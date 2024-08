10 modelli gratuiti di pianificazione strategica in ClickUp, Word ed Excel

Il piano strategico è uno dei processi più importanti in qualsiasi azienda. Costruisce la roadmap per il futuro, creando un quadro di riferimento in base al quale ogni decisione aziendale importante può essere presa e soppesata.

Ma la sua importanza va anche oltre. Ogni tipo di piano aziendale, da quelli che si basano sulla pianificazione strategica a quelli che si basano sulla piani d'azione a piani di sprint e piano delle risorse in ultima analisi, deriva dal piano strategico più ampio. Ciò significa soprattutto una cosa: il processo di pianificazione strategica deve essere corretto.

Per riuscirci, è necessario iniziare da qualche parte. I molti risorse relative al piano sono un ottimo inizio. Ma ancora più specificamente, avete bisogno di un modello che vi aiuti a inserire le informazioni, a digerirle e a elaborare un piano che tutti i membri dell'organizzazione possano seguire.

L'aspetto di questo modello ideale dipende dalle vostre esigenze e dal software esistente. Ecco perché in questa guida condividiamo i nostri 10 modelli di piano strategico gratis preferiti che potete iniziare a usare (quasi) subito.

Cos'è un modello di pianificazione strategica?

Un modello di pianificazione strategica è una tabella di marcia della vostra roadmap aziendale. Fornisce ai provider aziendali gli esatti passaggi necessari per costruire un piano in grado di delineare il futuro prossimo e a lungo termine dell'azienda.

Al meglio, il modello è uno strumento misurabile che tutti i partecipanti al processo di pianificazione possono seguire. Vi aiuta a capire dove siete e dove volete andare.

E, cosa altrettanto importante, aiuta a consolidare queste informazioni in un piano strategico attuabile, misurabile e facile da elaborare, utilizzabile da tutti i membri dell'organizzazione.

Visualizzare e gestire la roadmap dei prodotti in ClickUp Sequenza

Naturalmente, non esiste un modello semplice di strategia aziendale migliore. Proprio come un modello di piano di progetto può essere diverso da un piano di roadmap di produttività è necessario un modello che corrisponda al vostro modo di lavorare e al tipo di piano che state facendo.

Ecco perché questa guida mette in evidenza non solo uno, ma ben 10 modelli di pianificazione gratuiti, in grado di soddisfare diverse esigenze.

Cosa rende un buon modello di pianificazione strategica?

Un buon modello di piano strategico raggiunge alcuni obiettivi chiave:

Stabilisce una Sequenza chiara per il processo di pianificazione

Delinea gli obiettivi del piano strategico e fa derivare le azioni e le strategie da tali obiettivi

Delinea chiaramente le singole tattiche e la strategia aziendale complessiva alla base di tali obiettivi

Stabilisce un modo per misurare lo stato e i risultati del piano strategicol'attuazione del piano* Delinea chiare responsabilità per le singole attività legate al processo di pianificazione

Forniscepunti di controllo e opportunità di revisione per il team e di aggiustare le cose se necessario

È sufficientemente personalizzabile per apportare modifiche che possano rendere il piano più pertinente all'organizzazione e al processo di pianificazione aziendale

Ma soprattutto, il modello di piano strategico semplifica l'intero processo. Mentre in processi come il piano delle capacità se i dettagli sono importanti, la pianificazione della strategia aziendale deve concentrarsi su un punto di vista più ampio che aiuti tutti gli stakeholder coinvolti a ottenere rapidamente una panoramica del piano e della sua connessione con l'azienda.

10 Modelli di pianificazione strategica da utilizzare per il vostro team

Se ogni piano strategico ha gli stessi obiettivi, si potrebbe pensare che la maggior parte di essi sia quasi identica. Ma sareste sorpresi.

Molto simile a piano del progetto modelli diversi possono portare a risultati molto diversi. Ecco perché è meglio prendere in considerazione alcuni modelli gratuiti di pianificazione strategica prima di selezionare quello più adatto alla vostra azienda e alla vostra situazione. Per aiutarvi a iniziare, ecco i nostri 10 preferiti da utilizzare per il vostro prossimo piano strategico.

1. Modello di elenco della roadmap strategica di ClickUp

Si tratta di un modello di base con un potenziale di potenza. Modello di elenco della roadmap strategica di ClickUp vi aiuta a visualizzare come la vostra organizzazione può raggiungere il suo obiettivo strategico, con campi personalizzati che vanno dalla durata delle singole attività allo stato di avanzamento delle stesse, al loro impatto e alla loro facilità di implementazione.

All'interno di ClickUp, potrete visualizzare la vostra Roadmap strategica come uno stato di avanzamento. Tuttavia, una volta assegnate le attività e le scadenze ai singoli compiti, potrete visualizzare anche una vista Sequenza o addirittura Carico di lavoro per garantire uno stato di avanzamento continuo. Sebbene si tratti di un modello basato principalmente su elenchi, ci piace soprattutto il grafico Gantt, che consente di vedere come le singole attività interagiscono tra loro rispetto alla più ampia sequenza temporale.

2. Modello di Roadmap strategica di ClickUp per la Sequenza

Se state pensando di il vostro piano strategico questo è il modello che fa per voi, in quanto si tratta di colmare il divario tra lo stato attuale dell'azienda e quello futuro desiderato. È più complesso del modello a elenco menzionato in precedenza e, una volta costruito, vi fornirà una roadmap strategica più ricca di sfumature. Modello di Sequenza della Roadmap Strategica di ClickUp è predefinito con un grafico Gantt con sezioni per i singoli reparti. Da qui è possibile visualizzare una tabella di stato e delineare la capacità attuale. Nel frattempo, un numero di campi personalizzati aiuta a pianificare meglio ciascuno di questi lavori richiesti:

% di completamento

Lavoro richiesto

Risultato previsto

Impatto

Strategia In corso

Membri del team

Potrebbe non essere il modello giusto per chi è alle prime armi con il piano strategico. Ma per i leader esperti che vogliono portare il processo di pianificazione al livello successivo, è proprio il modello giusto.

3. Modello di matrice di grande strategia ClickUp

È semplice ma bello. Modello di matrice di grande strategia di ClickUp consente di visualizzare l'ambiente strategico che circonda l'organizzazione in quattro quadranti, con un quadro di riferimento che aiuta a capire come potrebbe essere il percorso verso il futuro dell'organizzazione.

Il modo in cui si arriva a quel percorso, ovviamente, dipende da voi. I quadranti possono essere utilizzati per una semplice analisi SWOT o per processi di piano più complessi, come la ricerca di nicchie di mercato e di opportunità di crescita in un ambiente competitivo ristretto. Alcune di queste opzioni sono già integrate nel modello, mentre altre possono essere personalizzate per adattarsi alle vostre esigenze piano di marketing esatto o qualsiasi altra cosa sia necessaria per il vostro processo di piano strategico.

4. Modello di piano strategico per la lavagna online di ClickUp

Per i pensatori visivi tra noi, questo Modello di lavagna online per il piano strategico di ClickUp è una scelta perfetta. Soprattutto, è una mappa visiva che mostra facilmente non solo quali sono i passaggi necessari per il piano strategico, ma anche come questi passaggi possono (e devono) fluire l'uno nell'altro nel contesto del progetto più ampio.

Naturalmente, è possibile assegnare attività e fasi diverse ai singoli membri del team per mantenere intatte e ovvie le responsabilità. Ma la natura di diagramma di flusso e la sensazione di lavagna online del modello consentono di adattare il processo senza problemi, a seconda delle necessità.

La codifica dei colori del grafico assicura che chiunque lavori abbia una panoramica chiara di ciò che è necessario e quando.

5. Modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Un piano strategico non è rilevante solo per l'intera organizzazione. Una solida strategia aziendale è altrettanto importante per le singole unità e questo modello mostra come queste differenze possono manifestarsi.

Pensate a questo Modello di piano di marketing strategico di ClickUp come opportunità più pratica per pianificare i lavori di marketing. La vista Elenco predefinita è ordinata secondo il metodo degli Obiettivi e dei Risultati Chiave (OKR), che suddivide le attività in obiettivi generali definiti per il lavoro richiesto.

Ma questo è solo l'inizio. I campi personalizzati consentono di definire i canali attraverso i quali si affronta l'esecuzione del piano, mentre la visualizzazione della Sequenza aiuta a tenere traccia degli stati di avanzamento. Infine, la Bacheca consente di vedere come le fasi definite portino al raggiungimento degli obiettivi strategici.

6. Modello di piano strategico per eventi ClickUp

Il piano di un evento è un lavoro duro, che richiede innumerevoli attività per garantirne l'esito positivo. Un modello di piano strategico per l'evento, invece, permette di avere una panoramica chiara delle attività necessarie e da svolgere e di come tutto si connette al raggiungimento degli obiettivi principali. Modello di piano strategico per eventi di ClickUp è in grado di raggiungere questo obiettivo grazie a un ampio intervallo di campi personalizzati, dal canale al budget, agli hashtag, alla voce utilizzata e altro ancora. È stato progettato per pianificare più eventi contemporaneamente, tutti sovrapposti per creare una strategia basata sugli eventi che contribuisca a elevare il vostro business o la vostra strategia di marketing.

A causa delle complessità coinvolte, siamo particolarmente affezionati alla visualizzazione dello Stato dell'evento basata su un tabellone. Questo modello di piano strategico offre una panoramica semplice della situazione di tutti gli eventi e di ciò che resta da fare.

Naturalmente, anche le viste Elenco e Calendario possono essere utili per entrare nelle sfumature più profonde del piano degli eventi.

7. Modello di piano d'azione ClickUp

Il piano strategico non è universalmente apprezzato, in parte perché tende a essere teorico. Gli obiettivi e le attività tendono a essere elevati per una vera strategia aziendale, concentrandosi su una visualizzazione a 30.000 piedi piuttosto che sulle esigenze concrete dell'organizzazione o dei partner aziendali.

Questo è uno dei motivi principali per cui amiamo le strategie di business Modello di piano d'azione di ClickUp . Si tratta di un sistema basato su note che racchiude in tre sezioni tutte le attività necessarie per portare avanti il piano strategico:

Da fare

Da fare

Da fare

All'interno di questa struttura, le attività sono separate in giornaliere, settimanali, mensili e trimestrali revisioni da account per tenere conto delle loro diverse complessità e Sequenze. Il risultato è una panoramica semplice di tutto ciò che deve essere terminato, che fa anche un ottimo lavoro per evidenziare gli esiti positivi e le attività portate a termine, in modo che tutto il team possa vederli e celebrarli. Questo sì che è un piano strategico.

8. Modello di piano strategico per project manager in Word

Via ProjectManager

E se vi dicessimo che potete costruire un piano strategico interamente in MS Word? È quello che cerca di fare questo modello, attraverso sezioni facili da digerire e progettate per semplificare il più possibile la strategia aziendale:

Un riepilogo/riassunto che introduce il contesto e lo sfondo del piano strategico.

Un punto per le dichiarazioni di visione e missione, per ancorare il piano all'essenza dell'organizzazione.

Un'analisi SWOT per dare un'occhiata onesta all'organizzazione e all'ambiente in cui si trova (si pensi a un'analisi di tipo "SWOT")dichiarazione di visione)* Obiettivi aziendali per definire esattamente ciò che il piano strategico deve raggiungere

Un piano di marketing che delinei la parte di promozione della strategia aziendale per raggiungere tali obiettivi

Un piano operativo che serva da mappatura per il raggiungimento degli obiettivi

Progetti finanziari per il futuro con gli obiettivi della strategia aziendale (e della crescita dell'azienda)

Il team che sarà responsabile dell'esecuzione delle attività strategiche, di marketing e di marketingpiano operativo Tenete presente che questo piano è personalizzabile in base alle vostre esigenze. Richiede un lavoro un po' più manuale rispetto ad altri esempi condivisi in questa guida, ma può fornire una panoramica del piano che si sta costruendo.

9. Modello di piano strategico in PowerPoint

Via Slide Teams

Se parte del vostro processo di piano strategico prevede presentazioni per gli stakeholder (e per la maggior parte delle organizzazioni è così), perché non andare direttamente al software in cui queste presentazioni avverranno?

Questo modello è, nella sua essenza, una timeline roadmap simile ad altre di cui abbiamo parlato in precedenza. Questo modello di strategia aziendale si concentra sulle singole attività cardine necessarie per passare dall'impostazione degli obiettivi all'esecuzione. Ma è stato progettato specificamente per PowerPoint, con opzioni di personalizzazione che lo rendono facile da modificare.

Il download è gratis e semplice e il personalizzato richiede solo competenze di base in PowerPoint. La sequenza temporale è impostata per impostazione predefinita su un anno, quindi potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche se il piano strategico si estende su più anni attraverso la dichiarazione di visione.

10. Modello di piano strategico in Excel

Tramite Eloquens

MS Excel non è sempre facile da usare, ma la sua struttura a celle ha un enorme potenziale personalizzato. Non sorprende quindi che il nostro modello finale su Excel sia anche una delle opzioni più complete di questa guida per le vostre esigenze di strategia aziendale.

Il foglio di lavoro si divide in tre aree o schede:

Identificazione degli obiettivi, per identificare elementi chiave come gli obiettivi dell'organizzazione attraverso un brainstorming mirato.

Impostazione degli obiettivi, utilizzando il modello di strategia aziendale SMART (specifico, misurabile, raggiungibile, pertinente e tempestivo) per gli obiettivi aziendali.

Piano d'azione, conversione degli obiettivi in tattiche e monitoraggio dello stato delle tattiche per il raggiungimento degli obiettivi.

Tenete presente che, grazie alla sua natura di MS Excel, questo è in gran parte un documento di pianificazione interna e non è stato progettato per essere presentato all'esterno. Ma in questo contesto, gli elementi chiave di questo modello di strategia aziendale possono essere immensamente utili per ottenere e mantenere il monitoraggio della vostra pianificazione strategica.

Chi beneficia del piano strategico?

Organizzazioni: Che si tratti di un'organizzazione no-profit, di una start-up o di una multinazionale, le organizzazioni di tutti i settori traggono vantaggio dalla pianificazione strategica. Un piano di questo tipo offre un quadro chiaro per il processo decisionale, fornisce una tabella di marcia per la crescita, identifica potenziali opportunità e rischi e facilita una migliore comunicazione all'interno dell'organizzazione.

I Teams: La leadership di qualsiasi organizzazione trae grande beneficio dalla pianificazione strategica, in quanto consente di visualizzare lo stato attuale dell'organizzazione e di avere una visione di dove si intende arrivare. Aiuta a identificare le chiavi obiettivi e traguardi chiave e impostare parametri di riferimento per monitorare lo stato di avanzamento.

Potenziate il vostro piano strategico con ClickUp

È impossibile costruire un piano strategico in modo isolato. Indipendentemente dall'organizzazione, è probabile che si tratti di un lavoro richiesto da un team. Allora perché non ampliare il team con i giusti strumenti?

Non si tratta di un'esagerazione: il modello di piano strategico giusto può rendere possibile o meno il processo. Sia che stiate cercando di raggiungere gli oggetti aziendali, sia che stiate cercando di gestire analisi della concorrenza o di effettuare l'analisi SWOT, uno schema chiaro permette di costruire facilmente un piano che l'intera organizzazione può seguire.

E quando il modello è gratis? Tanto meglio.

Ed ecco la parte migliore: anche il software che alimenta la maggior parte dei modelli che abbiamo condiviso qui sopra, ClickUp, è gratis da provare. È un software per il project management e il produttività costruito per i team, il che funziona perfettamente se il progetto è il vostro prossimo piano per creare la strategia aziendale complessiva.

Siete pronti per iniziare? Provate gratuitamente ClickUp oggi.

