11 Migliori software di pianificazione dei progetti per i team nel 2024

Ogni progetto beneficia di un software per migliorare le prestazioni del team, dalla ristrutturazione di una casa all'organizzazione di campagne di marketing in più fasi.

Grazie alla capacità di pianificare, monitorare e gestire le sequenze temporali dei progetti il software di pianificazione dei progetti è uno strumento essenziale per i gestori del progetto e per i membri del team.

Sia che si tratti di aiutare il team a gestire più progetti, di monitorare le prestazioni o di pianificare le risorse il giusto strumento di pianificazione del progetto può fare la differenza tra un risultato redditizio e il mancato completamento del progetto!

Se siete a corto di tempo e desiderate fare un passo avanti nel vostro prossimo progetto, provate a utilizzare Modello di calendario di ClickUp per raccogliere le attività, le riunioni e gli eventi del team su un'unica piattaforma! 🗓️

Cosa cercare in un software per la pianificazione dei progetti?

**I project manager dovrebbero cercare un software di pianificazione flessibile per il project management, in grado di garantire la visibilità di ogni attività, riunione e compito

I team moderni lavorano in funzione trasversale con altri dipartimenti e a stretto contatto con gli stakeholder per definire il progetto l'ambito del progetto , obiettivi e risultati . Il progetto deve essere mantenuta su base settimanale (se non giornaliera). L'utilizzo di una piattaforma per riunire i team e i lavori è il modo migliore per evitare che lo scorrimento dell'ambito o blocchi della produttività.

Ecco le principali funzionalità/funzione di pianificazione dei progetti da considerare quando si sceglie una soluzione:

Rapporti personalizzabili che si adattano alle esigenze e ai requisiti specifici dei project manager, degli stakeholder, della leadership o dei client

che si adattano alle esigenze e ai requisiti specifici dei project manager, degli stakeholder, della leadership o dei client Strumenti di collaborazione come la chat di gruppo, la condivisione di file e i commenti assegnati per rimanere in connessione e aggiornati sugli ultimi stati

come la chat di gruppo, la condivisione di file e i commenti assegnati per rimanere in connessione e aggiornati sugli ultimi stati Calendario e grafici Gantt intuitivi per impostare le dipendenze delle attività, assegnare le risorse e visualizzare più progetti uno accanto all'altro

intuitivi per impostare le dipendenze delle attività, assegnare le risorse e visualizzare più progetti uno accanto all'altro Gestione del budget per monitorare le spese del progetto, tenere traccia dello stato di avanzamento rispetto ai costi, e[project management per monitorare le spese del progetto, tracciare i progressi rispetto ai costi e Gerarchia scalabile per gestire progetti piccoli o complessi su larga scala e attività ricorrenti

per monitorare le spese del progetto, tenere traccia dello stato di avanzamento rispetto ai costi, e[project management per monitorare le spese del progetto, tracciare i progressi rispetto ai costi e e attività ricorrenti Panoramica delle pianificazioni del team in un'unica schermata

Pianificazione drag-and-drop sulle Sequenze

Integrazione bidirezionale con Toggl Track

Limiti del piano Toggl

L'accesso a tutte le funzionalità/funzione sull'app può essere più impegnativo rispetto alla versione web

Non è adatto per la gestione di progetti multipli con flussi di lavoro interfunzionali

Prezzi di Toggl Plan

Teams : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Business: $13,35 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

3. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO è una piattaforma di project management sviluppata per aiutare privati e aziende a gestire e collaborare ai loro progetti. Offre agli utenti funzionalità di pianificazione dei progetti per creare grafici di Gantt dinamici per più progetti, impostare elenchi di attività, assegnare compiti ai membri del team e controllare lo stato delle risorse.

Il software presenta anche funzionalità/funzione di modelli di pianificazione per diversi tipi di progetti, per creare rapidamente piani di progetto senza dover partire da zero. Inoltre, offre strumenti di collaborazione come la chat di assistenza in tempo reale e la funzione di commento per aiutare i team a comunicare in modo efficace e a coordinare le attività in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di GanttPRO

Reportistica con dettagli sulle attività, sui progetti, sugli utenti e altro ancora

Strumenti di pianificazione del progetto, tra cui le viste Gantt e Bacheca

Pianificazione automatica per ricalcolare le dipendenze delle attività

Vista Carico di lavoro per una migliore gestione delle attività

Esportazione di file in formato PDF, PNG, XLSX e XML

Limiti di GanttPRO

La creazione delle dipendenze delle attività può essere un processo complesso durante la pianificazione del flusso di lavoro

Manca di diverse visualizzazioni del progetto rispetto ad altri software di pianificazione dei progetti

Prezzi di GanttPRO

Base : $7,99 per utente al mese

: $7,99 per utente al mese PRO : $12,99 per utente al mese

: $12,99 per utente al mese Business : $19,99 per utente al mese

: $19,99 per utente al mese Enterprise: $13,35 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su GanttPRO

G2 : 4.8/5 (400+ recensioni)

: 4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

4. Wrike

via WrikeWrike è una piattaforma di project management e workflow collaboration basata su cloud, progettata per aiutare i team a pianificare, gestire e analizzare il proprio lavoro. Offre funzionalità/funzioni quali elenchi di attività, grafici Gantt, schede Kanban, dashboard personalizzati, calendari del team , condivisione di file e altro ancora.

La piattaforma fornisce anche strumenti per la programmazione dei progetti e per la gestione delle attività reportistica sullo stato di avanzamento dei progetti in modo da poter monitorare in tempo reale l'avanzamento dei progetti. Wrike si integra con altre app popolari come Slack e Zapier, rendendo ancora più facile l'organizzazione del team. Con Wrike, potete collaborare ai progetti con team interni ed esterni alla vostra organizzazione!

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Analisi del percorso critico, istantanee e baseline sui grafici Gantt

Progetto Microsoft importatore di file

Dipendenze e attività cardine

Riprogrammazione in blocco delle attività

Collegamenti alle attività condivisibili

Limiti di Wrike

Manca un sistema di gestione dei documenti (esplorare le opzioni migliori inAlternative a Wrike)

Nessuna funzionalità/funzione indipendente per la presa di note

Prezzi di Wrike

Versione gratuita

Team : $9,80 per utente al mese

: $9,80 per utente al mese Business : $24,80 per utente al mese

: $24,80 per utente al mese Azienda : Contattare Wrike per i dettagli

: Contattare Wrike per i dettagli Pinnacle: Contattare Wrike per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.200+ recensioni)

: 4.2/5 (3.200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.300+ recensioni)

5. Alveare

via AlveareAlveare è una piattaforma per il project management con funzionalità/funzione quali la gestione delle attività, la comunicazione tra team e la gestione delle risorse umane allocazione delle risorse per la pianificazione di un progetto con esito positivo. Hive fornisce un'interfaccia di facile utilizzo, che rende semplice per gli utenti team di collaborare con facilità e lavorare alle attività da qualsiasi luogo. Con la possibilità di assegnare attività, fissare scadenze, monitoraggio dello stato del progetto e ricevere notifiche, Hive offre ai team la visibilità necessaria per tenere sotto controllo il programma del progetto e rispettare le scadenze.

Uno dei vantaggi chiave dell'utilizzo di Hive è la possibilità di visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze dei progetti. Con Hive, i team possono creare grafici Gantt che forniscono una panoramica chiara della pianificazione del progetto, comprese le dipendenze delle attività e le attività cardine.

Questa visualizzazione consente ai team di identificare i potenziali blocchi e di regolare di conseguenza la pianificazione del progetto, assicurandosi di rimanere in linea con gli obiettivi prefissati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Grafico delle sequenze temporali, delle linee di base, delle pietre miliari e delle dipendenze del progetto con una vista Gantt

Dashboard dell'area di lavoro per visualizzare tutte le attività sulla piattaforma

Hive Notes per collaborare in tempo reale con i membri del team

Progetti principali con progetti figli in una gerarchia flessibile

Funzione di chat integrata

Limiti di Hive

Piani tariffari costosi rispetto ad altri software di pianificazione dei progetti

Limitate funzioni di editing multitask e modifica di testi ricchi

Prezzi di Hive

Solo : Gratuito

: Gratuito Team : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Aziende: Contattare Hive per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Hive

G2 : 4.6/5 (360+ recensioni)

: 4.6/5 (360+ recensioni) Capterra:4.5/5 (150+ recensioni)

6. Collaborazioni attive

via Collaborazioni attive ActiveCollab è un'applicazione di strumento per il project management che semplifica il processo di project management dei client e la programmazione dei progetti per le agenzie. La piattaforma consente agli utenti di creare piani di progetto dettagliati, assegnare attività ai membri del team, gestire le scadenze e collaborare in un'area di lavoro condivisa.

Da visualizzare lo stato di un progetto allo scambio di feedback in tempo reale, ActiveCollab offre un intervallo di funzionalità/funzione che aiutano le agenzie a rimanere organizzate e in linea con il monitoraggio. La piattaforma offre ai membri del team un ambiente collaborativo per discutere i progetti, condividere i file e comunicare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCollab

Newsfeed email con le attività scadute, i compiti in scadenza quel giorno e quelli in arrivo

Progetti campione per familiarizzare con l'interfaccia della piattaforma

Viste del progetto, tra cui Elenco, Colonna e Sequenza

Quattro temi colore, tra cui scuro e neon

Attività ricorrenti, principali e figli

Limiti di ActiveCollab

Limitata scalabilità perproject management* La reportistica avanzata è disponibile su piani costosi

Prezzi di ActiveCollab

Pro : $8/mese per membro

: $8/mese per membro Plus : $9,50/mese per 3 membri

: $9,50/mese per 3 membri Pro + Get Paid: $11,75/mese per membro

Valutazioni e recensioni di ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (80+ recensioni)

: 4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

7. Monday.com

via MondayMonday è una piattaforma di project management con un intervallo di funzionalità/funzione che consente agli utenti di pianificare, gestire e collaborare facilmente ai progetti. Con Monday.com, i team possono creare attività e fissare scadenze, assegnare i membri del team alle attività, monitorare lo stato di avanzamento, commentare le attività e vedere lo stato generale del progetto.

Le funzionalità di visualizzazione consentono ai team di monitorare lo stato di salute del progetto e di visualizzare i dati, permettendo loro di prendere rapidamente decisioni migliori. Monday offre anche il controllo degli accessi, in modo che gli utenti possano gestire facilmente chi ha accesso ai lavori sulla piattaforma, e integrazioni con altri progetti app per la pianificazione dei progetti come Slack e Google Drive per una maggiore comodità.

Le migliori funzionalità/funzione del Monday

10+ viste Gantt e Kanban per i progetti, incluse le tabelle di Gantt e Kanban

Flussi di lavoro personalizzati con blocchi di costruzione senza codice

Documenti di lavoro principali, privati e condivisibili

200+ ricette di automazione precostituite

Dashboard in tempo reale

Limiti di Monday

Curva di apprendimento ripida per familiarizzare con le funzioni e l'interfaccia (consultare il sitoAlternative di Monday)

I dashboard sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di Monday

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $8 per utente al mese, a partire da 3 postazioni

: $8 per utente al mese, a partire da 3 postazioni Standard : $10 per utente al mese, a partire da 3 postazioni

: $10 per utente al mese, a partire da 3 postazioni Pro : $16 per utente al mese, a partire da 3 postazioni

: $16 per utente al mese, a partire da 3 postazioni Azienda: Contattare Monday per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Monday

G2 : 4.7/5 (7.550+ recensioni)

: 4.7/5 (7.550+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.700+ recensioni) Compara Monday Vs ClickUp !

8. Fogli Google

via Fogli Google Fogli Google è un programma di programma per fogli di calcolo che permette ai team di creare, collaborare e condividere facilmente fogli di calcolo per la pianificazione e il piano dei progetti. Con Fogli Google, i team possono inserire rapidamente i dati nelle tabelle e personalizzare l'aspetto del foglio di calcolo con font, colori e formule.

Lo strumento include anche potenti funzionalità/funzione per l'analisi dei dati con grafici e diagrammi che possono essere condivisi facilmente con gli altri membri del team. Fogli Google permette ai team di lavorare insieme in tempo reale, consentendo una collaborazione e una comunicazione efficienti sui progetti. Il programma è sicuro e facile da usare e consente ai team di accedere rapidamente ai documenti da qualsiasi dispositivo!

Le migliori funzionalità/funzione di Fogli Google

Commenti eelementi di azione funzioni per mantenere i programmi dei progetti in movimento

Opzioni di soluzioni personalizzate con elementi di menu e macro con Apps Script

Integrazione con Salesforce per la connessione con i dati di altre piattaforme

Funzionalità/funzione di assistenza come Smart Fill e suggerimenti per le formule

Salvataggi automatici con cronologia delle versioni

Limiti di Fogli Google

Per migliorare le funzionalità/funzione di Fogli Google sono necessari componenti aggiuntivi dall'area di lavoro di Google

Non è adatto come software autonomo di pianificazione dei progetti o strumento di project management

Prezzi di Fogli Google

**Versione gratuita

Aziendale: $12 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Fogli Google

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (12.000+ recensioni)

9. Microsoft Excel

via Microsoft Excel Microsoft Excel è un potente programma di fogli di calcolo sviluppato da Microsoft che consente agli utenti di memorizzare, organizzare, analizzare e manipolare i dati. Può essere utilizzato per una serie di attività legate alla pianificazione dei progetti, come la creazione di grafici Gantt, il monitoraggio dello stato del progetto con tabelle e diagrammi, il calcolo dei costi e dei budget, il monitoraggio dei dati in categorie in modo rapido ed efficiente, nonché la creazione e la formattazione di grafici per rappresentare visivamente i dati.

Excel dispone anche di numerose funzionalità di project management, come le tabelle pivot e la formattazione condizionale, che aiutano gli utenti a gestire, analizzare e visualizzare i dati nel modo più efficiente possibile. Il software può essere utilizzato sia per elenchi di attività di base che per grafici più complessi come i modelli finanziari.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Excel

Strumenti di intelligenza per imparare i modelli dell'utente e organizzare i dati

Formule moderne per eseguire i calcoli

Sparkline e tabelle per prevedere le tendenze

App per dispositivi mobili, desktop e online

Fogli di calcolo personalizzati

limiti di Microsoft Excel

Manca di funzionalità/funzione per la pianificazione delle risorse o per la programmazione di progetti complessi

Alcuni grafici e diagrammi di Excel richiedono la sottoscrizione di Microsoft 365

Prezzi di Microsoft Excel

Microsoft Excel è disponibile in versione standalone a $$$a 159,99 o con una sottoscrizione a Microsoft 365

Valutazioni e recensioni di Microsoft Excel

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.8/5 (18.000+ recensioni)

10. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è una piattaforma di project management e collaborazione pensata per i team, per pianificare, organizzare e gestire i progetti in modo efficiente. La piattaforma di pianificazione dei progetti offre strumenti per gestire la comunicazione tra i membri del team attraverso messaggi di chat, chiamate e notifiche. Si integra anche con altri strumenti popolari come Dropbox e Documenti Google.

Consente agli utenti di tenere traccia dell'avanzamento dei progetti creando e assegnando compiti, monitorando le ore lavorate per ogni attività, impostando scadenze e attività cardine e monitorando lo stato di avanzamento. Sono disponibili funzionalità di reportistica per aiutare i team a rivedere le proprie prestazioni, rendendolo un ottimo software di pianificazione dei progetti per i team.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Viste Elenco, Kanban, Grafici Gantt, Tabella, Tutto e Il mio lavoro

Autorizzazioni e livelli di privacy perclient e collaboratori* Valutazioni dei costi e dei costi per ciascun membro del team

Gestione delle risorse e del carico di lavoro

Budget personalizzati per progetto

Limiti del lavoro di squadra

Alcuni sostengono che sia un po' difficile da imparare e da applicare a tutti i flussi di lavoro

Funzione minima di chattare

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter : $5,99 per utente al mese, con fatturazione annuale

: $5,99 per utente al mese, con fatturazione annuale Deliver : $9,99 per utente al mese, con fatturazione annuale

: $9,99 per utente al mese, con fatturazione annuale Crescere : 19,99 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale

: 19,99 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale Scala: Contattare Teamwork per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (790+ recensioni)

11. NiftyPM

via NiftyPM NiftyPM è una piattaforma online di project management che aiuta i team a collaborare e ad organizzarsi con il calendario dei progetti. Semplifica il flusso di lavoro della gestione di progetti, attività, risorse e stakeholder con funzionalità di facile utilizzo come la pianificazione delle attività, le timeline visive per monitorare lo stato di avanzamento e gli obiettivi, le notifiche automatizzate per mantenere i membri del team sulla stessa pagina e una solida reportistica.

Lo strumento di pianificazione dei progetti dispone anche di numerose integrazioni con le app aziendali più diffuse, come Dropbox, Google Drive e Slack, che consentono ai team di collegare senza problemi le attività di project management agli altri flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di NiftyPM

Dipendenze dalle milestone per bloccare tutte le attività di una milestone fino a quando le altre attività di una milestone non sono state completate

Personalizzazione del modulo per adattarsi al ruolo e alle esigenze di un membro del team in un progetto

Automazione in tempo reale degli stati in corso, completati e scaduti

Campi personalizzati per dati e informazioni aggiuntive sulle attività cardine

Integrazioni native e incorporazioni personalizzate

Limiti di NiftyPM

I costosi piani a pagamento sono necessari per utilizzare le funzionalità/funzione principali rispetto ad altri strumenti di pianificazione dei progetti

Il piano Free ha il limite di due progetti attivi

Prezzi di NiftyPM

free Forever : Piani gratuiti

Piani gratuiti Starter : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Pro : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Business : $16 per utente al mese

: $16 per utente al mese Azienda: Contattare NiftyPM per i dettagli

Valutazioni e recensioni di NiftyPM

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

Tipi di strumenti e software per la pianificazione dei progetti

Non siete ancora sicuri di quale sia lo strumento di pianificazione dei progetti più adatto al vostro team? Abbiamo suddiviso i tipi di software per la pianificazione dei progetti per aiutarvi a trovare quello più adatto:

2. Strumenti per il project management agile

Gli strumenti di project management Agile sono progettati per i team che seguono la metodologia Agile. Questi strumenti si concentrano sullo sviluppo iterativo, consentendo ai team di suddividere i progetti in attività più piccole e gestibili, chiamate Sprints. Il software di project management agile facilita la collaborazione, promuove la trasparenza e consente ai team di adattarsi rapidamente ai requisiti in evoluzione. Funzionalità/funzioni come le schede Kanban, le storie utente e i grafici burndown rendono più facile il monitoraggio dello stato e assicurano che i progetti vengano consegnati in tempo.

3. Software di gestione delle risorse

La gestione delle risorse ha un ruolo fondamentale nella programmazione dei progetti. Software di gestione delle risorse aiuta le organizzazioni a ottimizzare l'allocazione delle risorse, garantendo che le persone giuste siano assegnate alle attività giuste al momento giusto. Questi strumenti forniscono visibilità in tempo reale sulla disponibilità delle risorse, sulla distribuzione del carico di lavoro e sulle attività di gestione delle risorse piano di capacità . Il software di gestione delle risorse consente ai team di evitare il sovraccarico dei programmi dei progetti, di prevenire i conflitti di pianificazione e di massimizzare la produttività.

4. Software per il metodo del percorso critico (CPM)

Il software Critical Path Method (CPM) è ideale per il project management di progetti con attività multiple interdipendenti. Aiuta a identificare il percorso critico, ovvero la sequenza di attività che determina la durata complessiva del progetto. Il software CPM consente ai team di analizzare le dipendenze delle attività, stimare le sequenze temporali del progetto e identificare potenziali ritardi o colli di bottiglia. Concentrandosi sul percorso critico, i team possono stabilire le priorità delle attività e allocare le risorse in modo più efficace, garantendo l'esito positivo del progetto.

5. Strumenti di collaborazione

Gli strumenti di collaborazione sono essenziali per una programmazione efficace dei progetti, soprattutto per i team remoti o distribuiti. Questi strumenti facilitano la comunicazione, la condivisione dei file e la collaborazione tra i membri del team. Funzionalità/funzione di pianificazione dei progetti come la messaggistica in tempo reale, l'assegnazione di attività e la condivisione di documenti rendono più facile per i team rimanere in connessione e lavorare insieme in modo efficiente. Software di collaborazione si integra con gli strumenti di pianificazione dei progetti per fornire una soluzione completa per la gestione dei progetti e la promozione del lavoro di squadra.

Software di programmazione dei progetti per project manager

ClickUp è il miglior software di pianificazione dei progetti per tutti coloro che vogliono rimanere organizzati e in linea con le attività di ClickUp. Con la sua interfaccia intuitiva e le sue funzionalità/funzione user-friendly, offre un modo semplificato per destreggiarsi tra più attività allo stesso tempo!

Inoltre, le sue funzionalità di collaborazione consentono ai singoli o ai team di lavorare insieme da qualsiasi posizione per una migliore esperienza di pianificazione dei progetti. Creare un account gratuito su ClickUp oggi stesso !