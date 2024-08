10 modi per essere più produttivi al lavoro

Vi siete mai chiesti come essere più produttivi al lavoro? Siamo sempre alla ricerca di quella sensazione di realizzazione che si prova dopo una giornata davvero produttiva.

Avete presente quei giorni in cui vi siete guadagnati lo stipendio e vi siete ricordati che siete davvero la persona giusta per quel lavoro? È una convalida! Inoltre, sentirete i benefici della vostra produttività anche dopo aver timbrato il cartellino.

Quando avrete sfruttato al massimo la vostra giornata lavorativa, avrete più spazio per dedicarvi ai vostri hobby e per essere pienamente presenti durante i tempi morti.

come fare per rendere il picco di produttività la vostra nuova normalità? Ve lo mostreremo!

Ma questo non è il tipico articolo sulla produttività. Sappiamo che il multitasking non funziona mai. La parte più difficile è iniziare e forse devi porre dei limiti a TikTok.

In questo articolo, abbiamo preso in considerazione i più comuni di produttività con consigli approfonditi per apportare cambiamenti formativi e duraturi alla vostra etica lavorativa. Analizzeremo l'importanza di aumentare la vostra efficienza sul lavoro e condivideremo 10 strategie di produttività comprovate per affrontare ogni giorno a testa alta.

Perché la produttività è importante?

Non c'è limite all'importanza della produttività nella vostra vita.

E non stiamo parlando della produttività tossica che vi spinge a lavorare 12 ore al giorno e determina il vostro valore in base al numero di telefonate di vendita che fate.

Attenzione: non è vera produttività!

La vera produttività enfatizza il valore dell'equilibrio tra lavoro e vita privata, impostando Obiettivi SMART e creare dei confini sani con il vostro lavoro. Così, quando siete in servizio, dedicate del tempo ininterrotto ai vostri compiti professionali. E quando la giornata lavorativa finisce, potete chiudere il portatile (senza essere obbligati a collegarvi dopo cena) e rilassarvi davvero.

Trascinare e rilasciare le attività su una vista tabella ClickUp per una semplice organizzazione

Una sana produttività aiuta anche a gestire le attività in modo efficace. Vi fornisce le conoscenze necessarie per sfruttare le risorse professionali, ridurre al minimo gli sprechi e prendere decisioni rapide sul vostro flusso di lavoro.

L'obiettivo è far sì che i nuovi suggerimenti per la produttività diventino una seconda natura e, con il tempo, concetti come la definizione delle priorità dei compiti, gestione del tempo e la gestione dello stress non vi ostacoleranno più durante la settimana.

L'impatto collettivo di tutto ciò sarebbe a dir poco significativo! Infatti, l'Istituto Americano dello Stress ha rilevato che il 41% dei lavoratori si sente meno produttivo quando sono stressati, contribuendo a miliardi di dollari di mancati guadagni nell'economia statunitense. 😳

Il lato positivo è che è dimostrato che le abitudini di produttività significative migliorano la salute mentale e aiutano a controllare il carico di lavoro. Sono anche collegate alla crescita personale, alla maggiore soddisfazione sul lavoro e all'aumento dell'innovazione!

Sul serio, qualsiasi metodo di produttività è meglio di nessun metodo di produttività, quindi non avete nulla da perdere con un po' di tentativi ed errori per trovare il metodo più adatto alle vostre esigenze strategie che si adattano al vostro stile di lavoro .

10 consigli di produttività su come essere più produttivi al lavoro

Il fatto è che basta scaricare un programma di Timer del Pomodoro non è sufficiente.

Invece, sfogliate i numerosi strumenti di produttività progettati per aumentare la vostra efficienza e trovare soddisfazione sul lavoro. Questo potrebbe assumere la forma di un un'applicazione per il calendario , a Estensione di Chrome , software per lavagne bianche o un tracker di abitudini per misurare la propria produttività .

Oppure, se utilizzate ClickUp, è tutto questo! ⬆️

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dal vostro spazio di lavoro ClickUp

Una volta scelto il software preferito, è ora di mettersi al lavoro e noi siamo qui per aiutarvi con 10 delle nostre strategie preferite per formare abitudini produttive.

1. Sfruttare al massimo le sessioni di brainstorming

Non importa quanto a lungo fisserete una pagina bianca, la vostra prossima grande idea non apparirà mai magicamente. Non che parliamo per esperienza o altro. 😅

Questa difficoltà si avverte spesso durante la fase di ideazione di un nuovo concetto o in qualsiasi sessione di brainstorming. Ma non si limita ai processi di gestione dei progetti!

I redattori di contenuti sentono la stessa pressione alla ricerca di nuove idee su argomenti scottanti, i team di marketing la sentono all'inizio delle campagne e i designer la sentono a ogni nuova richiesta di design! Ognuno di noi sta cercando di abbattere i propri muri creativi, ed è proprio qui che si trova il punto di partenza tecniche di ideazione inserire l'equazione.

Strategie come mappatura mentale i metodi di mappatura mentale, i round robin, lo storyboarding e il brainwriting sono stati creati per aiutarvi a raggiungere più velocemente le vostre idee migliori. Molte di queste pratiche sono eseguite al meglio con l'aiuto di strumenti di brainstorming come il software per lavagne digitali con funzioni per:

Schizzare simulazioni

Incorporare media per un contesto aggiuntivo

Creareesempi di diagrammi I migliori strumenti sono anche dotati di un tesoro di modelli precostituiti da sovrapporre alla tela pulita e da guidare attraverso la strategia di ideazione scelta.

Utilizzate le lavagne ClickUp per stimolare la creatività, assegnare compiti, etichettare gli assegnatari e migliorare la vostra produttività Lavagne ClickUp ne sono l'esempio ideale. Con migliaia di modelli di produttività per dare il via alla vostra creatività insieme al team, le lavagne bianche sono progettate per aiutarvi a catturare e condividere le vostre idee nel momento in cui vi viene l'ispirazione.

Soprattutto nelle fasi iniziali del progetto, risorse come le lavagne Modello di scheda d'umore di ClickUp forniscono lo spazio, la funzionalità e la struttura per approfondire qualsiasi concetto.

Inoltre, grazie alle Whiteboard di ClickUp, avrete la possibilità di agire istantaneamente sulle vostre idee, convertendo qualsiasi nota, testo o forma sulla vostra lavagna in un'attività fattibile! In questo modo, non dovrete perdere tempo ad allineare le vostre nuove idee con il vostro flusso di lavoro per ottenere la massima produttività.

Bonus: Scoprire

10 Modelli di Mood Board gratuiti per organizzare le tue idee per analizzare i vostri comportamenti lavorativi e modificare la vostra strategia in base alle necessità. Consideratelo come il vostro personaleriunione retrospettiva per celebrare i vostri successi e individuare le aree di miglioramento

Condurre unaanalisi SWOT personale per identificare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce alla vostra efficienza

E, naturalmente, non sottovalutate mai il potere del buon vecchio diario!

10. Staccate la spina dalle distrazioni e prendetevi una pausa

Per ultimo, ma non meno importante, ricordatevi di staccarvi dallo schermo e di fare pause regolari! Essere intenzionati a fare delle pause avrà un impatto estremamente positivo sulla vostra produttività al lavoro.

Per affrontare il lavoro con una nuova prospettiva, stimolate diverse parti della vostra mente o semplicemente vedete come vi sentite dopo aver mosso il corpo per qualche minuto. Sul serio, _si è alzato dalla sedia dell'ufficio oggi?

Riempire i tempi morti con i social media o il vostro servizio di streaming preferito può essere allettante, ma porterà solo a una gratificazione di breve durata. Invece di guardare la vostra telenovela preferita durante il pranzo, provate a reindirizzare quel tempo per fare una breve passeggiata intorno all'isolato con un podcast, lanciare la palla al vostro cane o provare una meditazione di cinque minuti.

Impostare facilmente i promemoria con il comando "R" di ClickUp

Soprattutto se siete persone che spesso dimenticano di allontanarsi dalla scrivania fino alle 17.00, programmate le pause impostando un promemoria giornaliero Promemoria in ClickUp di resettare mentalmente!

Dare il via alla produttività al lavoro

Se state cercando di apportare cambiamenti positivi e a lungo termine al vostro abitudini di lavoro migliorando la produttività, allora eliminare le distrazioni non è sufficiente per rimanere concentrati.

Inoltre, non tutte le strategie di produttività avranno lo stesso impatto sulle persone produttive nei vari team o tra colleghi! Ci vogliono tempo, tentativi ed errori e un'attenta riflessione per individuare i suggerimenti più adatti a voi. Per non parlare del fatto che la produttività può essere portata solo fino a un certo punto senza l'aiuto di un software specifico che tenga traccia dei vostri progressi!

ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da riunire tutto il vostro lavoro tra le varie app in un unico spazio di lavoro collaborativo. Il suo ricco set di strumenti integrati vi aiuta a prendere il controllo della vostra produttività con funzioni per sviluppare le vostre idee migliori, tenere traccia dell'elenco delle cose da fare, personalizzare i processi, automatizzare il lavoro di routine e molto altro ancora.

E ClickUp può fare tutto questo senza alcun costo! Accedete a tonnellate di funzioni di produttività, a un vasto Libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni quando si iscrive oggi a ClickUp .