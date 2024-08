10 modelli gratuiti di calendario Google per rimanere organizzati al lavoro

Modelli di calendario di Google: dove saremmo senza, giusto?

È sempre una buona idea mettere in linea le competenze della vostra organizzazione. Con i nuovi progetti, ci saranno più riunioni e nuovi obiettivi personali.

Per tenere organizzati i vostri progetti, vi suggeriamo di utilizzare i modelli di calendario di Google: il modo più intelligente per tenere traccia di compiti, consegne, scadenze e altro ancora.

Per semplificare le cose, vi elenchiamo cinque modelli di calendario Google gratuiti da salvare o inserire nei preferiti.

Elencheremo anche 10 modelli di calendario Google alternativi per le cose più serie (pensate a campagne di marketing , progetti di lavoro da casa e così via).

**Che cos'è un modello di calendario Google?

Un modello di calendario Google è un calendario digitale ricco di funzioni, versatile e dinamico.

Si utilizza questo calendario digitale per pianificare riunioni, commissioni personali, chiamate, attività e altro ancora.

Quando le cose si fanno opprimenti (come spesso accade), l'uso di un modello di calendario Google può aiutarvi:

Tenere sotto controllo i progetti, i compiti e le scadenze in sospeso

A svolgere più attività e a rimanere organizzati

Prevenire la nebbia cerebrale e la stanchezza da lavoro e migliorare la produttività

4 Modelli di calendario Google gratuiti da scaricare subito

I calendari hanno una cattiva nomea, ovvero quella di calendari fisici. Molti li considerano come qualcosa che indica la data e il giorno della settimana e basta.

Ma l'uso del calendario giusto può essere una risorsa, in quanto aiuta a tenere sotto controllo il carico di lavoro senza perdere la calma mentale.

Ecco quattro modelli di calendario Google che potete salvare subito e ringraziare in seguito:

1. Calendario di marketing

via I Goodocs Scaricate questo modello gratuito di calendario di marketing per il 2024 per pianificare le vostre campagne di marketing come un professionista. Utilizzate questo calendario organizzato in google slide per pianificare e programmare il vostro lavoro senza perdere un colpo.

2. Pianificatore giornaliero di Google Docs

via Calendario Labs Un modello di agenda giornaliera è un punto di riferimento per tutti, sia che si tratti di project manager, dirigenti, impiegati, scrittori, chef o artisti.

Utilizzate questa agenda giornaliera modificabile e create un calendario mensile in tre formati: Google Docs, Google Sheets e PDF, per liberarsi dallo stress quotidiano.

3. Modello di busta paga per organizzazioni non profit

via Template.net La gestione delle buste paga per le organizzazioni non profit è un bel grattacapo perché la gestione dei fondi è complicata.

Si vuole che i dipendenti vengano retribuiti in tempo e, per questo, è necessario rispettare il calendario dei pagamenti. È inoltre necessario rispettare le scadenze fiscali, le festività e altro ancora.

Utilizzate questo modello e personalizzatelo senza preoccuparvi di mantenere la trasparenza finanziaria. Può essere utilizzato come Google Docs, Google Slides, PDF e altro ancora

4. Calendario dell'allenamento personale

via I GooDocs La crescita professionale inizia con l'apprendimento continuo e un programma di formazione chiaro e mirato.

Ma conciliare il lavoro con l'apprendimento è possibile se la routine è ben strutturata.

Sfruttate questo modello di calendario di Google Docs per tenere traccia di workshop, seminari, corsi online e altro ancora.

Limitazioni dell'utilizzo dei modelli di calendario Google

Chiedetevi: L'uso dei modelli di Google Calendar è buono, ma sono il modo migliore per creare un calendario? No!

Ecco tre motivi per cui un modello di calendario di Google potrebbe risultare inadeguato quando lo si usa per strutturare la giornata:

Funziona principalmente come strumento di creazione di documenti e non è pensato per creare un calendario

Non consente di accedere ai file offline e bisogna essere online, o su un'area di lavoro di Google o su Google Calendar stesso. Questo è un grosso ostacolo se non si dispone di una buona larghezza di banda Internet o in caso di emergenze imprevedibili

Non consente di pianificare, assegnare o creare attività. Non consente nemmeno di visualizzare il flusso di lavoro o una linea temporale

10 modelli alternativi di calendario Google in 2024

ClickUp è un'alternativa migliore a Google Forms per la creazione di un calendario, perché è un programma all-in-one suite di produttività che offre viste dettagliate del calendario.

Non è più necessario passare da una schermata all'altra, da un'applicazione all'altra per gestire e tenere traccia dei progetti.

Inoltre, è possibile eseguire flussi di lavoro fluidi utilizzando mappatura dei processi e scrivete i vostri pensieri utilizzando il programma giornaliero di ClickUp modelli di diario . Ottenete una visione a volo d'uccello del vostro progetto con l'opzione Modello di panoramica del progetto e creare contenuti che si convertano utilizzando il nostro Modelli di calendario dei contenuti .

Ma non credeteci sulla parola.

Continuate a leggere per vedere 10 dei nostri modelli alternativi di calendario di Google preferiti, dotati delle caratteristiche giuste per rimanere organizzati.

Andiamo!

1. Modello di calendario ClickUp

Modello di calendario

Modello di calendario pianificatore di ClickUp è perfetto per i principianti che vogliono organizzare i loro progetti in parti gestibili.

Certo, Google Calendar permette di fare lo stesso. Tuttavia, ClickUp porta la pianificazione a un livello superiore, offrendo le seguenti funzioni:

Stati personalizzati: Contrassegnare lo stato delle attività come Bloccato, Annullato, Fatto, In corso e In attesa per tenere traccia di eventi, attività o compiti

Campi personalizzati: A differenza di Google Calendar, questi 10 diversi attributi personalizzati, come Milestone, Riferimenti, Valutazione, Sede, Costo effettivo e così via, consentono di visualizzare e salvare i dati relativi agli eventi

Viste personalizzate: Le sei diverse visualizzazioni presenti nelle varie configurazioni di ClickUp (ad esempio, la Vista di riepilogo, il Quadro di avanzamento, la Vista della linea temporale, il Pianificatore mensile, la Guida introduttiva, ecc

Gestione dei progetti: ClickUp offre funzioni di tracciamento del tempo, e-mail, tag, avvisi di dipendenza e altro ancora, integrando la gestione dei progetti in un calendario dinamico! Scarica questo modello ### 2. Modello di calendario settimanale ClickUp

Modello di calendario settimanale di ClickUp

Google offre un modello di calendario settimanale, ma è alquanto elementare.

Con Modello di calendario settimanale di ClickUp è possibile ottenere aggiornamenti in tempo reale di eventi, attività, scadenze e altro ancora. Potete anche identificare e correggere i conflitti o le sovrapposizioni e rimanere in orario!

Altre utili caratteristiche di questo modello sono:

Stati personalizzati per contrassegnare le attività come Complete, In Progress, To Do e Unfinished

Campi personalizzati con 3 diversi attributi personalizzati - Feeling Good, Tipo di attività e Note importanti - per categorizzare e aggiungere note alle attività

Viste personalizzate con 5 configurazioni ClickUp: Guida introduttiva, Calendario settimanale, Attività completate, Tutte le attività e Questa settimana per un accesso organizzato ai dati con un solo clic

Questo modello è un must per i manager impegnati che hanno troppe cose da fare. Scarica questo modello

3. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Modello di calendario dei contenuti ClickUp

I team che si occupano di contenuti non possono fare a meno di un semplice elenco o foglio di calcolo per pianificare le loro creatività. Modello di calendario dei contenuti di ClickUp migliora il vostro gioco di content marketing.

Visualizzate le vostre risorse mensili di contenuti analizzando quanto segue:

I tipi di contenuti prodotti (blog, e-mail, post sui social media, ecc.)

Quando programmare e pubblicare i contenuti e su quali canali

I collegamenti critici una volta pubblicati (menzioni, coinvolgimento, conversioni, traffico, ecc.)

Il vostro team di contenuti ha bisogno di visibilità in tempo reale su ogni aspetto del ciclo di vita della produzione, ed è qui che il Calendario dei contenuti di ClickUp brilla.

Concettualizzare flussi di lavoro chiari per la produzione. Identificate i punti dolenti per ottimizzare i contenuti. Costruite un processo di content marketing vincente! Scarica questo modello

4. Modello di calendario annuale ClickUp

Modello di calendario annuale ClickUp

Il monitoraggio delle sfide annuali non è limitato a Instagram o TikTok; potreste aver bisogno di tenere traccia degli eventi sociali personali, delle attività professionali e così via, per tutto l'anno.

Con Modello di calendario annuale di ClickUp si ottengono i seguenti vantaggi:

Visione globale e completa: Pianificazione e organizzazione di tutte le attività dell'anno con facilità

Obiettivi chiari e mirati: Tracciare gli obiettivi etappe fondamentali per progetti cruciali

Comprensione più semplice e approfondita del progetto: Visualizzazione dei progressi in un formato facile da digerire

Per quanto riguarda le funzionalità, è possibile utilizzare:

Stati personalizzati con cinque varianti di attività: Completato, Ritardato, In corso, In corso e Da iniziare

Campi personalizzati per la gestione delle attività in base alle categorie: Categoria, Trimestre di esecuzione, Budget, Reparto e Team assegnato

Visualizzazioni personalizzate in quattro formati: Calendario, Attività per stato, Elenco attività e Inizia qui

Gestite il vostro calendario annuale con facilità. Scaricate il modello e iniziate la pianificazione del nuovo anno con una nota produttiva. Scarica questo modello Bonus: ecco

5. Modello di calendario ClickUp per l'elenco delle cose da fare

Calendario ClickUp - Elenco delle cose da fare

Immaginate di combinare i vostri impegni più importanti in un formato di calendario visivamente accattivante: ha un senso eccellente.

Questo è esattamente ciò che Modello di calendario di ClickUp per l'elenco delle cose da fare vi permette di:

Destreggiarsi tra più compiti e raggiungere i propri obiettivi senza errori

Tenere traccia dei giorni, delle settimane e dei mesi in una sola volta

Organizzare le attività in gruppi ben definiti e scendere nei dettagli tenendo sempre presente il quadro generale o gli obiettivi a breve termine

Questo modello consente anche di aggiungere attributi come Categoria, Risorse, Livello di produttività e Ruolo per visualizzare facilmente le attività.

Inoltre, è possibile utilizzare cinque viste: Richiesta di incontro, Per ruolo, Per categoria, Orari e Guida introduttiva, per tenere sempre sott'occhio gli obiettivi. Scarica questo modello

6. Modello di calendario moderno per i social media di ClickUp

Modello di calendario moderno per i media sociali di ClickUp

I post sui social media servono a sfruttare le tendenze virali del momento. Ma se i vostri post sui social media sono in ritardo, non riuscirete a diventare virali in tempo. Modello di calendario moderno per i social media di ClickUp migliorerà la frequenza, la qualità e la tempistica dei vostri post sui social media, grazie a

Creando un flusso di lavoro semplificato per tutti i vostri contenuti sui social media

Assicurando la coerenza tra i canali dei social media

Offrendo una visibilità approfondita sui prossimi eventi, campagne, ecc.

Aiutandovi a pianificare e definire gli obiettivi della vostra strategia sociale in modo proattivo

Ottimizzate le funzionalità del modello sfruttando le capacità avanzate di tracciamento del tempo, i commenti, l'intelligenza artificiale e altro ancora.

Per categorizzare le attività, è possibile utilizzare filtri come Tema, Data di pubblicazione, Canale, Output finale e Hashtag. Scarica questo modello

7. Modello di calendario promozionale ClickUp

Modello di calendario promozionale ClickUp

Le aziende che sono dieci passi avanti rispetto alla concorrenza hanno una cosa giusta: la loro linea promozionale per l'anno. È necessario tenere traccia delle campagne, dei lanci di prodotto, ecc. Modello di calendario promozionale di ClickUp vi permette di concentrarvi su ogni piccolo dettaglio

Pianificare le iniziative promozionali e monitorare i progressi

Organizzare le attività e le campagne in elenchi facili da consultare

Collaborando con i compagni di squadra e tenendo tutti informati.

Organizzatevi, gestite il tempo e implementate con sicurezza, il tutto da un modello centralizzato! Scarica questo modello

8. Modello di calendario settimanale dei contenuti ClickUp

Modello di calendario settimanale dei contenuti di ClickUp

Chi non desidera un inizio settimana efficiente? Uno in cui

Ogni lista è correttamente incasellata nel tempo

Tutte le liste di controllo sono redatte

Ogni compito è mappato alla T

Leva Modello di calendario settimanale dei contenuti di ClickUp per ottenere questo risultato.

Sia che vogliate migliorare la vostra campagna di marketing digitale o pianificare una campagna pubblicitaria trimestrale, questo modello settimanale vi offre una visibilità completa sulla vostra strategia di contenuti e sul processo di pubblicazione.

Pianificate in anticipo programmando i contenuti in lotti e non perdete mai una scadenza importante! Scarica questo modello

9. Modello di calendario aziendale ClickUp

Modello di calendario aziendale ClickUp

Fare il punto sulle attività aziendali può essere un bel grattacapo. Ma il modello di calendario aziendale di ClickUp semplifica questo processo.

Non esiste un modello di calendario Google specifico che imprenditori, dirigenti e team possano utilizzare.

Per colmare questa lacuna, ClickUp ha creato un modello di calendario all-in-one modello di calendario aziendale per aiutare dirigenti e imprenditori a gestire tutto, dalle telefonate di vendita alle scadenze dei progetti, con un solo clic.

Questo modello è dotato di quattro utilissimi campi personalizzati: Questo è stato divertente, Tipo di attività, File e Reparto per visualizzare il calendario e non annoiarsi mai!

Potenziate le vostre capacità di gestione dei progetti sfruttando le funzionalità di tracciamento del tempo, i tag, le e-mail, le notifiche e così via.

Questo calendario aziendale potrebbe sembrare monodimensionale a prima vista, ma è in grado di soddisfare tutte le esigenze, sia che si tratti di rispettare le scadenze, sia che si tratti di dare visibilità alle riunioni imminenti, sia che si tratti di pianificare progetti e obiettivi a lungo termine. Scarica questo modello

10. Modello di calendario della campagna ClickUp

Modello di calendario della campagna ClickUp

Le campagne sono l'anima di qualsiasi marchio: forniscono uno sguardo su come il marchio pensa, opera e prospera.

Una campagna azzeccata è fondamentale per mantenere l'immagine pubblica e migliorare i profitti dell'azienda. Modello di calendario della campagna ClickUp è diverso dagli altri calendari di campagna oggi disponibili.

Utilizzatelo per

Stabilire un calendario per le vostre campagne

Tenere traccia dei progressi rispetto a obiettivi e tappe fondamentali

Collaborare con i team e gli stakeholder per assicurarsi che le campagne siano in linea con le previsioni

Visualizzare gli obiettivi, i compiti, le dipendenze e le scadenze di ogni campagna

Che si tratti di creare calendari di contenuti o di monitorare campagne e-mail, questo è l'unico modello di cui avete bisogno per far partire le vostre campagne con il piede giusto. Scarica questo modello

Creare calendari e tenere traccia dei progetti con un unico strumento: ClickUp

Essere più organizzati sul lavoro non avviene da un giorno all'altro. I team devono lavorare in sincronia, le risorse devono essere allineate al carico di lavoro, i budget devono essere assegnati per tempo e le tempistiche devono essere definite.

Anche con tutti questi accorgimenti, si corre comunque il rischio di errori nella gestione manuale inserimento dei dati o problemi che derivano da una giornata faticosa, che alla fine si ripercuotono su di voi.

Esiste quindi una soluzione a questo problema? Sì.

Dovete potenziare le vostre già formidabili capacità organizzative e aggiungere la potenza dei calendari ClickUp per rendere il processo intuitivo, aggiornato e collaborativo.

Iniziate definendo le vostre esigenze di calendario; da lì è facile scegliere il calendario ClickUp giusto per aiutarvi a iniziare. Se avete difficoltà a scegliere quello giusto, contattate il nostro team, che vi aiuterà a fare la scelta giusta.

Organizzatevi con ClickUp gratis .