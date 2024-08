10 Alternative e concorrenti di Microsoft To Do nel 2024

Siete un ottimizzatore di attività a caccia di un nuovo gestione delle attività strumento? Microsoft Da fare è una scelta familiare, ma molte altre app per prendere appunti potrebbero essere più adatte alle vostre esigenze.

Nel mondo della produttività non esiste una dimensione unica, ed è per questo che vi diamo la possibilità di scegliere altri strumenti. In questo elenco sono elencate le migliori alternative di Microsoft Da fare del 2024, ognuna delle quali offre una miscela unica di funzionalità in tabella.

Pronti a trovare il giusto concorrente di Microsoft Da fare per aiutarvi ad essere più produttivi ? Immergiamoci.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Microsoft Da fare?

Quando vi avventurate nel mondo del trucchi per la produttività da fare, le app per l'elenco delle cose da fare e gli strumenti per la gestione delle attività, non limitatevi all'aspetto estetico. Ecco alcuni fattori chiave da tenere a mente:

Nell'era digitale interconnessa, la potenza di uno strumento risiede spesso nella sua capacità di lavorare in armonia con gli altri. Un task manager di prim'ordine si integra perfettamente con le vostre app preferite, centralizzando i vostri dati e risparmiandovi il noioso passaggio da una piattaforma all'altra. Questa capacità di integrazione trasforma un buon software in un'eccellente centrale di produttività personalizzata, in modo che possiatelavorare più rapidamente* La semplicità è il massimo della sofisticazione, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti tecnologici. Un'interfaccia utente pulita e intuitiva può offrire un'esperienza di project management più positiva che un lavoro faticoso. È fondamentale scegliere un'app per l'elenco delle cose da fare che permetta di catturare le idee, creare e gestire le attività e organizzare tutti i dati senza sforzo, senza dover fare un'immersione profonda in un manuale utente o in un manuale di istruzionidocumentazione tecnica prima

Capacità di collaborazione: Il lavoro di oggi comporta spesso un lavoro collettivo. Un'app ideale per l'elenco delle cose da fare consente di condividere e collaborare alle attività con gli altri membri del team. Le funzionalità/funzione di collaborazione mantengono il team in sincronizzazione e aiutano ad evitare che gli incarichi sfuggano al controllo. La possibilità di comunicare, delegare e monitorare lo stato all'interno della stessa piattaforma può aumentare la produttività del team e favorire un sano ritmo di lavoro

Ricordate che il miglior strumento di gestione delle attività è quello che si adatta al vostro flusso di lavoro e vi aiuta a rimanere organizzati ed efficienti nel modo più comodo possibile.

I 10 migliori concorrenti di Microsoft Da fare da usare nel 2024

Ecco i nostri strumenti preferiti per la gestione delle attività e degli elenchi di cose da fare per documentare, gestire e (la nostra parte preferita!) cancellare quel fastidioso elenco di cose da fare.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Nessuna discussione su strumento di produttività è completato senza ClickUp.

Più di un semplice strumento di produttività app per gli elenchi di cose da fare clickUp è una piattaforma unificata per tutti i vostri lavori. Attività di ClickUp permettono di trasformare progetti impegnativi in attività più piccole, perfette per gli amanti della produttività in solitaria e per gli utenti multipli.

Con ClickUp, collaborazione in tempo reale è un gioco da ragazzi, per garantire che voi e il vostro team siate sempre sulla stessa pagina. Inoltre, le opzioni di personalizzazione consentono di adattare l'area di lavoro alle proprie esigenze.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Abbracciaremappa del processo con elenchi di attività annidabili che consentono di suddividere facilmente un'attività in azioni più piccole

Sincronizzazione degli elenchi Da fare su desktop, smartphone o tablet

Formattare le varie attività per rendere più facile vedere a colpo d'occhio quello che c'è da fare

Assegnare attività ad altri per trasformare il vostro elenco di cose da fare in un flusso di lavoro di team

Scoprite decine di modelli di elenco Da fare comemodelli di piano di lavoro e altro ancora!

Trascinamento delle attività per riordinare rapidamente l'elenco delle cose da fare al volo

Gli stati personalizzati permettono di definire le fasi di avanzamento delle attività che si adattano al vostro flusso di lavoro

Utilizzate il monitoraggio del tempo integrato per capire quanto tempo richiedono le attività

Pianificate le vostre giornate in modo efficace con un calendario integrato

Limiti di ClickUp

Tutte le funzionalità/funzione possono sembrare eccessive per i nuovi utenti

Le opzioni di personalizzazione richiedono un po' di tempo per essere sfruttate appieno

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (3.000+ recensioni)

: 4.7/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Attività di Google

via Attività di Google Google Tasks si distingue come app semplice per le attività da fare. Si integra in Gmail e Google Calendar come un semplice ma potente gestore di attività.

Con Google Tasks è possibile creare facilmente progetti, documentare i processi aziendali, impostare promemoria e tenere traccia delle attività importanti e delle date di scadenza, rendendolo lo strumento perfetto per gli utenti che desiderano la semplicità.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

Converte le email in attività direttamente dalla finestra In arrivo di Gmail

Visualizzare le attività e gestirle facilmente all'interno di Google Calendar e Google Documenti

Suddivisione di nuove attività in parti gestibili

Accesso alle attività in movimento da più piattaforme, compreso lo smartphone

Limiti di Google Tasks

Manca di funzionalità avanzate come il monitoraggio del tempo e la visualizzazione dello stato

Le funzionalità di collaborazione minime lo rendono meno adatto a progetti basati su team che non lavorano su Google Calendar, Documenti o Fogli (provate questiAlternative a Google Tasks!)

Prezzi di Google Tasks

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Google Tasks:

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.000+ recensioni)

3. Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/any.do\_-1400x843.png esempio di prodotto any.do /$$$img/

Via Da fare Any.do è un'app versatile per la produttività e la software di gestione delle attività noto per il suo bel design e l'interfaccia user-friendly. Questa alternativa a Da fare di Microsoft offre funzionalità/funzioni chiave come calendari integrati, elenchi della spesa e agende giornaliere che rendono efficiente la gestione delle attività.

Che siate utenti individuali o parte di un team che include stakeholder esterni, Any.do offre un modo semplice per organizzare e gestire le vostre attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Organizzare gli elenchi della spesa con categorie ordinate automaticamente

Iniziare la giornata con un piano chiaro,stabilire le priorità delle attività per la massima produttività

Aggiunta rapida di attività con comandi vocali

Gestite gli elenchi e assegnate le attività con chiunque

Limiti di Any.do

Alcuni utenti potrebbero trovare il sistema di promemoria un po' complesso da gestire

La versione gratuita ha funzioni un po' limitate rispetto ad altri elenchi Da fare

Prezzi di Any.do

Personale: Free

Premio : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Teams: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Any.do:

G2 : 4.1/5 (100+ recensioni)

: 4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

4. Evernote

via EvernoteEvernote è più di un gestore di attività e di un elenco di cose da fare: è un'app completa per prendere appunti, in grado di gestire efficacemente tutti i vostri impegni. Evernote è una delle più potenti alternative a Da fare di Microsoft.

È in grado di memorizzare ogni tipo di informazione, da semplici note di testo a pagine web e file PDF, e può essere uno strumento potente per singoli e team.

Le migliori funzionalità di Evernote

Aggiunta di attività, allegati, registrazioni vocali e caselle di controllo direttamente nelle note o negli elenchi Da fare

Salvataggio di articoli, ricerche e pagine web utili direttamente dal browser

Utilizzate o personalizzate modelli per prendere note e gestire le attività in modo efficiente

Ricerca di testi all'interno di immagini o note scritte a mano

Limiti di Evernote

Nessuna funzionalità dedicata al project management, come i grafici di Gantt o il monitoraggio del tempo

La sua vasta gamma di funzionalità/funzione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di Evernote

gratuito : Personale

Personale Personale : $10,83/mese per utente

: $10,83/mese per utente Professionale: $14,17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

5. Cose

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg

/$$$img/

via Cose Things è un'app per la gestione delle attività e degli elenchi da fare progettata per gli utenti Apple. Offre un'interfaccia pulita e intuitiva che consente di gestire le attività senza sforzo. La sua magia sta nella semplicità, che la rende ideale per l'uso personale o per piccoli team che valorizzano la facilità d'uso rispetto alla ricchezza delle funzionalità/funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Things

Categorie distinte che aiutano a concentrarsi sulle attività più immediate

Organizzare le attività in ordine sequenziale o per priorità

Salto istantaneo ai progetti o alle aree con pochi tasti

Visualizza gli eventi del calendario accanto all'elenco dei compiti da fare

limiti di #### Things

Disponibile solo per dispositivi macOS e iOS, il che limita l'accessibilità multipiattaforma, soprattutto per chi gestisce le attività di Outlook

Nessun efficace strumento di collaborazione, il che potrebbe essere uno svantaggio per i team

Prezzi di Things

Mac : 49,99 dollari per un solo acquisto

: 49,99 dollari per un solo acquisto iPad : $19,99 una tantum

: $19,99 una tantum iPhone: $9,99 una tantum

Valutazioni e recensioni di Things

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

6. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep brilla per la sua semplicità. Come app per prendere appunti, consente di annotare idee, creare elenchi di cose da fare e impostare promemoria. Se utilizzate già la suite di prodotti Google, Google Keep si integrerà perfettamente nel vostro flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Organizzate le note e raggruppate le attività per facilitarne il recupero con cartelle ed etichette colorate

Dettate rapidamente i vostri pensieri e fateli trascrivere con Google Assistant

Promemoria di un'attività quando ci si trova in una determinata posizione

Condivisione di attività e collaborazione sulle note con altri in tempo reale

Limiti di Google Keep

Nessuna funzionalità avanzata di gestione delle attività, come le attività secondarie o il monitoraggio del tempo

Opzioni di formattazione limitate rispetto ad altre app

Dovrete cercare altrove per gestire le attività di Outlook con Microsoft Da fare

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

7. Toodledo

via ToodledoToodledo è un robusto strumento di produttività progettato per soddisfare diverse esigenze. Copre diversi aspetti della produttività, dalle attività alle note adesive, dalle abitudini al calendario. Le sue funzionalità/funzioni flessibili lo rendono adatto a singoli, team e aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toodledo

Monitoraggio e sviluppo delle proprie abitudini insieme alle attività quotidiane

Condivisione e modifica delle attività con i colleghi o i membri della famiglia

Personalizzate la vostra area di lavoro per adattarla al vostro flusso di lavoro preferito

Perfetto per la pianificazione di progetti complessi e il brainstorming

Limiti di Toodledo

L'interfaccia potrebbe sembrare un po' datata rispetto a Da fare di Microsoft e ad altre app

Curva di apprendimento più ripida a causa della sua ricchezza di funzionalità/funzione e della sua personalizzazione

Prezzi di Toodledo

**Gratuito

Standard : $3,99/mese per utente

: $3,99/mese per utente Plus : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Aziendale: Contattare Toodledo per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Toodledo

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

8. Attività di Hubstaff

via HubstaffHubstaff Tasks è un sistema semplificato di software per il project management ideale per team di tutte le dimensioni. Basato sulla filosofia Agile, Hubstaff è una delle migliori alternative a Microsoft perché offre potenti funzionalità/funzione come le tavole Kanban e gli standup automatizzati che favoriscono la collaborazione del team e assicurano un flusso di lavoro fluido.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Utilizzate gli sprint per suddividere i progetti in parti più piccole e gestibili

Assicuratevi che nessun dettaglio dell'attività venga trascurato grazie a liste di controllo dettagliate

Mantenete il team in sincronizzazione e seguite lo stato di avanzamento con standup automatizzati

Visualizzate il programma del progetto e modificatelo in base alle necessità con la visualizzazione della Sequenza

Limiti delle attività di Hubstaff

Manca di funzionalità avanzate di reportistica nella versione gratis

Pur integrandosi con Hubstaff, il monitoraggio del tempo non è integrato direttamente in Tasks

Prezzi di Hubstaff Tasks

**Gratuito

Starter : $5,83/mese per utente

: $5,83/mese per utente Pro: $8,33/mese per utente

Azienda: Contattare Hubstaff per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Hubstaff Tasks

G2 : 4.3/5 (400+ recensioni)

: 4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

9. Quire

via Quire Quire è uno strumento di gestione delle attività visivamente accattivante, progettato per i team creativi. La sua esclusiva struttura ad albero permette di suddividere attività multiple in attività secondarie, semplificando il project management di progetti complessi. La sua semplicità e l'interfaccia intuitiva lo rendono un piacere da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quire

Utilizzate le attività secondarie per organizzare in modo ordinato le attività

Utilizzare tabelle visive come Kanban per comprendere il flusso di lavoro e identificare i colli di bottiglia

Condivisione, delega e discussione dei commenti sulle attività con il team

Continuare a lavorare sulle attività anche senza connessione a internet

Limiti di Quire

Integrazione limitata con strumenti e servizi esterni

Nessuna funzionalità incorporata di monitoraggio del tempo

Prezzi di Quire

**Gratuito

Professionale: $7,65/mese per utente

$7,65/mese per utente Premium: $13,95/mese per utente

$13,95/mese per utente Enterprise: $19,95/mese per utente

Quire valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (60+ recensioni)

: 4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Checkvist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/card2\\_white-006955c87152021923dccf6a86fd55629d4c392054f2f67a596781f2585245e6-1.jpg Checkvist dashboard /%img/

tramite Checkvist Checkvist è un task manager minimalista che si concentra su un elenco di attività da fare incentrato sulla tastiera. Si rivolge agli utenti che preferiscono il testo e gli scorciatoi da tastiera alle interfacce grafiche per gestire progetti e organizzare attività. La semplicità e la velocità di Checkvist consentono di mantenere efficienti e liberi gli elenchi delle cose da fare e gli strumenti di collaborazione, per una migliore gestione dei progetti.

Le migliori funzionalità di Checkvist

Navigazione e gestione delle attività interamente tramite tastiera

Organizzare le attività e le attività secondarie in una struttura annidata

Formattare le note e i commenti sulle attività con facilità

Condividete e delegate le attività con il vostro team

Limiti di Checkvist

L'interfaccia minimalista e basata sul testo di Checkvist potrebbe non piacere a tutti gli utenti

Mancano strumenti visivi come tabelle Kanban o grafici Gantt

Prezzi di Checkvist

**Gratis

Pro : $39/anno

: $39/anno Pro Teams: $69/anno

Checkvist valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (3+ recensioni)

: 4.2/5 (3+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (50+ recensioni)

Scegliere il tuo partner per la produttività per passare da Microsoft Da fare

Nella selezione della migliore alternativa a Microsoft Da fare per le vostre esigenze, l'esperienza pratica non può essere sostituita. Quindi, provate questi altri strumenti e vedete quale si adatta al vostro stile di lavoro.

Iniziate ad esplorare L'attività di ClickUp per le funzionalità/funzioni . Abbiamo progettato l'innovativa funzionalità/funzione Tasks per adattarsi alle vostre esigenze specifiche, trasformando il modo in cui gestite il vostro elenco di cose da fare. ClickUp è più di un semplice elenco di cose da fare: è una piattaforma completa che abbiamo costruito per aiutarvi a lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Inoltre, se state iniziando il vostro percorso di produttività o siete alla ricerca di un nuovo approccio alla gestione dei progetti, la nostra applicazione Modello di Elenco giornaliero dei Da fare merita una visita. È una risorsa progettata per strutturare la vostra giornata, adattandosi a molte esigenze.

Ricordate che la chiave per una migliore produttività sta nella scelta dello strumento giusto, in linea con il vostro stile di lavoro e le vostre esigenze. Con ClickUp non scegliete solo un'ottima alternativa a uno strumento, ma un partner che si impegna a migliorare la vostra produttività. È il momento di fare il prossimo passaggio!