioni inutili. Si rivolge anche a coloro che amano il piano visivo, con tavole Kanban per gestire visivamente le attività.

Per chi è sempre in movimento, le potenti app mobili di Quire consentono di gestire le attività ovunque ci si trovi.

Inoltre, grazie alle funzionalità di collaborazione integrate, la comunicazione e il coordinamento del team sono facilitati.

Le migliori funzionalità/funzione di Quire

Suddivisione di progetti complessi in attività e sottoattività gestibili grazie alla visualizzazione ad albero di Quire

Le bacheche Kanban offrono un modo visivo per tenere traccia delle attività e gestire il flusso di lavoro

Produttività e gestire le attività da qualsiasi luogo grazie a una potente app per dispositivi mobili

Facilita la comunicazione e il coordinamento del team, promuovendo un ambiente di lavoro coeso

Limiti di Quire

Il design minimalista di Quire, sebbene attraente per alcuni, potrebbe mancare di funzionalità/funzione avanzate per esigenze di project management più complesse

Non è presente una funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, il che può risultare scomodo per i team che hanno bisogno di monitorare la durata delle attività per i lavori critici

Gli utenti hanno menzionato la necessità di maggiori integrazioni con altri strumenti di uso comune

Prezzi di Quire

**Gratuito

Professionale: $7,65/mese per utente

$7,65/mese per utente Premium: $13,95/mese per utente

$13,95/mese per utente Enterprise: $19,95/mese per utente

Quire valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (60+ recensioni)

: 4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Orologio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Clockify-Schedule-feature-for-projects.png Clockify Funzionalità/funzione di pianificazione per progetti /$$$img/

via Orologio Per i team che vogliono entrare nel vivo della gestione delle attività, Clockify è lo strumento ideale. Offre un monitoraggio del tempo approfondito, che consente di vedere esattamente quanto tempo viene speso per ogni attività.

Clockify non si limita alla programmazione delle attività e al monitoraggio del tempo. Fornisce anche reportistici dettagliati che permettono di conoscere la produttività del team.

È anche possibile aggiungere stime di durata stimata alle attività, confrontarle con il tempo effettivamente impiegato e identificare le discrepanze.

Con Clockify, avete una soluzione che vi garantisce che ogni minuto sia importante.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify

Vedere esattamente quanto tempo viene speso per ogni attività, favorendo la trasparenza e l'account

Ottenere informazioni sulla produttività del team, aiutando a identificare le aree di miglioramento

Identificare le discrepanze tra i tempi stimati e quelli effettivi di completamento delle attività

Limiti di Clockify

Clockify si concentra molto sul monitoraggio del tempo e potrebbe non essere adatto a chi cerca funzionalità estese di project management

Sebbene offra numerose integrazioni, queste potrebbero richiedere una curva di apprendimento per essere impostate e utilizzate in modo efficace

Gli utenti hanno menzionato occasionali problemi con l'app desktop

Prezzi di Clockify

free : Basic

Basic Basic : $3,99/mese per utente

: $3,99/mese per utente Standard : $5,49/mese per utente

: $5,49/mese per utente Pro : $7,99/mese per utente

: $7,99/mese per utente Azienda: $11,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2 : 4.5/5 (100+ recensioni)

: 4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

7. Cose

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg

/$$$img/

via Cose Things non è solo un altro software di pianificazione delle attività, ma un compagno di produttività.

Free, con un'interfaccia bella e libera, è un piacere per la gestione delle attività. Che si tratti di organizzare le attività quotidiane, di pianificare un progetto o di delineare gli obiettivi futuri, Things fornisce gli strumenti per farlo facilmente.

La magia di questo strumento sta nella sua semplicità, ma la sua capacità di gestire progetti complessi è impressionante. Grazie a funzionalità/funzione chiave come Quick Find, il monitoraggio delle attività è semplice.

L'integrazione con Calendario e Promemoria assicura che non si perda mai una scadenza. L'analisi del linguaggio naturale rende la creazione di attività avanzate facile come scrivere una frase.

Le migliori funzionalità/funzione di Things

Privilegia l'usabilità e l'estetica, rendendo la gestione delle attività un vero piacere

Navigare tra le attività di routine in modo rapido e senza sforzo.

Tenete d'occhio le scadenze e non perdete mai un'attività grazie alle integrazioni di calendario e promemoria

La promozione delle attività è facile come scrivere una frase, per favorire l'usabilità

Limiti delle cose

Things è un'esclusiva di macOS e iOS, il che limita l'accesso comodo e veloce per gli utenti di altre piattaforme

Mancano inoltre funzionalità/funzione chiave per la collaborazione, il che può essere uno svantaggio per i project manager che cercano di automatizzare attività noiose

Non è possibile visualizzare il calendario integrato

Prezzi di Things

L'app costa 9,99 dollari.

Valutazioni e recensioni di Things

G2 : 4.3/5 (19 recensioni)

: 4.3/5 (19 recensioni) Capterra: 4.9/5 (106 recensioni)

8. Microsoft Da Fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/microsoft-to-do-screenshot.png elenco di cose da fare app microsoft to do /$$$img/

via MicrosoftMicrosoft Da Fare è una miscela perfetta di semplicità e potenza. Questo pianificatore di attività di Windows è stato progettato per aiutarvi a organizzare le vostre attività e i vostri impegni in modo semplice ed efficace.

Da fare offre un modo intuitivo per elencare le attività e contrassegnarle quando vengono completate e si integra perfettamente con il resto del centro di sistema Microsoft, creando un flusso di lavoro fluido. Questo strumento di pianificazione per Windows ha una pianificatore giornaliero intelligente che fornisce un elenco intelligente e personalizzato di attività quotidiane.

Inoltre, è possibile creare elenchi condivisi per le attività in collaborazione, rendendo più facile il coordinamento con gli altri.

E per chi ha molte cose da fare, i promemoria e le date di scadenza di Microsoft Da fare assicurano che tutto fili liscio.

Le migliori funzionalità di Microsoft Da Fare

Sincronizza le attività in tutta la suite di strumenti Microsoft, creando un flusso di lavoro fluido tra il software di pianificazione delle attività di Windows e il resto del vostro kit di strumenti digitali

Fornisce un elenco intelligente e personalizzato delle attività da svolgere nella giornata

Coordina gli altri e mantiene tutti sulla stessa pagina

Limiti di Microsoft Da fare

Funzionalità/funzioni limitate per il project management complesso

Nessuna opzione per le dipendenze delle attività rispetto ai pianificatori di attività avanzati

A differenza di alcuni pianificatori di lavori per aziende, questo strumento potrebbe non essere sufficientemente robusto per i team più grandi

Prezzi di Microsoft Da fare

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Microsoft Da Fare

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2700+ recensioni)

9. Eroe del tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/timehero-screenshot-1-1400x933.png TimeHero dashboard /%img/

via TimeHero TimeHero ha l'obiettivo di rendere automatica la pianificazione delle attività. Utilizza algoritmi intelligenti per pianificare le attività in base agli eventi del Calendario, in modo da sfruttare al meglio la giornata.

Con TimeHero, non dovete preoccuparvi di programmare manualmente le attività; basta inserire ciò che deve essere terminato e lasciare che il software di pianificazione del lavoro gestisca il resto. I suoi modelli di progetto vi risparmiano la fatica di impostare progetti simili da zero.

La sua tecnologia di previsione vi avvisa anche delle scadenze mancate, consentendovi di adattare di conseguenza il vostro pianificatore di attività.

Le integrazioni con gli strumenti più diffusi rendono TimeHero un'ottima aggiunta alla suite di produttività esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeHero

Utilizza algoritmi intelligenti per pianificare le attività ricorrenti in base agli eventi del calendario e per automatizzare i processi

Risparmia tempo evitando di dover impostare progetti simili da zero

Gli avvisi affidabili e attivabili vi promemoria delle potenziali scadenze mancate, permettendovi di adattare il vostro programma di conseguenza

Limiti di TimeHero

La funzionalità/funzione di scheduler del sistema di intelligenza artificiale di TimeHero, pur essendo innovativa, può talvolta creare conflitti di pianificazione

L'interfaccia può risultare eccessiva per alcuni utenti

Secondo il feedback degli utenti, sono necessarie funzionalità di reportistica più personalizzabili

Prezzi di TimeHero

Base : $4,60/mese per utente

: $4,60/mese per utente Professionale : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Premium: $22/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeHero

G2 : 4.6/5 (10+ recensioni)

: 4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

10. Infolio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/78f01e_250ab9c137da44d080666af792f28869mv2-1400x878.gif Dashboard di Infolio /%img/

via Infolio Infolio porta avanti la pianificazione delle attività trasformandola in un'area di lavoro digitale completa.

Con Infolio è possibile gestire attività complesse, collaborare ai progetti, tenere discussioni e persino creare presentazioni visive di grande impatto, il tutto in un unico luogo. Questo approccio olistico alla gestione delle attività lo rende la scelta ideale per i team che cercano una piattaforma unificata per ospitare le informazioni sui progetti.

Le lavagne digitali sono perfette per le sessioni di brainstorming o per tracciare visivamente le idee. Inoltre, la possibilità di creare presentazioni visive del progetto rende facile la condivisione dello stato del progetto con gli stakeholder.

Infolio è più di uno strumento di pianificazione delle attività: è un centro di comando completo per i progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infolio

La gestione completa delle attività, con campi personalizzati, offre flessibilità nella categorizzazione delle attività pianificate

Le funzioni di collaborazione e chattare con i team supportano la comunicazione in tempo reale e il lavoro di squadra per la pianificazione dei lavori in azienda

Gli spazi per i progetti offrono una posizione centralizzata per tutte le informazioni sulla programmazione delle attività, promuovendo l'organizzazione

Le lavagne online offrono una piattaforma per il brainstorming e il tracciamento visivo delle idee

La possibilità di creare presentazioni visive del progetto può essere utile per la condivisione degli stati o dei risultati con le parti interessate

Limiti di Infolio

Il numero limitato di integrazioni può richiedere un lavoro manuale aggiuntivo quando viene usato con altri strumenti

Potrebbe beneficiare di più opzioni di filtraggio delle attività per una migliore organizzazione delle stesse

La mancanza di una funzionalità/funzione nativa di monitoraggio del tempo richiede uno strumento separato per la gestione del tempo

Prezzi di Infolio

Standard: Gratis

Gratis Professionale: $4,99/mese per utente

Infolio valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (15+ recensioni)

: 4.5/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

Cercate altri strumenti per la gestione delle vendite? Date un'occhiata al nostro_

applicazioni per le vendite_

guida!

ClickUp-La migliore scelta di pianificazione per il tuo team

La scelta del miglior software di pianificazione delle attività consiste nel trovare la giusta combinazione di funzionalità/funzione che soddisfi le esigenze del team. Dalle funzionalità/funzione complete di ClickUp all'interfaccia utente di Microsoft Da fare, la scelta finale dipende dalle vostre esigenze specifiche per il software di automazione del carico di lavoro.

Volete saperne di più? Date un'occhiata a Attività di ClickUp e vedere come le funzionalità/funzioni di Visualizzazione del Calendario può diventare parte integrante del flusso di lavoro quotidiano. L'obiettivo non è solo quello di automatizzare attività complesse, ma di rendere il vostro processo di lavoro più snello, efficiente e produttivo.

Scoprite come ClickUp può fare la differenza nel vostro percorso di project management.