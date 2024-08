13 migliori applicazioni di calendario per il 2024 (gratuite e a pagamento)

Per molti, un calendario è molto più di uno strumento di pianificazione. È un'agenda con promemoria e date di scadenza per mantenere la nostra produttività, oppure un custode della memoria per gli eventi più importanti della nostra vita. È per questo che prestiamo molta attenzione alla scelta di un calendario digitale: vogliamo qualcosa che renda il piano divertente e funzionale!

Quali sono le funzionalità/funzioni che dobbiamo cercare in un'app per il calendario che ci aiuti a gestire i nostri impegni? Considerate:

Condivisibilità per rimanere in connessione con i nostri familiari, amici e membri del team

Personalizzazione per personalizzare lo strumento con codici a colori e suddivisione degli eventi in categorie

Facilità d'uso per un'esperienza user-friendly, intuitiva e facile da apprendere

Sincronizzazione universale su tutti i nostri dispositivi (desktop, mobile e tablet)

Abbiamo raccolto le migliori app per i vostri obiettivi di calendario personali e professionali. Dalle app per calendari semplici a quelle per calendari in corso, nell'elenco ce n'è per tutti i gusti! 📅

Quali sono le 13 migliori app per il calendario?

1. ClickUp

Visualizzate tutte le attività di ClickUp e le riunioni nel vostro Google Calendar grazie alla sincronizzazione bidirezionale

ClickUp è un programma gratuito di strumento di produttività con funzionalità/funzione di Calendario per risparmiare tempo sul web e sulle app mobili per rendere divertenti anche le attività più banali da aggiungere! Che siate alla ricerca di un calendario per la vita lavorativa o che abbiate bisogno di un'unica fonte di verità per appuntare pensieri e promemoria, ClickUp può adattarsi a qualsiasi preferenza per la migliore produttività della vostra vita.

Ecco cosa dicono gli utenti reali sull'utilizzo di ClickUp Visualizzazione del calendario in ClickUp :

"Il problema principale che ho risolto utilizzando ClickUp è la mancanza di chiarezza. ClickUp mi aiuta a sapere su cosa lavorare e quando. Con i suoi filtri e le sue visualizzazioni multiple, il programma LineUp™️ funzionalità/funzione e la pagina iniziale con un calendario, non devo perdere molto tempo a capire cosa c'è dopo. Perdo meno tempo e riesco a rispettare le scadenze" Nathaniel S , Direttore IT

"Ora ClickUp gestisce la maggior parte della mia vita (sia professionale che personale). A livello professionale, lo uso per organizzare e pianificare i progetti e per inserirli nella mia agenda calendario online con i relativi metadati. Personalmente, lo uso per gestire la mia casa e con la funzionalità/funzione ospite gratuita. Tengo il mio partner al corrente dei lavori di ristrutturazione, degli appaltatori, delle conversazioni con i provider e così via" Ashley E.M. M , proprietario

"Rispetto ai concorrenti, ClickUp è eccellente nel mantenere la piattaforma semplice pur offrendo la massima funzione. Dispone di tutte le diverse visualizzazioni: calendario, Gantt, elenchi, sottoelenchi, upload, teamworking, ecc. Tutto questo è molto dettagliato, mentre i software precedenti che ho provato non fornivano il dettaglio dell'interattività di cui avevo bisogno per essere creativo con la modifica dei programmi e delle informazioni e delle attività secondarie" Roland M , Direttore

Il piano Free Forever è tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a progettare le vostre giornate in base a come lavorate meglio. Non c'è condizione per passare a uno dei piani a pagamento perché ClickUp è gratis per sempre! Tra le centinaia di potenti funzionalità/funzione che ClickUp offre, eccone tre che potete utilizzare per dare subito un'impronta alla vostra produttività:

Modalità Me: Elimina il disordine mostrando le attività, le attività secondarie, le liste di controllo e i commenti assegnati all'utente nell'area di lavoro di ClickUp

🗓 Sincronizzazione bidirezionale: Connessione di ClickUp con il calendario di Google, Outlook o Apple

🎨 Impostazioni delle schede attività: Personalizzare il modo in cui si desidera che le schede delle attività vengano visualizzate sul Calendario (mostrare assegnatari, priorità, attività secondarie, durata stimata, tempo monitorato, tag)

Pro di ClickUp Calendario

Gli utenti possono scegliere tra100 integrazioni native oltre a migliaia di integrazioni disponibili tramite Zapier e Integromat

Gli utenti possono utilizzare le integrazioniObiettivi ClickUp per pianificare, gestire e realizzare obiettivi giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali

ClickUp contro

Nessuna funzionalità/funzione di esportazione di dashboard

Prezzi ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra azienda, saremo lieti di aiutarvi a ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni)

2. Google Calendar

via Google CalendarGoogle Calendar è il giusto equilibrio tra task manager e scheduler; è una delle app di calendario più conosciute e aggiunte ai preferiti, in grado di categorizzare eventi, impegni fuori ufficio, attività e appuntamenti. Inoltre, organizzare un calendario Google è facile da fare sia che siate in ufficio o in fila da Starbucks!

I vantaggi di Google Calendar

Gli utenti possono aggiungere nuovi colori HEX per personalizzare lo sfondo di un calendario

Gli utenti possono impostare i fusi orari primari e secondari per interi calendari

Modelli di Google Calendar per ottimizzare i flussi di lavoro

I contro di Google Calendar

Questa app Calendario non dispone di una versione desktop per macOS o Windows 10

Prezzi di Google Calendar

Google Calendar è gratis per uso personale o con un account aziendale a pagamento

Valutazioni dei clienti su Google Calendar

G2: N/D

Capterra: 4.8/5 (oltre 1.500 recensioni)

3. Calendly

via Calendly Calendly è un'applicazione intelligente software di pianificazione che automatizza il lavoro manuale prenotando riunioni ed eventi al momento e nel luogo giusto. Può connettersi con i calendari di Google, Outlook o iCal dell'organizzazione per un'esperienza senza stress tra i partecipanti e gli invitati.

I vantaggi di Calendly

Gli utenti possono aggiungere Calendly al proprio sito web o alle email per semplificare la programmazione

Gli utenti possono automatizzare le comunicazioni prima e dopo le riunioni

Calendly offre tonnellate di integrazioni come ClickUp, Linkedin e Slack

I contro di Calendly

Questa app per calendari può integrarsi con strumenti popolari come Zoom e Zapier, ma può facilmente diventare complicato per gli invitati se devono fare i salti mortali per connettersi

Prezzi di Calendly

Calendly offre piani gratuiti e a pagamento a partire da 8 dollari/postazione al mese

Valutazioni dei clienti di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

4. Baluu

via Baluu Al numero 4 del nostro elenco si trova Baluu . Questo sistema di prenotazione e costruttore di siti web completo è ideale per le piccole aziende che hanno bisogno di effettuare prenotazioni online. È possibile connettere il proprio account bancario o Stripe per accettare pagamenti e persino vendere prodotti con le sue funzionalità/funzione di e-commerce.

I vantaggi di Baluu

Costruite un sito web di prenotazioni in pochi minuti e iniziate ad accettare pagamenti e prenotazioni online.

Si integra in qualsiasi sito web esistente come un iframe

Si sincronizza con tutte le principali piattaforme di calendario (Google, Outlook, ecc.)

Baluu contro

Non esiste ancora un'app di Baluu

Prezzi Baluu

Baluu offre un piano gratuito (con un limite di 50 prenotazioni al mese) e piani a pagamento a partire da 17 dollari al mese

Valutazioni dei clienti di Baluu

G2: 5/5 (2 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

5. SavvyCal

via SavvyCal SavvyCal è uno strumento di pianificazione che consente di attivare/disattivare il calendario degli utenti e l'elenco comprimibile degli orari. Questa funzionalità/funzione mette l'utente al posto di guida per trovare facilmente la disponibilità reciproca. SavvyCal si sincronizza con i calendari più diffusi e con altri strumenti di pianificazione strumenti per il flusso di lavoro per creare eventi e controllare i tempi mentre si è impegnati.

I professionisti di SavvyCal

Gli utenti possono presentare finestre di disponibilità classificate per incoraggiare i destinatari a scegliere il momento ottimale

Gli utenti possono impostare limiti al numero di riunioni che possono essere prenotate al giorno, alla settimana o al mese, per riservare tempo al lavoro profondo

I contro di SavvyCal

Questa app per il calendario non ha un piano gratuito

Prezzi di SavvyCal

SavvyCal offre piani a pagamento a partire da 12 dollari per utente al mese

Valutazioni dei clienti di SavvyCal

G2: 5/5 (7 recensioni)

Capterra: N/A

6. Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/any.do\_.png app per il calendario di any.do /$$$img/

via Da fareLa funzionalità/funzione calendario di Da fare di Any.do ha lo scopo di aiutare gli utenti a controllare la giornata, la settimana e il mese con eventi e attività in un'unica visualizzazione. L'interfaccia è pulita e facile da usare e consente di utilizzare senza problemi altri calendari come Google Calendar, iCloud e Outlook. Tuttavia, Any.do non offre attualmente piani Free.

I pro di Any.do

Gli utenti possono trasformare i messaggi di WhatsApp in attività e promemoria utilizzando il linguaggio naturale

Gli utenti possono scegliere tra diversi temi e sfondi per adattarsi al loro stile preferito

I contro di Any.do

Il calendario di questa appgestione delle attività è limitata alle funzioni di base

Prezzi di Da fare

Any.do offre un piano Free. Informatevi presso Any.do per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Any.do

G2: 4.1/5 (190+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (130+ recensioni)

7. Calendario Apple

via Calendario Apple Se siete utenti Apple, saprete che il Calendario Apple è preinstallato su ogni dispositivo iOS e macOS (compreso l'Apple Watch) per consentire agli utenti di accedere ai propri account di calendario in un unico posto. Sebbene questa app di base sia in grado di soddisfare le esigenze di pianificazione e configurazione rapida degli eventi, manca di funzionalità avanzate per una maggiore personalizzazione.

I pro del Calendario Apple

Gli utenti possono vedere tutti i calendari o calendari specifici in un'unica finestra

Gli utenti possono aggiungere l'indirizzo della posizione di un evento per ricevere notifiche sul tempo di partenza in base a quanto tempo ci vorrà per raggiungere la destinazione

Contro di Calendario Apple

Questa app impedisce di invitare persone a un evento se la loro email non è salvata nell'elenco dei contatti del telefono

Prezzi di Apple Calendar

Calendario Apple è gratis su tutti i dispositivi Apple

Valutazioni dei clienti per Calendario Apple

G2: 4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: N/A

Bonus:_ Software di gestione progetti per Mac

8. Calendario di Microsoft Outlook

via Calendario di Microsoft Outlook Microsoft Calendario di Outlook è uno strumento di calendario e di pianificazione per tenere traccia degli eventi personali e di lavoro. Con il suo funzionalità/funzione Calendario condiviso è possibile accedere ai calendari dei propri compagni di squadra e gestire i loro impegni.

Pro del calendario di Microsoft Outlook

Gli utenti possono creare calendari che visualizzano gli impegni di un gruppo di persone

Gli utenti possono visualizzare più calendari uno accanto all'altro

Contro di Microsoft Outlook Calendario

Questa app per calendari ha troppe funzioni che possono ostacolare le semplici esigenze di pianificazione

Prezzi di Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Calendar offre piani gratuiti e a pagamento. Informatevi presso Microsoft 365 per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Microsoft Outlook Calendar

G2: N/D

Capterra: N/A

controlla questi

{\an8}Che cosa? cLICKUP alternative a Microsoft Outlook /%href/

!

9. DigiCal

via DigiCal DigiCal si sincronizza con tutti i server di calendario supportati dalla piattaforma Android. Gli utenti possono personalizzare completamente l'aspetto con un tema preimpostato o utilizzare il selezionatore di colori e le preimpostazioni dei font per creare il proprio tema. Inoltre, l'esclusiva ricerca di località integrata in DigiCal consente agli utenti di digitare il nome di una località e di inserire automaticamente l'indirizzo della stessa.

I vantaggi di DigiCal

Gli utenti possono scegliere tra sette diverse visualizzazioni del calendario nei temi chiari o scuri, in base alle proprie preferenze

Gli utenti possono selezionare un widget per visualizzare rapidamente il programma del giorno, della settimana o del mese

Contro di DigiCal

Questa app ha troppe funzioni che possono ostacolare le semplici esigenze di pianificazione

Prezzi di DigiCal

DigiCal offre piani gratis e a pagamento a partire da XXX/utente al mese

Valutazioni dei clienti DigiCal

G2: N/D

Capterra: N/A

10. Programmazione Acuity

via Programmazione Acuity Simile a Calendly e SavvyCal, Acuity Scheduling è uno strumento appositamente progettato per i siti web Squarespace. I client iniziano il processo di pianificazione scegliendo il tipo di appuntamento che desiderano prenotare. Se si organizzano corsi di gruppo, ad esempio di calligrafia o di yoga, la funzionalità/funzione Class consente a più persone di prenotare i servizi in un momento specifico.

Pro di Acuity Scheduling

Gli utenti possono creare e modificare tutti i tipi di appuntamento desiderati

Gli utenti possono impostare limiti di impostazione per scegliere se e quando i client possono prenotare, modificare o cancellare i loro appuntamenti

Contro di Acuity Scheduling

Questa funzionalità è una componente aggiuntiva per i siti web Squarespace e non uno strumento indipendente

Prezzi di Acuity Scheduling

Informarsi presso Squarespace per i prezzi

Valutazioni dei clienti su Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5.000 recensioni)

11. Fantastico

via Fantastico Il prossimo elenco delle migliori app per il calendario è Fantastical. Questa app sincronizza tutti i modelli personalizzati, le notifiche, le impostazioni meteo e altro ancora per visualizzare in dettaglio tutti gli elementi del calendario. Con un solo clic o tocco, Fantastical genera automaticamente una teleconferenza e aggiunge tutti i dettagli all'evento.

Pro di Fantastical

Gli utenti possono aggiungere chiamate a Zoom, Google Meet, Teams e Microsoft Teams

Gli utenti possono sfogliare e sottoscrivere calendari di interesse, tra cui sport, spettacoli televisivi, vacanze e altro ancora

I contro di Fantastical

Questa app ha troppe funzioni che possono ostacolare le semplici esigenze di programmazione

Prezzi di Fantastical

Fantastical offre piani gratuiti e a pagamento a partire da XXX/utente al mese

Valutazioni dei clienti di Fantastical

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

12. Calendario aziendale 2

via Calendario aziendale 2 Business Calendar 2 è un'app calendario per telefoni Android con una comoda funzionalità di trascinamento per organizzare e pianificare le attività. Che si tratti di temi, colori o numero di giorni da visualizzare, è possibile personalizzare l'app in base alle proprie preferenze. Tuttavia, a differenza della maggior parte delle app di calendario, Business Calendar 2 non dispone di una versione web.

Pro di Business Calendar 2

Gli utenti possono allegare immagini e registrazioni vocali a un evento

Gli utenti possono visualizzare gli eventi e le attività nel loro fuso orario di origine quando sono in viaggio

Contro di Business Calendar 2

La versione pro di questa app è relativamente costosa per un calendario mobile senza supporto web o iOS

Prezzi di Business Calendar 2

Business Calendar 2 offre piani Free e a pagamento. Informatevi presso Business Calendar 2 per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti su Business Calendar 2

G2: N/D

Capterra: N/A

13. Vantage

via Vantage L'ultimo ma non meno importante elenco delle migliori app per il calendario è Vantage. Questa app per il calendario offre una serie di spunti visivi per aiutare gli utenti a organizzare meglio la loro vita quotidiana. Ad esempio, una funzionalità/funzione unica chiamata Stacks (pile) riduce il disordine per visualizzare la quantità di cose da fare. Più eventi e attività sono in programma per un determinato giorno, più la pila diventa alta.

Vantaggi di Vantage

Gli utenti possono trascinare e rilasciare gli elementi da fare per impostare le date di scadenza

Gli utenti possono scegliere tra una selezione di pacchetti di colori per personalizzare l'aspetto del calendario

Contro di Vantage

Questa app per calendari si rivolge a utenti con preferenze estetiche specifiche

Prezzi di Vantage

Vantage offre una versione gratuita con acquisti in app

Valutazioni dei clienti di Vantage

G2: N/D

Capterra: N/A

ClickUp è la soluzione universale per le vostre esigenze in fatto di app calendario

ClickUp elimina lo stress del piano e vi permette di sfruttare al meglio il vostro tempo per rilassarvi o Da fare le cose che amate. Se avete fatto avanti e indietro tra Google Calendar e altre app per il calendario, questo è il momento di provare la visualizzazione del Calendario in un'unica app ClickUp oggi! 🗓