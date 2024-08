10 modelli gratuiti di diario giornaliero in Word, Excel e ClickUp

Quando ci si trova di fronte a una moltitudine di faccende domestiche o a numerosi eventi imminenti, può diventare piuttosto impegnativo rimanere in testa a tutte le attività associate, a meno che non si non si stabilisce un elenco di cose da fare . Tuttavia, gli elenchi di cose da fare non contengono necessariamente informazioni come date, orari e note aggiuntive, né permettono di monitorare se si è rispettato un elemento specifico dell'attività. ✅

È qui che entrano in gioco i modelli di diario giornaliero! Offrono un format o un layout predefinito per registrare le informazioni quotidiane, dalle date alle attività, dagli obiettivi agli eventi. Questi modelli possono aiutarvi a snellire il processo di registrazione giornaliera e a garantire la coerenza delle informazioni acquisite.

In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori modelli di diario giornaliero che possono aiutarvi a pianificare in modo efficiente le vostre attività quotidiane . Questi modelli vi permetteranno di mantenere un registro centralizzato e accessibile delle vostre attività, dei registri giornalieri, delle ore di lavoro o di altre osservazioni, il tutto con un comodo monitoraggio.

Cos'è un modello di registro giornaliero?

Un registro giornaliero è un diario che aiuta a documentare attività, obiettivi, risultati, pensieri e idee su base giornaliera. È comunemente usato per gestione del tempo , organizzazione personale, monitoraggio degli stati di avanzamento degli obiettivi e di tenere un registro degli eventi.

D'altra parte, un modello di diario giornaliero semplifica la creazione dei diari, fornendo un format già pronto con sezioni per attività, date, eventi, note e obiettivi. Questi modelli sono adattabili alle vostre preferenze e rappresentano uno strumento prezioso per mantenere l'organizzazione, la concentrazione e l'account nella vostra routine quotidiana. 🗒️

Visualizzate rapidamente tutte le sottopagine e le relazioni collegate a ClickUp Docs per rimanere organizzati e mantenere il lavoro in connessione

I registri giornalieri e i modelli corrispondenti non devono essere confusi con gli elenchi Da fare, che sono essenzialmente proattivi (incentrati sul piano delle attività future). Al contrario, i registri giornalieri sono retroattivi, cioè aiutano a pianificare e organizzare il lavoro guardando indietro a ciò che è già stato fatto, analizzandolo e utilizzando le informazioni per pianificare il futuro.

I principali vantaggi dell'utilizzo di un modello di diario giornaliero includono:

Organizzazione: forniscono un formato strutturato che consente di tenere traccia delle attività quotidiane, degli eventi, dei registri di lavoro e delle note in modo sistematico Gestione del tempo: L'elenco delle attività e l'impostazione delle priorità in un modello assicurano che le attività importanti vengano registrate per prime Efficienza: consentono di risparmiare tempo, poiché non è necessario creare un format da zero ogni giorno

Cosa rende un buon modello di registro giornaliero?

Un modello di diario giornaliero pratico dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Playout cancellato : sia che si tratti di Fogli Google o di MS Word, (o diClickUp Documenti!) Il modello deve avere un design facile da seguire per guidare l'utente attraverso il processo di registrazione giornaliera senza confusione

: sia che si tratti di Fogli Google o di MS Word, (o diClickUp Documenti!) Il modello deve avere un design facile da seguire per guidare l'utente attraverso il processo di registrazione giornaliera senza confusione Sezioni per le informazioni chiave : Dovrebbe includere aree dedicate alle attività e ai loro tipi, alle date, agli eventi, alle note e agli obiettivi

: Dovrebbe includere aree dedicate alle attività e ai loro tipi, alle date, agli eventi, alle note e agli obiettivi Spazi per eventi non pianificati : Spazio per le attività o le occorrenze inaspettate che possono verificarsi durante la giornata, per garantire la flessibilità del piano

: Spazio per le attività o le occorrenze inaspettate che possono verificarsi durante la giornata, per garantire la flessibilità del piano Codice colore e aiuti visivi : Le sezioni con codice colore possono aiutare a differenziare gli elementi e a stabilire le priorità, mentre gli ausili visivi come caselle di controllo, calendari o grafici rendono più semplice il monitoraggio delle attività

: Le sezioni con codice colore possono aiutare a differenziare gli elementi e a stabilire le priorità, mentre gli ausili visivi come caselle di controllo, calendari o grafici rendono più semplice il monitoraggio delle attività Priorità : Dovrebbe consentire di dare priorità alle attività o agli eventi includendo spazi per indicare il livello di importanza

: Dovrebbe consentire di dare priorità alle attività o agli eventi includendo spazi per indicare il livello di importanza Personalizzabilità : Un modello adeguato dovrebbe essere adattabile alle vostre esigenze specifiche, permettendovi di aggiungere o rimuovere sezioni

: Un modello adeguato dovrebbe essere adattabile alle vostre esigenze specifiche, permettendovi di aggiungere o rimuovere sezioni Accessibilità: Deve essere facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo, consentendo di registrare le attività anche quando si è in viaggio

I 10 migliori modelli di diario giornaliero da usare nel 2024

Abbiamo esplorato un'ampia varietà di modelli per l'organizzazione delle attività e la gestione del tempo per offrirvi la crème de la crème 🍦

Approfondiamo le funzionalità/funzioni di questi modelli gratuiti di diario giornaliero di Word, Excel e ClickUp per vedere cosa hanno in serbo per voi.

1. Modello di registro giornaliero ClickUp

Il monitoraggio e la definizione delle priorità delle attività sono facili da realizzare con il modello di registro giornaliero di ClickUp

Se siete alla ricerca di uno strumento che vi aiuti a monitorare rapidamente le vostre attività quotidiane e semplificare l'efficienza del processo , il Modello di registro giornaliero di ClickUp vi copre. È dotato di attività che possono includere più sottoattività per catturare in modo completo tutte le attività completate nella giornata.

Utilizzate modelli di registro delle attività giornaliere come questo per creare campi personalizzati per monitorare le vostre attività quotidiane con facilità. Categorizzate le attività da svolgere o da portare a termine in base ai diversi aspetti della vita a cui si riferiscono, come ad esempio l'alimentazione, la scuola, le finanze o la famiglia. Utilizzate il campo Spese per monitorare il costo totale delle vostre attività e suddividetelo nei campi di testo Dettagli.

Creare un elenco delle attività secondarie con i dettagli di data e ora per monitorare se le attività sono state completate secondo il piano. Se l'attività è stata completata in tempo, spuntare la casella per rimuoverla. Inoltre, è possibile dare priorità alle attività che non si è riusciti a terminare trascinandole in cima all'elenco. 🏔️

2. Modello di reportistica giornaliera ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Daily-Report-Template.jpg Modello di rapporto giornaliero ClickUp /$$$img/

Monitorate le attività completate e preparatevi per i prossimi eventi e obblighi senza problemi con il modello di reportistica giornaliera di ClickUp

Cercate un modo semplice per valutare le attività svolte il giorno precedente, identificare le priorità attuali e prepararsi agli obblighi futuri? Da fare tutto questo e molto di più con il programma Modello di reportistica giornaliera di ClickUp ! 🤩

Garantire un aggiornamento giornaliero completo in questo Modello di documento registrando tutte le attività completate, compreso il tempo impiegato, nella sezione Accomplished Tasks. Nella sezione Blockers, documentare tutte le sfide o gli ostacoli incontrati durante l'esecuzione delle attività.

Per le attività in corso, mantenere un elenco nella sezione Compiti in corso. Utilizzare la sezione Priorità per domani per delineare gli oggetti e stabilire la priorità delle attività per il giorno successivo.

Ricordate di completare qualsiasi altro dettaglio che possa facilitare il completamento del progetto nella sezione Informazioni supplementari.

Tutte queste sezioni sono completamente personalizzabili, quindi sentitevi liberi di eliminarle, aggiungerle o rinominarle in base alle vostre preferenze. È inoltre possibile creare nuove colonne e righe all'interno di tabelle già pronte per monitorare tutte le attività o i progetti diario di lavoro come si desidera.

3. Modello di agenda giornaliera ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Personal-Task-template.jpg Modello di agenda giornaliera di ClickUp /$$$img/

Pianificate le vostre attività quotidiane, monitorate le abitudini e organizzate gli eventi familiari incorporando la pianificazione collaborativa con il modello ClickUp Daily Planner

Non rimanete mai indietro con le attività quotidiane con il modello ClickUp Daily Planner Modello di agenda giornaliera di ClickUp , un modello di cartella pre-progettato che aiuta a programmare eventi, commissioni, attività e appuntamenti, nonché a creare attività ricorrenti e a monitorare le abitudini.

Il modello è dotato di due elenchi separati:

Traccia abitudini: Attività di routine che si svolgono regolarmente, come la corsa mattutina Attività personali: Attività quotidiane essenziali che richiedono la vostra attenzione, come la spesa, la cucina o gli appuntamenti medici Monitoraggio delle abitudini o le attività personali utilizzando la vista Elenco per avere una semplice panoramica delle attività da fare, con la rispettiva categoria e la data di scadenza. Passare alla visualizzazione Bacheca per visualizzare le attività in base a categorie come salute, relazioni e casa. Utilizzare la visualizzazione Calendario per concentrarsi sulle scadenze e sulle attività da svolgere programmare nuove attività utilizzando la funzionalità di trascinamento e rilascio.

Il modello consente anche di il piano collaborativo con la famiglia e gli amici attraverso la delega delle attività. Per esempio, se si avvicina un grande evento di famiglia, si può creare un elenco di attività e assegnare ai membri della famiglia responsabilità come cucinare, cucinare e fare la spesa. 👪

4. Modello di rapporto giornaliero di costruzione ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Daily-Construction-Report-Template.png Modello di rapporto di costruzione giornaliero ClickUp /$$$img/

Tenete un registro delle attività giornaliere, dei materiali, delle attrezzature, della programmazione e dei lavoratori per mantenere la vostra attività di costruzione senza intoppi con il modello di rapporto giornaliero di ClickUp

Tenete traccia di tutte le attività giornaliere in cantiere con il modello di rapporto giornaliero di ClickUp Modello di rapporto giornaliero di cantiere ClickUp . Questo potente modello di registro vi aiuta a monitorare tutto, dalle realizzazioni e dai lavoratori alle attrezzature necessarie e alla programmazione. 👷

Utilizzate questo dettagliatissimo modello di documento per tenere un registro delle attività completate e di quelle ancora in corso attraverso una tabella preconfezionata e personalizzabile. Monitorate tutti i vostri lavoratori, dai capisquadra ai subappaltatori, inserendo i loro titoli di lavoro, seguiti dai loro nomi e dalle ore settimanali che hanno svolto.

Tenetevi aggiornati sulle attrezzature in uso, non in uso o in riparazione per stabilire le priorità, e non esaurite mai le scorte monitorando l'utilizzo dei materiali attraverso la tabella fornita. Registrate la quantità di materiali utilizzati nella giornata e vedete i livelli attuali delle scorte per ogni elemento in questo modello di registro giornaliero dell'edilizia.

Rimanete in carreggiata mantenendo un programma preciso per quanto riguarda i seguenti aspetti:

Registro delle consegne : Monitorare le consegne giornaliere in cantiere inserendo il tipo di consegna, l'orario di consegna previsto e l'orario di consegna effettivo

: Monitorare le consegne giornaliere in cantiere inserendo il tipo di consegna, l'orario di consegna previsto e l'orario di consegna effettivo Ritardi nella programmazione : Fornire spiegazioni per i ritardi definendo il tipo di ritardo, seguito da una descrizione del ritardo e dall'ammontare del tempo perso

: Fornire spiegazioni per i ritardi definendo il tipo di ritardo, seguito da una descrizione del ritardo e dall'ammontare del tempo perso Riunioni StandUp: Se si è tenuta una riunione di cantiere, documentarne il tipo, l'ora, i partecipanti e gli argomenti di discussione

Il modello di registro giornaliero di cantiere è dotato anche di sezioni dedicate a notare se c'è stata un'ispezione del cantiere in un giorno specifico e a registrare tutti i visitatori e lo scopo della loro visita.

5. Modello di rapporto giornaliero di produttività ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Daily-Production-Report-Template.jpg Modello di rapporto di produzione giornaliero ClickUp /$$$img/

Monitorate ogni passaggio del processo di produzione del vostro film attraverso aggiornamenti quotidiani sulle ore di lavoro, sui membri del cast e sugli orari di convocazione utilizzando il modello ClickUp Daily Production Report

I report sono fondamentali per qualsiasi produzione cinematografica su larga scala, in quanto forniscono aggiornamenti quotidiani su orari di lavoro, registri di sicurezza, stato dell'inventario, requisiti e stato giornaliero. 🎬

È possibile registrare tutte queste informazioni e molto altro ancora con il modello Modello di rapporto giornaliero di produttività ClickUp uno strumento prezioso per rafforzare il processo di reportistica giornaliera della produzione cinematografica.

Questo modello di registro personalizzabile inizia con sezioni preconfezionate per i dettagli del rapporto, come le date di produzione e di riempimento, e i dettagli della produzione, come la società di produzione, il regista e i produttori. Inoltre, è possibile monitorare gli orari di chiamata durante i giorni di produzione, coprendo l'orario di arrivo della troupe e l'inizio e la conclusione delle riprese.

Utilizzare il modello per registrare lo stato dei seguenti elementi vitali:

Scene : Includere i dettagli sulle scene registrate, le riprese, il suono e i crediti

: Includere i dettagli sulle scene registrate, le riprese, il suono e i crediti Sceneggiatura : Annotare i numeri della sceneggiatura, i minuti e le impostazioni

: Annotare i numeri della sceneggiatura, i minuti e le impostazioni Film : documentare le pellicole attuali, la quantità utilizzata e la ripartizione dei nastri video e di registrazione, specificando se contengono buone o cattive riprese

: documentare le pellicole attuali, la quantità utilizzata e la ripartizione dei nastri video e di registrazione, specificando se contengono buone o cattive riprese Cast e comparse : monitorare tutti i membri del cast e le comparse in tabelle separate, includendo dettagli come il carattere, le ore, gli spostamenti e il guardaroba

: monitorare tutti i membri del cast e le comparse in tabelle separate, includendo dettagli come il carattere, le ore, gli spostamenti e il guardaroba Scheda dei tempi: Monitoraggio degli orari dell'intero team di produttività attraverso tabelle per ogni membro del team in cui registrare i tempi di ingresso e di uscita

6. Modello di registro del progetto ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Project-Log-Template.png Modello di registro del progetto ClickUp /$$$img/

Gestite facilmente il registro giornaliero del vostro progetto tenendo traccia di ogni singola attività con il modello di registro del progetto di ClickUp

Per un esito positivo del piano di progetto, è fondamentale tenere un registro giornaliero delle attività per garantire che tutte le operazioni si svolgano senza intoppi. Con il Modello di registro dei progetti ClickUp è possibile tracciare facilmente le attività del progetto e aggiornare, aggiungere e modificare le voci, il tutto all'interno di modelli di registro delle attività giornaliere come questo.

Il modello inizia con una sezione per i dettagli del progetto, come il nome, il manager, la data di inizio e di fine.

Compilate il documento aggiungendo le attività del progetto, specificandone le scadenze e indicandone lo stato (Da fare, Terminato o Ritardato) in una tabella precostituita. È anche possibile includere il tasso di completamento del progetto in percentuale e scrivere qualsiasi commento relativo all'attività. 💬

Create una nuova pagina per ogni progetto facendo clic sul pulsante Aggiungi pagina nell'angolo in alto a sinistra del modello. Inoltre, è possibile adattare il modello alle proprie esigenze inserendo righe e colonne aggiuntive nella tabella o aggiungendo nuove sezioni adatte al progetto specifico.

7. Modello di Elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Daily-To-Do-Elenco-Template-Example-1400x1352.png Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp /$$$img/

Monitorate facilmente le vostre abitudini quotidiane segmentandole e aggiungendo attività secondarie annidate per un'organizzazione efficiente con il modello di elenco giornaliero Da fare di ClickUp

Dite addio a un'agenda disordinata e non saltate mai più un'attività quotidiana con il modello ClickUp Daily To-do List Modello di Elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp ! Questo modello di attività facile da usare per i principianti aiuta a costruire abitudini e a rispettarle grazie ad attività secondarie annidate, stati e campi personalizzati.

Create un efficiente elenco di Da fare per coltivare le abitudini, monitorare le attività o per tenere traccia delle promemoria di tutti i giorni utilizzando i seguenti campi personalizzati:

È possibile creare attività secondarie per dividere la giornata in Mattina, Pomeriggio e Sera. Quindi, aggiungere sottoattività nidificate per ogni parte della giornata per un'organizzazione giornaliera perfetta. Per istanza, si può creare un'attività secondaria Routine mattutina e aggiungere impegni come fare jogging, doccia e colazione. 🌄

8. Modello di reportistica di fine giornata ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-End-of-Day-Report-Template.png Modello di reportistica di fine giornata ClickUp /$$$img/

Raccogliete e valutate i reportistici di fine giornata del vostro team per ottenere informazioni sullo stato del progetto con il modello ClickUp End of Day Report

Utilizzo dei rapporti di fine giornata per qualsiasi progetto è un modo efficace per i team di comunicare i risultati e le sfide raggiunte al termine della giornata lavorativa. 🔚

Il Modello ClickUp di fine giornata aiuta a raccogliere i riepiloghi/riassunti dello stato giornaliero di ciascun dipendente. Include autovalutazioni per valutare la produttività, gli arretrati e le attività future, in modo da ottenere una migliore comprensione dello stato di ciascun incarico.

Chiedete ai membri del team di compilare e inviare il modulo Relazione di fine giornata come ultima attività della giornata. Questo modulo deve includere il tasso di produttività, un riepilogo/riassunto dei lavori completati e il completamento delle attività in percentuale.

Tutte le informazioni fornite dai membri del team saranno automaticamente registrate nel modulo di report di fine giornata Elenco giornaliero delle relazioni Visualizza. Visualizza tutti gli invii in base alla data di scadenza, consentendo di rivedere le relazioni e di effettuare gli aggiornamenti di stato necessari.

Aprire l'elenco Per la revisione per trovare le segnalazioni in attesa di revisione, ordinate per reparto. È disponibile anche la Vista Tabella riepilogativa giornaliera, che fornisce una panoramica delle prestazioni dei membri del team in un determinato giorno.

9. Modello di registro giornaliero di lavoro da WPS Template

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Daily-Work-Record-Template-by-WPS-Template.png Modello di registro giornaliero di lavoro di WPS Template /$$$img/

Mantenere un registro ordinato registro di lavoro giornaliero anche se una semplice tabella precostituita utilizzando il modello di Registro giornaliero di lavoro di WPS Template

Tenere traccia del registro di lavoro giornaliero è essenziale per monitorare lo stato delle attività, l'impostazione degli obiettivi e affrontare i potenziali problemi incontrati lungo il percorso. Il modello di registro di lavoro giornaliero di WPS Template è il compagno utente per fare proprio questo, in Fogli Google o MS Word.

Potete modificare il modello direttamente nel vostro browser o scaricarlo e poi aprirlo in Excel. Compilate la tabella pre-progettata inserendo il nome dell'attività completata, la data di completamento e la quantità di tempo dedicata all'attività. ⌚

È inoltre possibile aggiungere eventuali problemi, ostacoli o difficoltà incontrati durante ogni attività, nonché commenti o osservazioni degne di nota.

Il modello è completamente personalizzabile: si possono cambiare i colori, aggiungere righe e colonne e rinominare i campi. Inoltre, è possibile scegliere uno stile diverso per le celle e le tabelle, adattare le dimensioni delle lettere e i font, oppure utilizzare la funzionalità di formattazione condizionale per evidenziare le celle e incorporare icone per una migliore visualizzazione dei propri stati.

10. Modello di stato del registro da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Log-Status-Template-by-Template.net\_.png Modello di stato del registro da Template.net /$$$img/

Monitorate facilmente il registro delle attività giornaliere, indipendentemente dallo stato delle stesse, con il modello Log Status di Template.net

Se state cercando un modello per vari scopi, dal project management al monitoraggio delle prestazioni e delle attività, il Log Status Template di Template.net sarà il vostro nuovo migliore amico! 🧑‍🤝‍🧑

Disponibile su Fogli Google e MS Word, consente di monitorare qualsiasi attività popolando la tabella già pronta con informazioni quali il nome dell'attività, la durata, la data di inizio e di fine. Se si desidera monitorare più dati, è possibile aggiungere facilmente nuove colonne per lo stato delle attività e una colonna di commenti per fornire ulteriori dettagli o osservazioni.

Modificate lo sfondo del modello in base alle vostre esigenze, scegliendo dall'elenco di immagini di sfondo personalizzato. Personalizzate il contorno della tabella, la dimensione dei caratteri, il colore e aggiungete nuove tabelle o sezioni di contenuto a seconda delle vostre esigenze.

Il modello può essere scaricato in vari formati, tra cui Word, Documenti Google, Excel e PDF. È anche possibile modificarlo direttamente nel browser facendo clic sull'immagine del modello.

Monitoraggio delle attività quotidiane senza sforzo con i modelli di diario giornaliero gratuiti

Questi 10 modelli di registro giornaliero gratis semplificheranno il monitoraggio delle attività quotidiane grazie a schemi precostituiti che potrete personalizzare per adattarli perfettamente allo stile della vostra organizzazione. Inoltre, sono facili da usare e non costano nulla (né richiedono troppo tempo per essere creati)! 🙌

Sfoglia il Libreria di modelli ClickUp per trovare una selezione ancora più ampia di modelli di diario giornaliero e sfruttare le loro fantastiche funzionalità/funzione per assicurarvi di stare sempre al passo con il vostro programma giornaliero.