Cos'è la gestione delle campagne di marketing (con esempi e modelli)

"Da fare e basta"

Nel 1988, una neonata agenzia pubblicitaria coniò questo slogan per il suo primo client, una piccola azienda di abbigliamento sportivo dell'Oregon chiamata Nike. Sorpresa, sorpresa: la campagna di marketing è stata un successo immediato.

La frase è certamente accattivante, ma non è l'unica ragione per cui la campagna pubblicitaria ha avuto un esito positivo. L'agenzia ha anche azzeccato il momento giusto.

È chiaro che la gestione delle campagne di marketing è importante, ma per le agenzie può essere cancellata. Da fare per bilanciare le campagne tra i vari client? Da fare per mantenere il controllo sulle campagne senza essere in-house?

Non c'è da preoccuparsi!

In questa guida alla gestione delle campagne di marketing, vi spiegheremo tutto ciò che dovete sapere per realizzare campagne di esito positivo per i vostri client, dall'inizio alla fine.

Cos'è la gestione delle campagne di marketing?

La gestione delle campagne di marketing è il processo di pianificazione, esecuzione e monitoraggio dei lavori strategici di marketing. Include tutte le attività necessarie per organizzare, lanciare e valutare una campagna di marketing nel corso del suo intero ciclo di vita, dalla strategia al al calcio d'inizio al post-mortem .

Se vi occupate della gestione delle campagne di marketing per i client in un'impostazione di agenzia, è probabile che siate responsabili di aspetti quali:

Definirestrategia di marketing* Esecuzione di ricerche di mercato per conoscere il pubblico di riferimento

Aiutare i client a determinare e gestire il loro budget di marketing

Creazione e gestione di un calendario dei contenuti

Rafforzare il riconoscimento del marchio dei vostri client attraverso contenuti esocial media marketing* Creazione di grafiche e video di grande impatto visivo che trasmettano il messaggio dei vostri clienti per le pubblicità ### Elementi chiave Campagna di marketing Gestione Piano

Come parte di marketing project management è necessario definire tutti i componenti di cui la campagna di marketing del cliente ha bisogno per avere successo.

Ecco sei elementi chiave su cui concentrarsi quando quando si pianificano le campagne di marketing per i client:

Audience: Chi è il destinatario del marketing? Il traguardo del vostro client determinerà i messaggi che avranno una certa risonanza, i canali di comunicazione e i canali di vendita raggiungere quel pubblico e i formati di contenuto più utilizzati dal pubblico specifico. Obiettivi di marketing e OKR: Perché state conducendo una campagna? Gli obiettivi cancellati responsabilizzano il vostro team mentre lavora ai progetti dei client. E con OKR ben definiti, avete un modo per monitorare lo stato del vostro team verso quegli obiettivi. Queste metriche tengono informati sia il team che i client su ciò che state facendo, sul perché lo state facendo e sull'efficacia dei vostri lavori richiesti. **Il budget della campagna di marketing del cliente imposta un limite concreto a quanto voi o il vostro cliente potete spendere per questa specifica iniziativa. Sebbene non vogliate che il budget del cliente schiacci la creatività, utilizzate l'importo per valutare se le idee del vostro team per la campagna sono fattibili. Attività di marketing: Quale tipo di campagna creerete per il vostro client? Questa domanda è la chiave per capirel'allocazione delle risorseprevistorisultatie Sequenza. Uno spot televisivo richiederà molte più risorse di una campagna di newsletter via email. Il tipo di campagna di marketing dipende anche dai canali utilizzati per raggiungere il pubblico di riferimento del vostro cliente. Ad esempio, se si vuoleparlare alla generazione Z, le campagne di social media marketing su moduli video di breve durata come TikTok sono la strada da percorrere. Sequenza: Quanto tempo ci vorrà per pianificare ed eseguire la campagna del vostro client e quando il vostro messaggio sarà più efficace? Stabilite una data di inizio e di fine per la campagna e pianificate le attività cardine appropriate su un sequenza . Se state pubblicizzando una vendita per il ritorno a scuola negli Stati Uniti, probabilmente vorrete lanciare la campagna da fine luglio a metà agosto. Il piano dovrebbe iniziare non più tardi di giugno, tutti i prodotti dovrebbero essere pronti per la metà di luglio e i risultati della campagna dovrebbero essere valutati a settembre. Teams: Come gli Avengers, dovrete mettere insieme un dream team di collaboratori nella vostra agenzia (copywriter, designer, ecc.) in grado di affrontare ogni attività presente nell'elenco della campagna di marketing. Quando scegliete il vostro team, tenete conto delle impostazioni dei membri e della loro disponibilità.

Bonus:_ **Software di gestione del marchio **Funzionalità/funzione: Creare pagine fresche ed eccitanti e redigere comunicati stampa da pubblicare su Hacker News

Guidare le vendite : Eseguire una campagna di email marketing che promemoria i carrelli abbandonati entro 24 ore dall'uscita dal vostro sito web

: Eseguire una campagna di email marketing che promemoria i carrelli abbandonati entro 24 ore dall'uscita dal vostro sito web Aumentare il traffico del sito web e migliorare la portata organica: Creare una serie di listicles SEO che si posizionino sulla pagina n. 1 dei risultati dei motori di ricerca entro la fine dell'anno con listicles sui "migliori prodotti/software/strumenti".

Esempio: Torniamo al nostro esempio di MySkinDoc. Si tratta di un prodotto abbastanza nuovo, quindi il team dell'azienda vuole aumentare la notorietà del marchio attraverso una serie di annunci a pagamento su Twitter, Instagram e TikTok. Il piano prevede di catturare l'attenzione degli utenti dei social media mostrando foto e video "prima" e "dopo" di utenti reali di MySkinDoc.

3. Stabilire le metriche per misurare l'esito positivo 🔢

Una volta stabilito che cosa deve fare la campagna di marketing del vostro cliente, potete decidere come valutarne l'efficacia. KPI di marketing devono essere legati direttamente al grado di raggiungimento degli oggetti della campagna di marketing da parte del client definiti nel passaggio 2.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image5-1400x693.png Riunite tutto il vostro lavoro in una panoramica di alto livello con i dashboard /$$$img/

Riunite tutto il vostro lavoro in una panoramica di alto livello con i Dashboard

Alcuni esempi di metriche di marketing che potete utilizzare per misurare l'esito positivo in base agli obiettivi del vostro cliente sono:

Per il lancio di nuovi prodotti e la generazione di produttività: Tassi di conversazione, tassi di click-through delle email, lead qualificati, nuove sottoscrizioni, upsell, ROI

Tassi di conversazione, tassi di click-through delle email, lead qualificati, nuove sottoscrizioni, upsell, ROI Per la promozione del traffico: Valutazione delle parole chiave, autorevolezza del dominio, traffico di ricerca organico, numero totale di pagine viste, visitatori unici della pagina, frequenza di rimbalzo, costo delle campagne pay-per-click

Valutazione delle parole chiave, autorevolezza del dominio, traffico di ricerca organico, numero totale di pagine viste, visitatori unici della pagina, frequenza di rimbalzo, costo delle campagne pay-per-click Per la notorietà del marchio: Sentimento degli utenti, metriche di coinvolgimento sui social media, visualizzazioni su YouTube, menzioni sui social media o sulla stampa, volume di ricerca per le parole chiave del marchio

Sentimento degli utenti, metriche di coinvolgimento sui social media, visualizzazioni su YouTube, menzioni sui social media o sulla stampa, volume di ricerca per le parole chiave del marchio Per gli eventi: Iscrizioni totali o vendite di biglietti, presenze totali, lead qualificati, tasso di acquisizione clienti

Esempio: Aumento del 100% dei follower e del coinvolgimento sui social media in tutti i canali (impressioni e like su Twitter, like e commenti su Instagram e TikTok).

4. Identificare le risorse disponibili ✔️

Quando pianificate la campagna di marketing del vostro cliente, determinate quali persone della vostra agenzia hanno le competenze e la disponibilità per le attività da svolgere. Da qui, la strategia di project management della vostra campagna di marketing dovrebbe fornire a queste persone sequenze e scadenze per aiutare a mantenere il progetto in linea.

Oltre ai membri del team, è necessario determinare quali strumenti o attrezzature sono necessari per le campagne, come gli strumenti di automazione del marketing e l'accesso al CRM del cliente e a Google Analytics. Grande software per la gestione delle campagne come ClickUp vi aiuta a tenere traccia di tutte le vostre campagne e dei loro elenchi da fare, garantendo al vostro team di rispettare ogni scadenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif vista Carico di lavoro ClickUp /$$$img/

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Assicuratevi di tenere a mente anche il budget assegnato alla campagna di marketing del vostro client, in modo da non eccedere con le risorse.

Esempio: A questo progetto assegnerete tre social media marketing manager, Sam, Lydia e Marco. Ognuno di loro ha esperienza nella gestione di campagne rispettivamente su Twitter, Instagram e TikTok. Creerete le risorse con Canva e Final Cut Pro e programmerete i post con Hootsuite. Il budget per questa campagna è di 15.000 dollari.

5. Pianificate il progetto della vostra campagna su una Sequenza 📅

Creare una calendario dei contenuti per chiarire le attività cardine e gestire le aspettative tra la vostra agenzia e i vostri client. Il calendario dei contenuti può essere gestito da voi o dal responsabile della campagna di marketing in un semplice foglio di calcolo o, meglio ancora, in modo collaborativo strumenti di project management come ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/Release-2.79-Home-Calendar.gif clickUp Home /$$$img/

Utilizzare la vista Calendario di ClickUp Home per creare attività, aggiungere riunioni o monitorare simultaneamente l'elenco delle attività

Esempio: La vostra campagna per MySkinDoc consiste in una copia per i social media e in risorse per il marketing su Twitter, TikTok e Instagram:

Le campagne MySkinDoc su Twitter, TikTok e Instagram si svolgeranno dal 1° ottobre al 31 dicembre

Il vostro team redigerà tutti i documenti almeno due settimane prima della data di scadenza e il team marketing di MySkinDoc fornirà feedback o approvazioni entro una settimana dalla consegna

Il team pianificherà ciascun post sui social media in Sprout Social, seguendo le best practice peril momento migliore per pubblicare su ogni piattaforma* Mappate le scadenze per ogni elemento di azione su un calendario dei contenuti e assegnatele ai responsabili, ad esempio Sam deve redigere la copia di Twitter entro il 9 settembre, Marco deve girare e modificare i TikToks entro il 14 settembre, ecc.

6. Eseguire il piano 🏃

Pianificare una campagna di marketing è come preparare un razzo per il lancio: assicurarsi che abbia abbastanza carburante e gli astronauti giusti a bordo. Eseguire la campagna significa premere il pulsante "decollo" e assicurarsi che il razzo rimanga in rotta, puntando alla luna!

Per mantenere lo slancio in questa fase, controllate i membri del team per assicurarvi che creino i risultati in tempo. Incoraggiate tutti ad attenersi al piano delineato, ma siate pronti ad affrontare imprevisti, come ad esempio il cambiamento della portata del progetto da parte dei client a metà strada. Altrimenti, il razzo della vostra campagna potrebbe crollare all'improvviso!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team /$$$img/

Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli per trasformare istantaneamente i pensieri in elementi d'azione

Comunicate regolarmente con il vostro cliente per assicurarvi che tutti i parti interessate -compreso il responsabile della campagna di marketing, siano allineati sulle aspettative e sulle eventuali ripercussioni sulle scadenze. Modificate la Sequenza e i risultati della campagna solo se assolutamente necessario. Ricordate che i ritardi rendono difficile mantenere le campagne nel rispetto del budget e spesso introducono l'insorgere di problemi di portata .

Esempio: Il vostro team sta facendo grandi cose. Hanno rispettato tutte le scadenze e MySkinDoc ha approvato tutte le bozze senza alcun feedback. Ma Sam ha avuto un incidente sugli sci nel fine settimana e ora sarà fuori ufficio per il resto della campagna di marketing.

Dovrete trovare un nuovo membro del team che si occupi della gestione della campagna Twitter. Fortunatamente, Po è disponibile ad aiutare con varie piattaforme di social media. Essendo nuovo dell'account, i suoi primi post non sono all'altezza del traguardo di MySkinDoc. Il client fornisce un feedback e le successive revisioni e il processo di approvazione finale causano ritardi nel calendario dei post su Twitter.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image5-1.gif Calcolate facilmente il vostro percorso critico con un singolo attivazione/disattivare in ClickUp /$$$img/

Visualizzare il carico di lavoro in base alle attività lasciate sul vostro percorso critico con un singolo attivazione/disattivazione in ClickUp!

Ci sono alcuni modi per evitare queste interruzioni impreviste. Innanzitutto, informate immediatamente il vostro client della situazione di Sam.

Chiedete loro di avere pazienza mentre Po impara a conoscere le regole. Modificate la Sequenza e il Calendario dei contenuti in modo che riflettano il tempo di cui ha bisogno per essere correttamente inserito nell'account. Infine, chiedete a Lydia e Marco di dare una mano a Po in modo che possa comprendere meglio le esigenze di MySkinDoc il prima possibile.

7. Monitorare i KPI 📈

Utilizzate i KPI già definiti nel passaggio 3 per valutare le prestazioni della campagna.

Se la vostra campagna non sta facendo bene come ci si aspettava, dovete aumentare quei numeri!

Fate un brainstorming interno su come aumentare le vostre metriche. Forse l'annuncio su Instagram aveva bisogno di un'immagine più colorata, o la didascalia doveva essere accorciata. Tenete i vostri client al corrente del processo di gestione della campagna e ottenete la loro approvazione per qualsiasi cambiamento nella strategia di marketing o nelle scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image8.gif Mappe mentali in modalità vuota in ClickUp /$$$img/

Brainstorming di idee e disegno di un modulo libero Mappa Mentale in modalità vuota in ClickUp

Esempio: All'inizio della campagna, l'account Twitter di MySkinDoc aveva solo 30 follower. L'obiettivo era raddoppiare il numero di follower ogni mese. A ottobre l'account ha guadagnato 40 follower, superando l'obiettivo, ma a novembre ha guadagnato solo 50 follower. Per dicembre, come potete assicurarvi di passare da 120 a 240 follower?

Gli omaggi sono un modo meraviglioso per aumentare il coinvolgimento su Twitter. Chiedete a MySkinDoc se può organizzare un'offerta promozionale, regalando un consulto gratuito con uno dei dermatologi della piattaforma a un fortunato follower di Twitter. Il cliente accetta e Po si mette al lavoro per promuovere questo omaggio su Twitter.

In breve tempo, l'account Twitter guadagna follower interessati al consulto gratis. Anche se i follower si cancelleranno dopo la fine della campagna, vi sarete assicurati di aver raggiunto i vostri KPI e di raggiungere persone direttamente nel target di MySkinDoc per il resto di dicembre.

I vantaggi di una buona gestione delle campagne di marketing

Qualsiasi agenzia di marketing il leader può dirvi che una campagna ha molte parti in movimento. Ci sono persone che lavorano in diversi dipartimenti per creare prodotti da consegnare . E ci sono diverse scadenze da monitorare, tenendo i client aggiornati sullo stato di avanzamento. Diciamo che l'elenco continua.

Ma l'obiettivo è rendere più prevedibili tutte queste parti in movimento. Con la gestione delle campagne di marketing, i membri del team dell'agenzia possono respirare perché sanno:

Quali sono le loro responsabilità

Quando devono consegnare i loro prodotti

Dove trovare il feedback del cliente

La gestione delle campagne di marketing imposta i membri del team dell'agenzia in modo da consegnare la campagna in tempo e raggiungere gli obiettivi del cliente, posizionando al contempo l'agenzia come un partner strategico piuttosto che come un semplice fornitore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image13.gif Creare obiettivi di alto livello con Obiettivi in ClickUp /$$$img/

Creare obiettivi di alto livello con gli Obiettivi in ClickUp, quindi suddividerli in Traguardi più piccoli per monitorare lo stato di avanzamento

I clienti vogliono prodotti di alta qualità per le campagne di marketing, che arrivino in tempo e producano risultati tangibili. Sebbene una gestione efficace delle campagne di marketing non garantisca questi risultati, Da fare li rende più raggiungibili.

Un'ottima gestione delle campagne nella vostra agenzia potrebbe avere questo aspetto:

Gli account leader controllano lo stato dei progetti per assicurarsi che i membri del team dell'agenzia rispettino le scadenze. Allo stesso tempo, trasmettono il feedback dei clienti ai membri del team per assicurarsi che i risultati siano di alta qualità.

I membri del team conoscono individualmente le attività loro assegnate e le date di scadenza, il che rende più facile per loro portare a termine tutti i Da fare in tempo.

I vostri clienti sanno cosa si aspettano da voi e, a loro volta, cosa ci si aspetta da loro, cioè che diano un feedback entro date specifiche.

Le campagne di marketing efficaci ottengono semplicemente i risultati che i vostri clienti desiderano, rendendoli felici. E i clienti soddisfatti hanno maggiori probabilità di diventare partner abituali. Volete un esito positivo parallelo, in modo che spargano la voce sulla capacità della vostra agenzia di fare le cose in modo rapido e terminato.

**Una buona campagna di marketing costruisce il marchio e le entrate del vostro cliente, ma una campagna di marketing ben gestita costruisce la vostra agenzia!

D'altro canto, campagne di marketing mal gestite possono avere risultati catastrofici sia per i vostri client che per il marchio della vostra agenzia. Vedere Il tweet di Burger King per la Giornata internazionale della donna o quello Pubblicità della Pepsi di Kendall Jenner ...non è certo il tipo di campagna di marketing che volete che i potenziali clienti associno alla vostra agenzia!

Modelli di gestione delle campagne di marketing

Chi non ama i modelli? Da fare sicuramente. Rendono la vita molto più facile perché non si deve progettare un intero sistema o documento da zero.

Che si tratti di marketing per un marchio o per 12, date un'occhiata a sei dei nostri modelli preferiti (gratis!) modelli che possono aiutarvi a gestire tutti i progetti di marketing .

1. Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-and-Promotion-Management-Template.png Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp /$$$img/

Questo modello fornisce un flusso di lavoro end-to-end, dall'accettazione della richiesta al piano e all'esecuzione della campagna

Il Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp è una risorsa completa per tutti i gestori di campagne di marketing o per gli stakeholder dei team di marketing.

Questo modello è dotato di molteplici Visualizzazioni ClickUp per aiutarvi a visualizzare e pianificare le vostre campagne di marketing da diversi punti di vista:

Campagna di lancio del prodotto: Lista di controllo di alto livello di tutte le attività, raggruppate per fase della campagna

Lista di controllo di alto livello di tutte le attività, raggruppate per fase della campagna Teams: Suddivide le attività sui social media in elementi d'azione, organizzati in base al team responsabile. Identifica il tipo di contenuti da fornire e i canali social media pertinenti

Suddivide le attività sui social media in elementi d'azione, organizzati in base al team responsabile. Identifica il tipo di contenuti da fornire e i canali social media pertinenti Fase di marketing: Separa le attività per fase in una Bacheca Kanban

Separa le attività per fase in una Bacheca Kanban Calendario: Pianifica tutte le attività di marketingattività di marketing su un calendario per una facile visibilità delle prossime scadenze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-and-Promotion-Management-Template-Elenco-View.png Modello di gestione delle campagne e delle promozioni ClickUp vista Elenco /$$$img/

La vista Elenco del modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp consente di visualizzare facilmente i budget e le altre voci di spesa importanti analisi di marketing .

Con lo stesso modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp, è possibile modificare la vista Elenco per dettagliare aspetti importanti della campagna, come gli oggetti, il target, il budget, la spesa e lo stato del progetto.

Non dovrete più assillare i team di marketing per ottenere aggiornamenti o scavare a fondo per trovare i KPI. Questo modello di monitoraggio delle campagne vi aiuta:

Vedere tutte le vostre campagne e le loro metriche di conversione in una sola volta, scegliendo quali KPI specifici volete monitorare con campi di dati personalizzabili

Visualizzare i flussi di lavoro delle campagne su più visualizzazioni (questo esempio utilizza la vista Elenco)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-and-Promotion-Management-Template-Kanban-View-.png Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp con visualizzazione a Kanban /$$$img/

Utilizzate questa visualizzazione Kanban nel modello di gestione delle campagne e delle promozioni per organizzare in modo efficiente le vostre campagne

Sempre all'interno dello stesso modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp, potete utilizzare la visualizzazione Kanban come modello completamente nuovo per monitorare e gestire le vostre campagne.

4. Modello di Brief della campagna ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-Brief-Template.png Modello di Brief della campagna ClickUp /$$$img/

Costruite ogni passaggio del flusso di lavoro della vostra campagna in questo modello di brief in ClickUp Docs

Avete bisogno di riepilogare/riassumere in modo conciso le vostre campagne, soprattutto per ricevere l'approvazione del client?

Assicuratevi che voi e i vostri client siate sulla stessa pagina con il documento Modello di brief per campagne ClickUp che vi aiuta a delineare gli obiettivi e a redigere una proposta per qualsiasi campagna di marketing in un semplice documento breve.

Questo modello vi guida nella definizione dei seguenti componenti essenziali della campagna di marketing, uno per uno:

Panoramica della campagna

Mercato di riferimento (compreso ilmodelli di persona utente)

Bilancio proposto

Date significative

Lavori richiesti, materiali di marketing (ovvero asset o deliverable)

Elenchi (collegati a risorse di marketing rilevanti, ad esempio linee guida del marchio, elenco dei concorrenti, credenziali di accesso, ecc.)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Creative-Brief-Document-Template.png Modello di documento ClickUp Creative Brief /$$$img/

Questo modello allinea i team di produttività e gli stakeholder per la realizzazione di progetti creativi, delineando la strategia generale e gli elementi chiave Modello di brief creativo di ClickUp fornisce una panoramica breve e dolce di ciò che riguarda la vostra campagna. È perfetto per aiutare voi e il vostro client ad allinearvi sui dettagli di base e sulla Sequenza. È un must per i team di marketing.

Ecco cosa è incluso:

Panoramica della campagna : Delinea gli obiettivi, le attività cardine, il budget e il pubblico di riferimento della campagna

: Delinea gli obiettivi, le attività cardine, il budget e il pubblico di riferimento della campagna **Briefing creativo : Spiegano come definire la messaggistica, gli inviti all'azione e i risultati della campagna

: Spiegano come definire la messaggistica, gli inviti all'azione e i risultati della campagna Briefing video: Pianificare la produttività del video con uno storyboard, un elenco di riprese e un programma di riprese

Date un'occhiata a questi articoli

Hef/_ CLICKUP Esempi di brief creativo /%href/_

6. Modello di Calendario della campagna ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Calendar-Template.png Modello di calendario della campagna ClickUp /$$$img/

Assicuratevi che il vostro team sia organizzato con le varie campagne in un unico spazio condivisibile

Il Modello di Calendario della campagna ClickUp aiuta il team a mantenersi organizzato nella gestione di tutte le campagne di marketing. Questo calendario offre una visione d'insieme di tutte le campagne attive, mappandole e consentendo un'analisi di alto livello piano strategico e vi permette di:

Tracciare le campagne su un calendario di eventi, visualizzabile per giorno, 4 giorni, settimana o mese

Visualizzare le campagne affiancate su una Sequenza per capire come le campagne si sovrappongono l'una all'altra. Trascinare e rilasciare per regolare le date di inizio e fine o la durata delle campagne

Visualizzare gli elementi d'azione che richiedono la vostra attenzione immediata attraverso la barra laterale destra, che elenca tutte le attività non programmate e in ritardo

Elenco di tutte le campagne e raggruppamento per durata, per distinguere tra campagne una tantum, a breve termine e a lungo termine

Non tutte le campagne di marketing possono essere "facili, leggere e belle" come quelle di Covergirl, ma noi possiamo farvi fare un passaggio in più. 😉

ClickUp è un sistema tutto in uno strumento di gestione delle campagne che aiuta le agenzie e i team di marketing a ottimizzare la collaborazione con i client sulle campagne di marketing dall'inizio alla fine.

Ecco solo alcuni dei modi in cui ClickUp vi aiuta a spendere meno tempo organizzando e più tempo facendo_: